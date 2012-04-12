العيادة الإلكترونية للدكتورة : رشا شهيد

د.رشا شهيد

اخصائية طب وجراحة الفم والاسنان

ماجستير تركيبات ثابتة ومتحركة

خميس مشيط / شباعة ش الستين / مستوصف الاسرة الشامل

ضمن سلسلة الخدمات التي تسعى صحيفة فيفاء إلى تقديمها لقراءها و زوارها و بالتعاون مع عدد من الأستشاريين و المتخصصين من أرقى المراكز الطبية في المملكة يسرها أن تبدأ في إستقبال إستشاراتكم الطبية في تخصص “طب وجراحة الفم والاسنان” مع الأخصائي في هذا المجال بمستوصف الاسرة الشامل بخميس مشيط الدكتورة: رشا شهيد , حيث يمكنكم و عبر النموذج المخصص الموضح أدناه إرسال استشاراتكم في مجال تخصصه فقط و سنتابع معكم تحديث هذه الصفحة المخصصة لهذا الغرض و قبل ذلك نتقدم بجزيل الشكر للدكتور الذي أبدى استعداده مشكور على تقديم هذه الخدمة راجيا الأجر و المثوبة من الله جزاه الله عنا و عنكم خيراُ .

يمكنكم إرسال أسئلتكم عبر النموذج التالي مع ملاحظة ذكر كل التفاصيل مثل الوزن و العمر و الجنس و الأدوية المستخدمة و النشاط اليومي و الحالة الأجتماعية و التاريخ المرضي مختصراً لضمان الحصول على اجابات دقيقة تُستقبل اسئلتكم و استفسارتكم عبر نموذج التعليقات و لضمان حصولكم على إجابات و حلول يتوجب تسجيل عنوان بريد الكتروني صحيح في الخانة المخصصة .. و إلا فإن ذلك سيكون عائقاً ما لم يكن صحيحاً و دقيقاً .