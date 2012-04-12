العيادة الإلكترونية للدكتورة : رشا شهيد

د.رشا شهيد
اخصائية طب وجراحة الفم والاسنان
ماجستير تركيبات ثابتة ومتحركة
خميس مشيط / شباعة ش الستين / مستوصف الاسرة الشامل
ضمن سلسلة الخدمات التي تسعى صحيفة فيفاء إلى تقديمها لقراءها و زوارها و بالتعاون مع عدد من الأستشاريين و المتخصصين من أرقى المراكز الطبية في المملكة يسرها أن تبدأ في إستقبال إستشاراتكم الطبية في تخصص “طب وجراحة الفم والاسنان” مع الأخصائي في هذا المجال بمستوصف الاسرة الشامل بخميس مشيط الدكتورة: رشا شهيد , حيث يمكنكم و عبر النموذج المخصص الموضح أدناه إرسال استشاراتكم في مجال تخصصه فقط و سنتابع معكم تحديث هذه الصفحة المخصصة لهذا الغرض و قبل ذلك نتقدم بجزيل الشكر للدكتور الذي أبدى استعداده مشكور على تقديم هذه الخدمة راجيا الأجر و المثوبة من الله جزاه الله عنا و عنكم خيراُ .
يمكنكم إرسال أسئلتكم عبر النموذج التالي مع ملاحظة ذكر كل التفاصيل مثل الوزن و العمر و الجنس و الأدوية المستخدمة و النشاط اليومي و الحالة الأجتماعية و التاريخ المرضي مختصراً لضمان الحصول على اجابات دقيقة تُستقبل اسئلتكم و استفسارتكم عبر نموذج التعليقات و لضمان حصولكم على إجابات و حلول يتوجب تسجيل عنوان بريد الكتروني صحيح في الخانة المخصصة .. و إلا فإن ذلك سيكون عائقاً ما لم يكن صحيحاً و دقيقاً .
السلام عليكم دكتورة رشا …. حياك الله
ابغى استفسر عن شىء . انا لي اكثر من شهر اعانى من الام اسنانى وبالخاصه اثناء السجود وسويت كشف فى العسكري وعطونى مسكنات و ما في فايدة ايش الحل افادك الله
الاخوة والاخوات : اسعد الله ايامكم بكل الخير
كما تعلمون ان مشكلات الاسنان كثيرة ومتعددة … واحترت كثيرا من اين ابداء … وبتوفيق من الله اثرت ان ابداء من اكثر المشكلات انتشارا بين الناس واكثرها خطورة على عمر الاسنان ” ان الاسنان خلقت لتبقى طويلا ”
>>> أمراض اللثة
إن التهاب اللثة يعتبر من الأمراض المعدية التي تنتشر بين العظم الذى يحفظ الأسنان فى اماكنها. .. وهذا من أحد الأسباب الشائعة لفقدان الأسنان وهناك مرحلتين من أمراض اللثة، ولكن إذا تم معالجتها مبكراً تختفى قبل أى دمار.
ما هو التهاب اللثة
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التهاب اللثة (Gingivitis)، الذي يطلق عليه احيانا اسم مرض اللثة (Gum Disease)، او مرض دواعم السن (Periodontal disease ) – حالات من تراكم الجراثيم في جوف الفم، مما يؤدي في نهاية الامر، اذا لم تتم معالجته بالطريقة الصحيحة الى فـقـد الاسنان ، نتيجة للتلف الذي يصيب الطبقة التي تغلف الاسنان.
ماهي بعض أعراض هذا المرض؟
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اعراض التهاب اللثة، في مراحله الاولية، دون ان تظهر علامات او اعراض معينة، مثل الالم. وحتى في المراحل اللاحقة، الاكثر تقدما، من هذا الالتهاب، قد تكون الاعراض قليلة وطفيفة جدا.
وبالرغم من ان الاعراض والعلامات التي تصاحب مرض اللثة ، تكون ضئيلة وطفيفة، عادة، الا ان التهاب اللثة يكون مصحوبا، في اغلب الحالات، بعلامات واعراض مميزة له، بشكل خاص.
وتشمل اعراض التهاب اللثة:
– نزف اللثة عند فرك الاسنان بالفرشاة
– احمرار اللثة ، انتفاخها (تورمها) وحساسيتها الزائدة
– انبعاث رائحة كريهة، او طعم كريه، من الفم بشكل دائم
– تراجع (انسحاب) اللثة
– ظهور فجوات / جيوب عميقة بين اللثة (Gingiva) وسطح السن (Tooth surface)
– فقد الاسنان، او تحرك الاسنان
– تغيرات في مواقع الاسنان وفي شكل التقائها والتصاق الواحدة بالاخرى عند احكام اغلاق الفكين، او تغيرات
في مكان البدلات السنية (الاسنان الاصطناعية – Dental prosthesis) او في مكان تيجان الاسنان (Crown Tooth).
حتى في حال عدم ملاحظة اي من هذه العلامات، من الوارد وجود التهاب في اللثة، بدرجة معينة. وقد يصيب التهاب اللثة، لدى البعض، جزءا من الاسنان فقط، كان يصيب الاضراس فقط.
إذا كانت لديك أى عرض من المرحلة الأولى : اغسل أسنانك بالفرشاة و استخدم خيط تنظيف الأسنان
إذهب لزيارة الطبيب لعلاج المشكلات قبل الإزدياد سوءً
إذا كان لديك أى عرض من المرحلة الثانية، اذهب لرؤية الطبيب بقدر الإمكان يمكن لأسنانك أن تتساقط أو تَخلع بواسطة طبيب الأسنان إذا لم تقم بعلاجها مباشرة إذا كان مرض اللثة سيء جداً فيمكن لطبيبك تحويلك اخصائى
دكتورة جزاك الله خير ابي اسوي عدسات
هل هي متوفره عندكم ؟ وبكم السعر ؟ جزااااك الله الجنه
هل البنج يوثر على الجنين في الشهور الاولى من الحمل لاني اريد اصلاح اسناني وبنج الحوامل لا يخفف الالم فهل هناك ضرر من استخدام البنج العادي
دالحين يا دكتورة ضرسى يعورنى
ابغى استفسر عن شى الله يحييك
عطونى مسكنات ما فى فايدة ايش الحل يا دكتورة الله يكرمك
الاخ سعيد لابد من معرفه سبب الالم حتى يتم علاجه بصوره صحيحه من الممكن وجود التهابات بالجيوب الانفيه او وجود جيوب لثويه فى اللثه تؤدى الى نفس الالم وهناك اسباب اخرى عديده ولذالك يجب فحصك جيدا لمعرفه السبب شفاك الله وعافاك
الاخت سميره تمم الله حملك على خير لايسمح ابدا باخد البنج الذى يحتوى على الادرينالين اثناء الحمل وذلك لان هذه الماده تسبب انقباضات فى الرحم وبالتالى تؤثر سلبا على الجنين ولاكن يسمح بالبنج الخالى من هذه الماده فقطوهو فعال
الاخت ضى القمر المسكنات ليست هى الحل ولكن لابد من ازاله سبب هذا الالم 000
لابد من فحص الضرس لمعرفه السبب ومن ثم علاجه 0
هل بخاخ البنج الموجود في الصيدليات ضار بالنسبة للحمل وشكرا
السلام عليكم دكتورة رشا ,ياهلا فيك
انا حابة اعمل لاسناني تبيض ووش تنصحيني تبييض عادي او باليز وبكل أمانة لاني فعلا محتارة
وبتوفيق قلبي .
الاخت سميره لايوجد اى ضرر من البخاخ
.. مشكووووووووووووورة \\\\\ بارك الله فيكى
حبيبتي حبيت استفسر عن كرستال اللي يوضع على الاسنان للتجميل هل فيه من ضرر صحي ؟؟
جزيتم خيرا
د.رشا شهيد المكرمة الله حييى
ابغى اسوى تبيض لاسنانى كيف الطريقة الله يكرمك
ابغى اسوى تركيبة وما أدرى الثايتة افضل ولا المتحركة بالله عليك خبرينى
الاخت om g
وضى القمر
بالنسبه للتبيض الامن يكون بمواد معينه نحفز نشاطها بالضوء مثل جهاز لوما وايت او الزووم مع تطبيق الفلورايد اكثر من جلسه
الاخت ضى القمر لانستطيع تحديد ايهما اصلح التركيبه الثابته او المتحركه الا بعد اجراء الفحص اللازم للاسنان والانسجه المحيطه بها
اختى نوره اموره ….. بالنسبة لموضوع كريستال الأسنان , فهو يضفي لمسة جمالية على الأسنان وقد وضعتها للكثييييير من البنات والسيدات…..وهي سهلة التركيب ….. ولكن ابقائها على السن فترة طويلة يساعد على تكوين طبقة البلاك كما و انها تقوم بتجميع بقايا الطعام الصغيرة التي لا يمكن رؤيتها ومع مرور الوقت وعند ازالة الكريستالة فان المنطقة التي كانت مغطاة بالكريستالة تكون أفتح من بقية السن لأن سطح السن تغير لونه مع صبغات الطعام و لكن المنطقة المغطاة بالكريستالة لم تتعرض لنفس هذه الصبغات كاللون الذي ينتج عن كثرة شرب القهوة أو الشاي وكذلك التدخين و لكن ان أحببت فكرة الكريستال أو وضع أي حجر كريم صغير لديك من خاتم صغير معطوب فحاولي ألا تبقيها أكثر من 6 أشهر مع مراعاة التفريش الدائم
ليوم نتناول موضوع انتشر اوى وهو موضوع تبييض الاسنان بالليزر او جهاز زووم
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بالنسبة للطريقة الأولى ” تبييض الاسنان بالليزر ” فهي تعتمد على إضافة مادة التبييض بعد برد كمية صغيرة أو كبيرة من الأسنان (اعتمادا على حجم التلون) لخلق مكان لمادة التبييض، ثم يتم التصليب باستعمال أشعة الليزر.
وهناك نوع آخر من التبييض بالليزر بدون برد الأسنان باستعمال مواد معينة كهدروجين البيروكسيد الذي يصلب أيضا بالليزر…. بالنسبة لطريقة جهاز زووم فهذه تعتمد على عزل الأسنان ثم وضع المادة المبيضة التي تزيل الملونات، ومن ثم يتم تصليبها باستعمال ضوء الزووم الذي يوجه على الأسنان، فترة التبييض هي 3 مرات لمدة 15 دقيقة لكل مرة ليصل الإجمالي إلى 45 دقيقة، وطبعا يتم هذا الإجراء عند طبيب الأسنان …….
أيهما أفضل التبييض بالليزر ام جهاز زووم …. يعتمد هذا على حجم وموقع التلون، وكذلك على ما يفضله المريض، في غالب الأحيان “يفضل الزووم ” عن غيره لقلة أو انعدام آثاره الجانبية وكذلك لسرعته.
اما بالنسبة لتأثير التبييض على ميناء الأسنان فهذا يعتمد على نوع التبييض المستخدم.
معظم أجهزة التبييض الحديثة لا تؤثر على الميناء إن استعملت بشكل صحيح، فإن كان الشخص من الذين يعتنون بأسنانهم ولا يتناولون المواد الغذائية التي تسبب التلون، فمثل هذا الشخص لا يحتاج للتبييض إلا مرة أو مرتين سنويا، وهذه لا تضر بالأسنان. ..أما الاستعمال المديد والمتكرر فهو قد يؤدي إلى إزالة طبقة الميناء تدريجيا مع زيادة حساسية الأسنان، وخاصة إن استعملت أجهزة التبييض القديمة
اختى حنان الشهراني … الف سلامه عليكى طبعا علاج العصب لايتم بهذه الطريقه ابدا بان تبقى القطنه لهذه المده الطويله لانه يؤدى مع الوقت الى نشاط البكتيريا
اللاهوائيه وحدوث تعفن فى القنوات العصبيه وبالتالى حدوث خراج اوتكيس وهناك حل من اثنين اما الخلع او علاج عصب عفن وهو ياخد من 8 الى 10 جلسات حسب الحاله الله يعفو عنك بالمناسبه كلافوكس مش كفايه لازم تستخدمى معاه فلاجيل كل 8 ساعات ان لم يكن لديكى اى حساسيه منه … والله الموفق للمتابعة العيادة الالكترونية د.رشا >>
السلام عليكم د. رشا
ابغى اسال عن التبييض للزوجة مالوا اضرار فيما بعد؟
وياليت تعطيني العنوان لان الرابط مافتح معايه… جزاك الله خير
تحية طيبه/دكتورتي
الفاضله….كيف استخدم جلوكوفاج 1000اذا كانت الكبسوله 750… وعند زيادتي للجرعه الى 1500هل يكون استخدامها مرتين في اليوم بمعنى حبه 750بالغداء وأخرى مع العشاء750….ارجوإفااااادتي ولكي مني جزــيل الشـكــر…
السلام عليكم دكتوره انا عندي الأسنان الأمامية مسحوب عصبها ولونها متغير وحابه اعمل تقويم هل التقويم يأثر على الأسنان مسحوبة الأعصاب ؟ وحابه أسألكي بأمكاني تغيير الحشوات الأماميه قبل التقويم؟ وبسأل عن سعر التقويم وبتعملي تقويم انتي ولا لا؟
اين الدكتوررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره
دكتورة انا اعانى من شكل الاسنان محروم من الابتسامة بمعنى اصح اصدقائى ياسو منى بس الواحد مش قادر لبشاعت الاسنان عندى اصفرا فى السنان شديد وفرق فى الاسنا ن الامامية كبير يصل الى 2سنتى هزا من فوق ومن تحت خربانة من تحت بقة فرق يصل الى تلاتة سنتى ارجوكى هل من الممكن معالجة الامر ولا علية العوض ف الابتسامة انا موجود بقطر وطبعا العيادات فى قطر كلهم هنود ولا يفقهون الضرس من الاسنان وانا خائف اروح عيادة بقطرارجو المساعدة دكتورة ولو فية قائمة بالاسعار يبقى جزاك الله كل خير وشكرا
السلا م عليكم بالنسبه للاخ سيد الرفاعى لكل مشكله حل واحيانا ياتى المريض بجذور الاسنان فقط ويتم عمل سحب عصب وتركيب اوتاد ومن ثم الحشوات الترميميه والتركيبات خاصه الزيركون وتعطى ابتسامه اكثر من رائعه ولكن لابد ان تقدم للعلاج فى اسرع وقت لان التاخير ليس فى صالحك والله الموفق
اهلا بيكى اختى سوسو لايؤثر التقويم على الاسنان المسحوب عصبها واذاكان التغير فى لون الحشوات يجب تغير الحشوات اما اذاكان فى لون السن انصحك بعمل تلبيسات زيركون للحفاظ على السن من الكسر وللحصول على ابتسامه جميله
السلام عليكم … ابغى اسال عن شى .. حرمتى بيضت اسنانها وثاني يوم تورم فمها ايش السبب وهل هدا خطير وكيف العلاج ارجو الافادة وشكرا
salaam alikum
how are you dr. rasha ( dentist) quickie please i wont remedy for my teeth but i have dread and phobia gospel truth do i need a prescription for this please it is possible retrogression ……………..
thanks in appreciation
abdulrahman albreak
k k u abha
دكتور بعد إذنك أنا كان عندي درس مسوس وحشيته من سنة ومن وقت ما حشيته حتى الآن وهو يؤلمني كثيرآ ولا أتحمل عليه السكريات
السلام عليكم ..الوزن60 العمر55 الجنس انثى استخدام أدوية السكر دياتاب واكتوس وادوية الضغط اسبرين واستارفول ..ربة منزل ولا تزاول اي نشاط رياضي سوى الاعمال المنزليه المعتاده ..متزوجه ولها 6من الابناء ..
الحاله .. تعاني من فقدان تام للاسنان العلويه والسفليه وترغب في عمل تركيبه متحركه للفكين العلوي والسفلي ..وشكرا ..
السلام عليكم دكتوره انا ارسلت لك قبل استفسر عن تقويم الأسنان مسحوبة الأعصاب عندي لون السن بالكامل متغير وحبيت اغير حشوات لكن الدكتوره اللي راجعت عندها قالت مايصلح لأنه ممكن تتكسر الأسنان وبرضوا حبيت اعمل تلبيسات لكن قالوا ماينفع التلبيسات قبل التقويم افيديني في حالتي.
وحبيب اسألك انتي بتعملي تقويم او لا ؟؟ وكم سعر التقويم اذا فيه عندكم؟ عذراً على الأطاله وشكراً
سلام عليكم / عندي طفله. عمره سنه و تسعة اشهر. مشكله. أسنانها الاربع الاماميه بدئت تتفتت ومن داخل حفر ً.. مع العلم أنها تشرب حليب صناعي من صغرها
أريد حلًًً..
دكتورة جت الدورة من امس ينزلني دم وسالتك عن التبويض متى ١١/٥جت الدورة ومتى ايام التبويض
والسقوط الصراحه سحبت الكنب ومرة كان ظهري يوجعني وبطني وفجاءة نزل دم بكثرة دكتورة انا خايفه ماحمل وسسبب دورتي الثانيه جت ماذا تنصحيني بجرب الرشاد مع التمر
السﻻم عليكم ورحمه الله وبركاته اتاسف لجميع اﻻخوه واﻻخوات عن اﻻنقطاع وعدم الرد على اسالتكم وذالك ﻻنشغالى الشديد ونعاود باذن الله معكم بالرد على استفساراتكم عن صحه الفم والاسنان
الاخت شموخ ياهلا بالنسبه للاطفال يجب اﻻهتمام بنظافه اسنانهم بدايه بظهور اول سن وذالك بمسحه بقطنه مبلله بالماء ومن ثم استخدام فرشاه اسنان اطفال ومعجون خالى من الفلورايد اما بالنسبه لحاله طفلك فتسمى هذه الحاله تسوس الرضاعه ويجب عرضه على طبيب اسنان لتلقى العﻻج اﻻزم وعمل حشوات
اﻻخت سلمى شفاكى الله وعفاكى من الممكن عمل طقم كامل للفك العلوي والسفلي مع اﻻخذ فى اﻻعتبار ان مريض سكر تقريبا يحتاج الى تبطين الطقم كل 6 اشهر وذلك ﻻنك سوف تشعرين بان الطقم اصبح واسعا
السلام عليكم دكتورة رشا .. حبيت استفسر ماهو الافضل تركيب الاسنان او زراعتهاا وايهما يدوم لفترة طويلة بدون مايخرب او يتغير لونهاا .. وشكرا
السلام عليكم
لو سمحت يا دكتور
انا مسوي تركيب او تلبيس اسنان وعملت رجيم وبعده انحسرت اللثة عن التلبيسة مما ادى الى ظهور جزء من السن الأساس حوالي 3 ملم
ويؤدي هذا التجويف الى تجمع بقايا الطعام فيه
فما الحل الاسهل يا دكتور
ﻻخت غنى ﻻيمكن تحديد ايهنا افضل بالشكل العام وﻻكن يتم تحديد ذلك على حسب الحاله وموضع السن المخلوع وكثافه وكميه العظم الموجوده بعد عمل اﻻشعه اللازمه وكذالك الحاله الصحيه للمريض فزرع الاسنان مثلا غير مناسب لمرضى السكروكﻻهما يدوم اذا تم بالطريقه الصحيحه مع المحافظه على نظافه الفم
اﻻخ مسفر ﻻبد من تغير التركيبات والسبب فيما حدث ليس الرجيم وﻻكن بسبب مشكله اخرى فى اللثه ويجب عمل الفحص الازم وعلاج اللثه قبل عمل اى تركببات
الاخ عبدالرحمن البريك ااسف علي التاخير ولكن ﻻداعى للخوف فاصبح عﻻج اﻻسنان اﻻن ميسر جداا وغير مؤلم نهائيا بعد توفر جميع انواع البنج ااموضعى من بخاخ وكريم وغيره
اﻻخ تبارك ﻻبد من تغير الحشوات ﻻن فى بعض اﻻحيان يكون هناك مسامات اوفتحات بسيطه بينالحشوه والسن ومع الوقت يؤدى الى تكرر التسوس فعليك بتغير الحشوه فى اسرع وقت
دكتوره عندى سواد شديد بالمنطقه الحساسه وحبيت اسوى ليزر والدكتوره قالت ان المنطقه سوداء وسوف يسبب حرق لى
فهل هذا صحيح
اهلا بيكى اختى شيماء عليكى مراجعه اخصائيه جلديه ومرحبا فى اى استفسار عن امراض اللثه و الاسنان
مساء الخير د. رشأ
عندي خمس اسنان فيهم تسوس وحابة اصلحهم بس لدى مشكلة السكر ايش الحل ممكن تسويهم .. فية خطر .. والله انا ارتحتلك ايش اسوي
اﻻخت شوق شفاكى الله وعفاكى ﻻيوجد اى خطر فى عﻻج تسوس اﻻسنان واهﻻ ومرحبا
لوسمحتي يادكتور انا بغسل اسناني يوميا بدبرودنت يوم ويوم والسجنال يوميا ومع ذلك اسناني صفراء ارجو من حضرتك النصيحه
اهﻻ اختى سميره يوجد بعض التصبغات تدخل بعمق فى طبقات السن وﻻيمكن ازالتهامنزليا فاذا كان لون اسنانك يسبب لكى عدم الراحه فانصحك بعمل تبيض بجهاز الزوم فهو امن جدا ونتائجه رائعه
الاخت الفاضلة دكتوره/رشا ارجو الاستفسار عن النهاب موجود تحت التركيبة الثابته تسبب الم لو يوجد علاج دوائي لضياع الاتهاب ارجو الافاده مع العلم اني ذهبت للطبيب أفاد بوجود جبب في اللثة بس لن يفدر علي علاجه بسبب خوفهمن كسر الدرس الموجود اسفل التركيبه لانه ضعيف ومتركب بمسمار فلو تكرماي ياريت علاج مضاد او اي شئ من هذا القبيل ولكي جزيل الشكر والعرفان
سﻻمات اختى دعاء اذ كان التشخيص الصحيح هو وجود جيب لثوي فيجب تنظيفه وغسله اوﻻ ثم اعطائك مضاد حيوي ومترونيدازول وغسول للفم عفاالله عنك
السلام عليكم دكتوره انا ارسلت لك قبل استفسر عن تقويم الأسنان مسحوبة الأعصاب عندي لون السن بالكامل متغير وحبيت اغير حشوات لكن الدكتوره اللي راجعت عندها قالت مايصلح لأنه ممكن تتكسر الأسنان وبرضوا حبيت اعمل تلبيسات لكن قالوا ماينفع التلبيسات قبل التقويم افيديني في حالتي.
وحبيب اسألك انتي بتعملي تقويم او لا ؟؟ وكم سعر التقويم اذا فيه عندكم؟وهل يؤثر الحمل على تقويم الأسنان؟ عذراً على الأطاله وشكراً
السلام عليكم ..
انا بصراحه اعالج اسناني عند الدكتوره رشا وبكل امانه انا جربت اطباء بس مثل الدكتوره رشا لا انسانه متفاهمه وحنونه جداً وصبوره ع المريض والله ان تعتبر المريضه مثل اختها .. الله يجزاك كل خير ي دكتوره وفعلاً انتِ دكتوره ناجحه بتعاملك ورقيك وفي مجالك الطبي ..
اخت الفاضله سوسو يمكن بالطبع تغير الحشوات وعمل اوتاد بدون اى اضرار اﻻن اصبح ترميم اﻻسنان متاح بخامات اكثر من رائعه وطبيعيه المظهر وﻻضرر للتقويم اثناء الحمل علما بان تركيبات الزيركون تحمى اﻻسنان من الكسر وتظبط اعوجاج اﻻسنان وتعطى ابتسامه جميله
هل الدكتوره موجوده ترد ع الاستفسارات؟؟
ياهﻻ نددوش اتفضلى
مرحبا دكتوره اعاني من انتفاخ في اسفل الراس مؤلم تحت الشعر خلف اﻻذن اليسرى هل له علاقه بالتهاب اﻻسنان ﻻنو ظهر لي قبل يومين ؟
اﻻخت عاتكه شفاكى الله وعفاكى ﻻبد من فحصك جيدا لمعرفه السبب
السلامم عليكم دكتورة كنت حابة اسئلك عن تبييض الاسنان منو خطورة على الثة وكم يطول من الوقت
الات شوق التبيض بالطريقه الصحيحه ﻻيوجد اى ضرر على اللثه ويستمر لفتره طوبله مع اﻻلتزام بالتعليمات
السلام عليكم دكتوره
بغيت اسآلك ودي اضبط اسناني حشو وتركيب وتنظيف كم راح تكلفني عندكم في عيادة
مرحبا د.رشا عندي فراغ في اسغل اسناني الاماميهفهل يحتاج حشوه
كم سعر تركيب تقويم الاسنان? ابي ارخص شي
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
ولدي عمره سنتين بدا نخر في الاسنان الاماميه
كيف ممكن تتعالج وهل يحتاج ابرة بنج
اخاف لو اجيبو العيادة ما يتحمل شغل الاسنان
ومتى دوام المركز
سعادة الدكتورة /رشا
السلام عليكم
ابني عمرة عشرة اعوام ظهر له سن خلف الاسنان الامامية في اعلى الحنك وبدء يضايق السنتين الامامية ويحركها للامام في هذا الحال ماذا يحتاج هل بالإمكان خلع هذا السن وطبعا الولد ما هو راضي يروح للطبيب خايف ولم نستطع اجبارة الا اذا كانت الحالة ملزمة ارجو الرد وشكرا وياليت على الايميل.
عندي اسنان نكسرت الحشوه وكمان احس فيه سن يتاثر بالماء البارد
السلام عليكم دكتورة
انا اعاني من ألم في اللثه دائما واذا نظفت اسناني بالفرشاه لثتي تنزف دائما
ومع ذلك رائحه كريهه دائما لا اجد لها حل
ارجو منك الافاده
اختي ابرار محمد .. كل سنة وانت طيبة
عليك زيارة اقرب طبيب لعمل كحت و تنظيف لثه وستنتهي الرائحة والنزيف تماما
السلام عليكم ورحمه والله وبركاته دكتوره رشا
عندي زوجتي ونريد ان نشيل لها ضرس العقل لانه مره مسوي لها مشاكل
اذا امكن يادكتوره وممكن تسوي لها ازاله الضرس حق العقل
وكيف يمكن التواصل معك يادكتوره
شاكرين ومقدرين ،،،،،،،،،
السلام عليكم دكتوره درشا
انا عندي اسناني الاماميه الاربع من فوق تركيبه ثابته لها عشر سنين تقريبا ولكن مزعجتني بالرائحه والتهاب اللثه وتغير اللون وهي واحد لحال وثلاثه جسر مع بعض تنصحيني اغيرهاا وبكم يكون سعر السن الواحد،
يعطيك العاافيه .
الاستاذ علاء اهلا بزوجتك … لابد من اجراء فحص للضرس قبل الخلع …
الاخت مريم : لابد من فحص التركيبة اولا … ونحاول اصلاحها او تبديلها بالزيركون
السلام عليكم كيفك دكتورة رشا
انا سويت حشوة عصب من قبل سنة تقريباً الحشوة فضي مو ابيض الدكتور رفض يسوي الأبيض قال إن الفضي يعيش وقت أطول بس للحين وانا أحس الم بالضرس نفسة مرة قوي وهو مافي عصب اشرب بارد أو حار اوا الاكل أي شيء حتي عند الضحك أحس الم قوي فيه فما السبب ؟
وهل فعلا الحشو الفضي يسبب أمراض مو منيحة
وجزاكم الله خيرا
ﻻبد من تغيير الحشوة لأن الحشوة المعدنية موصله للحرارة والبروده وحدوث الم أثناء الضحكة نتيجة دخول الهواء البارد
دكتورة انا بنتي عمرها 4 سنوات وسنانها الاربعه اللي فوق مسوساات و طحونتين اللي فوق مسوسات وبتتوجع منهن وطلعلها كيسين مده جنب الطحونتين مع بعض شو اعمل بالحاله هاي
لابد من جلسات علاج عصب عفن ثم عمل حشوات والحفاظ على الإضراس والأسنان حتى لا يؤثر على الأسنان البديلة
كم سعر التقويم
د. رشا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعاني والدي (65 عام) من التهاب مزمن والم شديد في سقف الفم واللثه من حوالي عام ونصف
يوجد بقع حمراء علي سقف الحلق و بجانب الضروس تسبب الم شديد بصوره مستمره
توجهت الي دكتور اسنان وصف لي مضاد للفطريات كبسول و جيل و مضمضه للفم ولم تجدي نفعا
توجهت لدكتور باطني فوصف له ganaton و pariet لعلاج لارتجاع المريء ولم يجدي نفعا
ارجو نصحيتك بعلاج معين او بالتوجه الي تخصص معين لحيرتي الشديده ومعاناه والدي المستمره
لابد من معرفة الحالة الصحية للمريض لو فية سكر أو وجود تركيبات سنية أو طقم
عندي سن امامي مسحوب عصبو لونو متغير وش اسوي فيه ؟؟
لابد من تركيب تلبيسة زيركون
لا يوجد بالمستوصف تقويم
لا يوجد تقويم بالمستوصف.
السلام عليكم هل التلبيسه أساسيه بعد حشو عَصّب للضرس لاني الدكتور رافض يركبلي وبيقولي ان الحشو النضيف مش محتاج والتلبيسه موضوع تجاري وان هو نفسه حاشي ومش عامل تلبيسه فأنا محتاره وممكن اعرف سعر التلبيسه
ماشاءالله اتمنى لكي يادكتورة دوام التقدم والنجاح على المجهود الرائع سواء في العيادة او الموقع
وانا احد المرضى المتعالجين عندك في عيادات الاسره ..
واتشكرك على مجهودك في علاج الالتهاب وتخليصي من الالم
الف شكر على هذه المجاملة
هل جراحة اللثه بالليزر تؤثر ع الحامل
انا حامل بالشهر السابع
لا خطورة من عمل جراحة اللثة بالليزر ولكن يفضل إجراء علاجات للحالات الخطرة فقط طوال فترات الحمل
اذا كانت الجراحة ضرورية فلا مانع أما الغير ضرورية ف يمكن تأجيلها بعد الولادة
ممكن وصف للمستشفى
مستوصف الأسرة الشامل خميس مشيط .. شباعة د.رشا .. لازم حجز بالتليفون حبيبتي
التعليق
السلام عليكم ما تكلفة تلبيسه الضرس وهل هناك تخفيض لان عندي ضرسين اريد عمل تلبيسه لهما
التلبيسة تتوقف على حجم الحفر ف الضرس لو الحفر كبير لازم تلبيسة اما لو الحفر كان صغير وأطار الضرس قوية فلا داعي من التلبيسة
التعليق
يوجد جراحة للضرس العقل بعد تقييم الحاله
هل يوجد جراحه لضرس العقل
يوجد أن شاء الله بعد تقييم الحالة
التعليق
اسويلك 30% خصم
أرسلت لكي يا دكتوره ولم تجيبي علي فأرجوا الاهتمام
تلبيسة السن على حسب التقييم هل السن يحتاج أو لا يحتاج هل الحفر أو الحشوة كبيرة أم لا .. أما التلبيسة اسويلك خصم 30%
تفضلي حبيبتي وان شاء الله خير
دكتوره انا عندي ضرس مشيول العصب
ويعرفوني من يوم شاليت العصب
واروح لأستوصف يقولوا. مافي شي. واسوي اشاعه. فيه صديد. والله مضاد يخف ثم يرجع. قدلي ست اشهر على هذا الحال
وقالوا لازم استشاري عَصّب يشوفه. وماهو الحل
حبيبتي احتمال وجود بقايا عصب ولم يتم التنظيف جيداً .. الأمر بسيط .. لا تخافي مطلوب فتح الضرس و تنظيف .. أو وجود بقايا طعام. . أهلا بيك
السلام عليكم يادكتوره
انا معي وحده من ضروسي منفوخ جنبها من تقريب ثلاث اسابيع ولونه ابيض كانه التهاب بس مايوجعني وابغا حل الله يعطيك العاافية
إذا خراج لابد من مضاد حيوي ومضاد للالتهاب ثم الذهاب للطبيب للخلع أو العلاج حسب الحاله
السلام عليكم دكتورة ضرسى تعبنى كتير ذهبت للدكتور قالى لازم يتحشى وبعد الحشو ظهر فوقه ف اللسة حبه كل ما ادوس عليها يطلع منها مدة وتروح ع الجنب التانى من اللثة وكل ما اخد مضاد حيوى هذه الحباية تختفى واول ما امتنع عن المضاد الحيوى بترجع ومش عارفة اعمل ايه
السلام عليكم دكتور انا عندى 25 سنه . مسافر . انا من فترة سنتين فاتوا كنت بلعب كوره والكوره جات فى وشى فالدرس اتحرك من مكانه وانا اهملته وسبته وجات بعدها بفتره كبيره ضرسى بدا يعمل مده ويوجعنى روحت لدكتور هنا فى قطر وقالى ان ضرسك العصب بايظ ولازم نفتحه ونضف وبعدها نبقا نححشيه المهم عمل كده والضرس قعد شهرين كويس وبدا يجمع مده وحاجات وحشه تانى وبدا يورم من على الجنب ادوس عليه المده الى فيه تصفا وبعدها بدات ادوس عليه بحس ان المده لما ادوس عليه من جنب انها بتنتقل للجنب التانى ومش بتنزل على الرغم ان انا باكل عليه عادى مش بيوجعنى وختله مضاده حيوىى يخخف ويرجع تانى خايف اروح لدكتور يلعب فيه تانى مع العلم ان انا مش نازل مصر الا بعد خمس شهور اعمل ايه يا ريت تردى عليا بسرعه
دكتورة ارجو الرد عليا سريعا
السلام عليكم دكتورة عندي استفسار بعد اذنك عملت تلبيس ثابت للاسنان الامامية السفليه بسبب انحسار اللثة بس الدكتور ماشال العصب الا من اثنان فقط المهم بعد 4 سنوات ظهر في الاشعة وجود جيوب وتاكل في العظم بس انا لا اشعر بالتهاب مطلقا ايش تنصحي دكتورة ؟
وهل يمكن الزراعة مستقبلا بدلا من التركيبات ؟
دكتورة عملت حشو عصب في الاسنان الامامية من ٣ اسبابيع وحاسة بشد فيهم اوي و وجع والتهاب في سقف حلقي مع حرقان في الفم ما الحل
السلام .. انا كنت بسوي حشوة عندك وقلتي لي ان اللثة فيها دم وما يصلح الحشوة وقلتي اجي عندك بعد ثلاثة ايام … طيب اكل ع السن ولا ايش !!
دكتوره رشا انتي بأي مستشفى ؟
السلام عليكم يادكتوره أنا عندي مشكله في اللثه انها اكبر حجم من الاسنان ومخربه شكل ابتسامتي وانا متضياقه منها كثير درجه اني ماأبتسم والا ايدي على فمي ??أبغى اعرف كم التكلفه لو سويتها
السلام عليكم يادكتوره انا اعاني من اللثه بازه شوي وجحمها اكبر من الاسنان ابغى اسوي قص وابغى اعرف كم التكلفه
السلام عليكم
لو سمحتي يادكتوره لدي سؤال
الفك السفلي خارج من مكانه ولا ادري ما هو السبب
هل يمكن تعديله وارجاعه للوضع الطبيعي.. وما هي الطريقة في ذلك؟
عمري ٢٨
وزني ٥٨
لا اعاني من اي امراض
ضرس لعقل طاحت الحشوة وعندي الم في الفك احس بألم زي الكهربه في الفك فهل هو السبب وهل يوجد علاج اولا قبل ترميم الضرس علما بأني خوافه
لو سمحتى يا دكتوره فى عندى ضرس عقل مفتوح بس مش بيالمنى لازم اشيله ولا مفيش خطوره منه
لو سمحتي يا دكتوره احس في ريحه في الفم ووقت تفريش الأسنان يطلع دم من اللثه هل ممكن يكون لازم اعمل تنظيف أسنان ???
السلام عليكم
انا خلعت ضرس قبل ٣ سنوات هل استطيع ان ازرع مكانه او العظم لايسمح بعد هذه المده
وهل يوجد زراعه اسنان في مستوصف الاسره ؟!
دكتورة سني الامامي مسحوب عصبه وبدا يتغير لونه ابغى البسه زركون كم السعر؟
وهل يوجد لديكم عدسات اسنان
جيتك يادكتورة على اساس تسوين لي نزع عصب وحشو ووصفتي لي مضاد حيوي قوي جدا الله لايسامحك سبب لي اضطراب بالهضم وعدم معدتي
دكتورة رشا – جدة
مشكووووورة بس كنت حابه اعرف آيه اسم المضاد الحيوي و بِنَا يشفيكي
السلام عليكم دكتورة رشا
انا عندي الاسنان الاماميه يبالها تلبيس وقالولي ماينفع تلبسيها الا بعمر ١٨ وفوق والحين سار عمري ١٨
ف حبيت استفسر بكم تلبيس السن الواحد ؟
وانا عندي بطاقة تأمين VIP من شركة بوبا اقدر البس اسناني فيها ولالا ؟
لو سمحتي هل يوجد برد للاسنان وكم السعر ؟؟
لو سمحتي هل يوجد برد للاسنان وكم التكلفه ؟؟
لو سمحتي هل يوجد برد للاسنان وكم التكلفه ؟؟
دكتورة رشا هل تعملين تقويم.
اهلًا بيكي يوجد جميع الخدمات
وانا بجدة وتركت خميس مشيط
د/رشا
يوجد جميع الخدمات اهلًا بيكي
السلام عليكم هل انتي موجوده في خميس مشيط ?
السلام عليكم د/رشا انا سويت تقويم عند دكتوره والحين راحت هل تقدرين تسوين لي شد لاني مابغى دكتور