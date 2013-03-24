يحيى سالم الفيفي يحتفل بعقد قرانه

في أجواء ممزوجة بزخات المطر والضباب يعانق قمم جبال فيفاء , احتفل الشاب يحيى سالم أحمد زيدان الفيفي بعقد قرتنه على كريمة الشيخ سلمان حسين يزيد الفيفي , في وسط حضور من الأهل والأصدقاء مباركين ومهنئين لهما مع أجمل الأماني بحاية سعيدة .