يحيى سالم الفيفي يحتفل بعقد قرانه | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

يحيى سالم الفيفي يحتفل بعقد قرانه

في أجواء ممزوجة بزخات المطر والضباب يعانق قمم جبال فيفاء , احتفل الشاب يحيى سالم أحمد زيدان الفيفي بعقد قرتنه على كريمة الشيخ سلمان حسين يزيد الفيفي , في وسط حضور من الأهل والأصدقاء مباركين ومهنئين لهما مع أجمل الأماني بحاية سعيدة . IMG-٢٠١٣٠٣٢٣-WA٠٠٨٣ IMG-٢٠١٣٠٣٢٤-WA٠٠٠٧ IMG-٢٠١٣٠٣٢٤-WA٠٠٠٨ IMG-٢٠١٣٠٣٢٤-WA٠٠٠٩ IMG-٢٠١٣٠٣٢٤-WA٠٠١٠

 

 

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التعليقات (١٠) اضف تعليق

  1. ١٠
    يحي الثويعي الفيفي

    أألف مبروك للعروسين وجمع بينكما على خير

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  2. ٩
    الخسافي

    الف مبروووكك ي خووووي .

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  3. ٨
    ابو تركي الحدب

    الف الف مليون مبروك
    أتمنى لك حياه سعيده هنيه مليئه بالافراح وذريه صالحه
    ابو تركي ……

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  4. ٧
    سالم احمد

    الف الف مبروك بركاالله لكم وعايكم ورزقكم ذريا صالحه يكونو منحفظت كتاب لله ومجاهدينا في سبيل الله
    تعالى اما بعد احسن بدايا لحياتكم زرتكم لمكه ولعمره وصﻻه بارك الله فيكم ومن ثمه تقظون اجزت كم في ربوع المملكه وترجعونا سالمين غنمين وشكرن المرسال ابو احمد فيفء المزرعه

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  5. ٦
    سالم احمد

    ألف ألف مبروك وأتمنئ لكم حياه سعيده

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  6. ٥
    ابوجهاد

    ابارك للاخ / يحيى سالم الفيفي عقد قرانه على ابنة الشيخ الخلوق /سلمان حسين الفيفي
    واتمنى للعرسين حياة هانئه سعيدة واقول بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير
    ورزقهم الذريه الصالحه والف الف مبروووك وعقبال زواج الاخ / احمد سالم الفيفي
    اخوكم
    حسين جبران الشراحيلي
    شروره

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  7. ٤
    سالم أحمد زيدان الفيفي

    الف مبروووك ياولدي الله يسعدك ويوفقك وأتمنى لكم حياه سعيده
    والدك سالم احمد ……

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  8. ٣
    الفيفي

    الف الف الف مبروك الله يسعدك واتمنى لك حياه سعيده وذريه صالحه

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  9. ٢
    أ/حسين الفيفي

    ألف مبروك للعرسين ونتمى لهما حياة سعيدة ساره وأعتذر لأخي الشيخ سلمان حسين عن عدم المشاركه والله أسال أن يوفق الجميع

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    • ١
      جابر الشمري

      الف مبرووووك. بالرفاه والبنين

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