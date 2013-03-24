يحيى سالم الفيفي يحتفل بعقد قرانه

في أجواء ممزوجة بزخات المطر والضباب يعانق قمم جبال فيفاء , احتفل الشاب يحيى سالم أحمد زيدان الفيفي بعقد قرتنه على كريمة الشيخ سلمان حسين يزيد الفيفي , في وسط حضور من الأهل والأصدقاء مباركين ومهنئين لهما مع أجمل الأماني بحاية سعيدة .
في أجواء ممزوجة بزخات المطر والضباب يعانق قمم جبال فيفاء , احتفل الشاب يحيى سالم أحمد زيدان الفيفي بعقد قرتنه على كريمة الشيخ سلمان حسين يزيد الفيفي , في وسط حضور من الأهل والأصدقاء مباركين ومهنئين لهما مع أجمل الأماني بحاية سعيدة .
أألف مبروك للعروسين وجمع بينكما على خير
الف مبروووكك ي خووووي .
الف الف مليون مبروك
أتمنى لك حياه سعيده هنيه مليئه بالافراح وذريه صالحه
ابو تركي ……
الف الف مبروك بركاالله لكم وعايكم ورزقكم ذريا صالحه يكونو منحفظت كتاب لله ومجاهدينا في سبيل الله
تعالى اما بعد احسن بدايا لحياتكم زرتكم لمكه ولعمره وصﻻه بارك الله فيكم ومن ثمه تقظون اجزت كم في ربوع المملكه وترجعونا سالمين غنمين وشكرن المرسال ابو احمد فيفء المزرعه
ألف ألف مبروك وأتمنئ لكم حياه سعيده
ابارك للاخ / يحيى سالم الفيفي عقد قرانه على ابنة الشيخ الخلوق /سلمان حسين الفيفي
واتمنى للعرسين حياة هانئه سعيدة واقول بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير
ورزقهم الذريه الصالحه والف الف مبروووك وعقبال زواج الاخ / احمد سالم الفيفي
اخوكم
حسين جبران الشراحيلي
شروره
الف مبروووك ياولدي الله يسعدك ويوفقك وأتمنى لكم حياه سعيده
والدك سالم احمد ……
الف الف الف مبروك الله يسعدك واتمنى لك حياه سعيده وذريه صالحه
ألف مبروك للعرسين ونتمى لهما حياة سعيدة ساره وأعتذر لأخي الشيخ سلمان حسين عن عدم المشاركه والله أسال أن يوفق الجميع
الف مبرووووك. بالرفاه والبنين