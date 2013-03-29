العيادة الإلكترونية للدكتور : ابراهيم عباس
اخصائى مسالك بولية وتناسلية بمستوصف الأسرة الشامل – خميس مشيط
ضمن سلسلة الخدمات التي تسعى صحيفة فيفاء إلى تقديمها لقراءها و زوارها و بالتعاون مع عدد من الأستشاريين و المتخصصين من أرقى المراكز الطبية في المملكة يسرها أن تبدأ في إستقبال إستشاراتكم الطبية في تخصص “مسالك بولية و تناسلية” مع الأخصائي في هذا المجال بمستوصف الاسرة الشامل بخميس مشيط لأكثر من 21 عام الدكتور : ابراهيم عباس , حيث يمكنكم و عبر النموذج المخصص الموضح أدناه إرسال استشاراتكم في مجال تخصصه فقط و سنتابع معكم تحديث هذه الصفحة المخصصة لهذا الغرض و قبل ذلك نتقدم بجزيل الشكر للدكتور الذي أبدى استعداده مشكوراً على تقديم هذه الخدمة راجياً الأجر و المثوبة من الله جزاه الله عنا و عنكم خيراُ .
يمكنكم إرسال أسئلتكم عبر النموذج التالي مع ملاحظة ذكر كل التفاصيل مثل الوزن و العمر و الجنس و الأدوية المستخدمة و النشاط اليومي :
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السلام عليكم
لدي ولد عمره 12 سنه
لا حضت عليه كثرة طلبه لدوره المياه ( للبول ) اعزكم الله
ويذهب احيانا بصفه متكرره لا تتجاوز 10 دقائق
قمت بتحليل السكر في الدم وكان 90
شكرا للدكتور وشكرا لقيفا اون لاين
ي دكتورماهو موقع عيادتك الان
الاخ على كثره التبول لها اسباب عديده فيجب عمل اشعه موجات صوتيه وتحليل بول ووظائف كلى وذلك بعد عرضه على اخصائى مسالك بوليه والله هو الشافى
السلام عليكم لو سمحت دكتور ما فائدة محلول الزنك للمسالك او بالاحرى للإنجاب
السلام عليكم
حبيت اسالك زوجي مايرغب الجنس يمر الشهر واكثر نادر سوى تحليل سائل منوي طلع عنده قلة في حركة الحيوانات المنويه ايش الحل لقلة الرغبة الجنسيه
بالنسبه للزنك هو عنصر مهم لعمل الخصيتين لانتاج الحيوانات المنويه وكذلك هام للبرستاتا وهى التى تفرز معظم السائل المنوى و هو ايضا موجود فى السائل المنوى لانه هام لعمل الحيوانات المنويه والله هو الشافى
دكتور عمري 29 سنة اعاني من نقص في الصوت و نقص في التصرفات الرجولية ارجوك اعطني حل لهده المشكلة وشكرا
مساء الخير يادكتور مارديت على اسئلتي يادكتور
دكتور لي ولد عمره فوق 10سنوات وعنده خصيه مختفيه وعملت له فحص وكمان اشعه وما ظهرت ايش المطلوب عمله نفع الله بعلمك
السلام عليكم أنا والدة من شهرين قيصري وعملت تحليل بول نسبة الصديد12 عملت مزرعة بول بس مش عارفة أنا برضع ومينفعش أخد أي نوع مضاد حيوي هل ممكن تنزل النسبة تلقائيا مع العلم من حوال 21يوم كان عندي التهاب بالمثانة وأخدت كورس أوجمنتين لمدة أسبوع بس مكنتش عملت تحليل بول أفدني جزاك الله خيرا
الاخت غيوم قله الرغبه الجنسيه عند الرجال لها اسبلب منها ارتفاع هورمون الحليب او انخفاض هورمون الذكوره فيجب عمل تحليل serum prolactin and testosterone and l h and f s hand t s hو اعلامى بتفاصيل السائل المنوى الله هو الشافى
الاخت سوسو نسبه الصديد ليست مرتفعه ولكن طالما عملت مزرعه للبول بلغينى بنتائجها وهناك مضادات كثيره لا تؤثر على الرضاعه سوف اوصفها لكى بعد الاطلاع عليها والله هو الشافى
شكرا دكتور لاهتمامك المزرعة طلعت حساس للاوجمنتين والامبسللين وسيبروفلاكسين وكلارثروميسين وسيفرادين مع العلم عندي فيروس سي غير نشط وبرضع
الاخت سوسو المناسب لكى اوجمتين 1 جرام قرص كل 12 ساعه لمده اسبوع ولا ضرر على الرضاعه ان شاء الله والله هو الشافى
مساء الخير دكتور زوجي عمل تحليل عينه من السائل المنوي واتضح عنده قلة في حركة الحيوانات المنوية اتمنى توضح هل مع الادوية تعود حياتة الجنسية طبيبعة وهل ممكن ان يتعافى قبل اكمال 3 اشهر وتعود الحركة طبيعيه وماهو سبب قلة حركة الحيوانات المنوية جزاك الله خير
الاخت غيوم يجب اطلاعى على تحليل الهورمونات والسائل المنوى تفصيليا لكى استطيع افادتك والله هو الموفق
مساء الخير دكتور زوجي عمل التحليل واتضح لديه قله في حركة الحيوانات المنويه وكتب له الدكتور كبسولات استيل ل كارنتين و نولفا دكس و برو فيرون ولب منه اعادة التحليل بعد 3 اشهر من استخدام الدواء هل اذا عمل تحليل عينة قبل الثلاث اشهر يبان مفعول الدواء
الاخت غيوم الادويه جيده ولكن ال بروفيرون لا يوصف الا فى حاله نقص هورمون التستوستيرون فما نسبته فى التحليل والله هو الشافى
ممكن رقم جوالك دكتور فلدي موضوع حساس للغايه أرجو الرد وبااسرع وقت
الاخت صمت الجروح التواصل يكون عن طريق الموقع او عن طريق مكان العمل والله الموفق
مساءالخير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحالة : حيوانات منوية صفر
فحص الخصية سليم
فحص الهرمونات سليم
لا يوجد عمليات سابقة
غير مدخن
العمر 29
مكان العمل وطبيعته غير خطيرة من حيث الاشعاعات والحرارة
افيدوني وجزاكم الله كل الخير
أحمد راضي
الاثنين 10 رجب 1434 – 3:17 م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحالة : حيوانات منوية صفر
فحص الخصية سليم
فحص الهرمونات سليم
لا يوجد عمليات سابقة
غير مدخن
العمر 29
مكان العمل وطبيعته غير خطيرة من حيث الاشعاعات والحرارة
افيدوني وجزاكم الله كل الخير
الاخ احمد راضى بالنسبه للمعلومات التى ذكرتها الخطوه التاليه هى اخذ عينه من الخصيه لمعرفه وجود حيوانات منويه من عدمه وفى حاله وجودها سيكون حدوث الحمل ان شاء الله بالوسائل المساعده مثل التلقيح المجهرى او الاخصاب خارج الرحم وهو مايسمى طفل الانابيب ولكن اطلعنى على تحاليل الهورمونات اولا والله هو الشافى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكور جدا عالرد
وهذه نتيجة الهرمونات ::
LH 5.33
FSH 3.54
PROLACTIN 10.6
TESTOSTERONE 101.46
زوجي يعاني من صغر في العضو الذكري بحيث انه لا يتعداء 7سم و وكمان نحيف علمآ بان لدينا طفلان ويبلغ عمره 27 سنه فهل يوجد له علاج لتكبير ولزيادة العرض
الاخ احمد راضى من التحاليل يجب اخذ عينه من الخصيه فى مكان متخصص وفى حاله وجود حيوانات منويه ان شاء الله تحفظ لاستخدامها فى التلقيح المجهرى او التلقيح خارج الرحم والله الشافى
الاخت صمت الجروح بالنسبه لطول العضو 7 سم اذا كان فى وضع الارتخاء فهو طبيعى لان الطول من 7 الى 9 سم ويزداد عند الانتصاب وطالما هناك اطفال فهذا دليل على قدرته على توصيل السائل المنوى داخل المهبل ولكن لا توجد عمليات للتضخيم وكل ماتسمعينه عن ذلك ليس له اساس علمى ولكن الاهتمام يكون بتحسين درجه الانتصاب ان كانت ضعيفه عن طريق طبيب مسالك بوليه تبعا للاسباب والله هو الشافى
السلام عليكم
ولكن حسب علمك وخبرتك هل تعتقد السبب انسداد ام لا يوجد انتاج للحيوانات المنوية اصلا
يا ريت يا دكتور تعطيني معلومات اكثر واكثر فالموضوع مقلق جدا جدا وانت تعرف حساسية الموضوع
ولك جزيل الشكر
الاخ احمد من واقع نتائج التحاليل اللتى زودتنى بها ان شاء الله سيكون هناك حيوانات منويه لان لما تكون التحاليل مظبوطه فهذا يعنى ان هناك انسداد وسيكون باذن الله انتاج من الحيوانات المنويه والله سيرزقك ان شاء الله بالذريه
دكتور اذا يوجد حيوانات منوية فهل هذا يعني بالتأكيد وجود انسداد ؟؟
واذا وجد الانسداد فهل يوجد عمليه لمعالجته ام انه لا يوجد عمليات علاجية لهذا الانسداد
وارجوك دكتور ان تتحملني وتتحمل اسئلتي
وربنا يديم عليك الصحة والعافية ولك جزيل الشكر
7سم في حالة الانتصاب ولكن هل يوجد كبسولات أو أي علاج آخر فهو يعيش في حالة نفسيه قويه بسبب الصغر والضعف بحيث أن عرضه لا يتاجوز عرض السجاره
دكتور اذا يوجد حيوانات منوية فهل هذا يعني بالتأكيد وجود انسداد ؟؟
واذا وجد الانسداد فهل يوجد عمليه لمعالجته ام انه لا يوجد عمليات علاجية لهذا الانسداد
وارجوك دكتور ان تتحملني وتتحمل اسئلتي
وربنا يديم عليك الصحة والعافية ولك جزيل الشكر
الاخ احمد وجود حيوانات منويه لا يعنى الانسداد بالتاكيد لان من الممكن عدم وجود اوعيه ناقله للسائل المنوى وهذا عيب خلقى فالانسان يولد به ولكن نادر جدا وعمليه اعاده بناء القنوات المنويه عمليه دقيقه جدا وافضل مكان لاجرائها هو امريكا وتكلفتها عاليه جدا بالنسبه لاطفال الانابيب فهى تجرى فى بلادنا والله يرزقك الذريه ان شاء الله
صمت الجروح يا ريت تخلى زوجك يعمل تحاليل هورمونات ال اتش و اف اس اتش والذكوره وايضا اشعه موجات صوتيه على الخصيتين واحب اعرف هل سبق له عرضه نفسه على طبيب مسالك بوليه وانا ارحب به فى عيادتى فى اى وقت والله هو الشافى
الله يجزيك كل الخير يا دكتور
طيب هل مر عليك مثل حالتي وماذا حدث معهم وماذا فعلو ؟
هل في أمل في العلاج
لم يعرض نفسه على أي دكتور من قبل
احمد راضى هناك اناس مثل حالتك ورزقهم الله باطفال عن طريق الاخصاب خارج الرحم والله يرزقك مثلهم ان شاء الله
شكرا دكتور ادام الله عليك الصحة والعافية
اذن لا بد من عمل الخزعة ؟؟؟؟
ان شاءالله ربنا يرزقنا ويرزق الجميع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دكتور اذا كانت عملية الخزعة هي الخطوة الاولى والمهمة ما هي نصائحك لي ماذا افعل قبل العملية ؟؟؟
وايضا انا اخاف من العمليات الجراحية
شكرا لك وجزاك الله كل خير
حسن محمد اعاني من نسبه تشوهات عاليه جدا في المني تصل97 في المايه فما هو العلاج مع العلم اني لااعاني من الدوالي
الاخ احمد العمليه بسيطه ولا داعى للخوف وهى تجرى ب مخدر مو ضعى و يجب توقف الجماع قبلها اسبوع ولله هو الرزاق ان شاء الله
الله يجزيك الخير يا دكتور
انا سكان رابغ والعملية رح تكون بجدة لانو رابغ ما فيها هيك عمليات
وين بتنصحني بجدة اذا عندك معرفة بمستشفيات جدة ؟؟
معي تأمين بوبا
شكرا
الاخ احمد من الاماكان المعروفه فى جده مستشفى سليمان الفقيه ومستشفى عرفان والله يرزفك يارب بالذريه
الدكتور إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
لدي مشكلة آلام خفيفة والحمد لله من أعلى القضيب إلى أسفلة تأتي من فترة إلى فترة وايضا الحالب آلام قليلة وتزجعني كثيرا وتم الكشف والتحاليل وعمل مزرعة وأعطائي بعض الادوية وقال الدكتور أنها آلام طبيعية تأتي عند ملاعبة الزوجة وعدم الجماع علما أن الآلام لها مايقارب 6سنوات وأمارس حياتي بشكل طبيعي فهل من خطورة على البروستاتا علما أن دكتور آخر أخبرني بوجود إلتهاب في البروستاتا وهل عيادتكم تستقبل التأمين الطبي شكرا
الاخ محمد هذه الاعراض اعراض التهاب البروستاتا و عياده المسالك البوليه فى مستوصف الاسره الشامل تستقبل مرضى التأمين الصحى فاهلا بك
دكتور مافائدة استخدام عقار الكلوميد للرجال
وهل استخدامه لاكثر من ثلاثة اشهر يكفي
وهل صحيح ن القهوه تزيد من حركة الحيوانات المنويه
وشكرا
أيها الفاضل /في حال عدم متابعتي هل من خطورة على البروستاتا علما كما أسلفت أنني تابعت لمدة تزيد عن سنتين فتحسنت والحمد لله مع وجود آلام خفيفة من فترة لأخرى
وشكرا
والدي عمره75يعاني من التهاب البول وعند دخوله دوره المياه يشعر بحرقان البول والام شديد عند افراغ المثانه وخصوصا وقت اليل الالم بشده ذهب الي مستوصف قريب منه واعطاه الدكتور Cipromax 500gm ياليت تقول ماهو العﻻج هو لايسطيع الذهاب عندك بسبب الماده لاكن ارجو ذكر العﻻج مشكورا
عندي مشكلة في الانتصاب والحيوانات المنوية والحركه
الاخ الذى يسأل عن الكلوميد هو يعمل على زياده هورمون الذكوره فى الدم وبالتالى يساعد على تحسين عمل الجهاز التناسلى من تكوين حيوانات منويه وغيرها من الوظائف واستخدامه لمده 3 شهور كافيه باذن الله والله الشافى
الاخت كوثر والدك بحاجه لفحص البروستاتا وعمل اشعه موجات صوتيه لتشخيص حالته وارحب به فى عيادتى بالمستوصف وان شاء الله لن يتكلف الا القليل جدا وربنا يشفيه ان شاء الله
الاخ محمد عدم متابعه البروستاتا ليس له خطوره ولكن سوف تنتابك المتاعب فى التبول فى اوقات متقاربه والمتابعه ان شاء الله سوف تريحك منها لفترات طويله والله هو الشافى
الاخ ابو عبد العزيز اريد منك عمل تحليل سائل منوى وهورمونات الذكوره والحليب وال اتش و اف اس اتش واطلاعى عليهم ان شاء الله
دكتور من فضلك انا زوجى بيسافر ويرجع بعد سه ويجلس نعى 4 اشهر وكان حدث حمل فى بدايه زواجى ونزل بدون اى اسباب فى اول الحمل لم يتم شهرين وبعد سفره ورجوعه طلب الدكتور منه تحليل سائل منوى وطلع النتيجه العدد 18مليون والحركه 51% ونسبه التشوهات عاليه اخذ علاج كارنفيتا فورت واكتاترون لمده شهر مع العلم انه عمل عمليه الدوالى وبعد الاشعه لم يظهر عنده دوالى مره اخرى وبعد شهرين عمل تحليل اخر وكانت النتيجه العدد 36مليون والخركه 45%والتشوهات 55% علما بانع مدخن ولم يحدث حمل ويحدث عنده ارتخاء احيانا وايضا فى ايام يحدث الانتصاب وتتم العمليه الجنسيه ولكن لم ينزل المنى منه يحبس داخله للايام 2 او 3ماذا يجب ان نفعل مع هذه النتائج وهل هى مقبوله ام ماذا نفعل
دكتور من فضلك انا زوجى غير مستقر فى مصر ياتى 4اشهر ويبعد عنى سنه اول زواجى حدث حمل ونزل فى اوله لم يتم الشهرين وخدث الاجهاض وسافر ورجع بعد سنه وجلس 4اشهر مع عمل تخليل سائل منوى وطلعت النتيجه العدد18 مليون والحركه51%ونسبه تشوهات عاليه اخذ علاج كارنفيتا فورت واوكتاترون لمده شهر ووبعد شهرين عملنا تحليل اخر وكان العدد36 مليون والحركه45% وتشوهات55% علما بانه مدخن وكان عنده دوالى من 7سنين وعمل العملبه مت قبل الزواج وعمل اشعه مع التحاليل لم تظهر عنده دوالى وعمره 31عام واحيانا يحدث عنده انتصاب وتتم العمليه الجنسيه بدون نزول للمنى ويحدث ارتتخاء والاحتباس يظل ليومين او 3 ايام
مرحبا دكتور انا كوثر بخصوص الوالد هوعمل اشعه موجات صوتيه وقال الدكتور عندك تضخم بروستاتا شديد وانا خائفه يكون لا قدر الله سرطان وكيف يشخص ان كان هو وياليت تعطيمي نصائح لمريض التضخم ومدى خطورته االله يجعل لك من كل هما مخرجا ويبارك فيك. شكرا”
مدام جورى الاعراض لدى زوجك اسبابها كثيره من الممكن ان تكون التهاب بالبروستاتا وهى تسبب الضعف اللى بيحدث معاه وبالنسبه لضعف حركه الحيوانات المنويه فيلزمها بعض الفحوصات منها هورمونات الحليب وال اتش واف اس اتش والذكوره وايضا اشعه موجات صوتيه على المسالك البوليه واود اعرف هل يوجد صديد بالمنى وما نسبته والله الشافى
الاخت كوثر لا تقلقى بالنسبه للوالد ولكن للتأكد من عدم وجود تحول سرطانى لا قدر الله يجب عمل تحليل p s a total and free وكذلك تحليل وظائف كلى وهناك ما يساعده وهو ان يبتعد عن التعرض للبرد واكل التوابل وعدم تأخير التبول وعدم الدفع بقوه اثناء التبول والله الشافى
السلام عليكم ورحمة الله
أسعد الله أوقاتك بكل خير وكل عام وأنت بصحة وسلامة
أنا تجاوزت سن الخمسين ووزني 59 كيلا وطولي 165 وعند جلوسي الطويل أشتكي من حرارة شديدة في الإليتين وكذلك داخل فتحة الشرج مع أسفل الظهر ولا أستطيع الجلوس لفترات طويلة وحتى أثناء جلوسي لقراءة القرآن أو الاستماع للخطبة في صلاة الجمعة أو الجلوس أما التلفزيون أو جهاز الكمبيوتر ولأن هذه الشكوى فيها نوع من الحرج عند إفصاحها لأي شخص ولكن من كثر المعاناة فقد راجعت مستشفى وعند الفحص من قبله أفادني بأن لدي شرخ بصرف لي تحاميل ومرهم مع أكل الأكل الملين والسوائل وكذلك الجلوس في وعاء مليء بماء دافىء لمرتين أو أكثر يومياً وقد استخدمت تلك العلااجات ولم تكن هناك نتائج الا بنسبة ضعيفة جداً وقد لاحضت أن الحالة تخف إذا لم أجلس كثير أمام التلفزيون أو أمام جهاز الكمبيوتر ولكن هناك فراغ يساعد على الجلوس فأنا لا أعمل في أي مجال وليس لدي الا الجلوس في غالب الوقت مع العلم أنني أمارس رياضة المشي باستمرار
نأمل التكرم وتوجيهنا بما ترونه أو مراجعتكم إذا لزم الأمر مع العلم أنني من سكان خميس مشيط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ المسالم احب اطمأنك ان الحاله سوف تتحسن ان شاء الله ولكن طالما انك من سكان خميس فياريت تشرفنى لمناظره الحاله احسن والله هو الشافى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكر لكم جهودكم لعدم إلجامكم للعلم وجزيتم خير الجزاء
انا شاب عمري 17 سنه ووزني 79 كيلو وطولي 180 غير مدخن والمشكله اعاني منها منذ 4 سنوات تقريبا وهي اني اعاني من تقطير بعد البول فهو لا يتوقف الي بعد التبول بربع ساعة تقريبا والسائل الذي يخرج هو سائل عادي ليس لزج ولونه اتوقع انه شفاف او مثل لون البول الطبيعي واعاني من تبول لا ارادي ليلا وهو نادر تقريبا كل سنه مرتين ولقد بحثة عن حكم في الشرع فقالو تغطي الذكر بما يضمن عدم وصول السائل الى الملابس وإرتحت مع هذي الطريقة وكنت اغطيه والان سرت اعانيي من حساسية شديدة حتى اني احك في بعض الاحيان الى ان يخرج الدم وتشققات في منطقة القضيب وتقشر…. هذي الحاله من منذ ثلاثة اشهر تقريبا وانا اعمل العادة السرية ولاكن ليس كثيرا تقريبا كل اسبوع مره او مرتين ولقد لاحضة انها تاجي علي فترات لازم اروح الحمام باستمرار ولا اقدر امسك نفسي كثير اذا جاني البول بينما فترات ما ياجيني البول الي على خفيف ما اروح للحمام في اليوم الى مرتين تقريبا ولقد عملت تحليل للبول واشعة تلفزونية وقال الدكتور كلها سليمة .
ارجو التوضيح هل لف القضيب وكتمه عن الهواء يضر ام لا باس وارجو ذكر العلاج ان وجد.
واعذرني على الاطالة.
الدكتور ابراهيم تحية طيبة ومبارك عليك الشهر
أنا عمري 30 متزوج وعندي بنتين مشكلتي أني أعاني من شهوة زائدة حيث يثرني أي شي وزوجتي لا تحب ممارسة الجنس كثيرا حيث أني أطلب منها ممارسة الجنس وتعتذر .
وفي حالة عدم الجماع وقوة الانتصاب اعاني آلام في أسفل الظهر والخصيتين لا ارتاح إلا بعد عمل العادة السرية وإنزال المني .فهل من حل يخفف من شهوتي ؟
الأمر الآخر لدي بعض الإفرازات تخرج من القصيب من فترة لأخرى شفافة اللون وبيضاء اللون تشبه السائل المنوي وليست لزجة فبعض الأوقات تطلع لا إرادياُ فهل من حل ؟
أعتذر للإطالة وفقك الله .
الابن سعد حالتك غالبا التهاب فى البروستاتا او خلل فى ديناميكيه التبول نتيجه ضيق فى عنق المثانه ف عليك الذهاب ل طبيب مسالك وعمل اشعه موجات صوتيه على المثانه قبل وبعد التبول وبالنسبه للحكه غالبا التهابات فطريه وحساسيه ولكن يجب مناظرتك عن طريق طبيب جلديه او مسالك للتأكد من التشخيص والله الشافى ان شاء الله
ابو راكان بالنسبه للافرازات هذه اعراض التهاب البروستاتا ومجرى البول وهذه تعالج عند طبيب مسالك بوليه بعمل اشعه على المسالك البوليه وتحليل سائل منوى ومزرعه وتحليل بول وبالنسبه للحاله الجنسيه الزائده فهذه طبيعه والتدخل فيها لاضعافها يسبب خلل فى الهورمونات ولكن بدلا من العاده السريه وهى تسبب احتقان شديد فى البروستاتا ف ممكن الا نزال بدون ايلاج مع الزوجه ف ذلك افضل كثيرا من العاده السريه والله الشافى
شكرا لك دكتور
وسيتم العمل على ماقلت
ولكن مشكلة زوجتي غالباً لا تحب المداعبة حتى دون ايلاج لذلك ألجأ للعادة السرية
حتى في الجماع تقوليخلص بسرعة ! كأنها بدون نفس في اكثر الاوقات
فهل من حل
ابو راكان خلى المدام تعرض نغسها على طبيبه امراض نساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دكتور مشكلتي بالليل اذا شربت كاسة مي وحدة ممكن اروح الحمام عشر مرات ؟؟؟؟
بارك الله فيك
احمد هذه اعراض التهاب البروستاتا او صغر حجم المثانه فضلا عن زياده ادرار البول ليلا فيجب عرض نفسك على طبيب مسالك لعمل اشعه موجات صوتيه على المسالك وقياس حجم المثانه وهناك خطوات أخرى لا داعى منها الان ولكن نبدا بالاشعه والله هو الشافى
السلام عليكم
ضهرت علي يادكتور اعراض بواسير او ناسور والله ما ادري وش تنصحني اسوي وشكرا لك
دكتورلوسمحت اناسويت تحليل وطلع معي صديدبالبرازوصرف لي الدكتورادويه من بينهاسيبروماكس وهي حبه كل 12 ساعه ماعرف كيف استخدمهابرمضان علماإن الافطارعندنابس 8ساعات استخدم حبه ولاحبتين باليوم ارجورالردبسرعه
دكتور ردع هذا لاميل حقي
اسامه اعرض نفسك على طبيب جراحه وطبيب مسالك بوليه والله الشافى
الاخت اسماء غيرى سيبروماكس وخدى بدلا منه ليفوفلوكس 500 ملجم مره واحده يوميا لانه ميزته انه يوخذ مره فى اليوم وله نفس فاعليه ال سيبروماكس و افضل والله هو الشافى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكل عام وانت بخير
دكتور شرحت لك حالتي في السابق وهي صفر حيوانات منوية وفحص الخصية والهرمونات سليم انقطعت عنك بسبب الظروف , ولكن في هذه الفترة نصحني صديق لي بان اعمل خزعة ولكن ليس بالجراحة وهي سحب بالابر
وفعلا كانت النتيجة ايجابية يعني وجود حيوانات منوية ؟؟
فاذا كانت الحالة انسداد , اين يحتمل ان يكون الانسداد يعني في اي قنوات وانابيب ؟؟
الاخ احمد راضى الانسداد غالبا فى الوعاء الناقل للحيوانات المنويه من الخصيه الى الحويصلات المنويه حيث التخزين ولكن العمليات التى تجرى لاصلاح الانسداد نتائجها غير مضمونه فتوكل على الله واعمل التلقبح المجهرى او التلقيح خارج الرحم وهو الاضمن والانجح وهو مايسمى طفل الانابيب والله الشافى
الله يجزيك الخير يا دكتور
ولكن هل عندك فكرة عن تكلفة عملية اطفال الانابيب ؟؟
الاخ احمد عرفنى انت عايش فين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عايش في السعودية في منطقة تبعد 130 كلم عن جدة يعني من مناطق جدة
دكتور كيف يتم التشخيص اذا كان هناك التهاب في البروستاتا
الاخ احمد راضى التكلفه فى حدود 20 الف ريال والله يرزقك الذريه ان شاء الله
الاخ احمد تشخيص التهاب البروستاتا عن طريق عمل اشعه تليفزيونبه لمعرفه حجمها وعمل تحليل مزرعه لافرازات البروستاتا بعد تدليكها عن طريق الشرج
ما هي الااعرض المصاحبة لالتهاب البروستاتا اذا وجد ؟
ولك جزيل الشكر
السلام عليكم دكتوريوجدلدي رمل واملاح في الكلى واستخدم فتامين دنياميزان هل له اضرارهذاثاني شهراستخدمه هل لهااضرارع الكلى وماهوعلاج الرمل وشكرا
الاخت اسماء لا تأثير للدواء اللذى تستعملينه على الكلى ومن الاشياء اللتى تساعد على التخلص من الرمل على الكلى شرب الماء و الامتناع عن شرب المياه الغازيه وتناول البقدونس او شربه بعد ضربه فى الخلاط اما الادويه فيجب ان يوصفها لك طبيب بعد معرفه حجم الترسبات و مكانها وباقى الظروف المرضيه والله الشافى
السلام عليكم
انا عندي مشكلة دكتور والا هي فحصت فحص حيوانات المنوي وطلع صفر علما كانت حاوية عينة مايجي نقطة من سائل منوي الي وضعتها..
انا متزوج صار لي سنة فقط وعمري 32 وزني تقريبا100 وشوي
وانا ماعرف ايش اسوي اتمنى مساعدة دكتور
ابي افهم يادكتور كيف ماعندي حيوانات منوي اتمنى تفيدني
السبت 10 شوال 1434 – 10:41 ص
ما هي الااعرض المصاحبة لالتهاب البروستاتا اذا وجد ؟
ولك جزيل الشكر
test
هل ممكن تنصحني بدكتور بالشرقيه فاهم
زوجي عنده نقص في التستسترون و اللي راح له رفض يعطيه كلوميد
كان دكتور غير مثقف
والاخر قاله مافي الا ابر و ما انصحك فيها
وانا معاه ارفض ابر الهرمون بس الاثنين قفلوها في وجهنا كأن مافي علاج
زوجي عمره ٣٨ التستسترون سواه ثلاث مرات على فترات و كان ما بين ٥ و بين ٧
وهذا مو مناسب على عمره
يعاني من ضعف الرغبه و ضعف انتصاب و عدم الوصول للنشوه و عدم القذف
متزوجين من اربع سنين و لم يقذف و العمليه تمت عدة مرات اخر مره من سنتين لان النفسيه تأثرت
الهرمونات الاخرى سليمه بس لاحظت الاستروجين منخفض بس في حدود الطبيعي لكن باقي رقمين و يصير جدا منخفض
ياخذ فيتامينات و ياكل مكسرات وحبوب زيت السمك
واكله صحي ووزنه ٦٩ طوله ١٧٥
مافيه سكر الضغط يرتفع و يرجع طبيعي من فتره لاخرى
نؤيد العلاج الطبيعي و الاكل الصحي و نبحث عن محفز مو ابر تقتل عمل الخصيه
ارجوك دلنا على العلاج المثالي قبل ما ننفصل
السلام عليكم ي دكتور
اعاني من صغر العضو الذكري وعمري 22 وزني 100واكثر وسويت عمليه تتطهير 2 وانا صغير والعمليه الثانيه وانا عمري 9 سنوات تقريبا
ي دكتور مارديت على ……
طيب المشكلة كل البيانات تطلع للشخص اذا كان عنده شكوى !!!
ههههههههههههه يا سلام على الخصوصية في الشكاوى والأسئلة
الاخ على يجب اعاده تحليل السائل المنوى فى مختبر أخر بعد التوقف عن انزال السائل المنوى لمده 5 ايام واطلاعى على النتيجه والله هو الشافى
الاخ على يجب اعاده تحليل السائل المنوى فى مختبر أخر بعد التوقف عن انزال المنى لمده 5 ايام واطلاعى على النتيجه والله الشافى
الاخ احمد اعراض التهاب البروستاتا كثره مرات التبول و الاحساس بعدم تفريغ المثانه وتنقبط البول بعد التبول وحراره فى البول وحراره اثناء خروج المنى واحيانا ألم اسفل البطن او اسفل الخصيتين والله الشافى
الاخت امل يجب عمل لزوجك تحليل هورمون التستيرون وهورمون ال اتش و اف اس اتش و هورمون الحليب وعمل اشعه موجات صوتيه على الخصيتين واطلاعى عليها حتى استطيع تقديم النصيحه والله الشافى
الاخ عبدالله حجم العضو وهو مرتخى من 7 الى 9 سم فمن الممكن ان يكون صغر العضو نتيجه السمنه المفرطه فيجب عرض نفسك على طبيب مسالك بوليه كى يقيم الحاله جيدا والله الشافى
الاخ قلب الاسد هناك فى اعلى الصفحه الاميل الخاص بى لمن يفضل المراسله عليه كما ان عنوان العمل اعلى الصفحه ومن السهل معرفه ارقام تليفونات المستوصف ومكالمتى عليه كما ان موبايلى الخاص لدى اداره الموقع ولها الحريه فى اعطائه لمن تراه فى حاجه اليه التريث قبل التهكم ولك تحياتى واهلا بك فى المنتدى
الفحوصات حسب ما طلبت
testosterone 5.30
TSH 0.968
prolactine 4.80
FSH 3.3
LH 3.50
MRIfor pituiltary gland
noremarkable pituitary abnormality
الاستروجين كان طبيعي بس جدا قريب من النخفض تقريبا ب ١ point
يا دكتور
اعتقد الكلوميد علاجه لكن الدكتور رفض يقول فقط للنساء
ارجوك دلني على العلاج او الدكتور المناسب والله نفسي اجيبه عندك لكن نحن في منطقه بعيده
جزاك الله خير
ي دكتور تعرف طبيب بالدمام تنصحني فيه
الاخت امل اذا كانت التحاليل حديثه اطلعنى على المعدل الطبيعى لان لكل مختبر اجهزه مختلفه واذا كانت قديمه عيدى تحليل testosterone and l h وانا طلبت اشعه موجات صوتيه على الخصيتين لان ضرورى جدا ان اعرف حجمهم هلى طبيعى ام بهما ضمور او تغير فى طبيعه انسجتهما اما بالنسبه لباقى التحاليل كويسه والله هو الشافى
يادكتور هل الاشعه التلفزيونيه هي الصوتيه
الف شكر يا دكتور بس والله ما حصلت ايميلك الخاص لكي اتواصل معك ! اتمنى من الصحيفة تزودني بإيميله الخاص
دكتور انا عندي من 4 سنوات كتﻻت صلبه متصله على اﻻوعية الناقلة عملت 3 تحليلات للمني اول واحد طلع 50 مليون ونسبة الصديد كانت 45 عملت ثاني مرة كلع 30 مليون والصديد 45 مليون راجعت عند دكتور واعطيته التحليل فاعطاني ادويه تزيد من عدد الحيوانات المنوية بعدها بشهرين سويت تحليل طلع واحد مليون فقط
دكتور لو تكرمت عليه بلرد زوجي عنده العدد قليل ٣مليون والحركه ٥٥ ٪ وصرف له طبيبه. بروكسيد بلس فهل ينفع الحالته وشكرا
انا عندى ورامان فى القضيب من الامام كيف او عالج هذا الامر
الاخ عبد الله الحربى فى ضؤء ما سردت ارى ان انسداد الاوعيه الناقله للحيوانات المنويه حدث فيها انسداد والعمليات فى هذا الموضوع نجاحها ضئيل فلذا انسب وسيله للحمل هى التلقيح المجهرى او التلقيح خارج الرحم ولا داعى للعمليات مره اخرى والله يرزقك بالذريه ان شاء الله
السلام عليكم
انا عمري 28 وقد تاخرت في الانجاب فزرت طبيب مسالك فعمل لي تحليل فطلعت النتائج بان العدد حوالي 20 مليون ولكن كانت الحية من الحيوانات قليلة جدا ثم تموت بعد 6 ساعات بالكامل فعمل مزرعة وقال بان سبب موتهن هو وجود صديد فاستمريت معاه لمدة ستة اشهر باستخدام العلاج المضاد للصديد والاكسدة
ولكن لا فائدة ولا تحسن
ثم انتقلت لطبيب اخر فقال بعد التحاليل بان المشكلة ارتفاع نسبة الاملاح واستعملت العلاج معه لمدة 6 اشهر ولكن الحيوانات الحية اصبحت 0%
ولم اجد حلا
فهل ستساعدني
وجزاك الله خيرا
الاخ جمعان لا الصديد و لا الاملاح لهما دور فى موت الحيوانات المنويه ولكن يجب عليك عمل اشعه موجات صوتيه على الخصيتين وعمل تحاليل هورموناتtestosterone and l h and f s h and prolactin and anti sperm anti bodies واطلاعى عليها وربنا يرزقك بالذريه ان شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحالة : حيوانات منوية صفر
فحص الخصية سليم
فحص الهرمونات سليم
لا يوجد عمليات سابقة
غير مدخن
العمر 29
مكان العمل وطبيعته غير خطيرة من حيث الاشعاعات والحرارة
وهذه نتيجة الهرمونات ::
LH 5.33
FSH 3.54
PROLACTIN 10.6
TESTOSTERONE 101.46
اخر فحص عملته هو سحب حيوانات منوية بالابر وكان التقرير التالي من المختبر ::::
pathlogy test
nature of specimen : F.N.ACYTOLOGY OF BOTH TESTICLES
clinical data : Azoospermis
Macroscopic description :each tesricle was aspirated at three horizontal levels starting from yhe upper pole and labled R1 through R3 for the right testicle and L1 through L3 for the left
descriptive diagnosis : right and left testicles : adequate spermatogensi
diagnosis : many mature spermatoaza were seen in all levels of both sides . consider block .
ارجو منك يا دكتور تحليل نتيجة الفحص الاخير بكل تفاصيله
لان المختبر قال لي يوجد انسداد وبعدها لم يجب ولا على اي سؤال لي ( مثلا سالته اين مكان الانسداد , هل يعالج هذا النوع من الانسداد , ما اسباب الانسداد وغيرها من الاسئلة )
الاخ احمد راضى تحديد مكان الانسداد لا يفيد الا اذا كنا هانجرى عمليه جراحيه وهذه العمليات نسبه نجاحها ضعيفه جدا فى امريكا فما بالك عندنا ومن الممكن ان يعود الانسداد مره اخرى لان الوعاء الناقل للمنى صغير جدا فتوكل على الله واعمل التلقبح المجهرى او خارج الرحم ونحمد الله ان هناك حيوانات منويه وربنا يهبك الذريه ان شاء الله
بالنسبة للتقرير يؤكد وجود انسداد ويؤكد وجود حيوانات منوية ؟؟؟؟؟؟؟
اذا كان كذلك فهل الحيوانات المنوية متوفرة وبكثرة وتصلح للتقليح الصناعي دون اي معالجة ؟؟
سؤال اخر معلش اتحملني دكتور :: ما الفرق بين اطفال الانابيب والتقيح الصناعي ؟؟؟
وبارك الله فيك
الاخ احمد الحيوانات المنويه سيتم معالجتها فى جهاز يختار الافضل منها لاستعماله فى التلقيح المجهرى وهو عباره عن تلقيح البويضه بالحيوان المنوى وهى بداخل بطن الانثى تحت الاشعه الصوتيه واطفال الانابيب عباره عن اخراج البويضه من بطن المرأه وتلقيحها بالحيوان المنوى خاج الرحم و وضعها فى حضانه لفتره معينه ثم اعادتها الى رحم المرأه والتلقبح الصناعى عباره عن وضع السائل المنوى فى رحم المرأه بدلا من الجماع وهو لا يناسبك لان لابد من وجود ملايين الحيوانات المنويه و الله يرزقك الذريه ان شاء الله
الله يجزيك الخير يا دكتور
والله ما قصرت
وان شاءالله ربنا برزقني الذرية وبرزق كل محروم يا الله يا رب
وان شاءالله سأبدأ الاستعداد لعملية اطفال الانابيب عن قريب
ادام الله الصحة والعافية عليك وعلى من تحب
شكرا دكتور وسنبقى على اتصال ان شاءالله
زوجي لديه كلاعراض نقص التستسترون لكنه لايعاني من نقص الرغبة او ضعف الانتصاب ابدا مع العلم ان زوجي كان يأخذ هرمون البروفيرون وحقن هرمون ايضا ومن دون وصفة طبية ولمدة 6 سنوات وبكثافة و تركه من حوالي 4 شهور لكنه مكتئب لديه تغيرات جسدية وعدد الحيوانات المنوية لديه بلغ 2 مليون ما الحل هل يجب انيأخذ ادوية كل العمر وهل هناك امل للحمل
الاخت سوزان الهورمونات لا تؤخذ باليساطه دى فيجب عمل فحص ل هورمونات ال اتش و اف اس اتش والتستيرون والبرولاكتين واشعه موجات صوتيه على الخصيتين وتحليل كامل للسائل المنوى حتى نتعرف على الحاله بالضبط ومدى حاجته للهورمونات ام لا والله الشافى
دكتور حاب استفسر عن دواء بروكسيد بلس
ايه رايك بيه؟
الاخ ماجد دواء البروكسيد يحسن حركه الحيوانات المنويه وهو جيد والله هو الشافى
اسعد الله صباحك يا دكتور
اعاني من الم في فتحة الشرج وقبلها ضهرت علي اعراض بواسير وعالجتها ولله الحمد اختفت لاكن الان اشعر بألم اثناء التبرز اكرمكم الله ويختفي بعده وتظهر تشققات بسيطه خارجية بس اشعر بها داخليا مع العلم اني استخدم الماء الدافي والملح يوميا ومرهم نيوهلاير وحبوب دافلون وقد حدث لي ولادة مبكره قبل 25 يوم بعدها بدأت اشعر بالاعراض ونظرا لوجود الاحراج لم اذهب للمستشفى افيدني يادكتور لأني مره متأزمه نفسيا ومتخوفه يكون شرخ..
الاخت نونه هذه اعراض الشرخ الشرجى ولكن لا تخافى فهى تحدث اثناء الحمل او الولاده ولكن يجب استخدام مضاد حيوى ومضاد للالتهاب يناسبان الرضاعه ان كنت مرضعه لطفلك واستخدمى لبوس بروكتوجليفينول مع مرهم النيوهيلارا وبلاش توابل نهائى وكترى من أكل الخضروات والله هو الشافى
مساء الخير دكتور ابراهيم من فضلك طمني انا جوزي عامل التحاليل دي من يوم 13/7ونتيجته اه
colour/greyish white
blood/absent
5.volume/1.3ml >/=1
reaction/alkaline/ph8.0 >/=7.2
viscosity/normal
liquefaction time/30min 15-30
total sperm count/ml / few motile sperms&non motile sperms were seen on scanning >/=15mil/ml
sperm count /ejaculate———
agglutination/absent absent
spermatogenic cells/ml/ 400000
w.b.c.s/ml/ 200000 <1mil/ml
r.b.c/h.p.f/0-1 0-3
trichomonas/absent absent
others/absent
ودي تحليل الهرمونات
fsh/ 4.8miu/ml
lh/5.5/miu/ml
s.testosterone/512ng/dl
وعمل اشعه طلع عنده دوالي على الخصيه الشمال من الدرجه الاولي والدكتور قال 2%نسبتها يعني نسبه لا تذكر ومش محتاجه لعلاج وكتبله العلاج ده
5000gonzdotopxe حقنه كل اسبوع ونولفادكس مرتين يوميا وفيتامين ه مره في اليوم وكمادات تلج يوميا لمده ربع ساعه ووقف العلاج 29/9 والمفروض يعمل تحليل تاني يوم 1/12 بس راح لدكتور تاني لان الدكتوره قالت ان العلاج ده منشطات بس ومش هيعمل نتيجه وكتبلهاكستر 1000 وكارنيفيتا فورت واوكتاترون وبياخد عسل عليه غذاء ملكات نحل وجينسينج وحبوب لقاح وطلع النخيل ويعمل تحليل بدل1/12 يوم 8/1 هل من الممكن يعمل نتيجه ويحصل حمل ولا لا لان الدكتوره قالتلي مستحيل يحصل حمل طبيعي ومينفعش حقن مجهري لازم تجمد اجنه واحتمال تنجح واحتمال لا ارجوك يادكتو طمني كلامها صح ولا ايه يعني انا هخلف ولا لا ارجوكي ردي عليا واسفه على الاطال
الاخت ريهام يا ريت ترسلى لى التحاليل على الفاكس0172219768 عنايه دكتور ابراهيم عباس ولكن مبدئيا اطمأنى ان شاء الله والله هوالرازق والشافى ان شاء الله
صباح الخير دكتور ابراهيم ميرسي جدا لرد حضرتك بس انا للاسف مش عندي فاكس
مدام يا ريت تعرفينى المعدل الطبيعى لهورمون testostrone لان كل مش واضح من التحليل
السلام عليكم
دكتور دواء البروكسيد بلس يزيد الحيونات المنوية
وماهي علامات الاستجابه لدواء
صباح الخير s.testosterone 512 ng/dl
صباح الخير s.testosterone 512 ng/dl
m:262-870
مدام ريهام الحاله ان شاء الله مطمئنه ولا داعى للقلق وامكانيه الحمل الطبيعى قائمه بنسبه كبيره ان شاء الله ولكن احب اعرف وزن زوجك و ياريت يكتر من اكل منجات البحر الاسماك وخلافه واذا كان قريب منى يا ريت يزورنى فى عيادتى مجانا وربنا يرزقكما الذريه ان شاء الله
السلام عليكم دكتور ابراهيم ميرسي جدا لرد حضرتك جوزي وزنه تقريبا 70 واحنا للاسف من اسكندريه
عندي ولد عمره خمس سنوات عنده الخصيه تطلع الى
فوق وتنزل وكيس الخصيه صغير هل يحتاج الى علاج
مدام ريهام انصح زوجك بتناول 1-كو انزيم 10 كبسولات كبسوله بعد الفطار و العشاء 2-ال كارنيتين كبسولات كبسوله 3 مرات بعد الاكل 3-كلوميد 50 مجم نصف قرص مره واحده يوميا لمده 20 يوم ثم راحه 10 ايام ونعيد استخدامه مره اخرى 4-سلينيوم وفيتامين e(اسألى عليه الصيدلى ممكن يكون فى مصر الان مركب يجمع الاثنينين معا)واذا لم يكن بيأخذ كبسوله من كل نوع يوميا هذه الادويه يستعملها لمده 3 شهور ونعيد تحليل السائل المنوى والله يرزقما الذريه ان شاء الله
ام عبد الله الخصيه التى ترتفع وتنخفض تسمى خصيه مطاطيه وهى لا مشكله منها ولكن للاطمئنان اعرض الطفل على طبيب مسالك بوليه لتقييم الحاله بالفحص وربنا يطمأنك عليه ان شاء الله
السلام عليكم دكتور
متزوج من 3 سنوات حصل حمل طبيعى مرة واحدة وللاسف اسقطت الزوجة سويت تحليل لى بطعلت النائج 50 مليون الحيونات وسرعة الامامية 18 بالمئة والتشوهات 55 بالمئة اما باقى المؤشرات ابلغنى طبيبى انها طيبة اخذت علاج اكتترون وفيتمين هاء وثيوتاسيد وحلل ثانى مرة اثناء العلاج ازهر التحليل الحيونات 20 مليون والتشوهات اصبحت طبقا لتقرير المعمل طبيعية وكذلك معدل النورمال والب نورمال كبيعى لكن الحيونات المقبولة كان فى التقرير الاول معدالة ممتاز اما فى التقرير الاخير كانت 0 افيدونى افادكم الله
الاخ فهد يا ريت توضع التحليل الاخير كما هو على الموقع والله هو الشافى
حياكم الله يا دكتور انتكم واهل مصر الكرام
العدد فى التحليل الاول 51 مليون اما فى الثانى 20
ejacution فى الاول 127 مليون اما الثانى 32 مليون
السرعة الامامية فى الاول 18 % اما فى الثانى 7.5
مجموع السرعة rp+np فى التحليل الاول كانت 46% انا الثانى 30%
النورمال المقبول يجب ان يكون مساوى او اكثر من 4 فى المية التحليل الاول 7% الثانى 0% !
tzi طبقا للمعمل يجب ان يكون مساوى او اقل من 1.6 فى التحليل الاول 1.67 فى الثانى 1.59
sdi طبقا للمعمل يجب ان يكون اقل من 1.6 فى التحليل الاول 1.55 فى الثانى 1.59
الكمية فى الاول 2.5 فى الثانى 1.6
ph فى الاول 7.4 فى الثانى 7.5
اللون فى الاول grayish white فى الثانى creamy white
viscosity طبيعيى فى كلهم
liquefaction 25 minute
كرات الدم طبيعى سواء الخمراء او البيضاء
للمعلومية يا دكتور عملت التحليل الثانى اثناء تناول علاج تحسين الحيوانات ثيوتاسيد وتريب جولد واكتترون وفيتامين هاء هل تفرق اثناء العلاج ام يجب التوقف عن تناول الدواء فترة ام ان الدواء اتى بنتائج عكسية ارجوا الرد سريعا
الاخ فهد فى ضوء التحاليل التى عرضتها يجب عمل تحليل هورمونات ال اتش واف اس اتش والتستوستيرون والبرولاكتين وعمل اشعه موجات صوتيه على الخصيتين وانا موجود فى خمبس مشيط وممكن تشرفنى فى عيادتى والله يرزقك الذريه ان شاء الله
السلام عليكم
انا كان عندى فتق اربى من الصغر بسببه ظلت الخصيتان معلقتان طوال 33 سنة ومنذو حوالى شهر عملت عملية اصلاح للفتق وانزال الخصيتان فى الكيس والخصيتان فى الحجم الطبيعى وغير متيبسة يعنى على كلام الدكتور حالتهم كويسة وليس بهم اى ضمور
وقالى الدكتور انه امامك ستة اشهر وبعد ذلك نعمل عملية تفتيش عن الحيوانات داخل الخصية عن طريق الميكرسكوب الجراحى
عملت تحليل هرمونات وكانت النتيجة
fsh 39,7
lh 14,2
prl 9,90
testosteron 5.17
تحليل السائل المنوى صفر
فما تنصحنى يا دكتور من ادوية او فيتامينات وما مدى فاعلية الاستيل ال كارنتين
وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم
الدكتور اللى بيتابع حالتى وصف لى الفيتامينات والادوية دى
استيل ال كارنتين 2 جرام يوميا
فيتامين e400 مرة باليوم
فيتامين c500 مرة باليوم
فيتامين d مرتان باليوم 5000iu
فوليك اسيد مرة باليوم
زنك قوة 70 مليجرام
كونزيم q10
اويغا 3
مالتى فيتامين حبة يوميا
نصف قرص كلوميد 50 قبل النوم
لمدة ثلاث شهور وممكن نكررها تانى لمدة ثلاث شهور اخرى
ايه رأى حضرتك فيها وايه فايدة الكلوميد واخده ولا لا وهل يوجد علاج لارتفاع هرمون fsh_.lh
الاخ الب رسلان الادويه كويسه ولكن خلى فيتامين e و q10 مرتين وبدل فيتامين c خد جينسنج و الكلوميد له دور كويس خده وبالنسبه لارتفاع l h وب س ا مرتفعين لان الخصيه لا تتنتج حيوانات منويه وينخفضوا لما تتنتج الخصيه حيوانات منويه والله يرزقك الذريه ان شاء الله
السﻻم عليكم و رحمة الله يا دكتور
انا متزوجه مند 6 سنين عندي بنت و المشكله انو من قبل الزواج و لحد هﻻ عم يجيني اوقات وجع بالمسالك البوليه اول ما أطلع دورة المياه كرم الله و شكون و بعد ما اطلع بيضلو وجع بحشو جوا المسالك و ايضا من بعد ازنك زوجي دايما بيكون عندو رغبه جنسيه بس انا ما عم حس باي شهوة مهما مداعباتو ﻻلي ما عم حس بشي كاني منعدمة الاحساس و يا ريت تفيدني دكتور و على فكري انا سني 26 و وزني 55 و شكرا كتير دكتور
و رحت للدكاترة هون عطوني بس ادويه مضادة للمكروبات و ادويه للاوجاع بس
و اما عن الرغبه الجنسيه فما بحسا لحد متﻻ ما تفوت شي 15 يوم و احيانا ممكن شهر ما بحس بالرغبه ارجو الافادة و اسفه على التطويل
شكرا
جزاكم الله خيرا يا دكتور وبارك الله فيك
الاخت شهد آسف للتأخير فى الرد لانى متحرج من الكلام والاستفسار منك عن بعض الاشياء وخاصه ان المناقشه يراها كل من فى المنتدى ونظرا لحساسيه الموضوع اود ان اعرفك ان المشكله ليست كبيره ولنى سوف اصف لك دواء ولكن هذا يتوقف على البلد الذى تسكنيه فارجو تزويدى به وسوف اصف لك دواء يكون ان شاء الله موجود فى بلدك مع العلم انى طبيب مصرى واعمل فى السعوديه والله هو الشافى
السلام عليكم
انا ابلغ من العمر 24 سنة. غير متزوج.
عندي مشكلة مع صغر حجم العضو الذكري. طوله عند الارتخاء تقريبا 3 – 3.5 سم .. وعند الانتصاب يصل الى 8.5 تقريبا. ايضا عند الار تخاء يكون منقبض ومتداخل على بعضه البعض في اغلب الاحيان .
سمعت ببعض التمارين بشده واستعمال ماء دافء مع مشقة الخ ..
هل يوجد حل لتطويله وتضخيمه اكثر وشكرا
زوجي مريض بالسكراكتشفناه اليوم بنسبة٤٠٠حبيت اسئل عن نظام الاكل وهل ممكن ينزل وايش نوع العلاج ابراو حبوب وهل يوثرعلى الحمل وشكراً
الابن علوان الطول لا يقيم بهذا الشكل فيجب عرض نفسك على طبيب مسالك بوليه لتقييم الامور ولكن لا تقلق ف ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شئ بقدر فاطمأن ان شاء الله
الاخت سحر السكر لا يشخص بهذه الطريقه فيجب عمل تحليل سكرصايم وبعد الفطور ب 2ساعه وتحليل بول وبذلك نكون عرفنا نسبه السكر وطريقه علاجه تبعا لذلك ولكن الاطعمه التى ترفع السكر هى النشويات والسكريات ولكن لا تأثير للسكر على امكانيه الحمل فيجب ان يذهب لطبيب باطنه والله هو الشافى ان شاء الله
دكتور ايش تعليقك على استخدام جنتابلكس كمنشط gentaplex
لضعف الرغبه و الانتصاب
هل فيها مواد ما نعلم عنها اللي مكتوب بيض سمك و عشبة الجنكه فقط لكن هل هذا صحيح
وهل تضر اللي ضغطه مرتفع مع العلم ان العشبه تعتبر مسيله للدم و هذا شي يفيد على ما اعرف
السلام عليكم دكتور انا عندي مرض الذئبة الحمراء وقد أثرت على الكلى قمت بتحليل منذ 4 شهور تقريبا_بولي وكانت النتيجة وجود مشكلة واخذت ادوية (دواء لجميع الالتهابات المناعية ودواء فوار)
خفت شوي لكن الى الان اتألم دائما من جوانب ظهري وبطني السفلي (الكلى) لدرجة تتعبني مع توافق الاسهال والمغص حين تزداد مع النحافة والاصفرار لجسمي
لست ممن يذهب بشكل متكرر جدا للتبول
مالحل لهذي المشكلة خاصة وان المرض المسبب مزمن وما الوقاية والنصائح التي تنصحني بها؟؟؟
جزاك الله خير
الاخت امل دواء جينتابلكس دواء طبيعى ليس له اثار جانبيه الا على الذين يتناولون ادويه لزياده سيوله الدم فيجب عليهم تقليل جرعه ادويه السيوله فقط وهو مناسب لكل الاعمار ومناسب جدا لمرضى السكر وهو يستعمل 3مرات لمده شهر وبعد ذلك تقل الجرعه الى مرتين لمده شهر آخر وبعد ذلك مره واحده لمده شهر واكتر لا مشكله فى ذلك ومناسب ايضا لمرضى ارتفاع ضغط الدم ولا مشاكل منه والله هو الشافى
الاخ رفيف لا تقلق ان شاء الله هاتكون بخير ولكن احب اعرف كم عمرك ومده المرض شفاك الله وعافاك من فضله وكرمه وكذلك اسماء الادويه التى تستعملها وياريت تعمل تحاليل وظائف كلى ونسبه الالبيومنيوم فى الدم واشعه موجات صوتيه على المسالك البوليه واطلاعى على الفحوصات والله هو الشافى
دكتور انا فتاة ولست ولد
حاليا ماباخذ اي علاج
ومن التحاليل الازمة لمرض الذئبة وهي البروتين والبول وغيرها طلع عندي مشكلة في البولية وكلاي تؤلمني
الدواء الذي اخذته وقتها: EPIMAG فوار
و CIFLOX حبوب للالتهابات المناعية
اما مرض الذئبة الاساس فلا اخذ الا كورتيزون وقت الهجمات الشديدة وارتفاع البروتين
اما عمري دخلت الان 25 سنة
من رمضاان اخذت هذي الادوية وعملت التحليل لكن من فترة المدرسة وانا بين الحين والاخر ياتيني الم خفيف لم اعرف هل هو من الكلى او غيرها
الذئبة الحمراء شخصت على مااتوقع قبل 10 شهور تقريبا وقبلها بحوالي سنتين تعبت وشخصني دكتور اخر بحساسية عامة في الدم
السلام عليكم انا شاب عمري 18 سنة اعاني من ممارسة العادة السرية منذ ثلاث سنوات
والان اشعر بوجع على الخواصر هل سببة العادة السرية
وما علاجة ؟
جزاك الله خير على مساعدتك لنا بدون مقابل
طيب دكتور استخدم الجنتابلكس خمس ايام حبتين يوميا ووقفها حس بزغلله في العيون
انا خفت انه brain bleeding
لانه ياخذ megamen
من gnc
وفيها نياسين غير عصير البقدونس و الليمون و الشمندر اللي يشربه كل يوم
طلبته يوقف حبوب الثوم و النياسين لاني اعرف انهم مسيله للدم
هل الزغلله side effect
طبيعي!!!
الاخ احمد الخطيب غالبا ما تعانى منه هو وجود التهاب فى البربخ او كيس منوى ملتهب ولكن للتأكد من التشخيص يجب اجراء اشعه سونار على الخصيتين واطلاعى عليه والله هو الشافى
جرعة النياسين كثير
250% من الاحتياج اليومي
موجوده في حبة الفيتامين
الاخت امل لا داعى من المخاوف لان ادويه السيوله نفسها لا تسبب نزيف فى المخ ولكن اعملوا تحليل سكروقيسوا الضغط لكن جنتابلكس ممكن يعمل صداع خفيف وليس زغلله والله هو الشافى
الاخ ahmed taleb انا لا اعرف ما قصدك بالخواصر هل تقصد الخصيتين او الخصر وهو منطقه الوسط اى الكليتين والله هو الشافى
الابنه رفيف آسف للخطأ الغير مقصود وبالنسبه للكوتيزون من الذى حدد عدم استعماله الا وقت النوبات انت ام طبيبك ولكنى اطلب منك عمل اشعه موجات صوتيه على البطن والحوض وتزويدى بها وكذلك تحليل وظائف كلى على فاكس المستوصف 0172219768 عنايه د ابراهيم عباس او زيارتى فى العياده باقل اعباء ماديه ان كنت قريبه منى والله هو الشافى
انا عندي ضعف في الحيونات المنويه وعندي مثل حبه صغيره في الخصيه هل هيا دوالي وهل لها علقه بضعف الحيونات المنويه
دكتور ليش ماترد على سؤالي
الاخ المتفائل يجب تزويدى بتحليل السائل المنوى كاملا حتى يتسنى لى الاطلاع عليه وافادتك وبالنسبه للحبه هذه ليست دوالى ولكن ممكن تكون كيس منوى وان كانت كذلك لا تأثير لها على الانجاب ولكن يجب عمل اشعه سونار على الخصيتين للتأكد والله هو الشافى
دكتور كم تكلف اتحليل والاشعه وشكرن
الاخ المتفائل تكلفه تحليل السائل المنوى والاشعه فى حدود 500ريال والله هو الشافى
انا متزوج و تركت زوجتي منذ شهرين و لم يحدث حمل لقصر الفترة حيث جلست معاها شهر و نصف فقط ،
وهي ان شاء الله سوف تاتي بعد شهر ، نصحني بعض الاصدقاء باستخدام الجنتابلكس و ذلك للتركز في الفترة القتدمة في العلاقة الحميمة مع الزوجة حتي تزيد من فرص الحمل ،مع العلم باني لااشتكي باي اعراض. من ضعف انتصاب او ضعف الشهوه ، و لا اي شئ و الحمد لله ،
فاردت ان اركز في هذه الفترة لزيادة فرص الحمل لانها ثلاثة اشهر فقط هي فترة مكووث الزوجة ،
فهل هناك اي اضرار من استخدام هذا العقار
الاخ تيتو لا اضرار من الجنتابلكس ولكن طالما انت كويس فلا داعى للتوتر ودع الامور لله ولكن للاطمئنان يمكن عمل تحليل سائل منوى بعد الامتناع عن اخراج المنى لمده 3 ايام للتأكد من عدم وجود مشاكل فى السائل المنوى طالما فتره مكوث زوجتك معك ستكون قصيره وربنا يرزقكم الذريه ان شاء الله
السلام عليكم
دكتور اريد أن أستفسر عن ضعف في الانتصاب ،هل يمكنني أن آخذ كبسولات فيتامين e و هل يضر الصحة؟ و كيف يمكنني أن أتناوله و ما هي الكمية المسموحة ؟ عمري ٢٥ عام أرجو المساعدة و شكراً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود في البداية ان اثمن جهودكم المخلصة لهذا الموقع الرائع واود ان اسألك .دكتور اني متزوج من سنة ونصف تقريبا ولم يحدث لنا الحمل وعلما اني عملت تحليل للسائل المنوي وكانت النسبة 65 وحسب قول الدكتور كانت النسبة جيدة وحركة الحيامل ايضا جيدة وزوجتي راجعت الطبيب ولم تشكي من اي شي يعيق الحمل فبماذا تنصحني لاني تعبت من مراجعة الاطباء ولم اتناول اي دواء سوى بعض الفيتامينات وعملت التحليل مرتين ونفس النسبة ارجو الرد مع خالص الشكر والتقدير
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لوسمحت دكتورانايوجدلدي رمل واملاح بالكلى وهي املاح اليورالايت ياليت توصف لي نضام غذائي يزيدمن وزني ومناسب للحالت كليتي إريدزياده 5 كيلوعشان اوصل للوزن المثالي
الاخ على خالد بالنسبه لفيتامين ه لا اضرار من استعماله ولكن ضعف الانتصاب له اسباب كثيره فيجب عليك زياره طبيب مسالك بوليه لتقييم الحاله جيدا والله هو الشافى
الاخ محمد العراقى ارجو اطلاعى على تحليل السائل المنوى كاملا حتى استطيع ان اجيبك بدقه والله هو الشافى
الاخت اسماء بالنسبه لاملاح الكلى عليك بالاقلال وليس الامتناع من تناول اللحوم الحمراء والفول والعدس والفاصوليا والبازلاء والاكثار من شرب الماء وتناول البقدونس اما بالنسبه لزياده الوزن فاكثرى من النشويات والسكريات والله هو الشافى
زوجي عنده صديد والحيونات المنوية ضعيفه هل الصديد هذا يؤثر على انا
لو سمحت يادكتور زوجى عمل تحليل حيوانات منوية وطلعت نسبة كرات الدم البيضاء 400000 ونسبة كرات الدم الحمراء 0-2 والعلم انة حركة الحيوانات المنوية 70 والكمية 120000000 مليون فى 2.0 ml وعندة حي وانات مشوهة بنسة 35 فى المية هل هذا يعنى انة عندة صديد او التهابات تؤثر على تاحير الحمل وشكرا
Colour greyish white greyish white
BLOOD Absent Absent
Volume 2-0ml
Reaction Alkaline/pH 8.0
Viscosity Normal
Liquefaction time 30 min
Total sperm count/ml 60, 000, 000
Sperm count/Ejaculat 120, 000, 000
DIERECT SMEAR
Motility
1st hour 70
2nd hour 60
3rd hour 50
PROGRESSION
Progressive (PR 60%
Non progressive (NP 10%
Total motity 70%
Immotile (IM 30%
Abnormal Forms 35%
Type of Abnormality Amorphous Pinpoint
Head&enlarged midpiece
Agglutination Absent
Peroxidase Test :-
Spermatogenic Cells/ml 200, 000
W.B.C.s/ml 4000, 000
R.B.C/H.P.f. 0-2
Trichomonas Absent
Others Absent
ودة التحليل بالظبط دكتور هل يحتاج الى عمل مزرعة لمعرفة انواع الصديد وعلاج الحيوانات المشوهة وهل يوجد شئ اخر وشكرا
السلام عليكم
القصة بدات منذ كان عمري تقريبا 17 سنة وكان الانتصاب عندي طبيعي ولاعلى وقوي
وبخطأ مني بانزل القضيب لاسفل بقوة احسست كان العضلة تمزقت وبعد هذا التمزق كان هناك تدفق داخلي حصل
وبعدها اصبح الانتصاب عندي لاسفل وكان القضيب يحاول الرجوع للحالة الطبيعية لاعلى لكن كان شي يمنعه
افيدوني يا دكتور ابراهيم مال الحال ؟؟
مدام ندى تحليل زوجك بالنسبه للانجاب كوىس جدا ولكن به صديد كتير فيجب عمل مزرعه للمنى لمعرفه العلاج الامثل ولكن هذا الالتهاب لا يؤثر على الانجاب ولكنه يسبب عدوى لك فيجب ان تعالجا معا والله يرزقما الذريه ان شاء الله
الاخ الفارسى الذى حدث معك عباره عن تمزق فى الطبقه المحيطه بالقضيب وكان يجب عمل عمليه جراحيه عاجله لها فى وقتها ولكن الان يجب ان تزور طبيب مسالك بوليه لتقييم الوضع وهل يحتاج عمليه تصليح له او لا يحتاج وعموما ميل العضو لاسفل واو الاحد الجانبين ليس فيه مشكله طالما انه مستقبم والله هو الشافى
الدكتور العزيز
أنا أسكن بالقرب من مدينة جدة
أريد القيام بالزراعة ( أطفال الانابيب ) اين تنصحني بذلك
حيث زرعت بالاردن وفشلت وزرعت في فلسطين وحصل حمل لمدة شهرين وماتت الاجنة
اريد التجربة في السعودية واذا عندك فكرة عن التكاليف
ولك جزيل الشكر
الاخ احمد راضى اطفال الانابيب تكلفتها تتراواح بين 20و25 الف ريالو الاماكن الجيده فى جده هو مستشفى سليمان الفقيه و مستشفى عرفان ومستشفى د سمير عباس والله يكتب لك الذريه ان شاء الله
السن54
عندي هشاشة وخشونة في فقرات الظهر وعندى التهاب في اصابع القدم مع التنميل واخذت ثيوتاسيد مركب 600 وكنفنتين حوالي 4شهور والنتيجة حوالى 50%
أجرى زوجي عملية دوالي خصية من الجهة اليسرى منذ 3 سنوات ونصف، وزاد تحليل السائل المنوي سوءا، وكان يعاني من آلام بالخصية اليسرى حتى بعد الجراحة وقال له الطبيب بعد مرور عام من الجراحة أنها من جراء العملية لكن حاليا منذ شهر يعاني من ألام بالخصية اليسرى وتزداد عند الجماع مع ملاحظة أن حجم الخصيتين طبيعي، ما رايك خاصة واننا مقبلين على عملية حقن مجهري وعملت سابقا واحد ولم ينجح وتحليله المنوي انذاك دل على عدم وجود بكتيريا لكن ارتفاع شديد في عدد الكريات البيضاء. كما أن تلك الالم سببت له احباط وحالة نفسية جعلته يمتنع عن الذهاب إلى طبيب
السلام عليكم
اعانى من نقص هرمونات الغدة النخامية lh ;fsh وهرمون الذكورة التستسترون
ابلغ من العمر الان 36 سنة
عالجت منذ سنوات كثيرة باخد حقن التسيتو رون لتعويض نقص التستسترون فى الجسم ولتشكيل الشكل الخارجى للرجل
اخبرنى الطبيب ان هدا الدواء للحفاظ على الشكل فقط
وان الدواء ياخد لما اقرر الزواج عن طريق تعويض الهرمونا ت النخامية وهى باهضة الثمن
سؤالى دكتور هل من سبيل اخر للعلاج
واود السؤال عن دواء البروفيرون ودوره فى العلاج
الاخت اميره شعبان يجب اجراء تحليل لفيتامين د وعمل اشعه على الفقرات القطنيه لان التنميل غالبا منها و هل تعانى من مرض السكر ام لا واطلعينى على النتائج حتى نساعدك والله هو الشافى
الاخت ورده الم الخصيه بعد عمليه الدوالى غالبا سببه التهاب فى البربخ ولكن يجب عمل اشعه موجات صوتيه على الخصينين وكذلك تحليل سائل منوى واطلاعى عليه ولكن ايا كان السبب فى الالم فلاداعى لليأس والاحباط وكله سيزول ان شاء الله ولا تأثير على عمليه الحقن المجهرى وربنا يرزقما الذريه ان شاء الله
الاخ عصام بالنسبه لانخفاض هورمونات الغده النخاميه علاجها ليس هورمون التستوستيرون ولكن نعطى هورمون يحفز الخصيه على افراز هورمون الذكوره ولا انصحك بتناول البيروفيرون لانه يسبب توقف الخصيه عن انتاج هورمون الذكوره(لانه هورمون ذكوره جاهز) ولكن اود ان نطلعنى على تحاليل حديثه للهورمونات وكذلك اشعه موجات صوتيه على الخصيتين والله هو الشافى
السلام عليكم دكتور اني ﻻعب بناء أجسام استخدمت كورس هرمون يحتوي على التستيرون بعد فتره تركت الهرمون استخدمت كورس تنظيف اخذت 3 ابر برجنيل 5000 كل اسبوع وحده وكلوميد و نولفدكس حسيت رجوع الخصيه الى حجمها الطبيعي ولكن المشكله حللت التستيرون طلع عندي 1.7 والطبيعي يجب ان يكون 3.7 كيف ارجع مستوى التستيرون الى طبيعته وشكرا
دكتور بودي الاضافة فقط هل التهاب البربخ للخصية يكون حتى ولو كانت فحص امكانية وجود بكتيريا كان سلبيا، وما يعني ارتفاع عدد الكريات البيضاء بالسائل المنوي والطبيب يقول مادامت لا توجد بكتيريا فهذا عادي، كما أن لون السائل المنوي يقول زوجي بأنه يرى بأنه يحتوي على القليل من اللون الأصفر ومع ذلك يكتبون في نتيجة التحاليل أن لون السائل المنوي أبيض، دكتور هل إذا وجد زوجي طبيب جيد ببلدي ويمكن له علاجه جيدا من التهاب البربخ، هل يمكن ذلك أن يحسن من نوعية وحركة سائله المنوي؟
الاخت ورده ان شاء الله العلاج ممكن مع طبيب مسالك والمتابعه يا ريت تعرفينى بلدك يمكن اقدر اساعدكم والله هو الشافى
السلام عليكم يا دكتور، أنا من الجزائر، من الجنوب الغربي منها بولاية تدعى بسكرة، وزوجي عمل العملية بهذه الولاية مع أنه دكتور في فرنسا شاف العملية وقال أنها عملت بشكل جيد، لكن لا أعلم سبب سوء تحليله المنوي بعد العملية، فقبل العملية كانت عدد الحيوانات المنوية 2 مليون، TDR 00بالمئة، TDL 90 بالمئة، SP 10 بالمئة، الغير مشوهة 69 بالمئة والمشوهة 31 بالمئة، أما بعد العملية أصبحت عدد الحيوانات المنوية 2 مليون،الحيوانات المنوية السريعة 00 بالمئة، والباقي 10بالمئة، 15 بالمئة، 75 بالمئة، اأما التشوهات: الغير مشوهة 20 بالمئة والمشوهة 80 بالمئة، وعدد الكريات البيضاء 1 مليون. أما تحليل البكتيريا والأجسام المضادة فجيد. أنا في حيرة في أمري دكتور وخوفي من الآلام التي تصاحبه في خصيته اليسرى كما أشرت والتي بقيت معه طيلة 03 سنوات ونصف وزادت كما اشرت الشهر الحالي، وخوفي أكثر أن تزيد نسب تحليله المنوي هبوطا مع مرور الزمن.
صباح الخير دكتور ابراهيم انا جوزي عمل تحليل سائل منوي والنتيجه العدد مليون و100الف والي عايشين 20%
والنتيجه دي colour greyish white
blood absent
volume 2ml
reaction alkaline/ph 8.0
viscosity normal
liquefaction time 30min
total sperm count/ml 1.100.000
sperm count/ejaculate 2.200.000
direct smear
motility
1st hour 20%
2nd 10%
3rd 0%
progression
progressive 5%
non progressive 15%
total motilty 20%
immotile 80%
abnormal forms 40%
type of abnormality amorphous head &enlarged middle piece
agglutination absent
peroxidase test
spermatogenic cells/ml 400.000
w.b.c.s/ml 200.000
r.b.c./h.p.f 0-1
trichomomnas absent
others absent
comments
fsh.lh.free testosterone&semen alpha-glucosidase are suggested
الاخت ريهام بالنسبه لزوجك يجب ان يجرى تحليل لهورمونات testosterone &l h &f s h and prolactin وعمل اشعه موجات صوتيه على الخصيتين واطلاعى عليها وربنا يرزقكما الذريه ان شاء الله
الاخت ورده طالما عدد الحيوانات المنويه قليل فيجب اجراء تحليل لهورموناتtestosterone &f s h &l h and prolactin وكذلك عمل اشعه موجات صوتيه على الخصيتين واطلاعى عليه ولكن يجب ان يتناول دواء venroton capsules 3 مرات يوميا لتقويه الاوعيه الدمويه فى منطقه الصفن وايضا دواء l carnitine capsules 3 مرات يوميا لحين عمل التحاليل وايلغى بها لاستكمال العلاج وربنا يرزقكما الذريه من فضله وكرمه
ددكتور لو سمحت كنت اعانى من التهاب البروستات واخدت تافنيك لمده شهر وبعدها سيبروفلكساسين والحمد لله تحسنت الحاله ولكن اوقات تعاودنى بعض الاعراض الخفيفه والمشكله الاكبر قله فى الاحساس بالقضيب وقت الجماع فهل من علاج وشكرااا
شكرا يا دكتور على اهتمامك وجزاك الله كل خير، بحثت عندنا في الصيدليات على الدواء الذي وصفته لزوجي، لكن قال لي الصيدلي أنه غير متوفر عندنا في الجزائر وحاولي أن يصف لك الدكتور هذا الدواء باسم دواء يشبهه (أي تسمية أخرى للدواء). وشكرا يا دكتور
الاخت ورده الادويه بالعربيه ( ال كارنيتين )هو الاسم العلمى وليس التجارى وهذا متوفر فى كل دول العالم ام الدواء الاخر فهو لتقويه الاوعيه الدمويه ان لم يكن متوفر نستخدم دواء (دافلون 500 مجم )وهذا دواء عالمى ويستخدم اى مركب يحتوى على (فيتامين e and selinum)والرجاء اجراء التحاليل التى طلبتها واطلاعى عليها والله هو الشافى
الاخ ميدووو هل تستخدم اى كريمات موضعيه اثناء الجماع اذا كان كذلك فهذا الاحساس بسببها وان لم يكن فمحتمل ان يكون بسبب التهاب البروستاتا فالرجاء عمل تحليل سائل منوى واطلاعى عليه والله هو الشافى
تحياتى لجميع الاصدقاء لقد حدثت مشكله فى الايميل الخاص بى وظل مغلق بالنسبه لى ولا استطيع الدخول عليه فتره طويله ما يزيد عن 6 شهور واخيرا استطعت فتحه فوجدت اصدقاء كثيرين قاموا بارسال اسئله طبيه واستشارات لى ولم اقم بالرد عليها فوجب الاعتذار للجميع والتنويه على امكانيه استقبالر للاسئله مجددا
شكرا يادكتور على الرد ولكنى لا استعمل اى كريمات نهائيا وعملت تحليل السائل المنوى مرتين والحمد لله مافى شئ وربنا رزقنى بحمل زوجتى ولكن مااعانى منه من يوم زواجى للحين من سنه ونصف تقريبا الا انى اسافر ولست مقيم مع زوحتى مااعانى منه هو قله شديده فى الاحساس بالمتعه فى القضيب وقت الحماع واحيانا الم فى مجرى البول بس الحمدلله اعراض الالتهاب البروستات معظمها اختفت فلو هو سبب ده هل من علاج ممكن ازوده معاه واسف عالاطاله وشكرا دكتور
اخر تحليل منى عملته من حوالى اربع شهور كان العدد 130مليون والحركه 70% واللزوجه نورمال ونسبه التشويه30% وكرات الدم البيضاء 1-3وذهبت لدكتور وانافى مصر في نفس الوقت وعملى فحص بروستات عن طريق الشرج بعدالامتناع عن الجماع 3ايام وفحصه بنفسه تحت الميكروسكوب وقالى مافى شئ الحمد لله بس بجد نفسى اتمتع بحياتى الزوجيه وبالمعاشرة على اكمل وجه ارجوا الافادة دكتور وشكراااا
وكمان يادكتور وفت الانزال بحس بالمتعه وكل حاجه بس بحس ان قوة دفع المنى ضعيفه شويه وساعات مش بحس بخروج المنى بس تبقى المتعه موجوده ده ممكن يفيد حضرتك فى التشخيص
الاخ الب ارسلان ارتفاع نسبه هورمون f s h يعنى ضعف فى الخصيه وضعف فى انتاج الحيوانات المنويه فالرجاء اعطائى فكره عن الخصيتين عن طريق اشعه موجات صوتيه على الخصيتين والله هو الرازق والشافى ان شاء الله
السلام عليكم
انا كنت عملت تحليل هرمونات منذ ثلاثة اشهر وكانت النتيجة كالتالى
fsh 39.7 المعدل الطبيعى من 1.5 الى 12.4
lh 14.2 المعدل الطبيعى من 1 الى 9,3
testostron 5,17 المعدل الطبيعى من 3 الى 10
وبعد كدة انا خضعت لكورس فيتامينات لمدة ثلاث اشهر مكون من
الكارنتين خمس كبسولات صباحا وخمسة مساءا
كو انزيوم q10 كبسوليان صباحا وكبسولتان مساءا
اوميجا ثرى بلس كبسولة صباحا
فوليك اسيد قرص صباحا
اكتو زنك كبسولة صباحا وكبسولة مساءا
جنسانا كبسولة صباحا وكبسولة مساءا
فيتامين ه فورت 400 كبسولة صباحا وكبسولة مساءا
فيتامين d3
نصف قرص كلوميد قبل النوم
وبعد كدة عملت تحليل هرمونات تانى
fsh 60.4
lh 26.8
testostron 4,32
مش عارف ايه اللى خلى الهومونات ترتفع بالصورة دى
ايه الحل دلوقتى افدنى يا دكتور
الاخ مبدووو عرفنى اين تعيش حتى استطيع وصف ادويه لك لان ما تعانيه هو اعراض التهاب فى مجرى البول والبروستاتا لان مش كل التهابات البروستاتا بكتيريه ولكن هناك انواع اخرى والله هو الشافى
ااسلام عليكم
دكتور انا عملت قبل تحليل لسائل منوي طلع لي صفر في حيوانات المنوية.وتئزمت كثير لين قررت اروح لدكتور ورحت طلب دكتور تحاليل للهرمونات وبعدها سويت تحليل وطلع كل شي سليم ماعدا هرمون الذكورة تستوستيرون منخفض كثيرا وقال لي ابدا علاج اخد ابرة كل اسبوع لمدة شهر ونصف وعطاني ادوية
وانا خايف يا دكتور تطلع نتيجةة نفسها
طمني يادكتور
علما صارلي متزوج سنة و خمس شهور
السلام عليكم
يا دكتور الخصيتين اليمنى واليسرى كانت معلقتان فى القناة الاربية بسبب وجود فتق اربى منذ حوالى ستة اشهر عملت اصلاح للفتق وتنزيل الخصيتين فى الكيس والدكتور بيقول انهم حالتهم كويس وفى الحجم الطبيعى وغير متيبسة
وبعد الانزال عملت تحليل هرمونات وكانت النتيجة زى ما قولت لحضرتك وبعد كورس الفيتامينات ارتفع الهرمونات مش عارف السبب فى الارتفاع كورس الفيتامينات ولا ايه ومش عارف اعمل ايه الان
شكرا
الاخ الب ارسلان طالما الهورمونات بهذه النسب فهذا يعنى ان عملهما تأثر بتأخر انزالهما ولكن يجب أخذ عينه من الخصيه كخطوه مهمه فى التشخيص وربنا يكرمك ان شاء الله وتكون النتائج ايجابيه
الاخ فراس أطمأن ان شاء الله ستكون النتائج كويسه طالما هناك انخفاض فى الهورمونات ولكن العلاج بالابر سيستمر لمده طويله من 3 شهورالى سنه ولكن ان تطلعنى على نتائج تحاليل الهورمونات وربنا يرزقك الذريه ان شاء الله
شكرا على الاهتمام دكتور وانا متواجد بمص وياريت حضرتك الاقى حل لمشكله قله المتعه بالقضيب وقت الجماع وشكراااا
جزاكم الله خيرا يا دكتور
السلام عليكم ورحة الله وبركاته
دكتور
انا كنت اعاني من التهابات في المثانه وذهبت الى الطبيب وعمل لي تحليل بول
وقال انه التهاب في المثانه صرف لي الطبيب دواء عبارة عن حقن لا اعرف اسمها
وانا استخدمتها يومين بعد ان خف الالم ولم يزول لأن الحقن كانت مؤلمة جدا
وانا الان اتحل الام مايقارب سنه واعتقد انه تضاعف واحتمال وصل الى الكلى
الان انا اشعر بـ
1_لون البول اصبح وردي
2_الم شديد في البطن
3_ الم شديد لحظة التبول لدرجة انه احس بدوخ وحرارتي ترتفع
اريد علاج غير الحقن
ربنا يبارك فيك
السلام عليكم ..انا عندي 3بنات واريد ولد واستشرت الدكتوره وقالت لي افضل طريقه هي اطفال الانابيب وانا ارضع وقمت باخذ حبوب لقطع الحليب فهل يؤثر هرمو ن الحليب على العمليه
لو سمحت يادكتور انا كنت اعاني من سرعه قدف شديده عند لمس راس القضيب وذهب الي دكتور بجده وعمل تحليل بروستاتا واعطاني تيفانيك لمده شهر والحمد لله تحسنت ولكن تعود الاعراض عندما ينتهي الدواء وامس عملت فحص للخصيه في المنزل ووجدت ورم مثل حبه العدس علي جدار الخصيه اليمين ولكنها ليست ثابته بمعني اني بحركها باظافر يدي علي جدار الخصيه واحيانا تختفي واحيانا تظهر تفسيرك يادكتور لو سمحت
الاخ ميدووو انصح بتناول الادويه الاتيه بروستاكيور كبسولا ت كبسوله مرتين يوميا لمده شهر وتستخدم وتستعمل بروستالين لبوس مره كل ليله لمده اسبوعان وتستعمل كافاجين لبسولات كبسوله ثلاث مرات لمد شهر والله هو الشافى
الاخن فاتن يجب عمل تحليل بول واشعه موجات صوتيه على البطن والحوض واطلاعى عليها وكذلك عمرك وهل انت آنسه ام متزوجه ولو كنت متزوجه هل مرضعه ام لا وكذلك اين تقيمين والله هو الشافى
وكمان عندى المنطقه المثلثه ااسفل راس القضيب متعتها قليله وساعات بحس فيها بالم ومش عارف ان كانت جلديه ولا تابعه لنفس الاعراض السابقه
معذرة يادكتور انا اخدت بروستانورم وبيبون ولبوس ديكونجستيل وسباسمو يورجنين على فترات متقطعه مع التافنيك او السيبرو فى كورسات طبقا لدككتور مسالك وبقت مشكله الاحساس بمتعه القضيب ضعيفه اخدت الكافجين نفس الكلام ارجو حل لهده المشمله وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معلش يادكتور انا متزوجة من 6 سنوات وزوجى عمل تحليل سائل منوى وكانت النتيجة ان العدد(صفر) وفحص الخصيتين وحجمهم سليم
soermatoginic cells:200000
pus cells:1200000
المهم عمل عينة من الخصية عام 2011 وكانت النتيجة sertoly cells only sendrome
ونتيجة تحاليل الهرمونات
fsh:14
lh:12
tes:3
prolactin:8
وروحنا لدكتور تانى قال ان مفيش علاج دلوقتى للحالة دى
بس تقرير العينة كان على الخصية اليمين فقط وده مخلينى اشك انها صحيحة اصلا
اخر دكتور شافه قال ان نسبة الصديد عالية جدا وهى اللى ماثرة على درجة حرارة الخصية فبالتالى مش قادرة تنتج
وكتبله على دواء (سيبروباى 750) و(كرانتفيتا فورت)وقال هيكتبله على ادوية تانية وان شاء الله الخصية هتقدر تنتج تانى
انا بقى يادكتور مش عارفة اصدق مين الدكتور الاولانى ولا التانى خايفة امشى ورا امل ومفيش حاجة تحصل
فكنت محتاجة اعرف راى حضرتك فى الموضوع ده
معلش يادكتور نسيت اقول لحضرتك انه عمل دوبلر ع الخصيتين وتوجد دوالى بسيطة بس قالوا انها مش هى اللى ماثرة ع العدد
الاخ ميدوو هل عدم الاحساس او قله الاحساس اثناء الجماع فقط يعنى عند مسك العضو بعيدا عن الجماع هل تحس به ام لا وهل تعرضت لاى اصابات فى منطقه الحوض او الظهر وهل المدام تستعمل اى كريمات او غسولات مهبليه قبل الجماع اما بالنسبه للمنطقه المثلثه فهذه اعراض التهاب فى مجرى البول تاخد له فيبراميسين 100مجم و كبسوله كل 12 ساعه لمده اسبوع والله هو الشافى
نعم عند الجماع وعند ممارسه العاده السريه وهى نادرة معى الحمد لله احس ببعض المتعه فى القضيب ولكن من الخلف ةالوسط اما منطقه الراس واسفل الراس فايضا قليله المتغه والحمدلله ما فى اى اصابات فى الحوض او الظهر وزوجتى لا تستعمل اى كريم او غيرة..وشكراا
مدام هبه هل تحاليل الهورمونات حديثه او اجريت فى 2011 وقت اخذ العينه اذا كانت كذلك فياريت نعمل تحاليل جديده لان للاسف ارتفاع هورمون f s h علامه غير جيده على ضعف الخصيه وخليكن املكم فى الله كبير افيدينى فى هذه النقطه
هل الموضوع ممكن يكون متعلق بحساسية فى جلد القضيب او بعض القصور فى النهابات الحسيه لاعصاب القضيب وخاصه الراس واسفله ولا هو كل دى اعراض طبيبعيه لالتهاب البر ستات ارجوا وصف االعلاح المناسب يادكتور وشكرااا
لا والله يادكتور التحاليل دى قديمة معملناش هى كانت فى نفس وقت العينة
بس مكتوب فى التحليل ان النسبة دى هى المعدل الطبيعى
وكنت عاوزة اعرف راى حضرتك فى الدواء اللى الدكتور كتبهوله هل هيفيد ولالا
وهل ارتفاع الهرمون ده مالوش علاج
وياريت يادكتور تقولنا ايه اللى ممكن نعمله
الاخ ميدوو فعلا الموضوع متعلق بالاحساس فى الجلد فنأخذ ديبوفيت امبول عضل كل اسبوع لمده شهرين وناخد نبوربيون اقراص قرص ثلاث مرات لمده شهرين ولو ما حصلش تحسن ناخد راى طبيب مخ واعصاب واذا كان فى المتاح بجوارك دكتور مخ واعصاب نروح له من الان لان الموضوع ليس له علاقه بالتهاب البروستاتا والله هو الشافى
معذرة دكتورنا الكريم بس دى مجرد فيتاميناتولو المشكله فى الاحساس بالجلد استشير مخ واعصاب ولا جلديه واخد العلاج الاول ال حضرتك قلت عليه بالنسبه للبروستات ولا لا داعى له وشكرا جزيلا
سلام
ان عند ضعف في الحركة الحيوان المنوي15 % والمجموع50 وكل شهر استخدم علاج جنوسمين ونفس التحليل هل من علاج مجرب غيره
الاخ ميدوو هذه الادويه فيتامينات ولكن لها دور تنشيط اعصاب الاحساس فى الجلد ولا ضرر من استخدامها فممكن استخدامها لحين العرض على طبيب مخ واعصاب او تأجيلها واعرض نفسك على طبيب مخ واعصاب اما الادويه الاخرى فلا مانع من استخدامها وان شاء الله هاتفيد والله هو الشافى
دكتور انا عندي حموضة المهبل ph 7.5 ولم احمل ماذا افعل
شكرا جدا لحضرتك يادكتور واسف على الازعاج بس معلهش سؤال اخير عند القذف ساعات بحس ان المنى مفيش حاجه تنقبض عليه بحسه سلس كده فبالتالى المتعه بتقل وبيكون قوة دفعه ضعيفه الى حد ما فما سبب ده واى علاجه لو تكرمت وشكرا للمرة التانيه
الاخ ميدووو ده سببه احتقان البروستاتا استعمل بروستاكيور مرتين وديكونجستيل لبوس ولو كنت بتستعمل اى ادويه لتأخير القذف اوقفها لانها تسبب المشكله دى والله هو الشافى
معلهش دكتور عارف ان طولت على حضرتك ولكن سؤال اخير هو الاحتقان يجى عادى وانا مع زوجتى ولا المفروض وانا بعيد ولا هو ممكن المشكله فى عضله معينه بالبروستات او حولها تكون ضعيفه لذلك لا تنقبض على احسن حال وقوة دفعها للمنى تكون ضعيف للاستفسار فقط وهل لها علاح ومليون شكر لسعه صدر حضرتك
معلش يادكتور هو حضرتك مردتش عليا ليه؟
السلام عليكم دكتوره انا حامل فالشهر الأول هل ابدأ بأستخدام حمض الفوليك؟ وهل فاكهة المانجو مضره بالحامل؟
مدام هبه لابد من عمل تحاليل حديثه واطلاعى عليها وبالنسبه لارتفاع هورمون f s h علاجه هو ان ربنا سبحانه وتعالى ينعم علي زوجك ان الخصيه تبدا فى انتاج الحيوانات المنويه والله الشافى
مدام هبه آسف للتلأخير فى الرد
ولا يهمك يادكتور ومتشكرة اوى على اهتمامك واسفة على تعبك
بس افهم من رد حضرتك ان ارتفاع الهرمون ليس له علاج فى الوقت الحالى؟
المدام التى تسأل عن استعمال حمض الفوليك هو يستخدم من بدايه الحمل الى نهايه الاسبوع الثانى عشر والف سلامه وربنا يتمم لك على خير
قمت باجراءعملية الدوالي في الجهتين وبعدهاتم اخذعينه من خصيه واحده وكانت النتيجه موت الحيوانات المنويه في المرحله الثانيه من تكوينهاحسب ماافادني الطبيب فهل من حل اخرافيدوناجزاكم الله خيرالجزا
الاخ عبد المجيد ماسبب اخذ العينه هل عدم وجود حيوانات منويه فى السائل المنوى او موجوده ولكنها ميته وعموما فى الحالتين يجب عمل تحليل هورمونات testosterone and f s h and l h and prolactin , واطلاعى عليها والله هو الشافى
dr
جزاك الله خير على مجهودك اسأل الله ان يكتبه في ميزان حسناتك
سؤال
اشرح لي فضلا لا امرا كيف ممكن لو احد تعرض لالم بالظهر بسبب انه شال شي ثقيل و ظل الالم كم يوم و راح المستشفى
كسف ممكن يأثر على ادائه الجنسي
لان زوجي تعرض لحادثه شال حاجه ثقيله و ظهره آلمه و راح المستشفى و زواجنا كان بعده بأسبوع
زوجي القذف عنده ضعيف و لما كشف طلع عنده نقص هرمون التستسترون بس الفحص عمله بعد سنه و اتوقع نفسيته كانت سيئه بسبب ادائه
مدام امل بالنسبه لعلاقه اصابه الظهر بالضعف الجنسى هذا وارد ولكن فى حاله وجود انزلاق غضروفى مسبب ضغط مؤثر على على الاعصاب المسؤله عن احاث الانتصاب ولكن غالبا هذا لا يحدث منفردا اى يكون معه اعراض اخرى مثل مشاكل فى دفع البول وضعف فى عضله الشرج وهذا لا يشخص الا بالرنين المغناطيسى ولكن اود الاطلاع على نتائج الهورمونات كامله لان لا يصح اجراء هورمون التستوستيورن اى يجرى testosterone and l hand f s h,and prolactin ,وهل رزقتم باولاد ؟ وهل حجم الخصيتين طبيعى او حجمهما ضغير (ضامرتين) وهل اخد علاج ؟للضعف الجنسى واين تعيشون لامكانيه وصف علاج له والله هو الشافى ان شاء الله
دكتورنا الفاضل
انا بالشرقيه
لم نرزق بأولاد لان زوجي ممتنع عن العلاقه الزوجيه بعد مرور سنه من الزواج و اعتقد السبب هو نفسي و عضوي لان الانتصاب كان ضعيف و اذا كان كويس لا يقذف
مع الكشف اخبره الدكتور ان هرموناته الذكوريه كأنها هرمونات رجل بالثمانين ..زوجي ٣٦
انا ارسلت لك قبل نتائج هرموناته الثانيه و كلها طبيعيه تميل انها تكون منخفضه لكن في حدود الطبيعي
ما عمل رنين مغناطيسي و انا احاول اقنعه
الخصيتين طبيعيه و البول كذالك
انا تعبت احاول اقنعه يكشف
فجالسه احاول اجد اجابات لحالته
نعم حصل له انزلاق غضروفي و تألم منه ايام
بس اكيد ماله صله بالرغبه
لان زوجي الرغبه عنده شبه معدومه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور اعاني من استخدام العاده السريه بكثره وسرعة القذف حيث انو ماتعده ثواني شو الحل
الملكى سرعه القذف سببها العاده السريه حاول تقلع عن العاده السريه بممارسه الرياضه والبعد عن اى مؤثرات جنسيه والله يوفقك
السلام عليكم دكتور. .كيف حضرتم…انا ماشى على حقن ديبوفيت واقراص نيوروتون بقالى حوالى شعر ولسه مفيش تحسن فى الاحساس راى حضرتك اكمل عليها ولا اوقفها
الاخ ميدو الحاله اللى زى كده بتاخد وقت شويه واستمر على العلاج ويرضه روح خد رأى طبيب مخ واعصاب والله هو الشافى
والله يادكتور استشرت كذا دكتور هاتفيا وليس بالكشف للامانه احدهم قال لى استمر عالحقن ب12واخرين قالولى راجع طبيب نفسى مع ان على اقتناع تام بانه غير نفسى وعموما هكمل عالعلاج بس استمر الحقن كل اسبوع ولا اخفض المده شويه وشكرااا لحضرتك
الاخ ميدوو استمر على العلاج لمده شهر كمان بتفس الطريقه والله هو الشافى
انا زوجي صفر حيوانات منويه ولكن عنده 200الف خلايا منويه في امل وهل ينفع حقن مجهري افادني باله عليك
مدام شمس كيف عرفتم بوجود خلايا هل اجريتم عينه من الخصيه وهل وجد الاطباء خلايا فقط او وجدوا حيوانات منويه وهل اجريتم تحليل هورمونات testosterone and l h and f s h and prolactin وهل سبق تناول ادويه الرجاء اطلاعى على هذه الاشياء والله يرزقكم الذريه ان شاء الله
السلام عليكم استاذي الفاضل
منذ سبع شهور ضهر الم بخصيتي اليسري وراجعت دكتور اخصائي قام بعمل فحص يدوي وقال لي الحمدالله لايوجد شي تجنب لبس الملابس الضيقًة مع العلم انه يوجد حبة صغيرة اعلا الخصية هي التي تسبب الالم عند الضغط عليها واختفا الالم من اسبوع عاد الالم بنفس المنطقة مع وجود الم بلفخذ الايسر والرجل الايسر راجعت الصيدلية وصف لي دوا سيربوماكس الرجاء تقديم اامشورة والنصح لي وجزاك الله كل خير وجعلوا بميزان حسناتك
الاخ احمد الخطيب هل انت متزوج ام لا هل يوجد حرقان فى البول او حرقه فى خروج المنى هل يوجد افرازات من فتحه مجرى البول هل هناك علاقه بين الالم و العلاقه الشرعيه مع زوجتك لو انت متزوج هل الالم يزداد مع الوقوف وكم عمرك ولوانت متزوج استفسر من زوجتك على وجود مشاكل فى التبول (حرقه او كثره فى التبول )او التهاب مهبلى يعنى افرازات ومالونها ان وجدت وان شاء الله ربنا يساعدنا فى افادتك
عمري ٢٧ سنة وغير متزوج ولايوجد اي حرقة بلبول ولا اي تورم في الخصية ولا اي انتفاخ وامارس العادة السرية تلت مرات بلاسبوع ولايوجد اي علاقات جنسية مع نساء والالم موجود عند الصغط علحبة الموجودة علخصية والحبة قاسية ومسببة الم في الفخذ اليسار والرجل اليسار ولا يوجد الم او حرقة بلبول الالم طهر عند ممارسة العادة السرية من اسبوع الرجاء افادتي وجزاك الله كل خير
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لوسمحت يا دكتور ابراهيم .المدام بتعتى راحت عند دكتورة وكتبتلها جينوزول مرة واحدة بليل و دوباجون نص برشامه وسط العشاء ونولفا دكس لمدة خمس ايام بس مش عارف معادو امتا نولفا دكس وبلنسبه للجماع عادى ولى بعد العلاج ولزم الجماع كام مرة فى اليوم ؟تحياتى واحترامى وتقديرى اليك
الاخ الخطيب هذه الاعراض اعراض التهاب فى البربخ او كبس منوى ملتهب ولكن للتشخيص يجب اجراء اشعه سونار على الخصيتين واطلاعى عليها والله هو الشافى
السلام عليكمورحمه الله وبركاته
لوسمحت يا دكتور ابراهيم .المدام بتعتى راحت عند دكتورة وكتبتلها جينوزول مرة واحدة بليل و دوباجون نص برشامه وسط العشاء ونولفا دكس لمدة خمس ايام بس مش عارف معادو امتا نولفا دكس وبلنسبه للجماع عادى ولى بعد العلاج ولزم الجماع كام مرة فى اليوم ؟تحياتى واحترامى وتقديرى اليك
الاخ احمد حسين جينوزول للالتهابات الفطريه المهبليه فيجب توقف الجماع لمده اسبوع ووبواجون لارتفاه هورمون الحليب ونوفادوكسى لتنشيط التبويض وبالنسبه للجماع يكون يوم بعد يوم فى ايام التبويض وهى ايام 12 14 16 مع توقف الجماع ايام 11 13 15و ربنا يرزقكم الذريه ان شاء الله
جزاك اللله كل خير يا دكتور الرجاء نصيحتي هل اقوم باستئصال الكبس المنوي وهل له تاثير علانجاب والقدرة الجنسية علما ان االالم فقط عند الضغط علحبة الموجودة علخصية وما ذا تنصحني جزاك الله كل خير وجعلة بميزان حسناتك
السلام عليكم دكتور تم وصف لي دوا سيبروماكس ٥٠٠ مل حبتين بليوم اخذتهم لمدة اسبوع ومازالت الحبة موجوذة ماذا تنصحي افعل
احمد الخطيب الكبس المنوى لا يؤثر على الانجاب ولا يستئصل بالجراحه الا لو كان كبير جدا وممكن يكون الحبه عباره عن تضخم بالبربخ لذا اجرى اشعه موجات صوتيه للتأكد من التشخيص وللاطمئنان اعمل تحليل سائل منوى بعد التوقف عن اخراج المنى لمده 4 ايام ومزرعه بكتيريه للسائل المنوى لكى نعرف المضاد الحيوى المناسب واطلعنى عليها والله هو الشافى
امي لديها سلس علما بان وزنها تقريبا 82 وعمرها 65 وعندها يكر وتاخذ حبوب ومنظم وكذلك تاخذ حبوب لعلاج الخشونه وتاخذ حبوب لعلاج التهاب المعده علما بانها سبق وان اخذت حبوب للسلس دون جدوى فمالحل ؟؟
الشهرانى السلس الذى تعانى من الوالده هل هو خروج البول مع الكحه او العطس او مع رفع اى اشياء ثقيله ام خروج البول باستمرار دو التحكم فيه او خروج البول سريعا فور الاحساس بالتبول وهل هناك حرقه فى التبول ويجب اجراء تحليل بول وما هو الدواء الذى اخذته وكم مده استعماله والله هو الشافى
دكتور اعانى من القذف السريع بسبب نقص التسترون هل مع المعالجه التعويضيه يزول علما انى اعانى من صغر العضو لكن يوجد انتصاب ورغبه طبيعيه .
احمد سرعه القذف ليس لها علاقه بهورمون الذكوره لكن ممكن تكون بسبب التهاب البروستاتا واو اسباب آخرى مثل التوتر وبالنسبه لهورمون الذكوره ما نسبته وما نسبه هورمون l h )ال اتش )وهل انت متزوج ام لا وهل انجبت ام لا ويجب اجراء تحليل سائل منوى والاشياء الطبيعيه هى الاسماك والجمبرى والكابوريا والبقدونس والله هو الشافى
Hi dr, would like to know if the semen result for my husband is ok or no
ABNORMAL MATURE 40 %
IMMATURE FORMS 2 %
ABNORMAL HEAD 35
ABNORMAL NECK 10
ABNORMAL HEAD & TAIL 15
ABNORMAL HEAD & NECK 20
ABNORMAL NECK & TAIL 10
ABNORMAL HEAD, NECK, TAIL 5
SPERMATOCYTE 3
PMN CELLS 2
COMMENTS N/C
Period of Abstinence 4
Clinical Data N/A
Note: The reference range and other method
performance specifications have not been
established for this test.
Color CREAMY WHITE
pH 8
Greater than 7.2
Volume 3.5 mL
> 1.5 mL
Viscosity > 2 CM cm
LESS THAN 2 cm
Liquefaction Time > 60 Mins. Minutes
LESS THAN 60 Minutes
SPERM AGGREGATION NO AGGREGATION
SPERM AGGLUTINATION NO AGGLUTINATION
GRADE I: ISOLATED 50
SPERMATOZOA
GRADE IV: GROSS ALL SPERMATOZOA
AGGLUTINATED & AGGLUTINATES
INTERCONNECTED
RAPID PROGRESSIVE MOTILITY 25 % L
> 32 %
NON-PROGRESSIVE 40 %
NON-MOTILE 35 %
FRUCTOSE PRESENT
Present
Sperm Viability VIABLE %
>58 %
Note: % Motility (Progressive + Non-Progressive)
that is >40 % are considered viable.
SPERM WBC 3-5
SPERM RBC 2-4
EPITHELIAL CELLS FEW
SPERM BACTERIA ABSENT
Sperm Concentration 22.2 x 10^6/mL
Greater Than 15.0 x10^6/mL
Round Cell Concentration 0.6 x 10 ^6/mL 0.00 – 1.00
Less Than 1.0 x10^6/mL
TOTAL SPERM COUNT 77.6 x 10 6/ejac
Greater than 39.0 x10^6/ejaculate
NORMAL MATURE 60 %
مدام رشا تحليل زوجك جيد باستثناء ان نسبه الحيوانات الميته كبيره نسبيا وان نسبه الحركه لو زادت تكون افضل ان شاء الله هل زوجك يعانى من دوالى بالخصيتين او الآم اثناء خروج المنى او تعالج قبل ذلك من التهاب بالبروستاتا وآسف على التأخير افيدنى بالرد وان شاء الله نفيدكم وربنا يرزقكم الذريه
السلام عليكم ورحمه الله جزاك الله خيرا يادكتور ونفع بك المسلمين لو سمحت يادكتور انا متجوز من شهرين عمري 27 ووزني 74 وعملت تحليل ساءل منوي والنتيجه كالاتي
volum:4ml
color : creamy white
consistency :visicid
liquefacation :>3hr
sperm count :40million/ml
motility :
rapid linear forward progression :8%
slow linear and nonlinear :17%
non progressive motility :35%
immotile : 40%
vitality :60%
pus cells:2-3
bb.cs:1-2
agglutination:++
abnormal forms : 55%
روحت لطبيب مسالك وكشف عليا وقالي عندك دوالي بسيطه جدا في الخصيه اليسري وقالي لاتحتاج الي جراحه وكتبلي علي الاتي :
carnivita forte
vitmaxplus
octatron
tamoxifen 10mg
acetyl-cisten
وقالي تمشي علي العلاج ده شهر وتحلل بعدها فممكن اسمع راي حضرتك في حالتي وهل العلاج ده مناسب ولا اغيره وتنصحني بايه علما باني غير مدخن ولا اشتكي من اي اعراض الحمد لله ارجو من سيادتكم الرد ولكم وافر الاحترام والتقدير
الاخ محمد الادويه التى تستعملها جيده ولكن اود ان تستعمل معها كبسولات ال كارنيتين كبسوله 3 مرات وكبسولات سيليفيت (فيتامين eوسيلينيوم )كبسوله مرتين يوميا والله يرزقك الذريه ان شاء الله
جزاك الله خيرا يادكتور بس لوممكن حضرتك تفيدني اكتر عن حالتي يعني انا بعاني من ايه وممكن يكون عندي ايه واستمر علي العلاج ده قد ايه
محمد ما عندك هو التهاب فى البروستاتا او الحويصلات المنويه وهو ما يسبب زياده اللزوجه فى السائل المنوى فهل اصبت بخراج قبل ذلك فى احدى الخصيتين او اجريت اى عمليات جراحيه فى الخصيتين ولكن اعمل تحليل للاجسام المضاده للمنى فى الدم والمنى لان فى حاله وجود هذه الاجسام المضاده لها علاج خاص بالاضافه للادويه التى تستعملها والله يرزقك الاولاد ان شاء الله
جزاك الله خيرا يادكتور وبارك الله فيك انا روحت لدكتور مسالك وكشف علي البروستاتا بالاشعه التليفزيونيه ولاقاها سليمه وهو قالي كده قالي البروستات سليمه فممكن لو تكرمت يادكتور تكتبلي علاج التهاب الحويصلات المنويه لانه صعب الاقي التحاليل اللي حضرتك طلبته في المكان اللي انا فيه وجزاك الله كل خير وسؤال اخر اذا تكرمت هل هناك فرق بين تحليل السائل المنوي بالكمبيوتر والتحليل العادي واين اجد تحليل الكمبيوتر علما باني متواجد بفيفاء
اسف يادكتور نسيت اخبارك لم اعمل اي جراحات بالخصيه ولم اصب باي خراج من قبل
دكتور احمد انا متزوج منذ عام ولم يحدث انجاب . عملت تحليل سائل منوي والنتيجه
volume 5 ml
sperm count 10,000,000 / ml
total count 56,000,000 / ml
motility rapid progressive 10%
sluggish 25%
non motile 65%
abnormal forms 50%
pus cells normal
تم التشخيص ولا يوجد دوالي
تم عمل تحاليل
FSH 14 (normal 1-11
LH 3 (normal 1-8.5
testoserone 3.5 (normal 3-9
prolactin 24 normal (3-25
مشيت علي علاج ال كارنتين قرصين في اليوم و سيلينيوم قرصين في اليوم و ترنتال 400 تلات مرات يوميا واعدت التحاليل ولم تختلف النتائج.
بماذا تنصحني يا دكتور حيث لم يحدث حمل علي الطلاق وجزاك الله خيرا
احمد المصرى التحليل الخاص بك به ضعف فى العدد والحركه ولكن ما يلفت النظر هو ارتفاع نسبه هورمون l hفيجب اعادته مره آخرى فى معمل تحليل آخر حتى يتسنى لنا اتخاذ الخطوه المناسبه فى العلاج والله يرزقك الذريه ان شا ء الله
د. ابراهيم جزاك الله خيرا علي الرد والاهتمام
بالنسبه للعدد هل 56 مليون يعتبر ضعف في العدد. حيث ان التحليل ينص علي ان الطبيعي اكثر من 45 مليون
وبالنسبه لحتليل الهرمونات هل حضرتك تقصد ارتفاع ال LH ام FSH
من النتائج المفترض ان FSH المرتفع وليس LH
ام هل حضرتك تري ان LH اهم وهو المفترض اعادته
احمد المصرى انا اقصد f s h لانه هو الاهم وبالنسبه للعدد هو يحسب بناء على العدد فى الملى الواحد وليس الاجمالى والعدد الطبيعى هو 20 مليون فى الملى الواحد وربنا يرزقك الذريه ان شاء الله
دكتور عملت تحليل للسائل المنوي علما باني اب لطفلة منذ اربع سنوات ولم يرزقني الله بغيرها وكانت النتيجه سليمه في الحجم 7 ملم والكمية 72 مليون والسرعه والكفاءة للحيوانات 60 % بعد ثلاث ساعات ولا يوجد صديد ولا دم واللزوجه جيده ولكن المشكلة في خانه شكل الحيوانات مكتوب انها 20 بمعنى فقط عشرون في المائة والباقي مشوه هذا مافهمته فهل هذا التحليل سئ ؟؟؟ انا اخشى موضوع التشوه بالتحديد ارجو افادتي افادكم الله
الاخ عمرو بالنسبه للحيوانات المشوهه اسبابها كثيره هل تعانى من دوالى فى الخصيتين او التهاب فى البروستاتا اوحدث اصابه او تعرض الخصيتين لحراره عاليه فالرجاء عمل اشعه دوبلير على الخصيتين واطلعنى عليها والله هو الشافى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا شاب عمري 18 سنة واعاني من مشكلة في القضيب والمشكلة هي انه عندما يتصلب يصل الى تصلبه طبيعي وسرعان ما يطرأ عليه الارتخاء فورا فما هي مشكلتي يا دكتور وجزاء الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا شاب عمري 18 اعاني من دوالي الخصيتين وعندي مشكلة في تصلب القضيب فهو يصل الى تصلبه الطبيعي وسرعان ما يطرأ عليه الارتخاء فما هي المشكلة يا دكتور جزاك الله خيرا وهل الاكثار من العادة السرية سبب في ئلك
الابن يزن ما يحدث ممكن يكون طبيعى لعدم وجود الحافز الجنسى المؤثر امامك وممكن يكون بسبب التهاب البروستاتا فالرجاء اجراء تحليل سائل منوى واطلاعى عليه والله هو الشافى
السلام عليكم ورحمه الله يادكنور بالنسبه لسؤال حضرتك ليا قبل كده انا معملتش اي عمليات او كان في اي نوع من الخراج قبل كده وبالنسبه للبروستاتا دكتور المسالك كشف عليها بالاشعه التليفزيونيه وقال سليمه فممكن تكتبلي علاج التهاب الحويصلات المنويه لان المكان الي متواجد فيه ممكن ملاقيش فيه التحليل اللي حضرتك طلبته واذا تكرمت هل هناك فرق بين تحليل السائل المنوي بالكمبيوتر والتحليل العادي
محمد لا فرق فى التحليل بين الكمبيوتر والعادى وبالنسبه للعلاج يجب تناول حبوب سيليفيت (فيتامين ه وسيلينيوم) وكو انزيم 10كبسوله مرتين يوميا للنوعين وايضا كبسولات زنك كبسوله بعد الغداء وكبسولات ال كارنيتين مرتين يوميا لمده 3 شهور والله هو الشافى
جزااك الله الف خير عنا وعن المسلمين يادكتور بس استفسار بسيط ماذا تعني كبسولات كو انزيم للنوعين
احمد كبسولات كو انزيم هى منشط للخصيه وكلمه للنوعين تعنى اقصد بها هذا الدواء والدواء الذى قبله يعنى كبسوله مرتين من كل نوع والله الشافى
جزاك الله الف خير علي مساعدتك لنا ونفع الله بك الاسلام والمسلمين وجزاك عنا خير الجزاء
دكتور يا ليت تشرح حالة كلاينفلتر غير الكلام المكتوب فى النت احسه غلط؟
وهل سبق وعاينت حالة كلاينفلتر ؟
احمد بالنسبه لحاله كلاينفلتر باختصار وببساطه كل خلايا الانسان تحتوى على 46 كروموسوم وزوج من الكرموسومات الجنسيه (التى تحدد نوع جنس الشخص ذكر ام انثى )ففى حاله الذكر يكون الزوج المحدد للجنس x and y وبالنسبه للانثى يكون x and x وفى حاله كلاينفلتر (يكون ذكر فقط)تكوم الكروموسومات المحدده للجنس زائده واحد بكون 2 كروموسوم x and x وكرموسوم واحد ذكرى y ويكون الشخص ذكر طويل وتتاخر عليه علامات البلوغ والخصيتين صغيرتين فى الحجم ويكون عقيم لا ينجب اللهم اشف كل مريض
السلام عليكم ورحمة الله
تحية لموقع فيفاء
تحية ليك دكتور وليد عيسى
عندي ابني عمر 8 أشهر ..عرضته هذا الاسبوع على دكتور طب عام فأخبرني انه يعاني من مشكلة ” الخصية المعلقة ”
علما وانه في الاشهر التي تلت الولادة عرضته على 2 دكاترة حيث قاموا بالفحوصات الروتينية ولم يلاحظوا شئ بخصوص الخصية .
سؤالي هو التالي :
1. ماذا ترجحون هل هي “الخصية المعلقة ” ام الخصية النطاطة اي تلك التي تغادر الصفن و تعود اليه بمفردها ؟؟
2. في حال ما اذا كانت “الخصية المعلقة ” هل تنصحني باجراء العملية الان ام انتظر حتى تمام السنة الاولى لعلها تنزل بمفردها ؟؟
و هل العملية خطرة على حياة الرضيع ؟
اشكركم على حسن التفاعل
في انتظار ردكم و نصائحكم تقبلوا سيدي فائق الاحترام و التقدير .
محمد عزيز هل المشكله فى الخصيتين ام فى واحده فقط وهل انت تستطيع ان تلمسها داخل كيس الصفن ام لا ويجب اجراء اشعه موجات صوتيه على الخصيتين واطلاعى عليها وان شاء الله يكون بخير
شكرا دكتور على الاجابة
بخصوص الخصية هناك واحد موجودة وبشكل واضحة و يمكن لمسها وهي الخصية اليسرى اما اليمنى فلا
هل تستوجب حالته اجراء عملية مستعجلة ؟ام ننتظر حتىى تمام السنة الاولى .
انا امراة عمري 37 سنة وزني حاليا 89كغ كنت اعمل في الادارة وانا متوقفة مند 6 اشهر عندي 12 سنة زواج ,ليس لي اطفال قمت بجميع الفحوصات و تحاليل الهرمونات سليمة .مند سنة و3 اشهر اجربت منظار بطن و بشرني الدكتور كل شئ سليم. مند 3اشهر اجريتinsemination و لم تنجح اخدت منشطات كلوميد و ابر لتنشيط التبويض duphaston -ovitrelle الان اعاني من ارتفاع في تسبة السكر في الدم صائمة فقط هل لهدا دخل في اختلال عمل الهرمونات مع انني لم اشكي يوما من هدا الموضوع طولة فترة العلاج وكانت نسبة السكر دائما جيدة هفيدوني انا جد متوترة بسبب هدا الموضوع فقد زرت طبيب سكري قال ممكن ان يكون هدا بسبب الادوية و الان انا اقوم بالرياضة و الرجيم لانقاص وزني.افيدوني جزاكم الله خيرا
مدام foufa الادويه التى استعملتها لا علاقه لها بارتفاع نسبه السكر ولكن التوتر والشد العصبى لاستعجال الحمل هى السبب وانقاص الوزن سيساعد كثيرا فى حل هذه المشكله فالرجاء البعد عن التوتر ودعى الامور لله وان شاء الله سيرزقك الاولاد وتجنبى السكريات والنشويات (اقلال فقط)واعملى تحليل للدهون الثلاثيه والكوليستيرول فى الدم صائم( 10 ساعات على الاقل )وان شاء الله ستتعافى من ذلك ويالنسبه للانجاب ماذا عن تحليل السائل المنوى لزوجك وربنا يرزقكم الاولاد ان شاء الله
السلام عليكم
يادكتور انا عمري ٢٩سنه ومتزوج وعندي مشكلة في الآونه الأخيرة يظهر لدي على العضو الذكري علامات بيضاء زي القشور وأحيانا تختفي ولكنها زادت وخاصه بعد العملية الجنسية تظهر واللحين احسها فيها زي الحرقان ؟؟؟؟
وشكرا جزيلا
البطل ما تعانيه هو التهابات فطريه وغالبا منقوله من الزوجه لك فيجب تناول كبسولات دفلوكان كبسوله كل اسبوع(تكرر 3 مرات) واستعمال كريم كواكريديرم مرتين يوميا(حتى تختفى القشور)
ويجب علاج زوجتك لدى طبيب امراض نساء فى نفس الوقت والله الشافى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرضت علي حضرتك تقرير السائل المنوي و كان هناك مشكلتين قله في العدد (10 مليون لكل ملي و 56 مليون لكل القذفه) والحركة ( 10 % سريعه و 25 % بطيء) واعدت تحليل الهرومانات و كان هناك ارتفاع في (14) FSH و اخذت كارنتين اقراص و سلينيوم اقراص وترنتال اقراص لمده ثلاث شهور ولم يتغير العدد او الحركة وقد مر عام علي الزواج
فهل تنصحني بالاستمرار علي العلاج ام تغييره
و اريد استشاره حضرتك في ان اتجه الي الحقن المجهري او اطفال الانابيب هل تري انها الانسب الان ام استمر علي العلاج
جزاك الله خير الجزاء
احمد المصرى مع ارتفاع نسبه هورمون f s h يجب الاتجاه لعمل اطفال انابيب (الانسب) او الحقن المجهرى لان ارتفاعه يعنى ان الخصيه ضعيفه ومن الممكن ان يتناقص عدد الحيوانات المنويه مع الوقت والله يرزقك الذريه ان شاء الله
مرحبا دكتور انا عندي طفل عمره 4سنوات وبعد هالطفل لم بحدث حمل وعند مراجعة الدكتور طلع عندي ضعف بالحركة فقط ونسبته 20بالمية والسبب دوالي من الدرجة الثالثة وعطاني علاج استيل كارتنين وادفوان لمدة ثلاثة شهور لانه قالي احتمال حتى بعد العملية ماتتحسن الحركة فهل هالعلاج يجيب نتجية بالنسبة للحركة مع وجود الدوالي ارجو الرد
الاخ محمد العلاج كويس وان شاء الله يجيب نتيجه كويسه ولكن اطلعنى على التحليل كاملا حتى استطيع اضافه ادويه آخرى ان امكن والله يرزقك الذريه ان شاء الله
يادكتور هل يوجد علاج لسرعة القذف؟
وهل يكون عن طريق اعشاب؟
ميشو يوجد ولكن عرفنى كم سنك وهل تعانى من مرض الربو الشعبى ام لا وهل تعانى من ارتفاع ضغط الدم ام لا وهل تعانى من التهاب البروستاتا (بعنى تعانى من حرقان مع خروج المنى او البول او الم اثناء القذف او الم بمجرى البول )وذلك حتى استطيع مساعدتك والله الشافى
السلام عليكم دكتور
دكتوري العزيز الرجاء الرد على بريدك الاكتروني
هل هو نفسه ibrahimurologist@yahoo.com
؟؟؟
جزاك الله الف خير اذا نفسه رد على موضوعي
عمري 22
لا اعاني من الربو والحمدلله
ولا اعاني من الضغط والحمدلله
ولا اعاني من التهاب والحمدلله
لكن يحدث حرقان نادرا جدا اثناء البول
شكرا يادكتور على تجاوبك السريع معنا
السلام عليكم ورحمه الله وركاته
دكتورنا الفاضل جزاك الله خيرا علي افادتك لنا من قبل ولدي استفسار اخر بعد ان اتفرغ من البول واغتسل واستعد مثلا للصلاه مع الجلوس مثلا علي كرسي او الركوع في الصلاه احس بنقطه بول وتاكدت من ذلك علي الرغم من اني اقوم بافراغ المثانه بالكامل ولا يوجد لدي اي حرقان في البول او صعوبه فيه فما هي المشكله وماهو العلاج اذا تكرمت
محمد ما تعانى منه سببه التهاب البروستاتا فيجب عمل اشعه موجات صوتيه وتعاد بعد تفريغ المثانه مع تحليل بول وسكر فى الدم واطلاعى على النتائج كى اسنطيع افادتك والله الشافى
ميشيشو اين تعيش لكى استطيع وصف دواء لك
اعيش في حازان
ميشيشو استعمل كبسولات افروديدال )aphrodidal)كبسوله بعد العشاء يوميا لمده شهر ( مش عند اللزوم )وبعدين نقيم الحاله ان شاء الله
السلام عليكم دكتور
دكتوري العزيز الرجاء الرد على بريدك الاكتروني
هل هو نفسه ibrahimurologist@yahoo.com
؟؟؟
جزاك الله الف خير اذا نفسه رد على موضوعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
د. ابراهيم جزاك الله الخير كله علي هذه الخدمه المميزه.
في البدايه لقد كنت مصاب بالصرع منذ 4 اعوام وداومت علي علاج الديباكين (فالبرويك) لمده ثلاث اعوام
تم الزواج ولم يحدث حمل لمدة عام ونصف توقفت عن الديباكين منذ عشر اشهر وقمت بتحليل السائل المنوي فاتضح قله حركة الحيوانات المنويه 40% (10 % سريع و 30 % بطيء) والعدد40 مليون والاشكال الغير طبييعه 30 %
بعد قراءتي علي احد المواقع تشير الي احتمالية ان الديباكين له اثر كبير في قله عدد وحركة الحيوانات المنويه.
قراءت ردودكم علي بعض من يشتكي من قله عدد وحركة الحيوانات المنويه باخذ علاج كارنتين و سلينيوم فقمت بتناول كارنتين وسلينيوم مرتين يوميا لمده شهر واعدت التحليل و كان العدد 45 مليون وكانت الحركه امس 60 % (25 سريع و 35 بطيء)
اريد التاكد من صحة معلومة تأثير اليدباكين علي الحيوانات المنويه وهل تنصحني بالاستمرار لمدة اطول او تغيير العلاج
اعتذر عن الاطاله وجزاكم الله خيرا
اسلا م شافاك الله وعافاك لا تأثير للديباكين على الحيوانات المنويه ولكن استمر على العلاج الذى اخذته واضف اليه فيتامين ه 400 مجم مرتين يوميا (يوجد مستحضر طبى دواء يعنى يحتوى على المادتين اسمه سيليفيت )واضف ايضا كو انزيم 10 كبسولات مره يوميا وان شاء الله سوف تتحسن اكثر واكثر والله يرزقك الاولاد ان شاء الله
جزاك الله خيرا وزادك من علمه
شكرا جزيلا علي اهتمامك وسرعة ردك
دكتور ( صفر حيوانات منوية في السائل المنوي + سرعة قذف + الذهاب لدورة المياه بالليل عند شرب أي كمية من الماء )
هل هذه المشاكل مترابطة مع بعضها البعض ام مجرد حالات منفصلة
أرجو التوضيح بارك الله فيك
وكل عام وانتم بخير بحلول الشهر الكريم
احمد عدم وجود حيوانات منويه ليس له علاقه بسرعه القذف ولكن سرعه القذف وكثره مرات التبول لهما علاقه ببعضهما وهو يعنى التهاب البروستاتا وهى تحتاج تحليل بول وسائل منوى واشعه موجات صوتيه على المسالك البوليه وغياب الحيونات المنويه يحتاج فحص لهورمونات testosterone \l h \ f s h \ prolactin ,والله الشافى
بالنسبة لعدم وجود حيوانات منوية عملت التحاليل برولاكتين fsh , lhو testo. كلها بنسب ضمن الطبيعي وعملت خزعة ووجد الاطباء حيوانات منوية وقالو يوجد انسداد ولكن لم يوضحو مكان الانسداد او امكانة العلاج بالادوية او الجراحة
بماذا تنصحني وشكرا دكتور
أعاني من إلتهاب مزمن في البروستاتا وعملت تحاليل ومزرعه وأستخدم سبروباي ولكن تخف ويعاودني الإلتهاب ومما يزعجني هو كثرة التبول بالليل حيث انني أصحى من مرتين إلى ثلاث مرات علماً ان الكمية قليله بل أتعب في حبس البول اذا وجدت دورة المياه مشغولة ولدي حرقان في منطقة البروستاتا ويزيد من كثر الجلوس0 أتعبني الوضع فهل يوجد علاج نهائي للمشكله؟
ح0ع اطلعنى على الادويه التى استعملتها او بتستعملها الان حتى اقيم الامر جيدا والله الشافى
المشكلة البضط الحيوانات المنوية صفر
المشكلة بالتحديد وباختصار . Azoospermia الازوسيبرميا .
عاوز اتأكد هل الهرمونات سليمه ام غير سليمه واذا فيها خلل ايش العلاج
مرفق لك تحليل السائل عدد الحيوانات صفر
سلام عليكم دكتور
مبروك عليكم الشهر
وتقبل الله طاعاتكم
admin الهورمونات سليمه ولكن مطلوب اجراء اشعه موجات صوتيه على الخصيتين حتى نتأكد من حاله الخصيتين قبل اليدء فى الخطوه التاليه والله يرزقك الذريه ان شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا زرتك في العيادة ووصفت لي علاجات ومنها سبازموليت، سؤالي متى أتوقف عن تناول سبازموليت؟، وشكرا.
أنا عمري ٢٢سنه ومصاب بمرض السكر ومتزوج واعاني من عدم خروج المني مع العلم بانهو يدفع ولاكن ليس يخرج مع القضيب
جوو جوو كم المده التى حدث فيها المشكله وهل تتناول اى ادويه اطلعنى عليها فى حاله استعمالها وهل المدام اكدت عدم خروج منى اثناء الجماع وهل عند التبول بعد الجماع مباشره تلاحظ وجود منى فى البول و هل حدث حمل ام لا ؟وهل حاولت استعمال العاده السريه لاخراج للتأكد؟والله الشافى
ويش تنصحني بؤ يادكتور واريد علاج عااااجل جزاكً الله خيرا
مرحبا
ابلغ من العمر 33 سنة و لاحظت مؤخرا عند التبرز خروج دم من المهبل خفيف دون الم او حكة او رائحة
علما اني اعاني من امساك و الدم يخرج من فتحة المهبل فقط وقت التبرز
ام باقي الاوقات الافرازات عادية و طبيعية
انا غير متزوجة
شكرا
انا عمري 33 سنة غير متزوجة لاحظت مؤخرا خروج دم خفيف من المهبل وقت التبرز بدون وجود الم او حكة
علما اني اعاني من امساك و خروج الدم فقط وقت التبرز و لا وجود لاي دم في الاوقات الاخرى
وجميع الافرازات طبيعية
اولا هل انت غير متزوجه يعنى سبق زواجك امvirgn طالما النزيف من المهبل فيجب استشاره طبيب او طبيبه امراض نساء لكى يفحصك ظاهريا لاستبعاد اى اسباب ظاهريه وايضا اشعه موجات صوتيه على الحوض ويجب ابلاغ الطبيب بانك virgin قبل الفحص والله الشافى
ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺍﻧﺎ ﺯﻭﺟﻲ ﻋﻨﺪﻭ ﺍﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺘﻴﻦ و ﺣﺠﻤﻬﻤﺎ ﺻﻐﻴﺮ و ﺍﻟﻘﺬﻑ ﻋﻨﺪﻭ ﺟﻴﺪ ﺍﻧﺎ ﻋﻤﺮﻱ 27 ﺳﻨﺔ و ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﺎ ﺍﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﻴﺀ ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﺴﺎﺉل اﺍﻟﻤﻨﻮﻱ ﻣﻨﻌﺪﻡ ﻫﻞ ﺗﻨﺼﺤﻨﻲبﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺠﻬﺮﻱ و شكرا
yara اريد الاطلاع على تحليل السائل المنوى كاملا وايضا اريد منه عمل اشعه سونار على الخصيتين وهناك بعض تحاليل هورمونات مطلوبه ولكن نؤجلها لبعد الاطلاع على تحليل السائل المنوى والاشعه والله يزقكما البنين والبنات ان شاء الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتور انا اعاني من اللزوجه بالسائل المنوي علما بان العدد جيد 45 مليون والحركه الاماميه حوالي 20% والاشكال الغير طبيعيه 55% فما ههو تشخصيكم لحالتي واذا اكرمك الله توصفلي العلاج علما باني موجود بالسعوديه ولم يسبق لي ان عملت اي عمليات بالخصيه ولم يحدث الحمد لله لهم اي شئ ودمتم في حفظ الله
اسف يادكتور ونسيت اخبارك ايضا اني الاحظ دائما بعد الجماع من خروج المني من المهبل مباشره بعد خروج القضيب فهل لهذا علاقه بما كتبته في رسالتي السابقه ولكم وافر الاحترام والتقدير
الاخ محمد انا الآن فى مصر وان شاء الله هاكون فى السعوديه بعد اسبوعين وعاوزك تبعث لى التحليل على رقم الفاكس الله هاكتبه لك وتكتب عليه عنايه دكتور ابراهيم عباس وان شاء الله هيكون بينا تواصل وعلى فكره ممكن تتصل على المستوصف على نفس الرقم وربنا يرزقك الاولاد ان شاء الله 0172219768
اجازه سعيده باذن الله ومنور مصر والله يادكتور وهتنور السعوديه باذن الله وشاكر لحضرتك اهتمامك بموضوعي وجزاك الله خيرا ونفع بك الاسلام والمسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دكتور لو سمحت هل لك ان تخبرني ما هو فحص VASOGRAPHY , وهل يوجد امكانية لعمله بالسعودية وما الفائدة من عمله (نتائجه ) ,, واي معلومات اخرى يمكنك تزويدي بها
شكرا
احمد امير المقصود بهذه الاشعه هى اشعه بالصبغه على الوعاء الناقل للحيونات المنويه من الخصيه الى الحويصلات المنويه لتخزينها حتى تخرج اثناء الجماع وهى تجرى لتشخيص اى انسداد او ضيق يه يمنع مرور الحيوانات المنويه وهى تجرى عند عدم وجود حيونات منويه فى السائل المنوى ولكنها توجد فى الخصيه عند اخذ عينه من الخصيه حتى نعرف سبب عدم خروجها من الخصيه والله هو الشافى
هل يوجد امكانية لعملها هنا في السعودية ( أنا اقيم في مناطق جدة ) –
هل مكلفة
هل تسبب آلام
لو تكرمت تعطيني تفاصيل
وجزاك الله خير
احمد ابو امير اسأل عندك فى المستشقبات الكبرى مثل سليمان الفقيه وهى تجرى بعد اعطاء مخدر موضعى فى الحبل المنوى ويعد ذلك يقوم الطبيب بحقن الصيغه فى الوهاء الناقل ويبدا التصوير لمعرفه لو هماك انسداد ام لا واعتقد ان تكلفتها لا تزيد عن الف ريال والله اعلم وربنا يعافيك ويرزقك الاولاد ان شاء الله
السلام عليكم دكتور اني من العراق وعملت تحليل في بداية الزواج وطلع سليم والحمدالله وبعد ما زوجتي عملت تحاليل كامله واشعة ملونة للانابيب وطلعت كل التحاليل والاشعة سليمة طلبت الكتورة اعادت التحليل للحيوان المنوي في مختبر اخر وطلع عندي نسبة الحيوان المنوي المشوه 99% والطبيعي 1% مع العلم اني لا اعاني من ضعف او قلة رغبه وصحتي الجنسية جيدة وعندما فحصني الطبيب قال لي عندك دوالي بسيطة جدا لا تحتاج الى عملية رجاءا دكتور اريد الحل وهل هناك علاج لتشوه الحيوان المنوي وهل يحدث الحمل طبيعيا ام لا وما هو العلاج
فاطمه التميمى الرجاء اطلاعى على التحليل كاملا وكذلك يجب اجراء نحليل هورمونات testosterone &l h&f s h and prolactin وكذلك اجراء اشعه موجات صوتيه على الخصيتين وارسالها لى او اطلاعى على تقريرها والله يرزقكما الذريه ان شاء الله
كيفك دكتور ابراهيم
اجازه سعيده
السلام عليكم ورحة الله وبركاته
دكتور…… مشكلتي بعد الإنتهاء من عملية الاستبراء من البول تظل بعض قطرات من البول في المجرى البولي فأقوم بعصر الذكر ولكن بعد الخروج من الحمام وأثناء الحركة أو الجلوس بفترة قصيرة أحس بوجود قطرة متبقية أو رطوبة بسيطة بالمجرى البولي فأعاود الاغتسال مرة أخرى وهذا يحصل معي في كل مرة وهذا يزعحني كثيرا وبلأخص عند الذهاب للصلاة ….. فما هي المشكلة وما الحل ….. وشكرا
الاخ احمد بالنسبه لمشكلتك هى التهاب البروستاتا ولكن كم عمرك ؟حتى استطيع مساعدتك ولكن من الان يمكنك بعد الانتهاء من الوضؤء لف العضو الذكرى بقطعه قطن ويمكنك ان تصلى وانت مطمئن حتى تتعالج ان شاء الله والله الشلفى ان شاء الله
ونعم بالله
دكتور عمري ٣٥ سنة ومتزوج وعندي بنتان
ما نصيحتك لي وشكرا
احمد محمد ماتعانى منه سببه التهاب البروستاتا فيجب اجراء اشعه موجات صوتيه على المسالك وفحص المثانه بالاشعه بعد التبول وعمل مزرعه للسائل المنوى حتى نتعرف على سبب الالتهاب والله هو الشافى
لك كل الشكر دكتور
سأقوم بما نصحتتي به وسأتواصل معك لاحقا
والحمد لله بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير
دكتور انا سني 24 سنه متزوج من 6شهور ذهبت انا وزوجتي الي طبيب وطلب مني تحليل للاطمنان دكتور المعمل سالتو وانا بجيب التحليل قالي في ضعف في الحركه بسيط بس لم دكتور شافو قالي كويس ومدنايش اي علاج وتابع نسبة تبويض عند زوجتي وقالي تمام ،هل ضع ف الحركه البسيط دا ممكن يوثر علي الانجاب
الاخ احمد اطلعنى على نتيجه التحليل كاملا حنى استطيع الاجابه على سؤالك لان الحركه مهمه ولكن لها درجات ونسب والله يرزقك الذريه ان شاء الله
السلام عليكم
دكتور ماهي طريقة استخدام الكلوميد لزيادة عدد الحيوانات المنويه ؟
واتمنى تعطيني اسماء فيتامينات لزيادة الخصوبه .
a كلوميد يستخدم نصف قرص يوميا والفيتامينات التى تساعد على زياده الحيوانات المنويه هى فيتامين ه والزنك واى مركب يحتوى على مجموعه من العناصر المعدنيه واسمه يختلف طبقا للبلد الذى تعيش به والله يرزقك الذريه ان شاء الله
انا من السعوديه
لو تكرمت ماهي المركبات التي تنصح بها
وجزاك الله خير
a استعمل كبسولات جيفيتال بلاس كبسوله يوميا بعد الفطار ان لم تكن تعانى من ربو او ارتفاع فى الضغط وفى حاله وجود ربو او ارتفاع فى ضغط الدم استعمل رويال باور 2000 كبسولات كبسوله بعد الفطار واستعمل كبسولات سبيرموتيل كبسوله بعد الفطار والعشاء والعلاج لمده 2 الى 3 شهور وربنا يرزقك الذريه ان شاء الله
سلام عليكم دكتور لو سمحت عندي سؤال : خصيتي اليسرى حجمه اكبر من خصية اليمنى بكثير حيث اقلقني جدا هذا موضوع ياريت اريد اعرف مشكله شنو؟؟ والحل؟؟
عمري 20
وزني 100
م: لايوجد اي آلم في خصيتين ابدا …ياريت لو تقولي مشكله؟؟
احمد لا تقلق ولكن اجرى اشعه موجات صوتيه على الخصيتين لمعرفه الموضوع وربنا يطمنك ان شاء الله
زوي عمل تحليل سائل منوي وطلعت النتيجه مثل كذا sperm count 27,500,000
rapid 10
Sluggish 30
Progressiv 20
Immotile 40
ولدي عمره عشرسنوات لاتقريبا سنه عنده اللتهاب شديد في المثانه ويتبوله دم علما انه قد تنوم في التخصصي بالرياض ولالم يعرفون سبب الالتهاب ولم يعطون ولدي غيرالمهدايات الاعراض التي يحس بهاولدي هو حرقان في البول مع دم مع حكه فوق العانه وحكه في فتحت الشرج فماعلاجها بارك الله فيك ارجو الرد ولدي يعاني كثيرا ولاينام الليالي
مدام صمت هلى تم اجراء منظار على المثانه وما نتيجته وما الادوبه التى سبق له استعمالها وما التحاليل التى اجريت له وكذلك الاشعات والرجاء اطلاعى عليها والله هو الشافى (يمكنك ارسال التقارير على الايميل الخاص بى وهوibrahimurologist@yahoo.com والله يشفيه ويعافيه ان شاء الله
ام ابراهيم التحليل الخاص بزوجك به ضعف فى حركه الحيوانات المنويه ولكن يجب ان اعرف عمره وهل يعانى من دوالى بالخصيتين وهل سبف لك الحمل قبل ذلك وهل سبق له العلاج قيل ذلك .الرجاء اطلاعى هذه على المعلومات والله يرزقكما الذريه ان شاء الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الدكتور ابراهيم المحترم
عملت تحليل هرمونات وكانت النتيجه كالاتي
fsh : 1.37mui/m
lsh: 3.74mui/m
teststoron: 5.05
prolactin : 45
متزوج والحمد لله وعمري 27 عام وغير مدخن ولم اجري اي جراحات اعاني من اللزوجه العاليه وعدد الحيوانت المنويه 40 مليون في الملي الواحد الحركه الاماميه 8% والاشكال المشوهه 55% واعاني من دوالي بسيطه ووفقا لدكتور المسالك ولا تحتاج الي جراحه وفقا لكلامه
ارجو منكم افادتي عن الحاله وكتابه العلاج المناسب
محمد بالنسبه للعدد طبيعى ولكن الحركه ضعيفه ونسبه التشوهات مرتفعه واللزوجه غيرطبيعيه فارجوا اطلاعى اولا هل تعانى التهاب فى البوستاتا يعنى حرقان فى المنى او البول او تقطع فى التبول واو تعانى الام بالخصيتين والرجاء اعلامى اين تعيش كى استطيع وصف الادويه المناسبه لك والله يرزقك الذريه ان شاء الله
السلام عليكم دكتور ابراهيم
الحمد لله لا اعاني اي حرقان او تقطع في البول والحمد لله دكتور المسالك فحص البروستاتا بالاشعه التلفزيونيه وقالي سليمه لكن بعد البول ممكن بعد الاغتسال تنزل نقطه بسيطه اذا جلست مثلا وبالنسبه لتحليل الهرمونات هلي هي سليمه ام تحتاج الي علاج وكنت قد ارسلت لحضرتك علي الايميل رساله ومرفق صوره تحليل سائل منوي بها انا مقيم بالسعوديه ولايوجد لدي اي الم في الخصيه او الجماع والحمد لله ولم اعمل اي عمليات في الخصيه نهائيا الحمد لله
محمد يا ريت ترسل لى التحليل تانى لانى لم اجده على الايميل (اول رساله وصلتنى كانت 9\11\2014)
الاستاذ الدكتور ابراهيم المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نفع الله بك وبعلمك الاسلام والمسلمين وجعله الله في ميزان حسناتكم
ارسلت لسيادتكم صوره من تحليل السائل المنوي والهرمونات علي ايميلكم الخاص وجزاكم الله كل خير
ازوجي عنده ضعف في السايل االمنوي والغده سليمه والدوالي لايوجد شي بس عنده سكر يستخدم حبوب وضغط .ولك مانذهب لمستشفئ يعمل تحليل سايل منوي ويكون فيه صعف وتشوه وقله وميته بعضها ومومعروف السبب.
مدام آمنه ارجو اطلاعى على التحليل كاملا وما عمر زوجك وهل سبق عمل تحاليل هورمونات وهل يعانى من مشاكل صحيه آخرى غير السكر والضغط وهل سبق اخذ علاج وماهى الادويه التى يستخدمها للضغط
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
دكتور ابارهيم لو سمحت حضرتك لم تخبرني تعليقك علي تحليل الهرمونات التي ارسلته لك مع السائل المنوي علي الايميل
ولك جزيل الشكر والتقدير
زوجي عند تحليل السائل المنوي كان تحليله صفر لاتوجد حيوانات منويه وسوينا تحليل دم وطلع هرمون الاف اس اتش مرتفع جدا وكتب لنا الدكتور البوركسيد بلس لمده 3 أشهر مافائدته هذا الدواء وماذا تنصحني ؟؟
أيهما أفضل المسح المجهري أو الخزعه وفي حد علمي أن الخزعه مضره على المدى البعيد؟ ؟ وماهي المستشفيات اللي تسوي عمليه المسح المجهري بألجنوب وعموما؟؟
مدام جوجو ما هى حاله الخصيتين ؟يعنى الحجم عادى او فيهما ضمور(يفضل عمل اشعه موجات صوتيه على الخصيتين او اطلاعى عليها لو كنتم عملتوها قبل ذلك) وما نسبه هورمون اف اس اتش وما هى نتائج هورمون التستوستيرون وهورمون ال اتش حتى استطيع اعطائك النصيحه والله يرزقكما الذريه ان شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور انامدمن عادة سرية من 7سنوات بعنف وعمري 26سنة وحاولت تركها مئات المرات ووحصلت عندي سرقة قذف في خلال5ثواني وانتصاب العضو جيد وخايف من المستقبل فهل استطيع ارجاع حالتي الى الطبيعي خصوصاً اني اخطط سأتزوج بعد3سنوات بمشيئة الله لدي اثار سيئة جداً من العادة السرية اناتعرف عليها وعمري 19سنة وادمنت ادمان رهيب لظروف نفسية ارجوك يادكتور افدني هل استطيع أتزوج واعيش طبيعي اناخائف جدا
علم
علماً اني يادكتورنا الحبيب لااعاني من اي امراض بفضل الله تعالى وامارس الرياضة واتناول غذاء صحي فهل يادكتور استطيع ارجاع القذف عندي الى الطبيعي بدون ادوية انما بأسلوب حياة صحي عمري 26 وعندي انتصاب صباحي يومي بشكل قوي لكن لدي سرعة قذف بسبب العادة السرية لايتعدى 10ثواني بسبب ادمانها8سنوات تقريبا لك حبي وتقديري ودعائي
مايسترو ان شاء الله الامور سترجع لطبيعتها ولكن الامر ده مرهون بالاقلاع تماما عن العاده السريه والبعد عن المؤثرات الجنسيه والبعد عن اكل التوابل الحاره وحاول تعمل كمادات مياه دافئه فوق العانه يوميا وللاطمئنان اعمل اشعه موجات صوتيه على المسالك حتى نتعرف على حجم البروستاتا وان كانت فى حاجه الى علاج للاحتقان ام لا والله هو الشافى ان شاء الله
السلام عليكم دكتور عباس اناصاحب هذه الرسالة( علماً اني يادكتورنا الحبيب لااعاني من اي امراض بفضل الله تعالى وامارس الرياضة واتناول غذاء صحي فهل يادكتور استطيع ارجاع القذف عندي الى الطبيعي بدون ادوية انما بأسلوب حياة صحي عمري 26 وعندي انتصاب صباحي يومي بشكل قوي لكن لدي سرعة قذف بسبب العادة السرية لايتعدى 10ثواني بسبب ادمانها8سنوات تقريبا لك حبي وتقديري ودعائي)
استفسار اخر…
دكتورنا الغالي لواقلعت عنها سنتين ثم وتزوجت هل ستعود حالة القذف السريعة عندي كحالها قبل ان اتعرف على العادة السرية قبل 8سنوات وذلك يكون بنظام غذائي صحي وممارسة الجيم ام احتاج لأستخدام بعض الأدوية اسف جدا للأزعاج
مايسترو ان شاء الله بالاقلاع عنها سوف تعود الامور لطبيعتها وربنا يوفقك فى الاقلاع عنها
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
دكتور خالد لدي استفسار حضرتك كنت كتبتلي distonex لعلاج ارتفاع هرمون الحليب هل من الممكن اخذ لاكتوديل مكانه وكم الجرعه المحدده
محمد الدواء الاول distonex افضل واكثر فعاليه واقل فى الاعراض الجانبيه
مساء الخير يادكتور ابراهيم. انا ابلغ من العمر ٤٢ سنة واعاني من سرعة القذف بشكل كبير جدا ورهيب مما يسبب لي الحراج مع زوجتي الحمدالله سليم ولا أعاني من مشاكل صحية كنت ايام العزوبية قبل الزواج مدمن للعادة السرية بشكل شبه يومي اما الان الحمدالله تغلبت على المشكلة وخاصة بعد الزواج بنسبة ٩٠٪ متزوج منذ ١٠ سنين هل يادكتور من حل جذري ونهائي رغم اني لم أذهب الى الطبيب من قبل. وَبَارِكْ الله فيكم ونفع بعلمكم
ابو ميرال الموضوع ان شاء الله بسيط وسيحل ان شاء الله بزياره طبيب مسالك بوليه والمتابعه لفتره معاه والله الشافى ان شاء الله
شكرا يادكتور على الرد فعلا انا سعيد بردك واسعدني جدا تواضعك وتفهمك تحياتي لك – والله يوفقك ويسعد حياتك
مساء الخير يادكتور ابراهيم
لقد ذهبت الى طبيب تناسلية وجلدية وكتب لي الادوية التالية :
1- بروستالين prostalen
2- انيروتون neuro- tone
3- ابو – ديكلو apo-diclo 50 mg
4- سيبروكسين 500 مجم
5- روانكس rowanix
امل اطلاعك على الادوية يادكتور وماهي رايك الطبي في ذلك
واليوم هو اول يوم استخدم فيه الادوية واحسست بغثيان والادوية اعلاه حبه في الصباح وحبه في المساء
وشاكر لك تعاونك والله يبارك فيك – ردك يادكتور يهمني جدا
اين تعيش حتى استطيع وصف بعض الادويه ولكن استمر فى استعمال سيبروكسين وهل تم عمل فحوصات قبل العلاج وما هى ومانتيجتها
مساء الخير يادكتور انا اعيش بمدينة الطائف والدكتور الذي وصف لي الادوية لم يعمل لي تحاليل او فحوصات بل كتب الادوية عندما عرضت عليه مشكلتي مباشرة عند اول زيارة لكن بعد استخدم الادوية احسست بغثيان بسيط وايضا احسست بتحسس عصبي بسيط مع الحركة يعني احساس لا استطيع اوصفه لك كيف لكن ماهو رايك وانا لا زلت استخدم الادوية
وتحياتي لك
نتيجة تحليل السائل المنوي
Greyish white
Blood: absent
Vol : 2 ml
Alkaline / ph 8
Liqu : 20 min
Total spe : 37.000.000
Eject/spe: 74.000.000
Direct smear motility :
1st hour 50%
2nd 40%
3rd 30%
Progression:
Progressive (PR%) 30%
NON progressive (NP%) 20%
Total (PR+NP) 50%
IM% 50%
Abnormal forms 40%
Abnormal type : amorphous & pinpoint
Peroxidase test:
Sperm/cells ml 1.000.000
w.b.c s/ml 400.000
r.b.c 0-2
شاكر لو حضرتك فسرت لي نتيجة التحليل و هل في صعوبة في الانجاب ؟؟؟؟
ahmed التحليل كويس ولا يوجد به عائق للانجاب من حيث العدد كويس والحركه كويسه لا يوجد به الا ارتفاع نسبه الحيوانات الغير طبيعيه وهى 40 بالمائه فهى لو انخفضت يكون افضل ونسبه الحركه 50 بالمائه وهى طبيعيه ولكن لو زادت يكون افضل .فهل تعانى من دوالى بالخصيتين (يفضل اجراء اشعه موجات صوتيه على الخصيتين )واطلاعى عليها واخيرا التحليل جيد جدا ويمكن حدوث الحمل ان شاء الله بنسبه كبيره ولكن لو زادت نسبه الحركه وانخفضت نسبه الحيوانات الغير طبيعيه تكون احتماليه الحمل اكبر ان شاء الله والله يرزقك الذريه ان شاء الله من فضله
دكتور لو سمحت عندى مشكله فى قوه دفع المنى اثناء الجماع وقله فى الرغبه الجنسيه وغدم الاحساس بمتعه فى القضيب عند الايلاج..ممكن علاج للاعراض دى..وشكراا
لو سمحت يادكتور ممكن جواب لاخر رساله ليا للحاجه الضروريه لها وشكرا
ميدووو الاجابه للمره الخامسه ولا اعلم لمذا لا تنزل الاجابه لضعف الرغبه اعمل تحليل دم لهورمون البرولاكتين ولضعف تدفق المنى خد بروستاكيور كبسوله مرتين يوميا والله الشافى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا عملت تحليل سائل منوي ووجد عندي ضعف في الحركه وتشوه ارجوا تفيدني ولك جزيل الشكر
السلام عليكم يادكتور
اعاني في كثير من الاحيانا تأخر في القذف اثناء الجماع اما من خلال العاده السريه لايوجد تاخير ماسببه
عمري ٢٧
السلام عليكم
دكتور لو سمحت ممكن تجيب عن سؤال ولك الفضل
اعاني من حرقة بالبول منذ فترة وايضا احتباس كمية قليلة من البول بعد دخولي الی الحمام وخروجها بفترة لاحقة من غير ان اشعر .. وايضا اشعر بحرقة عند خروج السائل المنوي بعد الجماع
ارجو الرد علی سؤالي من قبل حضرتكم
Tsemreen@hotmail.com
الاخ طارق كم عمرك وهل تعانى من اى امراض او تتناول اى ادويه فى الوقت الحالى والرجاء عمل تحليل بول وتحليل سائل منوى واطلاعى عليهم .فى الغالب يوجد التهاب فى البروستاتا وهل المدام تعانى من التهابات مهبليه ا و التهاب فى المسالك البوليه والله الشافى ان شاء الله
دكتور انا عملت تحليل في مختبرات عدة ويطلع التحليل سليم ونسبتي 50% وصاري سنتين متزوج ولم يحدث حمل لزوجتي عالرغم من انها لاتشكو من شي يمنع الحمل حتئ اشعه ملونه سوت وطلعت الانابيب عدهه سليمه فذهب الى مستشفى اهلي خاص باطفال الانابيب لعمل تحليل وطلع التحليل ان نسبه الحيوانات المشوهه 99% ايهما التحليل الاصح رجاء” دكتور لاني في حيرة من امري اي التحليل اصح ارجو الرد مع جزيل الشكر والتقدير
للمره الخامسه اعمل تحليل آخر فى مختبر البرج واطلعنى عليه
سلام عليكم
يادكتور انا متزوج
وعندي مشكله من حوالي خمس سنوات
انا أعاني من ضعف جنسي في الانتصاب
رحت عند مشتشفيات ومستوصفات خاصه لكن بدون فائده برغم لاعندي سكر ولا ضغط
ابوزياد كم عمرك وهل فحصت تحليل للهورمونات الذكوره والحليب والغده الدرقيه وهل الانتصاب ضعبف من بدايه العمليه الحنسيه ام يكون جيد ويضعف مع الوقت وهل تكون قادر على انهاء العمليه ام انه ضعيف جدا بحيث لا يمكنك ن اتمام الممارسه وما تشخيص من فحصوك وما هى الادويه التى استعملتها وما مده استعمالك لها وهل تعانى من حرقان اثناء التبول او اخراج السائل المنوى والله الشافى
عمري 38
لم أسوي اي تحليل
احيان يكون الانتصاب قوي ويضعف مع عملية الجماع
واحيان ضعيف من البدايه الى النهايه
واحيان يكون الانتصاب قوي جدا من اول الجماع الى النهايه
الادويه استخدمها لمدة شهر
اما الأسماء الادويه ما اعرفها
بس هي مقويات جنسيه
ابو زياد سبب ضعف الانتصاب غالبا التهاب البروستاتا فيجب اجراء تحليل مزرعه للسائل المنوى واجراء اشعه سونار على المسالك البوليه وتحليل ل هورمون البرولاكتين وهورمون التستوستيرون .وهل تعانى من ربو شعبى او اى امراض آخرى واطلاعى على النتائج والله الشافى ان شاء الله
انا الحمدالله ما أعاني من اي مرض
زي الربو ولا غيره
اعمل التحاليل والاشعه اللى قلت لك عليهم وان شاء الله ربنا يقدرنا و نفيدك
د. ابراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احب ان احييك وان اشكرك شكرا جزيلا علي استشارتك الكريمه السابقه
كنت اعاني من تاخر الانجاب بعد زواجي بعام ونصف وبفضل الله ثم بفضل نصيحتك الكريمه باخذ كارنتين و سلينيوم و ترنتال الان زوجتي حامل في شهرها الثاني
احييك واشكرك للمره الثانيه وادعو الله ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك
اللهم آمين وربنا ان شاء سبحانه من فضله وكرمه يتمم لكما على خير ويجعل المولود قره عين لكما
التعليق
السلام عليكم ي دكتور انا عمري ٤١ سنه متزوجه البول ينزل معي اذا كحيت او عطست او خفت وعلما اني راح اسوي حمل انابيب ولا يوجد لديه اطفال
مدام مرام هذا ناتج عن ضعف فى عضلات الحوض فيجب ان تجرى فحص موضعى للحوض لدى طبيب مسالك بوليه او طبيب او طبيبه امراض نساء لكى نتأكد من وجود سقوط فى سقف الحوض من عدمه ويجب ان تجرى دراسه لديناميكيه التبول ولكن لا داعى للقلق واستمرى فى اجراءات طفل الانابيب وربنا يوفقك ولكن نصيحه حاولى التخلص من البول اولا باول ولا تحتفظى به لفتره طويله وبعد التأكد من التشخيص سيكون العلاج ان شاء الله
السلام عليكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الدكتور ابراهيم المحترم كنت قد ارسلت لحضرتك تحليل السائل المنوي وكنت اعاني من الللزوجه وطلبت مني تحليل اجسام مضاده للسائل المنوي وللاسف لم اجده وانا اخذ اسيتايل سيستايين فوار للزوجه فهل هذا كافي ام اخذ معه شئ ثاني
واتناول عقار فيناسترايد للشعر فهل هذا العقار يتعارض مع الادويه التي كتيتها لي (سلفيت وسلينيوم واوكتاترون وكارنافيتا فورت وديستونكس ام ليس له تاثير والحمد لله غير مدخن ولا اعني من السمنه ولم اقم بعمل اي عمليات
الدكتور ابراهيم المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كنت قد ارسلت لسيادتكم تحليل السائل المنوي وكانت اللزوجه عاليه وقد امرتني بعمل تحليل للاجسام المضاده ولكن للاسف لم اجد التحليل متوفر هنا فا انا اتناول اسيتايل سيستايين فوار للزوجه فهل هذا كافي ام اتناول شئ اخر وايضا انا اخذ عقار الفيناسترايد فهل هذا يتعارض مع الادويه التي وصفتها لي من قبل ( سيلفيت وسيلينيوم وذنك وديستونيكس وكارنافيتا فورت واوكتاترون ) ارجو الافاده وشاكر جدا اهتمامل ليا علما بانبي غير مدخن ولا اعاني من اي امراض ولم اجري اي عمليه جراحيه
mohamed منذ متى وانت تستخدم finastride ,والادويه لا تتعارض مع بعضها وهل تعانى التهاب فى البروستاتا (حرقان اثناء خروج المنى او كثره فى مرات التبول والاحساس بعدم تفريغ المثانه بالكامل والله يرزقك الاولاد ان شاء الله
السلام عليكم و رحمة الله يا دكتور
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لا اعاني من حرقان بالمني او كثره التبول وكشف الدكتور علي البروستاتا وجدها سليمه بالاشعه التلفزيونيه بالنسبه للبول اكرمك الله بعد الافراغ من البول ينزل مني نقطه او اثنين بالكثير اذا جلست او ركعت للصلاه مثلا وبالنسبه للفيناسترايد كنت قد اخذته لمده 3 شهور العام الماضي وكنت استفسر من حضرتك هل اذا تناولته الان لمده شهر سيؤثر علي الادويه التي كنت كتيتها لي ام لا
لا انصحك باستعماله الآن لانه يؤثر على هورمون التستوستيرون وبالتالى يؤثر على خصوبه المنى ولا متنع من استخدام استيل استاتين للزوجه وربنا يرزقك الاولاد ان شاء الله
دكتورنا الغالى اللى منورنا فى مصر والسعوديه دايما متألق فى امكان تروحه نعم الطبيب والاب والاخ والاستشاره
ربنا يوفقك ويعينك ونشوفك على خير
مجرد استشاره ( عايزين نشوفك ) ربنا يوفقك ويطمن عليك دايما
حبيبنا الغالى ودكتورنا المتألق ووالدنا الغالى ربنا يوفقك ويعينك وطبعا منور اى مكان تروحه بخبرتك واخلاقك ربنا يعينك ونطمن عليك ونشوفك فى احسن حال يارب
تسلم يا عبد الله وربنا يبارك فيك
ربنا يبارك فيك يادكتور ويجعلك دايما من الذين إختصهم الله لقضاء حوائج الناس
اشكرك يا اخى على الدعوه الجميله واسأل الله ان يتقبلها ويبارك فيك
أنا عملت عملية دوالي خصية حيث تبين بعد الفحص والأشعة الملونة أني مصاب في الخصيتين بس من الدرجة الثانية والثالثة انا متزوج من العام 2004 وعملت العملية في سنة 2008 وحصل حمل بعد العملية بستة أشهر بس ورزقت بولد وتوفي بعد أن عاش 21 يوم الحمد لله والله رزقني بعد سنتين بولد الآن عمره 3 سنوات وبعدها لم يحدث حمل وقمت بعمل تحليل مرتين للسائل المنوي أول تحليل كانت النتيجة صادمة (4 مليون فقط) وبعد أن تناولت عسل و بعض الأعشاب الطبيعية وعملت فحص بعد شهر ونصف كانت النتيجة (8 مليون ) ما هو العلاج في مثل حالتي يا دكتور عباس ؟ هل ممكن أن ترجع دوالي الخصية مرة ثانية بعد العملية أفيدني يا دكتور جزاك الله خير الجزاء
أبو محمد
الدوالى ممكن ترجع ولكن الدوالى لا تسبب هذا النقص الشديد فى الحيوانات المنويه فالرجاء اجراء اشعه سونار على الخصيتين واجراء تحليل هورمون التستوستيرون وال اتش و اف اس اتش واطلاعى علي النتائج والله الموفق والشافى
اخذت عدد 2 حقنة سيدوستون نظرا لنقص التسترون لدي
فما هي الاجراءات اللازمة (العلاجات او الادوية) لتلافي اثار الحقن بالجسم (خمول و ضمور الخصية / نقص الحيوانات المنوية ) علما اني اخذتهم الثانية بعد 3 اسابيع من الاولي
برجاء الافادة مع الشكر
عندي نقص في هرمون التستوستيرون
وصف لي عدد 2 حقنة سيدوستون 250 اخذت الاولي و الثانية بعد 3 اسابيع من الحقنة الاولي .. حصل تحسن في الانتصاب و الرغبة الجنسية … و لكني قلق من الاثار الجانبية للحقن (عدد الحيونات المنوية / ضمور الخصية) .. كيف اتجنب حدوث مثل هذة العوارض ؟؟
كما اعاني من طول فترة الجماع لدرجة تكاد تصل للارهاق و لا يحدث قذف الا باستخدام اليد و قبل القذف مباشرة يتم الايلاج ليحدث القذف داخل المهبل .. هل هذا يوءثر علي الحمل ؟؟
و جزاكم الله خير
في انتظار رد حضرتكم دكتور
محمد فؤاد سبق وجاوبت على سؤالك ولكن لا اعلم لماذا لم تظهر الاجابه ؟ يجب اجراء تحليل ل هومون التستوستيرون وهورمون ال اتش وهورمون اف اس اتش وهورمون البرولاكتين وكذلك اشعه موجات صوتيه على المسالك والخصيتين واطلاعى عليهم والله الشافى ان شاء الله
يجب اجراء ايضا تحليل للسائل المنوى مع التحاليل الاخرى
مرحبا دكتور
انا عملت تحليل السائل المنوي وكانت نسبة التشوهات 99 والحركة ضعيفه وأخبرني الدكتور انها بسبب ارتفاع هرمون الحليب سؤالي إذا انخفضت نسبة هرمون الحليب هل ممكن ان تحل المشكله؟ نسبة هرمون الحليب كانت 29
وشكراً…..
كم عمرك يا خالد وهل تعانى من دوالى بالخصيتين ؟يجب اجراء اشعه موجات صوتيه على الخصيتين .لان هورمون الحليب لا يسبب هذه النسبه من التشوهات ويجب تناول فيتامين هاء 400 مليجرام مرتين يوميا وزنك كبسوله يوميا و ال كارنيتين كبسولات 500 مليجرام مرتين يوميا واطلاعى على فحص الاشعه ضرورى والله يرزقك الذريه ان شاء الله
عمري 30 وعندي طفل وعملت اشاعه وكان كل شي سليم عدا الهرمونات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالك دكتور
سويت تحليل السائل منوي وطلع عندي لزوجة عالية وعطاني ازولفين 8غرام بس اشعر انه موجودة اللزوجة وبدخن كتير ارجو وصف لي دواء اخر شكرا لك
ابو مالك اللزوجه اسبابها عديده وليس للتدخين علاقه بها. هل تعانى من التهاب البروستاتا وهل اجريت عمليات بالخصيتين قبل الان ويجب اجراء تحليل antisperm antibodies فى الدم او المنى وما معدل الحركه ونسبتها وما نسبه التشوهات فى المنى وهل يوجد صديد بالمنى وما نسبته ويمكن من الان استخدام دواء بروستاتا هيلث حبه 3 مرات قبل الاكل والادويه الاخرى بعد اجراء التحليل والله الشافى
السلام عليكم
عندي الحاح في التبول واشعر بعدم التفريغ
ادخل الحمام حوالي 5 مرات في اليل
وعند تفريغ المني احس بالم في راس القضيب
عمري 37
فواز هذه اعراض التهاب البروستاتا فيجب اجراء اشعه موجات صوتيه على المسالك البوليه لمعرفه حاله البروستاتا وايضا اجرى تحليل مزرعه للسائل المنوى لمعرفه البكتريا المسببه للالتهاب وكذلك يجب ان تذهب المدام الى طبيبه امراض نساء وتوليد للتأكد من عدم وجود التهابات عندها حتى يتم العلاج سويا .هل تعانى انت من ربو شعبى او ارتفاع ضغط الدم او اى مشاكل صحيه اخرى ؟ ويجب اطلاعى على النتائج حتى اصف لك العلاج والله الشافى ان شاء الله
دكتور عند ي
ضعف ف الحيونات المنويه الحركه ضعيفه 25 هل في أمل للانجاب
لا تيأس من رحمه الله .الرجاء اولا تزويدى بتحليل السائل المنوى كاملا ومعلومات عن سنك ومده زواجك وهل سبق لك الانجاب وهل تلقيت علاج من قبل وهل تعانى من امراض مثل السكر او الضغط او الربو
وهل تعانى من دوالى بالخصيتين وهل اجريت عمليات قبل ذلك ؟حتى استطيع مساعدتك وربنا يرزقك الذريه ان شاء الله
انا من الجزائر زوجي يعاني من انعدام وجود الحيونات المنوية اي السائل المنوي زي الماء بالضبط بشو تنصحو يا دكتور مع الرغم انه عمل علاجات كثيره لكن بلا فائدة ارجو من سيادتكم مساعدة زوجي
اهلا مدام فاطمه اود اطلاعى على بعض المعلومات .كم عمر زوجك وكم مره اجرى التحليل وهل سبق له تناول ادويه لذلك وهل سبق له عمل تحليل للهورمونات testosterone and l h and f s h and and prolactin وهل سبق عمب اشعه سونار على الخصيتين فى حاله عدم اجراء هذه الاشياء يجب اجراءها واطلاعى عليها مع اطلاعى على تحليل السائل المنوى كاملا وربنا يرزقكما الذريه ان شاء الله
ماهو الاسم العلمي يادكتور ل روانكس .. وشكرا
لا يوجد اسم علمى ل روانكس لانه يتكون من 6 مواد طبيعيه مثل كامفين ويورنيول وفينشون وانيثيول وسينول وبابنين ولكن عموما هو دواء عالمى من انتاج المانيا ولكنه عالميا معروف ل رواتنكس
الدكتو الفاضل/عملت تحليل بول+تحليل دم+اشاعه تلفزيونيه علي المثانه والكله +والبرستات كلش سليم الحمد الله ولكن اعاني من التبول الكثير اثناء الليل مما يوثر علي في النوم
اخى الفاضل كم عمرك وهل تعانى من كثره فى التبول اثناء النهار ايضا وهل تشعر بتفربغ المثناه بالكامل او تشعر ان هناك بول متبقى بعد التبول وهل تشعر بحرقان فى البول و هل تستعمل ادويه لاى امراض اخرى مثل السكر او الضغط او الربو الشعبى وهل سبق وتناولت ادويه لهذ المشكله وما هى والله الشافى
مرحبا دكتور انا متوزج من سنتين وعملت سته تحاليل لسائل المنوي وفى كل مره يظهر المشكله فى الحركه الهرمونات طبيعيه عملت لها تحاليل الدوالي خفيف لا يوجد سكر او ضغط عمري 29 سنه وهذا اخر نموذج لتحليل السائل المنوي ولا يوجد عندي اي مرض تحياتي
عضو : هذا هو التحليل يا دكتور
http://im68.gulfup.com/QtbKJ3.jpg http://im68.gulfup.com/5p7Emu.jpg
http://www.dailymedicalinfo.com/consultant/read/16558
هل سبق واخذت ادويه قبل ذلك وما هى ان كانت؟ وهل اجريت اشعه سونار على الخصيتين؟ وان شاء الله ساصف لك العلاج والله الشافى ان شاء الله
وهذا اميلي mahmood506070@hotmail.com
عملت اشعه على الخصيه والدوالي خفيفه لا لم استخدم اي علاج من اجل الانجاب فيا ريت تصف لي علاج فعال يزيد الحركه ولك مني كل الشكر وطبعا كله بعد توفيق الله وما يكتب لنا مع خالص تحياتي لك
اين تعيش يا طائر يا مسافر حتى استطيع ان اصف لك العلاج
عفوا يا دكتور ما هو رئيك بالتحليل هل يوجد تشوهات او اي مشكله غير الحركه اريد منك تقيم وشكرا كثير لك
لا توجد تشوهات وانصحك بأخذ ال كارنيتين 500 مجم كبسولات .كبسوله 3 مرات لمده 3 شهور وفيتامين هاء مع سلينيوم 400 كبسوله مرتين يوميا و دافلون 500 اقراص مرتين لمده مرتين 2 شهر والله هو الشافى ويرزقك الذريه
انا باليمن يا دكتور
يجب تناول دواء ال كارنيتين كبسولات 500 مجم مرتين يوميا لمده 3 شهور .وكذلك ترنتال اقراص دافبون 500 مجم مرتين يوميا لمده 2 شهر وايضا فيتامين هاء وسلينيوم 400 مجم مرتين يوميا لمده شهرين والله الشافى
عندي الم في راس القضيب وكانو حاب اتبول واعاني من سيلان سائل ابيض لونه كالمني بعد كل تبول ولمدة طويلة كذالك سرعة في الانتصاب بمجرد مشاهدة
اسالك بالله ان تجبني يادكتور انا اعاني من الم في راس القضيب كانو البول حاب يخرج وسيل سائل ابيض يشبه المني بعد كل تبول ونقاط بيضاء تظهر في لباسي الداخلي ووسرعة في الانتصاب بمجرد مشاهدة
الرجاء التواصل معى على الاميل الخاص بى لخصوصيه موضوعك وهو yahoo.com@ibrahimurologist
السلام عليكم ورحمة الله //يادكتور ابراهيم نسأل الله لك التوفيق /ارجو منك نتابعة حالة اﻷستاذه مريم الغامدي ومعا الدكتوره ابتسام ونتأمل منكم نتيجه افضل بأذن الله
يا دكتور عندي سؤال مختصر لا اعاني من اي مراض وكل الفحوصات الهرمونيه 100% عندي مشكله وهيا فقدان تام لرغبه الجنسيه وفقدان تام للذه الجماع ولا اشعر بشى ما هيا الاسباب وهل يوجد علاج لذلك مع العلم يا دكتور انه كان يوجد عندي من قبل رغبه كبيرة وابسط موثرات تثير الرغبه
كم عمرك وما هى تحاليل الهورمونات التى اجريتها وهل تعانى من امراض الضغط او السكر وكم وزنك وهل تناوات ادويه لهذه المشكله قبل هذلك وها هى وهل انجبت وكم عمر آخر اطفالك والله الشافى ان شاء الله
يا دكتور بحث فى اكثر من صيدليه عن ال كارنيتين كبسولات 500 مجم لم اجد وكلهم يقولوا فى بديل اسمه كارنفيتيا فورت فهل صحيح هو نفس المفعول وهو صناعه مصريه ولك التحيه
نعم هو بديل مناسب وربنا يجعل فيه الشفاء ان شاء الله
سلام دكتور اريد رقم جوالك عندي موظوع خاص حفظك الله
ممكن تتواصل معى على الاميل الخاص وهو @ibrahimurologistعلى yahoo.com
ورقم تليفونى 0507892951
التحاليل / 4.5–fsh–3.9 , lh ,
Prolactin6.0
testosterone 3.3
لا يا دكتور لا اعاني من مرض السكر او الضغط والحمدلله
الانجاب لم يكتب الله الى الان
لا يا دكتور لم استخدم اي ادويه
وزني 61 كيلو
هل تعانى من الربو الشعبى حتى اصف لك بعض الادويه وهل توجد ضغوط او مشاكل فى الاسره او العمل فى هذه الفتره ويفضل الاكثار من المأكولات الاتيه اطعمه البحر جمبرى وكابوريا واسماك وايضا البقدونس والجرجير
ممكن تستعمل دواء افروماكس بلاس كبسولات كبسوله بعد الغداء يومبا وكذلك دواء جنتابلكس كبسولات كبسوله بعد الفطار والعشاء لمده شهر كامل والله الشافى ان شاء الله
العفوا منك يا دكتور ولو اكثرت من الاسئله بالنسبه لكارنفيتا فورت كم نسبه الكارنتين الذى فيه وهل يجب ان ياخذ 3 حبات باليوم واذا اخذ حبتين هل من مشكله مع خالص احترامي لك
لا توجد مشكله من استعماله مرتين او ثلاثه والله يرزقك الذريه الصالحه ان شاء الله
السلام عليكم د/ عباس
انا عملت عملية استءصال دوالي من 15 يوم والدكتور كتابلي علي علاج امشي علية بعد العملية لمدة سبعين يوم
العلاج هو Carnivita forte 30tab و gentaplex cap36
بس غي مصر مش لاقي جينتابلكس وهنا في الخارج سعرة غالي جدا ومش قادر اشتريه
فحضرتك تنصحني بايه وشكراااااا
السلام عليكم د/ عباس
انا عملت عملية استءصال دوالي من 15 يوم والدكتور كتابلي علي علاج امشي علية بعد العملية لمدة سبعين يوم
العلاج هو Carnivita forte 30tab و gentaplex cap36
بس غي مصر مش لاقي جينتابلكس وهنا في الخارج سعرة غالي جدا ومش قادر اشتريه
فحضرتك تنصحني بايه وشكراااااا
ما حاله السائل المنوى قبل العمليه من حيث العدد والحركه والتشوهات واين تعيش الان وكم عمرك وكم سنوات زواجك وهل سبق لك الانجاب حتى استطيع افادتك وجنتابلكس موجود فى مص تحت اسم كافاجين كبسولات
السلام عليكم يا دكتور حضرتك انا عملت اشاعه علي المثانة وقالي المثانة صغيرة وعمري 27 سنه وعطاني دواء اسمه روانكس ودواء فيزيكير مع اني اشعر بحرقان في البول وكل شويه بذهب للحمام
ما المده التى استعملت فيها دواء فيزيكير وهل تصحو من النوم للتبول وهل البروستاتا فى الاشعه حجمها طبيعى وهل تم فحص المثانه بعد التبول للتأكد ان المثانه تتفرغ بالكامل اثناء التبول او يتبقى يول بعد التبول
السلام عليكم يا دكتور
كبسولات سوبريم ما هي فوائدها وماهي أضرارها !!!
علماً اني اراجع مستوصف اسره الشامل لإلتهابات المسالك البوليه
الكبسولات لها استخدامات عديده .اسألى الطبيب الذى عالجك و كتبها لك لاى غرض وصفها لك
السلام عليكم
صباح الخير
عندي انتفاخ غي القضيب له ثلاث ايام وفيه الم خفيف بس من فتره لفتره جسمي ترتفع فيه الحاره ولبد اشرب مسكنات ….
يجب ان تذهب لطبيب مسالك بوليه للكشف عليك عاجلا والله الشافى
بعد اذن حضرتك يا دكتور انا عملت تحليل لسائل منوى وكانت النتائج كالاتى volume: 3.0ml , Reaction:Alkaline , colour: creamy-white , odour:Distinective , viscosity:Normal , liquifaction:After30 min , total count: 56.8 million/ml , viability:first hour:85%, second hour:80%, third hour:70% , type of motility:Active , pus cells:1-3 , spermatogenic cells: present , RBCs: 0-1 , Abnormal forms: 17%
ما شاء الله التحليل ممتاز
طب يا دكتور لحد الان محصلش حمل بالرغم من ان زوجتى عملت فحوصات وطلعت النتائج كويسه جدا انا عمرى 26 سنه وحضرتك قولت تحاليلى ممتازه فالتاخير طبيعى ولا قى سبب انا متزوج منذ 6 اشهر
الامر بيد الله والوضع ده طبيعى لان مش لازم يكون هناك اسباب واضحه والزواج لسه فى بدايته .على فكره المتزوجين حديثا المفروض لا يسعون فى البحث عن الانجاب الا بعد مرور سنتان على الزواج فلا تقلق وان شاء الله الفرج قريب
دكتور اجريت عملية دوالي في الخصيه اليسرى بسبب نقص عدد وحركة الحيونات المنويه ولي شهرين من العمليه واستخدم علاج كرانفيتا وبروفيرون والدوالي موجوده ايضا في الخصيه اليمنى بس قالو لي مايحتاج في اليمنى لانها خفيفه فهل العمليه باليسرى اهم من اليمنى
دكتور عملت عمليه دوالي الخصيه اليسرى ولم اعمل دوالي اليمنى لانها حسب الدكتور قال خفيفه وايضا قال بان اليسرى هي من تسبب العقم ولي شهرين من العمليه واستخدم علاجات كرانفيتا فورت وبروفيرون فهل اليسرى هي الاهم
دكتور عمري 32 وزني 90 عملت عمليه دوالي الخصيه اليسرىمنذ شهرين والدوالي موجوده باليمنى بس خفيفه الدكتور عملها لي في اليسرى لانها كما قال الدكتور هي سبب ا لعقم ولي متزوج 4سنه وقبل العمليه عدد الحيوانات 7 مليون منها 56%ميت و29%بطيئ و17% سريع فهل اليسرى اهم من اليمنى كما يظن الدكتور ومتى ايتم التحسن للحيونأات المنويه
السلام عليكم يا دكتور
انا عندي الم على الخصيه اليمنه فوق بدايه الخصيه ينزل على الخصيه وحتا اسف الرجل اليمنا ولقد راجعت اكثر من دكتور وسويت تحاليل واشعات وقال لا يوجد عندك دوالي ولا فتق والخصيه سليمه وانا متزوج ارجو الاجابه على سالي والف شكر
هذه اعراض التهاب فى البربخ وهى غالبا عدوى مشتركه بين الزوجين فالرجاء عمل تحليل بول وتحليل للسائل المنوى ودع المدام تذهب لطبيب امراض نساء وتوليد للاطمئنان وهل اخدت ادويه للحاله ام لا وماهى ان كانت حتى افيدك ان شاء الله والله الشافى
عمري ٣٥ غير متزوجة وعندي الم في أسفل الظهر وأسفل البطن بماذا تنصحني
انصحك بعمل تحليل بول وصوره دم كامله واشعه موجات صوتيه على البطن والحوض واطلعينى علي النتائج وما حاله الدوره الشهريه عندك منتظمه ام لا وكذلك يوجد الم اثناءها ام لا وما كميه الدم عاديه ام كثيره والله الشافى
أشكر لك توجيهي لعمل الفحص اللازم
وكانت نتيجة تحليل البول وجود دم وأملاح وعملت أشعة موجات لكن ماعملت تحليل دم وقال الطبيب عندك ترسبات وأعطاني فوار فيتامين سي ونوعين أقراص Riaspasm و jazofen
لكن لم اشعر بتحسن أبداً
انا شاب عمري 38 سنه متزوج منذ 8 سنوات ولدي طفلان الاكبر عمره 7 سنوات والاخر 5 سنوات
ومنذ سنتان ونحن نرغب في الانجاب ولكن ذلك لم يحدث ولعل في الامر خيره
فقمت بعمل تحليل لسائل المنوي وهذه نتيجته
علما بانني قد تركت التدخين من 7 اشهر والحمد لله وليس لدي امراض
COLOR SEMEN OPAGUE
SEMEN VISCOSITY 0 [<=1]
SEMEN GEL PARTS 1 [=20.0
semen % motility 50 % [>=50
semen norm morph 1L % [>=14
SEMEN SPERMATOCYTES 0 /HPF
SEMEN LEUKO 0 /HPF
SEMEN IgG 0 % [<=20
SEMEN COMMENTS See Below
FP=3-4 IN W.P
التحليل مش كامل ما عدد الحيوانات المنويه وما معدل الحركه وما تصنيف حركه ال خمسين بالمائه وما كميه السائل المنوى وهل سبق واخذت علاج لذلك
COLOR SEMEN OPAGUE
SEMEN VISCOSITY 0 [<=1]
SEMEN GEL PARTS 1 [=20.0
semen % motility 50 % [>=50
semen norm morph 1L % [>=14
SEMEN SPERMATOCYTES 0 /HPF
SEMEN LEUKO 0 /HPF
SEMEN IgG 0 % [<=20
SEMEN COMMENTS See Below
FP=3-4 IN W.P
نتيجة تحليل السائل المنوي
COLOR SEMEN OPAGUE
SEMEN VISCOSITY 0 [<=1]
SEMEN GEL PARTS 1 [=20.0
semen % motility 50 % [>=50
semen norm morph 1L % [>=14
SEMEN SPERMATOCYTES 0 /HPF
SEMEN LEUKO 0 /HPF
SEMEN IgG 0 % [<=20
SEMEN COMMENTS See Below
FP=3-4 IN W.P
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
انا اسمى كريم وعندى 24 عاما غير متزوج
و عندى اعراض بتاثر عليا فى حياتى اليوميه مثل انا بدخل الحمام كتييير جدا من غير ما اشرب مياه كتيير وكل مره ادخل الحمام ولما اخلص اشعر انى عايز اعمل حمام تانى ولما احاول اعمل حمام ممكن تنزل نقطه او اتنين بس ولما اخرج احسن انى عايز اعمل حمام تانى ولو مدخلتش الحمام تانى مع العلم انى لسا خارج من الحمام ونمت استحلم وكل يوم على كده وبالنسبه للعاده السريه يعنى ممكن مرتين او 3 اسبوعيا بس والله بحاول ابطلها
رحت لدكتور قالى عندك احتقان فى البروستاتا وكتبلى العلاج الاتى
1- دافلون 500
2- بروستاكيور
وقالى استمر عليه لمده شهر كامل بعد ما استمريت عليه الاعراض قلت بشكل كبير والاحتلام قل بس بعد شهر من انتهاء العلاج رجعت تانى نفس الاعراض فارجو الحل بسرعه بعد اذنك
كريم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
انا اسمى كريم وعندى 24 عاما غير متزوج
و عندى اعراض بتاثر عليا فى حياتى اليوميه مثل انا بدخل الحمام كتييير جدا من غير ما اشرب مياه كتيير وكل مره ادخل الحمام ولما اخلص اشعر انى عايز اعمل حمام تانى ولما احاول اعمل حمام ممكن تنزل نقطه او اتنين بس ولما اخرج احسن انى عايز اعمل حمام تانى ولو مدخلتش الحمام تانى مع العلم انى لسا خارج من الحمام ونمت استحلم وكل يوم على كده وبالنسبه للعاده السريه يعنى ممكن مرتين او 3 اسبوعيا بصراحه ان شاء الله هبطلها
رحت لدكتور قالى عندك احتقان فى البروستاتا وكتبلى العلاج الاتى
1- دافلون 500
2- بروستاكيور
وقالى استمر عليه لمده شهر كامل بعد ما استمريت عليه الاعراض قلت بشكل كبير والاحتلام قل بس بعد شهر من انتهاء العلاج رجعت تانى نفس الاعراض فارجو الحل بسرعه بعد اذنك
كريم
ارجو الرد عن مشكلتى يا دكتور
الرجاء عمل اشعه موجات صوتيه على المسالك البوليه وخاصه فحص المثانه وهى ممتلئه وايضا بعد التبول لكى نعرف هل يوجد بول متبقى بعد التبول ام لا وما كميته وكذلك حجم البروستاتا ولكن من الان يمكنك استعمال لبوس بروستالين مرتين يوميا ولكن عندما تشعر برغبه فى التبول هل تكون رغبه ملحه اى لا يمكن تأخيرها ام لا وعلى فكره سبق ورددت عليك ولكن لا تتأخر فى عمل الاشعه لكى استطيع مساعدتك والله الشافى
تبقى رغبه ملحه جدا لدرجه انى مش بقدر امسك نفسى وقت طويل وان شاء الله هعمل الاشعه يادكتور
طيب يادكتور لو سمحت ممكن اعرف حضرتك شاكك فى ايه او انا عندى ايه ممكن تطمنى لوسمحت
ده غالبا اعراض التهاب بروستاتا او مثانه نشطه وبنعمل الاشعه عشان نتأكد من بقاء بول بعد التبول ام لا لانه ده له علاج مختلف عن المثانه النشطه والله الشافى
دكتور هل حارق الدهون كرناتين ل له أعراض جانبيه
لا يوجد اعراض جانبيه ولكن من المفضل استماله لمده 3 شهور وراحه لفتره شهر وبعدين يمكن استماله مره اخرى ولكن الرياضه افضل وسيله لحرق الدهون والله الشافى
بالنسبة للدورة الشهرية غير منتظمة ومؤلمة وكمية الدم قليلة
وبالنسبه للحوض (المبايض والرحم )ما نتيجه فحصهم بالاشعه هل يوجد اكياس على المبايض او اورام ليفيه بالرحم ولكن من الممكن استمال دواء سيبروفلوكساسين 500 قرص \12 ساعه ووايضا حبوب كتافلام 50 قرص بعد الفطار والعشاء وايضا فيبراميسين 100 قرص \12 ساعه لمده اسبوع والرجاء اخبارى بنتيجه فحص الاشعه على المبايض والرحم وكذلك اخبارى بنتيجه العلاج بعد استعماله والله الشافى
سعاده الدكتور
بعد التحيه
انا يادكتور اعاني من فطريات وبكتريات
مما يوثر على زوجتي بانتقال الفطريات والبكتيريا مع العلم ان زوجتي زارت الطبيبه وطلبت تشخيص حالتي
ولاكن انا لم استطيع الزياره وذالك لضروف عملي مع العلم انه لايوجد لدي اي مشكله في الجنس او البول
فارجوا مساعدتي وشكرا
ما الاماكن التى تعانى منها او توجد بها الفطريات والبكتريا و ما هى الاعراض ؟هل تعانى من افرازات من مجرى البول او تعانى حكه او هرش بالمناطق التناسليه او الآم بالخصيتين ؟اعطنى تفاصيل كى استطيع مساعدتك
السلام عليكم دكتور انا متزوجه من ١١ عام ووعملنا تحليل زوجي ماعنده حيونات منويه نهايا وعملنا خزعه مرتين ولقينا خلايه ام بس مشوهه لاتنفع ووهرمانات كلها جيده مافيها نقص هل ينفع معه بروكسيدبلس والكلوميد لتحفيز الخصيه ولك جزيل الشكر
ينفع ان شاء الله ولكن اطلعينى على نتائج التحاليل (الهورمونات تفصيليا )كى استطيع مساعدتك
السلام عليكم دكتور حضرتك كنت طلبت من تحاليل الهرمونات بسبب معاناته من اللذة والمتعة فى القضيب أثناء الجماع ودى نتيجة التحليل
التستسترون 9.40
البرولاكتين 163
ال اتش 7.0
اف اس اتش 3.8
وتقريبا كلها فى المعدل الطبيعى حسب التحليل.
فاى ممكن يكون السبب وراء مشكلتى هل ممكن لسه فى التهاب بالبروستات مع انى الحمد لله تعافي منها…أرجو الرد مع وجود حل واسع جدا عا الاطالة
لو سمحت اطلعنى على النسبه الطبيعيه للبرولاكتين وهل تشعر بالم او حرقان اثناء خروج المنى وهل انت تتناول اى ادويه لاى غرض آخر وما هى ان وجدت وهل المدام تعانى من التهاب فى صوره افرازات او هرش او الم اثناء العلاقه والله الشافى
حضرتك النسبة الطبيعية البرولاكتين هى 56-278
حاليا لا أتناول اى علاج كنت أعانى من صعوبة وحرقان عند خروج المنى وكان عندى التهاب البروستاتا ولكن بفضل الله شفيت منه ولكن لا أعلم نهائيا أم لا وزوجتى الحمد لله لا تعانى من التهابات…المشكله عندى حاليا هى عدم المتعه بالقضي ب أثناء العلاقة وبحسب قوة دفع المنى مش قوية…شكرااا
استعمل بروستاكيور كبسولات مرتين يوميا وبروستالين لبوس مره قبل النوم لمده شهر والله الشافى ان شاء الله
السلام عليكم يا دكتور براهيم
انا متزوج وصار لي سنتين وما الله كتب لنا اوﻻاد وسويت تحليل وهاذي نتايج التحليل بس والله ما فهمت شي فياليت تساعدني ولك الشكر والتقدير
VOLUME 1.7 ML
VISCOSITY VISCOUS
REACTION ALKALINE
COLOUR PEARLY WHITE
LIGUEFACTION >4HRS MINUES
SPERM COUNT SAMPLE FAILED TO LIGUIFU X10^6/ML
no radio opaque calculi or pathological calcification seen within both kidneys . both ureters or the urinary bladder >
2- normal size and parenchymal thinckness of both kidneys with no back pressure change>
3- adequate filling of the urinary bladder showing smooth walls with no masses or filling defects>
4-the liver is of average size with homogenous ct texture. no definite focal lesions on non- enhanced ct basis.
5- no intra-hepatic or extra -hepatic biliary radicles dilataion.
6-normal size =parenchymal texture of the spleen witn no definite focal lesions seen on non- enhanced ct basis
7- normal non- contrast ct apperance of the pancreas .aorta. ivc . and both supra renals as well as the rest of the pelvic organs.
8- no pelvi- abdominal lymph node enlargement seen on non – contrst ct basis .
9- no ascites or pelvic collecions noted.
10- clear scanned lung bases.
openion
normal non enhanced spiral ct study of the urinary tract with no evidence of calculi or pathological clcification.
no radio opaque calculi or pathological calcification seen within both kidneys . both ureters or the urinary bladder >
2- normal size and parenchymal thinckness of both kidneys with no back pressure change>
3- adequate filling of the urinary bladder showing smooth walls with no masses or filling defects>
4-the liver is of average size with homogenous ct texture. no definite focal lesions on non- enhanced ct basis.
5- no intra-hepatic or extra -hepatic biliary radicles dilataion.
6-normal size =parenchymal texture of the spleen witn no definite focal lesions seen on non- enhanced ct basis
7- normal non- contrast ct apperance of the pancreas .aorta. ivc . and both supra renals as well as the rest of the pelvic organs.
8- no pelvi- abdominal lymph node enlargement seen on non – contrst ct basis .
9- no ascites or pelvic collecions noted.
10- clear scanned lung bases.
openion
normal non enhanced spiral ct study of the urinary tract with no evidence of calculi or pathological clcification.
الامور مطمئنه واستعمل حبوب كاردورا 1 مجم قبل النوم مع بروستاكيور واطلعنى على النتيجه بعد اسبوعين (على فكره المثانه لم تفحص بعد التبول ولكن مش مهم نستعمل العلاج وان شاء الله ستتحسن عليه وفى حاله عدم التحسن ساصف لك علاج آخر فارجوا المتابعه معى والله الشافى
الف شكر يا دكتور بس ممكن بعد اذنك تقولى الاشعه فيها ايه لو سمحت
استمر على العلاج فتره اد ايه يادكتور
انا كمان يادكتور عملت تحليل بول ودى هى النتيجه
pus cells. 2—4
red cells 1–3
epithelial cells . nil
casts nil
crystals. ca.oxalate (+++)
amorphous. nil
bilharzial ova . nil
trichmonas vaginalis . nil
others . nil
ياريت يادكتور تقولى الاشعه فيها ايه وكان ايه السبب اللى خلى عندى هذه الاعراض؟
وشكرا لحضرتك على المساعده
الاشعه سليمه تماما ولا داعى للقلق اطلاقا وبالنسبه لفتره العلاج لمده 3 اسابيع وعرفنى النتيجه ان شاء الله
دكتور لو سمحت انا دورة بتجي عندي 17شهر اخر سنيىلماضيه تاخرت اسبوع وشهر لاول تاخرت اسبوع ع مو عدها وشهر لثالث ما إجتني بلمرة و4/4نزل دم خفيف كثير ولون فاتح شو في حمل
نجرى تحليل حمل بالدم (هورمون الحمل h c g)للتأكد اولا من حدوث حمل من عدمه
علاج للعضو الذكري بعمل حمام بول عادي وفي الاخر بحس بالم وفية دم بينزل
علاج للعضو الذكري بعمل حمام بول عادي وفي الاخر بحس بالم وفية دم بينزل اتمني الاجابة علي السؤال وشكرا
يجب عمل اشعه موجات صوتيه على المسالك البوليه وتحليل بول وتحليل وظائف كلى للتشخيص والله الشافى
بارك الله فيك وفي الفريق العامل على انجاح هذه العيادة الالكترونية
شكرا على الدعوه الجميله نسأل الله سبحا