 العيادة الإلكترونية للدكتور : ابراهيم عباس | فيفاء أون لاين
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

العيادة الإلكترونية للدكتور : ابراهيم عباس

العيادة الإلكترونية للدكتور : ابراهيم عباس

العيادة الإلكترونية للدكتور : ابراهيم عباس
اخصائى مسالك بولية وتناسلية بمستوصف الأسرة الشامل – خميس مشيط

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ضمن سلسلة الخدمات التي تسعى صحيفة فيفاء إلى تقديمها لقراءها و زوارها و بالتعاون مع عدد من الأستشاريين و المتخصصين من أرقى المراكز الطبية في المملكة يسرها أن تبدأ في إستقبال إستشاراتكم الطبية في تخصص “مسالك بولية و تناسلية” مع الأخصائي في هذا المجال بمستوصف الاسرة الشامل بخميس مشيط لأكثر من 21 عام الدكتور : ابراهيم عباس , حيث يمكنكم و عبر النموذج المخصص الموضح أدناه إرسال استشاراتكم في مجال تخصصه فقط و سنتابع معكم تحديث هذه الصفحة المخصصة لهذا الغرض و قبل ذلك نتقدم بجزيل الشكر للدكتور الذي أبدى استعداده مشكوراً على تقديم هذه الخدمة راجياً الأجر و المثوبة من الله جزاه الله عنا و عنكم خيراُ .
يمكنكم إرسال أسئلتكم عبر النموذج التالي مع ملاحظة ذكر كل التفاصيل مثل الوزن و العمر و الجنس و الأدوية المستخدمة و النشاط اليومي :

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التعليقات (١٣١٧) اضف تعليق

  1. ١٣١٧
    ali

    السلام عليكم

    لدي ولد عمره 12 سنه

    لا حضت عليه كثرة طلبه لدوره المياه ( للبول ) اعزكم الله

    ويذهب احيانا بصفه متكرره لا تتجاوز 10 دقائق

    قمت بتحليل السكر في الدم وكان 90

    شكرا للدكتور وشكرا لقيفا اون لاين

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    • ١٣١٦
      عوض

      ي دكتورماهو موقع عيادتك الان

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  2. ١٣١٥
    ibrahim abbas ali

    الاخ على كثره التبول لها اسباب عديده فيجب عمل اشعه موجات صوتيه وتحليل بول ووظائف كلى وذلك بعد عرضه على اخصائى مسالك بوليه والله هو الشافى

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  3. ١٣١٤
    متفائل

    السلام عليكم لو سمحت دكتور ما فائدة محلول الزنك للمسالك او بالاحرى للإنجاب

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  4. ١٣١٣
    غيوم

    السلام عليكم
    حبيت اسالك زوجي مايرغب الجنس يمر الشهر واكثر نادر سوى تحليل سائل منوي طلع عنده قلة في حركة الحيوانات المنويه ايش الحل لقلة الرغبة الجنسيه

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  5. ١٣١٢
    ibrahim abbas ali

    بالنسبه للزنك هو عنصر مهم لعمل الخصيتين لانتاج الحيوانات المنويه وكذلك هام للبرستاتا وهى التى تفرز معظم السائل المنوى و هو ايضا موجود فى السائل المنوى لانه هام لعمل الحيوانات المنويه والله هو الشافى

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    • ١٣١١
      zino

      دكتور عمري 29 سنة اعاني من نقص في الصوت و نقص في التصرفات الرجولية ارجوك اعطني حل لهده المشكلة وشكرا

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  6. ١٣١٠
    غيوم

    مساء الخير يادكتور مارديت على اسئلتي يادكتور

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    • ١٣٠٩
      زائر

      دكتور لي ولد عمره فوق 10سنوات وعنده خصيه مختفيه وعملت له فحص وكمان اشعه وما ظهرت ايش المطلوب عمله نفع الله بعلمك

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  7. ١٣٠٨
    soso8480

    السلام عليكم أنا والدة من شهرين قيصري وعملت تحليل بول نسبة الصديد12 عملت مزرعة بول بس مش عارفة أنا برضع ومينفعش أخد أي نوع مضاد حيوي هل ممكن تنزل النسبة تلقائيا مع العلم من حوال 21يوم كان عندي التهاب بالمثانة وأخدت كورس أوجمنتين لمدة أسبوع بس مكنتش عملت تحليل بول أفدني جزاك الله خيرا

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  8. ١٣٠٧
    ibrahim abbas ali

    الاخت غيوم قله الرغبه الجنسيه عند الرجال لها اسبلب منها ارتفاع هورمون الحليب او انخفاض هورمون الذكوره فيجب عمل تحليل serum prolactin and testosterone and l h and f s hand t s hو اعلامى بتفاصيل السائل المنوى الله هو الشافى

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  9. ١٣٠٦
    ibrahim abbas ali

    الاخت سوسو نسبه الصديد ليست مرتفعه ولكن طالما عملت مزرعه للبول بلغينى بنتائجها وهناك مضادات كثيره لا تؤثر على الرضاعه سوف اوصفها لكى بعد الاطلاع عليها والله هو الشافى

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  10. ١٣٠٥
    soso8480

    شكرا دكتور لاهتمامك المزرعة طلعت حساس للاوجمنتين والامبسللين وسيبروفلاكسين وكلارثروميسين وسيفرادين مع العلم عندي فيروس سي غير نشط وبرضع

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  11. ١٣٠٤
    ibrahim abbas ali

    الاخت سوسو المناسب لكى اوجمتين 1 جرام قرص كل 12 ساعه لمده اسبوع ولا ضرر على الرضاعه ان شاء الله والله هو الشافى

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  12. ١٣٠٣
    غيوم

    مساء الخير دكتور زوجي عمل تحليل عينه من السائل المنوي واتضح عنده قلة في حركة الحيوانات المنوية اتمنى توضح هل مع الادوية تعود حياتة الجنسية طبيبعة وهل ممكن ان يتعافى قبل اكمال 3 اشهر وتعود الحركة طبيعيه وماهو سبب قلة حركة الحيوانات المنوية جزاك الله خير

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  13. ١٣٠٢
    brahim abbas alii

    الاخت غيوم يجب اطلاعى على تحليل الهورمونات والسائل المنوى تفصيليا لكى استطيع افادتك والله هو الموفق

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  14. ١٣٠١
    غيوم

    مساء الخير دكتور زوجي عمل التحليل واتضح لديه قله في حركة الحيوانات المنويه وكتب له الدكتور كبسولات استيل ل كارنتين و نولفا دكس و برو فيرون ولب منه اعادة التحليل بعد 3 اشهر من استخدام الدواء هل اذا عمل تحليل عينة قبل الثلاث اشهر يبان مفعول الدواء

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  15. ١٣٠٠
    brahim abbas alii

    الاخت غيوم الادويه جيده ولكن ال بروفيرون لا يوصف الا فى حاله نقص هورمون التستوستيرون فما نسبته فى التحليل والله هو الشافى

    اضافة رد
  16. ١٢٩٩
    صمت الجروح

    ممكن رقم جوالك دكتور فلدي موضوع حساس للغايه أرجو الرد وبااسرع وقت

    اضافة رد
  17. ١٢٩٨
    brahim abbas alii

    الاخت صمت الجروح التواصل يكون عن طريق الموقع او عن طريق مكان العمل والله الموفق

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    • ١٢٩٧
      زائر

      مساءالخير

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  18. ١٢٩٦
    أحمد راضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الحالة : حيوانات منوية صفر
    فحص الخصية سليم
    فحص الهرمونات سليم
    لا يوجد عمليات سابقة
    غير مدخن
    العمر 29
    مكان العمل وطبيعته غير خطيرة من حيث الاشعاعات والحرارة

    افيدوني وجزاكم الله كل الخير

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  19. ١٢٩٥
    أحمد راضي

    أحمد راضي
    الاثنين 10 رجب 1434 – 3:17 م
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الحالة : حيوانات منوية صفر
    فحص الخصية سليم
    فحص الهرمونات سليم
    لا يوجد عمليات سابقة
    غير مدخن
    العمر 29
    مكان العمل وطبيعته غير خطيرة من حيث الاشعاعات والحرارة

    افيدوني وجزاكم الله كل الخير

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  20. ١٢٩٤
    dr ibrahim abbas ali

    الاخ احمد راضى بالنسبه للمعلومات التى ذكرتها الخطوه التاليه هى اخذ عينه من الخصيه لمعرفه وجود حيوانات منويه من عدمه وفى حاله وجودها سيكون حدوث الحمل ان شاء الله بالوسائل المساعده مثل التلقيح المجهرى او الاخصاب خارج الرحم وهو مايسمى طفل الانابيب ولكن اطلعنى على تحاليل الهورمونات اولا والله هو الشافى

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  21. ١٢٩٣
    أحمد راضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مشكور جدا عالرد

    وهذه نتيجة الهرمونات ::
    LH 5.33
    FSH 3.54
    PROLACTIN 10.6
    TESTOSTERONE 101.46

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  22. ١٢٩٢
    صمت الجروح

    زوجي يعاني من صغر في العضو الذكري بحيث انه لا يتعداء 7سم و وكمان نحيف علمآ بان لدينا طفلان ويبلغ عمره 27 سنه فهل يوجد له علاج لتكبير ولزيادة العرض

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  23. ١٢٩١
    dr ibrahim abbas ali

    الاخ احمد راضى من التحاليل يجب اخذ عينه من الخصيه فى مكان متخصص وفى حاله وجود حيوانات منويه ان شاء الله تحفظ لاستخدامها فى التلقيح المجهرى او التلقيح خارج الرحم والله الشافى

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  24. ١٢٩٠
    dr ibrahim abbas ali

    الاخت صمت الجروح بالنسبه لطول العضو 7 سم اذا كان فى وضع الارتخاء فهو طبيعى لان الطول من 7 الى 9 سم ويزداد عند الانتصاب وطالما هناك اطفال فهذا دليل على قدرته على توصيل السائل المنوى داخل المهبل ولكن لا توجد عمليات للتضخيم وكل ماتسمعينه عن ذلك ليس له اساس علمى ولكن الاهتمام يكون بتحسين درجه الانتصاب ان كانت ضعيفه عن طريق طبيب مسالك بوليه تبعا للاسباب والله هو الشافى

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  25. ١٢٨٩
    أحمد راضي

    السلام عليكم
    ولكن حسب علمك وخبرتك هل تعتقد السبب انسداد ام لا يوجد انتاج للحيوانات المنوية اصلا
    يا ريت يا دكتور تعطيني معلومات اكثر واكثر فالموضوع مقلق جدا جدا وانت تعرف حساسية الموضوع
    ولك جزيل الشكر

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  26. ١٢٨٨
    dr ibrahim abbas ali

    الاخ احمد من واقع نتائج التحاليل اللتى زودتنى بها ان شاء الله سيكون هناك حيوانات منويه لان لما تكون التحاليل مظبوطه فهذا يعنى ان هناك انسداد وسيكون باذن الله انتاج من الحيوانات المنويه والله سيرزقك ان شاء الله بالذريه

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  27. ١٢٨٧
    أحمد راضي

    دكتور اذا يوجد حيوانات منوية فهل هذا يعني بالتأكيد وجود انسداد ؟؟
    واذا وجد الانسداد فهل يوجد عمليه لمعالجته ام انه لا يوجد عمليات علاجية لهذا الانسداد
    وارجوك دكتور ان تتحملني وتتحمل اسئلتي
    وربنا يديم عليك الصحة والعافية ولك جزيل الشكر

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  28. ١٢٨٦
    صمت الجروح

    7سم في حالة الانتصاب ولكن هل يوجد كبسولات أو أي علاج آخر فهو يعيش في حالة نفسيه قويه بسبب الصغر والضعف بحيث أن عرضه لا يتاجوز عرض السجاره

    اضافة رد
  29. ١٢٨٥
    أحمد راضي

    دكتور اذا يوجد حيوانات منوية فهل هذا يعني بالتأكيد وجود انسداد ؟؟
    واذا وجد الانسداد فهل يوجد عمليه لمعالجته ام انه لا يوجد عمليات علاجية لهذا الانسداد
    وارجوك دكتور ان تتحملني وتتحمل اسئلتي
    وربنا يديم عليك الصحة والعافية ولك جزيل الشكر

    اضافة رد
  30. ١٢٨٤
    dr ibrahim abbas ali

    الاخ احمد وجود حيوانات منويه لا يعنى الانسداد بالتاكيد لان من الممكن عدم وجود اوعيه ناقله للسائل المنوى وهذا عيب خلقى فالانسان يولد به ولكن نادر جدا وعمليه اعاده بناء القنوات المنويه عمليه دقيقه جدا وافضل مكان لاجرائها هو امريكا وتكلفتها عاليه جدا بالنسبه لاطفال الانابيب فهى تجرى فى بلادنا والله يرزقك الذريه ان شاء الله

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  31. ١٢٨٣
    dr ibrahim abbas ali

    صمت الجروح يا ريت تخلى زوجك يعمل تحاليل هورمونات ال اتش و اف اس اتش والذكوره وايضا اشعه موجات صوتيه على الخصيتين واحب اعرف هل سبق له عرضه نفسه على طبيب مسالك بوليه وانا ارحب به فى عيادتى فى اى وقت والله هو الشافى

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  32. ١٢٨٢
    أحمد راضي

    الله يجزيك كل الخير يا دكتور
    طيب هل مر عليك مثل حالتي وماذا حدث معهم وماذا فعلو ؟

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  33. ١٢٨١
    صمت الجروح

    هل في أمل في العلاج

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  34. ١٢٨٠
    صمت الجروح

    لم يعرض نفسه على أي دكتور من قبل

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  35. ١٢٧٩
    dr ibrahim abbas ali

    احمد راضى هناك اناس مثل حالتك ورزقهم الله باطفال عن طريق الاخصاب خارج الرحم والله يرزقك مثلهم ان شاء الله

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  36. ١٢٧٨
    أحمد راضي

    شكرا دكتور ادام الله عليك الصحة والعافية
    اذن لا بد من عمل الخزعة ؟؟؟؟

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  37. ١٢٧٧
    أحمد راضي

    ان شاءالله ربنا يرزقنا ويرزق الجميع

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  38. ١٢٧٦
    أحمد راضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    دكتور اذا كانت عملية الخزعة هي الخطوة الاولى والمهمة ما هي نصائحك لي ماذا افعل قبل العملية ؟؟؟
    وايضا انا اخاف من العمليات الجراحية
    شكرا لك وجزاك الله كل خير

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    • ١٢٧٥
      حسن محمد من الاسكندريه

      حسن محمد اعاني من نسبه تشوهات عاليه جدا في المني تصل97 في المايه فما هو العلاج مع العلم اني لااعاني من الدوالي

      اضافة رد
  39. ١٢٧٤
    dr ibrahim abbas ali

    الاخ احمد العمليه بسيطه ولا داعى للخوف وهى تجرى ب مخدر مو ضعى و يجب توقف الجماع قبلها اسبوع ولله هو الرزاق ان شاء الله

    اضافة رد
  40. ١٢٧٣
    أحمد راضي

    الله يجزيك الخير يا دكتور
    انا سكان رابغ والعملية رح تكون بجدة لانو رابغ ما فيها هيك عمليات
    وين بتنصحني بجدة اذا عندك معرفة بمستشفيات جدة ؟؟
    معي تأمين بوبا
    شكرا

    اضافة رد
  41. ١٢٧٢
    d ibrahimabbas

    الاخ احمد من الاماكان المعروفه فى جده مستشفى سليمان الفقيه ومستشفى عرفان والله يرزفك يارب بالذريه

    اضافة رد
  42. ١٢٧١
    MOHAMMED G

    الدكتور إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    لدي مشكلة آلام خفيفة والحمد لله من أعلى القضيب إلى أسفلة تأتي من فترة إلى فترة وايضا الحالب آلام قليلة وتزجعني كثيرا وتم الكشف والتحاليل وعمل مزرعة وأعطائي بعض الادوية وقال الدكتور أنها آلام طبيعية تأتي عند ملاعبة الزوجة وعدم الجماع علما أن الآلام لها مايقارب 6سنوات وأمارس حياتي بشكل طبيعي فهل من خطورة على البروستاتا علما أن دكتور آخر أخبرني بوجود إلتهاب في البروستاتا وهل عيادتكم تستقبل التأمين الطبي شكرا

    اضافة رد
  43. ١٢٧٠
    d ibrahimabbas

    الاخ محمد هذه الاعراض اعراض التهاب البروستاتا و عياده المسالك البوليه فى مستوصف الاسره الشامل تستقبل مرضى التأمين الصحى فاهلا بك

    اضافة رد
  44. ١٢٦٩
    m@mw

    دكتور مافائدة استخدام عقار الكلوميد للرجال
    وهل استخدامه لاكثر من ثلاثة اشهر يكفي
    وهل صحيح ن القهوه تزيد من حركة الحيوانات المنويه

    وشكرا

    اضافة رد
  45. ١٢٦٨
    MOHAMMED G

    أيها الفاضل /في حال عدم متابعتي هل من خطورة على البروستاتا علما كما أسلفت أنني تابعت لمدة تزيد عن سنتين فتحسنت والحمد لله مع وجود آلام خفيفة من فترة لأخرى
    وشكرا

    اضافة رد
  46. ١٢٦٧
    كوثر

    والدي عمره75يعاني من التهاب البول وعند دخوله دوره المياه يشعر بحرقان البول والام شديد عند افراغ المثانه وخصوصا وقت اليل الالم بشده ذهب الي مستوصف قريب منه واعطاه الدكتور Cipromax 500gm ياليت تقول ماهو العﻻج هو لايسطيع الذهاب عندك بسبب الماده لاكن ارجو ذكر العﻻج مشكورا

    اضافة رد
  47. ١٢٦٦
    ابوعبدالعزيز

    عندي مشكلة في الانتصاب والحيوانات المنوية والحركه

    اضافة رد
  48. ١٢٦٥
    dr ibrahim abbas ali

    الاخ الذى يسأل عن الكلوميد هو يعمل على زياده هورمون الذكوره فى الدم وبالتالى يساعد على تحسين عمل الجهاز التناسلى من تكوين حيوانات منويه وغيرها من الوظائف واستخدامه لمده 3 شهور كافيه باذن الله والله الشافى

    اضافة رد
  49. ١٢٦٤
    dr ibrahim abbas ali

    الاخت كوثر والدك بحاجه لفحص البروستاتا وعمل اشعه موجات صوتيه لتشخيص حالته وارحب به فى عيادتى بالمستوصف وان شاء الله لن يتكلف الا القليل جدا وربنا يشفيه ان شاء الله

    اضافة رد
  50. ١٢٦٣
    dr ibrahim abbas ali

    الاخ محمد عدم متابعه البروستاتا ليس له خطوره ولكن سوف تنتابك المتاعب فى التبول فى اوقات متقاربه والمتابعه ان شاء الله سوف تريحك منها لفترات طويله والله هو الشافى

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  51. ١٢٦٢
    dr ibrahim abbas ali

    الاخ ابو عبد العزيز اريد منك عمل تحليل سائل منوى وهورمونات الذكوره والحليب وال اتش و اف اس اتش واطلاعى عليهم ان شاء الله

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  52. ١٢٦١
    جوري

    دكتور من فضلك انا زوجى بيسافر ويرجع بعد سه ويجلس نعى 4 اشهر وكان حدث حمل فى بدايه زواجى ونزل بدون اى اسباب فى اول الحمل لم يتم شهرين وبعد سفره ورجوعه طلب الدكتور منه تحليل سائل منوى وطلع النتيجه العدد 18مليون والحركه 51% ونسبه التشوهات عاليه اخذ علاج كارنفيتا فورت واكتاترون لمده شهر مع العلم انه عمل عمليه الدوالى وبعد الاشعه لم يظهر عنده دوالى مره اخرى وبعد شهرين عمل تحليل اخر وكانت النتيجه العدد 36مليون والخركه 45%والتشوهات 55% علما بانع مدخن ولم يحدث حمل ويحدث عنده ارتخاء احيانا وايضا فى ايام يحدث الانتصاب وتتم العمليه الجنسيه ولكن لم ينزل المنى منه يحبس داخله للايام 2 او 3ماذا يجب ان نفعل مع هذه النتائج وهل هى مقبوله ام ماذا نفعل

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  53. ١٢٦٠
    جورى

    دكتور من فضلك انا زوجى غير مستقر فى مصر ياتى 4اشهر ويبعد عنى سنه اول زواجى حدث حمل ونزل فى اوله لم يتم الشهرين وخدث الاجهاض وسافر ورجع بعد سنه وجلس 4اشهر مع عمل تخليل سائل منوى وطلعت النتيجه العدد18 مليون والحركه51%ونسبه تشوهات عاليه اخذ علاج كارنفيتا فورت واوكتاترون لمده شهر ووبعد شهرين عملنا تحليل اخر وكان العدد36 مليون والحركه45% وتشوهات55% علما بانه مدخن وكان عنده دوالى من 7سنين وعمل العملبه مت قبل الزواج وعمل اشعه مع التحاليل لم تظهر عنده دوالى وعمره 31عام واحيانا يحدث عنده انتصاب وتتم العمليه الجنسيه بدون نزول للمنى ويحدث ارتتخاء والاحتباس يظل ليومين او 3 ايام

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  54. ١٢٥٩
    كوثر

    مرحبا دكتور انا كوثر بخصوص الوالد هوعمل اشعه موجات صوتيه وقال الدكتور عندك تضخم بروستاتا شديد وانا خائفه يكون لا قدر الله سرطان وكيف يشخص ان كان هو وياليت تعطيمي نصائح لمريض التضخم ومدى خطورته االله يجعل لك من كل هما مخرجا ويبارك فيك. شكرا”

    اضافة رد
  55. ١٢٥٨
    d ibrahimabbas

    مدام جورى الاعراض لدى زوجك اسبابها كثيره من الممكن ان تكون التهاب بالبروستاتا وهى تسبب الضعف اللى بيحدث معاه وبالنسبه لضعف حركه الحيوانات المنويه فيلزمها بعض الفحوصات منها هورمونات الحليب وال اتش واف اس اتش والذكوره وايضا اشعه موجات صوتيه على المسالك البوليه واود اعرف هل يوجد صديد بالمنى وما نسبته والله الشافى

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  56. ١٢٥٧
    d ibrahimabbas

    الاخت كوثر لا تقلقى بالنسبه للوالد ولكن للتأكد من عدم وجود تحول سرطانى لا قدر الله يجب عمل تحليل p s a total and free وكذلك تحليل وظائف كلى وهناك ما يساعده وهو ان يبتعد عن التعرض للبرد واكل التوابل وعدم تأخير التبول وعدم الدفع بقوه اثناء التبول والله الشافى

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  57. ١٢٥٦
    المسالم

    السلام عليكم ورحمة الله
    أسعد الله أوقاتك بكل خير وكل عام وأنت بصحة وسلامة
    أنا تجاوزت سن الخمسين ووزني 59 كيلا وطولي 165 وعند جلوسي الطويل أشتكي من حرارة شديدة في الإليتين وكذلك داخل فتحة الشرج مع أسفل الظهر ولا أستطيع الجلوس لفترات طويلة وحتى أثناء جلوسي لقراءة القرآن أو الاستماع للخطبة في صلاة الجمعة أو الجلوس أما التلفزيون أو جهاز الكمبيوتر ولأن هذه الشكوى فيها نوع من الحرج عند إفصاحها لأي شخص ولكن من كثر المعاناة فقد راجعت مستشفى وعند الفحص من قبله أفادني بأن لدي شرخ بصرف لي تحاميل ومرهم مع أكل الأكل الملين والسوائل وكذلك الجلوس في وعاء مليء بماء دافىء لمرتين أو أكثر يومياً وقد استخدمت تلك العلااجات ولم تكن هناك نتائج الا بنسبة ضعيفة جداً وقد لاحضت أن الحالة تخف إذا لم أجلس كثير أمام التلفزيون أو أمام جهاز الكمبيوتر ولكن هناك فراغ يساعد على الجلوس فأنا لا أعمل في أي مجال وليس لدي الا الجلوس في غالب الوقت مع العلم أنني أمارس رياضة المشي باستمرار
    نأمل التكرم وتوجيهنا بما ترونه أو مراجعتكم إذا لزم الأمر مع العلم أنني من سكان خميس مشيط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اضافة رد
  58. ١٢٥٥
    d ibrahimabbas

    الاخ المسالم احب اطمأنك ان الحاله سوف تتحسن ان شاء الله ولكن طالما انك من سكان خميس فياريت تشرفنى لمناظره الحاله احسن والله هو الشافى

    اضافة رد
  59. ١٢٥٤
    سعد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اشكر لكم جهودكم لعدم إلجامكم للعلم وجزيتم خير الجزاء
    انا شاب عمري 17 سنه ووزني 79 كيلو وطولي 180 غير مدخن والمشكله اعاني منها منذ 4 سنوات تقريبا وهي اني اعاني من تقطير بعد البول فهو لا يتوقف الي بعد التبول بربع ساعة تقريبا والسائل الذي يخرج هو سائل عادي ليس لزج ولونه اتوقع انه شفاف او مثل لون البول الطبيعي واعاني من تبول لا ارادي ليلا وهو نادر تقريبا كل سنه مرتين ولقد بحثة عن حكم في الشرع فقالو تغطي الذكر بما يضمن عدم وصول السائل الى الملابس وإرتحت مع هذي الطريقة وكنت اغطيه والان سرت اعانيي من حساسية شديدة حتى اني احك في بعض الاحيان الى ان يخرج الدم وتشققات في منطقة القضيب وتقشر…. هذي الحاله من منذ ثلاثة اشهر تقريبا وانا اعمل العادة السرية ولاكن ليس كثيرا تقريبا كل اسبوع مره او مرتين ولقد لاحضة انها تاجي علي فترات لازم اروح الحمام باستمرار ولا اقدر امسك نفسي كثير اذا جاني البول بينما فترات ما ياجيني البول الي على خفيف ما اروح للحمام في اليوم الى مرتين تقريبا ولقد عملت تحليل للبول واشعة تلفزونية وقال الدكتور كلها سليمة .
    ارجو التوضيح هل لف القضيب وكتمه عن الهواء يضر ام لا باس وارجو ذكر العلاج ان وجد.
    واعذرني على الاطالة.

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  60. ١٢٥٣
    أبو راكان

    الدكتور ابراهيم تحية طيبة ومبارك عليك الشهر
    أنا عمري 30 متزوج وعندي بنتين مشكلتي أني أعاني من شهوة زائدة حيث يثرني أي شي وزوجتي لا تحب ممارسة الجنس كثيرا حيث أني أطلب منها ممارسة الجنس وتعتذر .
    وفي حالة عدم الجماع وقوة الانتصاب اعاني آلام في أسفل الظهر والخصيتين لا ارتاح إلا بعد عمل العادة السرية وإنزال المني .فهل من حل يخفف من شهوتي ؟
    الأمر الآخر لدي بعض الإفرازات تخرج من القصيب من فترة لأخرى شفافة اللون وبيضاء اللون تشبه السائل المنوي وليست لزجة فبعض الأوقات تطلع لا إرادياُ فهل من حل ؟
    أعتذر للإطالة وفقك الله .

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  61. ١٢٥٢
    d ibrahimabbas

    الابن سعد حالتك غالبا التهاب فى البروستاتا او خلل فى ديناميكيه التبول نتيجه ضيق فى عنق المثانه ف عليك الذهاب ل طبيب مسالك وعمل اشعه موجات صوتيه على المثانه قبل وبعد التبول وبالنسبه للحكه غالبا التهابات فطريه وحساسيه ولكن يجب مناظرتك عن طريق طبيب جلديه او مسالك للتأكد من التشخيص والله الشافى ان شاء الله

    اضافة رد
  62. ١٢٥١
    d ibrahimabbas

    ابو راكان بالنسبه للافرازات هذه اعراض التهاب البروستاتا ومجرى البول وهذه تعالج عند طبيب مسالك بوليه بعمل اشعه على المسالك البوليه وتحليل سائل منوى ومزرعه وتحليل بول وبالنسبه للحاله الجنسيه الزائده فهذه طبيعه والتدخل فيها لاضعافها يسبب خلل فى الهورمونات ولكن بدلا من العاده السريه وهى تسبب احتقان شديد فى البروستاتا ف ممكن الا نزال بدون ايلاج مع الزوجه ف ذلك افضل كثيرا من العاده السريه والله الشافى

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  63. ١٢٥٠
    أبو راكان

    شكرا لك دكتور
    وسيتم العمل على ماقلت
    ولكن مشكلة زوجتي غالباً لا تحب المداعبة حتى دون ايلاج لذلك ألجأ للعادة السرية
    حتى في الجماع تقوليخلص بسرعة ! كأنها بدون نفس في اكثر الاوقات
    فهل من حل

    اضافة رد
  64. ١٢٤٩
    d ibrahimabbas

    ابو راكان خلى المدام تعرض نغسها على طبيبه امراض نساء

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  65. ١٢٤٨
    أحمد 2013

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    دكتور مشكلتي بالليل اذا شربت كاسة مي وحدة ممكن اروح الحمام عشر مرات ؟؟؟؟
    بارك الله فيك

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  66. ١٢٤٧
    d ibrahimabbas

    احمد هذه اعراض التهاب البروستاتا او صغر حجم المثانه فضلا عن زياده ادرار البول ليلا فيجب عرض نفسك على طبيب مسالك لعمل اشعه موجات صوتيه على المسالك وقياس حجم المثانه وهناك خطوات أخرى لا داعى منها الان ولكن نبدا بالاشعه والله هو الشافى

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  67. ١٢٤٦
    اسامة

    السلام عليكم
    ضهرت علي يادكتور اعراض بواسير او ناسور والله ما ادري وش تنصحني اسوي وشكرا لك

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  68. ١٢٤٥
    اسماء

    دكتورلوسمحت اناسويت تحليل وطلع معي صديدبالبرازوصرف لي الدكتورادويه من بينهاسيبروماكس وهي حبه كل 12 ساعه ماعرف كيف استخدمهابرمضان علماإن الافطارعندنابس 8ساعات استخدم حبه ولاحبتين باليوم ارجورالردبسرعه

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  69. ١٢٤٤
    اسماء

    دكتور ردع هذا لاميل حقي

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  70. ١٢٤٣
    d ibrahimabbas

    اسامه اعرض نفسك على طبيب جراحه وطبيب مسالك بوليه والله الشافى

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  71. ١٢٤٢
    d ibrahimabbas

    الاخت اسماء غيرى سيبروماكس وخدى بدلا منه ليفوفلوكس 500 ملجم مره واحده يوميا لانه ميزته انه يوخذ مره فى اليوم وله نفس فاعليه ال سيبروماكس و افضل والله هو الشافى

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  72. ١٢٤١
    أحمد راضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وكل عام وانت بخير
    دكتور شرحت لك حالتي في السابق وهي صفر حيوانات منوية وفحص الخصية والهرمونات سليم انقطعت عنك بسبب الظروف , ولكن في هذه الفترة نصحني صديق لي بان اعمل خزعة ولكن ليس بالجراحة وهي سحب بالابر
    وفعلا كانت النتيجة ايجابية يعني وجود حيوانات منوية ؟؟
    فاذا كانت الحالة انسداد , اين يحتمل ان يكون الانسداد يعني في اي قنوات وانابيب ؟؟

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  73. ١٢٤٠
    d ibrahimabbas

    الاخ احمد راضى الانسداد غالبا فى الوعاء الناقل للحيوانات المنويه من الخصيه الى الحويصلات المنويه حيث التخزين ولكن العمليات التى تجرى لاصلاح الانسداد نتائجها غير مضمونه فتوكل على الله واعمل التلقبح المجهرى او التلقيح خارج الرحم وهو الاضمن والانجح وهو مايسمى طفل الانابيب والله الشافى

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  74. ١٢٣٩
    أحمد راضي

    الله يجزيك الخير يا دكتور
    ولكن هل عندك فكرة عن تكلفة عملية اطفال الانابيب ؟؟

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  75. ١٢٣٨
    d ibrahim abbas

    الاخ احمد عرفنى انت عايش فين

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  76. ١٢٣٧
    أحمد راضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عايش في السعودية في منطقة تبعد 130 كلم عن جدة يعني من مناطق جدة

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  77. ١٢٣٦
    أحمد 2013

    دكتور كيف يتم التشخيص اذا كان هناك التهاب في البروستاتا

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  78. ١٢٣٥
    d ibrahim abbas

    الاخ احمد راضى التكلفه فى حدود 20 الف ريال والله يرزقك الذريه ان شاء الله

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  79. ١٢٣٤
    d ibrahim abbas

    الاخ احمد تشخيص التهاب البروستاتا عن طريق عمل اشعه تليفزيونبه لمعرفه حجمها وعمل تحليل مزرعه لافرازات البروستاتا بعد تدليكها عن طريق الشرج

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  80. ١٢٣٣
    أحمد 2013

    ما هي الااعرض المصاحبة لالتهاب البروستاتا اذا وجد ؟
    ولك جزيل الشكر

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  81. ١٢٣٢
    اسماء

    السلام عليكم دكتوريوجدلدي رمل واملاح في الكلى واستخدم فتامين دنياميزان هل له اضرارهذاثاني شهراستخدمه هل لهااضرارع الكلى وماهوعلاج الرمل وشكرا

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  82. ١٢٣١
    d ibrahim abbas

    الاخت اسماء لا تأثير للدواء اللذى تستعملينه على الكلى ومن الاشياء اللتى تساعد على التخلص من الرمل على الكلى شرب الماء و الامتناع عن شرب المياه الغازيه وتناول البقدونس او شربه بعد ضربه فى الخلاط اما الادويه فيجب ان يوصفها لك طبيب بعد معرفه حجم الترسبات و مكانها وباقى الظروف المرضيه والله الشافى

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  83. ١٢٣٠
    ali

    السلام عليكم
    انا عندي مشكلة دكتور والا هي فحصت فحص حيوانات المنوي وطلع صفر علما كانت حاوية عينة مايجي نقطة من سائل منوي الي وضعتها..
    انا متزوج صار لي سنة فقط وعمري 32 وزني تقريبا100 وشوي
    وانا ماعرف ايش اسوي اتمنى مساعدة دكتور
    ابي افهم يادكتور كيف ماعندي حيوانات منوي اتمنى تفيدني

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  84. ١٢٢٩
    أحمد 2013

    السبت 10 شوال 1434 – 10:41 ص
    ما هي الااعرض المصاحبة لالتهاب البروستاتا اذا وجد ؟
    ولك جزيل الشكر

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  86. ١٢٢٧
    amal

    هل ممكن تنصحني بدكتور بالشرقيه فاهم
    زوجي عنده نقص في التستسترون و اللي راح له رفض يعطيه كلوميد
    كان دكتور غير مثقف
    والاخر قاله مافي الا ابر و ما انصحك فيها
    وانا معاه ارفض ابر الهرمون بس الاثنين قفلوها في وجهنا كأن مافي علاج
    زوجي عمره ٣٨ التستسترون سواه ثلاث مرات على فترات و كان ما بين ٥ و بين ٧
    وهذا مو مناسب على عمره
    يعاني من ضعف الرغبه و ضعف انتصاب و عدم الوصول للنشوه و عدم القذف
    متزوجين من اربع سنين و لم يقذف و العمليه تمت عدة مرات اخر مره من سنتين لان النفسيه تأثرت

    الهرمونات الاخرى سليمه بس لاحظت الاستروجين منخفض بس في حدود الطبيعي لكن باقي رقمين و يصير جدا منخفض
    ياخذ فيتامينات و ياكل مكسرات وحبوب زيت السمك
    واكله صحي ووزنه ٦٩ طوله ١٧٥
    مافيه سكر الضغط يرتفع و يرجع طبيعي من فتره لاخرى
    نؤيد العلاج الطبيعي و الاكل الصحي و نبحث عن محفز مو ابر تقتل عمل الخصيه

    ارجوك دلنا على العلاج المثالي قبل ما ننفصل

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  87. ١٢٢٦
    عبدالله

    السلام عليكم ي دكتور
    اعاني من صغر العضو الذكري وعمري 22 وزني 100واكثر وسويت عمليه تتطهير 2 وانا صغير والعمليه الثانيه وانا عمري 9 سنوات تقريبا

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  88. ١٢٢٥
    عبدالله

    ي دكتور مارديت على ……

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  89. ١٢٢٤
    قلب الأسد

    طيب المشكلة كل البيانات تطلع للشخص اذا كان عنده شكوى !!!

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  90. ١٢٢٣
    قلب الأسد

    ههههههههههههه يا سلام على الخصوصية في الشكاوى والأسئلة

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  91. ١٢٢٢
    d ibrahim abbas

    الاخ على يجب اعاده تحليل السائل المنوى فى مختبر أخر بعد التوقف عن انزال السائل المنوى لمده 5 ايام واطلاعى على النتيجه والله هو الشافى

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  92. ١٢٢١
    د ابراهيم عباس

    الاخ على يجب اعاده تحليل السائل المنوى فى مختبر أخر بعد التوقف عن انزال المنى لمده 5 ايام واطلاعى على النتيجه والله الشافى

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  93. ١٢٢٠
    د ابراهيم عباس

    الاخ احمد اعراض التهاب البروستاتا كثره مرات التبول و الاحساس بعدم تفريغ المثانه وتنقبط البول بعد التبول وحراره فى البول وحراره اثناء خروج المنى واحيانا ألم اسفل البطن او اسفل الخصيتين والله الشافى

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  94. ١٢١٩
    د ابراهيم عباس

    الاخت امل يجب عمل لزوجك تحليل هورمون التستيرون وهورمون ال اتش و اف اس اتش و هورمون الحليب وعمل اشعه موجات صوتيه على الخصيتين واطلاعى عليها حتى استطيع تقديم النصيحه والله الشافى

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  95. ١٢١٨
    د ابراهيم عباس

    الاخ عبدالله حجم العضو وهو مرتخى من 7 الى 9 سم فمن الممكن ان يكون صغر العضو نتيجه السمنه المفرطه فيجب عرض نفسك على طبيب مسالك بوليه كى يقيم الحاله جيدا والله الشافى

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  96. ١٢١٧
    د ابراهيم عباس

    الاخ قلب الاسد هناك فى اعلى الصفحه الاميل الخاص بى لمن يفضل المراسله عليه كما ان عنوان العمل اعلى الصفحه ومن السهل معرفه ارقام تليفونات المستوصف ومكالمتى عليه كما ان موبايلى الخاص لدى اداره الموقع ولها الحريه فى اعطائه لمن تراه فى حاجه اليه التريث قبل التهكم ولك تحياتى واهلا بك فى المنتدى

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  97. ١٢١٦
    amal

    الفحوصات حسب ما طلبت
    testosterone 5.30
    TSH 0.968
    prolactine 4.80
    FSH 3.3
    LH 3.50
    MRIfor pituiltary gland
    noremarkable pituitary abnormality

    الاستروجين كان طبيعي بس جدا قريب من النخفض تقريبا ب ١ point
    يا دكتور

    اعتقد الكلوميد علاجه لكن الدكتور رفض يقول فقط للنساء

    ارجوك دلني على العلاج او الدكتور المناسب والله نفسي اجيبه عندك لكن نحن في منطقه بعيده

    جزاك الله خير

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  98. ١٢١٥
    عبدالله

    ي دكتور تعرف طبيب بالدمام تنصحني فيه

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  99. ١٢١٤
    d ibrahim abbas

    الاخت امل اذا كانت التحاليل حديثه اطلعنى على المعدل الطبيعى لان لكل مختبر اجهزه مختلفه واذا كانت قديمه عيدى تحليل testosterone and l h وانا طلبت اشعه موجات صوتيه على الخصيتين لان ضرورى جدا ان اعرف حجمهم هلى طبيعى ام بهما ضمور او تغير فى طبيعه انسجتهما اما بالنسبه لباقى التحاليل كويسه والله هو الشافى

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    • ١٢١٣
      خالد

      يادكتور هل الاشعه التلفزيونيه هي الصوتيه

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  100. ١٢١٢
    قلب الأسد

    الف شكر يا دكتور بس والله ما حصلت ايميلك الخاص لكي اتواصل معك ! اتمنى من الصحيفة تزودني بإيميله الخاص

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  101. ١٢١١
    عبدالله صالح الحربي

    دكتور انا عندي من 4 سنوات كتﻻت صلبه متصله على اﻻوعية الناقلة عملت 3 تحليلات للمني اول واحد طلع 50 مليون ونسبة الصديد كانت 45 عملت ثاني مرة كلع 30 مليون والصديد 45 مليون راجعت عند دكتور واعطيته التحليل فاعطاني ادويه تزيد من عدد الحيوانات المنوية بعدها بشهرين سويت تحليل طلع واحد مليون فقط

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    • ١٢١٠
      زائر

      دكتور لو تكرمت عليه بلرد زوجي عنده العدد قليل ٣مليون والحركه ٥٥ ٪ وصرف له طبيبه. بروكسيد بلس فهل ينفع الحالته وشكرا

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  102. ١٢٠٩
    gogo

    انا عندى ورامان فى القضيب من الامام كيف او عالج هذا الامر

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  103. ١٢٠٨
    d ibrahim abbas

    الاخ عبد الله الحربى فى ضؤء ما سردت ارى ان انسداد الاوعيه الناقله للحيوانات المنويه حدث فيها انسداد والعمليات فى هذا الموضوع نجاحها ضئيل فلذا انسب وسيله للحمل هى التلقيح المجهرى او التلقيح خارج الرحم ولا داعى للعمليات مره اخرى والله يرزقك بالذريه ان شاء الله

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  104. ١٢٠٧
    جمعان

    السلام عليكم
    انا عمري 28 وقد تاخرت في الانجاب فزرت طبيب مسالك فعمل لي تحليل فطلعت النتائج بان العدد حوالي 20 مليون ولكن كانت الحية من الحيوانات قليلة جدا ثم تموت بعد 6 ساعات بالكامل فعمل مزرعة وقال بان سبب موتهن هو وجود صديد فاستمريت معاه لمدة ستة اشهر باستخدام العلاج المضاد للصديد والاكسدة
    ولكن لا فائدة ولا تحسن

    ثم انتقلت لطبيب اخر فقال بعد التحاليل بان المشكلة ارتفاع نسبة الاملاح واستعملت العلاج معه لمدة 6 اشهر ولكن الحيوانات الحية اصبحت 0%
    ولم اجد حلا
    فهل ستساعدني
    وجزاك الله خيرا

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  105. ١٢٠٦
    د ابراهيم عباس

    الاخ جمعان لا الصديد و لا الاملاح لهما دور فى موت الحيوانات المنويه ولكن يجب عليك عمل اشعه موجات صوتيه على الخصيتين وعمل تحاليل هورموناتtestosterone and l h and f s h and prolactin and anti sperm anti bodies واطلاعى عليها وربنا يرزقك بالذريه ان شاء الله

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  106. ١٢٠٥
    أحمد راضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الحالة : حيوانات منوية صفر
    فحص الخصية سليم
    فحص الهرمونات سليم
    لا يوجد عمليات سابقة
    غير مدخن
    العمر 29
    مكان العمل وطبيعته غير خطيرة من حيث الاشعاعات والحرارة
    وهذه نتيجة الهرمونات ::
    LH 5.33
    FSH 3.54
    PROLACTIN 10.6
    TESTOSTERONE 101.46

    اخر فحص عملته هو سحب حيوانات منوية بالابر وكان التقرير التالي من المختبر ::::
    pathlogy test
    nature of specimen : F.N.ACYTOLOGY OF BOTH TESTICLES
    clinical data : Azoospermis
    Macroscopic description :each tesricle was aspirated at three horizontal levels starting from yhe upper pole and labled R1 through R3 for the right testicle and L1 through L3 for the left
    descriptive diagnosis : right and left testicles : adequate spermatogensi
    diagnosis : many mature spermatoaza were seen in all levels of both sides . consider block .

    ارجو منك يا دكتور تحليل نتيجة الفحص الاخير بكل تفاصيله
    لان المختبر قال لي يوجد انسداد وبعدها لم يجب ولا على اي سؤال لي ( مثلا سالته اين مكان الانسداد , هل يعالج هذا النوع من الانسداد , ما اسباب الانسداد وغيرها من الاسئلة )

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  107. ١٢٠٤
    d ibrahim abbas

    الاخ احمد راضى تحديد مكان الانسداد لا يفيد الا اذا كنا هانجرى عمليه جراحيه وهذه العمليات نسبه نجاحها ضعيفه جدا فى امريكا فما بالك عندنا ومن الممكن ان يعود الانسداد مره اخرى لان الوعاء الناقل للمنى صغير جدا فتوكل على الله واعمل التلقبح المجهرى او خارج الرحم ونحمد الله ان هناك حيوانات منويه وربنا يهبك الذريه ان شاء الله

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  108. ١٢٠٣
    أحمد راضي

    بالنسبة للتقرير يؤكد وجود انسداد ويؤكد وجود حيوانات منوية ؟؟؟؟؟؟؟
    اذا كان كذلك فهل الحيوانات المنوية متوفرة وبكثرة وتصلح للتقليح الصناعي دون اي معالجة ؟؟
    سؤال اخر معلش اتحملني دكتور :: ما الفرق بين اطفال الانابيب والتقيح الصناعي ؟؟؟
    وبارك الله فيك

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  109. ١٢٠٢
    د ابراهيم عباس

    الاخ احمد الحيوانات المنويه سيتم معالجتها فى جهاز يختار الافضل منها لاستعماله فى التلقيح المجهرى وهو عباره عن تلقيح البويضه بالحيوان المنوى وهى بداخل بطن الانثى تحت الاشعه الصوتيه واطفال الانابيب عباره عن اخراج البويضه من بطن المرأه وتلقيحها بالحيوان المنوى خاج الرحم و وضعها فى حضانه لفتره معينه ثم اعادتها الى رحم المرأه والتلقبح الصناعى عباره عن وضع السائل المنوى فى رحم المرأه بدلا من الجماع وهو لا يناسبك لان لابد من وجود ملايين الحيوانات المنويه و الله يرزقك الذريه ان شاء الله

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  110. ١٢٠١
    أحمد راضي

    الله يجزيك الخير يا دكتور
    والله ما قصرت
    وان شاءالله ربنا برزقني الذرية وبرزق كل محروم يا الله يا رب
    وان شاءالله سأبدأ الاستعداد لعملية اطفال الانابيب عن قريب
    ادام الله الصحة والعافية عليك وعلى من تحب
    شكرا دكتور وسنبقى على اتصال ان شاءالله

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  111. ١٢٠٠
    suzan

    زوجي لديه كلاعراض نقص التستسترون لكنه لايعاني من نقص الرغبة او ضعف الانتصاب ابدا مع العلم ان زوجي كان يأخذ هرمون البروفيرون وحقن هرمون ايضا ومن دون وصفة طبية ولمدة 6 سنوات وبكثافة و تركه من حوالي 4 شهور لكنه مكتئب لديه تغيرات جسدية وعدد الحيوانات المنوية لديه بلغ 2 مليون ما الحل هل يجب انيأخذ ادوية كل العمر وهل هناك امل للحمل

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  112. ١١٩٩
    د ابراهيم عباس

    الاخت سوزان الهورمونات لا تؤخذ باليساطه دى فيجب عمل فحص ل هورمونات ال اتش و اف اس اتش والتستيرون والبرولاكتين واشعه موجات صوتيه على الخصيتين وتحليل كامل للسائل المنوى حتى نتعرف على الحاله بالضبط ومدى حاجته للهورمونات ام لا والله الشافى

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  113. ١١٩٨
    ماجد

    دكتور حاب استفسر عن دواء بروكسيد بلس
    ايه رايك بيه؟

    اضافة رد
  114. ١١٩٧
    د ابراهيم عباس

    الاخ ماجد دواء البروكسيد يحسن حركه الحيوانات المنويه وهو جيد والله هو الشافى

    اضافة رد
  115. ١١٩٦
    نونه

    اسعد الله صباحك يا دكتور
    اعاني من الم في فتحة الشرج وقبلها ضهرت علي اعراض بواسير وعالجتها ولله الحمد اختفت لاكن الان اشعر بألم اثناء التبرز اكرمكم الله ويختفي بعده وتظهر تشققات بسيطه خارجية بس اشعر بها داخليا مع العلم اني استخدم الماء الدافي والملح يوميا ومرهم نيوهلاير وحبوب دافلون وقد حدث لي ولادة مبكره قبل 25 يوم بعدها بدأت اشعر بالاعراض ونظرا لوجود الاحراج لم اذهب للمستشفى افيدني يادكتور لأني مره متأزمه نفسيا ومتخوفه يكون شرخ..

    اضافة رد
  116. ١١٩٥
    د ابراهيم عباس

    الاخت نونه هذه اعراض الشرخ الشرجى ولكن لا تخافى فهى تحدث اثناء الحمل او الولاده ولكن يجب استخدام مضاد حيوى ومضاد للالتهاب يناسبان الرضاعه ان كنت مرضعه لطفلك واستخدمى لبوس بروكتوجليفينول مع مرهم النيوهيلارا وبلاش توابل نهائى وكترى من أكل الخضروات والله هو الشافى

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  117. ١١٩٤
    ريهام

    مساء الخير دكتور ابراهيم من فضلك طمني انا جوزي عامل التحاليل دي من يوم 13/7ونتيجته اه
    colour/greyish white
    blood/absent

    5.volume/1.3ml >/=1
    reaction/alkaline/ph8.0 >/=7.2
    viscosity/normal
    liquefaction time/30min 15-30
    total sperm count/ml / few motile sperms&non motile sperms were seen on scanning >/=15mil/ml
    sperm count /ejaculate———
    agglutination/absent absent
    spermatogenic cells/ml/ 400000
    w.b.c.s/ml/ 200000 <1mil/ml
    r.b.c/h.p.f/0-1 0-3
    trichomonas/absent absent
    others/absent
    ودي تحليل الهرمونات
    fsh/ 4.8miu/ml
    lh/5.5/miu/ml
    s.testosterone/512ng/dl
    وعمل اشعه طلع عنده دوالي على الخصيه الشمال من الدرجه الاولي والدكتور قال 2%نسبتها يعني نسبه لا تذكر ومش محتاجه لعلاج وكتبله العلاج ده
    5000gonzdotopxe حقنه كل اسبوع ونولفادكس مرتين يوميا وفيتامين ه مره في اليوم وكمادات تلج يوميا لمده ربع ساعه ووقف العلاج 29/9 والمفروض يعمل تحليل تاني يوم 1/12 بس راح لدكتور تاني لان الدكتوره قالت ان العلاج ده منشطات بس ومش هيعمل نتيجه وكتبلهاكستر 1000 وكارنيفيتا فورت واوكتاترون وبياخد عسل عليه غذاء ملكات نحل وجينسينج وحبوب لقاح وطلع النخيل ويعمل تحليل بدل1/12 يوم 8/1 هل من الممكن يعمل نتيجه ويحصل حمل ولا لا لان الدكتوره قالتلي مستحيل يحصل حمل طبيعي ومينفعش حقن مجهري لازم تجمد اجنه واحتمال تنجح واحتمال لا ارجوك يادكتو طمني كلامها صح ولا ايه يعني انا هخلف ولا لا ارجوكي ردي عليا واسفه على الاطال

    اضافة رد
  118. ١١٩٣
    دابراهيم عباس

    الاخت ريهام يا ريت ترسلى لى التحاليل على الفاكس0172219768 عنايه دكتور ابراهيم عباس ولكن مبدئيا اطمأنى ان شاء الله والله هوالرازق والشافى ان شاء الله

    اضافة رد
  119. ١١٩٢
    ريهام

    صباح الخير دكتور ابراهيم ميرسي جدا لرد حضرتك بس انا للاسف مش عندي فاكس

    اضافة رد
  120. ١١٩١
    د ابراهيم عباس

    مدام يا ريت تعرفينى المعدل الطبيعى لهورمون testostrone لان كل مش واضح من التحليل

    اضافة رد
    • ١١٩٠
      زائر

      السلام عليكم
      دكتور دواء البروكسيد بلس يزيد الحيونات المنوية
      وماهي علامات الاستجابه لدواء

      اضافة رد
  121. ١١٨٩
    ريهام

    صباح الخير s.testosterone 512 ng/dl

    اضافة رد
    • ١١٨٨
      ريهام

      صباح الخير s.testosterone 512 ng/dl
      m:262-870

      اضافة رد
  122. ١١٨٧
    دابراهيم عباس

    مدام ريهام الحاله ان شاء الله مطمئنه ولا داعى للقلق وامكانيه الحمل الطبيعى قائمه بنسبه كبيره ان شاء الله ولكن احب اعرف وزن زوجك و ياريت يكتر من اكل منجات البحر الاسماك وخلافه واذا كان قريب منى يا ريت يزورنى فى عيادتى مجانا وربنا يرزقكما الذريه ان شاء الله

    اضافة رد
  123. ١١٨٦
    ريهام

    السلام عليكم دكتور ابراهيم ميرسي جدا لرد حضرتك جوزي وزنه تقريبا 70 واحنا للاسف من اسكندريه

    اضافة رد
  124. ١١٨٥
    أم عبدالله

    عندي ولد عمره خمس سنوات عنده الخصيه تطلع الى
    فوق وتنزل وكيس الخصيه صغير هل يحتاج الى علاج

    اضافة رد
  125. ١١٨٤
    د ابراهيم عباس

    مدام ريهام انصح زوجك بتناول 1-كو انزيم 10 كبسولات كبسوله بعد الفطار و العشاء 2-ال كارنيتين كبسولات كبسوله 3 مرات بعد الاكل 3-كلوميد 50 مجم نصف قرص مره واحده يوميا لمده 20 يوم ثم راحه 10 ايام ونعيد استخدامه مره اخرى 4-سلينيوم وفيتامين e(اسألى عليه الصيدلى ممكن يكون فى مصر الان مركب يجمع الاثنينين معا)واذا لم يكن بيأخذ كبسوله من كل نوع يوميا هذه الادويه يستعملها لمده 3 شهور ونعيد تحليل السائل المنوى والله يرزقما الذريه ان شاء الله

    اضافة رد
  126. ١١٨٣
    د ابراهيم عباس

    ام عبد الله الخصيه التى ترتفع وتنخفض تسمى خصيه مطاطيه وهى لا مشكله منها ولكن للاطمئنان اعرض الطفل على طبيب مسالك بوليه لتقييم الحاله بالفحص وربنا يطمأنك عليه ان شاء الله

    اضافة رد
  127. ١١٨٢
    فهد الغامدى

    السلام عليكم دكتور
    متزوج من 3 سنوات حصل حمل طبيعى مرة واحدة وللاسف اسقطت الزوجة سويت تحليل لى بطعلت النائج 50 مليون الحيونات وسرعة الامامية 18 بالمئة والتشوهات 55 بالمئة اما باقى المؤشرات ابلغنى طبيبى انها طيبة اخذت علاج اكتترون وفيتمين هاء وثيوتاسيد وحلل ثانى مرة اثناء العلاج ازهر التحليل الحيونات 20 مليون والتشوهات اصبحت طبقا لتقرير المعمل طبيعية وكذلك معدل النورمال والب نورمال كبيعى لكن الحيونات المقبولة كان فى التقرير الاول معدالة ممتاز اما فى التقرير الاخير كانت 0 افيدونى افادكم الله

    اضافة رد
  128. ١١٨١
    د ابراهيم عباس

    الاخ فهد يا ريت توضع التحليل الاخير كما هو على الموقع والله هو الشافى

    اضافة رد
  129. ١١٨٠
    فهد الغامدى

    حياكم الله يا دكتور انتكم واهل مصر الكرام
    العدد فى التحليل الاول 51 مليون اما فى الثانى 20
    ejacution فى الاول 127 مليون اما الثانى 32 مليون
    السرعة الامامية فى الاول 18 % اما فى الثانى 7.5
    مجموع السرعة rp+np فى التحليل الاول كانت 46% انا الثانى 30%
    النورمال المقبول يجب ان يكون مساوى او اكثر من 4 فى المية التحليل الاول 7% الثانى 0% !
    tzi طبقا للمعمل يجب ان يكون مساوى او اقل من 1.6 فى التحليل الاول 1.67 فى الثانى 1.59
    sdi طبقا للمعمل يجب ان يكون اقل من 1.6 فى التحليل الاول 1.55 فى الثانى 1.59
    الكمية فى الاول 2.5 فى الثانى 1.6
    ph فى الاول 7.4 فى الثانى 7.5
    اللون فى الاول grayish white فى الثانى creamy white
    viscosity طبيعيى فى كلهم
    liquefaction 25 minute
    كرات الدم طبيعى سواء الخمراء او البيضاء

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  130. ١١٧٩
    فهد الغامدى

    للمعلومية يا دكتور عملت التحليل الثانى اثناء تناول علاج تحسين الحيوانات ثيوتاسيد وتريب جولد واكتترون وفيتامين هاء هل تفرق اثناء العلاج ام يجب التوقف عن تناول الدواء فترة ام ان الدواء اتى بنتائج عكسية ارجوا الرد سريعا

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  131. ١١٧٨
    دابراهيم عباس

    الاخ فهد فى ضوء التحاليل التى عرضتها يجب عمل تحليل هورمونات ال اتش واف اس اتش والتستوستيرون والبرولاكتين وعمل اشعه موجات صوتيه على الخصيتين وانا موجود فى خمبس مشيط وممكن تشرفنى فى عيادتى والله يرزقك الذريه ان شاء الله

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  132. ١١٧٧
    ألب ارسلان

    السلام عليكم
    انا كان عندى فتق اربى من الصغر بسببه ظلت الخصيتان معلقتان طوال 33 سنة ومنذو حوالى شهر عملت عملية اصلاح للفتق وانزال الخصيتان فى الكيس والخصيتان فى الحجم الطبيعى وغير متيبسة يعنى على كلام الدكتور حالتهم كويسة وليس بهم اى ضمور
    وقالى الدكتور انه امامك ستة اشهر وبعد ذلك نعمل عملية تفتيش عن الحيوانات داخل الخصية عن طريق الميكرسكوب الجراحى
    عملت تحليل هرمونات وكانت النتيجة
    fsh 39,7
    lh 14,2
    prl 9,90
    testosteron 5.17
    تحليل السائل المنوى صفر
    فما تنصحنى يا دكتور من ادوية او فيتامينات وما مدى فاعلية الاستيل ال كارنتين
    وجزاكم الله خيرا

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  133. ١١٧٦
    ألب ارسلان

    السلام عليكم
    الدكتور اللى بيتابع حالتى وصف لى الفيتامينات والادوية دى
    استيل ال كارنتين 2 جرام يوميا
    فيتامين e400 مرة باليوم
    فيتامين c500 مرة باليوم
    فيتامين d مرتان باليوم 5000iu
    فوليك اسيد مرة باليوم
    زنك قوة 70 مليجرام
    كونزيم q10
    اويغا 3
    مالتى فيتامين حبة يوميا
    نصف قرص كلوميد 50 قبل النوم
    لمدة ثلاث شهور وممكن نكررها تانى لمدة ثلاث شهور اخرى
    ايه رأى حضرتك فيها وايه فايدة الكلوميد واخده ولا لا وهل يوجد علاج لارتفاع هرمون fsh_.lh

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  134. ١١٧٥
    د ابراهيم عباس

    الاخ الب رسلان الادويه كويسه ولكن خلى فيتامين e و q10 مرتين وبدل فيتامين c خد جينسنج و الكلوميد له دور كويس خده وبالنسبه لارتفاع l h وب س ا مرتفعين لان الخصيه لا تتنتج حيوانات منويه وينخفضوا لما تتنتج الخصيه حيوانات منويه والله يرزقك الذريه ان شاء الله

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  135. ١١٧٤
    شهد

    السﻻم عليكم و رحمة الله يا دكتور
    انا متزوجه مند 6 سنين عندي بنت و المشكله انو من قبل الزواج و لحد هﻻ عم يجيني اوقات وجع بالمسالك البوليه اول ما أطلع دورة المياه كرم الله و شكون و بعد ما اطلع بيضلو وجع بحشو جوا المسالك و ايضا من بعد ازنك زوجي دايما بيكون عندو رغبه جنسيه بس انا ما عم حس باي شهوة مهما مداعباتو ﻻلي ما عم حس بشي كاني منعدمة الاحساس و يا ريت تفيدني دكتور و على فكري انا سني 26 و وزني 55 و شكرا كتير دكتور

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  136. ١١٧٣
    شهد

    و رحت للدكاترة هون عطوني بس ادويه مضادة للمكروبات و ادويه للاوجاع بس
    و اما عن الرغبه الجنسيه فما بحسا لحد متﻻ ما تفوت شي 15 يوم و احيانا ممكن شهر ما بحس بالرغبه ارجو الافادة و اسفه على التطويل
    شكرا

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  137. ١١٧٢
    ألب ارسلان

    جزاكم الله خيرا يا دكتور وبارك الله فيك

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  138. ١١٧١
    د ابراهيم عباس

    الاخت شهد آسف للتأخير فى الرد لانى متحرج من الكلام والاستفسار منك عن بعض الاشياء وخاصه ان المناقشه يراها كل من فى المنتدى ونظرا لحساسيه الموضوع اود ان اعرفك ان المشكله ليست كبيره ولنى سوف اصف لك دواء ولكن هذا يتوقف على البلد الذى تسكنيه فارجو تزويدى به وسوف اصف لك دواء يكون ان شاء الله موجود فى بلدك مع العلم انى طبيب مصرى واعمل فى السعوديه والله هو الشافى

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  139. ١١٧٠
    علوان

    السلام عليكم
    انا ابلغ من العمر 24 سنة. غير متزوج.
    عندي مشكلة مع صغر حجم العضو الذكري. طوله عند الارتخاء تقريبا 3 – 3.5 سم .. وعند الانتصاب يصل الى 8.5 تقريبا. ايضا عند الار تخاء يكون منقبض ومتداخل على بعضه البعض في اغلب الاحيان .

    سمعت ببعض التمارين بشده واستعمال ماء دافء مع مشقة الخ ..
    هل يوجد حل لتطويله وتضخيمه اكثر وشكرا

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  140. ١١٦٩
    سحر

    زوجي مريض بالسكراكتشفناه اليوم بنسبة٤٠٠حبيت اسئل عن نظام الاكل وهل ممكن ينزل وايش نوع العلاج ابراو حبوب وهل يوثرعلى الحمل وشكراً

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  141. ١١٦٨
    د ابراهيم عباس

    الابن علوان الطول لا يقيم بهذا الشكل فيجب عرض نفسك على طبيب مسالك بوليه لتقييم الامور ولكن لا تقلق ف ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شئ بقدر فاطمأن ان شاء الله

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  142. ١١٦٧
    د ابراهيم عباس

    الاخت سحر السكر لا يشخص بهذه الطريقه فيجب عمل تحليل سكرصايم وبعد الفطور ب 2ساعه وتحليل بول وبذلك نكون عرفنا نسبه السكر وطريقه علاجه تبعا لذلك ولكن الاطعمه التى ترفع السكر هى النشويات والسكريات ولكن لا تأثير للسكر على امكانيه الحمل فيجب ان يذهب لطبيب باطنه والله هو الشافى ان شاء الله

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  143. ١١٦٦
    amal

    دكتور ايش تعليقك على استخدام جنتابلكس كمنشط gentaplex

    لضعف الرغبه و الانتصاب

    هل فيها مواد ما نعلم عنها اللي مكتوب بيض سمك و عشبة الجنكه فقط لكن هل هذا صحيح

    وهل تضر اللي ضغطه مرتفع مع العلم ان العشبه تعتبر مسيله للدم و هذا شي يفيد على ما اعرف

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  144. ١١٦٥
    رفيف

    السلام عليكم دكتور انا عندي مرض الذئبة الحمراء وقد أثرت على الكلى قمت بتحليل منذ 4 شهور تقريبا_بولي وكانت النتيجة وجود مشكلة واخذت ادوية (دواء لجميع الالتهابات المناعية ودواء فوار)
    خفت شوي لكن الى الان اتألم دائما من جوانب ظهري وبطني السفلي (الكلى) لدرجة تتعبني مع توافق الاسهال والمغص حين تزداد مع النحافة والاصفرار لجسمي
    لست ممن يذهب بشكل متكرر جدا للتبول
    مالحل لهذي المشكلة خاصة وان المرض المسبب مزمن وما الوقاية والنصائح التي تنصحني بها؟؟؟
    جزاك الله خير

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  145. ١١٦٤
    دابراهيم عباس

    الاخت امل دواء جينتابلكس دواء طبيعى ليس له اثار جانبيه الا على الذين يتناولون ادويه لزياده سيوله الدم فيجب عليهم تقليل جرعه ادويه السيوله فقط وهو مناسب لكل الاعمار ومناسب جدا لمرضى السكر وهو يستعمل 3مرات لمده شهر وبعد ذلك تقل الجرعه الى مرتين لمده شهر آخر وبعد ذلك مره واحده لمده شهر واكتر لا مشكله فى ذلك ومناسب ايضا لمرضى ارتفاع ضغط الدم ولا مشاكل منه والله هو الشافى

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  146. ١١٦٣
    دابراهيم عباس

    الاخ رفيف لا تقلق ان شاء الله هاتكون بخير ولكن احب اعرف كم عمرك ومده المرض شفاك الله وعافاك من فضله وكرمه وكذلك اسماء الادويه التى تستعملها وياريت تعمل تحاليل وظائف كلى ونسبه الالبيومنيوم فى الدم واشعه موجات صوتيه على المسالك البوليه واطلاعى على الفحوصات والله هو الشافى

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    • ١١٦٢
      رفيف

      دكتور انا فتاة ولست ولد
      حاليا ماباخذ اي علاج
      ومن التحاليل الازمة لمرض الذئبة وهي البروتين والبول وغيرها طلع عندي مشكلة في البولية وكلاي تؤلمني
      الدواء الذي اخذته وقتها: EPIMAG فوار
      و CIFLOX حبوب للالتهابات المناعية
      اما مرض الذئبة الاساس فلا اخذ الا كورتيزون وقت الهجمات الشديدة وارتفاع البروتين
      اما عمري دخلت الان 25 سنة
      من رمضاان اخذت هذي الادوية وعملت التحليل لكن من فترة المدرسة وانا بين الحين والاخر ياتيني الم خفيف لم اعرف هل هو من الكلى او غيرها
      الذئبة الحمراء شخصت على مااتوقع قبل 10 شهور تقريبا وقبلها بحوالي سنتين تعبت وشخصني دكتور اخر بحساسية عامة في الدم

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  147. ١١٦١
    ahmed taleb

    السلام عليكم انا شاب عمري 18 سنة اعاني من ممارسة العادة السرية منذ ثلاث سنوات
    والان اشعر بوجع على الخواصر هل سببة العادة السرية
    وما علاجة ؟

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  148. ١١٦٠
    amal

    جزاك الله خير على مساعدتك لنا بدون مقابل

    طيب دكتور استخدم الجنتابلكس خمس ايام حبتين يوميا ووقفها حس بزغلله في العيون

    انا خفت انه brain bleeding

    لانه ياخذ megamen

    من gnc

    وفيها نياسين غير عصير البقدونس و الليمون و الشمندر اللي يشربه كل يوم

    طلبته يوقف حبوب الثوم و النياسين لاني اعرف انهم مسيله للدم

    هل الزغلله side effect

    طبيعي!!!

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    • ١١٥٩
      د ابراهيم عباس

      الاخ احمد الخطيب غالبا ما تعانى منه هو وجود التهاب فى البربخ او كيس منوى ملتهب ولكن للتأكد من التشخيص يجب اجراء اشعه سونار على الخصيتين واطلاعى عليه والله هو الشافى

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  149. ١١٥٨
    amal

    جرعة النياسين كثير

    250% من الاحتياج اليومي

    موجوده في حبة الفيتامين

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  150. ١١٥٧
    دابراهيم عباس

    الاخت امل لا داعى من المخاوف لان ادويه السيوله نفسها لا تسبب نزيف فى المخ ولكن اعملوا تحليل سكروقيسوا الضغط لكن جنتابلكس ممكن يعمل صداع خفيف وليس زغلله والله هو الشافى

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  151. ١١٥٦
    دابراهيم عباس

    الاخ ahmed taleb انا لا اعرف ما قصدك بالخواصر هل تقصد الخصيتين او الخصر وهو منطقه الوسط اى الكليتين والله هو الشافى

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  152. ١١٥٥
    دابراهيم عباس

    الابنه رفيف آسف للخطأ الغير مقصود وبالنسبه للكوتيزون من الذى حدد عدم استعماله الا وقت النوبات انت ام طبيبك ولكنى اطلب منك عمل اشعه موجات صوتيه على البطن والحوض وتزويدى بها وكذلك تحليل وظائف كلى على فاكس المستوصف 0172219768 عنايه د ابراهيم عباس او زيارتى فى العياده باقل اعباء ماديه ان كنت قريبه منى والله هو الشافى

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  153. ١١٥٤
    المتفائل

    انا عندي ضعف في الحيونات المنويه وعندي مثل حبه صغيره في الخصيه هل هيا دوالي وهل لها علقه بضعف الحيونات المنويه

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  154. ١١٥٣
    المتفائل

    دكتور ليش ماترد على سؤالي

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  155. ١١٥٢
    د ابراهيم عباس

    الاخ المتفائل يجب تزويدى بتحليل السائل المنوى كاملا حتى يتسنى لى الاطلاع عليه وافادتك وبالنسبه للحبه هذه ليست دوالى ولكن ممكن تكون كيس منوى وان كانت كذلك لا تأثير لها على الانجاب ولكن يجب عمل اشعه سونار على الخصيتين للتأكد والله هو الشافى

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  156. ١١٥١
    المتفائل

    دكتور كم تكلف اتحليل والاشعه وشكرن

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  157. ١١٥٠
    د ابراهيم عباس

    الاخ المتفائل تكلفه تحليل السائل المنوى والاشعه فى حدود 500ريال والله هو الشافى

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  158. ١١٤٩
    تيتو

    انا متزوج و تركت زوجتي منذ شهرين و لم يحدث حمل لقصر الفترة حيث جلست معاها شهر و نصف فقط ،
    وهي ان شاء الله سوف تاتي بعد شهر ، نصحني بعض الاصدقاء باستخدام الجنتابلكس و ذلك للتركز في الفترة القتدمة في العلاقة الحميمة مع الزوجة حتي تزيد من فرص الحمل ،مع العلم باني لااشتكي باي اعراض. من ضعف انتصاب او ضعف الشهوه ، و لا اي شئ و الحمد لله ،
    فاردت ان اركز في هذه الفترة لزيادة فرص الحمل لانها ثلاثة اشهر فقط هي فترة مكووث الزوجة ،
    فهل هناك اي اضرار من استخدام هذا العقار

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  159. ١١٤٨
    د ابراهيم عباس

    الاخ تيتو لا اضرار من الجنتابلكس ولكن طالما انت كويس فلا داعى للتوتر ودع الامور لله ولكن للاطمئنان يمكن عمل تحليل سائل منوى بعد الامتناع عن اخراج المنى لمده 3 ايام للتأكد من عدم وجود مشاكل فى السائل المنوى طالما فتره مكوث زوجتك معك ستكون قصيره وربنا يرزقكم الذريه ان شاء الله

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  160. ١١٤٧
    علي خالد

    السلام عليكم
    دكتور اريد أن أستفسر عن ضعف في الانتصاب ،هل يمكنني أن آخذ كبسولات فيتامين e و هل يضر الصحة؟ و كيف يمكنني أن أتناوله و ما هي الكمية المسموحة ؟ عمري ٢٥ عام أرجو المساعدة و شكراً.

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  161. ١١٤٦
    محمد العراقي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود في البداية ان اثمن جهودكم المخلصة لهذا الموقع الرائع واود ان اسألك .دكتور اني متزوج من سنة ونصف تقريبا ولم يحدث لنا الحمل وعلما اني عملت تحليل للسائل المنوي وكانت النسبة 65 وحسب قول الدكتور كانت النسبة جيدة وحركة الحيامل ايضا جيدة وزوجتي راجعت الطبيب ولم تشكي من اي شي يعيق الحمل فبماذا تنصحني لاني تعبت من مراجعة الاطباء ولم اتناول اي دواء سوى بعض الفيتامينات وعملت التحليل مرتين ونفس النسبة ارجو الرد مع خالص الشكر والتقدير

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  162. ١١٤٥
    اسماء

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لوسمحت دكتورانايوجدلدي رمل واملاح بالكلى وهي املاح اليورالايت ياليت توصف لي نضام غذائي يزيدمن وزني ومناسب للحالت كليتي إريدزياده 5 كيلوعشان اوصل للوزن المثالي

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  163. ١١٤٤
    د ابراهيم عباس

    الاخ على خالد بالنسبه لفيتامين ه لا اضرار من استعماله ولكن ضعف الانتصاب له اسباب كثيره فيجب عليك زياره طبيب مسالك بوليه لتقييم الحاله جيدا والله هو الشافى

    اضافة رد
  164. ١١٤٣
    د ابراهيم عباس

    الاخ محمد العراقى ارجو اطلاعى على تحليل السائل المنوى كاملا حتى استطيع ان اجيبك بدقه والله هو الشافى

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  165. ١١٤٢
    د ابراهيم عباس

    الاخت اسماء بالنسبه لاملاح الكلى عليك بالاقلال وليس الامتناع من تناول اللحوم الحمراء والفول والعدس والفاصوليا والبازلاء والاكثار من شرب الماء وتناول البقدونس اما بالنسبه لزياده الوزن فاكثرى من النشويات والسكريات والله هو الشافى

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    • ١١٤١
      زائر

      زوجي عنده صديد والحيونات المنوية ضعيفه هل الصديد هذا يؤثر على انا

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  166. ١١٤٠
    دينا

    لو سمحت يادكتور زوجى عمل تحليل حيوانات منوية وطلعت نسبة كرات الدم البيضاء 400000 ونسبة كرات الدم الحمراء 0-2 والعلم انة حركة الحيوانات المنوية 70 والكمية 120000000 مليون فى 2.0 ml وعندة حي وانات مشوهة بنسة 35 فى المية هل هذا يعنى انة عندة صديد او التهابات تؤثر على تاحير الحمل وشكرا

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    • ١١٣٩
      دينا

      Colour greyish white greyish white

      BLOOD Absent Absent

      Volume 2-0ml

      Reaction Alkaline/pH 8.0

      Viscosity Normal

      Liquefaction time 30 min

      Total sperm count/ml 60, 000, 000

      Sperm count/Ejaculat 120, 000, 000

      DIERECT SMEAR

      Motility

      1st hour 70

      2nd hour 60

      3rd hour 50

      PROGRESSION

      Progressive (PR 60%

      Non progressive (NP 10%

      Total motity 70%

      Immotile (IM 30%

      Abnormal Forms 35%

      Type of Abnormality Amorphous Pinpoint
      Head&enlarged midpiece

      Agglutination Absent

      Peroxidase Test :-

      Spermatogenic Cells/ml 200, 000

      W.B.C.s/ml 4000, 000

      R.B.C/H.P.f. 0-2

      Trichomonas Absent

      Others Absent

      ودة التحليل بالظبط دكتور هل يحتاج الى عمل مزرعة لمعرفة انواع الصديد وعلاج الحيوانات المشوهة وهل يوجد شئ اخر وشكرا

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  167. ١١٣٨
    الفارسي

    السلام عليكم

    القصة بدات منذ كان عمري تقريبا 17 سنة وكان الانتصاب عندي طبيعي ولاعلى وقوي

    وبخطأ مني بانزل القضيب لاسفل بقوة احسست كان العضلة تمزقت وبعد هذا التمزق كان هناك تدفق داخلي حصل

    وبعدها اصبح الانتصاب عندي لاسفل وكان القضيب يحاول الرجوع للحالة الطبيعية لاعلى لكن كان شي يمنعه

    افيدوني يا دكتور ابراهيم مال الحال ؟؟

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  168. ١١٣٧
    د ابراهيم عباس

    مدام ندى تحليل زوجك بالنسبه للانجاب كوىس جدا ولكن به صديد كتير فيجب عمل مزرعه للمنى لمعرفه العلاج الامثل ولكن هذا الالتهاب لا يؤثر على الانجاب ولكنه يسبب عدوى لك فيجب ان تعالجا معا والله يرزقما الذريه ان شاء الله

    اضافة رد
  169. ١١٣٦
    د ابراهيم عباس

    الاخ الفارسى الذى حدث معك عباره عن تمزق فى الطبقه المحيطه بالقضيب وكان يجب عمل عمليه جراحيه عاجله لها فى وقتها ولكن الان يجب ان تزور طبيب مسالك بوليه لتقييم الوضع وهل يحتاج عمليه تصليح له او لا يحتاج وعموما ميل العضو لاسفل واو الاحد الجانبين ليس فيه مشكله طالما انه مستقبم والله هو الشافى

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  170. ١١٣٥
    أحمد راضي

    الدكتور العزيز
    أنا أسكن بالقرب من مدينة جدة
    أريد القيام بالزراعة ( أطفال الانابيب ) اين تنصحني بذلك
    حيث زرعت بالاردن وفشلت وزرعت في فلسطين وحصل حمل لمدة شهرين وماتت الاجنة
    اريد التجربة في السعودية واذا عندك فكرة عن التكاليف
    ولك جزيل الشكر

    اضافة رد
  171. ١١٣٤
    د ابراهيم عباس

    الاخ احمد راضى اطفال الانابيب تكلفتها تتراواح بين 20و25 الف ريالو الاماكن الجيده فى جده هو مستشفى سليمان الفقيه و مستشفى عرفان ومستشفى د سمير عباس والله يكتب لك الذريه ان شاء الله

    اضافة رد
  172. ١١٣٣
    Amira shabaan

    السن54
    عندي هشاشة وخشونة في فقرات الظهر وعندى التهاب في اصابع القدم مع التنميل واخذت ثيوتاسيد مركب 600 وكنفنتين حوالي 4شهور والنتيجة حوالى 50%

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  173. ١١٣٢
    وردة

    أجرى زوجي عملية دوالي خصية من الجهة اليسرى منذ 3 سنوات ونصف، وزاد تحليل السائل المنوي سوءا، وكان يعاني من آلام بالخصية اليسرى حتى بعد الجراحة وقال له الطبيب بعد مرور عام من الجراحة أنها من جراء العملية لكن حاليا منذ شهر يعاني من ألام بالخصية اليسرى وتزداد عند الجماع مع ملاحظة أن حجم الخصيتين طبيعي، ما رايك خاصة واننا مقبلين على عملية حقن مجهري وعملت سابقا واحد ولم ينجح وتحليله المنوي انذاك دل على عدم وجود بكتيريا لكن ارتفاع شديد في عدد الكريات البيضاء. كما أن تلك الالم سببت له احباط وحالة نفسية جعلته يمتنع عن الذهاب إلى طبيب

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  174. ١١٣١
    عصام

    السلام عليكم
    اعانى من نقص هرمونات الغدة النخامية lh ;fsh وهرمون الذكورة التستسترون
    ابلغ من العمر الان 36 سنة
    عالجت منذ سنوات كثيرة باخد حقن التسيتو رون لتعويض نقص التستسترون فى الجسم ولتشكيل الشكل الخارجى للرجل
    اخبرنى الطبيب ان هدا الدواء للحفاظ على الشكل فقط
    وان الدواء ياخد لما اقرر الزواج عن طريق تعويض الهرمونا ت النخامية وهى باهضة الثمن
    سؤالى دكتور هل من سبيل اخر للعلاج
    واود السؤال عن دواء البروفيرون ودوره فى العلاج

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  175. ١١٣٠
    د ابراهيم عباس

    الاخت اميره شعبان يجب اجراء تحليل لفيتامين د وعمل اشعه على الفقرات القطنيه لان التنميل غالبا منها و هل تعانى من مرض السكر ام لا واطلعينى على النتائج حتى نساعدك والله هو الشافى

    اضافة رد
  176. ١١٢٩
    د ابراهيم عباس

    الاخت ورده الم الخصيه بعد عمليه الدوالى غالبا سببه التهاب فى البربخ ولكن يجب عمل اشعه موجات صوتيه على الخصينين وكذلك تحليل سائل منوى واطلاعى عليه ولكن ايا كان السبب فى الالم فلاداعى لليأس والاحباط وكله سيزول ان شاء الله ولا تأثير على عمليه الحقن المجهرى وربنا يرزقما الذريه ان شاء الله

    اضافة رد
  177. ١١٢٨
    د ابراهيم عباس

    الاخ عصام بالنسبه لانخفاض هورمونات الغده النخاميه علاجها ليس هورمون التستوستيرون ولكن نعطى هورمون يحفز الخصيه على افراز هورمون الذكوره ولا انصحك بتناول البيروفيرون لانه يسبب توقف الخصيه عن انتاج هورمون الذكوره(لانه هورمون ذكوره جاهز) ولكن اود ان نطلعنى على تحاليل حديثه للهورمونات وكذلك اشعه موجات صوتيه على الخصيتين والله هو الشافى

    اضافة رد
    • ١١٢٧
      عمر

      السلام عليكم دكتور اني ﻻعب بناء أجسام استخدمت كورس هرمون يحتوي على التستيرون بعد فتره تركت الهرمون استخدمت كورس تنظيف اخذت 3 ابر برجنيل 5000 كل اسبوع وحده وكلوميد و نولفدكس حسيت رجوع الخصيه الى حجمها الطبيعي ولكن المشكله حللت التستيرون طلع عندي 1.7 والطبيعي يجب ان يكون 3.7 كيف ارجع مستوى التستيرون الى طبيعته وشكرا

      اضافة رد
  178. ١١٢٦
    وردة

    دكتور بودي الاضافة فقط هل التهاب البربخ للخصية يكون حتى ولو كانت فحص امكانية وجود بكتيريا كان سلبيا، وما يعني ارتفاع عدد الكريات البيضاء بالسائل المنوي والطبيب يقول مادامت لا توجد بكتيريا فهذا عادي، كما أن لون السائل المنوي يقول زوجي بأنه يرى بأنه يحتوي على القليل من اللون الأصفر ومع ذلك يكتبون في نتيجة التحاليل أن لون السائل المنوي أبيض، دكتور هل إذا وجد زوجي طبيب جيد ببلدي ويمكن له علاجه جيدا من التهاب البربخ، هل يمكن ذلك أن يحسن من نوعية وحركة سائله المنوي؟

    اضافة رد
  179. ١١٢٥
    د ابراهيم عباس

    الاخت ورده ان شاء الله العلاج ممكن مع طبيب مسالك والمتابعه يا ريت تعرفينى بلدك يمكن اقدر اساعدكم والله هو الشافى

    اضافة رد
  180. ١١٢٤
    وردة

    السلام عليكم يا دكتور، أنا من الجزائر، من الجنوب الغربي منها بولاية تدعى بسكرة، وزوجي عمل العملية بهذه الولاية مع أنه دكتور في فرنسا شاف العملية وقال أنها عملت بشكل جيد، لكن لا أعلم سبب سوء تحليله المنوي بعد العملية، فقبل العملية كانت عدد الحيوانات المنوية 2 مليون، TDR 00بالمئة، TDL 90 بالمئة، SP 10 بالمئة، الغير مشوهة 69 بالمئة والمشوهة 31 بالمئة، أما بعد العملية أصبحت عدد الحيوانات المنوية 2 مليون،الحيوانات المنوية السريعة 00 بالمئة، والباقي 10بالمئة، 15 بالمئة، 75 بالمئة، اأما التشوهات: الغير مشوهة 20 بالمئة والمشوهة 80 بالمئة، وعدد الكريات البيضاء 1 مليون. أما تحليل البكتيريا والأجسام المضادة فجيد. أنا في حيرة في أمري دكتور وخوفي من الآلام التي تصاحبه في خصيته اليسرى كما أشرت والتي بقيت معه طيلة 03 سنوات ونصف وزادت كما اشرت الشهر الحالي، وخوفي أكثر أن تزيد نسب تحليله المنوي هبوطا مع مرور الزمن.

    اضافة رد
  181. ١١٢٣
    ريهام

    صباح الخير دكتور ابراهيم انا جوزي عمل تحليل سائل منوي والنتيجه العدد مليون و100الف والي عايشين 20%

    اضافة رد
  182. ١١٢٢
    ريهام

    والنتيجه دي colour greyish white
    blood absent
    volume 2ml
    reaction alkaline/ph 8.0
    viscosity normal
    liquefaction time 30min
    total sperm count/ml 1.100.000
    sperm count/ejaculate 2.200.000
    direct smear
    motility
    1st hour 20%
    2nd 10%
    3rd 0%
    progression
    progressive 5%
    non progressive 15%
    total motilty 20%
    immotile 80%
    abnormal forms 40%
    type of abnormality amorphous head &enlarged middle piece
    agglutination absent
    peroxidase test
    spermatogenic cells/ml 400.000
    w.b.c.s/ml 200.000
    r.b.c./h.p.f 0-1
    trichomomnas absent
    others absent
    comments
    fsh.lh.free testosterone&semen alpha-glucosidase are suggested

    اضافة رد
  183. ١١٢١
    دابراهيم عباس

    الاخت ريهام بالنسبه لزوجك يجب ان يجرى تحليل لهورمونات testosterone &l h &f s h and prolactin وعمل اشعه موجات صوتيه على الخصيتين واطلاعى عليها وربنا يرزقكما الذريه ان شاء الله

    اضافة رد
  184. ١١٢٠
    دابراهيم عباس

    الاخت ورده طالما عدد الحيوانات المنويه قليل فيجب اجراء تحليل لهورموناتtestosterone &f s h &l h and prolactin وكذلك عمل اشعه موجات صوتيه على الخصيتين واطلاعى عليه ولكن يجب ان يتناول دواء venroton capsules 3 مرات يوميا لتقويه الاوعيه الدمويه فى منطقه الصفن وايضا دواء l carnitine capsules 3 مرات يوميا لحين عمل التحاليل وايلغى بها لاستكمال العلاج وربنا يرزقكما الذريه من فضله وكرمه

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  185. ١١١٩
    ميدووو

    ددكتور لو سمحت كنت اعانى من التهاب البروستات واخدت تافنيك لمده شهر وبعدها سيبروفلكساسين والحمد لله تحسنت الحاله ولكن اوقات تعاودنى بعض الاعراض الخفيفه والمشكله الاكبر قله فى الاحساس بالقضيب وقت الجماع فهل من علاج وشكرااا

    اضافة رد
  186. ١١١٨
    وردة

    شكرا يا دكتور على اهتمامك وجزاك الله كل خير، بحثت عندنا في الصيدليات على الدواء الذي وصفته لزوجي، لكن قال لي الصيدلي أنه غير متوفر عندنا في الجزائر وحاولي أن يصف لك الدكتور هذا الدواء باسم دواء يشبهه (أي تسمية أخرى للدواء). وشكرا يا دكتور

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  187. ١١١٧
    د ابراهيم عباس

    الاخت ورده الادويه بالعربيه ( ال كارنيتين )هو الاسم العلمى وليس التجارى وهذا متوفر فى كل دول العالم ام الدواء الاخر فهو لتقويه الاوعيه الدمويه ان لم يكن متوفر نستخدم دواء (دافلون 500 مجم )وهذا دواء عالمى ويستخدم اى مركب يحتوى على (فيتامين e and selinum)والرجاء اجراء التحاليل التى طلبتها واطلاعى عليها والله هو الشافى

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  188. ١١١٦
    د ابراهيم عباس

    الاخ ميدووو هل تستخدم اى كريمات موضعيه اثناء الجماع اذا كان كذلك فهذا الاحساس بسببها وان لم يكن فمحتمل ان يكون بسبب التهاب البروستاتا فالرجاء عمل تحليل سائل منوى واطلاعى عليه والله هو الشافى

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  189. ١١١٥
    د ابراهيم عباس

    تحياتى لجميع الاصدقاء لقد حدثت مشكله فى الايميل الخاص بى وظل مغلق بالنسبه لى ولا استطيع الدخول عليه فتره طويله ما يزيد عن 6 شهور واخيرا استطعت فتحه فوجدت اصدقاء كثيرين قاموا بارسال اسئله طبيه واستشارات لى ولم اقم بالرد عليها فوجب الاعتذار للجميع والتنويه على امكانيه استقبالر للاسئله مجددا

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  190. ١١١٤
    ميدووو

    شكرا يادكتور على الرد ولكنى لا استعمل اى كريمات نهائيا وعملت تحليل السائل المنوى مرتين والحمد لله مافى شئ وربنا رزقنى بحمل زوجتى ولكن مااعانى منه من يوم زواجى للحين من سنه ونصف تقريبا الا انى اسافر ولست مقيم مع زوحتى مااعانى منه هو قله شديده فى الاحساس بالمتعه فى القضيب وقت الحماع واحيانا الم فى مجرى البول بس الحمدلله اعراض الالتهاب البروستات معظمها اختفت فلو هو سبب ده هل من علاج ممكن ازوده معاه واسف عالاطاله وشكرا دكتور

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  191. ١١١٣
    ميدووو

    اخر تحليل منى عملته من حوالى اربع شهور كان العدد 130مليون والحركه 70% واللزوجه نورمال ونسبه التشويه30% وكرات الدم البيضاء 1-3وذهبت لدكتور وانافى مصر في نفس الوقت وعملى فحص بروستات عن طريق الشرج بعدالامتناع عن الجماع 3ايام وفحصه بنفسه تحت الميكروسكوب وقالى مافى شئ الحمد لله بس بجد نفسى اتمتع بحياتى الزوجيه وبالمعاشرة على اكمل وجه ارجوا الافادة دكتور وشكراااا

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  192. ١١١٢
    ميدووو

    وكمان يادكتور وفت الانزال بحس بالمتعه وكل حاجه بس بحس ان قوة دفع المنى ضعيفه شويه وساعات مش بحس بخروج المنى بس تبقى المتعه موجوده ده ممكن يفيد حضرتك فى التشخيص

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    • ١١١١
      دابراهيم عباس

      الاخ الب ارسلان ارتفاع نسبه هورمون f s h يعنى ضعف فى الخصيه وضعف فى انتاج الحيوانات المنويه فالرجاء اعطائى فكره عن الخصيتين عن طريق اشعه موجات صوتيه على الخصيتين والله هو الرازق والشافى ان شاء الله

      اضافة رد
  193. ١١١٠
    ألب ارسلان

    السلام عليكم

    انا كنت عملت تحليل هرمونات منذ ثلاثة اشهر وكانت النتيجة كالتالى
    fsh 39.7 المعدل الطبيعى من 1.5 الى 12.4
    lh 14.2 المعدل الطبيعى من 1 الى 9,3
    testostron 5,17 المعدل الطبيعى من 3 الى 10
    وبعد كدة انا خضعت لكورس فيتامينات لمدة ثلاث اشهر مكون من
    الكارنتين خمس كبسولات صباحا وخمسة مساءا
    كو انزيوم q10 كبسوليان صباحا وكبسولتان مساءا
    اوميجا ثرى بلس كبسولة صباحا
    فوليك اسيد قرص صباحا
    اكتو زنك كبسولة صباحا وكبسولة مساءا
    جنسانا كبسولة صباحا وكبسولة مساءا
    فيتامين ه فورت 400 كبسولة صباحا وكبسولة مساءا
    فيتامين d3
    نصف قرص كلوميد قبل النوم
    وبعد كدة عملت تحليل هرمونات تانى
    fsh 60.4
    lh 26.8
    testostron 4,32
    مش عارف ايه اللى خلى الهومونات ترتفع بالصورة دى
    ايه الحل دلوقتى افدنى يا دكتور

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  194. ١١٠٩
    دابراهيم عباس

    الاخ مبدووو عرفنى اين تعيش حتى استطيع وصف ادويه لك لان ما تعانيه هو اعراض التهاب فى مجرى البول والبروستاتا لان مش كل التهابات البروستاتا بكتيريه ولكن هناك انواع اخرى والله هو الشافى

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  195. ١١٠٨
    فراس فايز

    ااسلام عليكم
    دكتور انا عملت قبل تحليل لسائل منوي طلع لي صفر في حيوانات المنوية.وتئزمت كثير لين قررت اروح لدكتور ورحت طلب دكتور تحاليل للهرمونات وبعدها سويت تحليل وطلع كل شي سليم ماعدا هرمون الذكورة تستوستيرون منخفض كثيرا وقال لي ابدا علاج اخد ابرة كل اسبوع لمدة شهر ونصف وعطاني ادوية
    وانا خايف يا دكتور تطلع نتيجةة نفسها
    طمني يادكتور
    علما صارلي متزوج سنة و خمس شهور

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  196. ١١٠٧
    ألب ارسلان

    السلام عليكم
    يا دكتور الخصيتين اليمنى واليسرى كانت معلقتان فى القناة الاربية بسبب وجود فتق اربى منذ حوالى ستة اشهر عملت اصلاح للفتق وتنزيل الخصيتين فى الكيس والدكتور بيقول انهم حالتهم كويس وفى الحجم الطبيعى وغير متيبسة
    وبعد الانزال عملت تحليل هرمونات وكانت النتيجة زى ما قولت لحضرتك وبعد كورس الفيتامينات ارتفع الهرمونات مش عارف السبب فى الارتفاع كورس الفيتامينات ولا ايه ومش عارف اعمل ايه الان

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  198. ١١٠٥
    د ابراهيم عباس

    الاخ الب ارسلان طالما الهورمونات بهذه النسب فهذا يعنى ان عملهما تأثر بتأخر انزالهما ولكن يجب أخذ عينه من الخصيه كخطوه مهمه فى التشخيص وربنا يكرمك ان شاء الله وتكون النتائج ايجابيه

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  199. ١١٠٤
    د ابراهيم عباس

    الاخ فراس أطمأن ان شاء الله ستكون النتائج كويسه طالما هناك انخفاض فى الهورمونات ولكن العلاج بالابر سيستمر لمده طويله من 3 شهورالى سنه ولكن ان تطلعنى على نتائج تحاليل الهورمونات وربنا يرزقك الذريه ان شاء الله

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  200. ١١٠٣
    ميدووو

    شكرا على الاهتمام دكتور وانا متواجد بمص وياريت حضرتك الاقى حل لمشكله قله المتعه بالقضيب وقت الجماع وشكراااا

    اضافة رد
  201. ١١٠٢
    ألب ارسلان

    جزاكم الله خيرا يا دكتور

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    • ١١٠١
      فاتن

      السلام عليكم ورحة الله وبركاته
      دكتور
      انا كنت اعاني من التهابات في المثانه وذهبت الى الطبيب وعمل لي تحليل بول
      وقال انه التهاب في المثانه صرف لي الطبيب دواء عبارة عن حقن لا اعرف اسمها
      وانا استخدمتها يومين بعد ان خف الالم ولم يزول لأن الحقن كانت مؤلمة جدا
      وانا الان اتحل الام مايقارب سنه واعتقد انه تضاعف واحتمال وصل الى الكلى
      الان انا اشعر بـ
      1_لون البول اصبح وردي
      2_الم شديد في البطن
      3_ الم شديد لحظة التبول لدرجة انه احس بدوخ وحرارتي ترتفع

      اريد علاج غير الحقن
      ربنا يبارك فيك

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    • ١١٠٠
      زائر

      السلام عليكم ..انا عندي 3بنات واريد ولد واستشرت الدكتوره وقالت لي افضل طريقه هي اطفال الانابيب وانا ارضع وقمت باخذ حبوب لقطع الحليب فهل يؤثر هرمو ن الحليب على العمليه

      اضافة رد
    • ١٠٩٩
      زائر

      لو سمحت يادكتور انا كنت اعاني من سرعه قدف شديده عند لمس راس القضيب وذهب الي دكتور بجده وعمل تحليل بروستاتا واعطاني تيفانيك لمده شهر والحمد لله تحسنت ولكن تعود الاعراض عندما ينتهي الدواء وامس عملت فحص للخصيه في المنزل ووجدت ورم مثل حبه العدس علي جدار الخصيه اليمين ولكنها ليست ثابته بمعني اني بحركها باظافر يدي علي جدار الخصيه واحيانا تختفي واحيانا تظهر تفسيرك يادكتور لو سمحت

      اضافة رد
  202. ١٠٩٨
    د ابراهيم عباس

    الاخ ميدووو انصح بتناول الادويه الاتيه بروستاكيور كبسولا ت كبسوله مرتين يوميا لمده شهر وتستخدم وتستعمل بروستالين لبوس مره كل ليله لمده اسبوعان وتستعمل كافاجين لبسولات كبسوله ثلاث مرات لمد شهر والله هو الشافى

    اضافة رد
  203. ١٠٩٧
    د ابراهيم عباس

    الاخن فاتن يجب عمل تحليل بول واشعه موجات صوتيه على البطن والحوض واطلاعى عليها وكذلك عمرك وهل انت آنسه ام متزوجه ولو كنت متزوجه هل مرضعه ام لا وكذلك اين تقيمين والله هو الشافى

    اضافة رد
  204. ١٠٩٦
    ميدووو

    وكمان عندى المنطقه المثلثه ااسفل راس القضيب متعتها قليله وساعات بحس فيها بالم ومش عارف ان كانت جلديه ولا تابعه لنفس الاعراض السابقه

    اضافة رد
  205. ١٠٩٥
    ميدووو

    معذرة يادكتور انا اخدت بروستانورم وبيبون ولبوس ديكونجستيل وسباسمو يورجنين على فترات متقطعه مع التافنيك او السيبرو فى كورسات طبقا لدككتور مسالك وبقت مشكله الاحساس بمتعه القضيب ضعيفه اخدت الكافجين نفس الكلام ارجو حل لهده المشمله وشكرا

    اضافة رد
  206. ١٠٩٤
    هبه محمد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    معلش يادكتور انا متزوجة من 6 سنوات وزوجى عمل تحليل سائل منوى وكانت النتيجة ان العدد(صفر) وفحص الخصيتين وحجمهم سليم
    soermatoginic cells:200000
    pus cells:1200000
    المهم عمل عينة من الخصية عام 2011 وكانت النتيجة sertoly cells only sendrome
    ونتيجة تحاليل الهرمونات
    fsh:14
    lh:12
    tes:3
    prolactin:8
    وروحنا لدكتور تانى قال ان مفيش علاج دلوقتى للحالة دى
    بس تقرير العينة كان على الخصية اليمين فقط وده مخلينى اشك انها صحيحة اصلا
    اخر دكتور شافه قال ان نسبة الصديد عالية جدا وهى اللى ماثرة على درجة حرارة الخصية فبالتالى مش قادرة تنتج
    وكتبله على دواء (سيبروباى 750) و(كرانتفيتا فورت)وقال هيكتبله على ادوية تانية وان شاء الله الخصية هتقدر تنتج تانى
    انا بقى يادكتور مش عارفة اصدق مين الدكتور الاولانى ولا التانى خايفة امشى ورا امل ومفيش حاجة تحصل
    فكنت محتاجة اعرف راى حضرتك فى الموضوع ده

    اضافة رد
  207. ١٠٩٣
    هبه محمد

    معلش يادكتور نسيت اقول لحضرتك انه عمل دوبلر ع الخصيتين وتوجد دوالى بسيطة بس قالوا انها مش هى اللى ماثرة ع العدد

    اضافة رد
  208. ١٠٩٢
    د ابراهيم عباس

    الاخ ميدوو هل عدم الاحساس او قله الاحساس اثناء الجماع فقط يعنى عند مسك العضو بعيدا عن الجماع هل تحس به ام لا وهل تعرضت لاى اصابات فى منطقه الحوض او الظهر وهل المدام تستعمل اى كريمات او غسولات مهبليه قبل الجماع اما بالنسبه للمنطقه المثلثه فهذه اعراض التهاب فى مجرى البول تاخد له فيبراميسين 100مجم و كبسوله كل 12 ساعه لمده اسبوع والله هو الشافى

    اضافة رد
  209. ١٠٩١
    ميدووو

    نعم عند الجماع وعند ممارسه العاده السريه وهى نادرة معى الحمد لله احس ببعض المتعه فى القضيب ولكن من الخلف ةالوسط اما منطقه الراس واسفل الراس فايضا قليله المتغه والحمدلله ما فى اى اصابات فى الحوض او الظهر وزوجتى لا تستعمل اى كريم او غيرة..وشكراا

    اضافة رد
  210. ١٠٩٠
    د ابراهيم عباس

    مدام هبه هل تحاليل الهورمونات حديثه او اجريت فى 2011 وقت اخذ العينه اذا كانت كذلك فياريت نعمل تحاليل جديده لان للاسف ارتفاع هورمون f s h علامه غير جيده على ضعف الخصيه وخليكن املكم فى الله كبير افيدينى فى هذه النقطه

    اضافة رد
  211. ١٠٨٩
    ميدووو

    هل الموضوع ممكن يكون متعلق بحساسية فى جلد القضيب او بعض القصور فى النهابات الحسيه لاعصاب القضيب وخاصه الراس واسفله ولا هو كل دى اعراض طبيبعيه لالتهاب البر ستات ارجوا وصف االعلاح المناسب يادكتور وشكرااا

    اضافة رد
  212. ١٠٨٨
    هبه محمد

    لا والله يادكتور التحاليل دى قديمة معملناش هى كانت فى نفس وقت العينة
    بس مكتوب فى التحليل ان النسبة دى هى المعدل الطبيعى
    وكنت عاوزة اعرف راى حضرتك فى الدواء اللى الدكتور كتبهوله هل هيفيد ولالا

    اضافة رد
  213. ١٠٨٧
    هبه محمد

    وهل ارتفاع الهرمون ده مالوش علاج
    وياريت يادكتور تقولنا ايه اللى ممكن نعمله

    اضافة رد
  214. ١٠٨٦
    د ابراهيم عباس

    الاخ ميدوو فعلا الموضوع متعلق بالاحساس فى الجلد فنأخذ ديبوفيت امبول عضل كل اسبوع لمده شهرين وناخد نبوربيون اقراص قرص ثلاث مرات لمده شهرين ولو ما حصلش تحسن ناخد راى طبيب مخ واعصاب واذا كان فى المتاح بجوارك دكتور مخ واعصاب نروح له من الان لان الموضوع ليس له علاقه بالتهاب البروستاتا والله هو الشافى

    اضافة رد
  215. ١٠٨٥
    ميدووو

    معذرة دكتورنا الكريم بس دى مجرد فيتاميناتولو المشكله فى الاحساس بالجلد استشير مخ واعصاب ولا جلديه واخد العلاج الاول ال حضرتك قلت عليه بالنسبه للبروستات ولا لا داعى له وشكرا جزيلا

    اضافة رد
    • ١٠٨٤
      سلوم

      سلام
      ان عند ضعف في الحركة الحيوان المنوي15 % والمجموع50 وكل شهر استخدم علاج جنوسمين ونفس التحليل هل من علاج مجرب غيره

      اضافة رد
  216. ١٠٨٣
    د ابراهيم عباس

    الاخ ميدوو هذه الادويه فيتامينات ولكن لها دور تنشيط اعصاب الاحساس فى الجلد ولا ضرر من استخدامها فممكن استخدامها لحين العرض على طبيب مخ واعصاب او تأجيلها واعرض نفسك على طبيب مخ واعصاب اما الادويه الاخرى فلا مانع من استخدامها وان شاء الله هاتفيد والله هو الشافى

    اضافة رد
    • ١٠٨٢
      هاجر

      دكتور انا عندي حموضة المهبل ph 7.5 ولم احمل ماذا افعل

      اضافة رد
  217. ١٠٨١
    ميدووو

    شكرا جدا لحضرتك يادكتور واسف على الازعاج بس معلهش سؤال اخير عند القذف ساعات بحس ان المنى مفيش حاجه تنقبض عليه بحسه سلس كده فبالتالى المتعه بتقل وبيكون قوة دفعه ضعيفه الى حد ما فما سبب ده واى علاجه لو تكرمت وشكرا للمرة التانيه

    اضافة رد
  218. ١٠٨٠
    د ابراهين عباس

    الاخ ميدووو ده سببه احتقان البروستاتا استعمل بروستاكيور مرتين وديكونجستيل لبوس ولو كنت بتستعمل اى ادويه لتأخير القذف اوقفها لانها تسبب المشكله دى والله هو الشافى

    اضافة رد
  219. ١٠٧٩
    ميدووو

    معلهش دكتور عارف ان طولت على حضرتك ولكن سؤال اخير هو الاحتقان يجى عادى وانا مع زوجتى ولا المفروض وانا بعيد ولا هو ممكن المشكله فى عضله معينه بالبروستات او حولها تكون ضعيفه لذلك لا تنقبض على احسن حال وقوة دفعها للمنى تكون ضعيف للاستفسار فقط وهل لها علاح ومليون شكر لسعه صدر حضرتك

    اضافة رد
  220. ١٠٧٨
    هبه محمد

    معلش يادكتور هو حضرتك مردتش عليا ليه؟

    اضافة رد
  221. ١٠٧٧
    الوفا

    السلام عليكم دكتوره انا حامل فالشهر الأول هل ابدأ بأستخدام حمض الفوليك؟ وهل فاكهة المانجو مضره بالحامل؟

    اضافة رد
  222. ١٠٧٦
    د ابراهيم عباس

    مدام هبه لابد من عمل تحاليل حديثه واطلاعى عليها وبالنسبه لارتفاع هورمون f s h علاجه هو ان ربنا سبحانه وتعالى ينعم علي زوجك ان الخصيه تبدا فى انتاج الحيوانات المنويه والله الشافى

    اضافة رد
  223. ١٠٧٥
    د ابراهيم عباس

    مدام هبه آسف للتلأخير فى الرد

    اضافة رد
  224. ١٠٧٤
    هبه محمد

    ولا يهمك يادكتور ومتشكرة اوى على اهتمامك واسفة على تعبك
    بس افهم من رد حضرتك ان ارتفاع الهرمون ليس له علاج فى الوقت الحالى؟

    اضافة رد
  225. ١٠٧٣
    د ابراهيم عباس

    المدام التى تسأل عن استعمال حمض الفوليك هو يستخدم من بدايه الحمل الى نهايه الاسبوع الثانى عشر والف سلامه وربنا يتمم لك على خير

    اضافة رد
  226. ١٠٧٢
    عبدالمجيدمحمدعلي

    قمت باجراءعملية الدوالي في الجهتين وبعدهاتم اخذعينه من خصيه واحده وكانت النتيجه موت الحيوانات المنويه في المرحله الثانيه من تكوينهاحسب ماافادني الطبيب فهل من حل اخرافيدوناجزاكم الله خيرالجزا

    اضافة رد
  227. ١٠٧١
    د ابراهيم عباس

    الاخ عبد المجيد ماسبب اخذ العينه هل عدم وجود حيوانات منويه فى السائل المنوى او موجوده ولكنها ميته وعموما فى الحالتين يجب عمل تحليل هورمونات testosterone and f s h and l h and prolactin , واطلاعى عليها والله هو الشافى

    اضافة رد
  228. ١٠٧٠
    amal

    dr
    جزاك الله خير على مجهودك اسأل الله ان يكتبه في ميزان حسناتك

    سؤال

    اشرح لي فضلا لا امرا كيف ممكن لو احد تعرض لالم بالظهر بسبب انه شال شي ثقيل و ظل الالم كم يوم و راح المستشفى

    كسف ممكن يأثر على ادائه الجنسي

    لان زوجي تعرض لحادثه شال حاجه ثقيله و ظهره آلمه و راح المستشفى و زواجنا كان بعده بأسبوع

    زوجي القذف عنده ضعيف و لما كشف طلع عنده نقص هرمون التستسترون بس الفحص عمله بعد سنه و اتوقع نفسيته كانت سيئه بسبب ادائه

    اضافة رد
  229. ١٠٦٩
    د ابراهيم عباس

    مدام امل بالنسبه لعلاقه اصابه الظهر بالضعف الجنسى هذا وارد ولكن فى حاله وجود انزلاق غضروفى مسبب ضغط مؤثر على على الاعصاب المسؤله عن احاث الانتصاب ولكن غالبا هذا لا يحدث منفردا اى يكون معه اعراض اخرى مثل مشاكل فى دفع البول وضعف فى عضله الشرج وهذا لا يشخص الا بالرنين المغناطيسى ولكن اود الاطلاع على نتائج الهورمونات كامله لان لا يصح اجراء هورمون التستوستيورن اى يجرى testosterone and l hand f s h,and prolactin ,وهل رزقتم باولاد ؟ وهل حجم الخصيتين طبيعى او حجمهما ضغير (ضامرتين) وهل اخد علاج ؟للضعف الجنسى واين تعيشون لامكانيه وصف علاج له والله هو الشافى ان شاء الله

    اضافة رد
    • ١٠٦٨
      amal

      دكتورنا الفاضل
      انا بالشرقيه
      لم نرزق بأولاد لان زوجي ممتنع عن العلاقه الزوجيه بعد مرور سنه من الزواج و اعتقد السبب هو نفسي و عضوي لان الانتصاب كان ضعيف و اذا كان كويس لا يقذف

      مع الكشف اخبره الدكتور ان هرموناته الذكوريه كأنها هرمونات رجل بالثمانين ..زوجي ٣٦
      انا ارسلت لك قبل نتائج هرموناته الثانيه و كلها طبيعيه تميل انها تكون منخفضه لكن في حدود الطبيعي
      ما عمل رنين مغناطيسي و انا احاول اقنعه
      الخصيتين طبيعيه و البول كذالك
      انا تعبت احاول اقنعه يكشف
      فجالسه احاول اجد اجابات لحالته

      نعم حصل له انزلاق غضروفي و تألم منه ايام

      بس اكيد ماله صله بالرغبه

      لان زوجي الرغبه عنده شبه معدومه

      اضافة رد
  230. ١٠٦٧
    الملكي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور اعاني من استخدام العاده السريه بكثره وسرعة القذف حيث انو ماتعده ثواني شو الحل

    اضافة رد
  231. ١٠٦٦
    د ابراهيم عباس

    الملكى سرعه القذف سببها العاده السريه حاول تقلع عن العاده السريه بممارسه الرياضه والبعد عن اى مؤثرات جنسيه والله يوفقك

    اضافة رد
  232. ١٠٦٥
    ميدووو

    السلام عليكم دكتور. .كيف حضرتم…انا ماشى على حقن ديبوفيت واقراص نيوروتون بقالى حوالى شعر ولسه مفيش تحسن فى الاحساس راى حضرتك اكمل عليها ولا اوقفها

    اضافة رد
  233. ١٠٦٤
    د ابراهيم عباس

    الاخ ميدو الحاله اللى زى كده بتاخد وقت شويه واستمر على العلاج ويرضه روح خد رأى طبيب مخ واعصاب والله هو الشافى

    اضافة رد
  234. ١٠٦٣
    ميدووو

    والله يادكتور استشرت كذا دكتور هاتفيا وليس بالكشف للامانه احدهم قال لى استمر عالحقن ب12واخرين قالولى راجع طبيب نفسى مع ان على اقتناع تام بانه غير نفسى وعموما هكمل عالعلاج بس استمر الحقن كل اسبوع ولا اخفض المده شويه وشكرااا لحضرتك

    اضافة رد
  235. ١٠٦٢
    دابراهيم عباس

    الاخ ميدوو استمر على العلاج لمده شهر كمان بتفس الطريقه والله هو الشافى

    اضافة رد
  236. ١٠٦١
    شمس

    انا زوجي صفر حيوانات منويه ولكن عنده 200الف خلايا منويه في امل وهل ينفع حقن مجهري افادني باله عليك

    اضافة رد
  237. ١٠٦٠
    د ابراهيم عباس

    مدام شمس كيف عرفتم بوجود خلايا هل اجريتم عينه من الخصيه وهل وجد الاطباء خلايا فقط او وجدوا حيوانات منويه وهل اجريتم تحليل هورمونات testosterone and l h and f s h and prolactin وهل سبق تناول ادويه الرجاء اطلاعى على هذه الاشياء والله يرزقكم الذريه ان شاء الله

    اضافة رد
  238. ١٠٥٩
    احمد الخطيب

    السلام عليكم استاذي الفاضل
    منذ سبع شهور ضهر الم بخصيتي اليسري وراجعت دكتور اخصائي قام بعمل فحص يدوي وقال لي الحمدالله لايوجد شي تجنب لبس الملابس الضيقًة مع العلم انه يوجد حبة صغيرة اعلا الخصية هي التي تسبب الالم عند الضغط عليها واختفا الالم من اسبوع عاد الالم بنفس المنطقة مع وجود الم بلفخذ الايسر والرجل الايسر راجعت الصيدلية وصف لي دوا سيربوماكس الرجاء تقديم اامشورة والنصح لي وجزاك الله كل خير وجعلوا بميزان حسناتك

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  239. ١٠٥٨
    د ابراهيم عباس

    الاخ احمد الخطيب هل انت متزوج ام لا هل يوجد حرقان فى البول او حرقه فى خروج المنى هل يوجد افرازات من فتحه مجرى البول هل هناك علاقه بين الالم و العلاقه الشرعيه مع زوجتك لو انت متزوج هل الالم يزداد مع الوقوف وكم عمرك ولوانت متزوج استفسر من زوجتك على وجود مشاكل فى التبول (حرقه او كثره فى التبول )او التهاب مهبلى يعنى افرازات ومالونها ان وجدت وان شاء الله ربنا يساعدنا فى افادتك

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  240. ١٠٥٧
    احمد الخطيب

    عمري ٢٧ سنة وغير متزوج ولايوجد اي حرقة بلبول ولا اي تورم في الخصية ولا اي انتفاخ وامارس العادة السرية تلت مرات بلاسبوع ولايوجد اي علاقات جنسية مع نساء والالم موجود عند الصغط علحبة الموجودة علخصية والحبة قاسية ومسببة الم في الفخذ اليسار والرجل اليسار ولا يوجد الم او حرقة بلبول الالم طهر عند ممارسة العادة السرية من اسبوع الرجاء افادتي وجزاك الله كل خير

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    • ١٠٥٦
      مسلم

      السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
      لوسمحت يا دكتور ابراهيم .المدام بتعتى راحت عند دكتورة وكتبتلها جينوزول مرة واحدة بليل و دوباجون نص برشامه وسط العشاء ونولفا دكس لمدة خمس ايام بس مش عارف معادو امتا نولفا دكس وبلنسبه للجماع عادى ولى بعد العلاج ولزم الجماع كام مرة فى اليوم ؟تحياتى واحترامى وتقديرى اليك

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      • ١٠٥٥
        د هبراهيم عباس

        الاخ الخطيب هذه الاعراض اعراض التهاب فى البربخ او كبس منوى ملتهب ولكن للتشخيص يجب اجراء اشعه سونار على الخصيتين واطلاعى عليها والله هو الشافى

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  241. ١٠٥٤
    احمد حسين

    السلام عليكمورحمه الله وبركاته
    لوسمحت يا دكتور ابراهيم .المدام بتعتى راحت عند دكتورة وكتبتلها جينوزول مرة واحدة بليل و دوباجون نص برشامه وسط العشاء ونولفا دكس لمدة خمس ايام بس مش عارف معادو امتا نولفا دكس وبلنسبه للجماع عادى ولى بعد العلاج ولزم الجماع كام مرة فى اليوم ؟تحياتى واحترامى وتقديرى اليك

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    • ١٠٥٣
      د هبراهيم عباس

      الاخ احمد حسين جينوزول للالتهابات الفطريه المهبليه فيجب توقف الجماع لمده اسبوع ووبواجون لارتفاه هورمون الحليب ونوفادوكسى لتنشيط التبويض وبالنسبه للجماع يكون يوم بعد يوم فى ايام التبويض وهى ايام 12 14 16 مع توقف الجماع ايام 11 13 15و ربنا يرزقكم الذريه ان شاء الله

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  242. ١٠٥٢
    احمد الخطيب

    جزاك اللله كل خير يا دكتور الرجاء نصيحتي هل اقوم باستئصال الكبس المنوي وهل له تاثير علانجاب والقدرة الجنسية علما ان االالم فقط عند الضغط علحبة الموجودة علخصية وما ذا تنصحني جزاك الله كل خير وجعلة بميزان حسناتك

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  243. ١٠٥١
    احمد الخطيب

    السلام عليكم دكتور تم وصف لي دوا سيبروماكس ٥٠٠ مل حبتين بليوم اخذتهم لمدة اسبوع ومازالت الحبة موجوذة ماذا تنصحي افعل

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    • ١٠٥٠
      دابراهيم عباس

      احمد الخطيب الكبس المنوى لا يؤثر على الانجاب ولا يستئصل بالجراحه الا لو كان كبير جدا وممكن يكون الحبه عباره عن تضخم بالبربخ لذا اجرى اشعه موجات صوتيه للتأكد من التشخيص وللاطمئنان اعمل تحليل سائل منوى بعد التوقف عن اخراج المنى لمده 4 ايام ومزرعه بكتيريه للسائل المنوى لكى نعرف المضاد الحيوى المناسب واطلعنى عليها والله هو الشافى

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  244. ١٠٤٩
    الشهراني

    امي لديها سلس علما بان وزنها تقريبا 82 وعمرها 65 وعندها يكر وتاخذ حبوب ومنظم وكذلك تاخذ حبوب لعلاج الخشونه وتاخذ حبوب لعلاج التهاب المعده علما بانها سبق وان اخذت حبوب للسلس دون جدوى فمالحل ؟؟

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    • ١٠٤٨
      د ابراهيم عباس

      الشهرانى السلس الذى تعانى من الوالده هل هو خروج البول مع الكحه او العطس او مع رفع اى اشياء ثقيله ام خروج البول باستمرار دو التحكم فيه او خروج البول سريعا فور الاحساس بالتبول وهل هناك حرقه فى التبول ويجب اجراء تحليل بول وما هو الدواء الذى اخذته وكم مده استعماله والله هو الشافى

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  245. ١٠٤٧
    احمد

    دكتور اعانى من القذف السريع بسبب نقص التسترون هل مع المعالجه التعويضيه يزول علما انى اعانى من صغر العضو لكن يوجد انتصاب ورغبه طبيعيه .

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    • ١٠٤٦
      د ابراهيم عباس

      احمد سرعه القذف ليس لها علاقه بهورمون الذكوره لكن ممكن تكون بسبب التهاب البروستاتا واو اسباب آخرى مثل التوتر وبالنسبه لهورمون الذكوره ما نسبته وما نسبه هورمون l h )ال اتش )وهل انت متزوج ام لا وهل انجبت ام لا ويجب اجراء تحليل سائل منوى والاشياء الطبيعيه هى الاسماك والجمبرى والكابوريا والبقدونس والله هو الشافى

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  246. ١٠٤٥
    rasha

    Hi dr, would like to know if the semen result for my husband is ok or no
    ABNORMAL MATURE 40 %
    IMMATURE FORMS 2 %
    ABNORMAL HEAD 35
    ABNORMAL NECK 10
    ABNORMAL HEAD & TAIL 15
    ABNORMAL HEAD & NECK 20
    ABNORMAL NECK & TAIL 10
    ABNORMAL HEAD, NECK, TAIL 5
    SPERMATOCYTE 3
    PMN CELLS 2
    COMMENTS N/C
    Period of Abstinence 4
    Clinical Data N/A
    Note: The reference range and other method
    performance specifications have not been
    established for this test.
    Color CREAMY WHITE
    pH 8
    Greater than 7.2
    Volume 3.5 mL
    > 1.5 mL
    Viscosity > 2 CM cm
    LESS THAN 2 cm
    Liquefaction Time > 60 Mins. Minutes
    LESS THAN 60 Minutes
    SPERM AGGREGATION NO AGGREGATION
    SPERM AGGLUTINATION NO AGGLUTINATION
    GRADE I: ISOLATED 50
    SPERMATOZOA
    GRADE IV: GROSS ALL SPERMATOZOA
    AGGLUTINATED & AGGLUTINATES
    INTERCONNECTED
    RAPID PROGRESSIVE MOTILITY 25 % L
    > 32 %
    NON-PROGRESSIVE 40 %
    NON-MOTILE 35 %
    FRUCTOSE PRESENT
    Present
    Sperm Viability VIABLE %
    >58 %
    Note: % Motility (Progressive + Non-Progressive)
    that is >40 % are considered viable.
    SPERM WBC 3-5
    SPERM RBC 2-4
    EPITHELIAL CELLS FEW
    SPERM BACTERIA ABSENT
    Sperm Concentration 22.2 x 10^6/mL
    Greater Than 15.0 x10^6/mL
    Round Cell Concentration 0.6 x 10 ^6/mL 0.00 – 1.00
    Less Than 1.0 x10^6/mL
    TOTAL SPERM COUNT 77.6 x 10 6/ejac
    Greater than 39.0 x10^6/ejaculate
    NORMAL MATURE 60 %

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    • ١٠٤٤
      د ابراهيم عباس

      مدام رشا تحليل زوجك جيد باستثناء ان نسبه الحيوانات الميته كبيره نسبيا وان نسبه الحركه لو زادت تكون افضل ان شاء الله هل زوجك يعانى من دوالى بالخصيتين او الآم اثناء خروج المنى او تعالج قبل ذلك من التهاب بالبروستاتا وآسف على التأخير افيدنى بالرد وان شاء الله نفيدكم وربنا يرزقكم الذريه

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  247. ١٠٤٣
    محمد

    السلام عليكم ورحمه الله جزاك الله خيرا يادكتور ونفع بك المسلمين لو سمحت يادكتور انا متجوز من شهرين عمري 27 ووزني 74 وعملت تحليل ساءل منوي والنتيجه كالاتي
    volum:4ml
    color : creamy white
    consistency :visicid
    liquefacation :>3hr
    sperm count :40million/ml
    motility :
    rapid linear forward progression :8%
    slow linear and nonlinear :17%
    non progressive motility :35%
    immotile : 40%
    vitality :60%
    pus cells:2-3
    bb.cs:1-2
    agglutination:++
    abnormal forms : 55%
    روحت لطبيب مسالك وكشف عليا وقالي عندك دوالي بسيطه جدا في الخصيه اليسري وقالي لاتحتاج الي جراحه وكتبلي علي الاتي :
    carnivita forte
    vitmaxplus
    octatron
    tamoxifen 10mg
    acetyl-cisten
    وقالي تمشي علي العلاج ده شهر وتحلل بعدها فممكن اسمع راي حضرتك في حالتي وهل العلاج ده مناسب ولا اغيره وتنصحني بايه علما باني غير مدخن ولا اشتكي من اي اعراض الحمد لله ارجو من سيادتكم الرد ولكم وافر الاحترام والتقدير

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    • ١٠٤٢
      د ابراهيم عباس

      الاخ محمد الادويه التى تستعملها جيده ولكن اود ان تستعمل معها كبسولات ال كارنيتين كبسوله 3 مرات وكبسولات سيليفيت (فيتامين eوسيلينيوم )كبسوله مرتين يوميا والله يرزقك الذريه ان شاء الله

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      • ١٠٤١
        محمد

        جزاك الله خيرا يادكتور بس لوممكن حضرتك تفيدني اكتر عن حالتي يعني انا بعاني من ايه وممكن يكون عندي ايه واستمر علي العلاج ده قد ايه

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        • ١٠٤٠
          د ابراهيم عباس

          محمد ما عندك هو التهاب فى البروستاتا او الحويصلات المنويه وهو ما يسبب زياده اللزوجه فى السائل المنوى فهل اصبت بخراج قبل ذلك فى احدى الخصيتين او اجريت اى عمليات جراحيه فى الخصيتين ولكن اعمل تحليل للاجسام المضاده للمنى فى الدم والمنى لان فى حاله وجود هذه الاجسام المضاده لها علاج خاص بالاضافه للادويه التى تستعملها والله يرزقك الاولاد ان شاء الله

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          • ١٠٣٩
            محمد

            جزاك الله خيرا يادكتور وبارك الله فيك انا روحت لدكتور مسالك وكشف علي البروستاتا بالاشعه التليفزيونيه ولاقاها سليمه وهو قالي كده قالي البروستات سليمه فممكن لو تكرمت يادكتور تكتبلي علاج التهاب الحويصلات المنويه لانه صعب الاقي التحاليل اللي حضرتك طلبته في المكان اللي انا فيه وجزاك الله كل خير وسؤال اخر اذا تكرمت هل هناك فرق بين تحليل السائل المنوي بالكمبيوتر والتحليل العادي واين اجد تحليل الكمبيوتر علما باني متواجد بفيفاء

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            • ١٠٣٨
              محمد

              اسف يادكتور نسيت اخبارك لم اعمل اي جراحات بالخصيه ولم اصب باي خراج من قبل

              اضافة رد
  248. ١٠٣٧
    أحمد المصري

    دكتور احمد انا متزوج منذ عام ولم يحدث انجاب . عملت تحليل سائل منوي والنتيجه
    volume 5 ml
    sperm count 10,000,000 / ml
    total count 56,000,000 / ml
    motility rapid progressive 10%
    sluggish 25%
    non motile 65%
    abnormal forms 50%
    pus cells normal
    تم التشخيص ولا يوجد دوالي
    تم عمل تحاليل
    FSH 14 (normal 1-11
    LH 3 (normal 1-8.5
    testoserone 3.5 (normal 3-9
    prolactin 24 normal (3-25
    مشيت علي علاج ال كارنتين قرصين في اليوم و سيلينيوم قرصين في اليوم و ترنتال 400 تلات مرات يوميا واعدت التحاليل ولم تختلف النتائج.
    بماذا تنصحني يا دكتور حيث لم يحدث حمل علي الطلاق وجزاك الله خيرا

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    • ١٠٣٦
      د ابراهيم عباس

      احمد المصرى التحليل الخاص بك به ضعف فى العدد والحركه ولكن ما يلفت النظر هو ارتفاع نسبه هورمون l hفيجب اعادته مره آخرى فى معمل تحليل آخر حتى يتسنى لنا اتخاذ الخطوه المناسبه فى العلاج والله يرزقك الذريه ان شا ء الله

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      • ١٠٣٥
        احمد المصري

        د. ابراهيم جزاك الله خيرا علي الرد والاهتمام
        بالنسبه للعدد هل 56 مليون يعتبر ضعف في العدد. حيث ان التحليل ينص علي ان الطبيعي اكثر من 45 مليون
        وبالنسبه لحتليل الهرمونات هل حضرتك تقصد ارتفاع ال LH ام FSH
        من النتائج المفترض ان FSH المرتفع وليس LH
        ام هل حضرتك تري ان LH اهم وهو المفترض اعادته

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        • ١٠٣٤
          د ابراهيم عباس

          احمد المصرى انا اقصد f s h لانه هو الاهم وبالنسبه للعدد هو يحسب بناء على العدد فى الملى الواحد وليس الاجمالى والعدد الطبيعى هو 20 مليون فى الملى الواحد وربنا يرزقك الذريه ان شاء الله

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  249. ١٠٣٣
    عمرو

    دكتور عملت تحليل للسائل المنوي علما باني اب لطفلة منذ اربع سنوات ولم يرزقني الله بغيرها وكانت النتيجه سليمه في الحجم 7 ملم والكمية 72 مليون والسرعه والكفاءة للحيوانات 60 % بعد ثلاث ساعات ولا يوجد صديد ولا دم واللزوجه جيده ولكن المشكلة في خانه شكل الحيوانات مكتوب انها 20 بمعنى فقط عشرون في المائة والباقي مشوه هذا مافهمته فهل هذا التحليل سئ ؟؟؟ انا اخشى موضوع التشوه بالتحديد ارجو افادتي افادكم الله

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    • ١٠٣٢
      د ابراهيم عباس

      الاخ عمرو بالنسبه للحيوانات المشوهه اسبابها كثيره هل تعانى من دوالى فى الخصيتين او التهاب فى البروستاتا اوحدث اصابه او تعرض الخصيتين لحراره عاليه فالرجاء عمل اشعه دوبلير على الخصيتين واطلعنى عليها والله هو الشافى

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  250. ١٠٣١
    يزن

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا شاب عمري 18 سنة واعاني من مشكلة في القضيب والمشكلة هي انه عندما يتصلب يصل الى تصلبه طبيعي وسرعان ما يطرأ عليه الارتخاء فورا فما هي مشكلتي يا دكتور وجزاء الله خيرا

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  251. ١٠٣٠
    يزن

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا شاب عمري 18 اعاني من دوالي الخصيتين وعندي مشكلة في تصلب القضيب فهو يصل الى تصلبه الطبيعي وسرعان ما يطرأ عليه الارتخاء فما هي المشكلة يا دكتور جزاك الله خيرا وهل الاكثار من العادة السرية سبب في ئلك

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    • ١٠٢٩
      د ابراهيم عباس

      الابن يزن ما يحدث ممكن يكون طبيعى لعدم وجود الحافز الجنسى المؤثر امامك وممكن يكون بسبب التهاب البروستاتا فالرجاء اجراء تحليل سائل منوى واطلاعى عليه والله هو الشافى

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  252. ١٠٢٨
    محمد

    السلام عليكم ورحمه الله يادكنور بالنسبه لسؤال حضرتك ليا قبل كده انا معملتش اي عمليات او كان في اي نوع من الخراج قبل كده وبالنسبه للبروستاتا دكتور المسالك كشف عليها بالاشعه التليفزيونيه وقال سليمه فممكن تكتبلي علاج التهاب الحويصلات المنويه لان المكان الي متواجد فيه ممكن ملاقيش فيه التحليل اللي حضرتك طلبته واذا تكرمت هل هناك فرق بين تحليل السائل المنوي بالكمبيوتر والتحليل العادي

    اضافة رد
    • ١٠٢٧
      د ابراهيم عباس

      محمد لا فرق فى التحليل بين الكمبيوتر والعادى وبالنسبه للعلاج يجب تناول حبوب سيليفيت (فيتامين ه وسيلينيوم) وكو انزيم 10كبسوله مرتين يوميا للنوعين وايضا كبسولات زنك كبسوله بعد الغداء وكبسولات ال كارنيتين مرتين يوميا لمده 3 شهور والله هو الشافى

      اضافة رد
      • ١٠٢٦
        محمد

        جزااك الله الف خير عنا وعن المسلمين يادكتور بس استفسار بسيط ماذا تعني كبسولات كو انزيم للنوعين

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        • ١٠٢٥
          د ابراهيم عباس

          احمد كبسولات كو انزيم هى منشط للخصيه وكلمه للنوعين تعنى اقصد بها هذا الدواء والدواء الذى قبله يعنى كبسوله مرتين من كل نوع والله الشافى

          اضافة رد
          • ١٠٢٤
            محمد

            جزاك الله الف خير علي مساعدتك لنا ونفع الله بك الاسلام والمسلمين وجزاك عنا خير الجزاء

            اضافة رد
  253. ١٠٢٣
    احمد

    دكتور يا ليت تشرح حالة كلاينفلتر غير الكلام المكتوب فى النت احسه غلط؟
    وهل سبق وعاينت حالة كلاينفلتر ؟

    اضافة رد
    • ١٠٢٢
      ]د ابراهيم عباس

      احمد بالنسبه لحاله كلاينفلتر باختصار وببساطه كل خلايا الانسان تحتوى على 46 كروموسوم وزوج من الكرموسومات الجنسيه (التى تحدد نوع جنس الشخص ذكر ام انثى )ففى حاله الذكر يكون الزوج المحدد للجنس x and y وبالنسبه للانثى يكون x and x وفى حاله كلاينفلتر (يكون ذكر فقط)تكوم الكروموسومات المحدده للجنس زائده واحد بكون 2 كروموسوم x and x وكرموسوم واحد ذكرى y ويكون الشخص ذكر طويل وتتاخر عليه علامات البلوغ والخصيتين صغيرتين فى الحجم ويكون عقيم لا ينجب اللهم اشف كل مريض

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  254. ١٠٢١
    محمد عزيز

    السلام عليكم ورحمة الله
    تحية لموقع فيفاء
    تحية ليك دكتور وليد عيسى

    عندي ابني عمر 8 أشهر ..عرضته هذا الاسبوع على دكتور طب عام فأخبرني انه يعاني من مشكلة ” الخصية المعلقة ”
    علما وانه في الاشهر التي تلت الولادة عرضته على 2 دكاترة حيث قاموا بالفحوصات الروتينية ولم يلاحظوا شئ بخصوص الخصية .
    سؤالي هو التالي :
    1. ماذا ترجحون هل هي “الخصية المعلقة ” ام الخصية النطاطة اي تلك التي تغادر الصفن و تعود اليه بمفردها ؟؟
    2. في حال ما اذا كانت “الخصية المعلقة ” هل تنصحني باجراء العملية الان ام انتظر حتى تمام السنة الاولى لعلها تنزل بمفردها ؟؟
    و هل العملية خطرة على حياة الرضيع ؟

    اشكركم على حسن التفاعل
    في انتظار ردكم و نصائحكم تقبلوا سيدي فائق الاحترام و التقدير .

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    • ١٠٢٠
      د ابراهيم عباس

      محمد عزيز هل المشكله فى الخصيتين ام فى واحده فقط وهل انت تستطيع ان تلمسها داخل كيس الصفن ام لا ويجب اجراء اشعه موجات صوتيه على الخصيتين واطلاعى عليها وان شاء الله يكون بخير

      اضافة رد
      • ١٠١٩
        محمد عزيز

        شكرا دكتور على الاجابة
        بخصوص الخصية هناك واحد موجودة وبشكل واضحة و يمكن لمسها وهي الخصية اليسرى اما اليمنى فلا
        هل تستوجب حالته اجراء عملية مستعجلة ؟ام ننتظر حتىى تمام السنة الاولى .

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  255. ١٠١٨
    foufawiki

    انا امراة عمري 37 سنة وزني حاليا 89كغ كنت اعمل في الادارة وانا متوقفة مند 6 اشهر عندي 12 سنة زواج ,ليس لي اطفال قمت بجميع الفحوصات و تحاليل الهرمونات سليمة .مند سنة و3 اشهر اجربت منظار بطن و بشرني الدكتور كل شئ سليم. مند 3اشهر اجريتinsemination و لم تنجح اخدت منشطات كلوميد و ابر لتنشيط التبويض duphaston -ovitrelle الان اعاني من ارتفاع في تسبة السكر في الدم صائمة فقط هل لهدا دخل في اختلال عمل الهرمونات مع انني لم اشكي يوما من هدا الموضوع طولة فترة العلاج وكانت نسبة السكر دائما جيدة هفيدوني انا جد متوترة بسبب هدا الموضوع فقد زرت طبيب سكري قال ممكن ان يكون هدا بسبب الادوية و الان انا اقوم بالرياضة و الرجيم لانقاص وزني.افيدوني جزاكم الله خيرا

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    • ١٠١٧
      د ابراهيم عباس

      مدام foufa الادويه التى استعملتها لا علاقه لها بارتفاع نسبه السكر ولكن التوتر والشد العصبى لاستعجال الحمل هى السبب وانقاص الوزن سيساعد كثيرا فى حل هذه المشكله فالرجاء البعد عن التوتر ودعى الامور لله وان شاء الله سيرزقك الاولاد وتجنبى السكريات والنشويات (اقلال فقط)واعملى تحليل للدهون الثلاثيه والكوليستيرول فى الدم صائم( 10 ساعات على الاقل )وان شاء الله ستتعافى من ذلك ويالنسبه للانجاب ماذا عن تحليل السائل المنوى لزوجك وربنا يرزقكم الاولاد ان شاء الله

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  256. ١٠١٦
    البطل

    السلام عليكم
    يادكتور انا عمري ٢٩سنه ومتزوج وعندي مشكلة في الآونه الأخيرة يظهر لدي على العضو الذكري علامات بيضاء زي القشور وأحيانا تختفي ولكنها زادت وخاصه بعد العملية الجنسية تظهر واللحين احسها فيها زي الحرقان ؟؟؟؟
    وشكرا جزيلا

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    • ١٠١٥
      دابراهيم عباس

      البطل ما تعانيه هو التهابات فطريه وغالبا منقوله من الزوجه لك فيجب تناول كبسولات دفلوكان كبسوله كل اسبوع(تكرر 3 مرات) واستعمال كريم كواكريديرم مرتين يوميا(حتى تختفى القشور)
      ويجب علاج زوجتك لدى طبيب امراض نساء فى نفس الوقت والله الشافى

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  257. ١٠١٤
    احمد المصري

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عرضت علي حضرتك تقرير السائل المنوي و كان هناك مشكلتين قله في العدد (10 مليون لكل ملي و 56 مليون لكل القذفه) والحركة ( 10 % سريعه و 25 % بطيء) واعدت تحليل الهرومانات و كان هناك ارتفاع في (14) FSH و اخذت كارنتين اقراص و سلينيوم اقراص وترنتال اقراص لمده ثلاث شهور ولم يتغير العدد او الحركة وقد مر عام علي الزواج
    فهل تنصحني بالاستمرار علي العلاج ام تغييره
    و اريد استشاره حضرتك في ان اتجه الي الحقن المجهري او اطفال الانابيب هل تري انها الانسب الان ام استمر علي العلاج
    جزاك الله خير الجزاء

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    • ١٠١٣
      دابراهيم عباس

      احمد المصرى مع ارتفاع نسبه هورمون f s h يجب الاتجاه لعمل اطفال انابيب (الانسب) او الحقن المجهرى لان ارتفاعه يعنى ان الخصيه ضعيفه ومن الممكن ان يتناقص عدد الحيوانات المنويه مع الوقت والله يرزقك الذريه ان شاء الله

      اضافة رد
  258. ١٠١٢
    محمد

    مرحبا دكتور انا عندي طفل عمره 4سنوات وبعد هالطفل لم بحدث حمل وعند مراجعة الدكتور طلع عندي ضعف بالحركة فقط ونسبته 20بالمية والسبب دوالي من الدرجة الثالثة وعطاني علاج استيل كارتنين وادفوان لمدة ثلاثة شهور لانه قالي احتمال حتى بعد العملية ماتتحسن الحركة فهل هالعلاج يجيب نتجية بالنسبة للحركة مع وجود الدوالي ارجو الرد

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    • ١٠١١
      د ابراهيم عباس

      الاخ محمد العلاج كويس وان شاء الله يجيب نتيجه كويسه ولكن اطلعنى على التحليل كاملا حتى استطيع اضافه ادويه آخرى ان امكن والله يرزقك الذريه ان شاء الله

      اضافة رد
  259. ١٠١٠
    ميششو

    يادكتور هل يوجد علاج لسرعة القذف؟
    وهل يكون عن طريق اعشاب؟

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    • ١٠٠٩
      د ابراهيم عباس

      ميشو يوجد ولكن عرفنى كم سنك وهل تعانى من مرض الربو الشعبى ام لا وهل تعانى من ارتفاع ضغط الدم ام لا وهل تعانى من التهاب البروستاتا (بعنى تعانى من حرقان مع خروج المنى او البول او الم اثناء القذف او الم بمجرى البول )وذلك حتى استطيع مساعدتك والله الشافى

      اضافة رد
  260. ١٠٠٨
    ابو علي

    السلام عليكم دكتور

    دكتوري العزيز الرجاء الرد على بريدك الاكتروني

    هل هو نفسه ibrahimurologist@yahoo.com

    ؟؟؟
    جزاك الله الف خير اذا نفسه رد على موضوعي

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  261. ١٠٠٧
    ميششو

    عمري 22
    لا اعاني من الربو والحمدلله
    ولا اعاني من الضغط والحمدلله
    ولا اعاني من التهاب والحمدلله
    لكن يحدث حرقان نادرا جدا اثناء البول

    شكرا يادكتور على تجاوبك السريع معنا

    اضافة رد
  262. ١٠٠٦
    محمد

    السلام عليكم ورحمه الله وركاته
    دكتورنا الفاضل جزاك الله خيرا علي افادتك لنا من قبل ولدي استفسار اخر بعد ان اتفرغ من البول واغتسل واستعد مثلا للصلاه مع الجلوس مثلا علي كرسي او الركوع في الصلاه احس بنقطه بول وتاكدت من ذلك علي الرغم من اني اقوم بافراغ المثانه بالكامل ولا يوجد لدي اي حرقان في البول او صعوبه فيه فما هي المشكله وماهو العلاج اذا تكرمت

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    • ١٠٠٥
      د ابراهيم عباس

      محمد ما تعانى منه سببه التهاب البروستاتا فيجب عمل اشعه موجات صوتيه وتعاد بعد تفريغ المثانه مع تحليل بول وسكر فى الدم واطلاعى على النتائج كى اسنطيع افادتك والله الشافى

      اضافة رد
  263. ١٠٠٤
    د ابراهيم عباس

    ميشيشو اين تعيش لكى استطيع وصف دواء لك

    اضافة رد
  264. ١٠٠٣
    ميششو

    اعيش في حازان

    اضافة رد
    • ١٠٠٢
      د ابراهيم عباس

      ميشيشو استعمل كبسولات افروديدال )aphrodidal)كبسوله بعد العشاء يوميا لمده شهر ( مش عند اللزوم )وبعدين نقيم الحاله ان شاء الله

      اضافة رد
  265. ١٠٠١
    ابو علي

    السلام عليكم دكتور

    دكتوري العزيز الرجاء الرد على بريدك الاكتروني

    هل هو نفسه ibrahimurologist@yahoo.com

    ؟؟؟
    جزاك الله الف خير اذا نفسه رد على موضوعي

    اضافة رد
  266. ١٠٠٠
    اسلام

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    د. ابراهيم جزاك الله الخير كله علي هذه الخدمه المميزه.
    في البدايه لقد كنت مصاب بالصرع منذ 4 اعوام وداومت علي علاج الديباكين (فالبرويك) لمده ثلاث اعوام
    تم الزواج ولم يحدث حمل لمدة عام ونصف توقفت عن الديباكين منذ عشر اشهر وقمت بتحليل السائل المنوي فاتضح قله حركة الحيوانات المنويه 40% (10 % سريع و 30 % بطيء) والعدد40 مليون والاشكال الغير طبييعه 30 %
    بعد قراءتي علي احد المواقع تشير الي احتمالية ان الديباكين له اثر كبير في قله عدد وحركة الحيوانات المنويه.
    قراءت ردودكم علي بعض من يشتكي من قله عدد وحركة الحيوانات المنويه باخذ علاج كارنتين و سلينيوم فقمت بتناول كارنتين وسلينيوم مرتين يوميا لمده شهر واعدت التحليل و كان العدد 45 مليون وكانت الحركه امس 60 % (25 سريع و 35 بطيء)
    اريد التاكد من صحة معلومة تأثير اليدباكين علي الحيوانات المنويه وهل تنصحني بالاستمرار لمدة اطول او تغيير العلاج
    اعتذر عن الاطاله وجزاكم الله خيرا

    اضافة رد
    • ٩٩٩
      د ابراهيم عباس

      اسلا م شافاك الله وعافاك لا تأثير للديباكين على الحيوانات المنويه ولكن استمر على العلاج الذى اخذته واضف اليه فيتامين ه 400 مجم مرتين يوميا (يوجد مستحضر طبى دواء يعنى يحتوى على المادتين اسمه سيليفيت )واضف ايضا كو انزيم 10 كبسولات مره يوميا وان شاء الله سوف تتحسن اكثر واكثر والله يرزقك الاولاد ان شاء الله

      اضافة رد
      • ٩٩٨
        اسلام

        جزاك الله خيرا وزادك من علمه
        شكرا جزيلا علي اهتمامك وسرعة ردك

        اضافة رد
  267. ٩٩٧
    احمد/1030

    دكتور ( صفر حيوانات منوية في السائل المنوي + سرعة قذف + الذهاب لدورة المياه بالليل عند شرب أي كمية من الماء )

    هل هذه المشاكل مترابطة مع بعضها البعض ام مجرد حالات منفصلة
    أرجو التوضيح بارك الله فيك
    وكل عام وانتم بخير بحلول الشهر الكريم

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    • ٩٩٦
      د ابراهيم عباس

      احمد عدم وجود حيوانات منويه ليس له علاقه بسرعه القذف ولكن سرعه القذف وكثره مرات التبول لهما علاقه ببعضهما وهو يعنى التهاب البروستاتا وهى تحتاج تحليل بول وسائل منوى واشعه موجات صوتيه على المسالك البوليه وغياب الحيونات المنويه يحتاج فحص لهورمونات testosterone \l h \ f s h \ prolactin ,والله الشافى

      اضافة رد
      • ٩٩٥
        احمد/1030

        بالنسبة لعدم وجود حيوانات منوية عملت التحاليل برولاكتين fsh , lhو testo. كلها بنسب ضمن الطبيعي وعملت خزعة ووجد الاطباء حيوانات منوية وقالو يوجد انسداد ولكن لم يوضحو مكان الانسداد او امكانة العلاج بالادوية او الجراحة
        بماذا تنصحني وشكرا دكتور

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  268. ٩٩٤
    ج 0ع

    أعاني من إلتهاب مزمن في البروستاتا وعملت تحاليل ومزرعه وأستخدم سبروباي ولكن تخف ويعاودني الإلتهاب ومما يزعجني هو كثرة التبول بالليل حيث انني أصحى من مرتين إلى ثلاث مرات علماً ان الكمية قليله بل أتعب في حبس البول اذا وجدت دورة المياه مشغولة ولدي حرقان في منطقة البروستاتا ويزيد من كثر الجلوس0 أتعبني الوضع فهل يوجد علاج نهائي للمشكله؟

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    • ٩٩٣
      د ابراهيم عباس

      ح0ع اطلعنى على الادويه التى استعملتها او بتستعملها الان حتى اقيم الامر جيدا والله الشافى

      اضافة رد
  269. ٩٩٢
    admin (الكاتب)

    المشكلة البضط الحيوانات المنوية صفر
    المشكلة بالتحديد وباختصار . Azoospermia الازوسيبرميا .
    عاوز اتأكد هل الهرمونات سليمه ام غير سليمه واذا فيها خلل ايش العلاج
    مرفق لك تحليل السائل عدد الحيوانات صفر
    سلام عليكم دكتور
    مبروك عليكم الشهر
    وتقبل الله طاعاتكم

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    اضافة رد
    • ٩٩١
      د ابراهيم عباس

      admin الهورمونات سليمه ولكن مطلوب اجراء اشعه موجات صوتيه على الخصيتين حتى نتأكد من حاله الخصيتين قبل اليدء فى الخطوه التاليه والله يرزقك الذريه ان شاء الله

      اضافة رد
  270. ٩٩٠
    منيره

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا زرتك في العيادة ووصفت لي علاجات ومنها سبازموليت، سؤالي متى أتوقف عن تناول سبازموليت؟، وشكرا.

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  271. ٩٨٩
    جووجوو

    أنا عمري ٢٢سنه ومصاب بمرض السكر ومتزوج واعاني من عدم خروج المني مع العلم بانهو يدفع ولاكن ليس يخرج مع القضيب

    اضافة رد
    • ٩٨٨
      د ابراهيم عباس

      جوو جوو كم المده التى حدث فيها المشكله وهل تتناول اى ادويه اطلعنى عليها فى حاله استعمالها وهل المدام اكدت عدم خروج منى اثناء الجماع وهل عند التبول بعد الجماع مباشره تلاحظ وجود منى فى البول و هل حدث حمل ام لا ؟وهل حاولت استعمال العاده السريه لاخراج للتأكد؟والله الشافى

      اضافة رد
  272. ٩٨٧
    جووجوو

    ويش تنصحني بؤ يادكتور واريد علاج عااااجل جزاكً الله خيرا

    اضافة رد
  273. ٩٨٦
    fh

    مرحبا
    ابلغ من العمر 33 سنة و لاحظت مؤخرا عند التبرز خروج دم من المهبل خفيف دون الم او حكة او رائحة
    علما اني اعاني من امساك و الدم يخرج من فتحة المهبل فقط وقت التبرز
    ام باقي الاوقات الافرازات عادية و طبيعية
    انا غير متزوجة

    شكرا

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  274. ٩٨٥
    fh

    انا عمري 33 سنة غير متزوجة لاحظت مؤخرا خروج دم خفيف من المهبل وقت التبرز بدون وجود الم او حكة
    علما اني اعاني من امساك و خروج الدم فقط وقت التبرز و لا وجود لاي دم في الاوقات الاخرى
    وجميع الافرازات طبيعية

    اضافة رد
    • ٩٨٤
      د ابراهيم عباس

      اولا هل انت غير متزوجه يعنى سبق زواجك امvirgn طالما النزيف من المهبل فيجب استشاره طبيب او طبيبه امراض نساء لكى يفحصك ظاهريا لاستبعاد اى اسباب ظاهريه وايضا اشعه موجات صوتيه على الحوض ويجب ابلاغ الطبيب بانك virgin قبل الفحص والله الشافى

      اضافة رد
  275. ٩٨٣
    yara

    ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺍﻧﺎ ﺯﻭﺟﻲ ﻋﻨﺪﻭ ﺍﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺘﻴﻦ و ﺣﺠﻤﻬﻤﺎ ﺻﻐﻴﺮ و ﺍﻟﻘﺬﻑ ﻋﻨﺪﻭ ﺟﻴﺪ ﺍﻧﺎ ﻋﻤﺮﻱ 27 ﺳﻨﺔ و ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﺎ ﺍﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﻴﺀ ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﺴﺎﺉل اﺍﻟﻤﻨﻮﻱ ﻣﻨﻌﺪﻡ ﻫﻞ ﺗﻨﺼﺤﻨﻲبﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺠﻬﺮﻱ و شكرا

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    • ٩٨٢
      د ابراهيم عباس

      yara اريد الاطلاع على تحليل السائل المنوى كاملا وايضا اريد منه عمل اشعه سونار على الخصيتين وهناك بعض تحاليل هورمونات مطلوبه ولكن نؤجلها لبعد الاطلاع على تحليل السائل المنوى والاشعه والله يزقكما البنين والبنات ان شاء الله

      اضافة رد
  276. ٩٨١
    محمد

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتور انا اعاني من اللزوجه بالسائل المنوي علما بان العدد جيد 45 مليون والحركه الاماميه حوالي 20% والاشكال الغير طبيعيه 55% فما ههو تشخصيكم لحالتي واذا اكرمك الله توصفلي العلاج علما باني موجود بالسعوديه ولم يسبق لي ان عملت اي عمليات بالخصيه ولم يحدث الحمد لله لهم اي شئ ودمتم في حفظ الله

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    • ٩٨٠
      محمد

      اسف يادكتور ونسيت اخبارك ايضا اني الاحظ دائما بعد الجماع من خروج المني من المهبل مباشره بعد خروج القضيب فهل لهذا علاقه بما كتبته في رسالتي السابقه ولكم وافر الاحترام والتقدير

      اضافة رد
    • ٩٧٩
      د ابراهيم عباس

      الاخ محمد انا الآن فى مصر وان شاء الله هاكون فى السعوديه بعد اسبوعين وعاوزك تبعث لى التحليل على رقم الفاكس الله هاكتبه لك وتكتب عليه عنايه دكتور ابراهيم عباس وان شاء الله هيكون بينا تواصل وعلى فكره ممكن تتصل على المستوصف على نفس الرقم وربنا يرزقك الاولاد ان شاء الله 0172219768

      اضافة رد
      • ٩٧٨
        محمد

        اجازه سعيده باذن الله ومنور مصر والله يادكتور وهتنور السعوديه باذن الله وشاكر لحضرتك اهتمامك بموضوعي وجزاك الله خيرا ونفع بك الاسلام والمسلمين

        اضافة رد
  277. ٩٧٧
    أحمد أبو أمير

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    دكتور لو سمحت هل لك ان تخبرني ما هو فحص VASOGRAPHY , وهل يوجد امكانية لعمله بالسعودية وما الفائدة من عمله (نتائجه ) ,, واي معلومات اخرى يمكنك تزويدي بها
    شكرا

    اضافة رد
    • ٩٧٦
      د ابراهيم عباس

      احمد امير المقصود بهذه الاشعه هى اشعه بالصبغه على الوعاء الناقل للحيونات المنويه من الخصيه الى الحويصلات المنويه لتخزينها حتى تخرج اثناء الجماع وهى تجرى لتشخيص اى انسداد او ضيق يه يمنع مرور الحيوانات المنويه وهى تجرى عند عدم وجود حيونات منويه فى السائل المنوى ولكنها توجد فى الخصيه عند اخذ عينه من الخصيه حتى نعرف سبب عدم خروجها من الخصيه والله هو الشافى

      اضافة رد
      • ٩٧٥
        أحمد أبو أمير

        هل يوجد امكانية لعملها هنا في السعودية ( أنا اقيم في مناطق جدة ) –
        هل مكلفة
        هل تسبب آلام
        لو تكرمت تعطيني تفاصيل
        وجزاك الله خير

        اضافة رد
        • ٩٧٤
          د ابراهيم عباس

          احمد ابو امير اسأل عندك فى المستشقبات الكبرى مثل سليمان الفقيه وهى تجرى بعد اعطاء مخدر موضعى فى الحبل المنوى ويعد ذلك يقوم الطبيب بحقن الصيغه فى الوهاء الناقل ويبدا التصوير لمعرفه لو هماك انسداد ام لا واعتقد ان تكلفتها لا تزيد عن الف ريال والله اعلم وربنا يعافيك ويرزقك الاولاد ان شاء الله

          اضافة رد
  278. ٩٧٣
    فاطمه التميمي

    السلام عليكم دكتور اني من العراق وعملت تحليل في بداية الزواج وطلع سليم والحمدالله وبعد ما زوجتي عملت تحاليل كامله واشعة ملونة للانابيب وطلعت كل التحاليل والاشعة سليمة طلبت الكتورة اعادت التحليل للحيوان المنوي في مختبر اخر وطلع عندي نسبة الحيوان المنوي المشوه 99% والطبيعي 1% مع العلم اني لا اعاني من ضعف او قلة رغبه وصحتي الجنسية جيدة وعندما فحصني الطبيب قال لي عندك دوالي بسيطة جدا لا تحتاج الى عملية رجاءا دكتور اريد الحل وهل هناك علاج لتشوه الحيوان المنوي وهل يحدث الحمل طبيعيا ام لا وما هو العلاج

    اضافة رد
    • ٩٧٢
      د ابراهيم عباس

      فاطمه التميمى الرجاء اطلاعى على التحليل كاملا وكذلك يجب اجراء نحليل هورمونات testosterone &l h&f s h and prolactin وكذلك اجراء اشعه موجات صوتيه على الخصيتين وارسالها لى او اطلاعى على تقريرها والله يرزقكما الذريه ان شاء الله

      اضافة رد
  279. ٩٧١
    ابوتركي

    كيفك دكتور ابراهيم
    اجازه سعيده

    اضافة رد
  280. ٩٧٠
    أحمد محمد

    السلام عليكم ورحة الله وبركاته
    دكتور…… مشكلتي بعد الإنتهاء من عملية الاستبراء من البول تظل بعض قطرات من البول في المجرى البولي فأقوم بعصر الذكر ولكن بعد الخروج من الحمام وأثناء الحركة أو الجلوس بفترة قصيرة أحس بوجود قطرة متبقية أو رطوبة بسيطة بالمجرى البولي فأعاود الاغتسال مرة أخرى وهذا يحصل معي في كل مرة وهذا يزعحني كثيرا وبلأخص عند الذهاب للصلاة ….. فما هي المشكلة وما الحل ….. وشكرا

    اضافة رد
    • ٩٦٩
      د ابراهيم عباس

      الاخ احمد بالنسبه لمشكلتك هى التهاب البروستاتا ولكن كم عمرك ؟حتى استطيع مساعدتك ولكن من الان يمكنك بعد الانتهاء من الوضؤء لف العضو الذكرى بقطعه قطن ويمكنك ان تصلى وانت مطمئن حتى تتعالج ان شاء الله والله الشلفى ان شاء الله

      اضافة رد
      • ٩٦٨
        أحمد محمد

        ونعم بالله
        دكتور عمري ٣٥ سنة ومتزوج وعندي بنتان
        ما نصيحتك لي وشكرا

        اضافة رد
    • ٩٦٧
      د ابراهيم عباس

      احمد محمد ماتعانى منه سببه التهاب البروستاتا فيجب اجراء اشعه موجات صوتيه على المسالك وفحص المثانه بالاشعه بعد التبول وعمل مزرعه للسائل المنوى حتى نتعرف على سبب الالتهاب والله هو الشافى

      اضافة رد
      • ٩٦٦
        أحمد محمد

        لك كل الشكر دكتور
        سأقوم بما نصحتتي به وسأتواصل معك لاحقا
        والحمد لله بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير

        اضافة رد
  281. ٩٦٥
    ahmed@

    دكتور انا سني 24 سنه متزوج من 6شهور ذهبت انا وزوجتي الي طبيب وطلب مني تحليل للاطمنان دكتور المعمل سالتو وانا بجيب التحليل قالي في ضعف في الحركه بسيط بس لم دكتور شافو قالي كويس ومدنايش اي علاج وتابع نسبة تبويض عند زوجتي وقالي تمام ،هل ضع ف الحركه البسيط دا ممكن يوثر علي الانجاب

    اضافة رد
    • ٩٦٤
      د ابراهيم عباس

      الاخ احمد اطلعنى على نتيجه التحليل كاملا حنى استطيع الاجابه على سؤالك لان الحركه مهمه ولكن لها درجات ونسب والله يرزقك الذريه ان شاء الله

      اضافة رد
  282. ٩٦٣
    a***

    السلام عليكم
    دكتور ماهي طريقة استخدام الكلوميد لزيادة عدد الحيوانات المنويه ؟
    واتمنى تعطيني اسماء فيتامينات لزيادة الخصوبه .

    اضافة رد
    • ٩٦٢
      د ابراهيم عباس

      a كلوميد يستخدم نصف قرص يوميا والفيتامينات التى تساعد على زياده الحيوانات المنويه هى فيتامين ه والزنك واى مركب يحتوى على مجموعه من العناصر المعدنيه واسمه يختلف طبقا للبلد الذى تعيش به والله يرزقك الذريه ان شاء الله

      اضافة رد
  283. ٩٦١
    a***

    انا من السعوديه
    لو تكرمت ماهي المركبات التي تنصح بها
    وجزاك الله خير

    اضافة رد
    • ٩٦٠
      د ابراهيم عباس

      a استعمل كبسولات جيفيتال بلاس كبسوله يوميا بعد الفطار ان لم تكن تعانى من ربو او ارتفاع فى الضغط وفى حاله وجود ربو او ارتفاع فى ضغط الدم استعمل رويال باور 2000 كبسولات كبسوله بعد الفطار واستعمل كبسولات سبيرموتيل كبسوله بعد الفطار والعشاء والعلاج لمده 2 الى 3 شهور وربنا يرزقك الذريه ان شاء الله

      اضافة رد
  284. ٩٥٩
    احمد20

    سلام عليكم دكتور لو سمحت عندي سؤال : خصيتي اليسرى حجمه اكبر من خصية اليمنى بكثير حيث اقلقني جدا هذا موضوع ياريت اريد اعرف مشكله شنو؟؟ والحل؟؟

    عمري 20
    وزني 100

    م: لايوجد اي آلم في خصيتين ابدا …ياريت لو تقولي مشكله؟؟

    اضافة رد
  285. ٩٥٨
    د ابراهيم عباس

    احمد لا تقلق ولكن اجرى اشعه موجات صوتيه على الخصيتين لمعرفه الموضوع وربنا يطمنك ان شاء الله

    اضافة رد
  286. ٩٥٧
    ام ابراهيم

    زوي عمل تحليل سائل منوي وطلعت النتيجه مثل كذا sperm count 27,500,000
    rapid 10
    Sluggish 30
    Progressiv  20
    Immotile 40

    اضافة رد
  287. ٩٥٦
    صمت

    ولدي عمره عشرسنوات لاتقريبا سنه عنده اللتهاب شديد في المثانه ويتبوله دم علما انه قد تنوم في التخصصي بالرياض ولالم يعرفون سبب الالتهاب ولم يعطون ولدي غيرالمهدايات الاعراض التي يحس بهاولدي هو حرقان في البول مع دم مع حكه فوق العانه وحكه في فتحت الشرج فماعلاجها بارك الله فيك ارجو الرد ولدي يعاني كثيرا ولاينام الليالي

    اضافة رد
    • ٩٥٥
      د ابراهيم عباس

      مدام صمت هلى تم اجراء منظار على المثانه وما نتيجته وما الادوبه التى سبق له استعمالها وما التحاليل التى اجريت له وكذلك الاشعات والرجاء اطلاعى عليها والله هو الشافى (يمكنك ارسال التقارير على الايميل الخاص بى وهوibrahimurologist@yahoo.com والله يشفيه ويعافيه ان شاء الله

      اضافة رد
  288. ٩٥٤
    د ابراهيم عباس

    ام ابراهيم التحليل الخاص بزوجك به ضعف فى حركه الحيوانات المنويه ولكن يجب ان اعرف عمره وهل يعانى من دوالى بالخصيتين وهل سبف لك الحمل قبل ذلك وهل سبق له العلاج قيل ذلك .الرجاء اطلاعى هذه على المعلومات والله يرزقكما الذريه ان شاء الله

    اضافة رد
  289. ٩٥٣
    محمد

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    الدكتور ابراهيم المحترم
    عملت تحليل هرمونات وكانت النتيجه كالاتي
    fsh : 1.37mui/m
    lsh: 3.74mui/m
    teststoron: 5.05
    prolactin : 45
    متزوج والحمد لله وعمري 27 عام وغير مدخن ولم اجري اي جراحات اعاني من اللزوجه العاليه وعدد الحيوانت المنويه 40 مليون في الملي الواحد الحركه الاماميه 8% والاشكال المشوهه 55% واعاني من دوالي بسيطه ووفقا لدكتور المسالك ولا تحتاج الي جراحه وفقا لكلامه
    ارجو منكم افادتي عن الحاله وكتابه العلاج المناسب

    اضافة رد
    • ٩٥٢
      د ابراهيم عباس

      محمد بالنسبه للعدد طبيعى ولكن الحركه ضعيفه ونسبه التشوهات مرتفعه واللزوجه غيرطبيعيه فارجوا اطلاعى اولا هل تعانى التهاب فى البوستاتا يعنى حرقان فى المنى او البول او تقطع فى التبول واو تعانى الام بالخصيتين والرجاء اعلامى اين تعيش كى استطيع وصف الادويه المناسبه لك والله يرزقك الذريه ان شاء الله

      اضافة رد
      • ٩٥١
        محمد

        السلام عليكم دكتور ابراهيم
        الحمد لله لا اعاني اي حرقان او تقطع في البول والحمد لله دكتور المسالك فحص البروستاتا بالاشعه التلفزيونيه وقالي سليمه لكن بعد البول ممكن بعد الاغتسال تنزل نقطه بسيطه اذا جلست مثلا وبالنسبه لتحليل الهرمونات هلي هي سليمه ام تحتاج الي علاج وكنت قد ارسلت لحضرتك علي الايميل رساله ومرفق صوره تحليل سائل منوي بها انا مقيم بالسعوديه ولايوجد لدي اي الم في الخصيه او الجماع والحمد لله ولم اعمل اي عمليات في الخصيه نهائيا الحمد لله

        اضافة رد
        • ٩٥٠
          د ابراهيم عباس

          محمد يا ريت ترسل لى التحليل تانى لانى لم اجده على الايميل (اول رساله وصلتنى كانت 9\11\2014)

          اضافة رد
          • ٩٤٩
            محمد

            الاستاذ الدكتور ابراهيم المحترم
            السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
            نفع الله بك وبعلمك الاسلام والمسلمين وجعله الله في ميزان حسناتكم
            ارسلت لسيادتكم صوره من تحليل السائل المنوي والهرمونات علي ايميلكم الخاص وجزاكم الله كل خير

            اضافة رد
  290. ٩٤٨
    امنه

    ازوجي عنده ضعف في السايل االمنوي والغده سليمه والدوالي لايوجد شي بس عنده سكر يستخدم حبوب وضغط .ولك مانذهب لمستشفئ يعمل تحليل سايل منوي ويكون فيه صعف وتشوه وقله وميته بعضها ومومعروف السبب.

    اضافة رد
  291. ٩٤٧
    د ابراهيم عباس

    مدام آمنه ارجو اطلاعى على التحليل كاملا وما عمر زوجك وهل سبق عمل تحاليل هورمونات وهل يعانى من مشاكل صحيه آخرى غير السكر والضغط وهل سبق اخذ علاج وماهى الادويه التى يستخدمها للضغط

    اضافة رد
  292. ٩٤٦
    محمد

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    دكتور ابارهيم لو سمحت حضرتك لم تخبرني تعليقك علي تحليل الهرمونات التي ارسلته لك مع السائل المنوي علي الايميل
    ولك جزيل الشكر والتقدير

    اضافة رد
  293. ٩٤٥
    جوجو

    زوجي عند تحليل السائل المنوي كان تحليله صفر لاتوجد حيوانات منويه وسوينا تحليل دم وطلع هرمون الاف اس اتش مرتفع جدا وكتب لنا الدكتور البوركسيد بلس لمده 3 أشهر مافائدته هذا الدواء وماذا تنصحني ؟؟

    اضافة رد
  294. ٩٤٤
    جوجو

    أيهما أفضل المسح المجهري أو الخزعه وفي حد علمي أن الخزعه مضره على المدى البعيد؟ ؟ وماهي المستشفيات اللي تسوي عمليه المسح المجهري بألجنوب وعموما؟؟

    اضافة رد
    • ٩٤٣
      د ابراهيم عباس

      مدام جوجو ما هى حاله الخصيتين ؟يعنى الحجم عادى او فيهما ضمور(يفضل عمل اشعه موجات صوتيه على الخصيتين او اطلاعى عليها لو كنتم عملتوها قبل ذلك) وما نسبه هورمون اف اس اتش وما هى نتائج هورمون التستوستيرون وهورمون ال اتش حتى استطيع اعطائك النصيحه والله يرزقكما الذريه ان شاء الله

      اضافة رد
  295. ٩٤٢
    مايسترو

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور انامدمن عادة سرية من 7سنوات بعنف وعمري 26سنة وحاولت تركها مئات المرات ووحصلت عندي سرقة قذف في خلال5ثواني وانتصاب العضو جيد وخايف من المستقبل فهل استطيع ارجاع حالتي الى الطبيعي خصوصاً اني اخطط سأتزوج بعد3سنوات بمشيئة الله لدي اثار سيئة جداً من العادة السرية اناتعرف عليها وعمري 19سنة وادمنت ادمان رهيب لظروف نفسية ارجوك يادكتور افدني هل استطيع أتزوج واعيش طبيعي اناخائف جدا

    اضافة رد
    • ٩٤١
      مايسترو

      علم

      اضافة رد
    • ٩٤٠
      مايسترو

      علماً اني يادكتورنا الحبيب لااعاني من اي امراض بفضل الله تعالى وامارس الرياضة واتناول غذاء صحي فهل يادكتور استطيع ارجاع القذف عندي الى الطبيعي بدون ادوية انما بأسلوب حياة صحي عمري 26 وعندي انتصاب صباحي يومي بشكل قوي لكن لدي سرعة قذف بسبب العادة السرية لايتعدى 10ثواني بسبب ادمانها8سنوات تقريبا لك حبي وتقديري ودعائي

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      • ٩٣٩
        د ابراهيم عباس

        مايسترو ان شاء الله الامور سترجع لطبيعتها ولكن الامر ده مرهون بالاقلاع تماما عن العاده السريه والبعد عن المؤثرات الجنسيه والبعد عن اكل التوابل الحاره وحاول تعمل كمادات مياه دافئه فوق العانه يوميا وللاطمئنان اعمل اشعه موجات صوتيه على المسالك حتى نتعرف على حجم البروستاتا وان كانت فى حاجه الى علاج للاحتقان ام لا والله هو الشافى ان شاء الله

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  296. ٩٣٨
    مايسترو

    السلام عليكم دكتور عباس اناصاحب هذه الرسالة( علماً اني يادكتورنا الحبيب لااعاني من اي امراض بفضل الله تعالى وامارس الرياضة واتناول غذاء صحي فهل يادكتور استطيع ارجاع القذف عندي الى الطبيعي بدون ادوية انما بأسلوب حياة صحي عمري 26 وعندي انتصاب صباحي يومي بشكل قوي لكن لدي سرعة قذف بسبب العادة السرية لايتعدى 10ثواني بسبب ادمانها8سنوات تقريبا لك حبي وتقديري ودعائي)
    استفسار اخر…
    دكتورنا الغالي لواقلعت عنها سنتين ثم وتزوجت هل ستعود حالة القذف السريعة عندي كحالها قبل ان اتعرف على العادة السرية قبل 8سنوات وذلك يكون بنظام غذائي صحي وممارسة الجيم ام احتاج لأستخدام بعض الأدوية اسف جدا للأزعاج

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    • ٩٣٧
      د ابراهيم عباس

      مايسترو ان شاء الله بالاقلاع عنها سوف تعود الامور لطبيعتها وربنا يوفقك فى الاقلاع عنها

      اضافة رد
  297. ٩٣٦
    محمد

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    دكتور خالد لدي استفسار حضرتك كنت كتبتلي distonex لعلاج ارتفاع هرمون الحليب هل من الممكن اخذ لاكتوديل مكانه وكم الجرعه المحدده

    اضافة رد
    • ٩٣٥
      د ابراهيم عباس

      محمد الدواء الاول distonex افضل واكثر فعاليه واقل فى الاعراض الجانبيه

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  298. ٩٣٤
    Abumiraal

    مساء الخير يادكتور ابراهيم. انا ابلغ من العمر ٤٢ سنة واعاني من سرعة القذف بشكل كبير جدا ورهيب مما يسبب لي الحراج مع زوجتي الحمدالله سليم ولا أعاني من مشاكل صحية كنت ايام العزوبية قبل الزواج مدمن للعادة السرية بشكل شبه يومي اما الان الحمدالله تغلبت على المشكلة وخاصة بعد الزواج بنسبة ٩٠٪ متزوج منذ ١٠ سنين هل يادكتور من حل جذري ونهائي رغم اني لم أذهب الى الطبيب من قبل. وَبَارِكْ الله فيكم ونفع بعلمكم

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    • ٩٣٣
      د ابراهيم عباس

      ابو ميرال الموضوع ان شاء الله بسيط وسيحل ان شاء الله بزياره طبيب مسالك بوليه والمتابعه لفتره معاه والله الشافى ان شاء الله

      اضافة رد
      • ٩٣٢
        Abumiraal

        شكرا يادكتور على الرد فعلا انا سعيد بردك واسعدني جدا تواضعك وتفهمك تحياتي لك – والله يوفقك ويسعد حياتك

        اضافة رد
      • ٩٣١
        Abumiraal

        مساء الخير يادكتور ابراهيم
        لقد ذهبت الى طبيب تناسلية وجلدية وكتب لي الادوية التالية :
        1- بروستالين prostalen
        2- انيروتون neuro- tone
        3- ابو – ديكلو apo-diclo 50 mg
        4- سيبروكسين 500 مجم
        5- روانكس rowanix

        امل اطلاعك على الادوية يادكتور وماهي رايك الطبي في ذلك

        واليوم هو اول يوم استخدم فيه الادوية واحسست بغثيان والادوية اعلاه حبه في الصباح وحبه في المساء

        وشاكر لك تعاونك والله يبارك فيك – ردك يادكتور يهمني جدا

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        • ٩٣٠
          د ابراهيم عباس

          اين تعيش حتى استطيع وصف بعض الادويه ولكن استمر فى استعمال سيبروكسين وهل تم عمل فحوصات قبل العلاج وما هى ومانتيجتها

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          • ٩٢٩
            Abumiraal

            مساء الخير يادكتور انا اعيش بمدينة الطائف والدكتور الذي وصف لي الادوية لم يعمل لي تحاليل او فحوصات بل كتب الادوية عندما عرضت عليه مشكلتي مباشرة عند اول زيارة لكن بعد استخدم الادوية احسست بغثيان بسيط وايضا احسست بتحسس عصبي بسيط مع الحركة يعني احساس لا استطيع اوصفه لك كيف لكن ماهو رايك وانا لا زلت استخدم الادوية

            وتحياتي لك

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  299. ٩٢٨
    ahmed

    نتيجة تحليل السائل المنوي
    Greyish white
    Blood: absent
    Vol : 2 ml
    Alkaline / ph 8
    Liqu : 20 min
    Total spe : 37.000.000
    Eject/spe: 74.000.000

    Direct smear motility :
    1st hour 50%
    2nd 40%
    3rd 30%

    Progression:
    Progressive (PR%) 30%
    NON progressive (NP%) 20%
    Total (PR+NP) 50%
    IM% 50%
    Abnormal forms 40%
    Abnormal type : amorphous & pinpoint

    Peroxidase test:
    Sperm/cells ml 1.000.000
    w.b.c s/ml 400.000
    r.b.c 0-2

    شاكر لو حضرتك فسرت لي نتيجة التحليل و هل في صعوبة في الانجاب ؟؟؟؟

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    • ٩٢٧
      د ابراهيم عباس

      ahmed التحليل كويس ولا يوجد به عائق للانجاب من حيث العدد كويس والحركه كويسه لا يوجد به الا ارتفاع نسبه الحيوانات الغير طبيعيه وهى 40 بالمائه فهى لو انخفضت يكون افضل ونسبه الحركه 50 بالمائه وهى طبيعيه ولكن لو زادت يكون افضل .فهل تعانى من دوالى بالخصيتين (يفضل اجراء اشعه موجات صوتيه على الخصيتين )واطلاعى عليها واخيرا التحليل جيد جدا ويمكن حدوث الحمل ان شاء الله بنسبه كبيره ولكن لو زادت نسبه الحركه وانخفضت نسبه الحيوانات الغير طبيعيه تكون احتماليه الحمل اكبر ان شاء الله والله يرزقك الذريه ان شاء الله من فضله

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  300. ٩٢٦
    ميدووو

    دكتور لو سمحت عندى مشكله فى قوه دفع المنى اثناء الجماع وقله فى الرغبه الجنسيه وغدم الاحساس بمتعه فى القضيب عند الايلاج..ممكن علاج للاعراض دى..وشكراا

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  301. ٩٢٥
    ميدووو

    لو سمحت يادكتور ممكن جواب لاخر رساله ليا للحاجه الضروريه لها وشكرا

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    • ٩٢٤
      د ابراهيم عباس

      ميدووو الاجابه للمره الخامسه ولا اعلم لمذا لا تنزل الاجابه لضعف الرغبه اعمل تحليل دم لهورمون البرولاكتين ولضعف تدفق المنى خد بروستاكيور كبسوله مرتين يوميا والله الشافى

      اضافة رد
    • ٩٢٣
      زائر

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      انا عملت تحليل سائل منوي ووجد عندي ضعف في الحركه وتشوه ارجوا تفيدني ولك جزيل الشكر

      اضافة رد
    • ٩٢٢
      ابو سعيد

      السلام عليكم يادكتور
      اعاني في كثير من الاحيانا تأخر في القذف اثناء الجماع اما من خلال العاده السريه لايوجد تاخير ماسببه
      عمري ٢٧

      اضافة رد
  302. ٩٢١
    tariq

    السلام عليكم
    دكتور لو سمحت ممكن تجيب عن سؤال ولك الفضل
    اعاني من حرقة بالبول منذ فترة وايضا احتباس كمية قليلة من البول بعد دخولي الی الحمام وخروجها بفترة لاحقة من غير ان اشعر .. وايضا اشعر بحرقة عند خروج السائل المنوي بعد الجماع
    ارجو الرد علی سؤالي من قبل حضرتكم
    Tsemreen@hotmail.com

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    • ٩٢٠
      زائر

      الاخ طارق كم عمرك وهل تعانى من اى امراض او تتناول اى ادويه فى الوقت الحالى والرجاء عمل تحليل بول وتحليل سائل منوى واطلاعى عليهم .فى الغالب يوجد التهاب فى البروستاتا وهل المدام تعانى من التهابات مهبليه ا و التهاب فى المسالك البوليه والله الشافى ان شاء الله

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  303. ٩١٩
    محمد

    دكتور انا عملت تحليل في مختبرات عدة ويطلع التحليل سليم ونسبتي 50% وصاري سنتين متزوج ولم يحدث حمل لزوجتي عالرغم من انها لاتشكو من شي يمنع الحمل حتئ اشعه ملونه سوت وطلعت الانابيب عدهه سليمه فذهب الى مستشفى اهلي خاص باطفال الانابيب لعمل تحليل وطلع التحليل ان نسبه الحيوانات المشوهه 99% ايهما التحليل الاصح رجاء” دكتور لاني في حيرة من امري اي التحليل اصح ارجو الرد مع جزيل الشكر والتقدير

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    • ٩١٨
      زائر

      للمره الخامسه اعمل تحليل آخر فى مختبر البرج واطلعنى عليه

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  304. ٩١٧
    ابو زياد

    سلام عليكم
    يادكتور انا متزوج
    وعندي مشكله من حوالي خمس سنوات
    انا أعاني من ضعف جنسي في الانتصاب
    رحت عند مشتشفيات ومستوصفات خاصه لكن بدون فائده برغم لاعندي سكر ولا ضغط

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    • ٩١٦
      زائر

      ابوزياد كم عمرك وهل فحصت تحليل للهورمونات الذكوره والحليب والغده الدرقيه وهل الانتصاب ضعبف من بدايه العمليه الحنسيه ام يكون جيد ويضعف مع الوقت وهل تكون قادر على انهاء العمليه ام انه ضعيف جدا بحيث لا يمكنك ن اتمام الممارسه وما تشخيص من فحصوك وما هى الادويه التى استعملتها وما مده استعمالك لها وهل تعانى من حرقان اثناء التبول او اخراج السائل المنوى والله الشافى

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      • ٩١٥
        زائر

        عمري 38
        لم أسوي اي تحليل
        احيان يكون الانتصاب قوي ويضعف مع عملية الجماع
        واحيان ضعيف من البدايه الى النهايه
        واحيان يكون الانتصاب قوي جدا من اول الجماع الى النهايه
        الادويه استخدمها لمدة شهر
        اما الأسماء الادويه ما اعرفها
        بس هي مقويات جنسيه

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        • ٩١٤
          زائر

          ابو زياد سبب ضعف الانتصاب غالبا التهاب البروستاتا فيجب اجراء تحليل مزرعه للسائل المنوى واجراء اشعه سونار على المسالك البوليه وتحليل ل هورمون البرولاكتين وهورمون التستوستيرون .وهل تعانى من ربو شعبى او اى امراض آخرى واطلاعى على النتائج والله الشافى ان شاء الله

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          • ٩١٣
            زائر

            انا الحمدالله ما أعاني من اي مرض
            زي الربو ولا غيره

            اضافة رد
          • ٩١٢
            زائر

            اعمل التحاليل والاشعه اللى قلت لك عليهم وان شاء الله ربنا يقدرنا و نفيدك

            اضافة رد
  305. ٩١١
    احمد المصري

    د. ابراهيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    احب ان احييك وان اشكرك شكرا جزيلا علي استشارتك الكريمه السابقه
    كنت اعاني من تاخر الانجاب بعد زواجي بعام ونصف وبفضل الله ثم بفضل نصيحتك الكريمه باخذ كارنتين و سلينيوم و ترنتال الان زوجتي حامل في شهرها الثاني
    احييك واشكرك للمره الثانيه وادعو الله ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك

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    • ٩١٠
      زائر

      اللهم آمين وربنا ان شاء سبحانه من فضله وكرمه يتمم لكما على خير ويجعل المولود قره عين لكما

      اضافة رد
  306. ٩٠٨
    مرام

    السلام عليكم ي دكتور انا عمري ٤١ سنه متزوجه البول ينزل معي اذا كحيت او عطست او خفت وعلما اني راح اسوي حمل انابيب ولا يوجد لديه اطفال

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    • ٩٠٧
      زائر

      مدام مرام هذا ناتج عن ضعف فى عضلات الحوض فيجب ان تجرى فحص موضعى للحوض لدى طبيب مسالك بوليه او طبيب او طبيبه امراض نساء لكى نتأكد من وجود سقوط فى سقف الحوض من عدمه ويجب ان تجرى دراسه لديناميكيه التبول ولكن لا داعى للقلق واستمرى فى اجراءات طفل الانابيب وربنا يوفقك ولكن نصيحه حاولى التخلص من البول اولا باول ولا تحتفظى به لفتره طويله وبعد التأكد من التشخيص سيكون العلاج ان شاء الله

      اضافة رد
  307. ٩٠٦
    مرام

    السلام عليكم

    اضافة رد
  308. ٩٠٥
    mohamed

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    الدكتور ابراهيم المحترم كنت قد ارسلت لحضرتك تحليل السائل المنوي وكنت اعاني من الللزوجه وطلبت مني تحليل اجسام مضاده للسائل المنوي وللاسف لم اجده وانا اخذ اسيتايل سيستايين فوار للزوجه فهل هذا كافي ام اخذ معه شئ ثاني
    واتناول عقار فيناسترايد للشعر فهل هذا العقار يتعارض مع الادويه التي كتيتها لي (سلفيت وسلينيوم واوكتاترون وكارنافيتا فورت وديستونكس ام ليس له تاثير والحمد لله غير مدخن ولا اعني من السمنه ولم اقم بعمل اي عمليات

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  309. ٩٠٤
    mohamed

    الدكتور ابراهيم المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    كنت قد ارسلت لسيادتكم تحليل السائل المنوي وكانت اللزوجه عاليه وقد امرتني بعمل تحليل للاجسام المضاده ولكن للاسف لم اجد التحليل متوفر هنا فا انا اتناول اسيتايل سيستايين فوار للزوجه فهل هذا كافي ام اتناول شئ اخر وايضا انا اخذ عقار الفيناسترايد فهل هذا يتعارض مع الادويه التي وصفتها لي من قبل ( سيلفيت وسيلينيوم وذنك وديستونيكس وكارنافيتا فورت واوكتاترون ) ارجو الافاده وشاكر جدا اهتمامل ليا علما بانبي غير مدخن ولا اعاني من اي امراض ولم اجري اي عمليه جراحيه

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    • ٩٠٣
      زائر

      mohamed منذ متى وانت تستخدم finastride ,والادويه لا تتعارض مع بعضها وهل تعانى التهاب فى البروستاتا (حرقان اثناء خروج المنى او كثره فى مرات التبول والاحساس بعدم تفريغ المثانه بالكامل والله يرزقك الاولاد ان شاء الله

      اضافة رد
  310. ٩٠٢
    سيد محمد محمو

    السلام عليكم و رحمة الله يا دكتور

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    • ٩٠١
      زائر

      وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

      اضافة رد
  311. ٩٠٠
    mohamed

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    لا اعاني من حرقان بالمني او كثره التبول وكشف الدكتور علي البروستاتا وجدها سليمه بالاشعه التلفزيونيه بالنسبه للبول اكرمك الله بعد الافراغ من البول ينزل مني نقطه او اثنين بالكثير اذا جلست او ركعت للصلاه مثلا وبالنسبه للفيناسترايد كنت قد اخذته لمده 3 شهور العام الماضي وكنت استفسر من حضرتك هل اذا تناولته الان لمده شهر سيؤثر علي الادويه التي كنت كتيتها لي ام لا

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    • ٨٩٩
      زائر

      لا انصحك باستعماله الآن لانه يؤثر على هورمون التستوستيرون وبالتالى يؤثر على خصوبه المنى ولا متنع من استخدام استيل استاتين للزوجه وربنا يرزقك الاولاد ان شاء الله

      اضافة رد
  312. ٨٩٨
    abdallah omar abo genah

    دكتورنا الغالى اللى منورنا فى مصر والسعوديه دايما متألق فى امكان تروحه نعم الطبيب والاب والاخ والاستشاره
    ربنا يوفقك ويعينك ونشوفك على خير
    مجرد استشاره ( عايزين نشوفك ) ربنا يوفقك ويطمن عليك دايما

    اضافة رد
  313. ٨٩٧
    abdallah omar abo genah

    حبيبنا الغالى ودكتورنا المتألق ووالدنا الغالى ربنا يوفقك ويعينك وطبعا منور اى مكان تروحه بخبرتك واخلاقك ربنا يعينك ونطمن عليك ونشوفك فى احسن حال يارب

    اضافة رد
    • ٨٩٦
      زائر

      تسلم يا عبد الله وربنا يبارك فيك

      اضافة رد
  314. ٨٩٥
    زائر

    ربنا يبارك فيك يادكتور ويجعلك دايما من الذين إختصهم الله لقضاء حوائج الناس

    اضافة رد
    • ٨٩٤
      زائر

      اشكرك يا اخى على الدعوه الجميله واسأل الله ان يتقبلها ويبارك فيك

      اضافة رد
  315. ٨٩٣
    أبو محمد

    أنا عملت عملية دوالي خصية حيث تبين بعد الفحص والأشعة الملونة أني مصاب في الخصيتين بس من الدرجة الثانية والثالثة انا متزوج من العام 2004 وعملت العملية في سنة 2008 وحصل حمل بعد العملية بستة أشهر بس ورزقت بولد وتوفي بعد أن عاش 21 يوم الحمد لله والله رزقني بعد سنتين بولد الآن عمره 3 سنوات وبعدها لم يحدث حمل وقمت بعمل تحليل مرتين للسائل المنوي أول تحليل كانت النتيجة صادمة (4 مليون فقط) وبعد أن تناولت عسل و بعض الأعشاب الطبيعية وعملت فحص بعد شهر ونصف كانت النتيجة (8 مليون ) ما هو العلاج في مثل حالتي يا دكتور عباس ؟ هل ممكن أن ترجع دوالي الخصية مرة ثانية بعد العملية أفيدني يا دكتور جزاك الله خير الجزاء
    أبو محمد

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    • ٨٩٢
      زائر

      الدوالى ممكن ترجع ولكن الدوالى لا تسبب هذا النقص الشديد فى الحيوانات المنويه فالرجاء اجراء اشعه سونار على الخصيتين واجراء تحليل هورمون التستوستيرون وال اتش و اف اس اتش واطلاعى علي النتائج والله الموفق والشافى

      اضافة رد
  316. ٨٩١
    احمد

    اخذت عدد 2 حقنة سيدوستون نظرا لنقص التسترون لدي
    فما هي الاجراءات اللازمة (العلاجات او الادوية) لتلافي اثار الحقن بالجسم (خمول و ضمور الخصية / نقص الحيوانات المنوية ) علما اني اخذتهم الثانية بعد 3 اسابيع من الاولي
    برجاء الافادة مع الشكر

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  317. ٨٩٠
    احمد فوءاد

    عندي نقص في هرمون التستوستيرون
    وصف لي عدد 2 حقنة سيدوستون 250 اخذت الاولي و الثانية بعد 3 اسابيع من الحقنة الاولي .. حصل تحسن في الانتصاب و الرغبة الجنسية … و لكني قلق من الاثار الجانبية للحقن (عدد الحيونات المنوية / ضمور الخصية) .. كيف اتجنب حدوث مثل هذة العوارض ؟؟
    كما اعاني من طول فترة الجماع لدرجة تكاد تصل للارهاق و لا يحدث قذف الا باستخدام اليد و قبل القذف مباشرة يتم الايلاج ليحدث القذف داخل المهبل .. هل هذا يوءثر علي الحمل ؟؟
    و جزاكم الله خير

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    • ٨٨٩
      زائر

      في انتظار رد حضرتكم دكتور

      اضافة رد
      • ٨٨٨
        زائر

        محمد فؤاد سبق وجاوبت على سؤالك ولكن لا اعلم لماذا لم تظهر الاجابه ؟ يجب اجراء تحليل ل هومون التستوستيرون وهورمون ال اتش وهورمون اف اس اتش وهورمون البرولاكتين وكذلك اشعه موجات صوتيه على المسالك والخصيتين واطلاعى عليهم والله الشافى ان شاء الله

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      • ٨٨٧
        زائر

        يجب اجراء ايضا تحليل للسائل المنوى مع التحاليل الاخرى

        اضافة رد
  318. ٨٨٦
    خالد

    مرحبا دكتور
    انا عملت تحليل السائل المنوي وكانت نسبة التشوهات 99 والحركة ضعيفه وأخبرني الدكتور انها بسبب ارتفاع هرمون الحليب سؤالي إذا انخفضت نسبة هرمون الحليب هل ممكن ان تحل المشكله؟ نسبة هرمون الحليب كانت 29
    وشكراً…..

    اضافة رد
    • ٨٨٥
      زائر

      كم عمرك يا خالد وهل تعانى من دوالى بالخصيتين ؟يجب اجراء اشعه موجات صوتيه على الخصيتين .لان هورمون الحليب لا يسبب هذه النسبه من التشوهات ويجب تناول فيتامين هاء 400 مليجرام مرتين يوميا وزنك كبسوله يوميا و ال كارنيتين كبسولات 500 مليجرام مرتين يوميا واطلاعى على فحص الاشعه ضرورى والله يرزقك الذريه ان شاء الله

      اضافة رد
      • ٨٨٤
        زائر

        عمري 30 وعندي طفل وعملت اشاعه وكان كل شي سليم عدا الهرمونات

        اضافة رد
  319. ٨٨٣
    زائر ابو مالك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كيف حالك دكتور
    سويت تحليل السائل منوي وطلع عندي لزوجة عالية وعطاني ازولفين 8غرام بس اشعر انه موجودة اللزوجة وبدخن كتير ارجو وصف لي دواء اخر شكرا لك

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    • ٨٨٢
      زائر

      ابو مالك اللزوجه اسبابها عديده وليس للتدخين علاقه بها. هل تعانى من التهاب البروستاتا وهل اجريت عمليات بالخصيتين قبل الان ويجب اجراء تحليل antisperm antibodies فى الدم او المنى وما معدل الحركه ونسبتها وما نسبه التشوهات فى المنى وهل يوجد صديد بالمنى وما نسبته ويمكن من الان استخدام دواء بروستاتا هيلث حبه 3 مرات قبل الاكل والادويه الاخرى بعد اجراء التحليل والله الشافى

      اضافة رد
  320. ٨٨١
    فواز

    السلام عليكم
    عندي الحاح في التبول واشعر بعدم التفريغ
    ادخل الحمام حوالي 5 مرات في اليل
    وعند تفريغ المني احس بالم في راس القضيب
    عمري 37

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    • ٨٨٠
      زائر

      فواز هذه اعراض التهاب البروستاتا فيجب اجراء اشعه موجات صوتيه على المسالك البوليه لمعرفه حاله البروستاتا وايضا اجرى تحليل مزرعه للسائل المنوى لمعرفه البكتريا المسببه للالتهاب وكذلك يجب ان تذهب المدام الى طبيبه امراض نساء وتوليد للتأكد من عدم وجود التهابات عندها حتى يتم العلاج سويا .هل تعانى انت من ربو شعبى او ارتفاع ضغط الدم او اى مشاكل صحيه اخرى ؟ ويجب اطلاعى على النتائج حتى اصف لك العلاج والله الشافى ان شاء الله

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  321. ٨٧٩
    زائر

    دكتور عند ي
    ضعف ف الحيونات المنويه الحركه ضعيفه 25 هل في أمل للانجاب

    اضافة رد
    • ٨٧٨
      زائر

      لا تيأس من رحمه الله .الرجاء اولا تزويدى بتحليل السائل المنوى كاملا ومعلومات عن سنك ومده زواجك وهل سبق لك الانجاب وهل تلقيت علاج من قبل وهل تعانى من امراض مثل السكر او الضغط او الربو
      وهل تعانى من دوالى بالخصيتين وهل اجريت عمليات قبل ذلك ؟حتى استطيع مساعدتك وربنا يرزقك الذريه ان شاء الله

      اضافة رد
  322. ٨٧٧
    فاطمة

    انا من الجزائر زوجي يعاني من انعدام وجود الحيونات المنوية اي السائل المنوي زي الماء بالضبط بشو تنصحو يا دكتور مع الرغم انه عمل علاجات كثيره لكن بلا فائدة ارجو من سيادتكم مساعدة زوجي

    اضافة رد
    • ٨٧٦
      زائر

      اهلا مدام فاطمه اود اطلاعى على بعض المعلومات .كم عمر زوجك وكم مره اجرى التحليل وهل سبق له تناول ادويه لذلك وهل سبق له عمل تحليل للهورمونات testosterone and l h and f s h and and prolactin وهل سبق عمب اشعه سونار على الخصيتين فى حاله عدم اجراء هذه الاشياء يجب اجراءها واطلاعى عليها مع اطلاعى على تحليل السائل المنوى كاملا وربنا يرزقكما الذريه ان شاء الله

      اضافة رد
  323. ٨٧٥
    زائر

    ماهو الاسم العلمي يادكتور ل روانكس .. وشكرا

    اضافة رد
    • ٨٧٤
      زائر

      لا يوجد اسم علمى ل روانكس لانه يتكون من 6 مواد طبيعيه مثل كامفين ويورنيول وفينشون وانيثيول وسينول وبابنين ولكن عموما هو دواء عالمى من انتاج المانيا ولكنه عالميا معروف ل رواتنكس

      اضافة رد
  324. ٨٧٣
    زائر

    الدكتو الفاضل/عملت تحليل بول+تحليل دم+اشاعه تلفزيونيه علي المثانه والكله +والبرستات كلش سليم الحمد الله ولكن اعاني من التبول الكثير اثناء الليل مما يوثر علي في النوم

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    • ٨٧٢
      زائر

      اخى الفاضل كم عمرك وهل تعانى من كثره فى التبول اثناء النهار ايضا وهل تشعر بتفربغ المثناه بالكامل او تشعر ان هناك بول متبقى بعد التبول وهل تشعر بحرقان فى البول و هل تستعمل ادويه لاى امراض اخرى مثل السكر او الضغط او الربو الشعبى وهل سبق وتناولت ادويه لهذ المشكله وما هى والله الشافى

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  325. ٨٧١
    طائر مسافر

    مرحبا دكتور انا متوزج من سنتين وعملت سته تحاليل لسائل المنوي وفى كل مره يظهر المشكله فى الحركه الهرمونات طبيعيه عملت لها تحاليل الدوالي خفيف لا يوجد سكر او ضغط عمري 29 سنه وهذا اخر نموذج لتحليل السائل المنوي ولا يوجد عندي اي مرض تحياتي
    عضو : هذا هو التحليل يا دكتور
    http://im68.gulfup.com/QtbKJ3.jpg http://im68.gulfup.com/5p7Emu.jpg

    http://www.dailymedicalinfo.com/consultant/read/16558

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    • ٨٧٠
      زائر

      هل سبق واخذت ادويه قبل ذلك وما هى ان كانت؟ وهل اجريت اشعه سونار على الخصيتين؟ وان شاء الله ساصف لك العلاج والله الشافى ان شاء الله

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  327. ٨٦٨
    طائر مسافر

    عملت اشعه على الخصيه والدوالي خفيفه لا لم استخدم اي علاج من اجل الانجاب فيا ريت تصف لي علاج فعال يزيد الحركه ولك مني كل الشكر وطبعا كله بعد توفيق الله وما يكتب لنا مع خالص تحياتي لك

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    • ٨٦٧
      زائر

      اين تعيش يا طائر يا مسافر حتى استطيع ان اصف لك العلاج

      اضافة رد
  328. ٨٦٦
    طائر مسافر

    عفوا يا دكتور ما هو رئيك بالتحليل هل يوجد تشوهات او اي مشكله غير الحركه اريد منك تقيم وشكرا كثير لك

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    • ٨٦٥
      زائر

      لا توجد تشوهات وانصحك بأخذ ال كارنيتين 500 مجم كبسولات .كبسوله 3 مرات لمده 3 شهور وفيتامين هاء مع سلينيوم 400 كبسوله مرتين يوميا و دافلون 500 اقراص مرتين لمده مرتين 2 شهر والله هو الشافى ويرزقك الذريه

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  329. ٨٦٤
    طائر مسافر

    انا باليمن يا دكتور

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    • ٨٦٣
      زائر

      يجب تناول دواء ال كارنيتين كبسولات 500 مجم مرتين يوميا لمده 3 شهور .وكذلك ترنتال اقراص دافبون 500 مجم مرتين يوميا لمده 2 شهر وايضا فيتامين هاء وسلينيوم 400 مجم مرتين يوميا لمده شهرين والله الشافى

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  330. ٨٦٢
    زائر

    عندي الم في راس القضيب وكانو حاب اتبول واعاني من سيلان سائل ابيض لونه كالمني بعد كل تبول ولمدة طويلة كذالك سرعة في الانتصاب بمجرد مشاهدة

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  331. ٨٦١
    21سنة

    اسالك بالله ان تجبني يادكتور انا اعاني من الم في راس القضيب كانو البول حاب يخرج وسيل سائل ابيض يشبه المني بعد كل تبول ونقاط بيضاء تظهر في لباسي الداخلي ووسرعة في الانتصاب بمجرد مشاهدة

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    • ٨٦٠
      زائر

      الرجاء التواصل معى على الاميل الخاص بى لخصوصيه موضوعك وهو yahoo.com@ibrahimurologist

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  332. ٨٥٩
    زائر

    السلام عليكم ورحمة الله //يادكتور ابراهيم نسأل الله لك التوفيق /ارجو منك نتابعة حالة اﻷستاذه مريم الغامدي ومعا الدكتوره ابتسام ونتأمل منكم نتيجه افضل بأذن الله

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  333. ٨٥٨
    صدام الشمري

    يا دكتور عندي سؤال مختصر لا اعاني من اي مراض وكل الفحوصات الهرمونيه 100% عندي مشكله وهيا فقدان تام لرغبه الجنسيه وفقدان تام للذه الجماع ولا اشعر بشى ما هيا الاسباب وهل يوجد علاج لذلك مع العلم يا دكتور انه كان يوجد عندي من قبل رغبه كبيرة وابسط موثرات تثير الرغبه

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    • ٨٥٧
      زائر

      كم عمرك وما هى تحاليل الهورمونات التى اجريتها وهل تعانى من امراض الضغط او السكر وكم وزنك وهل تناوات ادويه لهذه المشكله قبل هذلك وها هى وهل انجبت وكم عمر آخر اطفالك والله الشافى ان شاء الله

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  334. ٨٥٦
    طائر مسافر

    يا دكتور بحث فى اكثر من صيدليه عن ال كارنيتين كبسولات 500 مجم لم اجد وكلهم يقولوا فى بديل اسمه كارنفيتيا فورت فهل صحيح هو نفس المفعول وهو صناعه مصريه ولك التحيه

    اضافة رد
    • ٨٥٥
      زائر

      نعم هو بديل مناسب وربنا يجعل فيه الشفاء ان شاء الله

      اضافة رد
  335. ٨٥٤
    زائر

    سلام دكتور اريد رقم جوالك عندي موظوع خاص حفظك الله

    اضافة رد
    • ٨٥٣
      زائر

      ممكن تتواصل معى على الاميل الخاص وهو @ibrahimurologistعلى yahoo.com
      ورقم تليفونى 0507892951

      اضافة رد
  336. ٨٥٢
    صدام الشمري

    التحاليل / 4.5–fsh–3.9 , lh ,
    Prolactin6.0

    testosterone 3.3

    لا يا دكتور لا اعاني من مرض السكر او الضغط والحمدلله
    الانجاب لم يكتب الله الى الان
    لا يا دكتور لم استخدم اي ادويه
    وزني 61 كيلو

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    • ٨٥١
      زائر

      هل تعانى من الربو الشعبى حتى اصف لك بعض الادويه وهل توجد ضغوط او مشاكل فى الاسره او العمل فى هذه الفتره ويفضل الاكثار من المأكولات الاتيه اطعمه البحر جمبرى وكابوريا واسماك وايضا البقدونس والجرجير

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      • ٨٥٠
        زائر

        ممكن تستعمل دواء افروماكس بلاس كبسولات كبسوله بعد الغداء يومبا وكذلك دواء جنتابلكس كبسولات كبسوله بعد الفطار والعشاء لمده شهر كامل والله الشافى ان شاء الله

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  337. ٨٤٩
    طائر مسافر

    العفوا منك يا دكتور ولو اكثرت من الاسئله بالنسبه لكارنفيتا فورت كم نسبه الكارنتين الذى فيه وهل يجب ان ياخذ 3 حبات باليوم واذا اخذ حبتين هل من مشكله مع خالص احترامي لك

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    • ٨٤٨
      زائر

      لا توجد مشكله من استعماله مرتين او ثلاثه والله يرزقك الذريه الصالحه ان شاء الله

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  338. ٨٤٧
    يحيي

    السلام عليكم د/ عباس
    انا عملت عملية استءصال دوالي من 15 يوم والدكتور كتابلي علي علاج امشي علية بعد العملية لمدة سبعين يوم
    العلاج هو Carnivita forte 30tab و gentaplex cap36
    بس غي مصر مش لاقي جينتابلكس وهنا في الخارج سعرة غالي جدا ومش قادر اشتريه
    فحضرتك تنصحني بايه وشكراااااا

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  339. ٨٤٦
    mohamed yahya

    السلام عليكم د/ عباس
    انا عملت عملية استءصال دوالي من 15 يوم والدكتور كتابلي علي علاج امشي علية بعد العملية لمدة سبعين يوم
    العلاج هو Carnivita forte 30tab و gentaplex cap36
    بس غي مصر مش لاقي جينتابلكس وهنا في الخارج سعرة غالي جدا ومش قادر اشتريه
    فحضرتك تنصحني بايه وشكراااااا

    اضافة رد
    • ٨٤٥
      زائر

      ما حاله السائل المنوى قبل العمليه من حيث العدد والحركه والتشوهات واين تعيش الان وكم عمرك وكم سنوات زواجك وهل سبق لك الانجاب حتى استطيع افادتك وجنتابلكس موجود فى مص تحت اسم كافاجين كبسولات

      اضافة رد
  340. ٨٤٤
    زائر

    السلام عليكم يا دكتور حضرتك انا عملت اشاعه علي المثانة وقالي المثانة صغيرة وعمري 27 سنه وعطاني دواء اسمه روانكس ودواء فيزيكير مع اني اشعر بحرقان في البول وكل شويه بذهب للحمام

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    • ٨٤٣
      زائر

      ما المده التى استعملت فيها دواء فيزيكير وهل تصحو من النوم للتبول وهل البروستاتا فى الاشعه حجمها طبيعى وهل تم فحص المثانه بعد التبول للتأكد ان المثانه تتفرغ بالكامل اثناء التبول او يتبقى يول بعد التبول

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  341. ٨٤٢
    ندى

    السلام عليكم يا دكتور
    كبسولات سوبريم ما هي فوائدها وماهي أضرارها !!!
    علماً اني اراجع مستوصف اسره الشامل لإلتهابات المسالك البوليه

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    • ٨٤١
      زائر

      الكبسولات لها استخدامات عديده .اسألى الطبيب الذى عالجك و كتبها لك لاى غرض وصفها لك

      اضافة رد
  342. ٨٤٠
    زائر

    السلام عليكم
    صباح الخير
    عندي انتفاخ غي القضيب له ثلاث ايام وفيه الم خفيف بس من فتره لفتره جسمي ترتفع فيه الحاره ولبد اشرب مسكنات ….

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    • ٨٣٩
      زائر

      يجب ان تذهب لطبيب مسالك بوليه للكشف عليك عاجلا والله الشافى

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  343. ٨٣٨
    محمد معبد

    بعد اذن حضرتك يا دكتور انا عملت تحليل لسائل منوى وكانت النتائج كالاتى volume: 3.0ml , Reaction:Alkaline , colour: creamy-white , odour:Distinective , viscosity:Normal , liquifaction:After30 min , total count: 56.8 million/ml , viability:first hour:85%, second hour:80%, third hour:70% , type of motility:Active , pus cells:1-3 , spermatogenic cells: present , RBCs: 0-1 , Abnormal forms: 17%

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    • ٨٣٧
      زائر

      ما شاء الله التحليل ممتاز

      اضافة رد
      • ٨٣٦
        محمد معبد

        طب يا دكتور لحد الان محصلش حمل بالرغم من ان زوجتى عملت فحوصات وطلعت النتائج كويسه جدا انا عمرى 26 سنه وحضرتك قولت تحاليلى ممتازه فالتاخير طبيعى ولا قى سبب انا متزوج منذ 6 اشهر

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        • ٨٣٥
          زائر

          الامر بيد الله والوضع ده طبيعى لان مش لازم يكون هناك اسباب واضحه والزواج لسه فى بدايته .على فكره المتزوجين حديثا المفروض لا يسعون فى البحث عن الانجاب الا بعد مرور سنتان على الزواج فلا تقلق وان شاء الله الفرج قريب

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  344. ٨٣٤
    هاني

    دكتور اجريت عملية دوالي في الخصيه اليسرى بسبب نقص عدد وحركة الحيونات المنويه ولي شهرين من العمليه واستخدم علاج كرانفيتا وبروفيرون والدوالي موجوده ايضا في الخصيه اليمنى بس قالو لي مايحتاج في اليمنى لانها خفيفه فهل العمليه باليسرى اهم من اليمنى

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  345. ٨٣٣
    هاني

    دكتور عملت عمليه دوالي الخصيه اليسرى ولم اعمل دوالي اليمنى لانها حسب الدكتور قال خفيفه وايضا قال بان اليسرى هي من تسبب العقم ولي شهرين من العمليه واستخدم علاجات كرانفيتا فورت وبروفيرون فهل اليسرى هي الاهم

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  346. ٨٣٢
    هاني

    دكتور عمري 32 وزني 90 عملت عمليه دوالي الخصيه اليسرىمنذ شهرين والدوالي موجوده باليمنى بس خفيفه الدكتور عملها لي في اليسرى لانها كما قال الدكتور هي سبب ا لعقم ولي متزوج 4سنه وقبل العمليه عدد الحيوانات 7 مليون منها 56%ميت و29%بطيئ و17% سريع فهل اليسرى اهم من اليمنى كما يظن الدكتور ومتى ايتم التحسن للحيونأات المنويه

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  347. ٨٣١
    ابو حاتم

    السلام عليكم يا دكتور
    انا عندي الم على الخصيه اليمنه فوق بدايه الخصيه ينزل على الخصيه وحتا اسف الرجل اليمنا ولقد راجعت اكثر من دكتور وسويت تحاليل واشعات وقال لا يوجد عندك دوالي ولا فتق والخصيه سليمه وانا متزوج ارجو الاجابه على سالي والف شكر

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    • ٨٣٠
      زائر

      هذه اعراض التهاب فى البربخ وهى غالبا عدوى مشتركه بين الزوجين فالرجاء عمل تحليل بول وتحليل للسائل المنوى ودع المدام تذهب لطبيب امراض نساء وتوليد للاطمئنان وهل اخدت ادويه للحاله ام لا وماهى ان كانت حتى افيدك ان شاء الله والله الشافى

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  348. ٨٢٩
    Teacher

    عمري ٣٥ غير متزوجة وعندي الم في أسفل الظهر وأسفل البطن بماذا تنصحني

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    • ٨٢٨
      زائر

      انصحك بعمل تحليل بول وصوره دم كامله واشعه موجات صوتيه على البطن والحوض واطلعينى علي النتائج وما حاله الدوره الشهريه عندك منتظمه ام لا وكذلك يوجد الم اثناءها ام لا وما كميه الدم عاديه ام كثيره والله الشافى

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    • ٨٢٧
      Teacher

      أشكر لك توجيهي لعمل الفحص اللازم
      وكانت نتيجة تحليل البول وجود دم وأملاح وعملت أشعة موجات لكن ماعملت تحليل دم وقال الطبيب عندك ترسبات وأعطاني فوار فيتامين سي ونوعين أقراص Riaspasm و jazofen
      لكن لم اشعر بتحسن أبداً

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  349. ٨٢٦
    محمد ع

    انا شاب عمري 38 سنه متزوج منذ 8 سنوات ولدي طفلان الاكبر عمره 7 سنوات والاخر 5 سنوات
    ومنذ سنتان ونحن نرغب في الانجاب ولكن ذلك لم يحدث ولعل في الامر خيره
    فقمت بعمل تحليل لسائل المنوي وهذه نتيجته
    علما بانني قد تركت التدخين من 7 اشهر والحمد لله وليس لدي امراض

    COLOR SEMEN OPAGUE
    SEMEN VISCOSITY 0 [<=1]
    SEMEN GEL PARTS 1 [=20.0
    semen % motility 50 % [>=50
    semen norm morph 1L % [>=14
    SEMEN SPERMATOCYTES 0 /HPF
    SEMEN LEUKO 0 /HPF
    SEMEN IgG 0 % [<=20
    SEMEN COMMENTS See Below

    FP=3-4 IN W.P

    اضافة رد
    • ٨٢٥
      زائر

      التحليل مش كامل ما عدد الحيوانات المنويه وما معدل الحركه وما تصنيف حركه ال خمسين بالمائه وما كميه السائل المنوى وهل سبق واخذت علاج لذلك

      اضافة رد
      • ٨٢٤
        محمد ع

        COLOR SEMEN OPAGUE
        SEMEN VISCOSITY 0 [<=1]
        SEMEN GEL PARTS 1 [=20.0
        semen % motility 50 % [>=50
        semen norm morph 1L % [>=14
        SEMEN SPERMATOCYTES 0 /HPF
        SEMEN LEUKO 0 /HPF
        SEMEN IgG 0 % [<=20
        SEMEN COMMENTS See Below

        FP=3-4 IN W.P

        اضافة رد
  350. ٨٢٣
    محمد ع

    نتيجة تحليل السائل المنوي
    COLOR SEMEN OPAGUE
    SEMEN VISCOSITY 0 [<=1]
    SEMEN GEL PARTS 1 [=20.0
    semen % motility 50 % [>=50
    semen norm morph 1L % [>=14
    SEMEN SPERMATOCYTES 0 /HPF
    SEMEN LEUKO 0 /HPF
    SEMEN IgG 0 % [<=20
    SEMEN COMMENTS See Below

    FP=3-4 IN W.P

    اضافة رد
  351. ٨٢٢
    زائر

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

    انا اسمى كريم وعندى 24 عاما غير متزوج
    و عندى اعراض بتاثر عليا فى حياتى اليوميه مثل انا بدخل الحمام كتييير جدا من غير ما اشرب مياه كتيير وكل مره ادخل الحمام ولما اخلص اشعر انى عايز اعمل حمام تانى ولما احاول اعمل حمام ممكن تنزل نقطه او اتنين بس ولما اخرج احسن انى عايز اعمل حمام تانى ولو مدخلتش الحمام تانى مع العلم انى لسا خارج من الحمام ونمت استحلم وكل يوم على كده وبالنسبه للعاده السريه يعنى ممكن مرتين او 3 اسبوعيا بس والله بحاول ابطلها
    رحت لدكتور قالى عندك احتقان فى البروستاتا وكتبلى العلاج الاتى
    1- دافلون 500
    2- بروستاكيور
    وقالى استمر عليه لمده شهر كامل بعد ما استمريت عليه الاعراض قلت بشكل كبير والاحتلام قل بس بعد شهر من انتهاء العلاج رجعت تانى نفس الاعراض فارجو الحل بسرعه بعد اذنك
    كريم

    اضافة رد
  352. ٨٢١
    كريم

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

    انا اسمى كريم وعندى 24 عاما غير متزوج
    و عندى اعراض بتاثر عليا فى حياتى اليوميه مثل انا بدخل الحمام كتييير جدا من غير ما اشرب مياه كتيير وكل مره ادخل الحمام ولما اخلص اشعر انى عايز اعمل حمام تانى ولما احاول اعمل حمام ممكن تنزل نقطه او اتنين بس ولما اخرج احسن انى عايز اعمل حمام تانى ولو مدخلتش الحمام تانى مع العلم انى لسا خارج من الحمام ونمت استحلم وكل يوم على كده وبالنسبه للعاده السريه يعنى ممكن مرتين او 3 اسبوعيا بصراحه ان شاء الله هبطلها
    رحت لدكتور قالى عندك احتقان فى البروستاتا وكتبلى العلاج الاتى
    1- دافلون 500
    2- بروستاكيور
    وقالى استمر عليه لمده شهر كامل بعد ما استمريت عليه الاعراض قلت بشكل كبير والاحتلام قل بس بعد شهر من انتهاء العلاج رجعت تانى نفس الاعراض فارجو الحل بسرعه بعد اذنك
    كريم

    اضافة رد
    • ٨٢٠
      كريم

      ارجو الرد عن مشكلتى يا دكتور

      اضافة رد
      • ٨١٩
        زائر

        الرجاء عمل اشعه موجات صوتيه على المسالك البوليه وخاصه فحص المثانه وهى ممتلئه وايضا بعد التبول لكى نعرف هل يوجد بول متبقى بعد التبول ام لا وما كميته وكذلك حجم البروستاتا ولكن من الان يمكنك استعمال لبوس بروستالين مرتين يوميا ولكن عندما تشعر برغبه فى التبول هل تكون رغبه ملحه اى لا يمكن تأخيرها ام لا وعلى فكره سبق ورددت عليك ولكن لا تتأخر فى عمل الاشعه لكى استطيع مساعدتك والله الشافى

        اضافة رد
        • ٨١٨
          زائر

          تبقى رغبه ملحه جدا لدرجه انى مش بقدر امسك نفسى وقت طويل وان شاء الله هعمل الاشعه يادكتور

          اضافة رد
        • ٨١٧
          كريم

          طيب يادكتور لو سمحت ممكن اعرف حضرتك شاكك فى ايه او انا عندى ايه ممكن تطمنى لوسمحت

          اضافة رد
          • ٨١٦
            زائر

            ده غالبا اعراض التهاب بروستاتا او مثانه نشطه وبنعمل الاشعه عشان نتأكد من بقاء بول بعد التبول ام لا لانه ده له علاج مختلف عن المثانه النشطه والله الشافى

            اضافة رد
  353. ٨١٥
    زائر

    دكتور هل حارق الدهون كرناتين ل له أعراض جانبيه

    اضافة رد
    • ٨١٤
      زائر

      لا يوجد اعراض جانبيه ولكن من المفضل استماله لمده 3 شهور وراحه لفتره شهر وبعدين يمكن استماله مره اخرى ولكن الرياضه افضل وسيله لحرق الدهون والله الشافى

      اضافة رد
  354. ٨١٣
    Teacher

    بالنسبة للدورة الشهرية غير منتظمة ومؤلمة وكمية الدم قليلة

    اضافة رد
    • ٨١٢
      زائر

      وبالنسبه للحوض (المبايض والرحم )ما نتيجه فحصهم بالاشعه هل يوجد اكياس على المبايض او اورام ليفيه بالرحم ولكن من الممكن استمال دواء سيبروفلوكساسين 500 قرص \12 ساعه ووايضا حبوب كتافلام 50 قرص بعد الفطار والعشاء وايضا فيبراميسين 100 قرص \12 ساعه لمده اسبوع والرجاء اخبارى بنتيجه فحص الاشعه على المبايض والرحم وكذلك اخبارى بنتيجه العلاج بعد استعماله والله الشافى

      اضافة رد
  355. ٨١١
    yasser

    سعاده الدكتور
    بعد التحيه
    انا يادكتور اعاني من فطريات وبكتريات
    مما يوثر على زوجتي بانتقال الفطريات والبكتيريا مع العلم ان زوجتي زارت الطبيبه وطلبت تشخيص حالتي
    ولاكن انا لم استطيع الزياره وذالك لضروف عملي مع العلم انه لايوجد لدي اي مشكله في الجنس او البول
    فارجوا مساعدتي وشكرا

    اضافة رد
    • ٨١٠
      زائر

      ما الاماكن التى تعانى منها او توجد بها الفطريات والبكتريا و ما هى الاعراض ؟هل تعانى من افرازات من مجرى البول او تعانى حكه او هرش بالمناطق التناسليه او الآم بالخصيتين ؟اعطنى تفاصيل كى استطيع مساعدتك

      اضافة رد
  356. ٨٠٩
    منى

    السلام عليكم دكتور انا متزوجه من ١١ عام ووعملنا تحليل زوجي ماعنده حيونات منويه نهايا وعملنا خزعه مرتين ولقينا خلايه ام بس مشوهه لاتنفع ووهرمانات كلها جيده مافيها نقص هل ينفع معه بروكسيدبلس والكلوميد لتحفيز الخصيه ولك جزيل الشكر

    اضافة رد
    • ٨٠٨
      زائر

      ينفع ان شاء الله ولكن اطلعينى على نتائج التحاليل (الهورمونات تفصيليا )كى استطيع مساعدتك

      اضافة رد
  357. ٨٠٧
    ميدوووو

    السلام عليكم دكتور حضرتك كنت طلبت من تحاليل الهرمونات بسبب معاناته من اللذة والمتعة فى القضيب أثناء الجماع ودى نتيجة التحليل
    التستسترون 9.40
    البرولاكتين 163
    ال اتش 7.0
    اف اس اتش 3.8
    وتقريبا كلها فى المعدل الطبيعى حسب التحليل.
    فاى ممكن يكون السبب وراء مشكلتى هل ممكن لسه فى التهاب بالبروستات مع انى الحمد لله تعافي منها…أرجو الرد مع وجود حل واسع جدا عا الاطالة

    اضافة رد
    • ٨٠٦
      زائر

      لو سمحت اطلعنى على النسبه الطبيعيه للبرولاكتين وهل تشعر بالم او حرقان اثناء خروج المنى وهل انت تتناول اى ادويه لاى غرض آخر وما هى ان وجدت وهل المدام تعانى من التهاب فى صوره افرازات او هرش او الم اثناء العلاقه والله الشافى

      اضافة رد
  358. ٨٠٥
    ميدوووو

    حضرتك النسبة الطبيعية البرولاكتين هى 56-278
    حاليا لا أتناول اى علاج كنت أعانى من صعوبة وحرقان عند خروج المنى وكان عندى التهاب البروستاتا ولكن بفضل الله شفيت منه ولكن لا أعلم نهائيا أم لا وزوجتى الحمد لله لا تعانى من التهابات…المشكله عندى حاليا هى عدم المتعه بالقضي ب أثناء العلاقة وبحسب قوة دفع المنى مش قوية…شكرااا

    اضافة رد
    • ٨٠٤
      زائر

      استعمل بروستاكيور كبسولات مرتين يوميا وبروستالين لبوس مره قبل النوم لمده شهر والله الشافى ان شاء الله

      اضافة رد
  359. ٨٠٣
    زائر

    السلام عليكم يا دكتور براهيم
    انا متزوج وصار لي سنتين وما الله كتب لنا اوﻻاد وسويت تحليل وهاذي نتايج التحليل بس والله ما فهمت شي فياليت تساعدني ولك الشكر والتقدير
    VOLUME 1.7 ML
    VISCOSITY VISCOUS
    REACTION ALKALINE
    COLOUR PEARLY WHITE
    LIGUEFACTION >4HRS MINUES

    SPERM COUNT SAMPLE FAILED TO LIGUIFU X10^6/ML

    اضافة رد
  360. ٨٠٢
    زائر

    no radio opaque calculi or pathological calcification seen within both kidneys . both ureters or the urinary bladder >

    2- normal size and parenchymal thinckness of both kidneys with no back pressure change>

    3- adequate filling of the urinary bladder showing smooth walls with no masses or filling defects>

    4-the liver is of average size with homogenous ct texture. no definite focal lesions on non- enhanced ct basis.
    5- no intra-hepatic or extra -hepatic biliary radicles dilataion.

    6-normal size =parenchymal texture of the spleen witn no definite focal lesions seen on non- enhanced ct basis

    7- normal non- contrast ct apperance of the pancreas .aorta. ivc . and both supra renals as well as the rest of the pelvic organs.

    8- no pelvi- abdominal lymph node enlargement seen on non – contrst ct basis .

    9- no ascites or pelvic collecions noted.

    10- clear scanned lung bases.

    openion

    normal non enhanced spiral ct study of the urinary tract with no evidence of calculi or pathological clcification.

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    • ٨٠١
      كريم ده تقرير الاشعه يا دكتور ياريت تطمنى

      no radio opaque calculi or pathological calcification seen within both kidneys . both ureters or the urinary bladder >

      2- normal size and parenchymal thinckness of both kidneys with no back pressure change>

      3- adequate filling of the urinary bladder showing smooth walls with no masses or filling defects>

      4-the liver is of average size with homogenous ct texture. no definite focal lesions on non- enhanced ct basis.
      5- no intra-hepatic or extra -hepatic biliary radicles dilataion.

      6-normal size =parenchymal texture of the spleen witn no definite focal lesions seen on non- enhanced ct basis

      7- normal non- contrast ct apperance of the pancreas .aorta. ivc . and both supra renals as well as the rest of the pelvic organs.

      8- no pelvi- abdominal lymph node enlargement seen on non – contrst ct basis .

      9- no ascites or pelvic collecions noted.

      10- clear scanned lung bases.

      openion

      normal non enhanced spiral ct study of the urinary tract with no evidence of calculi or pathological clcification.

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      • ٨٠٠
        زائر

        الامور مطمئنه واستعمل حبوب كاردورا 1 مجم قبل النوم مع بروستاكيور واطلعنى على النتيجه بعد اسبوعين (على فكره المثانه لم تفحص بعد التبول ولكن مش مهم نستعمل العلاج وان شاء الله ستتحسن عليه وفى حاله عدم التحسن ساصف لك علاج آخر فارجوا المتابعه معى والله الشافى

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        • ٧٩٩
          كريم

          الف شكر يا دكتور بس ممكن بعد اذنك تقولى الاشعه فيها ايه لو سمحت

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  361. ٧٩٨
    كريم

    استمر على العلاج فتره اد ايه يادكتور

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  362. ٧٩٧
    كريم

    انا كمان يادكتور عملت تحليل بول ودى هى النتيجه

    pus cells. 2—4
    red cells 1–3
    epithelial cells . nil
    casts nil
    crystals. ca.oxalate (+++)
    amorphous. nil
    bilharzial ova . nil
    trichmonas vaginalis . nil
    others . nil
    ياريت يادكتور تقولى الاشعه فيها ايه وكان ايه السبب اللى خلى عندى هذه الاعراض؟

    وشكرا لحضرتك على المساعده

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    • ٧٩٦
      زائر

      الاشعه سليمه تماما ولا داعى للقلق اطلاقا وبالنسبه لفتره العلاج لمده 3 اسابيع وعرفنى النتيجه ان شاء الله

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  363. ٧٩٥
    زائرايمان

    دكتور لو سمحت انا دورة بتجي عندي 17شهر اخر سنيىلماضيه تاخرت اسبوع وشهر لاول تاخرت اسبوع ع مو عدها وشهر لثالث ما إجتني بلمرة و4/4نزل دم خفيف كثير ولون فاتح شو في حمل

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    • ٧٩٤
      زائر

      نجرى تحليل حمل بالدم (هورمون الحمل h c g)للتأكد اولا من حدوث حمل من عدمه

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  364. ٧٩٣
    Ahmed

    علاج للعضو الذكري بعمل حمام بول عادي وفي الاخر بحس بالم وفية دم بينزل

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  365. ٧٩٢
    Ahmed

    علاج للعضو الذكري بعمل حمام بول عادي وفي الاخر بحس بالم وفية دم بينزل اتمني الاجابة علي السؤال وشكرا

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    • ٧٩١
      زائر

      يجب عمل اشعه موجات صوتيه على المسالك البوليه وتحليل بول وتحليل وظائف كلى للتشخيص والله الشافى

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  366. ٧٩٠
    زائر محمد من الجزائر

    بارك الله فيك وفي الفريق العامل على انجاح هذه العيادة الالكترونية

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    • ٧٨٩
      زائر

      شكرا على الدعوه الجميله نسأل الله سبحا