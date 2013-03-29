العيادة الإلكترونية للدكتور : عماد الصباغ

عيادة الدكتور:عماد الصباغ
اخصائي باطنة بمستوصف الاسرة الشامل بخميس مشيط
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السلام عليكم عمري 35 سنه وزني 136 لم ينفع مع اي ريجيم ارغب في شي يسد شهيتي لان شهيتي مفتوحه على طول بماذا تنصحني متزوجه لدي طفلان كم تبلغ تكلفة عملية تحويل المعده لانني طويله المفروض انزل 40 كيلو تعبت من السمنه يادكتور الله يجزاك خير
السلام عليكم
دكتورنا الفاضل السلام عليكم
كل عام وانتم بالف خير
راجعت المستشفى قبل شهر تقريبا لوجود حمى و عمل لي تحاليل وبعد التحاليل قال لي الدكتور في الطواري لازم تراجع دكتور باطنية لان انزيمات الكبد مرتفعه عندك
راجعت يوم 13 رمضان عيادة دكتور الباطنيه قال الدكتور الانزيمات 80 وصفار الكبد 25 والمفروض يكون 18 حسب كلام الدكتور طبعا
وعندك الكلى 126 والمفروض يكون 120
طبعا كلام الدكتور هذا بناء على التحاليل قبل شهر تقريبا
سوا لي تحاليل كامله و المشكله اعطاني موعد عنده بعد اكثر من شهر وكلامه اقلقني كثير جدا ولم يصرف لي اي ادوية
اسف على الاطاله دكتورنا الفاضل
علما اني اعزب 29 سنه طولي 170 وزني 75 غير مدخن
طمنا الله يطمنك يا دكتور ويجزاك خير الجزاء
نسيت اقول وزني 95وطولي 159سم
دكتور
السلام عليكم انا عندي الم في اعلا المعده وحرقان دايم ونزل وزني خلال اسبوعين
الاخت الفاضله غيوم شفاك الله وعافاك
اختى السمنه هى مرض العصر انصحك بان تسوى رجيم فصيلة الدم اما عن عملية ربط المعده فعليك باستشارة مستشفى يوجد به هذا الجراحه
الاخت الفاضله غيوم شفاك الله وعافاك
اختى السمنه هى مرض العصر انصحك بان تسوى رجيم فصيلة الدم اما عن عملية ربط المعده فعليك باستشارة مستشفى يوجد به هذا الجراحه
السلام عليكم دكتور اعاني من انتفاخ بالمعده مع الم في اسفل الظهر والكتف الايمن والدوره الشهريه ليست منتظمه تاتي 7 ايام وبعد يومين ينزل دم احمر ويقف يومين ثم ينزل الدم الاحمر ينقطع وهكذا مع العلم اني استخدم الروكتان وفي اخر كورس الشهر 8 عمري 22 وزني 59
هل يوجد لديكم بالمستوصف ريجيم فصيلة الدم وكم تكلفتة المادية
السلام عليكم عندي33 ووزني65 أنا عندي فيروس سي خامل وولدت من شهرين وباخد حبوب ميكرولوت للرضاعة عملت تحليل وظائف كبدalt45 مش عارفة حبوب منع الحمل ممكن تأثر عليا وتنشط الفيروس طمني جزاك الله خيرا
الاخت الفاضله غيوم يوجد لدى رجيم فصيلة الدم باذن الله
الاخت الفاضله soso8480
أي علاج يحتوي على هرمونات يؤثر تأثير مباشر على الكبد ومنها حبوب منع الحمل لذا يجب الحذر ويفضل عدم اخذها
انصحك بتركيب اللولب
شكرا دكتور على الرد بالنسبة لتحليلalt45, 7 فيه قلق وجزاك الله عنا خيرا
الاخت الفاضله soso8480 لا داعى للقلق فالتحليل جيد وانصحك باخذ حبوب مدعمه للكبد
هل في علاج للتهاب الكبد الوبائى ب حديث يقضي على الفيروس كما ورد وجرب في التخصصي بالرياض
اخى الحبيب موسى الفيفي شفاك الله وعافاك من كل سوء
مازال العلاج تحت التجربه والبحث وان شاء الله سوف تظهر عنه كل النتائج فى القريب ولكن من المهم جدا ان تقوم بتطعيم جميع المحيطين بمريض الوباء الكبدى ب
عمري 34 سنة وزني 70 كلجم تقريبا وزني الحمد لله متناسب مع الطول
لدي مشكلة أحيانا مع البراز يخرج دم ماهو السبب وما هو الحل
لاحظت هذه الحاله 3 مرات فقط
الاخ الحبيب الفقير الى الله
يجب فحصك فحصا جيدا والدم مع البراز له اسباب عديده منها قرحة المعده اوالاثنى عشر ومنها البواسير او الشرخ الشرجى
السلام عليكم دكتور / عماد – عمري 37 سنة ووزني 76 كجم – عندي مشكلة ولها فترة طويلة تقريبا 8 سنوات وهي عبارة عن انتفاخ في الجانب الايسر من البطن ويصاحبها غازات بشكل مستمر وليس لها وقت معين ولكن لابد أن تأتيني هذه الحالة يوميا ولم أراجع دكتور نهائيا – فلا أدري ماهذه الحالة وهل هي خطيرة – لأني أسمع البعض يقول يمكن يكون عندي قولون وهل يوجد له علاج نهائي – وشكرا لتعاونك يا دكتور .
الاخ ال
اخى الحبيب وافى شفاك الله وعافاك من كل سوء
ماتعانى منه هو القولون وعلاج القولون من السهل جدا ويجب ان تبتعد عن الاشياء التى تسبب لك الانتفاخات والغازات
متزوجه وعمري ٣٠ سنه واعاني من الامساك ولقد استخدمت حبوب من مكونتها السنا وجاءني اسهال وبعدها رجع مرة اخرى الامساك
الاخت الفاضله ام مشارى شفاك الله وعافاك
اختى انصحك بتنظيم الوجبات واخذ ملين يحتوى على الاعشاب الطبيعيه وانصحك باخذ ملعقه زيت زيتزن صباحا ومساءا
وعمل تحليل للغده الدرقيه
السلام عليكم انا عمري ٢٣ وطولي ١٦٤ وكان وزني ٩٨ واتبعت رجيم ونزل وزني واصبح ٨٩ بس واصبح عندي ثبات وزن من شهر ، مع العلم شهيتي مؤ مفتوحه على الأكل ولا اكل وجبات سريعه ولا أرز ، ياليت تنصحني دكتور، والرجيم مهم عندي لانه عرسي قريب ،وموضوع ثبات الوزن مضايقني ، جزاك الله خير
الاخت الفاضله عذوب شفاك الله وعافاك
اختى انصحك باخذ حبوب مثل الشيتوكال مع اتبعا حمية فصيلة الدم فهى سوف تناسبك تماما
الاخت الفاضله عذوب شفاك الله وعافاك
اختى انصحك باخذ حبوب مثل الشيتوكال قبل الاكل بنصف ساعه مع اتبعاع رجيم فصيلة الدم فهو سوف يناسبك تماما
السلام عليكم
دكتور ارجوووك بسسرعه
ولدي رضيع عمره ١١شهر
اكل قبل شوي السم اللي يجي مع الاحذيه اكرمكم الله
اعتقد انه بلع كم حبه
ماذا افعل كاسعاف اولي
وهل يستدعي الذهاب به للمستشفى.
ارجووووووك محتاااجه الاجااااابه
الاخت الفاضله ملاك شفا الله ابنك يجب اخذه فورا الى المستشفى
تحية طيبه/يادكتور انا اعاني من الام في القولون وانا متعايشه معه من خلال الحميه ولكن يادكتور انا من فتره
اخذت ابره صرفت لي
.من قبل دكتوره لوجود التهاب باللوزلكن هذه الابره كادت ان تقتلني وهي/ جوانتمين1200اتوقع هكذا اسمها حيث قتلت البكتريا الضاره
والنافعه بالقولون ووانتفخ القولون وضغط على أعصاب الظهرواصبحت
في حاله حرجه..والان والحمدلله شفت منها…ولكن السوال يادكتورالان او ان اتعالج كي احمل ولكن دواء الكلوميد يتعبني كثيرا في القولون فما هي نصيحتك لي خصوصا ان التنشيط يتطلب إبر هرمون وتفجيروشكرا…
السلام عليكم انا طولي 155 وزني كان 80 والان88 مانفع معاي الرجيم اذا نزل ينزل 2كيلو واقل مهما طال الرجيم وسبب زيادة وزني اني استخدم حبوب الروكتان لحب الشباب وقال الدكتور استخدم حبوب ديان لانه حب الشباب مازال يطلع في وجهي على الرغم الني استخدمت الروكتان عشره اشهر فما هو الرجيم المناسب الله يعافيك
الاخت الفاضله ام لين شفاك الله وعافاك من كل سوء
اختى انصحك باخذ حبوب للمعده والقولون مع علاج الحمل مثل الاميلوك حبه صباحا ومساء وحبوب ايروديجيست 3 مرات
الاخت الفاضله ورده انصحك بعمل رجيم فصيلة الدم فسوف يكون مناسب معك جدا وانصحك بعمل تحليل اولا للغده الدرقيه وتحليل فيتامين د لان كسل الغده الدرقيه ونقص فيتامين ديسبب السمنه
عمري 15 وزني 90 بماذا تنصحوني وأريد منك أن تضع لي جدول رجيم ،،،،،،،،، وشكرا
بشرى لقراء صحيفة فيفاء
يوجد فحص شامل 350 ريال بالاضافه الى كشف اخصائى الباطنه مجانا
تحت اشراف الدكتور عماد الصباغ
اخصائى الباطنه العامه
مجمع عيادات الاسره الشامل
خميس مشيط -شباعه
الاخ الفاضل ا طلال شفاك الله وعافاك انصحك اولا قبل الرجيم ان تقوم بعمل فحوصات التى تؤدى الى السمنه وهى الغده الدرقيه وفيتامين د وابلاغى بالنتيجه مع عمل تحليل فصيلة الدم
مشكورة ع تجاوبك معي
دكتورتي الفاضله كانت اخر دورة لي ٧/١٨واغتسلت من دورة ٧/٢٣ًوكان ليلة زفافي ٧/٢٧ متى ايام التبويض وهل تلقحت البويضه!؟ ومتى اعمل تحليل الحمل !؟وهل تتلقح البويضه في دورة المنتظمة والغير المنتظمة !؟وهل الحامل تنزل معها افرازات ويكون مع الالتهاب!؟
انا أخذ حبوب روكتان لحبوب الشباب لي تقريبا شهرين وباقي شهر وتنتهي مدة العلاج في منتصف الشهر الثاني من العلاج حدث مع شرخ شرجي بسب صلابه البراز واصبح يحدث نزيف دم يغطي البراز اثناء عملية الاخراج والان لي 15 يوما على هذا الحال على العلم ان عمليه الاخراج منتظمة وتصلب البراز لايحدث في كل عملية تخراج وانا شرخ الشرجي حدث لي قبل سنه فترة قصيرة وانتهى ولم انتناول اي مسكن او مرهم والان عاد فما الحل انا منحرجه جدا من اخبار من حولي ولا استطيع الذهاب ألى الطبيب ؟ وهل تناول normacol هل وضع مرهم xyloproct وحبوب sdpadeine مفيدة وهل استخدمها مع حبوب روكتان له تأثير ؟ اتمنى الرد علي في اقرب وقت رجااااء
عمري 22 وزني 55 وطولي 153غير متزوجة
عمري 22 وزني 55 وطولي 153غير متزوجة هل هناك ادويه اخر تنفع
الاخت الفاضله زوز شفاك الله وعافاك من كل سوء اختى انصحك بالاستمرار على الملينات لكى تمنع حدوث شرخ مره اخرى وانصحك بساتخدام مرهم بروكتوجليفينول 4 مرات يوميا لدهان فتحة الشرج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عمري 14 سنة اعاني من كتمة كلما ضحكت او اخذت ماء بارد او اسرعت في المشي او كان هناك في الجو غبار ذهبت إلى الطبيب وأعطاني علاج وبعني اشوي يعني ما روحها بس خففها ومجرد اقطعة رجعت الكتمة اتمنى أفادتي يا دكتور. عماد
السلام عليكم يا دكتور ، انا امرأة متزوجة عمري 26 سنة و طولي 1.66 متر فهل جسمي مناسب ام لا
اختى ايمان لم تذكرى كم وزنك لكى احح لكى الجسم المناسب باذن الله
الاخ محمد المسلمانى شفاك الله وعافاك يجب ان اسمع صدرك واسمع القلب واقوم بعمل تخطيط قلب لك
دكتور عماد وين موقع عيادتك حابب ازورك لبعض المشاكل الصحيه عندي من كليسترول ودهون ثلاثيه واكياس عالكبد وياليت تذكر ساعات دوامك بشهر رمضان من كم لكم وشكرا
.السلام عليكم
دكتورنا الفاضل السلام عليكم
كل عام وانتم بالف خير
راجعت المستشفى قبل شهر تقريبا لوجود حمى و عمل لي تحاليل وبعد التحاليل قال لي الدكتور في الطواري لازم تراجع دكتور باطنية لان انزيمات الكبد مرتفعه عندك
راجعت يوم 13 رمضان عيادة دكتور الباطنيه قال الدكتور الانزيمات 80 وصفار الكبد 25 والمفروض يكون 18 حسب كلام الدكتور طبعا
وعندك الكلى 126 والمفروض يكون 120
طبعا كلام الدكتور هذا بناء على التحاليل قبل شهر تقريبا
سوا لي تحاليل كامله و المشكله اعطاني موعد عنده بعد اكثر من شهر وكلامه اقلقني كثير جدا ولم يصرف لي اي ادوية
اسف على الاطاله دكتورنا الفاضل
علما اني اعزب 29 سنه طولي 170 وزني 75 غير مدخن
طمنا الله يطمنك يا دكتور ويجزاك خير الجزاء
الاخ الفاضل ابوخليل كل عام وانت بخير موعد العياده بشهر رمضان هو من 10 صباحا الى 12 ظهرا
ومن 9 مساء الى 2 والعنوان خميس مشيط حى شباعه ش الستين
الاخ الفاضل ا عبدالله شفاك الله وعافاك من كل سوء يجب متابعتك متابعه جيده واعادة وظائف الكلى والكبد ومعرفة سبب ارتفاع انزيمات الكلى والكبد ومعالجتها فالعيادة بشباعه ياريت تمرنى فى اى وقت وسوف اقوم بتشخيص حالتك باذن الله
السلام عليكم واسعدت صباحا بكل خير دكتور عماد ..
كنت ناوي اعمل بعض التحاليل التي تتطلب صوم 12 ساعه وللاسف لم اجد احد في المختبر قبيل المغرب
سؤالي لو حان موعد الافطار وتناولت الماء فقط لحين بداية الدوام المسائي هل يؤثر عالنتائج فيما بعد ؟
شفت اعلان تحاليل شامله بـ 350 هل مازال العرض ساري ؟
وشكرا لتجاوبك الكريم
دكتوركنت اعاني من الالم بالقالون واسهال سويت تحليل برازوطلع معي صديدبالبراز وصرف لي الدكتور حبوب سيبروماكس وقال حبه كل 12 ساعه فكيف استعمله في رمضان اخذحبه ولاحبتين الافطارعندبس8 ساعات
اختى الفاضله اسماء من الممكن ان تاخذى الحبوب حبه بعد الفطور وحبه بعد السحور
الاخ الفاضل ا ابو خليل كل عام وانت بخير مازال العرض سارى ولا مانع من شرب الماء فالماء لا يؤثر على التحاليل والدوام يبدا بعد الفطور الساعه 9 او حضرتك تمرنى الساعه 10 صباحا
دكتورانااخذت امس حبه بعد السحور بس مع العلم اني استخدم ادويه غيريهايعني إذااخذت حبتين إن شاء مافي ضرروكم.المده إلي استخدم حبوب سيبروماكس هل يومين زي موكتوب ع النشره حقتهاعلماإني استخدم معهاحبوب دنياميزان حبه بعدالفطوروحبوب اخرلتهيج القالون قبل الفطور والسحور
اختى الفاضله اسماء لا مانع من اخذ نوعين من الدواء بعد السحور ولكن لم تذكرى ماهو النوع الثانى لكى اخبرك اذا كان يتداخل مع حبوب السيبرو ام لا وحبوب السيبرو يجب ان تاخذ 5 ايام
اسم الدواء دوسباتالسن ريتاد والثاني دنياميزان دكتوردنياميزان استخدمهالمده كم وحبوب سيبروماكس اليوم هوالخامس لهامع العلم انواول يوم من الاستخدام اخذت بس حبه يعني اتركها اليوم وشكر
الاخت الفاضله اسماء انصحك با تاخذى الكرتون كامل بالنسبه لحبوب السيبرو وهى تحتوى فقط على 10 حبات اما حبوب الدوسبيتالين فاخذيها عند اللزوم وحبوب دنياميزان لا مانع منها فهى فيتامينات خذى حبه كل يوم
السلام عليكم انا ارسلت اليك من قبل علشان وزني انه يزيد وما ينقص مهنا اخفف ونصحتني اسوي تحليل الغده الدرقيه وفيتامين دال وسوية تحاليل طلع فيتامين دال 4.5 والغده فيها كسل والحين استعمل القطره الزرقاء لفيتامين دال قال الدكتور الي حللت عنده اخذ في اليوم 80 نقطه على دفعتان وراحت عند دكتوراة الغدد اعطتني حبوب يوثيروكس25 وقالت القطره حق فيتامين دال اخذ في اليوم 15نقطه فقط فاسللك الحين كم اخذ من القطره في اليوم وهل يوجد بديل وحبوب الغده متي وكيف الاستعال وكم اقصي فتره استعماله وهل لهو اي تاثير وهل وزني بينقص مع العلاج او اسوي رجيم جازاك الله خيرا وشكرا
على العلم انه عمري 25 وطولي 152 ووزني 91 وغير متزوجه وشكرا
اختى ورده شفاك الله الحمد لله ان تشخيصى طلع فى محله ياريت تمرينى العياده لان علاجك يحتاج الى مشوار طويل شويه ويحتاج بعض النصائح المهمه
انا يادكتور عندي القولون واتبعت حميات واتركها وصار ينزل مخاط مع البراز سويت تحليل جرثومة المعدة وطلعت عندي استخدمت العلاج الثلاثي والحمد لله صلحت تحليل مره اخرﯼ وطلعت سليمه بس طلع بالتحليل وجود دم مخفي ومكروب واعطتني مضاد وحبوب فلاجيل 500ودومبي لمدة عشرة ايام وبعدها تعبت اكثر صار ينزل مخاط بدون براز ومغص وارﯼ مع المخاط مثل الخيوط اونقاط صغيرة دم انا اعاني من الم. اثناء قضاء الحاجه واحس مثل الشرخ يسبب الم ومرات الحمد لله يخف ولا احس فيه والالم في اليسار اعلﯽ البطن وانا اعاني من نزيف للثه اثناء النوم هل له علاقه بالدم المخفي في التحليل
اختى ام ايلاف نعم من الممكن ان يكون الدم اللثه له علاقه بالدم الخفى فانت تحتاجين الى تحاليل سرعة النزف والتخثر وحتاجين الى علاج للشرخ وعلاج ملين
السلام عليكم يااادكتور انا اعاني من الامساك سنه كامله معي استخدم الملينات ولمااتركها يرجع لي علا طول لي سنه وانا اعاني منه تعبت نفسيا واحدث لي جروح بالشرج والالم فظيعه فماالحل جزاك الله خير ارجو الرد….
العمر25 ومتزوجه ولست حامل
مع العلم اني استخدم حبوب روكتان اللبشره
الاخت الفاضله ام فهد شفاكى الله وعافاكى من كل سوء انصحك بعمل تحليل غده درقيه فاذا كانت طبيعيه فنصحك بعمل منظار شرجى لتشخيص حالتك
دكتور انا عندي التهاب بالحنجره وعندي قالون عصبي إذا اكلت العسل احس بحرقه في حنجرتي وألم ع فم المعده واحيانا استفراغ ع معناه عن العسل ماينفع لي اوجود شي في معدتي وحنجرتي واكل نوع من انوع المكسرات إلي هواللوز يسبب ألم في المعده وماهو اعراض وجودميكروب في المعده وكيف يتم علاجهه غير الادويهه لاني استخدمهه ادويه ومنتضمت عليها هل الثوم يعالجهه وسكرا
الاخت الفاضله اسماء شفاك الله وعافاك من الشكوى يتضح ان عندك التهاب بالمعده والقولون فانصحك بالابتعاد عن اكل اى شىء يسبب لكى تعب بالمعده والقولون وانصحك بالاكثار من الخضروات والمسلوق والتخفيف فى وجبة العشاء وعلامات وجود جرثومه بالمعده هى الام بالمعده مع حموضه وانتفاخ بالبطن فانصحك بعمل تحليل جرثومة المعده
الاخت الفاضله اسماء شفاك الله وعافاك من الشكوى يتضح ان عندك التهاب بالمعده والقولون فانصحك بالابتعاد عن اكل اى شىء يسبب لكى تعب بالمعده والقولون وانصحك بالاكثار من الخضروات والمسلوق والتخفيف فى وجبة العشاء وعلامات وجود جرثومه بالمعده هى الام بالمعده مع حموضه وانتفاخ بالبطن فانصحك بعمل تحليل جرثومة المعده
ماهو سبب الام المعده
الاخت الفاضله شيماء الام المعده لها اسباب كثير ومنها التهاب بالمعده او قر حة المعده والاثنى عشر او وجود جرثومه بالمعدهد
السلام عليكم
دكتور حابه استفسر منك
انا حامل بالشهر الخامس وجتني امس حساسيه في جسمي صدري وايدي وبطني
حبوب صغيره لاول مره. تجيني
فما ادري ماسببها وايش يناسب لعلاجها
واستخدمت لها سودو كريم حق الاطفال
لكن خفت منه
ما ادري هل منه اي ضرر عليا وع الجنين
…!
الاخت الفاضله ملاك تمم الله حملك على خير يمكنك استعمال حبوب فنستيل حبه مساء وكريم فنستيل ولا يضر السودو كريم مع الحمل ولكن لافائده منه مع الحساسيه
دكتورة فاطمه مساء الفل عليكي انا لما روحت لدكتورة النساء لتظبيط الهرمونات والدورة سألتني الدكتورة عن خاطيبي هل بيشرب سجاير ام لا وهل شغله طبيعته بيكون جالس ام لا…… فهل هذا له تأثير علي الحمل فيما بعد
وين عيادتك ي دكتور؟؟؟؟
اخى الفاضل ا سعد انا بخميس مشيط – حى شباعه – مجمع عيادات الاسره الشامل
السلام عليكم انا عمري 25 سنة مدخنة اعاني من انتفاخ دائم مع خروج غازات متواصلة وليس لها وقت او عدم السيطرة على خروجها وزني 40 عفوا على التعبير لكن فحصت القولون وهو سليم ولكن احس بعضلات الشرج مرتخخة وكاني مستعدة للاخراج هذه مشكلة مسببة لي الاحراج والتعب النفسي تلازمني الحالة من اكثر من 3سنوات واخذ ديفلات يوميا ولكن يتزايد الأمر ارجو المساعدة وارشادي
الاخت الفاضله ايه انصحك بالتوقف عن التدخين ويجب فحص الشرج بواسطة اخصائى جراحه
اعاني من نفخه زائده في لطني
أريد علاجه وااسبابه وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل حفظك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
فإن الغازات في البطن هي من الأعراض التي يشكو منها كثير من الناس، فكلنا نعاني من بعضها بين الحين والآخر، ونتخلص منها عن طريق التجشؤ أو إخراج ريح، ويخرج الإنسان بشكل طبيعي ريحًا حوالي (14) مرة في اليوم.
وأهم أعراض الإصابة بالغازات هي التجشؤ والانتفاخات المعوية والمغص، ولكن قد لا يشعر كل الأشخاص بنفس الأعراض، فالأمر يعتمد على كمية الغاز المنتجة ومدى تحمل الشخص لوجود غازات في أمعائه، ولا تُعَدّ الإصابة بالغازات وأعراضها مرضًا مزمنًا إلا في حالات نادرة أو عند إنتاج الغاز بكميات كبيرة أو كمضاعفات في بعض الأمراض.
وتتكون الغازات المعوية من ثاني أكسيد الكربون والأكسجين والنيتروجين والهيدروجين، وفي بعض الأحيان الميثان، وفي الأساس يكون هذا الخليط الغازي عديم الرائحة، ولكن تأتي رائحته غير المستحبة بسبب بكتيريا الأمعاء الغليظة التي تنتج كميات صغيرة من غاز الكبريت الذي يتحد مع الهيدروجين مكونًا غاز كبريتيد الهيدروجين ذا الرائحة الكريهة.
وعلى الرغم من أن وجود الغازات في أمعائنا أمر طبيعي وشائع للغاية ونصاب به جميعًا إلا أنه قد يكون غير مريح ومحرج أيضًا في بعض الأحيان، ولعلاج الغازات يجب معرفة سبب تكونه، وهي:
1- بلع الهواء: وهو من أكثر الأسباب شيوعًا، ويفعل الجميع ذلك دون الانتباه لذلك وهم يتناولون الطعام والشراب، ويلتهمونه بسرعة، وكذلك مضغ العلكة (اللبان) والتدخين وشرب المشروبات الغازية من العوامل التي تزيد من عملية بلع الهواء أيضا.
وتحاول المعدة جاهدة أن تساهم في تقليل الغازات بأن تقوم بطرد معظم الهواء الذي تم بلعه عن طريق التجشؤ، وما يتبقى فإنه يعبر المعدة إلى الأمعاء الصغيرة، حيث يمتص جزئيًّا هناك، وتبقى بعد ذلك كميات صغيرة يتم إخراجها من الأمعاء الغليظة.
2- عدم هضم وامتصاص بعض الكربوهيدرات: حيث لا يستطيع الجسم هضم بعضها مثل السكريات والنشويات والألياف الموجودة في الكثير من الأطعمة؛ بسبب نقص أو غياب إنزيمات معينة، وهذا الطعام الذي لم يهضم يكسر في الأمعاء الغليظة بواسطة بعض البكتيريا المسالمة، مما ينتج عنه غاز الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، والميثان عند ثلث الناس تقريبًا، وفي النهاية تخرج كل هذه الغازات من القولون.
وأما الأطعمة التي تؤدي إلى تكون غازات عند شخص ما، فلا تكون بالضرورة غازات عند آخر، هذا لأن بعض البكتيريا في الأمعاء الغليظة يمكنها تكسير غاز الهيدروجين المنتج من البكتيريا الأخرى، ومدى التوازن بين هذين النوعين من البكتيريا هو الذي يفسر لماذا يعاني بعض الناس من الغازات أكثر من البعض الآخر.
هذا بالإضافة إلى أن العادات الغذائية تؤثر أيضًا بشكل مباشر على كمية الغازات الناتجة، فالكربوهيدرات تنتج غازات أكثر عند هضمها مما تنتجها البروتينات والدهون مثلاً، ومن الأطعمة المسببة للغازات:
أ- السكريات: حيث يحتوي الفول والفاصوليا واللوبيا والبقوليات عمومًا على كميات كبيرة من السكر المركب، كما أنه يوجد أيضًا – ولكن بكميات أقل – في الكرنب والبروكلي والهليون والقمح والحبوب الكاملة غير المقشرة، وبعض الناس يحصل عندهم غازات من الحليب ومشتقاته ومنتجات الألبان كالزبادي والجبن والآيس كريم وخلافه، بسبب نقص خميرة اللاكتاز التي تقوم باستقلاب حليب اللاكتوز الموجود في الحليب ومشتقاته.
والعديد من الناس خاصة من ينحدرون من أصول آسيوية أو إفريقية أو أمريكية أصيلة يعانون بطبيعتهم من انخفاض مستويات إنزيم اللاكتيز المسئول عن تكسير سكر اللاكتوز، ومن ثَم هضمه، كما أن هذا الإنزيم يقل تدريجيًّا مع التقدم في العمر، وكنتيجة لكل ما سبق، فإن العديد من الناس يشعرون بتزايد في الغازات بعد تناول أطعمة محتوية على سكر اللاكتوز، ومنها مشتقات الحليب ما عدا اللبن الرايب (الروب).
ب- النشويات: فالبطاطس والذرة والمكرونة والقمح تنتج غالبا الغازات المعوية عندما يتم تكسيرها وهضمها في الأمعاء الغليظة، ويستثنى الأرز من القاعدة على اعتبار أنه الوحيد من بين النشويات الذي لا يسبب الغازات.
وأكثر الطرق شيوعًا لتقليل الإزعاج الناتج عن كثرة الغازات والانتفاخ هي تغيير العادات الغذائية وتناول الأدوية وبعض الأعشاب وتقليل كمية الهواء المبلوع قدر الإمكان، والعديد من الأدوية التي لا تستلزم وصفات طبية لصرفها متوفرة لعلاج الأعراض الناشئة عن زيادة الغازات، ومنها الدسفلاتيل والفحم، وهناك بعض مركبات الإنزيمات الهاضمة التي تساعد بصورة كبيرة على هضم النشويات والكربوهيدرات وتسمح للناس بتناول الأطعمة التي تسبب لهم غازات
عادة.
وطهي الطعام الجيد خاصة البقول كالفول والبازلاء يقلّل الغازات المعوية والانتفاخات بشكل ملحوظ، وإضافة إلى ما سبق فإنه ينصح المرضى الذين يعانون من انتفاخات البطن بالإكثار من تناول الخضراوات الطازجة خاصة الورقية منها، مثل: ورق الخس، والبقدونس، والكرفس، وغيره، والإكثار من شرب الماء بحيث لا تقل الكمية المتناولة عن لتر يوميًّا، فذلك يساعد على ذهاب الانتفاخ ويقلل من حدة الإمساك إن كان موجودا، وتناول الأعشاب والزيوت التي تساعد على تقليل الإمساك، مثل زيت الخروع، والشعير، والعرقسوس.
وكذلك استخدام حبوب الكربون التي تعمل على امتصاص الغازات بشكل كبير، وتناول الأعشاب التي تساعد على انتظام الهضم، مثل: الزنجبيل، وجوزة الطيب، وبالتالي تقلل من حدة الانتفاخ، والإكثار من المشي، والحركة، والنشاط، فهي من العوامل المساعدة على تجنب الإمساك.
ماهي فوائد المكسرات وماهي اضرارها؟واي نوع من المكسرات ضار واي نوع نافع
وشكرااا
فوائد و اضرار المكسرات
أكل المكسرات يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
معظم المكسرات بما في ذلك الجوز، الكاجو، البقان، الجوز البرازيلي، والكستناء والبندق تحتوي على الدهون غير المشبعة الاحادية والدهون غير المشبعة والمركبات الأخرى التي تؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم.الفول السوداني، المكسرات البرازيل واللوز والبندق يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية حادة لدى بعض الناس.
المكسرات هي ثمرة صغيرة جافة مع قشرة صلبة التي تنمو على الأشجار أو الشجيرات. عادة ما يسمى النواة الصالحة للأكل (محتويات قذيفة) أيضا الجوز. الفول السوداني هي في الواقع البقوليات (مثل الفول والبازلاء أو)، ولكن تسمى المكسرات لأن لديهم العديد من الخصائص من شجرة الجوز.
استهلاك الاسترالية لجوز شجرة آخذ في الازدياد، وقد أظهرت الأبحاث أن استهلاك الجوز العادية كجزء من نظام غذائي صحي يمكن أن تحمي ضد أمراض القلب وربما مرض السكري، والمساعدة في إدارة الوزن.
إذا تؤكل كجزء من نظام غذائي صحي في الذي يسيطر إجمالي استهلاك الطاقة، والمكسرات لا تسهم في زيادة الوزن أو السمنة.
المواد الغذائية في المكسرات
أنواع مختلفة من المكسرات تحتوي على مواد مغذية مختلفة، ولكن المكسرات عموما تحتوي على:
• مستويات منخفضة من الدهون المشبعة
• مستويات عالية من الدهون غير المشبعة الاحادية والمتعددة غير المشبعة
• لا الكوليسترول
• المواد الكيميائية النباتية، مثل فيتويستروغنز (الايسوفلافون) ومركبات الفينول وحمض يلاغيتش وفلافونيدات
• الألياف الغذائية
• البروتينات النباتية، مما يجعلها بديلا جيدا للحم. المكسرات هي أيضا عالية في أرجينين حمض أميني
• الفيتامينات E، B6، النياسين وحمض الفوليك
• المعادن مثل المغنيسيوم، الزنك، الحديد، الكالسيوم، النحاس، السيلينيوم والبوتاسيوم.
نصائح بعدم الاكثار من المكسرات
معظم المكسرات بما في ذلك اللوز والجوز والبقان والكاجو وجوز البرازيل، والكستناء والبندق والفول السوداني والمكسرات المكاديميا والفستق تحتوي على الدهون غير المشبعة الاحادية في المقام الأول، ومع ذلك، وجوز الهند والنخيل المكسرات تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة؛ استهلاك هذه ينبغي أن تكون محدودة.
يمكن اختيار المكسرات المملحة وتكون عالية في الدهون المضافة والملح، والتي يمكن أن يكون سيئا لصحتك، والمكسرات النيئة غير المملحة وحتى هي أفضل الخيارات.
فوائد المكسرات
رغم انها تحتوي على نسبة من الدهون الا انها تحتوي على دهون مفيدة حيث انها تحمي القلب وهذا ما تشير به الأبحاث العلمية حيث اظهرت نتائج احد البحوث ان للمكسرات دورا في الحد من اخطار امراض القلب حيث خفضت معدل الاصابة بأكثر من النصف ويرجع الباحثون في الدراسة ان السبب هو محتوى المكسرات العالي من الأحماض الدهنية (الدهون المفيدة) كما ان اضافة الجوز للغذاء قد خفض معدل الكولسترول الضار (ldl) وبدوه خفض معدل الكولسترول بشكل عام.
أضرار المكسرات
زيادة الوزن والسمنة
الدهون الغذائية هي الطاقة الكثيفة، مع ضعف كمية كيلو جول لكل غرام (37 كج / ز) من إما بروتين (17 كج / ز) أو الكربوهيدرات (16 كج / ز).الناس الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة المفرطة يمكن أن لا تزال تستفيد من خصائص وقائية من المكسرات، دون زيادة الوزن المرتبطة بها، إذا كانت مقايضتهم لتناول الطعام الموجودة (في كميات معتدلة) بدلا من تناول الأطعمة الغنية بالدهون وجبة خفيفة معالجتها.
بعض المكسرات تحتوي على المزيد من الدهون أكثر من غيرها. اللوز والكستناء لديها كميات منخفضة نسبيا من الدهون.
المكسرات والحساسية
الفول السوداني، وجوز البرازيل واللوز والبندق يمكن أن يسبب حساسية حادة في بعض الناس، وخاصة الأطفال الصغار. يمكن الحساسية الحادة تكون مهددة للحياة.
يجب على الأطفال الصغار مع تأهب للحساسية الفول السوداني تجنب وأنواع أخرى من المكسرات و، وضعت مرة واحدة، وسوف تستمر الحساسية ربما في مرحلة البلوغ.
النساء الحوامل والمرضعات لا تحتاج إلى تجنب استهلاك المكسرات خوفا من التسبب في رد فعل تحسسي في أطفالهن. فقط النساء الذين لديهم حساسية من المكسرات وينبغي تجنبها.
المكسرات وأمراض القلب
يعتبر البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) الكولسترول الكولسترول ‘سيئة’. ويمكن أن تساهم في تراكم الترسبات داخل الشرايين، مما يسبب لهم تصبح ضيقة (تصلب الشرايين)، ويمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب التاجية. وتسببت في زيادة الكولسترول LDL أساسا من المدخول الغذائي المفرط للدهون المشبعة.
وقد أظهرت دراسات المستهلكين الجوز متكررة لديهم مخاطر 30 إلى 40 في المائة أقل للوفاة نتيجة الإصابة بأمراض القلب التاجية (CHD).المكسرات الأكل يساعد مستويات الكولسترول LDL أقل والحفاظ على الأوعية الدموية صحية، نظرا لارتفاع محتواها من الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة، المواد الكيميائية النباتية المضادة للأكسدة والفيتامينات والمعادن، وحامض الفوليك فيتامين وأرجينين حمض أميني.
نصائح بتناول الجوز
لقد بعثت البحوث ضوءا جديدا على دور المكسرات في حمايتنا من أمراض القلب والسكري، ونتيجة لذلك، التوصيات المتعلقة المكسرات قد تغيرت مؤخرا.
حصة واحدة من المكسرات ما يقرب من 30 غراما أو ثلث كوب، فالكمية الموصى بها هي حفنة (تسعة إلى 15 المكسرات) من مجموعة متنوعة من المكسرات غير المملحة، خاصة الجوز واللوز، يوميا.
المكسرات ليست مناسبة للأطفال دون سن الثالثة من العمر لأنها قد تسبب الاختناق. ومع ذلك، فإنها يمكن أن تدرج في النظام الغذائي مع انتشار الجوز غير المشبعة مثل الفول السوداني أو زبدة اللوز، أو الزيوت.
المكسرات والنظام الغذائي
بدلا من تناول البسكويت أو قطعة من الكعكة كوجبة خفيفة، في محاولة وجود حفنة من المكسرات غير المحمصة للجمع بين المكسرات مع الأطعمة الكثيفة ذات الطاقة المنخفضة (مثل الخضروات) في وجبات الطعام هو وسيلة جيدة لتناول الطعام لهم – على سبيل المثال، في الأطباق الآسيوية على غرار أو إضافتها إلى السلطة.
النباتيين، النباتيين أو الأشخاص الذين تجنب اللحوم الحمراء بحاجة لتناول الطعام المكسرات يوميا تقريبا بسبب المكسرات هي بديل جيد للحوم والأسماك والبيض (لأنها تحتوي على البروتين، والدهون والحديد والزنك والنياسين). على سبيل المثال، ثلث كوب من اللوز أو الفول السوداني أو ربع كوب من بذور، أو ملعقتين من الجوز والبذور ينتشر (مثل السمسم لصق البذور (الطحينة) أو زبدة الفول السوداني) هي معادلة ليخدم من اللحوم.
السلام عليكم دكتور عماد زوجتي تعاني من خمول بالجسم واذا تبي توقف تحس ان رجليها بتنثني وتحس بتنمل في اطرافها وتحس بدوخه وايضا رجفه بعظامها ونبضات قلبها سريعه شوي علما اني عملت تحليل فقر دم وطلع 14.7
اسف على الاطاله وارجو افادتي لاني قلقان
الاخ الفاضل ابو طلال الاعراض التى تشتكى منها اسابها كثيره فيجب فحص زوجتك ومعرفة السبب وهى تحتاج الى بعض التحاليل فشرفنى بالعياده وان شاء الله ربنا يكتب الخير
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لوسمحت دكتوراناعندياملاح ورمل بالكلى وهي املاح اليورالايت وانا نحيفه وحابه ازيدوزني خمسه كيلو عشان اوصل للوزن المثالي ماهوالنضام الغذائي المناسب لي
الاخت الفاضله اسماء يجب اولا عمل بعض التحليل لمعرفة وضع فقر الدم وحالة الغده ويوجد رجيم حسب فصيلة الدم ان شاء الله سوف يناسبك فراجعينى بالعياده
انا عامله عملية تحوير المسار baypass
هل ممكن اعمل عندكم تحليل للفيتامينات وبكم سعرها
اخى memo ان شاء الله تشرفنى بالعياده ونسوى لحضرتك جميع التحاليل المطلوبه
يا دكتور عصام حفظك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى منك تزويدي ببريدك الالكتروني حتى اتمكن من ارسال سؤالي بشكل امن وخاص ولك جزيل شكري وامتناني ,,,
الاخ الفاضل ابو عدى يمكنك التواصل معى عبر الفيس بوك بالبحث عن د.عماد الصباغ او عبر كتابة منتدى الدكتوره فاطمه عطيه فى جوجل
انا امراة متزوجة عمري 26 سنة طولي 145 ووزني 80 اعاني من كسل الغدة الدرقية وثبات الوزن هل يفيد استخدام حبوب زينيكال لانقاص الوزن او ماهو الافضل برأيك دكتور وماذا يشمل التحليل السامل مع فيتامين د هل يشمل تحليل الغدة الدرقية
الاخت الفاضله سميره الفيفى بالنسبه الى الفحص الشامل مع فيتامين دال فهو يشمل ايضا الغده الدرقيه وفقر الدم ووظائف الكبد ووظائف الكلى والنقرص والدهون والدهون الثلاثيه والبول والبراز اكرمك الله ولا انصحك باستخدام حبوب زنيكال
دكتور انا عملت تحليل شامل وظهر عندي نقص فيتامين د بنسبة 15.6 والنقرس 6.9 والدهون الثلاثية 398 وخمائر في الامعاء وبداية جرثومة المعدة في والغدة 6.7 فحص المعدة فهل فحص جرثومة المعدة يظهر في الدم يعني هل هو دقيق في الدم وهل نسب التحاليل تحتاج الى علاج النقرس والغدة والدهون واريد تخفيف وزني ولكن لاينقص بسبب الغدة فهل هناك علاج يساعدني على انقاص الوزن وشكرا الف شكر
دكتور اريد طريقة لتنظيف القولون والامعاء تماما قبل الدايت هل هناك خلطة لتنظيف القولون او حبوب وهل تنصح بالحقنة الشرجية اريد طريقة ممتازة للتنظيف فانا اعاني من خمائر في الامعاء وامساك وانتفاخ البطن ارجو الاجابة دكتور
اختى سميره حالتك تحتاج الى فحص وعنايه ومتابعه جيده فاذا كنتى بالخميس راجعينى بالعياده
Tsh 6.46 وانا حامل بالاسبوع ٤ هل يضر الجنين وهل يستعدي اخذ علاج
اختى ملك تختلف نسبة التحاليل من معمل الى اخر على حسب الكيدس التى يستخدمها فانصحك بكتابة النسبه الطبيعيه التى بين قوسين وبالنسبه الى المقايس العالميه فانتى تعانين من كسل بالغده الدرقيه وتحتاجين الى علاج بنسبه بسيطه جدا
اختى ملك تختلف نسبة التحاليل من معمل الى اخر على حسب الكيدس التى يستخدمها فانصحك بكتابة النسبه الطبيعيه التى بين قوسين وبالنسبه الى المقايس العالميه فانتى تعانين من كسل بالغده الدرقيه وتحتاجين الى علاج بنسبه بسيطه جدا
السلام عليكم عمري ٢٣ سنه اعاني من صوت عالي اثناء البلع ماهي المشكله وشكرا جزيلا
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة/ ياسمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
هذه غالبًا تكون عادة مكتسبة، يعني أنها ليست ناتجة من مرض عضوي، والذين تأتيهم أو يعانون من مثل هذه الظواهر، غالبًا يكون لديهم حساسية نفسية وقلق بصورة مضخمة ومجسمة جدًّا، بمعنى آخر: أنك حساسة نحو هذا الموضوع، نعم قد يكون هناك صوت عند البلع، لكن ليس بالشدة والقوة التي تتصورينها، هذا مهم جدًّا، ويجب أن تستوعبي هذه النقطة، وهي نقطة علاجية ضرورية وأساسية، لذا وددت أن أبدأ بها، بمعنى: أن تتجاهلي الأمر وتسعي لذلك، أعرفُ أنه يسبب لك بعض الحرج، لكن الاشتغال به ومراقبته، هذا سوف يجعلك تحسين بأنه فعلاً يوجد صوت، نعم الصوت قد يكون موجودًا، لكن ليس بالعلو الذي تستشعرينه أنت، لذا التجاهل -كما اتفق علماء النفس- يعتبر شيئًا أساسيًا.
النقطة الأخرى هي: أن تتدربي على تمارين الاسترخاء، في بعض الأحيان تكون عضلات الرقبة والحلق مشدودة بعض الشيء، لذا قد تؤدي إلى الشعور بهذا الصوت عند البلع، وهذا قطعًا يعالج من خلال تمارين الاسترخاء، هنالك تمارين للتنفس التدرجي، وهنالك تمارين لانقباض العضلات وشدتها ثم استرخائها، ولا تستعجلي النتائج، لأن الفائدة الحقيقية لتمارين الاسترخاء تأتي بعد أن يستمر عليها الإنسان لفترة معقولة، لا تقل عن أسبوعين أو ثلاثة.
ليس هنالك ما يدعوك للحزن -أيتها الفاضلة الكريمة–، وكما أكدت لك أعتقد أن مشاعرك الحساسة والمرهفة، هي التي جعلتك تتحسسين حول هذا الموضوع، لا أحد يُعلق عليك تعليقًا سخيفًا، لكن أتفق معك يجب أن تتخلصي منها، وأعتقد من خلال ما ذكرته لك يمكنك الاستفادة كثيرًا.
هنالك دواء جيد يساعد في إزالة هذا القلق الوسواسي، وما يتبعه من مشاعر جسدية سلبية، إذا كان عمرك أكثر من عشرين عامًا تناولي الدواء، يعرف باسم (فافرين) واسمه العلمي (فلوفكسمين)، الجرعة صغيرة جدًّا، خمسين مليجرامًا فقط -حبة واحدة- يتم تناولها ليلاً بعد الأكل لمدة ثلاثة أشهر، ثم تناوليها بمعدل خمسين مليجرامًا يومًا بعد يوم لمدة شهر، وبعد ذلك توقفي عن العلاج الدوائي.
مهم جدًّا أن تصرفي انتباهك أيضًا عن هذا الذي تعانين منه، وصرف الانتباه يكون من خلال: التفكير الإيجابي، وحسن إدارة الوقت، وأن يضع الإنسان أهدافًا ويضع آليات توصله لهذه الأهداف، ويكون حريصًا على التطبيق والسعي نحو التميز.
بارك الله فيك، وجزاك الله خيرًا، وأسأل الله لك العافية والشفاء، وكل عام وأنتم بخير،
مساء الخير يا دكتور
انا عندي القولون العصبي من 5 سنوات او اكثر و اكنه اشتد جدا الام و انتفاخ و إحساس قلبان المعدة و اسهال و امساك حتى عند دخول الحمام بتعب أكثر
اخذت ادوية كثيرة ولكن ارتاح فترة و ارجع ثاني خصوصا لو في توتر اوزعل
هل يوجد حل ولا لأ؟ ؟ و حفضل طول حياتي كدة؟؟ انا تعبت والله
وانا عندي 23 سنة و مخطوبة و خايفة اتعب كدة في حياتي الزوجية
أرجو الرد و شكراً
اختى سماء يسرى شفاك الله وعافاك من كل سوء حالتك تحتاج الى الفحص الجيد فاذا كنتى بخميس مشيط راجعينى بالعياده
انا جسمي درقي تتركز السمنه في الارداف وسليوليت وعمري 34لاينزل بالرجيم وفصيله الدم Aاريد نظام غذائي بسرعه ابغي انحف قبل مأسافر برجأء الرد
السلام عليكم
بعد التحيه انا وزني 95 وطولي159 وجسمي درقي وفصيله الدم A واعمل ريجيم كير وما انزل وتحاليلي جيده اوقات الغده الدرقيه فيها كسل بسيط واوقات مظبوطه ابغي ريجيم ساحق للارداف والسليولايت بما يناسب الفصيله والجسم ارجو الرد سريعا اريد انزل جسمي قبل السفر
ولكم جزيل الشكر
عمري 34 سنه
انا وزني تقريبا 72 أو أكثر 73 وشهيتي للأكل عالية جدا …أمراض الحمدلله مافيه عمري 30 وطولي 162بين160 المشكلة ماعندي ميزان
انا مآ التزم بنظام غذائي لأن حسب الموجود بالبيت بس أكل الاكلات السريعة المثالي والشكولاتات وأدمان الببسي وبس استخدمت حبوب الأناناس شهيتي زادت والحين شريتي شيتوكال واستخدمتة 4 حبات باليوم أحس بتنميل بيدي اليمنى خفت بصراحة امي قل يمكن بك شكري. …ابي تنصحني بداء يذيب الدهون مشكلتي منطقة الأورراك والفخوذ متكدسة مثل الكمثرة انتظر ردك بفارغ الصبر على الصفحة اشكر
اختى ام عبد الرحمن انتى تحتاجين الى رجيم فصيلة الدم A وسوف ارسل لكى الرجيم من الممكن ان تراسلينى على موقع الدكتوره فاطمه عطيه حضرتك اكتبى فى جوجل منتدى الدكتوره فاطمه عطيه وان شاء الله سوف ارسل الرجيم لكى
اختى ميسون طالما انكى لا تتحكمى فى الاكل فسوف يناسبك جدا رجيم فصيلة الدم وانصحك بعمل تحليل هرمون الغده الدرقيه وفيتامين دال
السلام عليكم ورحمه الله..
أنا عمري 24 حللت قبل شهر وطلع فيتامين د ناقص وهو 4.8 صرف لي الدكتور قطرات أخذ ف الاسبوع نص القطره يعني الى الان خلصت قطرتين خلال شهر مع التعرض للشمس يوميا والأكل الموصى به ولكن دكتور الفاضل لم أجد أي نتيجه أشعر بخمول والم في العظام وتساقط الشعر والنفسيه ليست جيده ابدا.. مانصيحتك لي جزاك الله الف خير!!
الاخت الفاضله زينب القحطانى هل حضرتك بالخميس فاذا كنتى بالخميس فراجعينى بالعياده لانك تحتاجين الى جرعه مختلفه من فيتامين دال وايضا تحتاجين الى عمل نسبه الحديد وتحليل الغده الدرقيه
أشكر الدكتور عماد على هذه المعلومات القيمة
عندي إضافة بسيطة وهو في دراسة أصدرت من جامعه الملك سعود وأن أغلب النساء السعوديات معرضات لنقص فيتامين د والسبب يعود لعدم التعرض للشمس
والنصيحة هو التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر حوالي نصف ساعه وهذا يقي بإذن الله من نقص فيتامين د
وشكرا جزيلا.
شكرا اخى الفاضل سعادة الدكتور الفيفى
السلام عليكم يادكتور احسست بالم فظيع يمتدمن اخر نقطه قي الحلق من نقطه التقاء الرقبه بالقفص الصدري ولكن من الحلق الي اسفل بعد القفص الصدري فلا ادري ماهذا هل هي من الرطوبه او من المسكن الذي اتناوله او من ماذا كاني اريد ان اخرج هواء من فمي ولا استطيع فلا ادري ماهذا برجاء افادتي اذا تكرمت ولكم وافر الاحترام
اخى محمد هذا الالم غالبا من المسكن اللذى تتناوله وسوف يزول هذا الالم بمجرد توقفك عن اخذ المسكن ان شاء الله
دكتور انااعاني من خوف وضيقه وسويت تحاليل طلع عندي جرثومة معده ونقص فيتامين د وقعدت فتره تحسنت واللحين رجعلي الخوف مع الم في المعده هل هذي الاعراض من الجرثومه انا من خميس مشيط
دكتوره انا عندي طفله بعمر سنه و١٠ اشهر عندها امساك مزمن .. وترفض تاخذ ادويه .. مالحل..؟
شكرا اخى سعادة الدكتور الفيفى ودائما منورنا
السلام عليكم عمري 20 وطولي 160 وزني 42دكتور انا متزوجه من سنتين ورحت سويت تحليل _لتاخر الحمل _ النتيجه طلع عنده غده درقيه _ وارتفاع ف هرمون الحليب_ علاج الغده استخدم 25 وعلاج الهرمون استخدمته شهر ونص وقالت الدكتوره صار طبيعي_ صار لي سنه ع العلاج تبع الغده ولم يحصل حمل _ السؤال _ هل للغده الدرقيه علاقه ف تأخر الحمل _ وبماذا تنصحني _ جزيتم خيرا
السلام عليكم عمري 20 وطولي 160 وزني 42دكتور انا متزوجه من سنتين ورحت سويت تحليل دم لأكتشاف سبب_تأخر الحمل _ النتيجه طلع عندي غده درقيه كسوله_ وارتفاع ف هرمون الحليب_ علاج الغده استخدم 25 وعلاج الهرمون استخدمته شهر ونص وقالت الدكتوره صار طبيعي_ صار لي سنه ع العلاج تبع الغده ولم يحصل حمل _ السؤال _ هل للغده الدرقيه علاقه ف تأخر الحمل _ وبماذا تنصحني _ جزيتم خيرا
اختى غيمه الغده الدرقيه لها علاقه بتاخر الحمل ولكن طالما انكى تاخذى الجرعه وتنظمى الغده باستمرار فمن الضرورى البحث عن سبب اخر لتاخر الحمل مثل التكيس فانصحك بعمل تحاليل هرمونات اخرى واذا امكنك مراجعتى بالعياده فيكون افضل لعمل الازم
دكتوره شكرا جزيل ع الرد : ليس بأستطاعتي المجيئ الي عيادتك وذالك لعدم وجودي بخميس امشيط فأتمنى منك اخباري بأهم التحاليل والفحوصات التي من المهم ان اسويها _
اختى غيمه انصحك بعمل تحليل الغده الدرقيه FSH وتحليل هرمون الحليب وتحليل التكيس FSH ,LH ,وانصحك بعمل هذه التحاليل فقط وتحاليل التكيس تكون تانى او ثالث يوم الدوره فقط
السلام عليكم دكتوره فاطمه
كنت عايز اسال حضرتك سوال
انا حامل بقالي شهر ونصف وكنت بعانى من زيادة نشاط الغدة الدكتور قالى اوقفى العلاج كدا كله طبيعي
بعد الحمل الدكتوره طلبت منى تحليل FT4/TSH
النتيجه ظهرت كدا FT4 0.4 0.89 -1.76NG/DL
TSH 12.6 0.4 -40 ULU/MI
ايه الحل لان الدكتوره قالتلى ممكن ياثر ع الجنين ويعمل تخلف عقلي
شكرا دكتوره
الوزن 43 العمر 21 سنه النوع انثى الادوية المستخدمه سيتافين واقراص ايموكس واقراص تتراسيكلين النشاط اليومى لا اقوم باى نشاط سوئ التركيز على الدراسة والقرصات التدريبة وتمارين الصباح الحالة الاجتماعية اعزب
السلام على من اتبع الهدى هدى الحبيب محمد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ الامس ياتينى الم فظيع فى البطن ويالمنى كثير والعلاج لا ياتى بنتيجه فماذا افعل لكى اتخطى هذه المرحلة علما بان جوانبى تتعبنى وتالمنى اكثر عندما اخذ العلاج الموضح سالفا ولك منى جزيل الشكر يا دكتور
اختى نورا شفاك الله وعافاكى من كل سوء اختى انصحك بعمل تحليل صورة دم وعمل تحليل بول وبراز اكرمك الله وعمل سونار على البطن ومنطقة الحوض وسوف يتضح سبب هذا الالم ان شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.زوجي اكتشف منذ 10 ايام اضطراب في مستوي السكر الصائم فأعطاهم الدكتور مستغرب تركيز 750 حبتين بعد الغداء وعند القياس نجد السكر العشوائي أو بعد اﻻكل بساعتين 150 أو أقل استمر عليه 10 ايام وبعدها نجد سكر الصيام 150 أو 177 .زوجي يعاني من البدانة ولكن حاليا بتنعمل رجيم . الدكتور غير الدواء الي جانو فا.وذللك ﻻزم سكر الدم صايم 150.استخدمو 3 أيام ونفس النتيجه .ما السبب وما هو أنسب علاج .
هل مستوى السكري صايم ١٣٠ مضبوط وإلا لا
دكتور
اريد ان اسأل عن حبوب (cypro-vita) وايضآ حبوب موسيجور ..
للتسمين ماهي آثارها وهل لها اضرار ع الحامل او المرضع ..!؟
وهل الرضاعه سبب في فقدان الوزن “!
اختى ملاك لا داعى لاستخدام المسيجور اثناء الرضاعه اما الفيتامين فلا مانع
اختى لمياء يمكنك تغير الحبوب الى حبوب جلكوفانس حبه صباحا ومساء
السلام عليكم .. يعطيك العافيه دكتور
لو سمحت دكتور سؤال بخصوص الأنيميا المنجلية
هل يحق لمرضى الانيميا المنجلية الزواج ..؟ مع العلم ان الشخص حالته مستقره والحمد لله فهو يتناول دواء الهايدريكسوريا حبتين كل يوم وحبه من حمض الفوليك ..
هل يوجد ضرر عليه لو تزوج من فتاة سليمة .؟؟
هل يوجد ضرر على الزوجه ..؟
الفتاة تعلم انه اذا رزقهم الله باطفال سوف يكون جميع الاطفال حاملين للانيميا المنجليه .. السؤال هل هذه الفتاه سوف تتحمل ذنب اطفالها كونها تسببت بانجاب اطفال ساعدوا بانتشار النيميا ..؟؟ وانها سوف تتسب لهم بالآلآم ..؟
شكرااا دكتور واعتذر على الاطاله .
السلام عليكم .. يعطيك العافيه دكتور
لو سمحت دكتور سؤال بخصوص الأنيميا المنجلية
هل يحق لمرضى الانيميا المنجلية الزواج ..؟ مع العلم ان الشخص حالته مستقره والحمد لله فهو يتناول دواء الهايدريكسوريا حبتين كل يوم وحبه من حمض الفوليك ..
هل يوجد ضرر عليه لو تزوج من فتاة سليمة .؟؟
هل يوجد ضرر على الزوجه ..؟
الفتاة تعلم انه اذا رزقهم الله باطفال سوف يكون جميع الاطفال حاملين للانيميا المنجليه .. السؤال هل هذه الفتاه سوف تتحمل ذنب اطفالها كونها تسببت بانجاب اطفال ساعدوا بانتشار النيميا ..؟؟ وانها سوف تتسب لهم بالآلآم ..؟
شكرااا دكتور واعتذر على الاطاله .
السلام عليكم
ابنتي عمرها ٤ سنوات عانت منذ شهر من مرض اليد والقدم والفم (فيروس كوكساكي) رافقة اسهال والم في البطن بعدة باسبوع اصابها استفراغ
لم استخدم لها اي علاج ماعدا الاشياء الطبيعية التي تخفف الاسهال كالموز وغيرة
حاليا تحسنت كثيرا لكن تشتكي من الم في البطن بعد كل طعام ماذا افعل وهل اعرضها على الطبيب
السلام عليكم انا سيدة عمري 28 اكتشفت اثناء عمل التحاليل ان السكر كان 226 صائم والدهون الثلاثية 405 ثم استخدمت علاج ليبنثيل 145 وزوكور لمدة شهر فكانت النتائج الدهون الثلاثية 152 والسكر 106 صائم طبعا انا اتبع حمية غذائية والا نالسكر يتراوح بين 100 و125 صائم واقل من 200 عشوائي فهل انا مريضة سكر وهل يجب استعمال منظم للسكر علما ان وزني 90 كجم وطولي 145 والسمنة تتركز في البطن سؤالي ماسبب ارتفاع السكر وهل يمكن التخلص منه نهائيا عن طريق الحمية او لابد من العلاج وشكرا لكم ارجو الرد
اختى ريما لا مانع من الزواج اذا كنتى خاليه من الانيميا ولم تكونى حامله او مصابه
Red Rouse
اختى الفاضله من الافضل عرضها على طبيب فاذا كنتى بالخميس راجعينى بالعياده
اختى سميره الفيفى انصحك باخذ حبوب منظمه للسكر جلوكوفاج 500 حبه مع الفطور والعشاء وسوف تنزل وزنك ايضا
السلام عليكم دكتور
انا عمري 18 سنة ووزني 40 وطولي 160 واعاني من مشكلة النحافة ودائما اشتكي من الدوخه والصداع المستمر واجريت تحاليل بس طلعت نسبة الدم كويسة
ولا اعلم سبب الدوخه وعدم الزياده ف الوزن من الرغم بكثرة اكلي
ارجو الافاده وشكرا
انا رجل وزني 90 كجم وطولي 145 والسمنة تتركز في البطن سؤالي ماسبب ارتفاع السكر وهل يمكن التخلص من السكر النوع 2 نهائيا عن طريق الحمية او لابد من العلاج حيث ان السكر لي شهر اعمل حمية ورياضة وانتظم السكر وشكرا لكم ارجو الرد هل احتاج للعلاج ام هل يمكن الشفاء بعد وصول الوزن للوزن المثالي
الاخت ابرار للدوخه والصداع اسباب كثيره فحالتك تحتاج الى فحص جيد اذا كنتى بالخميس راجعينى وانصحك بعمل تحليل للغده الدرقيه
الاخ الفاضل ا سامى انصحك بعمل تحليل مخزون السكر التراكمى ومن خلاله سوف احدد اذا كنت تحتاج الى علاج ام تكفى الحميه ولم تذكر لى كم نسبة السكر عندك صائم وبعد الاكل بساعتين
سكر صائم يتفاوت بين 106 الى 130 لايتجاوزها بعد الاكل بساعتين اقل من 200
كم النسب الطبيعية للصائم وبعد الامل بساعتين والنسب التي تحتاج حمية والتي تحتاح علاج وشكرا وماهي وظيفة جلوكوفاج
كم النسب الطبيعية للسكر للصائم وبعد الامل بساعتين والنسب التي تحتاج حمية والتي تحتاح علاج وشكرا وماهي وظيفة جلوكوفاج
اخى الفاضل ا سامى انت تعانى من السكر وهذه النتائج تدل على انه يوجد عندك سكر انصحك بالحميه الجيده وخصوصا ان وزنك زائد وانصحك باخذ علاج للسكر ونسبة السكر صائم المفروض الا يذيد عن 109 وفاطر الا يذيد عن 140
عملت فحص وكان السكر مرتفع 226 صائم وعملت حمية ورياضة فانحفض الى 100 صائم وبعد الاكل بساعتين 128 علما ان وزني 80 وطولي 152 سؤالي مالفرق بين حبوب جانومت وجلوكوفاج ايهما افضل وهل التخلص من الوزن الزائد يشفي من السكر لان هنىك حالات اذا عادت للوزن المثالي يعود السكر الى طبيعته ولا يحتاج علاج وهل استعمال الجلوكوفاج يتعودالجسم عليه ام يمكن الاستغناء عنه وهل السكر 2 يعني خلل في البنكرياس
السلام عليكم دكتور
انا حللت سكر عشوائي 110 هل النسبة طبيعيه ولا لا ؟
عندي 18 سنة وطولي 160 ووزني 40
اختى ام وتين يمكنك تنظيم السكر بالحميه واستخدام الجلوكوفاج وبالطبع ارتفاع السكر دليل على خلل بالبنكرياس
اختى rorod النسبه عندك طبيعيه فلا تقلقى
اكتشفت قبل 3 اشهر ان لدي ارتفاع في السكر حيث كان 220 صائم وعملت حمية ونقص وزني 10 كيلو فعاد السكر الى طبيعته بدون ادوية هل يعني هذا اني شفيت من السكري علما ان وزني 86 وطولي 145 وهل ممكن ان السكر يشفى مع العودة الى الوزن المثالي ولا احتاج علاج ارجو الاجابة والف الف شكر
اختى ام البراء الدراسات الجديده تؤكد انه من الممكن ان يشفى مريض السكر من هذ المرض احيكى على عزيمتك فى تنزيل وزنك استمرى على الحميه واتمنى الا يعود لكى السكر مره اخرى وانتى الان لا تحتاجين الى علاج فقط استمرى على الحميه
السلام عليكم.عمري ٤٠وطولي ١٦٠وزني ٨٦.وعندي كسل بالغدة الدرقية والحمدالله منتظمةمع الثايروكسين ،لكن الوزن عندي صعب النزول،لكن سمعت ان لو أخذت لجلوجوفاج ممكن يساعد في تنزيل الوزن، وإعملت تحليل الأنسولين كان طبيعي والسكر ،لكن السؤال ممكن لو أخذت الدواء هذا يساعد في تنزيل وزني من غير مايعمل لي مشاكل صحيه أخري؟أرجو إفادتي جزاك الله خيرا
اختى ام البراء ان شاء الله ينتظم السكر عندك ويرجع الى طبيعته بدون رجوع انصحك بالاستمرار على الحميه والابتعاد عن الحلويات والسكريات
الاخت ام محمد لا مانع من اخذ حبوب الجلوكوفاج وليس لها اى مضاعفات
السلام عليكم ورحمة الله , اعاني من احتقان في الحلق وبحة في الصوت والم عند الكلام منذ ستة أشهر مريت أكثر من استشاري أنف وأذن وحنجرة .وقاموا بعمل منظار للحلق وكلاهم اتفق على سلامة الحبال الصوتية ولكن اختلفوا في سبب الاحتقان فالاول يرى ارتجاع مرىء والثاني يرى أنها فطريات في الحلق . سؤالي كيف لي أن أعرف انه ارتجاع المرئ دون منظار لأني أخاف من عمل المنظار , وماهي الامكانات الموجودة في عيادتكم .وشكرا
اخى الفاضل انصحك بعمل تحليل فيتامين ب وفيتامين د فنقص فيتامين ب 12 بالاخص يؤثر على الحلق والاحبال الصوتيه وللاسف يذهب الاطباء فى التشخيص بعيدا عن السبب الحقيقى
اخى زائر لا يوجد عندنا منظار ولا مانع من عمل المنظار ولكن انصحك بعمل تحليل فيتامين ب12 فنقصه من الممكن ان يسبب نفس الاعراض
اخى زائر لا يوجد عندنا منظار ولا مانع من عمل المنظار ولكن انصحك بعمل تحليل فيتامين ب12 فنقصه من الممكن ان يسبب نفس الاعراض
لايوجد
السلام عليكم دكتور
انا لي 4 أشهر اعاني من ألم في البطن كلها وأحس فيها حرقان في البطن مع الم وسويت سونار علي الحوض الحمد لله مافي شيء والدكتور قالت قولو ن عصبي وكتبت علاج بس اشوف الألم كل يوم يزيد اش اسوي يادكتور أنصح يعطيك العافية
اختى الفاضله انتى تحتاجين الى فحص جيد اذا كنتى بالخميس راجعينى وتحتاجين الى عمل بعض الفحوصات
السلام عليكم … دائما ما أشتكى من الم في بطني واخر مره ذهبت للمشفى … سويت تحيل دم وطلع كل شي سليم بالنسبه للسكر والكلسترول وصف لي الدكتور علاج عباره عن انزيمات هاضمه وحبوب اخر وقال احتمال قولون …. ايش الحل برأيك لان لم الأحظ اي تحسن وكل شي اكله يؤثر عليه حتى لجئت اني اصوم تفادي للألم الي اعانيه عندما اكل اي شي … . افدني لو سمحت
الاخت ام ريوف
انصحك بعمل تحليل جرثومة المعده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدي عمره 65 عام وهو يعاني من التهاب مزمن في سقف الفم منذ عام ونصف حيث يوجد بقع حمراء علي سقف الفم والبعض بجوار الضروس تسبب له الم شديد مستمر يصل لمرحله الصراخ الشديد
توجهت لطبيب اسنان كتب له مضادات للفطريات كبسول و جيل للفم و مضمضه و مضادات حيويه ولم تجدي نفعا
توجهت لطبيب باطنيه وكتب له لارتجاع المريء اشياء مثل ganaton و pariet وغيرها ولم يتحسن
ارجو نصيحتك الكريمه حيث اني لا اعرف ما هي الخطوه الصحيحه الواجب اتخاذها او التخصص الصحيح في مثل تلك الحاله
الاخ الفاضل ا احمد
غالبا والدك يعانى من مرض بهجت ويحتاج الى علاج اخر فاذا كنت بالخميس فراجعنى
دكتور انا عملت تحاليل دم وعندى ارتفاع فى نسبة الدهون الثلاثيه وارتفاع فى اليوريك اسد ( النقرص ) وارتفاع خفيف ف الكوليسترول ؛ عمرى 37 عام وزنى 74 وطولى 172 السؤال انا اتناول ليبنثيل 145 لعلاج الدهون الثلاثيه واتناول عصير الجريب فروت يوميا هل يتعارض الاثنين معا لقد قرات ان تناول عصير الجريب فروت مع ادويه الضغط والكوليسترول خطر جدا ؟ هل هذا صحيح ؟ جزاك الله كل خير وتحياتى لحضرتك انا مقيم بحائل
اخى الفاضل انصحك باخذ حبوب الليبانثيل فقط
السلام عليكم اانا عمرى 37 عام عندى ارتفاع ف الدهون الثلاثيه ويوريك اسيد او النقرص وارتفاع خفيف ف الكوليسترول وزنى 74 وطولى 172 السؤال هل هناك ضررمن تناول ليبنثيل 145 مع عصير الجريب فروت لانى قرات ان ادوية الضغط والكوليسترول لا يجب ان تاخذ مع عصير الجريب فروت لانه خطر جدا ؛؛؛؛ انا مقيم بحائل
اخى الفاضل
انصحك باخذ حبوب اليبانثيل فقط فهى ممتازه لتنزيل الدهون
لك كل الشكر دكتور عماد جعله الله فى ميزان حسناتك عندى سؤال اخر اقراص no-uric لعلاج النقرس هل تؤثر على العملية الجنسيه وكذلك الضغط المرتفع و علاجه . وهل الحمية الغذائيه يجب اتباعها مدى الحياه لخفض مستوى الضغط والدهون الثلاثيه والنقرس
اخى الفاضل باشمهندس
اقراص نويوريك لا تأثر على العمليه الجنسيه وكذلك الضغط المرتفع وعلاجه الا نوع واحد من انواع الضغط هو اللذى يؤثر على العمليه الجنسيه والافضل متابعة الحميه دائما
كيف يتم علاج الصفائح اذا كانت تصل 30 واحيانا 80
اخى الفاضل
يتم علاج نقص الصفائح الدمويه بعلاج السبب فبعض الحالات يكون السبب فى ذلك هو الطحال ويحتاج المريض الى استئصال الطحال وفى بعض الحالات نقوم باعطاء الكورتيزون فيبدأ فى رفع نسبة الصفائح الدمويه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا والدى عنده السكر وعنده قرحه بالقدم تعيق المشى الى حد ما وبيتعالج المراهم وانا مش حاسه باى تقدم او تحسن ممكن تفيدونى جزاكم الله خيرا ؟؟؟؟؟؟؟
اختى الفاضله
الوالد يحتاج الى متابعه خاصه فاذا كنتى بالخميس راجعينى ويجب الغيار يوميا على القدم السكرى ويجب اخذ مضاد حيوى جيد
السلام عليكم انا امي عندها قيلون وبطنها وجنبها الايسر يوجعها وأحياناً ينزل دم اكرمكم الله ابي اعرف وش سبب نزول الدم وهل خطير او طبيعي؟
الاخت الفاضله جنان
يجب التفريق اولا بين الدم مااذا كان من المعده ام من المستقيم او فتحة الخروج وان شاء الله الامر ليس خطير ويجب فحص الولاده فراجعينى بالعياده لاكى اقوم بعمل الازم لها ان شاء الله
التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزيتم خيراً على ماتقدمونه وشكر الله لدكتورنا الفاضل
لدي يادكتور غازات في البطن وقد اخذت علاج ولكن بعد العلاج بفتره بسيطه تعود من جديد
اخى الفاضل
وجزاكم الله خيرا اخى يجب عمل تحليل براز اكرمك الله وعمل جرثومه للمعده وايمكنك اخذ حبوب نيوكاربون للانتفاخات
السلام عليكم دكتور انا عمري 21 واعاني من التهاب بالمراره بسيط بس إذا اكلت بعض الاكل الدهني والبيض يصير مي مغص وانتفاخ والم بالمراره وابغى نظام غذائي عشان مايصبني حصى بالمراره وش اكل بالفطور والغداء والعشاء وفصيله دمي o+ وشو الاشياء إلي اجتنبه عشان ماتضرني بالمستقبل واحافظ ع صحتي إن شاء الله واعاني من ايضا من قالون الاشياء الحاره تعورني مع العلم طولي 154 ووزني 53
اخى الفاضل
يجب عليك الابتعاد عن الدسم والمياه الغازيه والحراق وانصحك بالاكثار من الخضروات والفواكه
التعليق
السلام عليكم دكتور انا عمري 21 واعاني من ألتهاب بالمراره بسيط وإذا اكلت أكل دهني يصير معي مغص والم بالمراره وانتفاخ ابغى نظام غذائي امشي عليه يجنبني حصى المراره وابغى اعرف إيش اكل بالفطور والغداء والعشاء وفصيله دمي o+وعشان اجتنب الامراض المستقبليه إن شاء الله إيضا اعاني من قالون والاكل الحاريعورني مع العلم طولي154 ووزني53
يجب عليك الابتعاد عن الدسم والمياه الغازيه والحراق وانصحك بالاكثار من الخضروات والفواكه
الاسم احمد
العمر 24
اولا انا الحمد لله لم اكن اعانى من اى امراض منذ اسبوعين و انا عائد بليل بعد يوم طويل مرهق حصلتلى دوخه و تسارع ضربا ت القلب ووسقطت فى الشارع كنت على وشك الاغماء
رغم انى كنت لسه متناول العشاء لكن طوال اليوم لم اشرب ماء الا كوب او اقل
روحت وقيست الضغط كان 80 50
المهم تانى يوم حصلتلى نفس الحاله مرتين كل ما اقوم اقف يقل الضغط و يتسارع القلب مع حدوث تنميل فى الوجه الجانب الايسر وحدث تثاقل بالكلام
ذهبت للطبيب و عمل رسم قلب سليم و تحاليل دم شامله كانت جيده باستثناء ارتفاع بسيط فى tsh
رغم ان تحاليل t3 t4 جيده
السكر كان 76 و حجم الدم كان قليل لكن فى الطبيعى
مع العلم انى كنت على نظام رجيم طويل جدا حوالى سنه ونصف وكنت فى فتره تثبيت
رغم عدم وجود انيميا والهيوجلبين كويس
انا استمريت على فيتامينات و دواء لرفع الضغط لمده اسبوع
لكن دايما الاطراف عندى بارده جدا ولون اليدين اوالقدمين شاحب جدا
وياتينى هاجس او خوف كلما وقفت ان ده يحدث مجداا ودايما عندى خمول والتركيز لم يعد كما كان واحيانا احس راسى تقيله رغم انى اقيس الضغط باستمرار واعانى من جيوب انفيه مزمنه
\ ربما هو نفسى
؟
الاخ الفاضل ا احمد
الاعراض اللتى تشتكى منها هى اعراض كسل الغده الدرقيه انصحك بعلاج الغده الدرقيه واذا كنت بالخميس راجعنى بالعياده وسوف اقوم بعمل الازم لك ان شاء الله
السلام عليكم الدكتور عماد انا اعاني من الم في المعده وقبل اتزوج جيت سويت فحوصات عندك واتضح انها جرثومه المعده والحمدلله عطيتني كورس وتم الشفاء بعد الله بس بعد الزواج حملت واحس الاعرض رجعت اكثر من اول ونفس الوقت خايفه على الجنين وهل فيه علاج لهاا وانا حامل
اختى الفاضله
بالنسبه الى كوس جرثومة المعده لا انصحك به اثناء الحمل ويمكنك اخذ اشياء للمعده فقط تتماشى مع الحمل
السلام عليكم دكتور انا عندي الم شديد في المعده ومره مااقدر اشرب حتئ الماء واحس حتئ نفسي مااقدر اطلعه من فمي واحس بدوخه ومغص في بطني واحس بخوف ونفسيتي تعبانه احس دايم ودي ابكي
هل هي جثرومه ولازم اجي للعياده وشكراً لك
الاخت الفاضله ام ميرال
هذه الام سببها هو التهاب المعده وغالبا يكون سبب التهاب المعده هو وجود جرثومه بالمعده يمكنك مراجعتى لعمل الازم لكى ان شاء الله
السلام عليكم دكتور انا عندي الم في المعده مره قوي ولااقدرا اكل ولاحتئ اقدر اشرب الماء واحس بدوخه ولااقدر حتئ اطلع نفسي من فمي ومره احس نفسيتي تعبانه واودي اجلس ابكي جزاك الله خير يادكتور رد عليه هل هي جرثومه ولا لازم اجي العياده..
السلام عليكم دكتور انا عندي الم شديد مره في المعده ولااقدر اكل ولااشرب حتئ الماء ومسبب لي دوخه والم في البطن حتئ يادكتور مااقدر اتنفس من قوة الالم افيدوني جزاكم الله خيراً..
أعاني من ألم في البطن بالتحديد في الجهة اليسري تحت نهايه الأضلاع ونغزات أيضًا متفرقة في البطن وعندي إمساك وترسبات في الكلى
بماذا تنصحني
اختى الفاضله
هذا الالم سببه هو القولون والامساك وترسبات الكلى يمكنك مراجعتى بالعياده لعمل الازم
عمري 35 ووزني 64
اختى الفاضله
هذا الالم سببه هو القولون والامساك وترسبات الكلى يمكنك مراجعتى بالعياده لعمل الازم
الى الدكتور عماد الصّباغ -باطنيه- انا لست متزوجه ولدي الم وحراره فبطني وانتفاخات وغازات مع إسهال يومين وإمساك يومين بتناوب ولون البراز مائل للأسود ماهو العلاج افيدني رعاك الله
اختى نونى
انتى تعانين من القولون انصحك بعمل تحليل براز وتحليل جرثومة المعده
الى الدكتور عماد الصّباغ -باطنيه- انا لست متزوجه ولدي الم وحراره فبطني وانتفاخات وغازات مع إسهال يومين وإمساك يومين بتناوب ولون البراز مائل للأسود ماهو العلاج افيدني رعاك الله
اختى الفاضله
انصحك بعمل تحليل براز وعمل مزرعة براز وتحليل التايفويد لكى نعرف السبب
دكتور عماد الصّباغ ارجو الرد ع سوالي
دكتور عماد جزاك الله خير أرجو منك الرد مشكوراً
عمري ٣٤ آنسة عندي الم شديد في أعلى البطن وفي الجهة اليمنى تحت نهايةالأضلاع وفوق اللسرة وأسفل البطن وأسفل الظهر ولي يومين ظهر تورم بسيط في وجهي
اختى الفاضله
اسفل الضلوع مباشرة من الجهه اليمنى توجد المراره انصحك بمراجعتى بالعياده لمعرفة سبب هذا الالم
السلام عليكم
كيفك دكتور بسالك ع زوجي دايم يشعر بوخذ في جسمه كله وتنميل بالقدم اليمني وبغض الوقت بالقدم اليسرى ويشعر بمثل شيء يمشي ع جسمه من أكثر من سنة وذهب لكثير أطباء ومافي فايدة من أي دوا نفس الحالة وتزيد بعد الأكل بساعة تقريباً يزيد إحساس أنهى شيء يمشي ع جسمه tingling وشكرا دكتور يعطيك العافيه ربي ويجعله بميزان حسناتك
اختى الفاضله
من الممكن ان يكون السبب هو التهابات بالاعصاب او نقص فيتامين ب12 مع فيتامين د يمكنه مراجعتى لعمل الازم ان شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دكتور أنا حامل في نهاية الشهر السادس ولدي سكر الحمل ولكن السكر منتظم لدي الحمدلله فقبل الاكل لايتعدى 5 وبعد الاكل لايتعدى 7 وحتى لو اكلت اشياء دسمه ولا استخدم الانسولين او اي علاج للسكر المشكله اني اعاني من هبوط السكر دائما وخاصة عند النوم فتقريبا يحدث لي هبوط بشكل يومي
بماذا تنصحني ان اعمل لكي اتفادى حالات الهبوط ؟
وجزاك الله خيرا
اختى الفاضله
لتفادى نوبات الهبوط مساء انصحك باخذ وجبه متكامله مساء والمتابعه الدائمه للسكر مع اخصائى الباطنه العامه
يا دكتور الله يعطيك العافيه انا اعاني من الم اسفل البطن وغازات شديده وخروج دم مع البراز اكرمكم الله وذهبت الى طبيب واجريت تحليل وزراعة براز وطلع في التحليل الاميبا وفي الزراعه جرثومه في القولون وصرف لي علاج وهو كالاتي:
فاسجين – ورايسك – اموديوم- ونضاد حيوي
وارتحت بعد العلاج لمدة اسبوعين الا ثلاث
ثم عادت المشكله من جديد ورجعت لنفس الدكتور وصرف لي علاج ثاني وهو:
مضاد كيونكس- نيجازول – رايسك – اموديوم
ولاكن دون جدوى فما الحل الله يوفقك يا دكتور
اخى مشارى
حالتك تحتاج الى فحص جيد يمكنك مراجعتى بالعياده لعمل الازم ان شاء الله
تعانى اختى من الام فى رقبة من الناحية اليسرى و على مااظن انها حيول وفى با طنها من عند الطحال ايضا ولو الطبيب موجود الان من الممكن ان يرد على وابعتله التحاليل والتشخيص يا ريت الرد السريع
اخى الفاضل ا حسين
بالنسبه الى اخت سعادتكم فانصحك بالتوجه الى العياده لفحصها ومعرفة سبب هذا الالم واذا كنت بالخميس راجعنى بالعياده
السلام عليكم انا اكلت عشاء من برى وكلت شبس وبعدها حسيت معدتي تعورني حاولت ارجع ماقدرت وبعدها جاني خفقان في قلبي وضيق تنفس وخوف فضيح حسيت اني بموت رحت المستشفى وسولي تحاليل طلع عندي جرثومة معده ونقص فيتامين د قالي استخدم علاجات المعده اسبوعين حسيت اني احسن واللحين رجعتلي العراض خوف وضيقه واخاف انكتم ومعدتي احس فيها نبض هل هذا كله من جرثومة المعده او شي ثاني النفسيه تعبانه
اخى الفاضل
من الممكن ان تكون الاعراض من الجرثومه او من وجبة العشاء يمكنك مراجعتى بالعياده لعمل الازم ان شاء الله
مرحبا دكتور
أنا أم و طفلي عمره 11شهر و في حملي عانيت من سكر الحمل واستخدمت جلوكوفاج ٥٠٠ ثلاث مرات في اليوم و بعد الحمل وقفت استخدام الدواء على الرغم الدكتورة نصحتني باستخدام الجلوكوفاج في الأربعين ولم استخدم الدواء ، واللأن ارغب باستخدامه لخفض وزني !!! بما تنصحني دكتور ؟ مع العلم باني أرضع طفلي
اختى الفاضله
انصحك بتأجيل استخدام الجلوكوفاج الى بعد انتهاء الرضاعه لكى لا يؤثر على طفلك
السلام عليكم
ابنتي يادكتور عمرها ٣ سنوات وتعاني من الامساك مع الرغم اني اهتم بتناولها الاكل الذي يحتوي على الالياف وكذلك شربها لسوائل والماء
ولكن لها اكثر من سنه وهي تعاني من الامساك في اوقات متفرقه .
ما الحل في هذه الحاله.
اختى ام فهد
انصحك بان تعطيعها يوميا ملعقة زيت زيتون على الصباح
السلام عليكم يادكتور انا عندي الم من أسبوعين في الجانب الايمن مع ظهور كتله عند المس عليها تئالمي وذهبت الي طبيب وعمل الي صوره تلفزيون وقال لا يوجد شي في بطنك وما هو السبب يا دكتور وجزاك الله خيرا
اختى ام وعد
ان شاء الله يكون خير راجعينى لكى افحصك واحدد السبب فى ذلك
السلام عليكم يادكتور انا اعاني من أسبوعين الم في الجانب الايمن مع ظهور كتله في الجانب نفسه وتئالمني عند لمسها وذهبت الي دكتور وعملي لي الالتراساوند وقال لي لم يوجد شي عندك في بطنك وما هو السبب وجزاك الله خيرا
اختى ام وعد
ان شاء الله يكون خير راجعينى لكى افحصك واحدد السبب فى ذلك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يادكتور عماد
انا متزوج ولي سنتين وحملت زوجتي وصار لها اجهاض
وبعدها ما صار حمل راجعت قبل ستة اشهر وسويت تحاليلي قالو عندي ضعف في الحركه
وارغب اراجع عندك ومتى وقت عملك برمضان
افدني وشكرا لك
اخى الفاضل
راجعنى بعد العيد ان شاء الله وكل عام وانت بخير
السلام عليكم
دكتور عماد
تم عمل تحاليل في مختبر البرج واتضح نقص في فيتامين “د”
نتيجة التحليل 16.4
ما هو العلاج المناسب لهذه الحاله
اخى الفاضل
لم تذكر كم العمر فاذا كان العمر اكثر من 12 عام فاستخدم حبوب فيتامين د 5000 وحده دوليه حبه يوميا
السلام عليكم
انا كنت اتناول الروكتان وانتهيت منه من اسبوع تقريبا
ولكني قد فقدت 7 كيلو من وزني
علما بان تحاليلي اثناء تناوله كانت ايجابيه
وانا امتنعت عن اكل المأكولات المقليه من بداية تناوله
ولكنني خفت بأن يكون قد سبب لي شيئا في الكبد
فهل يمكن ان يكون له علاقه بذلك ام انه نقصان وزن بسبب امتناعي عن المأكولات المقليه
علما بأني قد تناولته لمدة 8 أشهر
والان وزني 65 وطولي 160تقريبا
ان شاء الله لا يكون حدث شىء والافضل ان تراجعينى لعمل تحاليل وظائف كبد وكلى
السلام عليكم دكتور
اعاني من انتفاخ جهت اليمنى من بطن وسماع صوت داخل بطن عندضغط عليه اتالم ماهو سبب هل سبب زائده دوديه ام لا
من الممكن ان يكون السبب هو وجود غازات بالقولون يمكنك استخدام حبوب نيوكاربون حبه مرتين يوميا وسوف تزول هذه الاعراض
السلام عليكم .. انا أعاني من ألم أعلی المعده دائما
واحس بغثيان وأخذ بروفين بس ما يجيب نتيجه
هل فيه مسكن اقدر اخذه ويخف الألم
اختى دينا لا تستخدمى بروفين لان هذا الام سببه هو التهاب بالمعده والبروفين سوف يزيد الالم استخدمى حبوب جازيك 40 حبه صباحا ومساء وسوف يزول الالم باذن الله
انا اشتكي من القالون لم راجعت الطبيب وتم تحاليل الدم والبراز قال لي لديك جرثومه في المعده وتم اخذ العلاج الثلاثي لمده شهر وارتحت كثير وخفت علي التهيجات والان جاني الم في المعده مثل الانتفاخ ولاارتاح في جلستي من سببه ارجو الحل او الافاده
اخى الفاضل
من الممكن ان تكون رجعت الجرثومه مره اخرى او حدث عندك التهابات وتقرحات بالمعده
انا تعبان
عمري 23 مريضة سكري من 4 سنين اعاني من زيادة الوزن في السنة الاخيرة
مريضة سكر من 4 سنين عمري 23 سنة اعاني من زيادة الوزن من سنة
اختى راجعينى بالعياده لعمل اللازم لكى
السلام عليكم دكتور عماد
أنا أختي تعاني من تشنج ف أعصاب اليد ووخز ف اللسان مع صداع وحدوث مثل الغمامه على العين ف حبيت أسألك هاي الأعراض من إيه؟
اختى ام نديم هذه الحاله لها اسباب كثيره ويجب ان افحص الحاله جيدا فيمكنها مراجعتى بالعياده
انا متزوجة منذ عشر سنين ولم ارزق ولله الحمد وعملت عملية اطفال انابيب ولم تتكلل بالنجاح الى الشهر الخامس والان اريد ان اكرر العملية فظهر لي التهابات في المعدة تسبب لي الخوف وضيق في التنفس واصبحت اخا من اي شئ اكله واحس بالخوف من الموت,,,علما ان الغدة عندي تحسنت في اخر التحاليل وهناك تكيس في المبايض وهرمون الحليب معتدل.
س هل في ضل الظروف النفسية تنصحني باعادة عملية الانابيب؟
س هل لديك برنامج معين للاكل لان اغلب الدكاترة بيقولوا كلام عام ( اللياف خضار,,) ولمن اكل تظهر الاعراض ولا تخف او تتوقف الى عند اخذ مغذي لمصاحبتها لهبوط في ضغط الدم- علما بانها تسبب لي نوبات من الصراخ والخوف وبرودة في الاطراف-؟
ارجو الاجابة مفصلة جزاكم الله عنا كل خير انتم والقائمين على الموقع
اختى الفاضله
راجعينى بالعياده لكى اسوى لكى الازم ان شاء الله فحالتك تحتاج الى الفحص والمتابعه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
طرحت سؤال ولم يتم الرد
السلام.عليكم ورحمة الله وبركاته
حصل معي اسهال استمر يوميين ورحت زرت الطبيب وطلع في تحليل البراز
Puscells+
Monilia+
الطبيب وصف لي انتيروستوب وابرة اولغين لان كان عندي اللام شديدة في اسفل القفص الصدري وغازات كثيرة وطلب مني حمية في طعامي وبالفعل توقف الاسهال بعد الحمية ولم احتاج اي علاج والان مضي يومين لم اتبرز فهل هذا امر طبيعي وشككرا لمجهودكم…
الامر طبيعى ولا داعى للقلق
السلام عليكم يا دكتور عندي آلام فضيعة في المعده
وعندي نقص في فيتامين د معدل ٤
اختى الفاضله
راجعينى لكى اكتب لكى علاج نقص فيتامين د وعلاج للمعده ان شاء الله
عندي الم فضيع في المعده مع العلم ان عندي نقص في فيتامين د
انا انهردة كلت اكل عادى فى البيت وبعد كدة كلت مسليات المهم حسيت بعديها ان فم المعدة يؤلمنى بطريقة شديدة لقيت نفسى برجع لوحدى كل ال فى المعدة رجعتوا والترجيع موقفش وصل ان رجعت العصارة كمان يعنى كان بقالى 4 ساعات برجع و عندى اسهال شديد جدا جدا وخدت حقنة بريم برام علشان الترجيع يقف وخدت قرص انتينال ولسة معدتى وجعانى وموقغة اكل من امبارح واسهال الموجود بس دلوقتى
اختى ساره هذه نزله معويه بسبب اكل فاسد ويارب تكونى اخذتى العلاج الازم
السلام عليكم اعاني من حرقان وارتجاع في المعدة منذ 8 شهور حيث اني عملت عملية غدة درقية هل لشيل الغدة السبب في ذلك وعملت منظارين للمعدة وظهر التهاب مزمن في المعدة ولا يوجد جرثومة المعدة وأخذ حبوب نكسيم ولا فائدة هذه الأعراض لم تكن عندي قبل عمل العملية ماذا افعل
اختى اسماء راجعينى لكى افحصك واصرف لكى العلاج الازم ان شاء الله
السلام عليكم
دكتور عماد
وزني 95
وعمري 45 وطولي 174
ارغب ببرنامج غذائي يوصلني للوزن المثالي
مرحبا اخى الفاضل ا محمد هناك بعض التحاليل التى يجب اجرائها قبل اى نظام غذائى يمكنك مراجعتى بالعياده لعمل الازم لك ان شاء الله
السلام عليكم دكتور انا عمري 40 سنة اعاني من نفخة في القولون و صعوبة في الاخراج مع وجود حرارة في النطقة اليسرى من المعدة وتبقى النفخة معي ولا تزول الا اذا اخذت ادوية مسهلة كيف يرجع الاخراج الى الطبيعة فيخف الثقل في المعدة والنفخة؟
مرحبا اخى الفاضل
يمكنك مراجعتى لكى افحصك لان حالتك تحتاج الى فحص البطن والقولون وعمل تحليل
دكتور عمري ٢٢ سنه و وزني ٦٣
استخدمت حبوب الركوتان ٣٠ مل وبعدها عند التبرز ولأول مرا نزل دم مع الم خفيف وتكرر ذلك ٣ مرات وتوقفت عن الدواء هل ممكن ان يكون الدم من الدواء ؟؟
نعم اختى من الممكن ان تكون الحبوب هى السبب
السلام عليكم
د.عماد
أنا اعاني من حرقان يوميا ومغص شديد تحت السره ويزيد عن الاستيقاظ من النوم ولايخف المغص حتي اذهب لدورة المياه ..وعندي شبه سهال بعد كل وجبه وأحيان ماقدر أكمل أكلي أقوم لدورة المياه لوجود مغص وسهال. وأعاني من أصوات غريبه في المعده وأنتفاخ وغااااازااات بشده…أفيدني تكفى
اخى الفاضل يجب عمل مزرعة براز وعمل بعض التحليل لتشخيص حالتك
دكتور عماد
سلام عليكم
1/أعاني من حرقان دايم ويتزايد بعد النوم
2/سهال اكرمكم الله ويمشيني بطني بعد الوجبه مباااااشره ولون البراز أصفر
3/مغص شديد أسفل البطن ويتزايد مباشره بعد تناول الماء والامل
دكتور قال قولون
ودكتور قال جرثومو معده
أرجوك ساعدني في الحل..تعبت نفسيا
والله أبغى أعيش مثل العاالم
الاخ الفاضل ابو بتال اعتقد انك قمت بمراجعتى بالعياده
السلام عليكم دكتور عماد انا شابه عمرى ٢٦ سنه اعانى من حموضه فى الدم والمعده نسبتها فى الدم ٤ ينفع استخدم دواء يوراليت يو لرفعها
لا مانع من استخدامها اختى
نعم دكتور عماد
ارسلت لك مرتين وماطلع عندي ردك ألا اليوم 5 نوفمبر
مشكور لك والله يكتب أجرك
سلام دكتور اعاني من الم في للخصيتين والعضو الدكري عنددما احمل اشييا ء تقيله ويستمر للالم نصف يوم واحيانا اكتر
ماهي تشخيص حالتي
اخى الفاضل من الممكن ان يكون سبب هذا الالم وجود التهاب فراجعنى بالعياده لكى افحصك
مرحبا
السلام عليكم ورحمة الله اعاني من قلق نفسي نادر كمان اعاني من شدة في البطن الى ان احيان مااقدر انام
اخى الفاضل ا عمر يجب مراجعتى لانه من الواضح انك تعانى من القولون العصبى
اعناي من شدة في البطن كمان اعاني نادر من قلق نفسي
اخى الفاضل ا عمر يجب مراجعتى لانه من الواضح انك تعانى من القولون العصبى
انا اعانى من حرقان بالمعده من سنتين ناتج من حموضه ذائده بالمعده واما احس بحرقه شديده باخد زنتاك فى خطوره من الاستمرار عليه هل فى علاج يقضى علييها نهائيا بدون عوده ولا لازم انظم اكلى حتى لو خدت علاج انا عندى 26 سنه جزاك الله عنا كل خير
الاخت الفاضله ام مرام
يجب تنظيم الاكل تنظيما جيده ويجب ان تسوى تحليل جرثومة المعده فى البراز اكرمك الله ولا انصحك بالاستمرار على الزنتاك لانه يسبب مشاكل فى الكلى بعد فتره ويمكنك استعمال كبسولات جازيك 40مج لحين مراجعتى بالعياده
انا عملت تحليل بول وطلع معي التهاب مسالك حاد وصديد بالبول,لكن ماعطوني العلاج المناسب , فقط دواء لمدة 5 ايام ولكن لايجدي نفعا. فياليت توصفلي فوار او اي دواء مناسب لأني ظروفي الماديه لاتسمح لي بزيارتك.
اختى الفاضله هل من الممكن ان ترسلى لى نتيجة التحليل وياريت تراجعينى بالعياده ومعك التحاليل واذا كان السبب مادى فرعفينى انكى الاخت روشان وسوف يكون الكشف مجانى لكى ان شاء الله
اختى الفاضله هل من الممكن ان ترسلى لى نتيجة التحليل وياريت تراجعينى بالعياده ومعك التحاليل واذا كان السبب مادى فرعفينى انكى الاخت روشان وسوف يكون الكشف مجانى لكى ان شاء الله
زوجتي في ال25 وزنها 50 تشكي من صداع حاد وغثيان وهبوط في ضغط الدم سرعةنبضات القلب ذهبت للطبيب واوضحت التحاليل فقر دم غير حاد و التهاب في البول ولكن مازالت تشكوى من نفس الاعراض ..نصحنا الطبيب بزياره اخصائي بعد الاشارة باحتمال وجود مرض قلب ..حيث سأل من اذا كان احد افراد العائلة يشكو من مرض قلب
بالإضافة لانهاتشعل بثقل الرأس.
ارجوا اشارتي لحل
اخى الفاضل الرجاء مراجعتى بالعياده لفحص زوجتك لان حالتها تحتاج الى الفحص الجيد
دكتور اني وهي بي حبوب واثار يصح استخدام كريم سودو وحبوب روكتان مع العلم اني زواجي بعد شهرين
دكتور عندي حبوب بوجهي هل يصح اخذ حبوب روكتان مع كريم سودو مع العلم زواجي بعد شهرين
اختى لا مانع بعد عمل تحاليل للكبد والكلى
تحية وسلام لك يا دكتور من اليمن
انا عندي مشكلة واود عرضهارعليك لعل الله يكتب لي الشفاء على يديك
مشكلتي اني اصبت بمرض والم في البطن عام 1995 حول السرة مع سخونة غير واضحة السبب وارق شديد وعدم القدرة على تحمل الدهون والتدخين وامساك وشخصت خطأ عدة مرات واستخدم الادوية الخطاأ دائما فمرة قالوا طفيليات معوية ولم تفيد الادوية ومرة قالوا تيفوئد ولم لم تفد الادوية واخيرا قرروا انه قلون عصبي بعد مناظير للمعدة والاثنى عشر والقولون ولم يجدوا شيئا واستخدمت ادوية القولون جميعها ولم تفدني واخيرا توجهت لاطباء النفسية بعد ان تطورت الحالة الى عصبية وزعل وضيق واستخدمت معضم الادوية النفسية كا الزولفت والفافارين والسيروكسات والسيبرالكس وازدات الحالة سؤ
وذهبت لطبيب باطني مشهور وعمل لي اشعة بالباريوم واشعة عادية للبطن وقال عندك سل معوي اي درن في الامعاء وجرعني ادوية السل لمدة عام ولم استفد شيئا وتطورت الحالة اكثر حيث اشتدت التهابات العين المرافقة للمرض والام في المفاصل والعضام والاسنان وتدهور في الذاكرة وتعب وارهاق حساسية ويزداد التعب والالم اذا اتناولت الخضروات والفواكه والعسل والمواد المعلبة والحليب ومشتقاته اما الدهون فمحرمة عليا
وعندي نقص فيتامينات ومعادن وارتاح كثيرا عند تناول مكملات الفيتامينات والكالسيوم والمضادات الحوية
ارجوا ان تفيدني ما العمل وما الوسيلة المثلى لفحص الامعاء الدقيقةوهل هذا كرون ام لا؟ وتحياتي وتقديري لك
عمري 40 سنة ووزني 60 كج وطولي 68سم
اختى الفاضله
غالبا انكى تعانى من كرونز او مايسمى بمرض سيليك انصحك اولا باستخدام حبوب الاساكول 800مج حبه مرتين يوميا واستخدام حبوب الاميوران 100 حبه صباحا ومساء كل هذا لمدة 3 اشهر وسوف تتحسنين بمشيئة الله
بارك الله فيك دكتورنا الكريم واود الاستفسار عن تأثير الاساكول على الكبد حيث ان لديا ارتفاع بسيط ومزمن في بعض وظائف الكبد مجهول السبب ربما بفعل مرض كرونز
فهل استخدام الاساكول غير ضار وجزاك الله خيرا
لا ضرر لحبوب الاساكول على الكبد ان شاء الله
دكتور انا حامل بالشهر الثالث عملت تحاليل الدم وطلع عندي Hb =12.6 و Plts =165*10^3
انا خائفة من نقص الصفائح مع العلم اني عملت التحاليل قبل شهر وكانت الصفائح اعلى بمئة الف ؟؟؟؟ ارجو الاجابه
اختى الفاضله لا يوجد قلق فنسبة الصفائح الطبيعيه لا تقل عن 150 وعيدى التحليل بعد شهر وبمشيئة الله تكون الصفائح جيده
تحياتي وتقديري ومحبتي لك دكتور عماد
اود معرفة حجم جرعة الاميوران هل هي 100 مل حبة صباحا وحبة مساء ام 100 مل 50 صباحا 50مساء علما بان وزني هو 60كج
ودمت بالف خير
مشكور اخى الفاضل
بنسبه الى جرعة الاميوران حبه فقط يوميا
السلام عليكم
اخي الفاضل انا اعاني منذ اكتر من خمسه اشهر من الم في عظامي وحراره بدون اي سبب وكل فحوصاتي سليمه والان منذ ثلاثه اشهر كنت اعاني من غصه في حلقي مع وجود بلغم خفيف تاتي وتذهب واالان عادة ليه الغصه ولكن بشكل اخف واشعر وانا اتنفس من انفي زي الهوا البارد يدخل الي حلقي مع الم خفيف بالاذن اليمنى وتوجد لدي غازات تطلع من بطني لفمي ع طول بطلع وبذات لما اكل انا خائفه جدا من الامراض كالسرطان وغيره ارجوكم شخصو حالتي
غير متزوجه عمري ٢٢ سنه وزني ٥٠ وطولي ١٥٩ ولايوجد لدي فقر دم ولا نقص فيتامين دال وارجوكم قول لي اي تخصص اذهب عندما اذهب الي المستشفى
السلام عليكم
اعاني منذ 4 شهور من غازات في البطن وانتفاخ واحيانن حموضه طبعا استخدم نكسيوم يوميا دوسباتلين عند الحاجه، ولما تخف الأعراض المذكوره تأتي أعراض أخرى هي احتقان في الحلق ويتسكر الأنف يعني شبه نزلت برد، ولما أخذ مضاد حيوي يجي معي اسهال، بعدين اخذ فلاجيل يوقف الاسهال، ولا اتحمل البراد يسوي معي ارياح وصداع، يعني مناعتي ضعيفه، العمر 50 سنه، ،،، وشكرا
السلام عليكم دكتور انا مشكلتى انى زهبت لصالحة جيم للعب الحديد والكابتن اعطانى هرمون زكرى لمدة شهر وبعديها انخفض عندى هرمون الذكورة وحللت دلائل كبد زهر عندى الصفراء وعملت تحاليل واشعة للتأكد ازا كان فى فيرس طلع كله الحمدلله سليم ولاكن ما سبب الصفراء فى الدم وماعلاجها خاصتا ازا ما كان فى فيرس
السلام عليكم دكتور انا مشكلتى انى زهبت لصالحة جيم للعب الحديد والكابتن اعطانى هرمون زكرى لمدة شهر وبعديها انخفض عندى هرمون الذكورة وحللت دلائل كبد زهر عندى الصفراء وعملت تحاليل واشعة للتأكد ازا كان فى فيرس طلع كله الحمدلله سليم ولاكن ما سبب الصفراء فى الدم وماعلاجها خاصتا ازا ما كان فى فيرس
السلام عليكم دكتور..ضغط الدم..٧١ _١٤٥..هل هو مرتفع وكيف التخلص من المراره بدون اجراء عملية
وشكراً
اختى الفاضله
يجب متابعة ضغط الدم جيدا واتباع نظام حمية الضغط واذا احتاج الامر الى اخذ علاج فيجب اخذ العلاج المناسب
وعلاج المراره اذا كان بها حصو هو ازالتها بالمنظار ويمكنك مراجعتى بالعياده لعمل الازم لك بمشيئة الله
السلام عليكم دكتور
ضغط الدم ١٤٥ على ٧١ هل هو مرتفع وكيف التخلص من المراره دون اجراء عملية
وشكراًً
سلام عليكم دكتور
انا أسماء عمري 26 سنة ام لولد و حامل بالاسبوع الثامن
عملت التحاليل الازمة و تبين ان هرمون الغدة tsh مرتفع قليلا طلعت النتيجة هيك 6.915 mUI/L مع العلم انه بابني الاول ماصار هيك و ماعندي اي مشكل بالغدد قبل هاد الحمل انا كثيئ متخوفة هل النسبة عالية جدا هل في احتمال اجهاض لو سمحت جاوبني و جزاك اللّٰه الخير
اختى اسماء يوجد كسل بسيط بالغده الدرقيه ويجب اخذ علاج ويمكنك مراجعتى بالعياده لعمل الازم لكى
السلام عليكم دعماد /الوالد نقص وزنها مايعدل 30كجم قبل سنه مع خمول في جسمها ولاتستطيع الحركه واكتئاب وفقد الشهيه واستمرت لمدة 4اشهر ثم رجع وضعها تمام والان بعد سنه عادت لها نفس الحالة مع ان تحاليلها سليمه وجزاك الله خير
اخى ابو باسل يجب ان تراجعنى بالعياده لكى افحصها واسوى لها الازم
انا عمري24 ووزني 32 كل فتره انقص رغم التحاليل سليمه..
اختى يجب ان تراجعينى بالعياده لكى افحصك وعمل الازم لكى
انا عمري24 سنه وزني 32 وكل فتره انزل ماعرف ايش السبب رغم التحاليل سليمه
السلام عليكم
دكتور انا عانيت من امساك في شهر 9 من السنة الماضي مما سبب لي حتي الان بشد عضلي حول فتحة الشرج , حيث ان العضله في منطقة الشرج مشدودة و سببت لي وضع مقلق و عدم ارتياح .
ما رأيكم دكتور و ما تشخصيكم لحالتي
اخى الفاضل هذا اضراب هضمى ويمكنك مراجعتى بالعياده لعمل الازم
السلام عليكم دكتور انا مشكلتى انى زهبت لصالحة جيم للعب الحديد والكابتن اعطانى هرمون زكرى لمدة شهر وبعديها انخفض عندى هرمون الذكورة وحللت دلائل كبد زهر عندى الصفراء وعملت تحاليل واشعة للتأكد ازا كان فى فيرس طلع كله الحمدلله سليم ولاكن ما سبب الصفراء فى الدم وماعلاجها خاصتا ازا ما كان فى فيرس
اخى الفاضل
يجب ان تراجعنى بالعياده لفحصك ومعرفة سبب ظهور الصفره
السلام عليك يادكتور قصتي طويله ان شاءالله تفهمها بدئت مشكلتي قبل تفريبآ 9 سنوات وهي كنت اتناول كميات من البروتينات الرياضيه بودره بعد فتره صارت فيا اعراض شديده وهي1،غثيان شديد وقت التناول الغذاء 2 تاثر من بعض الوجبات مثل الفلفل الاحماض الحلويات 3 تبول بشكل غير طبيعي مع لون غير طبيعي 4 انتفخات بلبط ومغص شديد اسفل البطن عند الصباح 5 الام بلكلا 6 ارتفاع حمض المعده استمرت حالتي الصحية 6 سنوات بعدها اشدت صحتي في احد اليالي كنت اخرج لون اسود من بطني اتصلو بلاسعاف ضليت فتره بلمشفى الى ان حددو مشكلتي حصوات وتم اخراجهم الحمدلله رجعت صحتي طبيعيه بعد سنه رجعت للبروتيين اعرف تستغرب ولاكن ماكنت اعرف ان السبب من البروتينات رجعت اشرب اسبوع رجعت مشكلتي نفس اول بكل شي بل اشتدت صحتي الى حرقه بلمعده ماتوقفت استخدم دواء للعصاب ولي الان 3 سنوات اعاني وغذائي معينه ضعفت يعلم الله بما امر اتمنا وصلت الفكره اليك ؟؟؟
اخى الفاضل راجعنى بالعياده ضرورى لاجراء بعض الفحوصات لك وتوقف تماما عن استخدام البروتينات
السلام عليكم
دكتور
بسألك لي كم يوم اعاني من الم اثناء التبول اكرمكم الله ٱخر شي عند التبول احس بألممممم مكان التبول..
علما بأني كنت استعمل حبوب الرشاد كعلاج لآلام المفاصل…
تقريب25 يوم ع الريق…
ورحت للمستشفى عند نساءوولاده،وعملت اشاعه وتحاليل ولم يظهر لهم شي كل شي سليم
افيدوني جزاكم الله خيرا
اختى الفاضله الافضل ان تراجعينى بالعياده لعلاج التهابات المسالك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دكتور عماد الصباغ
بارك الله فيك
نامل منكم استشارة لابنتى
من ليبيا
البالغة من العمر 9 سنوات
الطول : 1.050 متر
الوزن : 17.5 كج
وهى تعانى من الحالات الاتية للعلم :
الحالة الاولى :
فرط او قصور فى الغدة الكظرية منذ الولادة
وصف لها دواء من نوعين
تاخذه باستمرار مدى الحياة
العلاج الاول
حبة واحدة فى اليوم صباحا :
CORTINEFF
Fludrocortisoni acetas
0.1 mg
20 tablets
العلاج الثانى
صباحا 5m والظهر 2.5 m وليلاا 5m:
اى حبة وربع فى اليوم
Cortef
Hydrocortisone
Tablets usp
10 mg
العلاج الثالث :
وصف لها دواء دموع صناعية للعينين
الحالة الثانية :
تم اكتشاف ثقب بسيط فى القلب منذ السنة الثانية من ولادتها
وتم الكشف عنه من قبل اثنان من اخصائى قلب
تشخيصهم لاتحتاج الى دواء ما عدا مراقبة الحرارة وان لزم الامر
اعطيها دواء الحرارة فقط .
فى اخر مراجعة لها منذ ثلاثة سنتين لدى اخصائى القلب
وبحمد الله قال الاخصائى
ان الثقب فى حالته الاخيرة للالتئام ولا يوجد منه خوف مع مرور السنين
وليست بحاجة الى مراجعتى مرة اخرى
وفى الاسبع الماضى ذهبت الى اخصائى قلب حيث اجر لها جهاز الايكو
وكشف عن حالت الثقب فاكد لى ان الثقب ألئم وتم الشفاء منه .
الحالة الثالثة :
منذ سنين عملت لها صورة ملونة على مرتين متفاوته
حيث وجد عندها ما يشبه ارتجاع المرى فى اعلى البطن .
مسبب لها حموضة فى تلك المنطقة فى اعلى البطن
على هيئة نخصة او (نخزة ) مرة اسبوعيا ومرة شهريا
وتستمر من اليوم الى اليومين وتزول بدون ادوية
وترجيع الاكل بعد بظع من الدقائق مباشرة فى بعض الاحيان ليس دائما
مرات اسبوعيا مرة , ومرات شهريا مرة
ومرات اكثر من الشهر او الشهرين فى هذه الفترة لاتشتكى من اى من الاوجاع
وتستمر من اليوم الى اليومين وتزول بدون ادوية
جربت لها العلاج الشعبى شرب الماء على الريق وقبل الاكل بلاحظات
وشرب كوب من مغلى الحلبة وأكل بعض من ورقات المعدنوس واكل الزبادى
بعدها لاتشتكى من اى من الاوجاع الى ان ترجعلها الحالة مرة اخرى
مرات اكثر من الشهر او الشهرين .
وعمل لها عملية توسيع بالمنظار مرتين على فترات متفاوته
اخرها بتاريخ 12- 10 – 2014 ف
ومرفق اخر تقرير لها بالخصوص على ان تتم لها عملية بالمنظار للمرئ فى دولة اجنبية .
الحالة الرابعة هذا للعلم ايضا لدقة التشخيص :
تعانى سلس البول اليلى اللاارادى : كل ليلة مرة او اثنتين تتبول على الفراش ليلاا .
الحالة الخامسة :
تعانى من نحافة فى الجسم وقصر فى الطول .
وبعد الشرح التوضيحى للحالة قدر الامكان :
نامل منكم استفسارات وتشخيصكم للحالة واستشارتكم
بالنسبة الى العملية التى تحتاجها بالمنظار الخاص .
نامل منكم التاكيد لنا هل حالتها بحاجة ماسة الى عملية بالمنظار الخاص لهذه الحالة .
مرفق لكم التقرير النهائى للحالة .
وهل الحالة مطمئنة حسب الصور ولاتحتاج القلق الى ان يسخر الله لنا ونسافر بها فى ظروف افضل من الان لاجراء العملية لها باذن الله تعالى ؟
ام ان هناك دواء نقوم بتجربتة قبل ان يتقرر اجراء العملية
وهل الحالة التى تعانى منها هى التى سببت لها قلة النمو والنحافة فى الجسم وقصر فى الطول.
رابطين مختصرين : للصور
http://180170.com/44z
http://180170.com/450
وفقكم الله
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دكتور عماد الصباغ
بارك الله فيك
ننتظر ردكم على الاستشارة
نسائل من الله العلى القدير ان يوفقكم فى اعملكم الصالحة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دكتور عماد الصباغ
بارك الله فيك
ننتظر ردكم على الاستشارة
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دكتور انا عندي اجسام مضاده للغده الدرقيه ونسبتها1/25600 هل هي خطره
تكفى ايش العلاج يا دكتور ارجو الرد
انا سيدة عمري 45 سنة ووزني 93 كلغ و نحن في رمضان وانا صائمة في النهار اشعر بسوء هضم الاغذية لدرجة انني لا استطيع النوم من شدة الالم مع العلم انني نزعت المرارة افيدوني من فضلكم ماهو العضو المريض في جسمي هل هو القولون ام المعدة و كيف اتفداه
انا سيدة عمري 45 ووزني 93 اعاني من شدة سوء الهضم حتى وانا صائمة لدرجة انني لا استطيع النوم من شدة الالم افيدوني من فضلكم هل عندي مشكل في القولون ام المعدة و ما هو الحل
اختى يوجد عندك مشكله فى الهضم ومن المؤكد انكى تعانى ايضا من التهاب شديد بالمعده فانصحك بمراجعة اخصائى باطنه لاخذ العلاج الازم
السلام عليكم دكتور عماد
انا فتاه عمري 22 ووزني 59 اعاني من الم في اسفل الظهر وتحت الكتف الايمن ونزلت الدوره الشهريه 7 ايام ثم توقفت وبعد 3 ايام نزل دم احمر وافرازات بنيه وبعد يومين توقف ورجع نزل لااعلم هل هو دوره شهريه ام لا مع العلم اني استخدم الروكتان وفي اخر كورس مدة 8 اشهر هل له علاقه ام لا ولدي امساك مع حرارة بالبول لاكن ليست شديده ارجو الرد لاني قلقه
اختى ساره من الممكن ان يكون الروكتان هو السبب فى لخبطة الدوره او ان يكون عندك خلل فى بعض الهرمونات راجعينى بالعياده لكى افحصك
السلام عليكم دكتور
لدي التهاب فالمعده وحراره زائده ويظهر لي حبات قرحات في اللسان والشفتين بإستمرار استشرت احد الزملاء فنصحني بتناول حلول لتنظيف المعده كي تزيل التهابات المعده وما رأيك انت وما سبب هذي الالتهابات والتقرحات
هلا
انا عمري 21 وزني 55 لدي يظهر لي تقرحات في اللسان والشفتين بإستمرار ما سبب ذلك
السلام عليكم انا عمري 21 وزني 55 اعزب يظهر لي تقرحات في اللسان والشفتين بإستمرار في الشهر مرتين ما سبب ذلك
تتت
السلام عليكم انا وزني 55 وطولي 165 عمري 22 اعزب يظهر لي حبات قرحه في اللسان والشفتين يظهر بإستمرار في الشهر مرتين وكذلك بعد ما يظهر لي هذي الحبيبات وبعد 3 ايام تصيبني حمى وارتفاع حراره وحراره اثناء التبول (حرقه) ذهبت الى عيادات بعض العبادات قالو لدي نقص فيتامين والبعض قال لدي التهاب في المعده والبعض قال هذا من تأثير تناول الفلفل واريد الحين اعرف يادكتور ما سبب هذي المشكله ؟
اخى الفاضل ا ياسر راجعنى بالعياده لكى افحصك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا دكتور انا اعاني من الم في الماعدة بسيط ويتبعه خمول شديد في المفاصل ويصبح الكلام فيه صعوبه وكأنه نبره حزن .. ولكن الحمد لله لا توجد مشاكل تدعو للحزن وأحياناً يحدث معي خوف وقلق .. ولكن اذا كنت مشغول بأي شي رياضة او اي شي اخر لا يحدث معي الم ولا اعراضه ولكن عند الجلوس وقبل النوم .. وكذلك يحدث الالم عندما اكون جائع او الماعدة ممتلئة واذا اكلت او ذهبت الى الحمام يذهب الالم واعراضه بمعنى يجب ان تكون الماعدة في حالة متوسطة لا جوع ولا شبع بزيادة وأحياناً يحدث معي اسهال وفجأه إمساك.
عمري 21
الوزن 53
الطول 1.78
الجنس ذكر
الحالة الاجتماعية اعزب
المرض بدأ من شهرين تقريباً
لا استخدم علاج حالياً
جزاك الله عنا كل خير
تم الرد بالعياده
مافهمت يادكتور .. كيف تم الرد بالعيادة
دكتور ابني عندة 3 سنوات ومن يومين اتلاقيته بيرجع مادة بنية مائلة للسواد وفيها قطع تشبه قطع الكبدة روحت بيه للدكتورة عملته اساعه على الصدر وسونار علي المعدة والنتيجة بتقولي عادية واعطت لي علاج محلول سادة و لبن بودرة وبيتقولي لا ياكل ولا يشرب ويفضل ماشي على كده وطلبت مني تحليل بول وبراز بس انا مش مطمئن لدرجة اني حاسس ان ابني بيموت بالبطيئ
اخى الفاضل الف سلامه لابن حضرتك والحاله تحتاج الى الفحص فياريت تراجعنى بالعياده لعمل الازم
اسلام عليكم كيف الحال ؤادكتور انا ابني عندو انيميا والغده الدرقيه ايه العلاج وهل يادوكتور هيتحسن من الغده ويشفه ولو سمحة رد عليه
السلام عليكم . يادكتور عمري ٣٣ سنة ومتزوج و ليا سنة لم يحصل حمل عملت تحليل للسائل المنوي واتضح ان عدد الحيوانات ١١٠ مليون ونسبة الحركة ٤٥٪ ونسبة النشطة ٢٠٪ ونسبة التشوهات ٧٨٪ وكان هناك خلايا صديدية نسبتها ١٠-٨ واعطاني الدكتور مقويات لمدة ثلاثة شهور بروكسيد ومضادات للخلايا الصديدية وبعد ٣ شهور عملت تحليل وكان عدد الحيوانات ٤٥ مليون ونسبة الحركة ٢٠٪ ونسبة النشطة ١٥٪ والتشوهات ٤٥٪ والخلايا الصديدية ٤-٢ علما باني اذا استخدمت المضاد احس بوخز في الخصية وعملت اشعة على الخصية وجدت بانها دوالي الخصية في الجهتين ولكن بنسبة بسيطة هل من الممكن ان تكون هي المؤثرة على الانجاب علما بانني لا احس بأي الم
صبا الخير دكتور
عمري ٣٦ وزني ٦٣
أعاني من نغزات في أماكن مختلفة ف البطن تأتي وتزول وكذلك ألم في أعلى المعدة وحموضة شديد استيقظ من النوم بسببها والجهة اليسرى نهاية الأضلاع وأشعر بحرارة
ف البطن وأسفل الظهر تضايقني كثيراً
ما هي الفحوصات التي يجب عملها
وشكراً
السلام عليكم دكتور الله يجزاك الجنه رد ع سؤالي
هذا نتايج تحليل زوجي لسائل المنوي
هل الحاله خطيره
وماهو العلاج
جعلك الجنه طمني
Volume:: 2mL. 2_6mL
Color;; Grayishwhite Grayish White
Abstinence:: 3DAYS days
Reaction :: ALkALlNE Alkaline
Viscosity:: NORMAL Normal
LiguefactionTime :45MlNS. 20million
Motility in percentage within 60minutes.
% WHO Category Motility TyPe
GradeA. Rapid forwardprogressive 0%
GradeB Slow Forward progressive 10%
GradeC Non progressive 30%
GradeD lmmotile 60%
N.B:At1 st hour grade A sperms should be more than 25%or grade A&B should be more50%of tl
Total Abnormal sperm Morphology :20%
Spermatogenic Cell(immature germ cell):+
WBC/HPF : 15-20/H.P.F.
RBC/HPF :0-2/H.P.F
OTHERS
السلام عليكم دكتور انا مشكلتي ببطني الة عشر سنين تاعبني فبالبداية اول مااجاني المرض من عشر سنين كنت اذا شربت الحليب ومشتقاتة ياتيني اسهال مع اني طوال عمري كنت اكلهن عادي فاجتنبتها وبعدها تطورت حالة بطني واصبح اي شي اكلة يسببلي اسهال والان خف هذا الاسهال قليلا” ولكن اصبح البراز عندي دائما” رخو او سائل