العيادة الإلكترونية للدكتور : عماد الصباغ

عيادة الدكتور:عماد الصباغ

اخصائي باطنة بمستوصف الاسرة الشامل بخميس مشيط

ضمن سلسلة الخدمات التي تسعى صحيفة فيفاء إلى تقديمها لقراءها و زوارها و بالتعاون مع عدد من الأستشاريين و المتخصصين من أرقى المراكز الطبية في المملكة يسرها أن تبدأ في إستقبال إستشاراتكم الطبية في تخصص “الباطنية” مع الأخصائي في هذا المجال بمستوصف الاسرة الشامل بخميس مشيط الدكتور: عماد الصباغ , حيث يمكنكم و عبر النموذج المخصص الموضح أدناه إرسال استشاراتكم في مجال تخصصه فقط و سنتابع معكم تحديث هذه الصفحة المخصصة لهذا الغرض و قبل ذلك نتقدم بجزيل الشكر للدكتور الذي أبدى استعداده مشكور على تقديم هذه الخدمة راجيا الأجر و المثوبة من الله جزاه الله عنا و عنكم خيراُ .

يمكنكم إرسال أسئلتكم عبر النموذج التالي مع ملاحظة ذكر كل التفاصيل مثل الوزن و العمر و الجنس و الأدوية المستخدمة و النشاط اليومي و الحالة الأجتماعية و التاريخ المرضي مختصراً لضمان الحصول على اجابات دقيقة :

تُستقبل اسئلتكم و استفسارتكم عبر نموذج التعليقات و لضمان حصولكم على إجابات و حلول يتوجب تسجيل عنوان بريد الكتروني صحيح في الخانة المخصصة .. و إلا فإن ذلك سيكون عائقاً ما لم يكن صحيحاً و دقيقاً .