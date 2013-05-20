متوسطة وثانوية فيفاء تكرم طلابها المبدعين والمتفوقين والمعلمين المتميزين

اختتمت متوسطة وثانوية فيفاء اليوم الإثنين 10 / 7 نشاطها لهذا العام بحفل تكريمي أقامه رائد النشاط الطلابي بالمدرسة الأستاذ / أحمد سالم العبدلي الفيفي لتكريم الطلاب المبدعين والمتفوقين في كافة البرامج لهذا العام وكذلك المعلمين المشرفين على الأنشطة والمتميزين خلال العام الحالي 1433- 1434 وقد شرف الحفل رئيس قسم النشاط الطلابي بإدارة تعليم صبياء أ/ حسين علي عثاثي ومدير مكتب فيفاء ..أ / حسن أحمد الفيفي
بالإضافة لمشرفي النشاط بالمكتب الأستاذين / حسن مصلح الفيفي وعبدالعزيز يحيى الفيفي
1- وقد بدأ الحفل بالقرآن الكريم
2- ثم كلمة الطلاب المتميزين ألقاها نيابة عنهم الطالب / جابر يحيى مسعود الفيفي
3- القى الطالب وليد موسى أحمد قصيدة .
4- ثم تقدم مدير المدرسة الأستاذ / يزيد أسعد الفيفي بإلقاء كلمة رحب فيها بالضيوف الكرام وأشاد بدور الأستاذ / أحمد سالم في الإنجاز والتقدم الذي تحقق للمدرسة ، وأخيرا تمنى للجميع التفوق والتقدم دائما
5- ثم تقدم رئيس قسم النشاط حسين عثاثي بإلقاء كلمة أشاد فيها بما تحقق لهذه المدرسة من الإبداع والتميز في كافة المجالات وهنئ الجميع وخص بالتهنئة الأستاذ / أحمد سالم ومدير المدرسة وبارك للجميع وتمنى للمدرسة مزيدا من التقدم والتفوق في جميع المجالات ثم اعتلوا خشبة المسرح
** وتقدم المكرمون بإستلام تكريمهم من يد رئيس قسم النشاط بالإدارة ومدير مكتب فيفاء .
وفي نهاية الحفل ودع الضيوف بمثل مااستقبلوا به من حفاوة وتكريم .
أبرز منجزات النشاط الطلابي للعام الدراسي 33/1434هـ
|
م
|
المنجز
|
1
|
المركز الرابع على مستوى المملكة في الأولمبياد الوطني للروبوت مجال الفكس
|
2
|
المشاركة في برنامج خدمة الحجيج 1433هـ بـ 6 طلاب والحصول على 4 أوسمة تميز
|
3
|
المشاركة في معرض المبتكرات العلمية ( ابداع ) بالرياض بمبتكرين
|
4
|
المشاركة في المرحلة الختامية للأولمبياد الوطني للرياضيات للمرحلة الثانوية بالمدينة المنورة
|
5
|
المشاركة في المرحلة الختامية لأولمبياد الوطني للرياضيات للمرحلة المتوسطة بحائل
|
6
|
الوصول للمرحلة الثالثة وقبل الختامية في الأولمبياد الوطني للبحث العلمي بمنطقة جازان
|
7
|
المركز الأول على مستوى ادارة التربية والتعليم في مسابقة التميز للأنشطة الطلابية 33
|
8
|
الحصول على وسام البرامج العامة والتدريب على مستوى الإدارة للعام الثالث على التوالي
|
9
|
المشاركة في المخيم الخلوي الخامس بالشقيق والحصول على 8 أوسمة تميز
|
10
|
الأول والثاني على مستوى الإدارة في مسابقة الأولمبياد الوطني للرياضيات للمرحلة الثانوية
|
11
|
الأول على مستوى الإدارة في مسابقة الرياضيات للناشئين للمرحلة المتوسطة
|
12
|
الأول على مستوى الإدارة في مسابقة التميز لمادة الرياضيات للصف الثاني المتوسط
|
13
|
الأول والثاني على مستوى الإدارة في مسابقة السنة النبوية للمرحلة الثانوية
|
14
|
الثاني على مستوى ادارة التربية والتعليم في مسابقة التميز في الرياضيات للصف الـ 2ث
|
15
|
الثاني على مستوى ادارة التربية والتعليم في مسابقة التفوق الكشفي مسابقة الفرسان
|
16
|
المركز الأول على مستوى مكتب التربية والتعليم بفيفاء في مسابقة المهارات اللغوية
|
17
|
الأول على مستوى مكتب التربية والتعليم بفيفاء في مسابقة الألقاء الجماعي
|
18
|
الأول على مستوى مكتب التربية والتعليم بمحافظة فيفاء في دوري كرة القدم للمرحلة الثانوية
|
19
|
المركز الثاني على مستوى مكتب التربية والتعليم بفيفاء بدوري كرة الطائرة للمرحلة الثانوية
|
20
|
المركز الثاني على مستوى مكتب التربية والتعليم بفيفاء بدوري كرة القدم للمرحلة المتوسطة
|
21
|
المركز الثالث على مستوى مكتب التربية والتعليم بفيفاء للألقاء الفردي
والله ما قصرو يعطيهم العافيه
ابلغ سلامي للاستاذ فهد والاستاذ عبدالله حسن منورين الصوره ولا يهون الباقين
وين الاستاذ يحي جبران ما اشوفه
حتى هو يستاهل التكريم
اخواني سررت جدا جدا لاخباركم الساره فانا من الاردن اردني كان لب شرف التدريس في مدرسة فيفا الابتدائيه النفيعه للبنين عام 1974 ميلادي محمود صادق رشيد خضر ومكثت بها ثلاث سنوات كان مدير تعليم جيزان علي العطاس ومدير مدرستي الفاضل حسن محمد الفيفي والمتوسطه حسن فرح الفيفي … شاعر….وقاضي المحكمه الشرعيه الشيخ علي الفيفي
يا اخي احن لفيفا وكان قطعة مني تركةها فيها. سررت للمواصلات لديكم والكهرباء والليوت العامره ما شاء الله
تحياتي لك يااستاذ _عبدالله حسن *موسى احمد*سليمان ابراهيم
مع تحيات **طالب متخرج
ألف مليووووووووووووون مبروك هذا الإبداع والتميز وأخص محمد بن علي
مني التحية وكذلك من أبو عبدالله وأبو مهند وأبو محمد ومن أبو هيثم ومن أبو هادي
ودمتم سالمين
ماشاء الله ومبروك التميز لفيفا وأخص بالتهنيه الاستاذ/أحمد سالم العبدلي(أبو سالم) ولا يهون الباقين فهو بصراحه يبذل الجهد ليل نهار وهذه عوائد المخلصين لله ثم لهذا الوطن فألف مبروك لك مرة ثانية يأبو سالم
تأبى النفوس الشامخة إلا أن تصل إلى المعالي وتسمو إلى القمم
فتتوالى مسيرة العطاء إلى أن يحين قطاف الثمر فيطيب المذاق وتتراكض الحروف
لتقدم لكِ باقة من مفردات التهنئة تفوح منها الأمنيات الصادقة
باسمي وبسم أعضاء الراية البيضاء نبارك للشيخ خالد أحمد هادي الأبياتي على التميز ونتمنى له مزيدا من التفوق
والأبداع والأنجازات والدرجات العالية في مسيرته الدراسية
تحياتي لك
المتحدث الرسمي للراية البيضاء
محمد الأبياتي
قليل مايقال في حق اﻷستاذ القدير احمد سالم العبدلي فمنذ أن أشرف على النشاط الطلابي والثانوية من نجاح لنجاح فبالله عليكم الا يستحق المدح والله أنه يستحق تكريما من مشائخ فيفا وأهلها فبيض الله وجهه ووفق من سانده من زملائه وطلابه هنيئا لفيفاء بمثل هذه اﻷنجازات ولنتواضع قليلا ونكرم المبدعين ونشيد بهم في كل مناسبة وهذه احداهن لننال المراتب العليا مع من سبقونا وأتمنى من صحيفتنا الفاضلة :فيفاء اون لاين : ان تخصص جزءا بإسم مبدعون من فيفاء حتى نكرم مبدعينا قبل أن يكرمهم غيرنا شكرا ثانوية فيفاء مديرا ومعلمين وطلبه رفعتوا الراس بانجازاتكم ونحن معكم يدا بيد
مبروك المراكز المتقدمة في كل المجالات وعقبال كل سنة ان شاء الله وفين الاستاذ( موسي الثويعي )
من التكريم
……
لاتحذفون التعليق مثل اللي حذفتمهو قبل اشويه …
أرسل تحيات عابرة أولها فرحة وآخرها نجاح مثمر لجميع الكواكب المكرمين أعلاه ..
وأخص بالتهنئة رجل طاول بعقله أرباب الفكر ورواد الأبداع , فغاص في بطون الكتب بحثاً عن المعلومات التي تخرج العقول من التبعية الى الحرية هو الشيخ المحنك خالد أحمد هادي الآبياتي ..
تستحق ياشيخ كل الثناء فقد أودع الله فيك صفات يودعها في قلة من البشر يندر تكررهم عبر الزمن ..
عزيزي خالد ننتظرك في مجلس الثلام لنحبك كل شي بأنتضام …
رمز الراية البيضاء … مشبب راعي الوجه المشنب ..
هل دار الخير لا زالت معلم شاهد على ماض فيفا العتيد وهل ما زالت يوم الاثنين هو بوم السوق في فيفا واكبر تاجر سلمان الفيفي هل ما زال من ابناء الحياة