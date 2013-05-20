متوسطة وثانوية فيفاء تكرم طلابها المبدعين والمتفوقين والمعلمين المتميزين

اختتمت متوسطة وثانوية فيفاء اليوم الإثنين 10 / 7 نشاطها لهذا العام بحفل تكريمي أقامه رائد النشاط الطلابي بالمدرسة الأستاذ / أحمد سالم العبدلي الفيفي لتكريم الطلاب المبدعين والمتفوقين في كافة البرامج لهذا العام وكذلك المعلمين المشرفين على الأنشطة والمتميزين خلال العام الحالي 1433- 1434 وقد شرف الحفل رئيس قسم النشاط الطلابي بإدارة تعليم صبياء أ/ حسين علي عثاثي ومدير مكتب فيفاء ..أ / حسن أحمد الفيفي

بالإضافة لمشرفي النشاط بالمكتب الأستاذين / حسن مصلح الفيفي وعبدالعزيز يحيى الفيفي

1- وقد بدأ الحفل بالقرآن الكريم

2- ثم كلمة الطلاب المتميزين ألقاها نيابة عنهم الطالب / جابر يحيى مسعود الفيفي

3- القى الطالب وليد موسى أحمد قصيدة .

4- ثم تقدم مدير المدرسة الأستاذ / يزيد أسعد الفيفي بإلقاء كلمة رحب فيها بالضيوف الكرام وأشاد بدور الأستاذ / أحمد سالم في الإنجاز والتقدم الذي تحقق للمدرسة ، وأخيرا تمنى للجميع التفوق والتقدم دائما

5- ثم تقدم رئيس قسم النشاط حسين عثاثي بإلقاء كلمة أشاد فيها بما تحقق لهذه المدرسة من الإبداع والتميز في كافة المجالات وهنئ الجميع وخص بالتهنئة الأستاذ / أحمد سالم ومدير المدرسة وبارك للجميع وتمنى للمدرسة مزيدا من التقدم والتفوق في جميع المجالات ثم اعتلوا خشبة المسرح

** وتقدم المكرمون بإستلام تكريمهم من يد رئيس قسم النشاط بالإدارة ومدير مكتب فيفاء .

وفي نهاية الحفل ودع الضيوف بمثل مااستقبلوا به من حفاوة وتكريم .

أبرز منجزات النشاط الطلابي للعام الدراسي 33/1434هـ

م المنجز 1 المركز الرابع على مستوى المملكة في الأولمبياد الوطني للروبوت مجال الفكس 2 المشاركة في برنامج خدمة الحجيج 1433هـ بـ 6 طلاب والحصول على 4 أوسمة تميز 3 المشاركة في معرض المبتكرات العلمية ( ابداع ) بالرياض بمبتكرين 4 المشاركة في المرحلة الختامية للأولمبياد الوطني للرياضيات للمرحلة الثانوية بالمدينة المنورة 5 المشاركة في المرحلة الختامية لأولمبياد الوطني للرياضيات للمرحلة المتوسطة بحائل 6 الوصول للمرحلة الثالثة وقبل الختامية في الأولمبياد الوطني للبحث العلمي بمنطقة جازان 7 المركز الأول على مستوى ادارة التربية والتعليم في مسابقة التميز للأنشطة الطلابية 33 8 الحصول على وسام البرامج العامة والتدريب على مستوى الإدارة للعام الثالث على التوالي 9 المشاركة في المخيم الخلوي الخامس بالشقيق والحصول على 8 أوسمة تميز 10 الأول والثاني على مستوى الإدارة في مسابقة الأولمبياد الوطني للرياضيات للمرحلة الثانوية 11 الأول على مستوى الإدارة في مسابقة الرياضيات للناشئين للمرحلة المتوسطة 12 الأول على مستوى الإدارة في مسابقة التميز لمادة الرياضيات للصف الثاني المتوسط 13 الأول والثاني على مستوى الإدارة في مسابقة السنة النبوية للمرحلة الثانوية 14 الثاني على مستوى ادارة التربية والتعليم في مسابقة التميز في الرياضيات للصف الـ 2ث 15 الثاني على مستوى ادارة التربية والتعليم في مسابقة التفوق الكشفي مسابقة الفرسان 16 المركز الأول على مستوى مكتب التربية والتعليم بفيفاء في مسابقة المهارات اللغوية 17 الأول على مستوى مكتب التربية والتعليم بفيفاء في مسابقة الألقاء الجماعي 18 الأول على مستوى مكتب التربية والتعليم بمحافظة فيفاء في دوري كرة القدم للمرحلة الثانوية 19 المركز الثاني على مستوى مكتب التربية والتعليم بفيفاء بدوري كرة الطائرة للمرحلة الثانوية 20 المركز الثاني على مستوى مكتب التربية والتعليم بفيفاء بدوري كرة القدم للمرحلة المتوسطة 21 المركز الثالث على مستوى مكتب التربية والتعليم بفيفاء للألقاء الفردي