للحد من الحوادث * كفاية *حملة للحد من الحوادث بالفيس بوك لأبناء منطقة جازان

بدأ عدد كبير من أبناء منطقة جازان حملة على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) حملة بعنوان * كفاية * وذلك للحد من الحوادث المرورية , لا سيما والمملكة تشهد دخول الأجازة الرسمية لجميع الطلاب ,, الجدير بالذكر ان صاحب الفكرة هو الأستاذ ابراهيم الحازمي , وقد شهدت الحملة تعاوننا كبيرا من الشباب وقد لوحظ ايجابيات كبيرة للحملة وتعاون رائع من الجميع ..

Share on: whatsapp