للحد من الحوادث * كفاية *حملة للحد من الحوادث بالفيس بوك لأبناء منطقة جازان

بدأ عدد كبير من أبناء منطقة جازان حملة على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) حملة بعنوان * كفاية * وذلك للحد من الحوادث المرورية , لا سيما والمملكة تشهد دخول الأجازة الرسمية لجميع الطلاب ,, الجدير بالذكر ان صاحب الفكرة هو الأستاذ ابراهيم الحازمي , وقد شهدت الحملة تعاوننا كبيرا من الشباب وقد لوحظ ايجابيات كبيرة للحملة وتعاون رائع من الجميع ..
واحد عندكم من جازان اسمه حسن اسعد هادي الفيفي من فيفا اخذ من بضاعة دهانات بمبلغ 40000 الف ريال بشيك واشتكيته في وزارة التجار ة بالرياض وبعد عمل البحث والتحري عليه قال انه ساكن في جازان وتمت شكوته وابلاغ الشرطه عليه ولم يحضر لفرع وزارة التجارة بجازان ارجو نخوة اهالي الفيفا باحضاره ودفع المبلغ الي او شيخ القبيلة الهمام ان يقوم بدفع المبلغ الي فعندي جميع الاثباتات والشيك الموقع منه —–والاتصال علي على تلفون جوال 0550270817 واسا الله ان يستركم في الدنيا والاخرة فانني مريض وفي اشد الحاجة اليه لتسديد ماعلي من ديون لقاء ذالك المعروف الذي فعلته فيه
كل تراب ياكذاب اذا لك شي عندي قابلني اتصلي عليه علي الرقم/0507271110 وخل الشحاذه وكيف لك بمحل لبيع الدهانات وانت اجنبي ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
يعني ما اتصلت عليه لي فترة انتظر اتصالك ولهذا انامضطرارفع عليك دعوى للجهات المختصه وانا اعرف كيف اجيبك