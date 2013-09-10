 روضة القرآن بحي أم سرار بمحافظة خميس مشيط تستقبل اطفالها بوسائل حديثة وجوائز وهدايا . | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

روضة القرآن بحي أم سرار بمحافظة خميس مشيط تستقبل اطفالها بوسائل حديثة وجوائز وهدايا .

روضة القرآن بحي أم سرار بمحافظة خميس مشيط تستقبل اطفالها بوسائل حديثة وجوائز وهدايا .
 اختار المشرفين على روضة القرآن الكريم بحي أم سرار بمحافظة خميس مشيط افضل الوسائل المتطوره لاول خطوه لتعليم الاطفال حيث كانت تلك الوسائل في استقبال أطفال الروضة عند بدأهم لأول يوم دراسي وقد افتتحت  اول نشاطاتها للبنين والبنات باللهو البرئي والأستمتاع بتلك الوسائل الجميلة والمفيدة  ثم تلى ذلك  عدد مِــنّ الفقرات و توزيع الهدايا والجوائز على الأطفال.
مِــنّ جهة اخرى اعربت مديرة الروضة الأستاذة فوزية  العسيري  عن مدى سعادتها بفرحة الاطفال قائلة ان الروضه هي من أهم الدوافع التي تجعل ابنائنا مفعمين بالنشاط في أول خطوات التعليم واضافت نحن في أمس الحاجه لمثل هذه المشاريع التي تدمج التعليم والثقة  لفلذات اكبادنا.وأكدة على المعلمات بأنه يجب علينا غرس حب التعليم في اجيالنا وهذه مسؤليتنا.
موضحة اننا غدا سنحصد ما زرعنا فـي عقول ونفوس  أبناؤنا فهم أعز ما نملك ..
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التعليقات (١١) اضف تعليق

  1. ١١
    بدون إسم

    شي جميل للغاية .. ولكن أقترح أن يفرشوا غرفة الألعاب بالفلين لتصبح أكثر أمانا.

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  2. ١٠
    نجاح

    اتمنى رقم الروضه او موقعها لو تكرمتوا

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  3. ٩
    نونه

    ممكن الرقم لو سمحتو ضروري لي فتره ادور روضه لولدي

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  4. ٨
    نونه

    لو سمحتو الرقم بلييييز

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  5. ٧
    زائر

    لماذا لم يوضع نموذج للتسجيل الطلاب الجدد

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  6. ٦
    زائر

    ياريت عنوانها ورقم الهاتف الخاص بها

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  7. ٥
    عوض محمد

    ممكن الرقم انا من سكان ام سرار وين موقعها وعندي بنت ابي اسجلها وابي اشوف كم المبلغ

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  8. ٤
    زائر

    ممكن رقم لو تكرمتو

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  9. ٣
    ام عبد الله

    لوسمحتوممكن رقم او موقع

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  10. ٢
    زائر

    هل يوجد عندكم وظايف لخريجي الثانويه العامه وايضا اللي عندها دورة حاسب آلي سته شهور

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