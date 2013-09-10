روضة القرآن بحي أم سرار بمحافظة خميس مشيط تستقبل اطفالها بوسائل حديثة وجوائز وهدايا .

اختار المشرفين على روضة القرآن الكريم بحي أم سرار بمحافظة خميس مشيط افضل الوسائل المتطوره لاول خطوه لتعليم الاطفال حيث كانت تلك الوسائل في استقبال أطفال الروضة عند بدأهم لأول يوم دراسي وقد افتتحت اول نشاطاتها للبنين والبنات باللهو البرئي والأستمتاع بتلك الوسائل الجميلة والمفيدة ثم تلى ذلك عدد مِــنّ الفقرات و توزيع الهدايا والجوائز على الأطفال.

مِــنّ جهة اخرى اعربت مديرة الروضة الأستاذة فوزية العسيري عن مدى سعادتها بفرحة الاطفال قائلة ان الروضه هي من أهم الدوافع التي تجعل ابنائنا مفعمين بالنشاط في أول خطوات التعليم واضافت نحن في أمس الحاجه لمثل هذه المشاريع التي تدمج التعليم والثقة لفلذات اكبادنا.وأكدة على المعلمات بأنه يجب علينا غرس حب التعليم في اجيالنا وهذه مسؤليتنا.

موضحة اننا غدا سنحصد ما زرعنا فـي عقول ونفوس أبناؤنا فهم أعز ما نملك ..