 اطلالة على (قرية ) شهران المنسية – ديار بلغازي – حوالي القرن التاسع الهجري. | فيفاء أون لاين
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

اطلالة على (قرية ) شهران المنسية – ديار بلغازي – حوالي القرن التاسع الهجري.

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قرية شهران الأثرية وأنماط البناء
القرى الأثرية والبئر الهلالية
•• لم تكن لدينا أدنى فكرة عن أواصر القربى التي تجمع بين تلك القرى الثلاث المتجاورة : الحرف، والقيرع، ثم شهران، لنكتشف ذلك مصادفة أثناء القيام بجمع الأخبار المتعلقة بالحرف ونحن نتنقل بين السكان المحليين فوجدناهم يتحدثون عن ثلاث قرى ويربطون بين أخبارهن مجتمعات مما دعانا لتخصيص هذه الحلقة عن القريتين: القيرع وشهران غربي الحرف، لنضع المعلومات التي عثرنا عليها بين يدي القراء خدمة للمعرفة وتوثيقا للأثر الهام الذي تشكلانه أسوة ببقية القرى الأثرية المنوه عنها في جولاتنا السابقة.
هوية المعرفة!
•• هنا رسالة وددت أن تبلغ كافة المعنيين بتاريخ القطاع الجبلي على مستوى منطقة جازان، وهي :
إن المعرفة الإنسانية الأصيلة لا تنتمي لقومية معينة، ولا تصدر عن عنصرية، ولا تحركها قبلية أو رابطة اجتماعية ما؛ فهويتها إنسانية بشرية بحتة، وهو الفهم الذي نسعى لتكريسه عبر استطلاعاتنا هذه .
وما دام الحال على ماذكر أعلاه، فإننا نشفع رسالتنا هذه برجاء من كافة المثقفين والمتابعين التفاعل مع مشروعنا الثقافي بالنقد والمقاربة بما يكفل نجاحه ليسد ثغرة واضحة في مكتبتنا العربية وليكون وثيقة مرضية نقدمها للأجيال المقبلة.
وبما أن الجهد الفردي عادة ما يخرج هزيلا هشا فقد عمدنا إلى تكوين فريق من المهتمين بالتاريخ والآثار والمتخصصين في اللغة والآداب سعيا للخروج بعمل يتسم بالشمولية والدقة،مع التأكيد أن بلوغ الكمال غاية لا يستطيع العمل البشري تحقيقها مهما اجتهد، وإنما حسبنا من السوار ما أحاط المعصم.
ويبقى الأمل مشرعا أن يعزز هذا الفريق بنخب مميزة يكون انتماؤها الأول للثقافة والمعرفة فحسب.
منهجنا في التوثيق
•• اعتاد الفريق أن يوكل لي شخصيا مهمة كتابة النص كاملا بكلا من عناوين رئيسية وفرعية، دون أن يملي مشورة، أورغبة سابقة، وقد يتحفظ لاحقا على بعض الأرقام، والتواريخ ويضيف ويستدرك ما أخل به النص المنشور ويصوب الأغلاط التي ترد في ثناياه أو خلال العناوين المتفرقة، ورصده ليتم ادراجه في المادة الأصلية للكتاب، كل هذا يجيء رغم ثقتهم العمياء فيما أدونه من اجتهادات أحسبها لن تمس من قوة النص ومصداقيته،أو تضعضع من منهج التوثيق الصارم الذي نسير عليه من توخي الدقة وعدم المجازفة أو ركوب التكهنات والتخمينات التي لا تفيد العلم.
تعاملنا مع الملتقطات
•• توخيا للدقة في اجراءات التوثيق، فإن كافة الملتقطات من المواقع السابقة تم رفعها ضمن مستوعبات خاصة بكل موقع على حدة مكتوب عليه تاريخ الالتقاط وعدد القطع من الخزف وسواه، ثم تحفظ العينة لدى الأستاذ حسن جابر أو عندي للاستفادة منها كوثيقة يمكن من خلالها معرفة عمرها عن طريق مختبرات أقسام الآثار في جامعاتنا .
زيارة خاطفة لقرية شهران!!
•• وعودا علي بدء فقد كانت الساعة تشير إلى الواحدة ظهرا عندما لاح لنا طريق ترابي ينعطف شرقا عند نقطة قريبة من قرية الحناية حيث بادرني الزميل حسن جابر قائلا : لا شك عندي إن هذا الطريق سيوصلنا لقرية شهران بناء على صور الأقمار الصناعية التي قمت بمراجعتها عدة مرات حتى حفظت معالمه بدقة تامة.
استدرنا تاركين وراءنا الطريق العام ومسافة أربعة أكيال تفصلنا عن المحطة التي كنا نقصدها للتزود بالمياه التي نفدت منا تماما، ولهذا فقد كانت خطتنا تقضي أن نسلك الطريق صعودا لأخذ فكرة مناسبة عنه حتى إذا لامسنا جانب القرية عدنا أدراجنا، وذلك تمهيدا لإجراء المسح في وقت قادم ونحن في كامل استعدادنا.
لم يكن الطريق صعبا على سيارة ذات دفع رباعي فتقدمنا صعودا حتى وجدنا أنفسنا وسط قرية شهران الصامتة.
كان منظرها فخما مهيبا ومختلفا عما كان في الذهن سواء حيال أطلالها التي لم نتوقع أن نجدها بهذه الصورة أو من حيث شكلها وتوزيع دورها التي انتظمت ذروة الجبل من الشمال إلى الجنوب حتى ميدانها الواسع الذي تنقسم عنده في صفين متقابلين يفصلهما منخفض زراعي وارف الأخضرار.
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إن أبنيتها تصطف على هيئة تطابق حرف الـ (Y) اللاتيني، ومع هذا المشهد المغرق في الدهشة نسينا أنفسنا، وانطلقنا نكتشف المكان عند الواحدة والنصف تقريبا وفي درجة حرارة تبلغ الثامنة والثلاثين درجة مؤية وعبر أشعة شمس عمودية لاهبة، ولا ماء لدينا.
المعمار.
•• لست مبالغا حين أصف المعمار هنا بالتفرد عن كل النماذج التي عرضنا لها بالتفصيل سابقا؛ يظهر ذلك بجلاء في عملية التطعيم بأطواق حجر المرو الأبيض فشمل العديد من واجهات الأبنية المستديرة في القلب لتكون اللوحة الأولى التي يشاهدها القادم لقرية ( شهران ) المنسية.
وعلى خلاف النمط السائد في قرية الحرف فقد امتاز البناء هنا بتعدد الطوابق؛ دون أن يخرج عن الشكل الهندسي المعهود الذي يغلب عليه المستدير بينما يأتي المربع أو شبه المستطيل في مرتبة متأخرة قد لا تصل إلى ١٠٪ كحد أعلى.
لا يلزمك الكثير من التأمل كي تدرك التفوق في مساحات الأبنية لقرية (شهران) مقارنة بالأبنية الشبيهة على امتداد القطاع الجبلي بحيث بلغ القطر لأحد الأبنية المستديرة عشرة أمتار وناهز هذا القياس في نماذج عشوائية
منها. ولو اعتبرنا هذا القياس نموذجيا لما يعرف بـ ” الدارة ” أو الـ ” المفتول ” لقلنا بأن العوامل الجغرافية هي من تتحكم فيه اتساعا وضيقا .
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•• لقد وقفنا نتأمل الشكل الهندسي للمداخل في غالب أبنية القرية بحث ظهر لنا مضطرب القياس فكان العرض عند القاعدة مترا ثم يأخذ في التراجع لينتهي عند ٨٦ سم، ولا يمكننا التكهن ما إذا كان النجار يسير وفق هذا القياس عند تركيب الأبواب الخشبية؛ أم أنه يتجاهلها، والغالب أنه يخضع لهذا القياس المخروطي، رغم عدم وجود أبواب أو إطارات متبقية يمكنها أن تكشف لنا الوظائف التي يؤديها هذا النمط الهندسي المتعلق بالمداخل، ولعل البديهي منها هو :
١- الاستغناء عن خشبتي ( الشُرَّق ) في المدخل ( الباب ) وذلك بوضع حجرة مستطيلة ذات سماكة مناسبة تجمع البناء عند ذروة المدخل، وهذا يزيد من متانة البناء وعدم تأثره بالحريق أو انكسار إحداهما .
٢- انسياب حركة الأثاث الخشبي في الاتجاهين في حال تنفيذ المداخل وفق هذه الهندسة المعمارية.
البناء من الداخل.
•• يحتوي الجدار الداخلي على العديد من الـ (المرادم)  فصيحة رف حجري، والقتر المتباينة في الأحجام والارتفاعات كمستوعبات لحفظ الأمتعة الهامة والدقيقة التي تدخل ضمن الاستخدامات النادرة والمتباعدة، و “القُتَر” (جمع فصيح ) أما في الأبنية المربعة فتأتي المرادم في تنظيم جميل وفق ذائقة فنية عالية بحيث تحتل الزوايا في ارتفاعات شبه منتظمة وكأن هندسة الديكور المعاصر قد اقتبست هذه الطريقة وعلى غرارها جاءت الزوايا الخشبية التي تحتل أركان الغرف في بيوتنا الحديثة.
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•• تعتمد هندسة السقف في أبنية قرية ( شهران) ذات الطريقة القديمة التي تميز الأسقف الخشبية للبيوت الحجرية حتى منتصف القرن الثالث عشر الهجري، بحيث يتم وضعها على إطار داخلي فلا تدخل ضمن الجدار الأساسي، الأمر الذي يمكنهم من استبدال المعطوب وتغيير التالف دون نقض البناء، وهي طريقة تضع في اعتبارها حوادث الحريق وتلف أخشاب السقوف لأي سبب بحيث يظل البناء محتفظا بمتانته في كل الأحوال.
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النوافذ.

•• لقد كشفت لنا الهندسة المتبعة في تنفيذ المداخل والتي تحدثنا عنها قبل قليل؛ كشفت لنا سر تنفيذ النوافذ وفق هذا الطراز المعماري القديم، وهو التدعيم بأعمدة حجرية تقسم النافذة عند المنتصف وذلك تحاشيا لدخول مادة الخشب ضمن الجدار الأساسي في البناء لأن تعرضه للعطب كالانكسار والاحتراق من شأنه تداعي الجدار وتهدمه، وإعادة البناء مهمة شاقة لا تقارن بعملية استبدال أخشاب السقف في حالة نشوب الحرائق.

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الوحدات الزخرفية
•• لقد بقيت الوحدات الزخرفية على وتيرتها المعهودة على مستوى النوافذ والعقود فظهر المعين المقسوم بسطر أفقي هو الوحدة الزخرفية الثابتة، وبقيت الحشوة العلوية بأحجار المرو دون اختلاف .. وإن كان لنا أن نشير لأحزمة المرو التي دخلت ضمن البناء لهذه القرية العريقة فلا يمكننا تصنيفها كوحدة زخرفية طالما لم تحافظ على نسق مميز مهما كان الغرض منها جمالي بحت، فقد رأينا كيف اتخذت خطوطا متباينة ومواضع مختلفة وهذا وحده يجعلها مجرد تطعيم ارتجالي لا يخضع لقاعدة زخرفية معينة.
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نبش مخازن الغلال 
•• لقد عثرنا على مدفن للحبوب أثناء تراجعنا من الرأس الغربي للقرية، وكان مكشوفا وقد نزعت سدادته الحجرية بطريقة تنبئ عن عبثية حدثت قريبا بحيث تعرض المكان للحفر في أكثر من مكان، واستطعنا التقاط صورة لنموذج بدى وكأن ( صَوْرٌ ) حفرة مستطلية في الحجر الرملي لوضع الأدم تمهيدا لدباغتها.
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قلتُ: ليس بجديد علينا موضوع التنقيب والبحث والتفتيش الذي تتعرض له الأماكن الأثرية من قبل بعض العامة البسطاء الذين يؤمنون بحكايات الكنوز المدفونة في جرار مملوءة بالذهب والفضة والحلي، بل لقد شاهدت قبورا مفتوحة في أماكن عدة لم تفتح إلا بفعل فاعل جاهل يمني نفسه بكشف عظيم فلا يجد سوى العضام النخرة فلا حول ولا قوة إلا بالله.
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الحياة الاجتماعية
•• لقد استوعبت قرية شهران في شبابها وأوج ازدهارها مجتمعا مثاليا يحمل روح المدنية فكرا ونظاما، يقدر تعداده بحوالي ٢٠٠ نسمة يتوزعون ٥٠ دارا بين طابق وطابقين يتوسطها ميدان فسيح ربما استخدم ساحة لإقامة المناسبات الخاصة كالختان والزواج ونحوه. أما ملامح المثالية فتظهر في روعة ما بقي من آثرهم الذي يدل على الإتقان والجدية والتفاعل مع الحياة.
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أما كونه يحمل روح المدنية فكرا ونظاما فيؤكد ذلك هذا الحشد من البيوت التي لا تفصلها عن بعض سوى أمتار قليلة إن تباعدت وإلا فهي ملتصقة متجاورة في نظام حميمي يتسم بالوداعة والسلم مهما كان مجتمع تنتمي لأصل واحد.
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المحاجر المستخدمة
•• بالنظر إلى حجم القرية فإنه لايمكننا الجزم بأن الأحجار المستعملة في بنائها قد تم توفيرها من نفس الموقع، كما أننا لم نلحظ مايشير لذلك كون الأرض التي تقوم عليها القرية ترجع نوعية قشرتها جيولوجيا إلى الججر الرملي الهش ولهذا نرجح أن تكون نسبة منها قد جلبت من محاجر متفاوتة بواسطة الإبل كما أشار بعضهم.
لقد كان من الواضح أن الأحجار المستخدمة قد اختيرت بعناية تامة، فكانت الأبنية المتبقية والأطلال المنتشرة هنا تشكل بناء نموذجيا في الإحكام والانسجام بين قطع أحجارها من حيث التناسب والتشذيب.
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من سكن هذه القرية؟.

•• ُيرجِع كبار السن ممن التقتهم صحيفة فيفاء أون لاين هذه القرية لآل المُعَدِّي وهم فرع يعود لقبيلة أل سَعْمَدْ من قبيلة بني الغازي العريقة، ولا يعرف الزمن التقريبي الذي هاجروا فيه وتركوا القرية لعوامل الزمان، وكما يشتركون مع سكان قريتي القيرع والحرف في النسب فإنهم أيضا يشتركون معهم في اقتسام الماء من البئر الهلالية رغم بعد المسافة بين القرية والبئر التي يُجلب إليها الماء في القرب على كواهل النساء كما هو الحال في ذلك الزمن الغابر حيث كانت هذه المهمة من الأعمال التي تختص بها المرأة .

 

محمد جبران الغزواني

الشيخ / محمد جبران الغزواني .

حسين احمد الغزواني[1]

الشيخ/ حسن أحمد الغزواني ..

الميزاب 
•• لقد بقي الميزاب الوحيد صامدا في وجه عوادي الزمن حيث يستقر في ذروة أحد الأبنية المستديرة ضمن الرأس الغربي، ولأنه يتخذ في العادة من خشب العرعر المتين؛ فقد كان الخشبة الوحيدة المتبقية ضمن تفاصيل هذا الطلل كذراع واهنة تمتد نحو الشرق في ميول واضح إلى الأرض.

علامات التقادم

•• أشرنا سابقا لقشرة الأرض هنا وهي من الحجر الرملي الذي تقف عليه أساسات الأبنية للقرية ومع تقادم الزمن وتوالي العامل الجوية من حرارة وبرودة وأمطار ورياح فقد كان لها أثرها الواضح على الأساسات التي ظهر بعضها معلقا وقد تهشم تحتها الحجر الرملي، ورغم ذلك فقد بقيت الجدران متماسكة دون أن تتأثر لما لحق أساساتها من الضعف والوهن، وليتذكر القارئ أننا ألمحنا إلى نوعية الحجر الممتازة التي استخدمة في البناء إلى جانب المهارة العالية والإتقان من قبل البنّائين الذي تعاورا العمل في تشييد هذه القرية النموذجية بين الأبنية التي عاصرتها في حدود القرن الحادي عشر الهجري .

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الخزفيات

•• يشير الفحص السريع الذي أجريناه قبل المغادرة على حجم الخزف المنتشر ضمن الموقع أن عمر القرية التقريبي يربو عن أربعمائة سنة وقد تفصح النتائج المخبرية عما يخالف تقديرنا الزمني بفترة أقدم.
ونؤكد في ختام جولتنا هذه إلى أهمية الموقع أثريا ونقترح على المثقفين والمهتمين بالتاريخ من إخوتنا في بلغازي العناية بهذه الآثار دراسة وبحثا فإنها كفيلة بالكشف عن خفايا التاريخ المجهول للمنطقة..

قطع خزفية من قرية شهران
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الشيخ/ احمد يحيى الغزواني – الأستاذ/ مفرح احمد يحيى الغزواني
الخرائط من إعداد
حسن بن جابر أحمد الفيفي
 استطلاع من إنتاج فيفاء أون لاين 2013م

 

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التعليقات (٢٢) اضف تعليق

  1. ٢٢
    جابر مسعود العبدلي

    الله يعطيكم العافية ويوفقكم
    عمل رائع ومذهل
    يكفي أن يعلم الجميع بانك أعدت كتابة المادة النصية مرة أخرى بعد أنةفقدت منك
    ويكفي ان يعلم المتابع أنكم ترددتم على المكان عدة مرات
    وفقكم الله وبارك فيكم وسدد خطاكم

    اضافة رد
  2. ٢١
    عبدالله الفيفي

    اقسم بالله ان ماتقومون به من اعمال مسح وتنقيب وتدوين يستحق الاشادة والدعم من كافة الجهات ذات الاختصاص
    وفقكم الله وسدد خطاكم

    اضافة رد
  3. ٢٠
    جابر الفيفي

    كم أعشق الإستكشافات والمغامرات
    أتمنى مصاحبتكم في جولة ما

    الله يعطيكم العافية

    اضافة رد
  4. ١٩
    اسغفر الله

    هذا عمل جبار هذه ثروه تراثيه اعتبرها اجمل هديه يقدمها هذا الفريق العلمي والعملي لابنأءنا ونحن والله شوق لجمالية هذا العمل الجبار كلنا ذكك القلب الواحد بمختلف مراحلنا العمريه على ان هذه القريه ومسبقها وماسوف يتم اكتشافه ان يعاد تعميرها وتصميمها بشكلها القديم وان تكون متنزهن وموقع اثريآ للطلاع على ماتدخره هذه المنطقه من حضارات جباره في عصرها القدم فلكم منا الشكر على جهودكم والواضحه.
    ….

    اضافة رد
  5. ١٨
    ابن فيفاء

    موفقين ياشباب …

    اضافة رد
  6. ١٧
    مسعود الغزواني

    الله يعطيكم العافيه ابداع لايوصف واتمنى ان تصل هذه الماده الى هيئة السياحة والاثار لتتبنى المحافظه على هذه القيمه الاثريه لهذا المكان من العبث وغيره من الاماكن وشكرا لكم على هذا الجهد والى الامام وتحياتي لكم

    اضافة رد
  7. ١٦
    حسن الشحرة

    لم أكن أصدق – وربما مثلي الكثير- بوجود هذه الكنوز الأثرية المذهلة في ديارنا..!

    فشكرا يا فريق البحث الرائع..

    كما أشكركم كذلك على دقة الصور ووفرتها فهي تغني عن كثير من الشرح كما أنها وثيقة مهمة في حال ضياع الأثر أو زواله ولو بعد حين..

    اضافة رد
  8. ١٥
    سعد الشهراني

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اشكر كل من ساهم في نشر هذه المعلومه القيمة من الموروث القديم من اعمال وتنقيب وتدوين الذي يفتخر به الابناء باجدادهم منذ الازل واحب ان اقول انا هذه القلعه المسماة بقلعة شهران تعود الى احد القبائل من احد قبائل شهران العريضه التي كانت تعتمد على التنقل والترحال في الجزيره العربية
    وفقكم الله وبارك في جهود بمن اسهم في هذا العمل .

    اضافة رد
    • ١٤
      دانه ال معدي الغزواني

      هاذي القريه ترجع الى ال معدي من بلغازي والحجر اسمه شهران مو شهران حقتكم هاذي القريه الى ال معدي والكل يشهد انها لهم

      اضافة رد
  9. ١٣
    جابر مسعود العبدلي

    الاخ سعد الشهراني
    مشكور على المعلومة اتمنى منك التواصل على البريد التالي :
    oaaam10@hotmail.com

    اضافة رد
  10. ١٢
    علي

    لا ياسعد لم تكن لقبيلة شهران ابدا
    مع احترامي لك انت اخذت الاسم شهران فقط
    قرية شهران وبئر شهران
    هذا واحد قديما اسمو شهران شخص وليست قبيله
    اتمنا التدقيق قبل ان نرمي بكلام لا تعرفه
    تحياتي

    اضافة رد
  11. ١١
    المشرف حسن جابر الفيفي

    رائع، بارك الله فيكم وقواكم.

    محبكم أبو سامر الفيفي

    اضافة رد
  12. ١٠
    جابر مسعود العبدلي

    الاخ علي
    أوافقك على كلامك واعتقد ان المكان لا يوحي ان من سكنه هو اهل التنقل والترحال ، بل هو من المقيمين المتوطنين

    اضافة رد
  13. ٩
    محمد بن مسعود الفيفي

    بالتأكيد اسم القرية لاعلاقة له بالقبيلة المعروفة شهران، بل لأن القرية تقع في ذروة حبيل صخري يغلب عليه المرو الأبيض ومقاطع الجير ( النورة) ولهذا جاءت التسمية نسبة لبريق هذين الحجرين ونصاعتهما الواضحة التي جعلت المكان مميزا ومشهورا عما عداه من التلال الصخرية المحيطة وإذا كان مشهورا فهو ( شهران) صيغة في المبالغة، وقد يطلقون اسم شهران على أشياء أخرى تتميز ببقعة بيضاء في محيط اسود وهذا البياض يعرف بـ ” الشَّهَرَةْ ” وفق اللسان العربي الحِمْيَري والفخذ الذي سكن هذه القرية يرجع من آل المعدي ثم من سعْمَدْ ثم من الغازي ثم من الفرودي ثم من الخولاني نسبة لخولان بن عامر بن الحافي بن قضاعة، ولا ينتسب سكانها إلى شهران مطلقا ولا يقال فلان الشهراني، ولا يحملنا تشابه الاسماء أو تطابقها على الخلط فننسب النادر للأغلب .
    شكرا لمداخلتك أخي سعد الشهراني.

    اضافة رد
    • ٨
      سليمان المعلمي

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

      بوركت أخي محمد وأرجو توثيق معلومة ” الفخذ الذي سكن قرية شهران” ولو بشاهد قائم إلى الأن يدل على المعلومة وشكراً

      اضافة رد
  14. ٧
    فيصل الغزواني من قطر

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    جزاكم الله خير على هاذا البحث والمعلومات الجميله

    اضافة رد
  15. ٦
    فيصل الغزواني من قطر

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    جزاكم الله خير على البحث التاريخي الجميل

    اضافة رد
  16. ٥
    سليمان المعلمي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    أشكر كل من قام وساهم في اعداد هذا التقرير الجميل من خلال رحلة استكشافية لقرية الأجداد ” شهران” وفعلا مجهود يستحق الإشادة والدعم من قبل الجميع.

    – أود أن أسلط الضوء على أنه ” لا يصح إلا الصحيح ” وأمل من الجميع قبول هذه الأسطر القليلة.

    -لابد من البحث والبحث المتعمق في هكذا موضوع والتأني قبل نشر أي معلومات خاصة وأن المعلومة لاتستند على دليل أو على شاهد من الشواهد الملموسة والمرئية رأي العين ناهيك عن كون المعلومة تدور حول ” موروثات أثرية ” ورّثها الأجداد للأباء والأحفاد ، ولكون هذه الموروثات أو الأثآر مهمة للمستطلع عليها فمن البديهي أن تكون أهم عند صاحب العلاقة بهذه الموروثات فأصبح لزاماً التوثيق المعلوماتي ،
    في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    اضافة رد
  18. ٣
    دانه ال معدي الغزواني

    هاذي القريه ترجع الي ال معدي من بلغازي هم الي سووها وسمية شهران لان الحجر الي بنو به اسمه شهران

    اضافة رد
  19. ٢
    ال معدي

    القرية شهران نزل منها بعض ابناء ال معدي قبل أكثر من 300 عام لليمن واستوطنوا وادي مور في الحديدة، هذا ماذكره المؤرخ النسابة ( الوشلي ) عندما تكلم في كتابه ( نشر الثناء الحسن )عن ( المشائخ بنو المعدي ) ، ومايزال بعضهم هناك ، ومنهم من رجع أجداده قبل مئة عام واستوطنوا صبيا وأبي عريش ومنهم من يسكن جدة والمدينة المنورة .

    اضافة رد
  20. ١
    إبراهيم ال معدي

    القرية شهران نزل منها بعض ابناء ال معدي قبل أكثر من 300 عام لليمن واستوطنوا وادي مور في الحديدة، هذا ماذكره المؤرخ النسابة ( الوشلي ) عندما تكلم في كتابه ( نشر الثناء الحسن )عن ( المشائخ بنو المعدي ) ، ومايزال بعضهم هناك ، ومنهم من رجع أجداده قبل مئة عام واستوطنوا صبيا وأبي عريش ومنهم من يسكن جدة والمدينة المنورة .

    اضافة رد

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