مشايخ فيفاء ينفون علاقتهم بكتاب البيان ويطالبون بمحاسبة دعاة الفتنة

ناقش مشايخ فيفاء خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بمحافظة فيفاء ما أثير حول المنشور الذي تم تداوله ونشر على شبكة الانترنت مؤخرا وحمل عنوان ” البيان في الرد على من نسب فيفاء إلى جازان “لمن اسمى نفسه الدكتور خالد الفيفي ونفى المشايخ معرفتهم بهذا الشخص واعتبروا ما ورد في المنشور من ادعاء بأن مشايخ وأعيان ومثقفي فيفاء طلبوا من الكاتب تدوين المنشور محض افتراء عار عن الصحة وأبدى المشايخ استيائهم من هذا المنشور الذي وصفوه بإشعال الفتيل وإشعال الفتنه والخلاف بين أهالي فيفاء وأبناء المنطقة واستمالة السفهاء بعبارات طنانة للوقوع في هذا الفخ ووصفوا المنشور بأنه محاولة من أعداء الوطن لزرع الفرقة بين أبناء هذا البلد وقد تقدم مشايخ فيفاء بخطاب لسمو أمير منطقة جازان ينفون فيه علاقتهم بالمنشور أو صاحبه ويناشدون سمو أمير منطقة جازان بالضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول إشعال الفتنه والأساة لأهالي فيفاء وأبناء المنطقة .
ونعم في جيزان واهاليها ولكن قبائل فيفاء من خولان وخولان من قضاعة وقضاعة من حمير
أما اهالي جيزان فينقسمون الى قسمين
القسم الاول : من نسل علي بن ابي طالب ونسل الصحابه
القسم الثاني من كهلان ومنهم من الازد ومن ادد ومن مذحج
وهناك عوائل يرجعون نسبهم إلى قبائل من الجزيره العربية
وانتماء الشخص إلى أصوله ليس بعيب او شي غريب فقد كان العرب منذ الأزل يتفاخرون باصول قبائلهم
أما نحن من منطقة جازان أو جيزان نعم ولنا الفخر أن نكون في منطقة بينهم اشرف النسب وسادات العرب من آل حمير وآل كهلان وبنو هاشم
اخواني الاكارم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيفاء محافظه كمحافظات المملكه ينسب لها جميع مايتعلق بها ان كان زين ام شين فلماذا تسلب هويتها؟ لماذا بالذات فيفاء وما جاورها؟ لماذا الناس لم يعد انتمائهم صحيحآ ويعتبرون المطالبه بحق فيفاء واظهارها مثل باقي المحافظات إثاره للفتنه يالله العجب..!!
اتركوا عنكم العنصريه يا ابناء منطقتي
واحب انا اخبركم يا ابناء فيفاء بأن نسب جيزاني ليس عيباً
ولو تعلمون بأن منطقه جازان لا يوجد بها لقب جيزاني الا قبيله واحد من بين كل قبائلها
ولكن الحريصي والحكمي والدربي والعريشي والمرواني والمحزري وإلخ … كلنا لا نحمل لقب جيزاني في النهائيه ولكن افتخارنا بهذه المنطقه جعلنا نفتخر بكلمة ( انا جيزاني )
ولا تنسون العنصريه ستفقرقنا اذا استمريتم
اقول اتركوا عنكم الكلام اللي لايودي ولا يجيب انتم واهل جيزان شي واحد كلكم قبائل ازدية يمنيه
والطباع وحده واللهجه وحده حتى اشكالكم شبه بعض …. حتى اللبس (اللبس الشعبي للمنطقه واحد)
فليش هذا الاحتقان وكأن اهل جيزان نكره لا يعتز الواحد بقربه او انتمائه لهم
غير كذا انطباع الناس من خارج جيزان انكم جوازنه ولن تستطيعوا تغيير هذه النظره لان اساسا المجتمع السعودي مجتمع عنصري ,,,, علشان كذا هذا قدركم شئتم ام ابيتم
تحياتي ,,,,,,
بعد التحيه :
استنكار مشايخ فيفا ع البيان دليل ع اصالتهم
اما التلويح من بعص شبابهم اليوم بعدم الإنتماء لهو تقليل من شأن ثقافتهم .
– الرد على كتاب (البيان في الرد على من نسب فيفاء إلى جازان)
قبل عدة سنوات بدأت جاسوسية إيران في اليمن بزعزعة الأمن الفكري بإثارة البلبلة بين القبائل ، وشحن النفوس والناس ضد بعضها ، ولفترة ، حتى إذا تأكدت من تهييج وإلهاب مشاعرالقبائل ضد بعضها ، بدأت بالتسليح ، وأول قدح الشرارة كان بين صعدة ودماج ، واشتعلت النار ، ولم يخبُ أوارها إلى اليوم ، وقد تمددت ، وتشعّبت ، وتغلغلت في النفوس ، وتغذيها اليوم الثارات ، – والثأر عند العربي خط أحمر – لايتهاون في سداده ، حتى لو خسر دنياه وآخرته معا . وكذلك اعتمادهم على صغار السن ، وشحن عقولهم بخرافات في المعتقد .
والآن نفس السيناريو بدأ لدينا ، وسيكون بنفس النهج ، نشر البلبلة بين القبائل ، وزعزعة الثقة وشحن النفوس ، لتصل إلى المعتقد . ولم تعد بحاجة إلى جواسيس ، فالمنطقة مشبعة بهم وكما يقال (منا وفينا) ولعل الكتاب الذي أسموه : (البيان في الرد على من نسب فيفاء إلى جازان) للاسم الوهمي : الدكتور خالد الفيفي ، الذي لم يعرفه أي فيفي على الحقيقة هو من ذلك القبيل . وقد رد عليه الكثيرون ، من أبناء فيفاء ومثقفيها ، واستنكروا كل ماذهب إليه ، كما قدتكون مجرد طعم وجس نبض لمعرفة مدى تفكيرنا ، واستعدادنا للانزلاق بسهوله ، فالحرب لاتبدأ بإطلاق النار ، تسبقها حرب إعلامية تهيء النفوس لقبول ترجمة الميدان ، ونحن الهدف القادم . وحتى لوافترضنا حسن نية من كتب هذه السخافات ، وغفر له غباؤه وجهله ، إلا أنه يجب علينا من الآن بث الوعي الثقافي بين الجمهور للاستعداد لمواجهة مايراد بنا . وبصفتي أحد مشايخ قبائل فيفاء ، فإني أحتفظ بحقي كاملا لملاحقة ذلك المؤلف المزعوم قضائيا ، لادعائه بأن بعض المشائخ متفقون معه على رأيه ، فقد تمت مناقشة الأمر في محافظة فيفاء مع جميع مشائخ فيفاء بوجود سعادة المحافظ ، وسعادة مدير شرطة فيفاء ، فنفوا جميعهم ماتقوّله عليهم المذكور ، واستنكروا كل ماورد بذلك الكتاب .
نقدم اعتذارنا عما صدر في هذه المدونة ونعترف بأنه أخذنا الحماس والاندفاع في التعبير عن بعض آرائنا التي تنبع من محبتنا لفيفاء ولسمعتها ونؤكد بأن مشايخ القبائل في فيفاء ليس لهم دخل في الكتاب وأننا رهن إشارتهم وتحت قيادتهم بعد قيادة حكومتنا الرشيدة ونوضح بأننا وأهل جازان وأهل عسير وجميع أبناء المملكة العربية السعودية يد واحدة ضد من تسول له نفسه الدخول بيننا لإحداث الفتنة والفرقة والنزاع، كما نعترف بأن مسمى ( الدكتور خالد الفيفي ) ليس له وجود وقد تم اختياره ليكون رمزا لمجموعة أشخاص اشتركوا في فكرة هذا الكتاب التي جاءت بعد مشادة وخلاف حدث في إحدى المؤسسات التعليمية شجعتنا لكتابة هذا الكتاب وستظل فيفاء شامخة بجبالها وعريقة بقبائلها وفخورة بمجاورتها لجازان العز والتاريخ وستبقى وأهلها يحملون كل الوفاء والمحبة والتسامح مع الآخرين.
ونعدكم بتاليف كتاب قادم يحمل عنوان ( البيان بذكر مفاخر فيفاء وجازان )
http://faifanojazan.blog.com/
وازيدك من الشعر بيت يا ابو محمد ..
حتى قبائل تهامة مافيهم اللي قبيلته الجيزاني، يعني بصراحة الهدف من وراء الكتاب واضح ..
ابغى اسال الي متحمسين مع هذا الكتاب
ويش دخل نسب فيفا بجيزان ؟ هل مسمى جيزان تعود لقبيله او اسم منطقه فيها المئات من القبائل المختلفه ؟
اناقريت الكتاب ولاشفت منو فايده . زي الي تايه في صحراء ولاعرف الطريق!!
انا اتفق معك اخي الكريم “بئر الملاس” نعم نريد ان ننتسب لفيفاء وهذا هو الكلام اللي ما بعده كلام ..وهذا هو الحاصل ولا احد يطالب بغير ذلك ..وكل القبائل في المملكة تنتسب لديارها حتى لو كانوا يتبعون لمناطق إدارية غير التي ينتسبون لها ،وكون محافظة فيفاء تتبع إدارياً لمنطقة جازان هذا لايلغي نسبنا ولم نسمع بأحد قال بذلك لا من قبل ولا من بعد ..
نعم احياناً يأتي من يجهل المنطقة وتقسيماتها القبلية ويطلق كلمة جيزاني على كل اهل المنطقة ولكنه جاهل للحقيقة، والوسيلة الأنجع في هذه الحال ان يوضح اللبس لمن جهل الحقيقة بكل هدوء وبعيداً عن العصبية ، لكن الحقيقة ان يقوم شخص ويؤلف كتاب ويقراءه القاصي والداني فسوف يعطي ذلك إنطباع لدى من لايعرف المنطقة بأن هناك مشكلة كبيرة لايمكن حلها .. كذلك قد يعطي الكتاب مؤشرات سلبية اكبر من مسألة لنسب ولن تكون هذه المؤشرات في صالح اهالي فيفاء مستقبلاً لكن ما ادري كيف اغفلها صاحب الكتاب هداه الله..
غفر الله لوالدك العم اسعد سلمان ووالدينا وجعل الجنة مثواهم..
ي اخوان حالنا حال قبائل منطقة عسير.. طيب مادام مافي قحطاني ينتسب لعسير برضو مافي فيفي ينتسب لجازان
فيه فرق بين النسب وبين ان تكون تابع إدارياً لمنطقة من مناطق المملكة.. والمثل الفيفي يقول ( ما تنتزي إلابرمة)
يعني اللي الف الكتاب واللي معترض على بيان المشايخ لهم مصلحة لأنهم يا متجنسين وثقتهم بإنتمائهم لفيفاء مهزوزة يا انهم من اتباع الحوثي بأسماء مستعارة وناوين يبثون روح العنصرية والتفرقة بين اهالي منطقة جازان ..
“تكملة لتعليقي رقم 3″
أنا ما أطلعت على الكتاب ولكن ليس من حق أي شخص مصادرة الرأي الأخر حتى لو كان من كان
ما لم يكن فيه مخالفة شرعية أو إساءة شخصية لشخص ما أو قبيلة بعينها
وقد قال لنا شيخ شمل الله يرحمه ينصحنا أن نكون يد واحده في خارج الجبل أما في الجبل”كل يلت في زلفتوه”
إي لكل شخص رأيه أنا من أهل فيفاء أسكن خارج جبل فيفاء لا أريد أن يقال لنا جوازنه ولا عساريه ولا إشراف ولا ساده ولا أمراء
نريد أن ننتسب لأهل فيفاء ولجبلنا فيفاء نعتز بأهلنا في فيفاء وجبلنا نحبه ويحبنا” نسب أهل فيفاء http://youtu.be/elfUHPB0QKw
من أراد أن يحاسبني على رأي رغم أن الاختلاف في الرأي لا يفسد العلاقات بين البشر
صاحب التعليق “حسن أسعد سلمان صبحان من أل يزيد مسعود ألأبياتي
عميد بحري متقاعد ساكن مدينة الجبيل حاليا بيوتنا وأرضنا في فيفاء حول سوق النفيعه
ابي اعرف ليش متمسكين بعسير لهدرجه!!!!!!
ليس بمستغرب أن يكون هذا الرد من مشائخ فيفا لأنهم يعتبرون صمام أمان للقبيلة في وجهه من يريد إثارة العصبية ,, ولكن هذه المره بشكل مخادع والتي تظهر أنها مهضومه إعلاميا ومظلومة في إنتساب فيفا لمنطقه جيزان ووووالخ حتى تجد العذر في بث سمومها للعامه الذين ينجرفون حبا في قبيلتهم ظننا منهم أنا مايحصل طمس لقبيلتهم ومعاداه لهم ومايحصل عكس ذالك تماما … ولايعلم البعض أن ذالك له مردود يضر بهم …من المفروض ولاأستبعد أن ترفع دعوى من وجهاء وأعيان قبيلة فيفا في من أثار هذا الكتاب العنصري المجرد من الحقائق , …..تحية وإكبار لقبيلة فيفا ولمشائخها الكرام ولجميع من ينتسب لهذه القبيله العريقه
اولا : الشكر لمشايخنا الكرام على هذه الوقفة
ثانيا : للأسف ان هذا الكاتب لم يكشف عن نفسه وهذا دليل على انه يعرف أن ما سطرت يده سوف يحدث فتنة وهذا مبتغاه ، وهو يعرف ان هناك بعض الشباب خارج فيفاء تدغدغ مشاعرهم بعض هذه الكلمات ، ولعل ادعاءه توكيل المشايخ له هو ما جعله يخفي شخصيته !
ثالثا : هذه الفتنة الهدف منها الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد ولكن تنبه العقلاء والمشايخ حاول دون تحقق الهدف .
أخيرا : حول قضية النسب فلكل انسان نسب يفتخر به ولا يرتضي عنه بديلا ، ولم يدع اهالي فيفاء انتسابهم الى جازان ولم يدع اهالي جازان انتسابهم لفيفاء ، ولكننا ندعي انتمائنا جميعا الى بقعة واحدة ومكان واحد ضمن الوطن الكبير واسمه منطقة جازان فمن رضي فله الرضا ومن استكبر واستنكف فله ذلك !
عبدالله العنصريين أذا دروا أنك تزعل أذا قيل لك يا جيزاني فرحو بهذا وجلسوا يرددونها لك
أناس ما عندهم ثقه في أنفسهم عاشوا في مجتمعات عنصريه لايعرفون أنهم يزيدون الطين بله بهذا الهراء
الفيفي ليس جيزاني اقرب مثال منطقه عسير ساكنين فيها قحاطين وشهارين وبني شهر وبني عمر وبالقرن ومع ذالك لايسمون عساريه. وجهه نظر فقط لا غير
الله المستعان
أنا أرى أن فيفاء وأهلها ليسوا جوازنه تاريخنا وتضاريس المنظفة وثقافتنا تختلف عنهم يشرفني أن أكون من أهلها ولا يشرفني أن أكون من غيرها
قال شاعر فيفاء وهو شيخ من شيوخ
جبل فيفاء جبل عزن ومجدن مها بيعة http://youtu.be/GhX5qZv2wY8
قصيدة عن فيفاء للأستاذ القدير حسن بن فرح ألفيفي .http://youtu.be/Xq0GkneqF3o
اشكر مشايخ واعيان فيفاء على هذه المبادره والتصدي لمن يحاول التفرقه بين ابناء الوطن بهذه الطريقة.
وانا ن ابناء فيفاء ولم اكن مؤيدا لما طرح في هذا الكتاب وبهذه الطريقه العنصريه . ولاتحل الامور بهذه الطريقه.
العنصريه ضيعت أمم من قبل مشوها دام تمشي
صح ان جيزان متأخره تنموياً ولكن ماعليه تمشي