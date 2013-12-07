مشايخ فيفاء ينفون علاقتهم بكتاب البيان ويطالبون بمحاسبة دعاة الفتنة

ناقش مشايخ فيفاء خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بمحافظة فيفاء ما أثير حول المنشور الذي تم تداوله ونشر على شبكة الانترنت مؤخرا وحمل عنوان ” البيان في الرد على من نسب فيفاء إلى جازان “لمن اسمى نفسه الدكتور خالد الفيفي ونفى المشايخ معرفتهم بهذا الشخص واعتبروا ما ورد في المنشور من ادعاء بأن مشايخ وأعيان ومثقفي فيفاء طلبوا من الكاتب تدوين المنشور محض افتراء عار عن الصحة وأبدى المشايخ استيائهم من هذا المنشور الذي وصفوه بإشعال الفتيل وإشعال الفتنه والخلاف بين أهالي فيفاء وأبناء المنطقة واستمالة السفهاء بعبارات طنانة للوقوع في هذا الفخ ووصفوا المنشور بأنه محاولة من أعداء الوطن لزرع الفرقة بين أبناء هذا البلد وقد تقدم مشايخ فيفاء بخطاب لسمو أمير منطقة جازان ينفون فيه علاقتهم بالمنشور أو صاحبه ويناشدون سمو أمير منطقة جازان بالضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول إشعال الفتنه والأساة لأهالي فيفاء وأبناء المنطقة .