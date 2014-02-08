من طاهي ومقدم للطعام إلى مديراً للفروع بشركة هرفي … الفيفي انموذجاً

هناك نماذج شبابيه شقت طريقها نحو النجاح والإبداع متحدين كل الصعاب وما أكثرها من صعاب تواجه الشاب السعودي لاسيما نظرة المجتمع وتثبيطه مما نتج عن هذه النظرة جنوح عن كثير من الاعمال كانت ستحقق للشباب نجاحات ومداخيل لايستهان بها ، لذلك عندما نجد شاباً ناجحاً في بعض المهن أو متألقاً في بعضها وعمره لازال صغيراً فهذا دليل على مجهود استثنائي وطموح يفلق الصخر .
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من خلال زاوية ( نجاحات شبابية ) تسلط الصحيفة الضوء على مجموعة مختارة من الشباب الذين كان لهم بصمة في حياتهم بجدهم وإجتهادهم وبطموحاتهم العالية
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ضيفنا في هذ الحلقة هو الشاب / خالد بن يحي حسن العبدلي الفيفي
ما ان يمر عليك شاب كان يعمل مقدم للطعام في أحد المطاعم ثم يقوم بغسل الصحون ثم يتدرج حتى يصبح مديراً للفروع بذات شركة المطاعم إلا وتعلم علم اليقين على أن جهده كان مظاعفاً وصبره كان كبيرا وتحديه للمعوقات كان مذهلاً نشأ في كنف والده الشيخ يحي بن حسن الذي عرف بحبه للعمل والجودة ، وهو أيضاً حقق في شبابه انجازات كانت تصعب على نظرائه في ذاك الزمان ومنها أنه استطاع امتلاك ارض في الرياض ثم انشاء منزل قبل الزواج وقد يكون لهذه المثابره والاجتهاد من الشيخ يحي تأثير على توجهات ضيفنا في هذه الحلقة ابنه الشاب خالد .
الشاب خالد بن يحي حسن العبدلي الفيفي أنهى دراسته الثانوية عام 1424 هــ فكان من حرصه على إستغلال وقته فيما يفيد في الاجازة الصيفية أن إلتحق بإحدى مواقع الاتصالات التي كنا نسميها في ذاك الوقت ( كباين ) فعمل بها حتى بدأت الدراسة فانتظم في الكلية التقنية ، صارع السنين والظروف ، دراسة بالنهار وعمل في الليل حتى وقتنا هذا مازال الاصرار كما هو ومازالت الطموحات مرافقة له في تفكيره واعماله .
ولإستعراض تجربته وابراز اجتهاده ليكون قدوة للشاب الطموح كان لنا مع الشاب خالد بن يحي حسن هذا اللقاء :
1 ) حياك الله أستاذ خالد ونبدأ بسؤالك عن سبب عملك الأول في كبينة الإتصالات بعد إنتهائك من المرحلة الثانوية ؟
اشكركم على الاستضافة واشكر حرصكم وبالنسبة لعملي في الكبينة فكان دافعي هو اشغال وقتي فكما تلاحضون الاجازات الطويلة نهدر فيها أوقات كبيرة ما بين نوم وسهر وما يتخلل ذلك من ملل وتجمعات قد لاتكون جيده أحياناً للشباب لذلك كنت حريصاً أن أعمل مباشرة فاضمن استمرار انتظام النوم وإشغال وقتي بما يفيد والحمد لله قضيت فيها أوقات جميلة وكنت احزن كثيرا عندما اشاهد الشباب يتسكعون في الشوارع أو يقضون الساعات الطوال في العزب أو على الارصفة وكنت اشعر بمللهم .
2 ) لكن الاجازات بما يتخللها من لقاءات اسرية ونزهات وسفريات ومهرجانات هنا وهناك ألم تثنيك هذه المعطيات عن حرصك على العمل ؟
كلا والحمد لله بل زادتني قناعة بأن انتظم في عملي وفي وقتي ونومي حيث هذه التجمعات تزيد من المشكلة وأرى أنها لقاءات لافائدة فيها .
3) بعد ذلك عملتم بمتاجر بندة فماهي مهامكم لدى هذا المتجر ؟
نعم بعد قبولي في الكلية التقنية كانت لدي رغبة كبيرة في العمل حيث شعرت بفائدة كبيرة من عملي في الصيف تعلمت على اشياء كثيرة وكونت علاقات كذلك تعلمت على تنضيم الوقت فتقدمت بطلب لمتجر بنده وتم قبولي محاسب فترة مسائية وعملت معهم لعدة اشهر .
4) هل كان معك شباب سعودي أم الغالبية من الاجانب وكيف كان تقبل العامل الاجنبي لوجود عامل سعودي معه ينافسه ؟
كان عدد السعودين نادرا والغالبيه غير سعوديين وتعامل الاجنبي معي ومع بقية زملائي كانت سيئه جداً ، نظره احتقاريه ان السعودي ليس بجدير بالعمل ونظرتهم بأننا سنستلم أول راتب ثم نغادر وكنت أواجه مضايقات وظغط في العمل بس تحملت كثيراو بعد حوالي ستة اشهر لم اعد احتمل وقررت تقديم الاستقاله والتقديم على شركة هرفي .
5) هل كنت تشعر بأن وجودك لدى بنده كان حرصا من المالك لتوظيف ابن البلد ام لإكمال نسبة السعودة فقط ؟
غالباً يكون الهدف للسعودة فقط وكانت الادارة اجنبية والتعامل لم يكن فيه حرص على احتوائنا وتأهيلنا .
6) ارتبط في مخيلة الناس إسم هرفي بأنك ستقدم الطعام للزبائن ونظافة المطعم وغير ذلك من الاعمال التي ترفضها ثقافتنا فهل اثر ذلك على اندفاعك للعمل ؟
في البدايه واجهت صعوبه في هذا المجال ، إعداد الطعام وتنظيف الطاولات واشياء اخرى و كنت أشعر بالإحراج من بعض الناس الذين يعرفونني وتصادف دخولهم مع وجودي بل كان البعض يتسائل لماذا تقبل بمثل هذا العمل ؟ ولكن مع الصبر تأقلمت على ذلك .
7 ) خلال الخمس سنوات في هرفي كيف استطعت تطوير ذاتك ؟
الحمدالله البيئه كانت مناسبه لتطوير الذات في العمل وتعاون كبير من الاداره مشكوره لدعم الشباب السعودي من خلال الدورات التدريبيه وتطوير الذات وايضاً لا بد ان يكون لدى الشاب اندفاع للتعلم والتطوير وخلال خمس سنوات تعلمت الكثير ولله الحمد.
8) كيف تقيم تعامل الزبون السعودي وهو يجد شابا سعوديا يعمل في هذه الاماكن وماهي ردة فعلكم ؟
مع الوقت تعلمنا اننا نتعامل مع نوعين من العملاء السعوديين ( الزبون ) :
ــ بعض السعوديين يحفزك ويعطيك دافع معنوي على الشغل ويؤكد لنا بأن العمل ليس بعيب ويشجعنا ويدعوا لنا بالتوفيق .
ــ أما بعض السعوديين للأسف ما أن يعلم بأن من يقدم له الطعام سعودي حتى يظهر لنا استغرابه بل قد يوبخنا لما نرضى بمثل هذه الأعمال ولكن لم اكن اكترث بذلك الكلام لأنني كنت على يقين بأن هذا العمل هو طريقي للترقيات والتميز في المراتب مع الوقت .
9 ) يرغب أي شاب في التنزه ومرافقة الاصحاب للتجوال في الاسواق والحدائق الى ساعات متاخره من الليل فلو كان الشاب موظفاً كيف له التنسيق بين العمل والأصحاب ؟
ما زلت أواجه مثل هذه المواقف حيث يجتمع اخوتي واقاربي للسهرات لاسيما العطلة الاسبوعية واجازات المدارس ولكني مقتنع بأن النجاح لابد له من تضحيات وتحقيق الطموح يدفعنا ان نتنازل عن اشياء جميله .
10 ) بما أنك كنت تدرس بالنهار وتعمل بالليل فكيف استطعت التوفيق بين ذلك ؟
كنت أواجه صعوبة وارهاق حيث لابد من الانتظام في العمل والاجتهاد في الدراسة ولكن بتوفيق الله استطعت التوفيق بين الدراسة والعمل بل مع الوقت اعانني الله فاصبحت استمتع بالعمل وأجد الوقت للمذاكره مع تنضيم الوقت والاصرار والاجتهاد الله تعالى يجعل المعونة أيضاً اشكر الادارة بهرفي حيث كانوا يخفضون لنا ساعات العمل من ( 8) ساعات إلى ( 6 ) ساعات فقط .
11) بما انك وصلت لرتبة مدير فروع بعدما كنت تقدم الطعام فهل تحدثنا عن اعتزازك بهذه التجربة الناجحة ؟
نعم أحمد الله تعالى على توفيقه فقد كنت واثقاً في الله ثم في اجتهادي بأن لن يذهب سدى فتدرجت من مقدم طعام الى محاسب فزادني ذلك اصرارا بأنه لامستحيل من الوصول للمراتب العليا ومع الوقت وتطوير الذات والاجتهاد ترقيت لمشرف ثم لمدير مساعد الى مدير تحت التدريب وأخيراً بفضل الله مديرا للفروع . لذلك أشعر بالرضى والاعتزاز بل افتخر عندما التقي بالاشخاص الذين كانوا ينتقدونني في البداية واتعمد اخبارهم بالمراتب التي تدرجت فيها فكانوا ايضاً يعتزون بذلك ويقولون انت مثال رائع للشاب المجتهد .
12) تم ابتعاثك للولايات المتحده الأمريكية من قبل الشركة فما هي اهداف الابتعاث ؟
نعم رشحت بفضل الله من قبل إدارتي للتوجه للولايات المتحده الأمريكية وذلك لغرض التدريب ولعمل جولات على المصانع والشركات العملاقة للأستفادة من خبراتهم .
13) رسالة توجهها للشباب الباحثين عن عمل أو من يعمل حالياً ؟
اقول لأخوتي الشباب الباحثين عن عمل شدوا حيلكم ولاتحتقرون أي عمل ففي كل عمل مميزات ومجالات للإبداع والتطور واوصيهم بالاجتهاد والانتظام فانتظامهم في العمل طريق للمراتب العليا بل يدفعك الانتظام لحب العمل ولاتفرحون بالشركة عندما لاتسلمك مهام تقوم بها وتأكد بأن ذلك سيظرك ولن يخدمك مع مضي الوقت بل طالب بالعمل وبتسليمك مهام تنجح من خلالها .
وأما من كان على رأس العمل فأقول له دع السهر واستمتع بالانتظام واحترم عملك وتحبب فيه فعمل تحبه ستبدع فيه واسعى دائما لتطوير نفسك بالدورات والاطلاع فمع الوقت تصبح موظف مهم مؤهل في العمل وسيساعدك ذلك على الترقيات والتميز وكن طموحا دائماً .
14) رسالة توجهها للمجتمع ؟
اقول للمجتمع ابتداءً من البيت ، بثوا بين ابنائكم ثقافة العمل وحب العمل ولاتحقروا العمل امامهم وشجعوا ابنائكم على الانتظام ، ولبقية المجتمع اقول لقد كان آبائنا يعملون في كل شئ من الرعي والزراعة والحداده والبناء فكانوا اجيالا قوية نعتز بما ورثوه لنا .
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نشكر الأستاذ خالد بن يحي الفيفي على اتاحة هذه الفرصة للقاء به ونناشد الشباب على الجد والإجتهاد والمثابرة فلكل مجتهد نصيب والى اللقاء مع ضيف آخر بعون الله تعالى
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ماشاء الله تبارك الله قبل كل شيء
أبارك للأخ خالد يحيى حسن الفيفي على هذة الترقية وأقول ألف ألف مبروك وإلى الأمام وأسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لك في هذة الشركة وأن يزيدك توفيقاً ونجاحاً
كفو يا خالد انت نموذج للشاب المكافح والطموح وله نظرة مستقبلية
ولكل مجتهد نصيب
اتمنى لك التوفيق في حياتك
ويكون نجاحك درساً للشباب الباحث عن عمل
لك تحياتي
دائما نفخر بجبل فيفاء وبرجاله الاوفياء والمثابرون .
ماشاء الله
صراحه نموذج مشرف لشاب السعودي
بالتووفيق والى الامام
الله يعطيكم العافيه خبر رائع واعطيتمنا امل في العمل والاجتهاد والصبر
وتعامل الاجنبي معي ومع زملائي كان سيء جدا لمذا الاجانب حاقدين علينا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ماشاء الله هذا مثال للشاب الطموح أتمنئ لك التوفيق ..
بارك الله فيك، وكثر من أمثالك يا ضيف اللقاء.
ولمستضيف هذا النموذج النير للشباب فأنا أشكرك على ذلك، وأشد على يدك بالمواصلة في هذا المسار، وستجد الكثير من النماذج التي تستحق أن تُبرز ويستفيد منها الشباب.
ولي ملاحظة آمل أنت تتقبلها، لأني أجد مرارة عند رؤيتها -خاصة في تقرير جميل كهذا-، وهي أن كاتب التقرير يخلط بين “الضاد” و “الظاء” في كثير من الكلمات.
ورغم وجود هذه الملاحظة، فقد كان اللقاء يستحق القراءة، وهذا الشاب المثابر يستحق الإشادة… فشكرا لكما.
الله يوفقه ويعلي مراتبك..
خالد من الشخصيات المتألقة والجديرة بتحقيق النجاحات بعد النجاحات..
يستاهل أبو مشعل
تتسارع الكلمات .. وتسبقني الحروف ..
للمباركة لك بترقيتك فى مجال عملك الى مرتبه جديده
فهنيئا لك بتميزك
وهنيئا لادارتك بوجودك وهنيئا لنا بك
دمت مميزا على الدوام .. ودامت أيامك هناء وسعادة
وتقبل من التحية أعذبها .. ومن الأمنيات أطيبها
و تستاهل ياخالد كل خير ..و عقبال المزيد من الترقيات و الى الامام ..
هذا رجل يستحق النقدير
تحلل من العقد وثابر وصابر في سبيل ان يعز نفسه ويضمن مستقبله فهكذا الإنسان
يندمج مع العامه وينظر لمستقبله من اوسع الأبواب حتى يصل الى قمة النجاح
بارك الله فيك شاب مجتهد ولكل مجتهد نصيب حفظك الله واسال الله ان يرزقك وينفع بك ابناء بلدك
رائع يا استاذ خالد
والتحدي الحقيقي ان تصل للقمة من اوعر الطرق وليس من ايسرها
اهنيك على هذا النجاح والتميز
ماشاء الله هذا مثال للشاب الطموح أتمنئ لك التوفيق ..
القمم ليس لها إلا أصحاب الهمم
هنيئا لك أخي خالد
ولكل عشاق القمم
عداك العيب يامديرنا انا واحد من الموظفين عند خالد الفيفي
لمن دواعي سروري ان أقرأ في صحيفة فيفاء اون لاين(صباح اليوم ) خبر عنک اثلج صدري لقد كنت يا خالد مثلا رائعا يقتدى به في الجد والمثابره ضحيت بالكثير من وقت الفراغ والتسليه فحق لك ان تصل الا هذه المرتبه لانك من اصحاب الهمم العالية فأنا اعرف هذا الشاب الخلوق الملتزم بدوامه فعندما ندعوه للذهاب معنا يأبى ان يترك عمله ويذهب فالله درک يا ابا مشعل وفالاخير اتمنى لك من اعماق قلبي التوفيق في عملك وفي حياتك
محبك ابو طاحوووس
صراحه هذا نموذخ يفتخر به كا شاب سعودي
ونشكر الصحيفه على اهتمامه بمثل هولاء الشباب المكافحين
واتمنى ان يكرم هذا الشاب ويطرح نجحاته وقصته في عدة وسائل اعلاميه
ولكم جزيل الشكر
ماشاء الله تبارك الله
نتمنى لك التوفيق
نموذج رائع للشاب السعودي عموما وللشاب الطموح خصوصاً.
بصراحة لا اجد ما اقوله غير انك ابدعت فنلت … وما توفيقي الا بالله .
كفو والله رجال
الله يعطيك العافيه نلت ماتتمناه في الدنيا فأدعوا الله ان ينيلك ما تتمناه فالأخره .
فعلا انت رجل ومن سلالة رجال اكفياء والعمل ليس بعيب وليس فيه من الإحراج شيء فالعمل خير لك من تنمي حاجتك من الأخرين …. (لكل مجتهد نصيب).
تحياتي لك يابطل .
هذا الولد فنان نموذج مشرف للشاب المكافح الله يوفقه دنيا واخره
الف الف الف مليون مبروك وتستهل كل خير والله يوفقك أن شاء الله
ما شاء الله
الف مبروك يا أستاذ خالد وفقك الله وَبَارِكْ فيك
فأنت شبل من ذاك الأسد
الى الامام وأتمنى لك دوام التوفيق والنجاح
ألف ترليون مبـرووووكــ
تستاهل
من جد وجد ومن سار على الدرب وصل
كل التقدير لشخصك الكريم
يعطيك العافيه يا خالد وأنشاء الله أشوفك تملك أحد الفروع وتدير مشروعك الخاص
أنا أستغرب من بعض الشباب يعطل نفسه عشرات السنين ينتظر وظيفه ولا يشتغل عذره ما في وضايف !!!
أنا بدئت مثلك وحصلت صعوبه في البدايه كنت أشتغل بائع خضار متجول والريال له قيمه عندي كبيييره أشتغل ليل ونهار لا يعطلني سوى فترة نومي والحمد لله توفقت … وساعدني أن ما حد يعرفني ولم أجد أي أحراجات من هذا الجانب لاني جيت من الديره ولا يعرفني أحد
وكنت أجد ناس يتمدحون بيتوسطون لي في العسكريه أقول لهم لو أحصل ثلاث نجمات ما أبغاها يزعلون ويفاضحون يحسبوني أستهبل أو مجنون لكن طموحي كان اكبر من 9-10آلاف مرتب الضابط وكنت متيقن أن البدايه صعبه والرزق واسع وسعة نشاطاتي وأشتريت أراضي وعمرتها ودخلي الشهري حاليا 40.000ريال ولله الحمد
وأنصح أي شاب الريال له قيمه عنده أنه يتجه للتجاره في المدن الكبرى مثل الرياض جده الدمام
أما ذي يبغى يرتاح ويبغى يفلها ويبغى يهيص عليه بالوظيفه الحكوميه
كفووووو ياخالد ماشاء الله واتمنى لك دوام التوفيق
بسم الله ماشاء الله تبارك الله
ألف ألف مبرووك للأخ خالد يحيى الفيفي
تستاهل كل خير وهذا تطبيق واضح وصريح لمن طلب العلى سهر الليالي .. لا بد من التضحيات والمثابره .. تمنياتي لك حياة ملأها الانس والسعاده وإلى الامام .. بالتوفيق يارب.
الف مبروك يا خالد والله انك شبل من ذاك الاسد …
وتستاهل كل خير والى الامام انشا الله
لقدر ضربت انموذجا مثاليا ياخالد في الجد والاجتهاد والكفاح وحققت مالم يحققه الكثير من الشباب وفقك اله وزادك صحة وعافيه اتمنى لك التوفيق من اعماق قلبي …يمني مقيم في جبال فيفاء الشامخه
انا اخوك يحي الصلهبي زميلك في نفس الشركة
اتمنا لك التوفيق والى الامام
عرفت خالد منذ الصغر
محترم وخلوق ومؤدب يكسب احترام الجميع باخلاقه العاليه
الف مبروك يا خالد
وبإذن الله نراك المدير التنفيذي لمجموعة هرفي في المملكه