من طاهي ومقدم للطعام إلى مديراً للفروع بشركة هرفي … الفيفي انموذجاً

هناك نماذج شبابيه شقت طريقها نحو النجاح والإبداع متحدين كل الصعاب وما أكثرها من صعاب تواجه الشاب السعودي لاسيما نظرة المجتمع وتثبيطه مما نتج عن هذه النظرة جنوح عن كثير من الاعمال كانت ستحقق للشباب نجاحات ومداخيل لايستهان بها ، لذلك عندما نجد شاباً ناجحاً في بعض المهن أو متألقاً في بعضها وعمره لازال صغيراً فهذا دليل على مجهود استثنائي وطموح يفلق الصخر .

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من خلال زاوية ( نجاحات شبابية ) تسلط الصحيفة الضوء على مجموعة مختارة من الشباب الذين كان لهم بصمة في حياتهم بجدهم وإجتهادهم وبطموحاتهم العالية

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ضيفنا في هذ الحلقة هو الشاب / خالد بن يحي حسن العبدلي الفيفي

ما ان يمر عليك شاب كان يعمل مقدم للطعام في أحد المطاعم ثم يقوم بغسل الصحون ثم يتدرج حتى يصبح مديراً للفروع بذات شركة المطاعم إلا وتعلم علم اليقين على أن جهده كان مظاعفاً وصبره كان كبيرا وتحديه للمعوقات كان مذهلاً نشأ في كنف والده الشيخ يحي بن حسن الذي عرف بحبه للعمل والجودة ، وهو أيضاً حقق في شبابه انجازات كانت تصعب على نظرائه في ذاك الزمان ومنها أنه استطاع امتلاك ارض في الرياض ثم انشاء منزل قبل الزواج وقد يكون لهذه المثابره والاجتهاد من الشيخ يحي تأثير على توجهات ضيفنا في هذه الحلقة ابنه الشاب خالد .

الشاب خالد بن يحي حسن العبدلي الفيفي أنهى دراسته الثانوية عام 1424 هــ فكان من حرصه على إستغلال وقته فيما يفيد في الاجازة الصيفية أن إلتحق بإحدى مواقع الاتصالات التي كنا نسميها في ذاك الوقت ( كباين ) فعمل بها حتى بدأت الدراسة فانتظم في الكلية التقنية ، صارع السنين والظروف ، دراسة بالنهار وعمل في الليل حتى وقتنا هذا مازال الاصرار كما هو ومازالت الطموحات مرافقة له في تفكيره واعماله .

ولإستعراض تجربته وابراز اجتهاده ليكون قدوة للشاب الطموح كان لنا مع الشاب خالد بن يحي حسن هذا اللقاء :

1 ) حياك الله أستاذ خالد ونبدأ بسؤالك عن سبب عملك الأول في كبينة الإتصالات بعد إنتهائك من المرحلة الثانوية ؟

اشكركم على الاستضافة واشكر حرصكم وبالنسبة لعملي في الكبينة فكان دافعي هو اشغال وقتي فكما تلاحضون الاجازات الطويلة نهدر فيها أوقات كبيرة ما بين نوم وسهر وما يتخلل ذلك من ملل وتجمعات قد لاتكون جيده أحياناً للشباب لذلك كنت حريصاً أن أعمل مباشرة فاضمن استمرار انتظام النوم وإشغال وقتي بما يفيد والحمد لله قضيت فيها أوقات جميلة وكنت احزن كثيرا عندما اشاهد الشباب يتسكعون في الشوارع أو يقضون الساعات الطوال في العزب أو على الارصفة وكنت اشعر بمللهم .

2 ) لكن الاجازات بما يتخللها من لقاءات اسرية ونزهات وسفريات ومهرجانات هنا وهناك ألم تثنيك هذه المعطيات عن حرصك على العمل ؟

كلا والحمد لله بل زادتني قناعة بأن انتظم في عملي وفي وقتي ونومي حيث هذه التجمعات تزيد من المشكلة وأرى أنها لقاءات لافائدة فيها .

3) بعد ذلك عملتم بمتاجر بندة فماهي مهامكم لدى هذا المتجر ؟

نعم بعد قبولي في الكلية التقنية كانت لدي رغبة كبيرة في العمل حيث شعرت بفائدة كبيرة من عملي في الصيف تعلمت على اشياء كثيرة وكونت علاقات كذلك تعلمت على تنضيم الوقت فتقدمت بطلب لمتجر بنده وتم قبولي محاسب فترة مسائية وعملت معهم لعدة اشهر .

4) هل كان معك شباب سعودي أم الغالبية من الاجانب وكيف كان تقبل العامل الاجنبي لوجود عامل سعودي معه ينافسه ؟

كان عدد السعودين نادرا والغالبيه غير سعوديين وتعامل الاجنبي معي ومع بقية زملائي كانت سيئه جداً ، نظره احتقاريه ان السعودي ليس بجدير بالعمل ونظرتهم بأننا سنستلم أول راتب ثم نغادر وكنت أواجه مضايقات وظغط في العمل بس تحملت كثيراو بعد حوالي ستة اشهر لم اعد احتمل وقررت تقديم الاستقاله والتقديم على شركة هرفي .

5) هل كنت تشعر بأن وجودك لدى بنده كان حرصا من المالك لتوظيف ابن البلد ام لإكمال نسبة السعودة فقط ؟

غالباً يكون الهدف للسعودة فقط وكانت الادارة اجنبية والتعامل لم يكن فيه حرص على احتوائنا وتأهيلنا .

6) ارتبط في مخيلة الناس إسم هرفي بأنك ستقدم الطعام للزبائن ونظافة المطعم وغير ذلك من الاعمال التي ترفضها ثقافتنا فهل اثر ذلك على اندفاعك للعمل ؟

في البدايه واجهت صعوبه في هذا المجال ، إعداد الطعام وتنظيف الطاولات واشياء اخرى و كنت أشعر بالإحراج من بعض الناس الذين يعرفونني وتصادف دخولهم مع وجودي بل كان البعض يتسائل لماذا تقبل بمثل هذا العمل ؟ ولكن مع الصبر تأقلمت على ذلك .

7 ) خلال الخمس سنوات في هرفي كيف استطعت تطوير ذاتك ؟

الحمدالله البيئه كانت مناسبه لتطوير الذات في العمل وتعاون كبير من الاداره مشكوره لدعم الشباب السعودي من خلال الدورات التدريبيه وتطوير الذات وايضاً لا بد ان يكون لدى الشاب اندفاع للتعلم والتطوير وخلال خمس سنوات تعلمت الكثير ولله الحمد.



8) كيف تقيم تعامل الزبون السعودي وهو يجد شابا سعوديا يعمل في هذه الاماكن وماهي ردة فعلكم ؟



مع الوقت تعلمنا اننا نتعامل مع نوعين من العملاء السعوديين ( الزبون ) :

ــ بعض السعوديين يحفزك ويعطيك دافع معنوي على الشغل ويؤكد لنا بأن العمل ليس بعيب ويشجعنا ويدعوا لنا بالتوفيق .

ــ أما بعض السعوديين للأسف ما أن يعلم بأن من يقدم له الطعام سعودي حتى يظهر لنا استغرابه بل قد يوبخنا لما نرضى بمثل هذه الأعمال ولكن لم اكن اكترث بذلك الكلام لأنني كنت على يقين بأن هذا العمل هو طريقي للترقيات والتميز في المراتب مع الوقت .







9 ) يرغب أي شاب في التنزه ومرافقة الاصحاب للتجوال في الاسواق والحدائق الى ساعات متاخره من الليل فلو كان الشاب موظفاً كيف له التنسيق بين العمل والأصحاب ؟

ما زلت أواجه مثل هذه المواقف حيث يجتمع اخوتي واقاربي للسهرات لاسيما العطلة الاسبوعية واجازات المدارس ولكني مقتنع بأن النجاح لابد له من تضحيات وتحقيق الطموح يدفعنا ان نتنازل عن اشياء جميله .







10 ) بما أنك كنت تدرس بالنهار وتعمل بالليل فكيف استطعت التوفيق بين ذلك ؟



كنت أواجه صعوبة وارهاق حيث لابد من الانتظام في العمل والاجتهاد في الدراسة ولكن بتوفيق الله استطعت التوفيق بين الدراسة والعمل بل مع الوقت اعانني الله فاصبحت استمتع بالعمل وأجد الوقت للمذاكره مع تنضيم الوقت والاصرار والاجتهاد الله تعالى يجعل المعونة أيضاً اشكر الادارة بهرفي حيث كانوا يخفضون لنا ساعات العمل من ( 8) ساعات إلى ( 6 ) ساعات فقط .

11) بما انك وصلت لرتبة مدير فروع بعدما كنت تقدم الطعام فهل تحدثنا عن اعتزازك بهذه التجربة الناجحة ؟

نعم أحمد الله تعالى على توفيقه فقد كنت واثقاً في الله ثم في اجتهادي بأن لن يذهب سدى فتدرجت من مقدم طعام الى محاسب فزادني ذلك اصرارا بأنه لامستحيل من الوصول للمراتب العليا ومع الوقت وتطوير الذات والاجتهاد ترقيت لمشرف ثم لمدير مساعد الى مدير تحت التدريب وأخيراً بفضل الله مديرا للفروع . لذلك أشعر بالرضى والاعتزاز بل افتخر عندما التقي بالاشخاص الذين كانوا ينتقدونني في البداية واتعمد اخبارهم بالمراتب التي تدرجت فيها فكانوا ايضاً يعتزون بذلك ويقولون انت مثال رائع للشاب المجتهد .

12) تم ابتعاثك للولايات المتحده الأمريكية من قبل الشركة فما هي اهداف الابتعاث ؟

نعم رشحت بفضل الله من قبل إدارتي للتوجه للولايات المتحده الأمريكية وذلك لغرض التدريب ولعمل جولات على المصانع والشركات العملاقة للأستفادة من خبراتهم .

13) رسالة توجهها للشباب الباحثين عن عمل أو من يعمل حالياً ؟

اقول لأخوتي الشباب الباحثين عن عمل شدوا حيلكم ولاتحتقرون أي عمل ففي كل عمل مميزات ومجالات للإبداع والتطور واوصيهم بالاجتهاد والانتظام فانتظامهم في العمل طريق للمراتب العليا بل يدفعك الانتظام لحب العمل ولاتفرحون بالشركة عندما لاتسلمك مهام تقوم بها وتأكد بأن ذلك سيظرك ولن يخدمك مع مضي الوقت بل طالب بالعمل وبتسليمك مهام تنجح من خلالها .

وأما من كان على رأس العمل فأقول له دع السهر واستمتع بالانتظام واحترم عملك وتحبب فيه فعمل تحبه ستبدع فيه واسعى دائما لتطوير نفسك بالدورات والاطلاع فمع الوقت تصبح موظف مهم مؤهل في العمل وسيساعدك ذلك على الترقيات والتميز وكن طموحا دائماً .

14) رسالة توجهها للمجتمع ؟

اقول للمجتمع ابتداءً من البيت ، بثوا بين ابنائكم ثقافة العمل وحب العمل ولاتحقروا العمل امامهم وشجعوا ابنائكم على الانتظام ، ولبقية المجتمع اقول لقد كان آبائنا يعملون في كل شئ من الرعي والزراعة والحداده والبناء فكانوا اجيالا قوية نعتز بما ورثوه لنا .

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نشكر الأستاذ خالد بن يحي الفيفي على اتاحة هذه الفرصة للقاء به ونناشد الشباب على الجد والإجتهاد والمثابرة فلكل مجتهد نصيب والى اللقاء مع ضيف آخر بعون الله تعالى

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