بحث مصور عن الأودية المحيطة بفيفاء .

في ذات عشية قبل ما يربو عن عشرين سنة وبعد أن رفعت السماء يدها عن الأرض واستلقت أشعة الشمي على الروابي المبللة , وقفت أمام منزلنا أراقب سيلين عظيمين تتدفق مياههما كأمواج المحيط في واديي ضمد وجوراء حتى أنهما وصلا تقريبا في ذات اللحظة إلى نقطة التقاء الواديين (ملتقى امواديين ) وأنا أتأملهما قلت في نفسي تلك نقطة التقائهما ، لكن من أين يبدآن ؟

تمنيت أن أطير في السماء عبرهما حتى أصل لمنتهاهما لأجد جوابا لذلك السؤال الذي لا زال يحيرني لعدة أعوام تلت رغم بعض الإجابات التي كان فيها شيء من الصحة دون الدقة أحيانا. لم أتخيل أن يأتي ذلك اليوم الذي أركب فيه سماءهما من الملتقى إلى المنبع حتى فتحت علينا التقنية الحديثة من برامج ومواقع للتصوير الجوي مثل ( قوقل إرث – ناسا وورلد – ويكيمابيا ) وحينها وجدت الإجابة الدقيقة لذلك التساؤل .

وفيما يلي بحث مصور عن هذين الواديين ( جورا- ضمد )أضفت لهما كل من وادي قصي لقربه جغرافيا منهما وكذلك وادي صبيا لوروده أثناء الحديث ولتصحيح معلومة ذكرها الرحالة فيلبي عن منبع ذلك الوادي

وادي قصي – يبدأ وادي قصي من السفوح الجنوبية والغربية لجبال الحشر ويقطع قرابة 60 كيلو مترا ( 1 ) متعرجة إلى ملتقاه مع وادي صبيا في المجمع إلى الجنوب الشرقي لجبل عكوة على مسافة كيلو ونصف الكيلو عن الخط الرئسي ثم يبدأ المجرى بالاتساع بعد المجمع ليصب في السهول الجنوبية لقرية الحسيني وصبيا مرورا بقرية الباحر وبعدها منسية وصولا إلى البحر .ومن الجدير بالذكر أن الرحالة هاري سانت جون فيلبي ( عبدالله فيلبي ) قد ذكر وادي قصي عند مروره به في طريقه لإعادة ترسيم الحدود السعودية اليمنية عام . 1936م – 1355هـ فقال : ( وسرعان ما عبرنا قصي وغديره المرتفع الذي يبلغ عرضه عشرون يارده والذي يجري فيه غيل عنيف فوق بطن حصوية ) ويقول فيلبي نقلا عن رجل اسمه يزيد رافقه من العيدابي في رحلته ( يقول يزيد إن وادي قصي ما هو إلا استمرار لوادي الجوة الذي ينبع من الجرف الذي شاهدته عند ممر علبين ( 2 ) لكن يزيد كان مخطئا فهناك مسافة كبيرة ومجموعة من السلاسل الجبيلية المتقاطعة ما بين هاتين النقطتين والواقع أن قصي كما ذكرنا يبدأ من السفوح الجنوبية والغربية لجبال الحشر .

وادي صبياء – بما أننا قد أشرنا إلى وادي صبياء عند الحديث عن وادي قصي فمن المناسب أن نذكر بعض المعلومات عنه صعودا من نقطة التقائه بوادي قصي باتجاه الشمال وعلى بعد قرابة 12كيلو مترا ينقسم عندها لرافدين كبيرين أحدها يتجه شرقا والآخر شمالا

أما الشمالي فيستمر صعودا لمسافة 25كيلو مترا أخرى إلى مركز هروب حيث يتغذى من سلسلة السفوح الجبلية المحيطة بالمركز كجبل منجد إلى الشرق وجبال الصهاليل إلى الشمال

وأما الرافد الشرقي لوادي صبياء فيبدأ بالانقسام بعد اتجاهه شرقا لعدة مسايل وروافد تبدأ من السفوح التلية الواقعة إلى الشمال الغربي من قرية العيدابي على مسافة قرابة خمسة كيلو مترات عنها .

وقد قال فيلبي عنه ( ويقع منبعه فيما يعتقد في مكان ما على جانبي جبل الريث ) وقد أخطأ فيلبي في اعتقاده لأنه لم يقف بنفسه على تلك النقاط وإنما بنى على تقدير الجهة والمسافة .

وادي ضمد – سأبدا بالحديث عن واديي ضمد وجورا من نقطة معروفة للجميع وهي نقطة التقائهما في ما يعرف ب ( ملتقى امواديين ) الواقعة على بعد ما يقارب خمسة كيلو مترات إلى الجنوب الغربي من فيفاء.

يبدأ من هناك وادي ضمد بالاتجاه صعوداً لجهة الجنوب قاطعا مسافة 26 كيلو متراً وصولا إلى ( المفتح ) ومن هناك ينقسم لرافدين الأصغر منهما يتجه شرقاً قاطعاً مسافة أربعة كيلو مترات إلى الحدود السعودية اليمنية ثم يستمر شرقاً غير بعيد ليصل إلى السفوح الغربية لسلسلة جبال العر اليمنية

والرافد الرئيسي يواصل شمالاً ليلتقي على مسافة 6كيلو متر أخرى برافد آخر صغير عبارة عن مسيل ينزل أيضا من سلسلة جبال اليمن إلى الشرق

وبعده بمسافة 3كيلو مترات يلتقي رافداً آخر أكبر من سابقه تغذيه سلسلة الجبال الواقعة إلى الشرق منه وهي سلسلة العر وبني عياش وما بين هذين المسيلين يوجد سوق الرقو اليمني ويقع على الضفة الشرقية لوادي ضمد حيث يعتبر الوادي في هذه النقطة هو الفاصل الحدودي بين السعودية واليمن يستمر الوادي شمالاً ليقطع كيلومترين آخرين ليصل إلى العين الحارة.

( الوغرة ) وبعدها بكيلو مترين أيضا يصل إلى وادي الموهد وهو عبارة عن وادي صخري ضيق محصور بين قمتين لا يتجاوز طوله الكيلو متر الواحد ويتدفق فيه شلال ماء كثيف وهو بذلك يعتبر الشريان الرئيسي المغذي لوادي ضمد الى اليسار من وادي الموهد يوجد مسيلين صغيرين يحملان المياه لبطن الوادي من مسافة قريبة من السلسلة الجبلبة المحاذية.

يستمر الوادي صعوداً مرة أخرى من أعلى وادي الموهد الشديد الوعورة ليعود مرى أخرى إلى الصعود بشكل عريض منبسط لمسافة 3 كيلو مترات يبدأ بعدها بالتفرع لعدة شعاب صغيرة تحمل مياه السيول من مسافات قريبة من السلسلة المحيطة وقد تم انشاء سد كبير نسبياً على أحد هذه الروافد يصل عرضه إلى مائة متر ويزيد طوله على المائتين متر.

والرافد الرئيسي يستمر صعودا لمسافة 10 كيلو متر ليصل منطقة تسمى (نيد امعقبة )عند سلسلة جبلية تفصل رأس الوادي عن وادي دفا حيث تنصرف السيول من هذه السلسلة شمالاً إلى وادي دفا المعترض خلفها وجنوباً مشكلة عدة مسايل تلتقي لتشكل بداية وادي ضمد . وإذا عدنا إلى ما قاله فيلبي عن هذا الوادي وعن منبعه فإننا نجده في غاية الدقة ويرجع السبب في ذلك إلى أنه قد وقف بنفسه على كل تلك المناطق فقد مر ب ( نيد امعقبه ) واغتسل في مياه الوغرة وزار سوق الأحد الموجود على ضفاف الوادي في الحدود اليمنية ( 3 ) حيث قام بإعادة ترسيم الحدود في تلك النقاط ومما ذكر عن منبعه ( ويبدأ وادي ضمد في سلسلة منخفضة نسبياً وضيقة تفصل رأسه عن مجرى وادي دفا ) ويقول عند رؤية الوادي في طريق نزوله إليه ( ويقع الوادي المملوء بكميات وافرة من مياه الغيل المتلألئة في ضوء الشمس مكشوفا لنا ولأول مرة في هذا اليوم )

وادي جورى – أو جوراء . نعود مرة أخرى إلى نقطة التقائه مع وادي ضمد لنبدأ من هناك بالصعود شمالا عبر الوادي وعلى مسافة 14كيلومتراً متعرجة يصل إلى عيبان وقبل عيبان بقليل يوجد مسيلين أحدهما لليمين يلتقي السيول النازلة من سفوح فيفاء القريبة والثاني يساراً يهبط من سفح جبل صماد وعند سوق عيبان ينقسم لقسمين ، الأصغر يصعد شمالا لقمة صماد الجبل الذي يصرف السيول شرقا لوادي جورا وغربا ليصب في وادي قصي .

يشق وادي جورا صعوده شمالاً من سوق عيبان بشكل متعرج ليقطع مسافة 7 كيلومترات ملتقيا رافداً آخر يهبط هو أيضا من سفوح صماد الشرقية وغير بعيد عنه يلتقي مسيل وادي ريع الذي يبدأ من السفوح الجنوبية لجبال الحشر عبر قرية ريع مصيدة وريع السفلى ليلتقي بجورا في النقطة التي ذكرناها .

وبعدها ب10 كيلومترات متعرجة يصل الوادي إلى الداير ليلتقي عدة روافد أحدها إلى الجنوب منه هابطا من سفوح فيفاء عبر جوة آل شراحيل وآخرين من جبل خاشر وجبل القهبة إلى الشرق ، ومن جبلي حبس وطلان إلى الشمال .

والمجرى الرئيسي يستمر شمالا مرورا عبر عرقين الذي وصفه فيلبي – بالمهيب – ( إن مجرى عرقين مجرى مهيب ببطنه الرملي وهو يقترب من موقع التقائه مع أهرايٍ )وبعد عرقين يلتقي مع تصريف سفوح طلان الغربية ويستمر الوادي صعودا منتهيا إلى الجنبات الشرقية لجبال الحشر . وقد ذكر ( فيلبي ) وادي جورا عند مروره به فقال ( وقد واصلنا – وفي مشقة – صعودنا إلى التل وهبوطنا حتى وصلنا إلى طريق مستو وعريض يقود إلى أسفل , إلى وادي جوراء والذي في بطنه يجري غدير ذو اعتبار تحفه ضفاف معشبة منحدرة ناحية كتل الأجمات ) وقد كان ذلك في طريقه من قرية الحناية إلى النقطة التي ذكرها في وادي جوراء وهذا المكان الذي ذكره فيلبي من الوادي هو الواقع حاليا بعد مفرق فيفا مباشرة ( خط 12 ) للمتجه باتجاه الداير والذي فوقه الآن كوبري وادي جوراء .

بعض الأرقام عن هذه الأودية الثلاثة .

واديي ضمد وجورا متقاربان كثيراً من حيث المسافة التي يقطعها كل منهما من منبع الأول من عند السلسلة التي تفصل رأسه عن وادي دفا ومن منبع الثاني من الجنبات الشرقية لجبال الحشر إلى نقطة التقائهما ,خاصة إذا نظرنا إلى التعرجات الكثيرة التي يمر بها وادي جورا بداية من سفوح فيفاء الجنوبية الغربية وصولا إلى الداير ، فكل منها يقطع مسافة مايقارب خمسين كيلا على الأرض وهما متقاربان كذلك من حيث العرض بمتوسط مائة متر لكل منها تزيد لتربو على المئة والخمسين أحيانا وتضيق لتصل إلى مادون الخمسين في وادي جورا وإلى مادون الثلاثين في وادي ضمد خاصة في وسط النقطة التي تربط ما بين منطقتي الهيجة والمفتح .

وبالنسبة لوادي قصي فهو يقطع مسافة ما يقارب 60 كيلومتراً من بدايته عند السفوح الجنوبية والغربية لجبال الحشر إلى نقطة التقائه مع وادي صبيا. لكن العجيب في وادي قصي أنه وبخلاف واديي جورا وضمد فإنه يبدأ متسعا من عند نقطة التقاء رافديه الرئيسيين عند مفتح قصي حيث يبلغ اتساعه غير بعيد عن تلك النقطة ما بين المائة والمائة والخمسين مترا ويتجاوز المائتين أحيانا حتى قبيل وصوله إلى منطقة قاع قصي على مسافة 8 كيلو مترات عن العيدابي وبعدها يبدأ فيضيق نسبيا إلى أن يصل إلى نقطة التقائه مع وادي صبيا وعرضه ما بين هذه النقطة إلى تلك يتراوح ما بين الثمانين إلى الثلاثين مترا بمتوسط خمسين مترا تقريبا .

( 1 ) تم الاعتماد في القياسات في هذا البحث على برنامج (قوقل إرث ) وقد اختبرت البرنامج عن طريق قياس نقاط ذات مسافات معروفة على الأرض وظهر التطابق بين المقاسات الفعلية والقراءة التي يشير إليها البرنامج .

( 2 ) ممر علبين أحد المنافذ بين السعودية واليمن في مدينة ظهران الجنوب ويعرف بمنفذ علب .

( 3 ) يعرف بسوق الرقو .