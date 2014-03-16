العيادة الإلكترونية للدكتورة : فاطمة عطية

عيادة الدكتورة : فاطمة عطية
اخصائية النساء والتوليد بمستوصف الاسرة الشامل “بأم سرار” بخميس مشيط
ماجستير نساء وتوليد جامعة عين شمس
MBBCH-DGO-MS
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ضمن سلسلة الخدمات التي تسعى صحيفة فيفاء إلى تقديمها لقراءها و زوارها و بالتعاون مع عدد من الأستشاريين و المتخصصين من أرقى المراكز الطبية في المملكة يسرها أن تبدأ في إستقبال إستشاراتكم الطبية في تخصص “النساء والتوليد” مع الأخصائي في هذا المجال بمستوصف الاسرة الشامل بخميس مشيط الدكتورة : فاطمة عطية , حيث يمكنكم و عبر النموذج المخصص الموضح أدناه إرسال استشاراتكم في مجال تخصصها فقط و سنتابع معكم تحديث هذه الصفحة المخصصة لهذا الغرض و قبل ذلك نتقدم بجزيل الشكر للدكتورة التي أبدت استعدادها مشكورةً على تقديم هذه الخدمة راجيةً الأجر و المثوبة من الله جزاها الله عنا و عنكم خيراُ .
يمكنكم إرسال أسئلتكم عبر النموذج التالي مع ملاحظة ذكر كل التفاصيل مثل الوزن و العمر و الجنس و الأدوية المستخدمة و النشاط اليومي و الحالة الأجتماعية و التاريخ المرضي مختصراً لضمان الحصول على اجابات دقيقة :
تُستقبل اسئلتكم و استفسارتكم عبر نموذج التعليقات و لضمان حصولكم على إجابات و حلول يتوجب تسجيل عنوان بريد الكتروني صحيح في الخانة المخصصة .. و إلا فإن ذلك سيكون عائقاً ما لم يكن صحيحاً و دقيقاً .
عمليه تضييق وتجميل المهبل
Vaginal Tightening Surgery – Vaginoplasty
أثناء الولادة يحدث تمدد و توسع لعضلات المهبل لكي يزداد حجم المهبل لأتساع الجنين أثناء خروجه.
و ينتج عن ذلك انه قد يحدث ضعف و ارتخاء في عضلات المهبل خاصة بعد الولادات المتكررة.
و يبدأ الزوجان في الشكوى
وعمليه تضييق المهبل تكون حلا لهذه المشكلة. و هي عمليه جراحية تهدف إلى شد عضلات المهبل
و الأنسجة الداعمة له للزيادة من قوة عضلات المهبل و قدرتها على الانقباض.
و يطلق على عمليه تضييق المهبل التجديد المهبلي Vaginal Rejuvenation.
و نسبة نجاح العملية تبلغ 98% من الحالات. و نسبة 2% قد تحتاج إلى بعض
التعديلات البسيطة للحصول على النتيجة المطلوبة.
قبل العملية:
تقوم المريضة بعمل بعض التحاليل مثل تحاليل دم، تحليل بول،
اختبار حمل للتأكد من عدم وجود حمل.
العملية:
يتم تضييق عضلات المهبلو الأنسجة المحيطة عن طريق تقصير حجم عضلات المهبل وضمها
بواسطة خيوط جراحية ذاتية الامتصاص Dissolvable Sutures .
و يؤدى ذلك إلى جعل المهبل أضيق و تزداد شدة و قوة العضلات
و تستغرق العملية نصف ساعه. و تتم تحت تخدير كلى أو بنج موضعي
.
بعد العملية:
تشعر السيدة ببعض الألم و عدم الارتياح لمدة أسبوع تقريبا بعد إجراء العملية.
و تحتاج إلى بعض المسكنات لتخفيف الألم و المضادات الحيوية التي يصفها الطبيب
لتجنب حدوث عدوى مكان الجرح.
تعود السيدة إلى العمل بعد 6 – 7 أيام من إجراء العملية.
ممنوع إقامة علاقة زوجية إلا بعد 4 أسابيع من العملية.
ذوبان الخيوط الجراحية يحدث بعد 7 – 21 يوم.
ينصح بالقيام بالتمارين لتقوية عضلات الحوض، و كذلك تمارين شد عضلات المهبل.
يجب التنبيه على تجنب الدفع إلى أسفل ( الحزق ) أثناء التبرز.
يجب تجنب الإمساك، و حمل أشياء ثقيلة لمدة شهر على الأقل بعد العملية
المضاعفات:
كأي عمليه جراحية قد تحدث في بعض الحالات مضاعفات مثل:
عدوى مكان الجرح.
نزيف.
اناعندي تاخر في الدورة عملت امواج صوتيه قال لي المبيضين والرحم مافيهم مشاكل ةانا عزاء
لو سمحتي انا معاد دورتي يوم ١٢\٥ يعني كمان يومين وحصل جماع يوم يوم ٦\٥ وشاكة في حمل بس لا انا ولا جوزي عايزين حاليا بسبب دراستي وهوا ظروف شغله البعيده ممكن اعمل ايه انا قلت هستنا كمان يومين واجيب تحليل حمل منزلي واشوف لو كان في حمل اعمل ايه او ممكن اخد ايه ينزله رغم نفسيتي اني يبقالي طفل بس زوجي رافض جدا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
موعد دورتي من 3 ايام و لم ينزل الدم لكن تنزل كدرة بنية مع العلم انه في اليوم الاول فقط نزلت مع الكدرة قطرة دم ولم احمل من 5 سنوات وعملت تحليل منزلي طلع سالب
دكتورة انا استعملت دواء دوستنكس ﻹنتظام الدورة لمدة شهرين و اﻵن اعندي تأخر في الدورة ب 15 يوم و عملت فحص الحمل في اليوم العاشر و طلع سلبي .. ارجو إفادتي بالجواب و شكرا
لو سمحتي ي دكتوره اقدر احدد جنس الجنين لان اتمنى من الله ان حملي الثاني يرزقني بولد هل هناك مسببات ونظام معين ام لا
صباح الخير دكتوره انا لي 9 شهورمتزوجه بدايه الزواج كنا متفقين علشان مايصير حمل من شهر4شهور واحنا نحاول اني احمل من بعد من شهر 3 بدات تتاخر عل الدوره 10ايام بعدين صارت تتاخر على كل مره 5ايام رحت للعياده طلع عندي هرمون حليب وتعالجت منه كان 21 وماصار حمل رحت للعياده الشهر اللي راح 6 صلحت لي الدكتوره سونار من المهبل طلع عندي تكيس في المبيض اليمين وكيس في المبيض اليسار بس قالت لي حجم التكيسات مو كبير مره واعطتني منظم السكر وقالت يمكن يصير حمل الحين شهر 7 مانزلت علي الدوره مع وجود الام الدوره مفروض يوم 26 وحدث جماع يوم 1/8 بعد الاغتسال نزل مني دم فاتح وردي وفي زي المخاط لما البس فوطه ماينزل شي بس اذا مسحت المنطقه بمنديل هل هذا يدل اني حامل ؟؟؟؟
او مشكله التكيس
ارجو الرد وشكرا
هل يمكنني استخدام التحاميل المهبلية اثناء فترة الحيض ؟ ؟ ؟
سلام انا عندي مشلكه مع الدروه لها عشر شهور
مانزلت بعد الولاده القصريه بعد عندي تكيسات ايش اسوي ؟
السلام عليكم انا ابلغ من العمر ١٦ سنه تم ختاني في عمر الـ١١ سنه ولي اسبوع اعاني من ورم في المهبل ويصتحب معه الالم حاد جدا ولا استطيع الجلوس وبعد مرات احس بان رجولي اليسار ينشد معه .
السلام عليكم دكتورة
انا من ٢٦ يوم بالضبط سويت عملية اصلاح وترميم للمهبل + تجميل للأشفار
الخيوط المستخدمة علي كلام الدكتورة زيرو ما تنفك هي تذوب من نفسها وفعلاً بعض الغرز بالأشفار فكت
وبعضها من قيمة ٣ أيام بعد التشطيف وعند التجفيف اجد نقاط دم خفيفة طالعة من الخياطة هل الوضع طبيعي مع العلم عندي حكة بالغرز والم بالغرز اللي يطلع منها دم احسها مشدودة
ما الحل لتخفيف هذة الأعراض
دكتورتي مسافرة برة البلد وبترجع بعد اسبوع
استخدمت اللولب سنتين وصار عندي التهاب وشلته قبل موعد الدورة بأسبوع نزل دم خفيف اول يومين وبعد هيك عم بنزل دم مع افرازات بني وانا مش عارفه هل هو دوره ولا شو مع العلم انه خفيف كتير
السلام عليكم دكتوره فاطمه . لوسمحتي يا دكتوره اني مركبه لولب من سنه ونص والحمد الله كل حاجه تمام ودورتي منتظمه جدا بس الشهر دا من بعد ما الدورة خلصت كل يوم بلاقي افرازات ورديه زي ما يكون الدوره لسه ها تبدا دا معناه ايه واسفه جدا علي الاطاله
ام يزن
ازي حضرتك يادكتورة ربنا يديلك الصحة والعافيه ويبارلك في ذريتك الي قيام الساعة انا من متابعينك وده حملي الرابع وان شاء الله معاك برضوا لانك ثقة وممتازة
حبيبتي انا من سبع شهور عملت عملية تحويل مسار مصغر وكل اموري الحمد لله تمام وتحاليلي تمام باخذ كالسيوم وحديد وفيتامينات سينترم
ولما الدكتور عرف اني حامل زعل جدا وقال كده ممكن يحصل سوء تغذيه للام وللجنين ولازم تاخذي العلاج ومع الحمل بنزود الجرعة
انا حاليا باخذ فوليك اسيد واسبرين ودفاستون وسيترم مجموعة فيتامينات اخد كمان اويغا3
اخر دورة عندي كانت في 15/2/2017
كل كام اكمل شهر والمفروض اخد ايه وخصوصا اني بعد العملية الاكل بسيط جدا وخايفة من سوء التغذية
اتمني تردي عليا في انتظار رد حضرتك
السلام عليكم
عندي سوال ارجوا اجابه عليه
عندي تاخير في موعد الدوره بدخل شهر ثالث لم يظهر حمل قبل يومين بعد الجمع نزل قطرات دم مع الم في بطن وامس بدء عندي اسهال اليوم رحت عياده اعمل فحص ماكو طلع نتيجه سالب ايش الحل؟
مساء الخير دكتورة هل يصلح اني استخدم حبوب منظمه للدوره مع حبوب نوربرولاك الدكتوره صرفتها لي لأن هرمون الحليب عندي مرتفع شوي
الله يسعدك ..
السلام عليكم دكتوره انا سويت عملية حقن مجهري بس بعد الترجيع جاني اسهال مره شديد وانتفاخ في البطن وثقل احيان يكون ف استفراغ انا مره خايفه ان العملية فشلت الحمدلله على كل حال هل هذي الاعراض طبيعيه وشكرا لك
ازي حضرتك يادكتورة ربنا يديلك الصحة والعافيه ويبارلك في ذريتك الي قيام الساعة انا من متابعينك وده حملي الرابع وان شاء الله معاك برضوا لانك ثقة وممتازة
حبيبتي انا من سبع شهور عملت عملية تحويل مسار مصغر وكل اموري الحمد لله تمام وتحاليلي تمام باخذ كالسيوم وحديد وفيتامينات سينترم
ولما الدكتور عرف اني حامل زعل جدا وقال كده ممكن يحصل سوء تغذيه للام وللجنين ولازم تاخذي العلاج ومع الحمل بنزود الجرعة
انا حاليا باخذ فوليك اسيد واسبرين ودفاستون وسيترم مجموعة فيتامينات اخد كمان اويغا3
اخر دورة عندي كانت في 15/2/2017
كل كام اكمل شهر والمفروض اخد ايه وخصوصا اني بعد العملية الاكل بسيط جدا وخايفة من سوء التغذية
السلام عليكم
عملت تلقيح صناعي بتاريخ 5/10 من الشهر الماضي
واليوم 14 او15 من بعد التلقيح الصناعي ومن امس بينزل قطع صغيره دم احمر كانها لحم
ياترى ايش هو دا دوره والاحمل واستخدم الدفاستون مرتين باليوم
ارجو الرد عليا ضروري ولسى ماعملت تحليل
اخظة في اليوم 14 بعد دورة الشهري الابرة التفجيرية 250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دكتورة فاطمة لو سمحتي كان عندي استفسار .. انا متزوجه من سنة و سبع شهور وكنت عملت الترا ساوند مرتين و كان اخر مرة دا التقرير بتاعهم pelvic ultrasound shows continued ovarian cysts, with little change noted from prior study
وانا عايشة في دولة اجنبية لفتره مؤقته وأي خطوة مكلفه جدا بالإضافة أن ممكن انتظر شهور حتى ميعاد مقابلة الطبيب فاستعنت بطبي من بلدي و نصحني أخد كلوميد من اليوم الثاني للدورة الشهرية وحتي اليوم السادس وأنا الحمد لله الدورة منتظمة تقريبا كل 25 يوم واليوم هو ال 33 من أول يوم لاخر دورة كانت عندي و جربت تحليل البول المنزلي في الصباح الباكر و في المرتين كان سالب مع العلم بأني بحس أن عندي وخز في أسفل البطن وهبوط و أنتفاخ في البطن .. شكرا مقدما
انا والدة من شهرين ركبت اللولب 2 /1 /2017 ودورتي كانت منتظمة وبعد اللولب اتاخرت وبحس بآلام بالظهر والبطن وافرازات بنية ما سبب التأخير هل حمل ولا شيء اخر
السلام عليكم..انا كنت سألت حضرتك وحضرتك مش رديتي انا محتاجه الرد …..انا الدوره الشهر اللي فات جاتلي ف ميعادها بس جاتلي يومين بس .. والشهر ده اتاخرت اسبوع ولسه جايالي … وانا اصلا الدوره عندي منتظمه كل 28 يوم…انا بحس باعراض زي ان طهري بيوجعني اوووي ومش بقدر اقف كتير والم ف البطن وجنبي الايسر والصداع والغثيان انا متزوجه من شهرين عندي 24 سنه …
السلام عليكم….انا متزوجه من شهرين عندي 24سنه والدوره عندي المفروض منتظمه بس الشهر اللي فات جاتلي ف ميعادها بس يومين وانقطعت ..والشهر ده اتاخرت اسبوع وجاتلي…مع اني بحس باعراض زي الحمل اني دايما تعبانه وصداع وطهري مش بقدر اقف كتير بيوعجني اوووووي…مغص بوجع ف جنبي الايسر والشعور بالغثيان وهرش ف ايدي ورجلي بس مافيش حبوب .. بعد اذنك عاوزه الرد ..وشكرا لحضرتك مقدما
استخدمت حبوب لمنع الدورة وجانتي الدورة واني استخدم الخبوب ومن بعدها ماجتني وصار ليها ثلاثة شهور اني خايفه فيني شي مع العلم اني بنت
استخدمت حبوب بريمولوت لانه كنت مطضره للسفر ومع العلم انها الدورة نزلت وانا استخدمه والخين صار لي ثلاث شهور ومانزلت مع العلم اني بنت
دكتوره انا عايزه انزل اجنين وانا في الشهر الرابع اعمال ايه