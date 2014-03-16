العيادة الإلكترونية للدكتورة : فاطمة عطية

عيادة الدكتورة : فاطمة عطية

اخصائية النساء والتوليد بمستوصف الاسرة الشامل “بأم سرار” بخميس مشيط

ماجستير نساء وتوليد جامعة عين شمس

MBBCH-DGO-MS

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ضمن سلسلة الخدمات التي تسعى صحيفة فيفاء إلى تقديمها لقراءها و زوارها و بالتعاون مع عدد من الأستشاريين و المتخصصين من أرقى المراكز الطبية في المملكة يسرها أن تبدأ في إستقبال إستشاراتكم الطبية في تخصص “النساء والتوليد” مع الأخصائي في هذا المجال بمستوصف الاسرة الشامل بخميس مشيط الدكتورة : فاطمة عطية , حيث يمكنكم و عبر النموذج المخصص الموضح أدناه إرسال استشاراتكم في مجال تخصصها فقط و سنتابع معكم تحديث هذه الصفحة المخصصة لهذا الغرض و قبل ذلك نتقدم بجزيل الشكر للدكتورة التي أبدت استعدادها مشكورةً على تقديم هذه الخدمة راجيةً الأجر و المثوبة من الله جزاها الله عنا و عنكم خيراُ .

يمكنكم إرسال أسئلتكم عبر النموذج التالي مع ملاحظة ذكر كل التفاصيل مثل الوزن و العمر و الجنس و الأدوية المستخدمة و النشاط اليومي و الحالة الأجتماعية و التاريخ المرضي مختصراً لضمان الحصول على اجابات دقيقة :

تُستقبل اسئلتكم و استفسارتكم عبر نموذج التعليقات و لضمان حصولكم على إجابات و حلول يتوجب تسجيل عنوان بريد الكتروني صحيح في الخانة المخصصة .. و إلا فإن ذلك سيكون عائقاً ما لم يكن صحيحاً و دقيقاً .

عمليه تضييق وتجميل المهبل

Vaginal Tightening Surgery – Vaginoplasty

أثناء الولادة يحدث تمدد و توسع لعضلات المهبل لكي يزداد حجم المهبل لأتساع الجنين أثناء خروجه.

و ينتج عن ذلك انه قد يحدث ضعف و ارتخاء في عضلات المهبل خاصة بعد الولادات المتكررة.

و يبدأ الزوجان في الشكوى

وعمليه تضييق المهبل تكون حلا لهذه المشكلة. و هي عمليه جراحية تهدف إلى شد عضلات المهبل

و الأنسجة الداعمة له للزيادة من قوة عضلات المهبل و قدرتها على الانقباض.

و يطلق على عمليه تضييق المهبل التجديد المهبلي Vaginal Rejuvenation.

و نسبة نجاح العملية تبلغ 98% من الحالات. و نسبة 2% قد تحتاج إلى بعض

التعديلات البسيطة للحصول على النتيجة المطلوبة.

قبل العملية:

تقوم المريضة بعمل بعض التحاليل مثل تحاليل دم، تحليل بول،

اختبار حمل للتأكد من عدم وجود حمل.

العملية:

يتم تضييق عضلات المهبلو الأنسجة المحيطة عن طريق تقصير حجم عضلات المهبل وضمها

بواسطة خيوط جراحية ذاتية الامتصاص Dissolvable Sutures .

و يؤدى ذلك إلى جعل المهبل أضيق و تزداد شدة و قوة العضلات

و تستغرق العملية نصف ساعه. و تتم تحت تخدير كلى أو بنج موضعي

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بعد العملية:

تشعر السيدة ببعض الألم و عدم الارتياح لمدة أسبوع تقريبا بعد إجراء العملية.

و تحتاج إلى بعض المسكنات لتخفيف الألم و المضادات الحيوية التي يصفها الطبيب

لتجنب حدوث عدوى مكان الجرح.

تعود السيدة إلى العمل بعد 6 – 7 أيام من إجراء العملية.

ممنوع إقامة علاقة زوجية إلا بعد 4 أسابيع من العملية.

ذوبان الخيوط الجراحية يحدث بعد 7 – 21 يوم.

ينصح بالقيام بالتمارين لتقوية عضلات الحوض، و كذلك تمارين شد عضلات المهبل.

يجب التنبيه على تجنب الدفع إلى أسفل ( الحزق ) أثناء التبرز.

يجب تجنب الإمساك، و حمل أشياء ثقيلة لمدة شهر على الأقل بعد العملية

المضاعفات:

كأي عمليه جراحية قد تحدث في بعض الحالات مضاعفات مثل:

عدوى مكان الجرح.

نزيف.