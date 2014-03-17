إدارة الطب المنزلي تزور قرى أبوعريش | فيفاء أون لاين
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

إدارة الطب المنزلي تزور قرى أبوعريش

إدارة الطب المنزلي تزور قرى أبوعريش

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ضمن سلسة الزيارات المنزلية التي تقوم بها إدارة الطب المنزلي قام مدير إدارة الطب المنزلي الدكتور عبدالله عشوي بزيارة لموقع عمل وحدة الطب المنزلي بمستشفى أبوعريش العام وذلك للتأكد من ملائمته من ناحية المكاتب والمستودع وحفظ ملفات المرضى وتم المناقشة مع إدارة المستشفى على ضرورة دعم الفريق والإهتمام بالموقع من كافة النواحي التي يحتاجها فريق الطب المنزلي بالمستشفى .

بعد ذلك رافق الدكتور عبدالله عشوي فريق الطب المنزلي بزيارات منزلية لبعض المرضى وذلك للتأكد من تطبيق آلية العمل على الوجه المطلوب . تم من خلالها زيارة المرضى في كل من مدينة أبو عريش وقرية حاكمة أبوعريش وقرية زبارة رشيد قام الفريق من خلالها بمعاينة المرضى وصرف الملازم الطبية التي يحتاجونها والتعامل مع الحالات باحترافية تامة من ناحية الكشف و الغيار والتخلص الآمن من النفايات الطبية .

من جانبه أثنى الدكتور عبدالله عشوي مدير الطب المنزلي بصحة جازان على المجهود المميز الذي يبدله فريق العمل بوحدة بمستشفى أبو عريش وخلال ما لمسه من الحديث مع ذوي المرضى حيث أثنوا على جهود الفريق وانتظامه في زيارات مرضاهم .

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التعليقات (١) اضف تعليق

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    زائرموسى عكام

    صراحة الطب المنزلي المهنة عظيمة اذا تمت الزيارات في الأوقات المناسبة لاكن للاسف والدي يحي على حسن عكام له ثلاث شهور زيارة واحدة فقط علما اننا نتصل دائما على الموظفين ولاكن للاسف يقولك بكرة جايين وما ياتون الى والدي وهكذا باستمرار هل من مسؤل يضع لنا حل في الموضوع هذا لذا نامل من المسؤلين توضيح الحقيقة ودمتم موسى يحي عكام

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