د/سميرة بنت احمد بن حسن العبدلي الفيفي

النساء شقائق الرجال ، والمرأة لا تختلف عن الرجل في الفكر والطموح والقدرات العقلية ، بل قد تبزه وتتفوق عليه إذا ما أتيحت لها الفرصة كالرجل، لما وهبها الله إياه من الصبر وقوة التحمل والجلد، فإذا ما تكافأت الفرص وتماثلت لهما، رأيناها لا تقل عنه جدارة وتفوقا ونجاحا ، وفي عصرنا الحاضر النماذج كثيرة والشواهد عديدة، فعندما تعلمت المرأة وفتحت لها مجالات الدراسة الجامعية والدراسات العليا، رأينا العديد منهن يحملن اكبر الشهادات ، ويتفوقن على كثير من الرجال في بحوثهن ودراساتهن العلمية، فالقدرات العقلية والفكرية واحدة، وقد يكون للمرأة في مجتمعاتنا ميزة عن غيرها ، بأنها أكثر تفرغا عن كثير من الملهيات والشواغل الاجتماعية من الرجل ، وعن كثير من المجاملات والواجبات المعيشية، لذا فهي تملك معظم وقتها أكثر من كثير من الرجال ، فكيف بها لا تكون إذا أكثر منهم تفوقا وأكثر إنتاجا، ما دامت تملك الطموح والدافعية لطلب العلم والتحصيل فيه.

هي امرأة ذكية وقوية ، ذات شخصية طموحة إلى ابعد الحدود ، وحازمة في سعيها في تحقيق مقومات النجاح والتفوق ، وتملك عزيمة نافذة وكثير من الإصرار والمثابرة ، لا تكل ولا تمل في الدراسة والبحث والتحصيل، وتحرص على أن تكون متفوقة وناجحة،لا تقبل بديلا عن المقدمة والتفوق أبدا، مازجت بين نجاحها في واجباتها الأسرية كربة بيت ناجحة ، فهي في بيتها مع زوجها وأبنائها حاضرة متابعة ، وكأنه لا يشغلها عنهم شيء آخر، وهي كذلك في عملها الوظيفي والأكاديمي، وما يتطلبه من جهد وبذل ، وفي مركزها الإداري في كليتها وفي الجامعة، وما يحتاج إليه من حضور بدني وفكري ومعنوي، وتعاملها مع كل المستجدات بما يناسب المقام ، وما يلزم لكل ذلك من قوة الصبر والاحتمال، وحسن التنظيم والمتابعة الدقيقة الحازمة، ومع ذلك فهي في كلتا الحالتين ناجحة بامتياز ، ولا يلحظ أي تعارض بينهما، وكأنها في كلا الموقعين متفرغة له وحده دون سواه ، فلا يطغى عملها الرسمي على وظيفتها في بيتها ، ففي بيتها كما وصفناها ربة بيت من الطراز الأول، تتابع أبنائها وتهتم بشؤونهم الخاصة والعامة، فهم بحمد الله متفوقون ناجحون، يمارسون حياتهم بصورة طبيعية ، ونجدها كذلك مع زوجها تقف معه وتدعمه وتسانده، فهو بما تهيئه له من راحة وطمأنينة واستقرار في بيته، ناجح في أعماله الخاصة والعامة ، تجدها دوما تتواصل معه بالتشجيع والتحفيز، وتدفع به إلى الأمام ، وفي المقابل هي في عملها حاضرة وقوية ومؤثرة، لها تواجدها وقوتها وشخصيتها البارزة ، مما جعلها في الجامعة تتبوأ أعلى الدرجات العلمية ببحوثها ودراساتها ، وتتسنم في عملها الإداري أعلى الرتب بحضورها وقوتها وجدارتها، وتلك معادلة صعبة إلا على أمثالها من أصحاب الفكر والعقل والحزم ،وقوة الشخصية والإرادة ووضوح الهدف، وفقها الله وزادها علما وأدبا وتمكينا .

إنها سعادة الدكتورة الفاضلة / سميرة بنت احمد بن حسن بن جبران العبدلي الفيفي .

والدها هو الشيخ احمد بن حسن العبدلي، ذو شخصية حاضرة بارزة، ومشارك فاعل في مجتمعه في مكة المكرمة ،فهو من الشخصيات المميزة والمؤثرة في المجتمع الفيفي في العاصمة المقدسة ،حاضر ومؤثر بمشاركاته الايجابية، وتفاعله وآرائه السديدة .

استقر في مكة المكرمة، في أواخر السبعينيات الهجرية، مع بداية شبابه لما قدم من فيفاء باحثا عن عمل شريف يسترزق منه، وهو لا يملك حينها من المقومات أو المؤهلات العلمية أي شيء يذكر، إلا ما كان يحمله من قوة العزيمة والإصرار والطموح، فالتحق أول ما التحق بعمل بسيط في مشروع توسعة الحرم الشريف الأولى، في عهد جلالة الملك سعود رحمه الله، وفي هذه الأثناء التحق بأحد المدارس الليلية لمكافحة الأمية، وجاهد بكل قوة ليوافق بين عمله الشاق ودراسته المسائية، إلى أن حصل على الشهادة الابتدائية، ولما انتهى مشروع الحرم الشريف، واستغنت الشركة عن كثير من موظفيها وعمالها، بادر بالبحث عن عمل كتابي في البريد المركزي بمكة المكرمة، وكان سلاحه حينها تلك الشهادة التي لها قيمة معتبرة في تلك الفترة ، وتدرج في رتبها الوظيفية إلى أن بلغ السن النظامي للتقاعد، وقد هيأ له في مكة سكن استقر بها وما زال ، متعه الله بالصحة والعافية، وأحسن له الخاتمة، ورزقه جنة النعيم .

وأما أمها فهي الفاضلة سعاد بنت حسن بن فرحان العبدلي، امرأة ذكية قوية حازمة ، كانت تتابع أبنائها في دراستهم، ولها دور كبير في تفوقهم، مع أنها كانت (أمية) لا تقرأ ولا تكتب ، وقد كانت لها طريقة وأسلوبا رائعا في هذه المتابعة، فهي تقلب كتبهم وتتفحصها تفحص العارف الخبير، حتى كانوا يظنونها تعرف القراءة ، تقول الدكتورة عن ذلك (لم أدرك أنها لا تعرف القراءة والكتابة إلا وأنا في المرحلة المتوسطة)، ومع ذلك فقد كانت حريصة على التعلم، ولكن كانت مشاغل البيت والأولاد لا تتيح لها فرصة التعلم النظامي ، ولرغبتها الكبيرة حفظت عشرة أجزاء من القرآن الكريم عن ظهر قلب، عن طريق متابعتها للتسجيلات من الأشرطة (الكاسيت)، وعن طريق متابعة إذاعة القرآن الكريم، ولما خف عنها عبئ المسؤوليات قليلا، باستقلال أبنائها في حياتهم الخاصة، وبعد أن حصلت ابنتها على شهادة الدكتوراه، لأنها كانت تعينها على أبنائها أحيانا ، فعندها التحقت بأحد مدارس محو الأمية، وأخذت منها الشهادة الابتدائية بتقدير(ممتاز)، وتبرر دواعيها للدراسة في هذا السن إلى رغبتها في متابعة القرآن الكريم من خلال المصحف مباشرة.

كانت إذاً ابنة لهذين الأبوين الجادين، الذين حال مكان نشأتهما الأولى، الخالي من المدارس عن التعلم في صغرهما، فحرصا على أن ينال أبنائهما أعلى الدرجات الممكنة فيه، حتى أن الأب كان لا يطلق على ابنته منذ طفولتها المبكرة إلا لقب الدكتورة يعني (الطبيبة).

ولدت لهما في مكة المكرمة في 14/8/1393هـ ، وقد سبقها أخوها حسن، وتربيا في كنف هذه الأسرة المباركة،

التي يسودها الحب والاحترام والتقدير.

تعليمها:

لما بلغت ست سنوات، السن النظامية للالتحاق بالمدرسة ، سجلها والدها بالابتدائية الثالثة بمكة المكرمة في حي أجياد، القريبة من سكنهم في تلك الفترة، فأقبلت على دراستها بكل رغبة ، ولما كانت تتمتع به من الذكاء والجراءة تفوقت وبرزت ، وأحببنها معلماتها لأجل ذلك، ولذا كن يشجعنها على هذا التفوق، والحضور التام في الفصل وفي الأنشطة، وتذكر من هولاء المعلمات في تلك المرحلة، كل من المعلمة الهام زيتوني، والمعلمة زينب مرزا، والمعلمة ليلى جسومة، وسارت بها السنوات من تفوق إلى آخر،حتى تخرجت من هذه المرحلة بتقدير (ممتاز)، وحققت الترتيب الأول في مدرستها، وفي هذه المرحلة وهي في الصف الثالث الابتدائي، مثلت مدرستها في مسابقة القرآن الكريم، التي أقامتها الإدارة العامة لتعليم البنات في مكة المكرمة، وفازت فيها وحققت مركزا متقدما.

ثم انتقلت بعدها إلى المرحلة المتوسطة ، حيث سجلها والدها في المتوسطة الثانية بحي الزاهر، لانتقال سكنهم إلى تلك الجهة، واستمر معها تفوقها، بل وزاد حرصها واجتهادها على ذلك أكثر وأكثر، وتخرجت منها أيضا بتقدير ممتاز، والتحقت مباشرة بالمرحلة الثانوية، في الثانوية الرابعة بحي الزاهر ، وتخصصت في القسم العلمي ، وكان لها العديد من المعلمات الفاضلات في تلك المرحلة، ما زالت تفخر بهن وتدعو لهن بالتوفيق والأجر العظيم ، ومنهن المعلمة حياة جعفر مدرسة الكيمياء ، ومعلمتها الفاضلة عزيزة ميمن مدرسة اللغة الانجليزية، التي تدرجت معها في كل سنوات المدرسة، من السنة الأولى إلى السنة الثالثة ، وتقول عن هذه المعلمة (إنها جعلت اللغة الانجليزية من أفضل المواد لدي) وقد تخرجت من هذه المرحلة بتقدير ممتاز وبنسبة عالية.

الدراسة الجامعة :

كان والدها كما أسلفنا يطلق عليها منذ صغرها لقب (دكتورة)، تفاؤلا منه بأنها ستصبح طبيبة إذا كبرت (بمشيئة الله) وكان حلمها أيضا أن تتخصص في هذا المجال، ولكن الله لم يكتب لها ذلك، والإنسان في أموره الحياتية مقدر له شيء لا يستطيع أن يحيد عنه ، وكل ميسر لما خلق له ، والله سبحانه هو المقدر ، وما اختاره الله وقدره فهو الخير والبركة ، كانت مؤهلة للقبول في مجال الطب ، بتقديرها العالي ونسبة نجاحها المرتفعة، ولكن حينها لم يكن في مكة المكرمة كلية للطب، فكان لزاما عليها إذا ما رغبت الالتحاق بهذا التخصص السفر إلى خارج مكة، إما إلى جدة أو إلى غيرها من المدن البعيدة ، لذلك أكتفت بالتسجيل في كلية الأحياء في مكة المكرمة، وفي هذه الكلية وجدت لأول مرة منافسة شديدة ، وبالذات مع وجود طالبات يتفوقن عليها في إتقان اللغة الانجليزية بشكل تام، بحكم أنهن كن يرافقن أسرهن دوما إلى خارج المملكة في الاجازات ، مما جعل لغتهن الانجليزية أكثر تمكنا، ومع أنها واثقة بنفسها ولغتها الجيدة، وتستطيع أن تنافسهن مع الوقت ، وليس لديها شك في ذلك، ولم يداخلها الإحباط من هذا الجانب ، ولكن كان هناك سبب آخر دعاها إلى ترك هذه الكلية بالكلية ، والتحول إلى كلية التربية للبنات ، لان نظام الدراسة والمحاضرات في كلية الأحياء يأخذ بنظام الساعات، وهذا النظام غير منتظم في أوقاته ، مما وجدت أن فيه إثقال ومشقة على والدها، الذي يقوم بإيصالها من والى الكلية، مما يعطل كثيرا من مصالحه الحياتية، لذلك آثرت أن تضحي بكل طموحها، وتحول دراستها إلى كلية التربية للبنات، لكون دوامها منتظم في فترة واحدة، من الصباح الباكر إلى الظهر، ولا يختلف كثيرا على نظام مدارس التعليم العام، مما يسهل على والدها إيصالها في الصباح ، وحضوره لأخذها في الظهر، واختارت في هذه الكلية قسم الاقتصاد المنزلي .

ما أسرع ما تأقلمت مع هذا القسم، ثم تفوقت واتخذت لها مسيرة رائعة في جنبات هذه الكلية، ومضت بها السنوات من نجاح إلى آخر ومن عام إلى عام، وكانت فترة الدراسة بها أربع سنوات، حيث تخرجت منها في العام الجامعي 1415/1416هـ، تخصص اقتصاد منزلي عام، ورشحت معيدة في نفس الكلية، وثبتت على هذه الوظيفة في العام 1417هـ، وبناء عليه لم تلبث طويلا حتى سجلت لتحضير رسالة الماجستير، وقبلت فيها في كلية الاقتصاد المنزلي، حيث كان (قسم الاقتصاد) قد تحول إلى كلية مستقلة متخصصة، واختارت فيها تخصص السكن وإدارة المنزل، وكان بحثها ورسالتها تحت عنوان (إدارة موارد الأسرة وعلاقتها بالتوافق الاجتماعي والدراسي للطالبة المتزوجة بالمرحلة الجامعية)، ومع أنها كانت مفرغة ولكن ليس تفريغا تاما، فقد كانت تكلف ببعض متطلبات العمل كمعيدة، ولقد انتهت من هذه الرسالة، وتمت مناقشتها في العام الجامعي 1423/1424هـ ، وكانت في هذه الأثناء قد سعت للانتقال إلى كلية التربية للبنات في مدينة تبوك، حيث كان يعمل زوجها في هذه المدينة ، وقد جرى تثبيتها محاضرة في كلية التربية للأقسام العلمية والأدبية بتبوك في العام 1425هـ ، وبعد ذلك حصلت على القبول لتحضير رسالة الدكتوراه، حيث تم قبول أوراقها في كلية التربية للاقتصاد المنزلي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، في نفس تخصصها السابق (السكن وإدارة المنزل)، واختارت عنوان الرسالة (المهارات الإدارية لسيدات الأعمال السعوديات وعلاقتها بدافعية الإنجاز) وجرى الموافقة على تفريغها للدراسة لثلاثة أعوام دراسية ، وقد انتهت من الحصول على هذه الدرجة بتفوق في العام الجامعي 1428/1429هـ ، وكانت حينها قد سعت إلى الانتقال مرة أخرى إلى مكة المكرمة، للعمل في جامعة أم القرى، حيث تم تعيينها بعد حصولها على الدكتوراه على وظيفة أستاذ مساعد في العام 1430هـ ، في جامعة أم القرى وما زالت .

لم يقف طموحها عند هذا الحد، فليس له حد ولا نهاية، ففي عملها الأكاديمي المتخصص، وفي متابعتها لكل جديد في تخصصها ، ومتابعة ما يستجد في العلوم وتطورها، بما يتطلب منها مواصلة البحث والاطلاع وتجديد المعلومات، واكتساب الخبرات والمهارات ، مع قيامها بما تكلف به من أعمال إدارية، ومشاركاتها المتعددة في اللجان على مستوى الكلية والجامعة، بما يلزمها في أن تسعى دوما إلى متابعة كل ما ينمى قدراتها ، وما يرفع من مستوى التأهيل العالي لديها، وذلك بالالتحاق بالعديد من الدورات التدريبية، وحضور المؤتمرات ، ومتابعة الدوريات والبحوث المتخصصة، ومن أهم الدورات والحلقات العلمية التي التحقت بها :

دورة “تنمية مهارات التفكير وتقنيات تعليمها لأعضاء الهيئة التعليمية بكليات البنات ” في كلية التربية للأقسام الأدبية بمكة المكرمة في الفترة 2-6/5/1428هـ . دورة إعداد خطط عمل المشاريع في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن- سايتك – مركز سلطان ابن عبد العزيز للعلوم والتقنية في الفترة 28 /1 الى1/2 /1430هـ. دورة نظام جسور لإدارة التعلم (LMS ) في المركز الوطني للتعلم الالكتروني والتعليم عن بُعد، في الفترة 28/ 11/ 1430هـ . دورة التقنيات الحديثة في التعليم في المركز الوطني للتعلم الالكتروني والتعليم عن بُعد، في الفترة 27/ 11/ 1430هـ . دورة الخرائط الذهنية في البورد الأمريكي لمهارات التفكير في الفترة 6/مارس/2009(1430)هـ ورشة عمل بعنوان ( ورشة العمل الأساسية في برنامج CORT لتعليم التفكير في مركز ديبونو لتعليم التفكير في الفترة 25-26/ 12/ 1430هـ . دورة استخدام قواعد البيانات بمكتبة الملك عبد الله في جامعة أم القرى – عمادة الدراسات الجامعية بالزاهر، في الفترة 6/1/1431هـ . التحليل الإحصائي spss في جامعة أم القرى- كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر، في الفترة 12ـ 14/5/1431هـ . دورة التخطيط الإداري في وزارة التربية والتعليم مركز محسن بهادر للتدريب والإشراف والاستشارات التربوية والتعليمية والأسرية، في الفترة 28- 29 / 2010م . ورشة عمل بعنوان ( تجربة برنامج الدبلوم العام في التربية بجامعة الملك عبد العزيز مع الأمم المتحدة في مجال التقويم الأكاديمي) في جامعة الملك عبد العزيز في الفترة 25 – 26/ يناير/2010م . دورة اعدد وتدريب المدربين في مركز محسن بهادر للتدريب والإشراف والاستشارات، في الفترة 23- 28/10/ 1431هـ . دورة التخطيط الاستراتيجي وآليات تطبيقه في الجمعية العلمية السعودية للمناهج والإشراف التربوي، في الفترة 24- 25 /10/1431هـ. دورة “مقياس التفكير العالمي (HBDI)” في مركز محسن بهادر للتدريب والإشراف والاستشارات، في الفترة 2-3/11/1431هـ . دورة بوصلة الشخصية في كلية الفنون والتصميم الداخلي – كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الفترة 16-20/7/1432هـ. حلقة إدارة التغيير في معهد الإدارة العامة في عام 1432هـ. حلقة إدارة الاجتماعات في معهد الإدارة العامة في عام 1432هـ . حلقة تنمية مهارات الاتصال الإداري في معهد الإدارة العامة في الفترة 25-27/4/1433هـ. ورشة عمل بعنوان كايزن ( الجودة اليابانية في الإدارة ) في كلية الفنون والتصميم الداخلي في الفترة 18- 19 / 1/ 1433هـ .

العمل الوظيفي والأكاديمي :

عينت معيدة بعد تخرجها مباشرة في عام 1417هـ، في نفس كلية التربية للبنات بمكة المكرمة، التابعة لوكالة كليات البنات بالرئاسة العامة لتعليم البنات سابقا، ثم طلبت النقل إلى كلية التربية للأقسام العلمية والأدبية للبنات بتبوك، لكون عمل زوجها هناك، وفيها كلفت بالعديد من الأعمال بالإضافة إلى عملها الأكاديمي، فعملت في عام 1418هـ نائبة النشاط العام ، ثم في العام 1419/1420هـ رئيسة النشاط العام بالكلية ، وحينها تم قبول دراستها لتحضير الماجستير في كلية التربية بمكة المكرمة، وجرى تفريغها لهذه الدراسة لمدة أربع سنوات، وبعد حصولها على الماجستير باشرت عملها معيدة في كلية التربية بتبوك، وحينها كلفت بالعمل إضافة إلى أعمالها الأكاديمية ببعض المهام الإدارية ، فعملت رئيسة قسم الاقتصاد المنزلي بالكلية ، و نائبة رئيسة الإرشاد الأكاديمي، و أمينة سر المجلس لصندوق الطالبات في العام 1424ـ1425هـ .

ثم في العام 1425هـ تم تعيينها على وظيفة محاضرة، في كلية التربية للأقسام العلمية والأدبية بتبوك، ولم تمضي فترة حتى تم قبولها لاستكمال درجة الدكتوراه، في كلية التربية للبنات بمكة جامعة أم القرى، وبالموافقة على تفريغها لمدة ثلاث سنوات، ولكنه لم يكن تفريغا تاما، حيث كانت تلزم بالعمل أثنائها في كلية التربية بمكة المكرمة ، ثم سعت إلى طلب نقل عملها في هذه الأثناء إلى كلية التربية بمكة المكرمة، وتم لها ذلك في نهاية عام 1429هـ ، حيث تزامن ذلك مع حصولها على درجة الدكتوراه، وحينها تم تعيينها في جامعة أم القرى، على وظيفة أستاذ مساعد، في كلية التصاميم في العام 1430هـ .

في عملها الجديد استاذ مساعد في كلية التصاميم ، اسند إليها كثير من الأعمال الأكاديمية والإدارية، حيث كلفت بالعديد من المهام الإدارية ، حيث عملت مساعدة وكيلة كلية الفنون والتصميم الداخلي للشؤون المالية والإدارية في العام 1429/1430هـ ، وفي الأعوام 1430هـ – 1434هـ عملت وكيلة كلية الفنون والتصميم الداخلي بجامعة أم القرى ، وتخللها في عام 1433هـ العمل نائبة المشرف العام للانتساب للشئون الإدارية بجامعة أم القرى ومازالت، وكلفت في عام 1434هـ بالعمل أيضا وكيلة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التصاميم وما زالت، وفي هذا العام 1435هـ تم ترقيتها على درجة استاذ مشارك.

اللجان التي سبق وشاركت فيها:

مساعدة رئيسة سير الامتحان بكلية التربية للاقتصاد بمكة المكرمة ومهامها الإشراف والمتابعة على لجان السير في 1417هـ .

عضو في الكنترول بكلية التربية للاقتصاد المنزلي بمكة ،ومهامها القيام بمهام رصد الدرجات ونتائج الطالبات في 1418هـ.

عضو في كنترول قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية بتبوك، ومهامها القيام بمهام رصد الدرجات ونتائج الطالبات، في الاعوام من 1419 _1423هـ .

رئيسة كنترول قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية للأقسام العلمية بتبوك، ومهامها الإشراف على لجان الرصد التابعة للفرق ومتابعتها، في عام 1424هـ .

عضو ممثل لقسم السكن وإدارة المنزل، في مكتب التطوير والجودة بكلية التربية للاقتصاد المنزلي بجامعة أم القرى، ومهامها متابعة أعمال التطوير بالقسم في عام 1428هـ .

نائبة رئيسة السير بقسم السكن وإدارة المنزل، بكلية الفنون والتصميم الداخلي بجامعة أم القرى، ومهامها الإشراف والمتابعة على لجان السير وجداول الامتحانات، الفصل الدراسي الأول عام1430هـ.

لجنة التخطيط والتنفيذ والمعامل، ومهامها تخطيط وتنفيذ ومتابعة الميزانية السنوية، وتقييم المعامل والمختبرات، والأشراف على البنية التحتية اللازمة في 1430- 1431هـ .

لجنة الترقيات،ومهامها استكمال ومتابعة الإجراءات المتعلقة بترقية الأعضاء في1430/ 1431هـ

لجنة الأمن والسلامة، ومهامها الحفاظ على سلامة مرافق الكلية، وتوفير كل ما يلزم لضمان أمانها، في الأعوام 1430-1434هـ .

لجنة شؤون عضوات هيئة التدريس، ومهامها متابعة شؤون عضوات هيئة التدريس لجمع تقارير المؤتمرات، واستكمال الأوراق اللازمة، في 1430-1431 هـ .

لجنة تحفيز الموارد البشرية، ومهامها تقييم فصلي لمستوى قوة العمل “الإداريات” لتحقيق التدريب والتحسين المستمر للأداء، في 1430-1431 هـ .

اللجنة الاستشارية بالكلية، ومهامها مناقشة المواضيع المطروحة والمستجدات، والمساهمة في اتخاذ القرار، في الاعوام 1431- 1435هـ .

عضو لجان الاحتفالات بالمؤتمر العلمي الرابع، المقام بمنطقة مكة المكرمة، ومهامها رئيسة لجان الاحتفالات بالمؤتمر في 1434هـ .

مشاركاتها في خدمة الجامعة و المجتمع :

المشاركة في فعاليات أسبوع العنف الأسري بالكلية، نوعها إلقاء ندوة بعنوان ( أسرتي جنتي) 1430هـ.

المشاركة في الملتقى الأول لقسم السكن وإدارة المنزل، المقام بالكلية، نوعها إلقاء محاضرة بعنوان ( حماية الطفل في إطار الأسرة ) في 11/6/1431هـ.

المشاركة في الملتقى العلمي الأول للكلية، والثاني لقسم السكن، نوعها بحث بعنوان ( القنوات الفضائية وتأثيرها على الطفل ما قبل المدرسة )، في 21/6 / 1432هـ .

المشاركة في فعاليات أسبوع كن جميلا بترك الوجود جميلا بالكلية، نوعها إلقاء محاضرة بعنوان (نظافة البيئة والحد من التلوث) بمشاركة مع أخريات في12/1/1432هـ .

المشاركة في حفل تخرج الطالبات عام 1427/1428هـ ، نوعها لجنة المسيرة و حفل التخرج.

المشاركة في حفل تخرج الطالبات عام 1432/1433هـ ، نوعها لجنة التنظيم والاستقبال.

المساهمة في انجاز فعاليات يوم المهنة، نوعها المساهمة في التنظيم والإعداد للفعاليات، في 1432/1433هـ .

المشاركة في اللقاء العلمي التحضيري بجامعة أم القرى – والمؤتمر العلمي الثاني لطلاب وطالبات التعليم العالي، نوعها محكّمة داخلية لأبحاث المؤتمر، في 1431/1432هـ .

المساهمة في البرنامج التدريبي المقام في الكلية، نوعها إقامة ورشة عمل بعنوان ( إدارة الوقت) في 1431هـ .

المشاركة في البرنامج الاثرائي الصيفي للموهوبات، في الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة مكة المكرمة- إدارة الموهوبات، نوعها إقامة ورشة عمل بعنوان كيف تديرين مشروعك الصغير، في 1432هـ .

المساهمة في برنامج كلية خدمة المجتمع، للفصل الصيفي 1433هـ ، نوعها تقديم دورة بعنوان ” مشروعك الصغير .

المشاركة في النشاط الثقافي لرواق بكة النسائي، نوعها مشاركة بعنوان أمي ماذا تريدين مني .. ماذا أريد منك، في 1433هـ.

المشاركة في لجنة إصلاح ذات البين، التابعة للغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، نوعها مشاركة في مهرجان ( لتكن حافز) بمحاضرة بعنوان (لا كلت يد تعمل) في 1433هـ .

عضوية جمعية الأطفال المعاقين في 1432/ 1434هـ .

عضوية الجمعية الخيرية النسائية في 1431/1433هـ .

إصدار دليل الطالبات المستجدات، نوعها إصدار بعنوان دليلك إلى التخصص، لقسمي ( السكن وإدارة المنزل، وقسم تصميم الأزياء) في 1430هـ .

المشاركة في المؤتمر العلمي الأول لطلاب وطالبات التعليم العالي، نوعها منسقة لكلية الفنون والتصميم الداخلي، في 1431هـ

المشاركة في ندوة العمل التطوعي وآفاق المستقبل، المقامة في جامعة أم القرى، نوعها رئيسة لجنة في الندوة في 15- 16 /2012م.

المقررات الدراسية التي قامت بتدريسها:

في الفرقة الأولى (أسس إعداد باترونات ، تقنيات حياكة، تطور المسكن عبر التاريخ (عملي) ، أسس ومفاهيم الإدارة، علاقات أسرية، رعاية طفل ، نمو الطفل ورعايته، أدوات وأجهزة منزلية ).

الفرقة الثانية (إدارة سكن (عملي )، مناهج وطرق البحث العلمي).

الفرقة الثالثة (اقتصاديات الأسرة، إدارة أفراد).

الفرقة الرابعة (دور الحضانة ورعاية الأطفال ، إدارة المشروعات ، بحث تطبيقي).

الأنشطة العلمية والإنتاج العلمي :

رسالة الماجستير بعنوان (إدارة موارد الأسرة وعلاقتها بالتوافق الاجتماعي والدراسي للطالبة المتزوجة بالمرحلة الجامعية) 1425هـ.

رسالة الدكتوراه بعنوان (المهارات الإدارية لسيدات الأعمال السعوديات وعلاقتها بدافعية الإنجاز) 1429هـ .

المشكلات الإدارية التي تواجه سيدات الأعمال وعلاقتها بالمهارات الإدارية ، نشر في المؤتمر العلمي السنوي (العربي الخامس , الدولي الثاني ) بكلية التربية النوعية بالمنصورة بمصر في عام 2010م.

مستوى وعي الأسرة بدورها في رعاية الطفل الموهوب، نشر في مجلة بحوث التربية النوعية بالمنصورة بمصر عام 2010م.

مستوى وعي الأسرة بدورها في تحقيق الأمن الفكري للأبناء نشر في مجلة الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية بمصر عام 2010م.

دراسة العلاقة بين العنف الأسري والتوافق الدراسي للطالبة الجامعية نشر في مجلة الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية بمصر عام 2010م.

التنشئة الأسرية وعلاقتها بتقدير الذات للطالبة الجامعية، نشر في مجلة كلية التربية النوعية جامعة المنصورة بمصر عام 2011م.

المناخ الأسري وعلاقته بالكفاءة الاجتماعية للأبناء في المرحلة المتوسطة، نشر في المؤتمر العلمي العربي بعنوان ” آفاق التعاون العربي لتنمية المجتمع “- جامعة حلوان بمصر عام2012م.

اتجاه خريجات كلية الفنون والتصميم الداخلي نحو إدارة المشروعات الصغيرة وعلاقته بمستوى الطموح، نشر في الجمعية المصرية للاقتصاد المنزلي مجلة الاقتصاد المنزلي عام 2011م .

وأشرفت وناقشت بعض رسائل الماجستير والدكتوراه ومنها :

رسالة ماجستير (دور الأسرة في تعزيز الانتماء الوطني وانعكاسه على قيم المواطنة لدى الشباب) مشرفة. رسالة ماجستير (إدارة التغيير في الأسرة السعودية وعلاقتها بالذكاء الوجداني لدى الزوجين) مشرفة. رسالة ماجستير(إدارة الذات وانعكاسها على الرضى الوظيفي للمرأة العاملة بالقطاع الصحي) مشرفة. رسالة ماجستير(إدارة الضغوط لدى للمرأة العاملة وانعكاسها على جودة الحياة الأسرية) مشرفة. رسالة ماجستير(إدارة المشروعات الصغيرة وعلاقتها بالقدرة الابتكارية لدى المرأة السعودية) جامعة أم القرى، عضو في المناقشة في 1/ 6 / 1432هـ . رسالة ماجستير(المناهج التصميمية الحديثة وطرق الاستفادة منها في معالجة سلبيات المسكن السعودي المعاصر) جامعة أم القرى عضو في المناقشة في 25/5/1433هـ .

المشاركة في (المؤتمرات و الندوات وورش العمل) :

ندوة المهارات الإدارية لسيدات الأعمال، مكانها الغرفة التجارية بجدة 1427هـ . ندوة الملتقى الأول للأسهم، مكانها الغرفة التجارية بجدة 1427هـ . ندوة بعنوان الأسهم والمرأة، مكانها بقاعة المؤتمرات بالهلتون بجدة 1427هـ . ورشة عمل بعنوان مقدمة في الجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي تطبيق عملي على كليات البنات بالمملكة، مكانها كلية التربية للأقسام الأدبية بجدة 1428هـ . مؤتمر المدن الذكية2009م تطبيقات لمكة المكرمة، مكانها قاعة الملك عبد العزيز بجامعة أم القرى 1430هـ . ورشة عمل بعنوان (UNIFIED COMMUNICATIONS FOR INTELLIGENT BUSINESS مكانها جامعة أم القرى 2009م . ورشة عمل بعنوان (PERSPECTIVES ON EVOLVING INTELLIGENT TECHNOLOGIES مكانها جامعة أم القرى في 19-2-2009م. ورشة عمل بعنوان المنافسة الوطنية الثانية لإعداد خطط عمل المشاريع ، مكانها قاعة الجوهرة بجامعة أم القرى 1430هـ ورشة تدريبية بعنوان (ورشة العمل الأساسية في برنامج الكورت لتعليم التفكير )، مكانها مركز ديبنو لتعليم التفكير1430هـ ندوة بعنوان ( التعليم العالي للفتاة الأبعاد والتطلعات )، مكانها جامعة طيبة 1431هـ . ورشة عمل بعنوان “تجربة برنامج الدبلوم العام في التربية بجامعة الملك عبد العزيز مع الأمم المتحدة في مجال التقويم الأكاديمي ” مكانها جامعة الملك عبد العزيز 1431هـ. المؤتمر العلمي الأول للطلاب والطالبات بالرياض، مكانها مركز الملك فهد 1431هـ . المؤتمر العلمي السنوي (العربي الخامس , الدولي الثاني ) مكانها كلية التربية النوعية بالمنصورة، كلية التربية النوعية بالمنصورة مصر 2010م. المؤتمر العلمي العربي بعنوان” افاق التعاون العربي لتنمية المجتمع ” مكانها جامعة حلوان مصر 2012م. الملتقى العلمي الأول بعنوان “علوم الأسرة ودورها في خدمة المجتمع” مكانها – كلية الفنون والتصميم الداخلي – جامعة ام القرى 1431- 1432هـ . ندوة العمل التطوعي وآفاق المستقبل مكانها كلية خدمة المجتمع -جامعة أم القرى 2012م. الملتقى الأول لقسم السكن وإدارة المنزل، مكانها كلية الفنون والتصميم الداخلي – جامعة أم القرى 1430هـ .

الإنجازات و الأنشطة العلمية الأخرى:

1) . المشاركة في تحكيم خطط أبحاث طالبات الدراسات العليا بالقسم .

2) . المشاركة في تحكيم استمارات الاستبيان الخاصة برسائل طالبات الدراسات العليا من الكلية ومن الكليات الأخرى المناظرة .

3) عضو في عدد من اللجان داخل الكلية على النحو التالي:-

لجان التطوير ( لجنة التطوير للبرامج – لجنة توصيف المقررات – لجنة توصيف برنامج القسم – لجنة وضع الخطة الإستراتيجية لقسم السكن وإدارة المنزل )

اللجنة الأساسية لمشروع تطوير الأقسام الأكاديمية في الجامعات السعودية – مشروع تطوير قسم السكن وإدارة المنزل عام 1429/1430هـ .

لجنة تحفيز الموارد البشرية 1432هـ .

لجنة سير الامتحان العملي والنظري عام 1431هـ .

4) عضو في مجالس القسم والكلية منذ عام 1430هـ حتى تاريخه .

5) المشاركة في إعداد الخطط التطويرية المقترحة لبرنامج القسم .

6) لجنة توصيف مقررات مسار المشروعات الصغيرة في البرنامج التطويري للقسم.

7) الحصول على عدد من شهادات الشكر و التقدير والدروع من جهات أكاديمية واجتماعية مختلفة.

8) المشاركة في التحكيم الداخلي لأبحاث المقدمة للقاء التحضيري للملتقى العلمي الثاني بجامعة أم القرى ، والمقدمة للمؤتمر الثاني الذي تعقده وزارة التعليم العالي لطلاب وطالبات التعليم العالي 2011م .

9) المشاركة في التحكيم الداخلي لأبحاث المقدمة للقاء التحضيري للملتقى العلمي الخامس بجامعة أم القرى ، والمقدمة للمؤتمر العلمي الخامس الذي تعقده وزارة التعليم العالي لطلاب وطالبات التعليم العالي 2014م .

ما شاء الله تبارك الله شعلة من النشاط والعمل الجاد، والإثراء العلمي والإداري، والمشاركات الفاعلة داخل الجامعة وخارجها ، ولديها العديد من الميزات التي لم نستطع الإتيان عليها بكاملها، ومنها على سبيل الإجمال ، تميزها في سرعة الملاحظة في قراءة الاستبيانات، وفي إعدادها واستقرائها، بل كما علمت فهي مشهورة بتفوقها في ذلك،وهي المرجعية لعدد كبير من زميلاتها ومن طالباتها في مجال فن إعداد وقراءة الاستبيانات، ومعظمهن يستعن بها في إعداد النماذج المطلوبة والدقيقة من هذه الاستبيانات ، وهي متعاونة من الجميع في ذلك سواء من طالباتها أو زميلاتها ، ومع غيرهن ممن يحتجن إلى أي معونة (علمية أو بحثية) ، وهي بصفتها نائبة المشرف العام للانتساب للشئون الإدارية بجامعة أم القرى ، فهي فيه تمثل جميع الأقسام النسائية في الجامعة ، وإنما اسند إليها هذا العمل لما تتميز به من الجد والاجتهاد، ولذلك يعتمدون عليها كثيرا في الجامعة، ويوكلون إليها كثير من المهام والأعمال في الأقسام النسائية، وفقها الله وسددها وكثر من أمثالها.

الحالة الاجتماعية :

متزوجة وزوجها هو الاستاذ الفاضل/ حسن بن احمد قاسم آل طارش الفيفي ولهما من الأبناء ثلاثة، هم :

ملاك من مواليد عام 1416هـ طالبة في كلية العلوم الطبية جامعة أم القرى . زياد من مواليد عام 1418هـ يدرس في المرحلة الثانوية. جهاد من مواليد عام 1421هـ يدرس في المرحلة المتوسطة.

بارك الله فيها من أسرة ناجحة ومتفوقة ، وزادهم توفيقا ونجاحا.

هذا نموذج رائع لبناتنا، نموذج حقق لنفسه ولمجتمعه الكثير، وما زال في بداية الطريق ، سعينا إلى التعرف من خلاله إلى انه لا شيء مستحيل، مع كثير من التصميم والعمل والصبر والمصابرة والمثابرة، وبالذات في هذا العصر الجميل الواعي، عصر العلم والنهضة ، والفرص الكثيرة المتاحة.

لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله ## لن تبلغ المجدا حتى تلعق الصبرا

نقف بكم عند هذا الحد، فلم يعد لدى تعليق أقوله، إلا الدعاء لها بالتوفيق والنجاح ، ولنا ولكم بكل خير وفلاح، وأن يحفظ الله لنا ديننا، وان يحفظ لنا أمننا وإيماننا، وان يسدد ولاة أمرنا على دروب الخير والصلاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

محبكم / عبد الله بن علي قاسم الفيفي ــ أبو جمال

الرياض في 15/7/1435هـ