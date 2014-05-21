صرف تعويضات إزالة القات بفيفاء

بدأت هيئة تطوير وتعمير فيفاء باستقبال عدد من المواطنين ممن أزالوا اشجار القات لصرف تعويضات الإزالة السابقة بواقع 350 ريال لكل شجرة وصرف الفروقات لمن تم تعويضهم بأقل من ذلك جاء ذلك بناء على توجيه من صاحب السمو الملكي اأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لهيئة تطوير فيفاء وفق الإجراءات النظامية المتبعة .

من جانب آخر أوضح محافظ فيفاء محمد بن عبدالله الغزي أن الإزالة لأشجار القات ما تزال مستمرة حيث تم إزالة يوم أمس 1000 شجرة قات بفيفاء وأكد الغزي على أن المحافظة لم يصلها أي شيء بشأن ما سبق رفعه من تقديرات اللجنة التي طالب مشايخ باعتمادها مع الاكتفاء بحجج الاستحكام بديل عن الصكوك في استلام التعويضات والتي ضمنت عدة محاضر في اجتماعات لجنة الإزالة مع مشايخ فيفاء .

هذا وكان مشايخ فيفاء والمواطنون قد طالبوا في وقت سابق باعتماد تعويضات الإزالة وفق الخطة المقترحة التي رأتها اللجنة المشكلة من محافظ فيفاء بناء على توجيهات إمارة منطقة جازان سابقا كما طالبوا بعدم ربط تعويضات المواطنين في أراضيهم لشق الطرق وإقامة المشاريع الخدمية في فيفاء بإزالة القات أو الصكوك واعتماد الوثائق المؤقتة .