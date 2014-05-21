صرف تعويضات إزالة القات بفيفاء

بدأت هيئة تطوير وتعمير فيفاء باستقبال عدد من المواطنين ممن أزالوا اشجار القات لصرف تعويضات الإزالة السابقة بواقع 350 ريال لكل شجرة وصرف الفروقات لمن تم تعويضهم بأقل من ذلك جاء ذلك بناء على توجيه من صاحب السمو الملكي اأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لهيئة تطوير فيفاء وفق الإجراءات النظامية المتبعة .
من جانب آخر أوضح محافظ فيفاء محمد بن عبدالله الغزي أن الإزالة لأشجار القات ما تزال مستمرة حيث تم إزالة يوم أمس 1000 شجرة قات بفيفاء وأكد الغزي على أن المحافظة لم يصلها أي شيء بشأن ما سبق رفعه من تقديرات اللجنة التي طالب مشايخ باعتمادها مع الاكتفاء بحجج الاستحكام بديل عن الصكوك في استلام التعويضات والتي ضمنت عدة محاضر في اجتماعات لجنة الإزالة مع مشايخ فيفاء .
هذا وكان مشايخ فيفاء والمواطنون قد طالبوا في وقت سابق باعتماد تعويضات الإزالة وفق الخطة المقترحة التي رأتها اللجنة المشكلة من محافظ فيفاء بناء على توجيهات إمارة منطقة جازان سابقا كما طالبوا بعدم ربط تعويضات المواطنين في أراضيهم لشق الطرق وإقامة المشاريع الخدمية في فيفاء بإزالة القات أو الصكوك واعتماد الوثائق المؤقتة .
لا أنصح بإزالة القات
أنظرو للأماكن التي لايوجد فيها قات لا يوجد فيها أزفلت ولا حتى ثانويه ولا اي خدمات وأقرب مثال حقو فيفاء
السلام عليكم ورحمة الله
نأمل ممن لديه معلومات كافية وافية شافية أن :ـ
يشرح الإجراءت التي تلزم المزارع أن يتبعها إذا أراد أن يزيل القات وحتى يحصل على التعويض ..وكم ستأخذ هذه الإجراءات من الوقت بالتقدير .
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…….الخ
التعويض ما يكفي . وليس مغري لدرجة ان الناس يقال تتسابق
في الازالة . اذا كان صاحب مزرعة عنده. 100 شجرة. يعني يتم
تعويضه. ب. 35000 الف ريال فقط . مع العلم ان اي صاحب مزرعة
ليس لديه الا هذا العدد قد تزيد قليلا وقد تنقص . علما انه يمكن
يبيع من مزرعته باكثر من ذلك في السنة الواحدة . وبعضهم
هي قوته الذي يقتات منه ويصرف منه على اهله .
ولا ننكر جميعا اننا نرغب في ازالتها من فيفاء ولا نمانع في ذلك
ولكن نريد ازالتها على قدر حاجة المواطن
المفترض ان يكون التعويض في كل شجرة لايقل عن
5000.ريال . او.مكافأة شهرية لكل مواطن . كبدل
مع التعويض بدل الشجر .بأشجار اخرى يستفيد منها المواطن. .
ولكي تبقى فيفاء مخضرة جميلة !!!!!!!!!
وتعويضات الامطار الي كلفت اصحاب الخربات مساحين ورسم كروكيات وارقام ايبانات كلفتهم مبالغ ولم يأتيهم شيئ ليومك هذا؟
انا ارى ان قيمة هذا التعويض غير مناسبه نهائيا 350 ريال للشجره هذا ظلم واجحاف في حق المواطن فمن قرر هذا التعويض ارى انه لا يفهم شي في فيفاء وفي شجرة القات التي يكلف ازالة الشجرة الواحدة اكثر من 1500 ريال كتكلفه فقط بمعنى ان التعويض المفروض ان يكون فوق 2000 ريال للشجرة الواحدة وانا ارى ان من يقوم بزالت شجرة القات بهذا التعويض الشحيح ( 350 ) ريال انه غلطان ولا يفهم شي . مجرد راى وليس تعصب لشجرة القات .
2000 ريال للشجرة وربما أكثر هذا هي مطالبة لجنة التنمية الاجتماعية ولكن هذا التقببم للشجرة قديم وكذلك ضمت
المطالبة بالبديل مع توفر المياة كشرط اساس ولم يبدي اجتمعاع مشايخ فيفاءالأخير مطالبهم بالتعويض غير أن مندوب هيأة
التطوبر من اصر على ذلك لأمر لانعلمه والله يكتب الخير ابوعزام،،،،
الله يرحم حسن علي و ابوه ويرحم حسن فرح وجبرامسعيده
تزال الأشجار وتخرب فيفاء !
الحياف ستتساقط أكثر والأمطار ستقل
ولن تنفذ الوعود التي تم الإتفاق عليها من قبل بعض هؤلاء الرجال الفضلاء رحمهم الله
وأهمها ايصال المياه وزرع شجرة بدل كل قاتيه
ولكن ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل
كانوا رجال في زمان رجال , والآن كما تكونوا يولى عليكم
صحيفة فيفاء مليت وانا اكتب انشروا ردي وتسحبون علي
يعني لازم نجامل على حساب ديرتنا عشان تنشرون ردي ؟
أتمنى نشر الرد كامل وليس كالعادة إن كنتم تعرفون ماذا تعني فيفاء
وفي الختام لا أقول إلا كما يقال
النار ما تورث إلا رماد
للاسف معظم من علقوا لايعون أضرار القات بسبب عدم إطلاعهم على الابحاث التي أظهرت أضرار ومساوئ هذه النبتة الخبيثة وهذا يعد من قلة الوعي التي يعاني منها بعض من يدافعون عن القات ولمن لايعلم فإن القات أشد خطرا من الدخان ولا أحد يستطيع أظهار خلاف ذلك لانه هذه الامور خضعت لدراسات وبحوث موسعة.
مفروض يحطون على الشجره الواحده 2000ريال
لان الشجره الواحده يحصل منها قرابه 500-1000
350وش راح تسوي والله ماتسوي شي حتى لو تم
ازاله القات كاملا من فيفاء والله مايتغير شي زفلت
من عهدالدوله العثمانيه ومستشفى في طلعه و……
الخ وشكرا
كل التعليقات للاسف مجاملات وليس لها معنى مع احترامي للجميع
350 في الشجرة …هههههههههههههههههه
النظام نظام وحنا ماب نرضا الا مثل نظام البلدية ان صدمة شجرة من المزروعات على الشارع غرامة 5000 وتصدمها من دون قصد ..وانتم تبغون تبغون تبقمون بالجذوووووووووور ….
محاربة القات يجب أن يقترن بها منع بيع واستيراد الدخان تمنعون الناس من القات ليخزنون زق هنود تنباك روح أفضل مستورد من الهند ويباع في جازان ومدن المملكة عبارة عن خليط من التتن وفواكه تخمر في المجاري في الهند لمده أسابيع مع فواكه وتصدر للسعودية والتخزينة عبارة عن300 جرام خليط نوره أي كلس مادة بيضاء تستخدم لنتف شعر العانة تباع عند العطارين مغلفة بورقتي قات هندي مخدر
ونأمل من اللجنة التي تزيل القات أن تزيل شجرة التتن وتمنع استيراد وبيع الدخان في المناطق التي أزالوا منها القات
القات شجرة جميله غير سامة
شجره التنباك”الحشر” أخبث شجره على وجه الأرض سامة تسبب السرطانات وهي سبب إدمان وترويج وتهريب المخدرات وتشجع على تخزين القات
350 ريال تعويض عن شجرة قات لا تكفي دخل الشجرة الواحدة خمسة الاف ريال سنويا مفروض التعويض أن لا يقل عن خمسة ألاف ريال مع توفير وظائف حكوميه للمزارعين لتعوضهم عن الدخل الذي فقدوه
من المفترض أن لا يعوض أصحاب أشجار القات وبالعكس يفترض أن تطبق في حقهم عقوبات صارمة لانه نوع من أنواع المخدرات وأرجو من بعض الذين علقو أن يعلقون بنوع من المنطقية والابتعاد عن المجاملات المشبوهه.
اتوقع من ردك انك في وادي والناس في وادي اي مخدرات انا مستعد ان اخزن واجيب لك ناس مخزنين ونتناقش وتشوف هل هو مخدر او ﻻ ولا تنسى ان هناك مشايخ عظماء من اليمن كانو يتناولون القات
رد على {الفيفي }
هذه الصحيفة ليست منبرا للكلام الغير لائق لابد أن تحترم وجهات النظر لأن الإختلاف سنة الله في عباده.
الدخان في كل مكان والشيشه وضررها أكثر من القات وهو حرام لماذا لم يمنع
من الاسواق وهو يكلف الميارات سنوياً
لان الدخان ولشيشه هو السبب في
تناول القات فإذا منع الدخان سهل
منع القات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مع تعليق الاخ الظلمي
يقتلع من جذوره لا نه شجره لا فائده منها بل بالعكس خربت كثير ممن يتاولونه
بما صار اشبه بالادمان عليه..
وان لم يجدوه بحثو عنه في بكل مكان مهما كلفهم ذاك من مبالغ ماليه او المخاطره من اجله
واذا لم تكن شجرة القات قد اورقت يتم رشها بمبيدات سامه
لكي يتم تناوله فيما بعد. هل فعلا يستحق كل ههذه التهويض المبالغ فيه؟
وممن يطالب برفع المبلغ فهم بالتاكيد ممن يريدون بقاء هذه الشجره.
ومن قال سوف تتساقط الحياف اي المدرجات .وقد بنيت من عهد اجدادنا ولم تكن مو جوده تلك الشجره فلم يحصلها تساقط
ولو نظرت للماكن ليس مو جود بها القات طبعا حياف لم تستقط
بالعكس هناك حياف مزروعه وتتساقط
وهذا بسبب الامطار وعدم تحملها للمياه
ولا مطار بيد الله تعال .فيما لو تم استبدال القات باشجار مفيده سوف تكون افيد وانفع للارض وللجو وللا نسان
….
دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء
أتوقع تخدير فقط مافي شيئ ،،،
أتمنى عيالنا يكونون بخير دائما والذي لديه عودين ياكلهم ويسكت من الباقين.
(اللهم أرنا الحق حق وأرزقنا أتباعه وأرنا الباطل باطل وأرزقنا أجتنابه )
الله يرحمك يا حسم علين و علم يحيى وجعل الله قبركم روضه من رياض الجنه
ازالة القات مطلب اجتماعي لا بد منه ولعله ياتي اليوم الذي نسمع فيه ان شجرة القات اصبحت من الماضي
لكن لا بد من تعويض شهري لاصحاب المزارع وفق الية محددة
بعدين اريد افهم كيف ستقل الامطار لو ازيل القات اما هذه ماتنبلع
صدقوني ما بيبقمون . ومها في صالحهم يبقمون.ولو تلاحظون ان كل مره يطالبون فيها اهل فيفاء بالخدمات او بعض من حقوقهم يرجعون المسؤلين يثيرون مسأله بقم امقات علشان يسكتون الناس.يعني بقم امقات قدها ورقة ضغط على اهل فيفا .كم قدها مرارن وهم يتهددون وما جودو شي .ارجو النشر
اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ازلت القات من 11سنه ولا استلمت تعوض ورحت مكتب الهيئه التطوير وقالو حدث وش الحل وانا ماعند اي دخل ثاني شوفو لي الحل تكفون تكفون تكفون
عدد الاشجار المزاله 300