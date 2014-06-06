زواج نجل شيخ قبيلة الحكميين بفيفاء

في ليلة من ليالي الفرح والسرور جمعت الأهل والأصدقاء احتفل نجل شيخ قبيلة الحكميين بفيفاء الشاب محمد أحمد الحكمي الفيفي بزواجه على كريمة الشيخ محمد جابر الحكمي الفيفي , وذلك في صالة الاحتفالات بالخطم في فيفاء وسط باقات الورود وتهاني وتبريكات الضيوف والمدعوين الذين حضروا وشرفوا حفل المناسبة من فيفاء وخارجها .

حضر الحفل عدد من أبناء فيفاء يتقدمهم الشيخ/ علي بن سلمان العمامي وقد قدموا بطرح حيث استقبلهم الموجودين من قبيلة الحكميين وعلى رأسهم الشيخ/ أحمد بن محمد الحكمي الفيفي

الشيخ/ يحيى بن سالم الظلمي الفيفي

والشيخ : حسن بن سلمان الحكمي الفيفي .

والأستاذ/ محمد محمد الحكمي الفيفي

والأستاذ/ علي بن محمد الحكمي الفيفي

والأستاذ/ جابر بن ماطر الفيفي رئيس مجلس إدارة صحيفة فيفاء .

كما حضر وفداً من أبناء قبيلة قحطان من خميس مشيط…

هذا ومع اكتمال الحضور قدم الشبل : أمجد محمد حسن الأبياتي الفيفي قصيدة أمتع بها الحضور .

ليتقدم بعدها الشيخ/ أحمد بن محمد الحكمي لدعوة الضيوف لتناول وجبة العشاء .

طاقم صحيفة فيفاء أون لاين يرفع أسمى أيات التهاني والتبريكات لشيخ قبيلة الحكميين الشيخ احمد محمد الحكمي الفيفي بمناسبة زواج نجله مع أصدق الدعوات للعريس والعروس بحياة سعيدة .. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير .

الشبل : أمجد فيفاء ” ارتجل قصيدة هذا نصها ..



بديت بسم الله واحد اللى عينه ماتنام

الي خلق آدم ومن ضلعه خلق له زوجته



يسكن اليها وخلقهم في احسن قوام

وفضل ابن آدم علي كل الخلق وكلفه



من ذريته الانبياء وكان طه الختام

بعث لثقلين كافه بالعلم والمعرفه



امرنا نشهر الزواج وحث عليه الاسلام

والليله نبارك لنجم الحفل الله يسعده



مبروك يامحمد عدد كل من صلى وصام

الله يجمعكم بخير (ن) ويبارك لكم في الذريه



وانا جيت ابدعوه من شيخ بالحكم عالي المقام

اللي احبه حب في الله يستحق التهنيه



علم وادب واخلاق فرض علينا الاحترام

كريم ومن اسرة كرام اهل العلوم الراقيه



مربي الاجيال اللي خرج طلاب عظام

نالو المعالي وشاركو في نهضة بلاد والتنميه



من يصنع المعروف ينال ثواب رب الانام

والله يجزيه جنة الفردوس بجوار الانبيه



وختامها صلو على سيد البشر داعي السلام

محمد الأمي اليتيم شفيعنا في الاخره