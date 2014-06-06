زواج نجل شيخ قبيلة الحكميين بفيفاء | فيفاء أون لاين
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

زواج نجل شيخ قبيلة الحكميين بفيفاء

زواج نجل شيخ قبيلة الحكميين بفيفاء

في ليلة من ليالي الفرح والسرور جمعت الأهل والأصدقاء احتفل نجل شيخ قبيلة الحكميين بفيفاء الشاب محمد أحمد الحكمي الفيفي بزواجه على كريمة الشيخ محمد جابر الحكمي الفيفي , وذلك في صالة الاحتفالات بالخطم في فيفاء وسط باقات الورود وتهاني وتبريكات الضيوف والمدعوين الذين حضروا وشرفوا حفل المناسبة من فيفاء وخارجها .

حضر الحفل عدد من أبناء فيفاء يتقدمهم الشيخ/ علي بن سلمان العمامي  وقد قدموا  بطرح حيث  استقبلهم الموجودين من قبيلة الحكميين وعلى رأسهم الشيخ/ أحمد بن محمد الحكمي الفيفي

الشيخ/ يحيى بن سالم الظلمي الفيفي

والشيخ : حسن بن سلمان الحكمي الفيفي .

والأستاذ/  محمد محمد الحكمي الفيفي

والأستاذ/ علي بن محمد الحكمي الفيفي

والأستاذ/ جابر بن ماطر الفيفي  رئيس مجلس إدارة صحيفة فيفاء .

كما حضر وفداً من أبناء قبيلة قحطان من خميس مشيط…

هذا ومع اكتمال الحضور قدم الشبل : أمجد محمد حسن الأبياتي  الفيفي قصيدة أمتع بها الحضور .

ليتقدم بعدها الشيخ/ أحمد بن محمد الحكمي لدعوة الضيوف لتناول وجبة العشاء .

طاقم صحيفة فيفاء  أون لاين يرفع أسمى أيات التهاني والتبريكات لشيخ قبيلة الحكميين الشيخ احمد محمد الحكمي الفيفي بمناسبة زواج نجله مع أصدق الدعوات للعريس والعروس بحياة سعيدة .. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير .

 

الشبل : أمجد فيفاء ” ارتجل قصيدة هذا نصها ..

 

 

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بديت بسم الله واحد اللى عينه ماتنام 
الي خلق آدم ومن ضلعه خلق له زوجته

يسكن اليها وخلقهم في احسن قوام
وفضل ابن آدم علي كل الخلق وكلفه

من ذريته الانبياء وكان طه الختام
بعث لثقلين كافه بالعلم والمعرفه

امرنا نشهر الزواج وحث عليه الاسلام
والليله نبارك لنجم الحفل الله يسعده

مبروك يامحمد عدد كل من صلى وصام
الله يجمعكم بخير (ن) ويبارك لكم في الذريه

وانا جيت ابدعوه من شيخ بالحكم عالي المقام
اللي احبه حب في الله يستحق التهنيه

علم وادب واخلاق فرض علينا الاحترام
كريم ومن اسرة كرام اهل العلوم الراقيه

مربي الاجيال اللي خرج طلاب عظام
نالو المعالي وشاركو في نهضة بلاد والتنميه

من يصنع المعروف ينال ثواب رب الانام
والله يجزيه جنة الفردوس بجوار الانبيه

وختامها صلو على سيد البشر داعي السلام
محمد الأمي اليتيم شفيعنا في الاخره


التوقيع…… أمجدفيفاء

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التعليقات (٢٨) اضف تعليق

  1. ٢٨
    زائر

    لماذا لم تقتصر على اﻷهل والمعارف وتكون بالبيت !!!؟ << كما قلت بالسابق في حديث تحديد المهور..!
    حتى أهل استراليا وامريكا حضرو !!
    كنت أتمنى أحضر ولكن لم تعزمني ..

    اضافة رد
  2. ٢٧
    زائر

    بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما على خير .
    ونبارك للشيخ أحمد محمد الحكمي زواج ولده الخلوق الشاب محمد أحمد
    وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

    اضافة رد
  3. ٢٦
    زائر إياد الفيفي

    ألف مبروك

    اضافة رد
  4. ٢٥
    ابو جابر

    الف الف الف مبروك وبالرفاه والبنين
    بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير

    اخوك جلال المشنوي

    اضافة رد
  5. ٢٤
    بارك الله لهما

    من عسير الهول نبارك هذا الزواج اللهم بارك لهما وبارك عليها واجمع بينهما في خير
    مبروك ياشيخ بالحكم زواج ولدك الشيخ محمد

    اضافة رد
  6. ٢٣
    نسمة فيفاء

    الف الف مبرووووووك

    اضافة رد
  7. ٢٢
    (ا بــو بنــدر ){الدمـام }

    ألف ألف ألف مبروووووووك

    بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير

    وأصلح الله لك زوجك وجعل المودة شعاركم وطاعة الله عملكم

    ورزقك الله الذرية الصالحة التقية

    بمناسبة زواجه السعيد ودخوله القفص الذهبي
    مسساء الجمعه الموافق 8\8\1435ه ز
    فااااااااااااالف ااااالف مبرررررروووووووووووك
    متمنيين له زوجا سعيدا وذرية صالحه انشاء الله
    ونقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم
    في خيروعافية

    اضافة رد
  8. ٢١
    عبدالله الحكمي / جدة

    الف الف مبروك للاخ محمد
    بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير
    أسأل الله لك حياة سعيده
    ودوام الفرح والمسرات

    اضافة رد
  9. ٢٠
    عبدالله الفيفي

    الف الف الف مبروك

    اضافة رد
  10. ١٩
    المعلم

    ألف ألف ألف مبروك يا محمد وتستاهل كل خير شيخ ولد شيخ وشيخ بأخلاقك وفي كل شيء

    وأشكر حسن تنظيمكم وخاصة انكم استعجلتم بالعشاء للرجال والنساء الله يوفقكم أول عرس أرتاح فيه

    ومن ثم أبارك لأهل العروس على هذا الحفل الرائع والعريس الأروع

    واسأل الله أن يطيل في عمر شيخ قبيلتكم أحمد الحكمي فقد زاد الحفل روعة وجمالا وقد كان في قمة التواضع مع الصغار والكبار

    سلمان أحمد الفيفي

    اضافة رد
  11. ١٨
    ابو محمد جده

    الف مبروك للاسرتين الكريمتان هذا الحفل الكريم

    ونقول للعريس والعروسه
    بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير

    مسعود يزيد الحكمي الفيفي جده

    اضافة رد
  12. ١٧
    بيبسي تلقيمة

    بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير.
    أسأل الله لكما حياة زوجية سعيدة.

    اضافة رد
  13. ١٦
    الشيخ / علي الفيفي

    بارك الله لهما وبارك عليهماوجمع بينهما في خير

    اضافة رد
  14. ١٥
    ابو معاذ/تبوك

    الله يبارك للعريس ، وأسأل الله أن يجعل حياته هنية سعيدة

    اضافة رد
  16. ١٣
    أبو عبدالرحمن

    بارك الله للعريس وبارك عليه، وأسأل الله أن يجعل حياته هنية سعيدة

    اضافة رد
  17. ١٢
    ابو سعود

    الف الف الف مبروك
    اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير.

    اضافة رد
  18. ١١
    عبدالله جبران

    الف الف مبروك للاخ محمد
    بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير
    أسأل الله لك حياة سعيده
    ودوام الفرح والمسرات

    اضافة رد
  19. ١٠
    عادل آل الحمرآء

    الف الف … مبـروگ للأخ محمد

    عسى السعادهـ في حياتگ تباريگ
    والحظ يضحك لگ على طول دنياگ

    اضافة رد
  20. ٩
    بنت فيفا

    اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير

    اضافة رد
  21. ٨
    ريما الفيفي

    مبرووووك ألف مبروك يا محمد الغالي
    جعل حياتك كلها أفراح وسعادة

    الحفل كان في قمة الروعة
    الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

    اضافة رد
  22. ٧
    فيفيه وكلي فخر

    الف الف الف مبرووووووووك حموووودي … الله يسعدك ويوفقك بالدنيا والأخره .

    اضافة رد
  23. ٦
    الشيخ أحمد الحكمي الفيفي

    كما أشكر من المشايخ الحاضرين :
    الشيخ يحيى سالم الظلمي .
    الشيخ حسن حسين الخسافي .
    الشيخ علي موسى العمامي .
    الشيخ يحيى عيدان السلماني .

    وأعذر من اعتذر وهم :
    الشيخ محمد زاهر الحربي .
    يزيد محمد الشريفي .
    قاسم محمد المشنوي .
    ونعذر كل من لم يتمكن من الحضور وخاصة
    سعادة محافظ فيفاء .
    سعادة رئيس بلدية فيفاء .
    سعادة مدير شرطة فيفاء .

    اضافة رد
  24. ٥
    الشيخ أحمد الحكمي الفيفي

    بسم الله ،والحمد لله ، والصلاة والسلام على نبي الله ، وآله وصحبه ومن والاه ، وأما بعد :
    فالحمد لله حتى يرضى ، والحمد لله إذا رضي ، والحمد لله بعد رضاه.
    كانت ليلة بهيجة ، وجدت فيها الوفاء المنقطع النظير ، من كل الحاضرين ، سواء من قبيلتي ، أو من غيرها من قبائل فيفاء ، أو من كل القبائل الحاضرة من قحطان ومن زهران ومن بني الحارث ، ومن كل المشاركين .
    أقسم بالله أنهم أخجلونا بكرمهم .

    لهذا :
    فسأظل مدينا لكل الأحبة الذين شاركونا حفلنا.

    ,الشكر والتقدير للأحبة الكرام الذين لبوا دعوتي ، وشاركوني أفراحي ، من كل القبائل ، سواء من فيفاء أو من غيرها . وأخص بالشكر الجزيل أخي الأحب : جابر بن ماطر ، رئيس مجلس إدارة صحيفة فيفاء أن لاين ، وذلك لحضوره كل مناسبة أدعوه إليها ، رغم أنه كان قد اعتذر لظروفه التي أعرفها ، وأقبلها ، وأحترمها كثيرا . إلا أنه في اللحظات الأخيرة ، أبى إلا أن يشاركني أفراحي ، فحضر . فله مني شكر لايحده حد ، ولايحصيه عد .

    كما أشكر من حضر واستجاب لدعوتي من إستراليا ، والبعض من أمريكا . والبعض في بريطانيا . وفاء منهم لن أنساه مادمت حيا .
    دامت أفراحكم أحبتي القراء ، والله يحفظكم ويرعاكم .

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  25. ٤
    مسعود الفيفي

    الف مبروك لمحمد وكتب الله بينهما الخير وجمع بينهما وكتب لهم كل خير

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  26. ٣
    سالم الفيفي

    ألف ألف ألف مبروك
    أسأل الله له حياة زوجية هانئة
    يستاهل الحكمي كل خير
    كنا نتمى الحضور ولكن حالت دون ذلك الظروف
    أعذب التحايا

    اضافة رد
  27. ٢
    ابوسامي

    بارك الله لهما وجمع بينهما في خير

    اسمى واجمل التبريكات للشيخ احمد ونجله ولاسرتي العريس والعروسة
    وفق الله الجميع

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  28. ١
    ابوجود

    بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهم في خير

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