أهالي فيفاء مياه السقيا مقطوعة عن منازلنا

استبشر أهالي فيفاء عندما تم الإعلان عن توقيع عقد الاثني عشر مليونا الخاص بمشروع سقيا محافظة فيفاء لكن سرعان ما تبددت الآمال مع بدأ التنفيذ على أرض فيفاء وتجددت الآمال واستبشر الأهالي عندما أعلن مكتب المديرية العامة للمياه بمحافظة العيدابي عن بدأ توزيع كروت السقيا والتي ستضع حدا لمماطلة سائقي الصهاريج وتسويفهم.

وذكر العديد من المواطنين ( لفيفاء أون لاين ) أنهم أصبحوا يعانون الكثير من المشقة لإيصال المياه لمنازلهم مشيرين إلى أن ذلك أصبح يتطلب منهم الاشهر واضطروا للجوء لبعض الصهاريج الخاصة لإيصال المياه لمنازلهم مشيرين إلى أنه يتوجب عليهم الاتصال بسائق الصهريج لإيصال المياه لكن التجاوب شبه معدوم مع أن كروت السقيا التي صرفت لهم قد انتهى موعدها دون الحصول على تعبئة .

مطالبين الجهات ذات العلاقة بتشديد الرقابة على سائقي الصهاريج بصفة مستمرة.

الجدير بالذكر أن صحيفة فيفاء أون لاين كانت قد نشرت سابقا العديد من التقارير التي تحمل بين طياتها معاناة أبناء فيفاء وشكاويهم حول هذه المشكلة .