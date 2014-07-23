استبشر أهالي فيفاء عندما تم الإعلان عن توقيع عقد الاثني عشر مليونا الخاص بمشروع سقيا محافظة فيفاء لكن سرعان ما تبددت الآمال مع بدأ التنفيذ على أرض فيفاء وتجددت الآمال واستبشر الأهالي عندما أعلن مكتب المديرية العامة للمياه بمحافظة العيدابي عن بدأ توزيع كروت السقيا والتي ستضع حدا لمماطلة سائقي الصهاريج وتسويفهم.
وذكر العديد من المواطنين ( لفيفاء أون لاين ) أنهم أصبحوا يعانون الكثير من المشقة لإيصال المياه لمنازلهم مشيرين إلى أن ذلك أصبح يتطلب منهم الاشهر واضطروا للجوء لبعض الصهاريج الخاصة لإيصال المياه لمنازلهم مشيرين إلى أنه يتوجب عليهم الاتصال بسائق الصهريج لإيصال المياه لكن التجاوب شبه معدوم مع أن كروت السقيا التي صرفت لهم قد انتهى موعدها دون الحصول على تعبئة .
مطالبين الجهات ذات العلاقة بتشديد الرقابة على سائقي الصهاريج بصفة مستمرة.
الجدير بالذكر أن صحيفة فيفاء أون لاين كانت قد نشرت سابقا العديد من التقارير التي تحمل بين طياتها معاناة أبناء فيفاء وشكاويهم حول هذه المشكلة .
أهالي فيفاء مياه السقيا مقطوعة عن منازلنا
استبشر أهالي فيفاء عندما تم الإعلان عن توقيع عقد الاثني عشر مليونا الخاص بمشروع سقيا محافظة فيفاء لكن سرعان ما تبددت الآمال مع بدأ التنفيذ على أرض فيفاء وتجددت الآمال واستبشر الأهالي عندما أعلن مكتب المديرية العامة للمياه بمحافظة العيدابي عن بدأ توزيع كروت السقيا والتي ستضع حدا لمماطلة سائقي الصهاريج وتسويفهم.
بسم الرحمن الرحيم كبر السن محرومين من اسقياء وخاص في شرقي العبدلي والسبب ياتي ما يصل عندكم وسال ليش المتعهد يتعهد يسقي وماعنده سيارة والله والله جميع السيارة الكبيره تصل علي البيت من كلابت اوايت مويه ولكن الله العالم ويش السبب وأنا ارجو من المتعهد بسقيا شرقي العبدلي وهو مدون ثكر اسم يهتم بكبار السن وهو يعرف منهم وأنا أناشد جميع من يقرأ هذه الرساله ان يعلق عليها هل كبار السن مهضوم حقهم او المفروض نهتم بهم وأناأختتم كلامي وقوال اهم شي اباني ومتي يتعهد بشرقي العبدلي ابي والله ثم والله انه يشتري الماء ٣٠٠ريال وصال الويت إلى الخزان يمتعد يمتعهد صبرا ثم صبرا وصبر طال والكن نقول يمكن ترحم شايب عمره فوق ٩٥. سنه ورحم الله سبحانه الله وصان نخدم كبار السن وشكرا ً
المسؤولية ليس ع السائق ع المقاول الذي
اتفقامعه على توفير عددامن الصهاريج لسقيافيفاوتم توفيرهاقبل كتابة العقد على خط العيدابي الدائرلعددكبيرمن الوايتات ثم اختفة ولم نشاهدسوااثنان
وايت لأكثر من نصف فيفا وتم توزيع كروت بحيث يعباللأسره صهريج واحد خلال شهرين.١٢ طن من المسؤول هل هو
السائق.؟ اوالمسؤول الجهة التنفيذيه التي ابرمت العقد مع المقاول الذي لم يفي
بماعليه من الشروط حسب ماسمعناه ورأيناه ع ارض الواقع. تحياتي.
وعندك معرفه يجيك الوايت
ان اعرف بعض سائق الويتات يبيع الوايت 100-150
ومعرفين من خط 8 الى 12الى النفيعه
يجيب الله مطر
نعم كلنا نحن أهالي فيفاء نعاني من متعهد السقيا وهذا هو الفساد بأم عينه مقاول يرتع ويسرح ويمرح ولا حسيب ولا رقيب
تقدمت بشكوى ضد مقاول السقيا قبل فترة إلى محافظ فيفاء وتم الترحيب بالشكوى وأخذت حينها حصتي وأفادني موظفو المحافظة أن الشكاوي ضد مقاول السقيا قليلة جدا ولو أن هناك شكاوي كثيرة ومدعمة بتصديق المشايخ لتم حل مشكلة السقيا منذ مدة طويلة ولكن كثير من المواطنين لا يشتكون للمسؤلين وإنما يشكي بعضهم لبعض
السلام عليكم للأسف ان اتصلت على سائق المتعهد اللي ماسك جهتنا وابلغته اننا نحتاج الى وايت ماء فسألني بفلوس ولا بكروت قلت له لا بكروت قال للي بعد 10 ايام عشان السرى لسه بعيد شوي بعد كذا اتصلت على المراقب وكلمته وقال لي نفس الكلام قلت له طيب انا ما عندي مويه وش اسوي قال لي رح اشتر لك وايت قلت له انا ما ابغى اشتري. ابغى استحقاقي فسألني كم ياخذ معك الوايت قلت له من اسبوعين الى ثلاثه فقال لي مصيرك تشتري وانا ما تنتهي المده المسجلة الا وانا ارسلت لك وايت. سلمت امري لله وانتظرت 10 ايام تقريبا ورحت لموقع التجمع في الداير ولقيت المراقب وكلمته قال لي بعد 10 ايام قلت له انا كلمتك قبل كذا ووعدتني قال هذا الي اقدر عليه المهم قلت له اني بروح اشتكي قال لي روح اشتك في المديريه شوفها في العيدابي وكأنه واثق بأن المديرية لا تستطيع عمل شيء قلت له انا اذا بشتكي ما بروح للمديريه لاني اعرف ان المديريه لوفيها خير ما كان حصل مشاكل المهم انه اخذ رقمي ووعدني بعد يومين والان لي قرابت خمسين يوم ولم يأتيني وايت غير اللي شريته اتصلت على السواق اكثر من 10 مرات ولا يرد. اتمنى من المراقب اذا قرأ كلامي ان يرد.
للامانه والمصداقيه مايقصون عندي 15 شخص وزوجتين يهبون لي انا وقعودين نحنا وايت كل 3 اشهر واها يهبون لو مثلي وايت كل 3 اشهر مساواه وعداله ﻻتوجد الا عندنا وقد نحسد علاها اما الكروت معي 24 كرت مايساوون عند هذا الموزع اي قيمه
حسبنا الله ونعم الوكيل
البلا من المراقبين
مادري هذهي المهزله تستمر حتى متى لان المراقبين لا يحظرون والسائقين يماطلون بالناس
الوايت يبيعونه بمائة وخمسون ريال سائقي وايتات السقيا كيف بالله بيعبون للناس حسب الكروت الممنوحه لهم وهم يحصلون من يشتري منهم ولا يبلغ عنهم الجهات المسؤولة عن السقيا حسبنا الله ونعم الوكيل وانا استلمت كروت في شهر 3 وما قد عبيت الا بواحد والباقي عندي ما ادري وين اوديها
الا اهم مشترينها مني ميد ابيعها جلها بوايتن على امعيد ودمتم سالمين
ناموا يا اهل فيفائنا الحبيبه الاجانب معد لقيوا عيشة الا عندنا الناس قد ذهنو وانحن مسبتين اولادنا عاطلين ومحلاتنا محتلينها الهنود وانحن مسترين عليهم ومقاولاتنا خذوها امجهولين والراعي يرعى ‘وحتى بيع الماشية صاروا الهنود يبيعون ويشترون في المنادي ولاسواق وذا معو نعجة ما يقدر يجنب بها من عيبان والحادي في الوادي .
شهادة حق انا توني ساكن بيتي وكلمت المسؤل وسجلت اسمي ووالله ارسل لي وايت بس والله هذا ايام الربيع وكان المطر ما ينقطع والخزان مليان ام ذلحين معد لهم لا حس ولا خبر يوم جاء الجد وقلة المطر لكن الله المستعان
البخشيش له دور كبير في وصول الماء لمنزلك
وكذلك وجبة غداء رفيعة المستوى مع ملحقاتها الأخرى سوف تمنحك أكثر من خمسة صهاريج في اسبوع