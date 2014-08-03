مراجعات نقدية في الموسوعة الميساء [2]

مراجعات نقدية في الموسوعة الميساء

قراءة في حلقات /

يكتبها – محمد بن مسعود الفيفي

(الحلقة الثانية)

••لكي يخرج علينا المؤلف بجغرافية مختلفة وحقائق تتعارض مع مافي أذهاننا فكان لابد أن يضع عنوانا مستقلا ضمن الفصل الأول تحت عنوان : {فيفا القديمة أكبر } ويقتضي ذلك ابتكار تسمية جديدة كانت هي (بلاد فيفا) ثم يحشد أدلته التي نعرض لها فيما يلي:

الدليل الأول:

ص٤٩/ ينقل من الجوهرة المنيرة للجرموزي قوله ( وبلاد فيفا وهي الأراضي المتصلة ببلاد قحطان في السراة وتهامة إلى قرب ضمد وبوصان) وينقل قوله ( وبلاد فيفا من مغارب نجران بلاد واسعة) ثم ينقل ما قد يتوهمه القارئ نصا ثالثا للجرموزي دون تنصيص : وأما بنو مالك ( يقصد بني مالك) من أهل فيفا ………….الخ . ثم يذكر (يعني الجرموزي) بأن أهل فيفا قبائل متعددة من بني مالك وأهل حبس وآل كثير !! . ثم لا يقفل اقتباسه المتوهم بعلامة تنصيص ولا يحيلك لورقة المخطوط ولا شيء من ذلك.

وأقول: الجرموزي لا علاقة له بجغرافية اليمن ولا الجزيرة العربية ولا يرجع له في البلدانيات أو التقسيمات الإدارية ولا يعتد به في ذلك البتة. ومؤلف الموسوعة لم يذكر أن الجرموزي يكتبها مرة بلاد فيفا ومرة يطلق عليها جبل فيفا هكذا دون ضابط مضطرد بل تعمد (أعني صاحب الميساء ) إلى إيهام القارئ بأنه اقتبس هذا من صعيد واحد فحشده مع التصرف بالنص ودون أن يعزو كل اقتباس إلى الورقة المعنية به من المصدر الذي حقق منه أجزاء عدة كرسائل علمية. وعلى هذا فقد خلا نص الموسوعة من أي إشارة مرجعية أو أقواس مع استباحة النص والتصرف فيه ويمكننا الحكم على الدليل الأول بالسقوط وعدم الأهلية للقوادح المذكورة .

الدليل الثاني:

٤٩/ عن الشرفي في اللآلئ المضية ( المضيئة) قوله: إنه كان لأهالي فيفا أسواق وبلاد تتصل بتهامة.

وهو لا ينقل نصا ولا يحيلك إلى الورقة من المخطوط ولا شيء من ذلك.

وأقول : ليس في هذه العبارة ما يفيد وجود جغرافية تمتد من تهامة قحطان إلى ضمد يطلق عليها بلاد فيفا الواسعة !!

بل يعلم بالبديهة أن جبل فيفا هو الاقرب جغرافيا للحزون بل وتهامة وهو الجبل الذي ذكره الأمير نصر بن ماكولا أنه يرى من ضمد. ومن البديهي أيضا أن كلمة (الاتصال) لا تعني امتدادا لفيفا إلى تهامة أو تماسا أو ملاصقة أو مجارة بمقدار ما نفهم أن فيفا وسفوحها مأهولة بالعمران ذات تواصل تجاري مع تهامة يتم فيها تبادل السلع. والنص أعلاه أغار عليه التصرف من قبل الباحث فأصبح خارج الاحتجاج خلوا من أي تقسيم إداري ينص على وجود جبل يعرف بفيفا إلى جانب مجموعة جبال تعرف بفيفا ولكنه تحميل للنص لما لايحتمله وتكلف بين جلي وكان أجدر بالكاتب سيما وهو أعلم بجغرافية فيفا وهو أحد أبنائها تعديل وتصحيح ما خلط فيه الجرموزي أو غيره وهذا ماننتظره ونتوقعه من باحث نعده من أهل فيفاء ومن باحثيها فكان على خلاف ذلك حيث جاء يعزز أخطاء الواهمين ويدعمها.

الدليل الثالث:

٤٩/ عن الكبسي محمد بن إسماعيل قوله ( وبلاد فيفا وهي أرض نازحة متصلة ببلاد قحطان وفي التهائم إلى قرب وادي ضمد.. ثم في السطر الثالث يكتفي الباحث بوضع نقطة متناسيا إغلاق القوس أو وضع حاشسة يحدد الورقة التي اقتبس منها .

وأقول : هذا النص الذي فتح الباحث له قوسا في مستهله ولم يغلقه هو كلام الجرموزي أعلاه رغم التصرف الطفيف الذي طرأعليه (أعني نص الجرموزي) وبلاد فيفا وهي الأراضي ….. نجد العبارة هنا أصبحت ( وبلاد فيفا وهي أرض نازحة) بدل (الأراضي) ..ثم نقرأ نفس النص دون أن تتغير بقية الفاظه. وسواء كان بفعل تصرف الباحث أو الناسخ فليس هناك فرق بين النص المصدر للجرموزي وبين من نقل عنه كما سنرى والباحث تعمد إغفال المرجع الذي نقل عنه أو اقتبس منه للكبسي إذا ماعلمنا أن تراثه في التاريخ خمسة عناوين أشهرها اللطائف الذي ذكره الباحث في قائمة المصادر نهاية الجزء الثاني. وعليه فهذا التعريف آفته الجرموزي لم يحضر ولم ينظر بل كان معوله في هذا التخليط على بعض المكاتبات وخطابات الحملة التي تصل لشهارة معقل الإمام محمد بن القاسم فلا يعتد بنص الجرموزي هذا لا في جغرافية ولا تاريخ ولا أنساب .

الدليل الرابع

٤٩/عن الجرافي قوله : وبلاد فيفا أرض نازحة متصلة ببلاد قحطان في السراة وفي تهامة إلى قرب ضمد … وفي السطر الثالث يضع نقطة ولا يحيلك لشيء.

وأقول : هي محاولة يائسة بائسة من الباحث للاستكثار والتقوي فكرر الشاهد نفسه لمجموعة نقلوا عن الجرموزي وإلا قد علمت الإنس والجن أن لا شيء بين أيدينا غير ماذكره الجرموزي وحسب. وقد أشرنا سابقا أن لا دليل فيه لعدم الاضطراد .. والحدود المذكورة في النص إنما هي المنطقة التي استهدفتها حملة الإمام وجرى اجتيازها من قبل الجند وبموجب هذا النص للجرموزي وقع الغلط التاريخي في وصف سكان فيفا بتلك الأوصاف الباطلة التي ذكرتها البسام في كتابها (الإمام محمد ابن القاسم في اليمن ) فلاتصح أبدا .. وربك أعلم أي ديرة كانوا يقصدون وفي أي أرض صادفوا مثل تلك الحكايات المشينة التي لا تصدق في فيفا وأهلها العرب الكرام . فالجرموزي ومثله الشرفي عندي غير ثقتين فيما روياه عن فيفا ولا أثق بهما في غير ذلك . ولو وثقهما مؤلف الموسوعة الميساء ولا أظنه سيفعل فإن التوثيق سيجر عليه الويلات والطوام التي تقتضي مسبة الدهر .. فاسألوه عما حكياه في حق أهل فيفا هل يصح؟ وسترون جوابه!!.

الدليل الخامس:

٤٩/عن موسوعة المدن والقبائل اليمنية للحجري قوله ( حاشية)

فيفاء : بلد واسع من بلاد خولان بن عمرو بن الحاف ….. ا. هـ .ثم يحيل للنص ص٦٣٦ من المجلد الثاني.

وأقول : بلد واسع ؟؟ أين حدوده ؟؟ ..هذا كلام مرسل دون قيود وليس فيه ما يعتمد عليه كي نتصور هذا الاتساع واليمن بلد’ والسعودية بلد’ وسوريا بلد والقول يحتاج إلى ضبط وعند البلدانيين الكلاسيكين بلاد البحرين وبلاد السودان رغم الفرق الشاسع في المساحة كما تكون عند المعاصرين مصر بلد وقطر بلد .

الدليل السادس :

٤٩ / ٥٠ / يقول الباحث نفس الصفحة : ( وذكر الويسي صاحب كتاب اليمن الكبرى : أن فيفا وبني مالك وثهران من مآتي وادي بيش من الجهة الغربية ) . كل هذا دون أن يشير لنص مقتبس او أي إحالة.. ثم يدافع عما اعتقده اقتباسا فيقول ص ٥٠ : ( ونحن نعلم أن مآتي وادي بيش وروافده كثيرة جدا ومنها جبال الريث كجبل القهر ( وادي لجب) الجبل الأسود جبل العزيين. وحتما أن الويسي لايقصد هنا أن من مآتي وادي بيش جبل فيفا المعروف حاليا بل يقصد أحد جبال ( بلاد فيفا الواسعة ) التي ربما اشتهرت في زمن الهمداني ب أنافية .

وأقول: نحتاج هنا لجرعة يسيرة من التشريح فلقد عطف فيفا على بني مالك فقال ( فيفا وبني مالك وثهران ) من مآتي بيش … فإن صح النقل فهذا دليل يدحض كل ما دندن حوله صاحب الموسوعة من وجود شيء له الاسم والصفة: (بلاد فيفا الواسعة) طالما عطف إليها بني مالك إلا أن تكون خارج هذه المنظومة التي اخترعها صاحب الموسوعة؛ فلو قال ..اعني الويسي : ومن مآتي بيش مجموعة من الجبال الوقعة أواسط بلاد فيفا ؛ حينها يمكن اعتباره شاهدا على وجود شكل جغرافي يعرف بهذا الاسم لكن الحقيقة يبقى شكلا صوريا لا وجود له إلا في رأس مؤلف الموسوعة الذي تجاهل العطف والمعطوف عليه ولم يصحح الخطأ الجغرافي الذي وقع فيه الويسي وكان حق القارئ على المؤلف أن يبين أن هذا قول من لايعرف المكان لا أن يفسر هذه السقطة بما رأينا بحيث جاء هذا الاقتباس مقوضا لكل ما أسس له .

ويضيف:

(كل هذه التعاريف القديمة ومنذ قرون عديدة وكذلك الحديثة تدل دلالة واضحة وتجمع بأن فيفا كانت في الماضي أكبر مساحة من وقتنا الحاضر بكثير) ص٥٠.

وأقول: لا إجماع ولا ما يحزنون وإنما هو نص واحد لمطهر الجرموزي ولا سواه تناقله القوم حرفيا وعلى غير بصيرة أوهدى حتى أراد الباحث توظيفه لدعم فكرة آمن بها وتعصب لها وسعى هرولة باتجاهها دون أن تفرض نفسها عليه وتبقى (بلاد فيفا الواسعة) شيء لا دليل عليه .

ثم يقرر باطمئنان قائلا (ولذلك فبلاد فيفا الواسعة قديما لم يكن يقصد بها جبل فيفا الحالي بمساحته الحالية بل كانت تشمل جبل فيفا الحالي وجبال بني مالك وحريص الحشر وهذا أمر مؤكد كما شاهدنا في المراجع والمخطوطات آنفة الذكر ‘ بل ربما شملت بعض المجاورين كهروب ومنجد بل وربما الريث لان حدودها كما رأينا الى سراة وتهامة قحطان وإلى القرب من ضمد.) نفس الصفحة من الجزء الأول.

وأقول : هذا ما يبحث عنه ولو لم يجد ما يتعلق به لابتكر أدلة توصله لما في ذهنه فهذا المط والتمدد الجغرافي سيوفر له أساسا عريضا للبناء فهل سيستغله ؟ سنرى!!.

ثم تأتي مرحلة التأصيل واعتماد المصطلح فيضع لها تعريفا بقوله (إذا قلنا بلاد فيفا فالمقصود بها مساحة كبيرة يدخل فيها مجموعة جبال وسهول وفيافي وقفار وأودية ومنها (ركز على قوله منها) ومنها جبال فيفا ومن فيها وجبال بني مالك ومن فيها وحريص الحشر وربما بعض القبائل القريبة ؛ أما إذا قلنا جبال أو جبل فيفا فنقصد به جبال فيفا الحالية بما فيها… وإذا قلنا جبال بني مالك فإنما نقصد جبال بني مالك الحالية بما تحمله من قبائل… أما قديما فكانت هذه الجبال وهذه القبائل بمجموعها تعرف ببلاد فيفا الواسعة ) نفس الصفحة .

وأقول: بلاد فيفا’ وجبال فيفا؛ وفيفا’ وجبل فيفا’ اسم واحد للجبل المعروف عينه ولم يرد في التراث المنقول كتابة أو مشافهة تقسيما جغرافيا كهذا أو يقترب منه ومؤلف الموسوعة الميساء هو المسؤول عن اختراعه وإخراجه للناس فلوى لأجل ذلك أعناق الأدلة وتكلف التأويل والتصرف في النصوص كي يظهر بعلم جديد .

والمعروف أن جغرافية الدول والممالك والكيانات السياسية وحدها من قد تصاب حدودها ورقعتها الإدارية بالانكماش أو التتمدد وفقا لنفوذها وانحساره .. أما الأمكنة والشواخص الجغرافية كفيفا فتظل على حالها دون زيادة أونقصان .

لكن الباحث يضيف بهدوء ودون ضجيج قوله ( ويذكر كبار السن في وقتنا الحاضر أن مساحة فيفا تمتد لأكثر من مساحتها الحالية ولا زال البعض منهم يذكر بعض الأماكن في القبائل المجاورة كانت تحت ملك فيفا حتى وقت قريب ) ص٥٠

قلت : لا يتحدثون عن مقاطعات اخترمت من فيفاعلى أن الجميع وليس كبار السن يعلمون منازعات حول مراعي القدة وبعض الأطراف لجورى والمشرق وليست قديمة بل معاصرة ومعاصرة جدا وتلك المنازعات يتم الفصل فيها من قبل شيوخ الحدود من الجهتين. أما عدى ذلك فمحض أوهام.

ولنتساءل: ما الذي يترتب على ابتكار مسمى ( بلاد فيفا الواسعة) مع وجود اسم (جبل فيفا ) كعلم مستقل لا يقصد به الأول؟ ولأقترح بعض المهمات التي يوفرها هذا الاختراع فيما يلي:

١- البحث في نقطة أرحب وأراض واسعة والخروج بغلة وفيرة تستحق النظر .

٢- المحافظة على سلامة العنوان ليظل (فيفا ) ويبقى مطابقا لما يتم نشره فلا يتعارض العنوان مع المضمون.

٣- استعداد هذا الحيز الجغرافي الرحب لاستيعاب ما يصل لأيدهم مما يستحق التدوين والخوض في الأنساب وخلافه كما رأينا في إصداري الحسنين: الاستقصاء والميساء .