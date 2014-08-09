مراجعات نقدية في الموسوعة الميساء [3]

•• فيما يخص جغرافية فيفا التي اعتقدَ المؤلف أنها كانت مختلفة زمن حملة الإمام محمد بن القاسم فنقل عن الجرموزي كل النصوص التي نُقلت بدورها عنه ليستدل بها فبينتُ في الحلقة السابقة الخطأ الذي وقع فيه الجرموزي ومن تابعه وأشرت إلى أنه عندي غير ثقة فيما دونه عن تلك الحملة وكلامه لا يعتد به في جغرافية فيفا وتاريخها وأنسابها ولا أحسب المؤلف حسن بن جابر الحكمي إلا سيتنبه لذلك ويزهد عن تخليطات الجرموزي ويطرحها جانبا عن قناعة تامة بهزالها ومخالفتها للواقع التاريخي وقد يقول قائل : إن مؤلف الموسوعة الميساء قد وثقه بالجملة عندما نقل عنه.. وسكت عن حاله في روايته .
وأقول : الرجل باحث اجتهد ولم يكن يتصور سلفا مغبة الأخذ من المؤرخين الضعفاء المدلسين الكذابين أمثال الجرموزي صاحب الطوام المهلكات الصيالم فلا لوم عليه لعذر كالجهل بحاله. أما تاريخ فيفا وجغرافيتها وأمجاد قبائلها فلايرجع لها عند الجرموزي الكذاب وأمثاله الهالكين.
وعلى هذا فليس صدقا القول أن هناك فيفا قديمة كانت تتمدد من تهامة قحطان حتى مشارف ضمد !! وإنما الصدق حين يقولون : (فيفا من الحلفة للميثة ) ومن قال خلاف ذلك فقد جانب الصواب . ومن أراد أن يكتب ويؤرخ ويؤلف عن فيفا فليسأل الأدنى من أهلها ينبيه عن حدودها فلا يخرج علينا بجرموزي لا يعتد به في أي شأن يتعلق بفيفا فهو سيكون به أجهل وٱبلغ جهلا.
ونعود لاستنتاج الباحث الأخ حسن جابر الحكمي الذي يجد بأن هذه البلاد الواسعة قد اختارت أن تكون وسطا بين شعوب الأرض المحيطة فقال:
(ولذلك فهذه البلاد الواسعة كانت ذات موقع محايد بين مواقع قبائل مذحج وقبائل خولان وقبائل الأزد وبعض القبائل العدنانية ) ص٥٠
وقد يكرر نفس الذي ذكره فيقول:
(وقد اتضح لي بعد دراسة موقع بلاد فيفا وبعد التدقيق والتمحيص لحدودها المبينة على الخريطة بأنها أرض واسعة تقع بين مواقع مشهورة حيث يحادها أجزاء من بلاد خولان… وتجاورها بلاد مذحج …وقبائل جنب …وبعض القبائل العدنانية … ولأزدية) ص٥٢
فهنا الباحث قد تعجل كثيرا في الاستنتاج ولم يتأمل منطقية ماقرره بأن فيفا الواسعة تقع في فج أفيح على ملتقى الأعراق فلا هي إلى أمة دون سواها أي ليست إلى خولان صرفا ولا إلى مذحج صرفا ولا إلى الأزد صرفا ولا إلى عك صرفا وإنما ستكون بقدرة قادر خليطا من كل ذلك .
والمعنى: أن بلاد فيفا أصبحت خارج المنظومة الخولانية بحيث أصبحت خولان من حدودها وتلك مجازفة في غاية الجرأة ‘ ومهما كانت هذه المغامرة ستفتح أمامه نافذة (واسعة) على الأعراق المختلفة وتوفر له بيئة مثالية لاقتراح مزيج غير محدود من الأصول والسلالات العربية والانتماءات المتعددة إلا أن ثمن ذلك سيكون باهضا !.
فهذا التشكيل الجغرافي الجديد من شأنه التأثير على واقع الأنساب في فيفا وذلك ما صرح به الباحث قائلا:
(وإلا لو كانت تعود إلى جد واحد كخولان مثلا أو مذحج لما عرفت ببلاد فيفا بل ستكون امتدادا لبلاد خولان المجاورة)ص٥٣
قلتُ: مهما تعددت المسيات فلا تعني إلافيفا المعروفة ولاعبرة في ذلك الحشد فهو باطل مهما توقعه الباحث معالجة مثالية قد تخرج فيفا من بلاد خولان التي يعتبرها الشاعر يحيى بن محمد العبدلي مرتع بازله حيث يقول:
شبات في ساق الغراب ازول واستدير
وانشد من الدير
بلاد خولان ابن عامر ملك بازلي.
وفيفا تعرف ذلك شعرا ونثرا تاريخا ونسبا فلم الافتئات والتجني ؟. وفيفا امتداد لديار خولان بن عامر وفيفا رأس حربة اليهانية كما هو معروف منذ الأزل تماما كما أن منبه رأس حربة فرود وما زال القيل للكتلتين اليهنوية والفرودية في قبيلة آل سعيد من بني مالك منذ الجاهلية أي من قبل البعثة. وهو اليوم صاحب عثوان .
ولأن فيفا تحيطها قبائل يهنوية وفرودية تنتسب لخولان بن عامر …من الجنوب والجنوب الغربي حريص يهانية من خولان .. ومن الغرب والشمال الغربي قبائل بلغازي فرود من خولان.. ومن الشرق والشمال الشرقي قبائل بني مالك يهنوية من خولان .
هل هذه حدود فيفا الثابتة أم لا؟ وهل هذه القبائل هي لخولان بن عامر أم لا؟.
فكيف ستكون ردود الفعل من القارئ الذي يعرف هذه الحقائق فيجد الباحث قد ساق له معلومات مغايرة تتشبث بالواهي من الدلائل التي لا تصح ؟.
الم يقل الباحث إن فيفا تحاد خولان . أي ليست منها وإنما تقع على حدودها ..فهل صدق أم لم يصدق في ذلك ؟ .
من ناحيتي أجده مجانبا للصواب.
ثم ألم يقل الباحث : لو كانت فيفا من خولان لما سميت فيفا؟.
من ناحيتي فلم أجده مصيبا فيما قاله.
وتلك بعض الخسائر التي تكبدها الباحث لقاء جنايته في هذه التقريرات غير المحسوبة .
والحسن بن أحمد الهمداني في صفة جزيرة العرب يخالف الباحث في جغرافية بلاد خولان عندما سردها في نص طويل ختمه قائلا :
( فهذه بلد خولان على حد الاختصار وأغوارها داخلة في تهامة أبزان وأم جحدم وفي أعلا السراة إلى سراة جنب) الصفة ص ٧٩
أنظر الصورة المرفقة .
وقال أيضا ( ومخلاف عثر ساحل جليل ومدينة بيش ورحبة أبراق وفيه من الأودية الأمان ووادي بيش ووادي عتود ووادي بيض وريم وزنيف ووادي العمود وهو لخولان وكنانة والأزد) الصفة.
يقصد أعلاه لخولان .
جاء الإصرار على أن فيفا الواسعة التي استنبطها الباحث ليست من بلاد خولان وأنما تقع في حدودها ليقرر أنها خليط من أصول متباينة شملت كل العرب تقريبا فجاء التكريس لهذه المعلومة الجديدة في سلسلة متصلة متواترة من العبارات المتكررة على ثلاث صفحات ٥١ و٥٢ و٥٣..إنها (الأحلاف) حيث جاء التكريس في عملية طرق متواصلة فقال:
١- (فهذه البلاد …. سكنها مجموعة من القبائل المتحالفة)٥٠
٢- (بحيث أصبحت كل تلك القبائل المتحالفة …. لاتعرف إلا بقبائل خولان بن عامر)٥٠
٣- (وهي ليست كذلك إنما هي عبارة عن مجموعة أحلاف تجمعها بلاد فيفا)٥١
٤- (وتحمل تلك الجبال …. العديد من القبائل الخولانية والمذحجية والأزدية والعدنانية المتحالفة)٥١
٥- (بينما هي في الواقع مجموعة قبائل متحالفة) حاشية ٥١
٦- (ولذلك فبلاد فيفا خليط متحالف من بعض خولان وكندة ومذحج والازد والعدنانية)٥٢
٧- (فكل تلك القبائل المتحالفة … قد جمعتهم عدة أحلاف)٥٢
٨- (وقد ظهر أثر تلك الأحلاف في شخصياتهم المختلفة عن شخصيات البلدان المجاورة)٥٢
٩- فخرجوا بعد تلك الأحلاف والاتحاد والمصاهرة واختلاط الدماء والأخوة …) ٥٢
١٠- (بثقافة وبلهجة شبه موحدة لأحلاف قبائل فيفا الواسعة)٥٢
١١- (لأنها عبارة عن بلاد متوسطة بين تلك البلدان المجاورة تحمل خليط واسع ( خليطا واسعا) من القبائل الخولانية والمذحجية والأزدية والعدنانية)٥٣
١٢- (لأنها وكما ألمعنا بلاد بها العديد من القبائل المتحالفة والتي تعود لأكثر من جد)٥٣
١٣- (إن مساحة هائلة كهذه …التي يطلق عليها بلاد فيفا الواسعة وما تحمله من قبائل متحالفة لايمكن أن تعود لجد واحد)٥٣
١٤- (بل إن التفسير المنطقي أنها بلاد واسعةتحمل العديد من القبائل المتحالفة التي تعود لأكثر من جد كخولان ومذحج وأسد وعدنان وغيرهم ربما!!)٥٣
١٥- (ولكن لأن قبائل بلاد فيفا ومنها قبائل جبال فيفا تجمع العديد من القبائل المتحالفة المختلفة الأجداد ويلفها الغموض)٥٣.
قلتُ: هذا الضغط والإصرار المحموم لايبرره الواقع ولا يكاد طالما كانت قبائل فيفا تعرف جيدا لمن تنتسب ولم يفقدوا نسبهم ولم يختصموا لأي جد يذهبون ولم يسمعوا بتلك الأنساب من قبل .. ووالله أن بعضهم سألني ماهو مذحج المذكور؟ أهو أمر جيد أم لا؟!!.
من زمان نقلتُ لكم عبارة مشهورة لدى العرب وهي ( الناس مؤتمنون على أنسابهم) فلماذا كلما ألف مؤلف عن فيفا أقتحم أنسابها يقص ويفصل وينسب من تلقاء نفسه إلى فلان وعلان زورا وبهتانا .. فأما فضيلة الشيخ علي بن قاسم الفيفي وهو أول من ألف عن فيفا فينسبها لخولان بن عامر وقد وافق روايتهم وأصاب .. وأما صاحب الاستقصاء فينسبها لمذحج وقد خالفهم ونسبهم إلى غير أبيهم..وأخيرا صاحب الميساء ينسبها إلى سبعة أجداد متفرقة وقد خالفهم ونسبهم لغير من ينتسبون إليه .
فماهذا التخليط والعك في أنساب فيفا وقد انتسبوا لخولان خلا الأسرة التي تنتسب للأشراف ؟.
والأنساب قضية لا تحتمل الأخذ والرد والاجتهادات من كل عابر.. وأهل فيفا قد يتجاوزون عن أبنائهم بدافع الشفقة والحدب وإلا فهذا الخلط والعك غير مقبول وليجرب المجربون وهواة التأليف في أي حقل معرفي آخر غير أنساب قبائل فيفا طالما ليس فيها التباس ويسعهم ما ذكروه ونقل من ينتسبون إليه دون تغيير ولا يجتهدون فيما لا يجوز فيه الاجتهاد.
يقول المؤلف حفظه الله:
(وسنرى … أن البعض ممن أرخ لتلك الفترة الزمنية ( مستهل القرن الحادي عشر ) لم يصنفوها كقبائل خولانية أو أي تصنيف آخر مع أنهم قد صنفوا بكل وضوح قبائل خولان وغيرها) ص٥٣
قلتُ : فمنهم الجرموزي الذي نقل عنه الشرفي والجرافي والكبسي ؛ وعلى سقم عبارته وتخليطاته فإن الباحث قد عده مصدرا ونقل عنه دون أن يلتفت لعبارته التالية التي نقلها الكبسي في لطائفه ص ٣٢٤ قائلا (ووقع بعد ذلك خلاف بعض خولان الشام… فأرسل الإمام المؤيد أخاه الحسن بن القاسم في عسكر كثير …)
ثم يسرد تحركاته وغزواته في خولان إلى أن توجه لبلاد فيفا؛ ألم يقرر بأن خولان الشام وقع منها خلاف ؟ من ناحيتي لا أجد الباحث ملزما بالنقل عن الجرموزي أو غيره ممن نقلوا عنه.. لكن وقد اقتبس منه وتخندق في صفه فلماذا تجاهل عبارته تلك ونفى أن يكون أيا من المؤرخين بعد الألف قد عد فيفا من خولان؟؟.
هل من مجيب ؟ الٱمر متروك للقارئ المنصف.
وفي موضوع اللسان نجد الباحث يقول:
(ولعل وجود بعض القبائل العدنانية … كان له صلة كبيرة بوجود الكثير من الكلمات العربية الفصحى وانتشارها في بلاد فيفا ) ص٥٢
قلتُ: فهذا استدلال عجيب غريب.. ومبحث في غاية التعقيد وكيف يمكن معالجته ؟!! ولا سبيل إلى الإحاطة بحدوده فاللسان نعتقده عربي فالأمة عربية .. وكيف يمكننا فرز الأعجمي ثم ننسبه لخولان ونميز الفصيح وننسبه لعدنان .. والمسألة تبدو عويصة جدا … ولنفترض أننا طلبنا من الباحث أن يحل لنا هذا اللغز فيسوق لنا أمثلة الفصيح من ألفاظ العدنانيين الداخلين في فيفا … وفي المقابل يسوق لنا أمثلة من غير الفصيح الذي يدور على ألسنة قبائل فيفا من غير العدنانيين.. ثم ما مدى حدود العجمة التى أصابت اللسان العدناني لقاء اختلاطهم بقبائل فيفا ذات الألسنة غير الفصيحة؟!!.
شخصيا إجد هذا نتيجة حتمية لما بني على باطل .. وليس هذا فحسب فالباحث لديه رؤية شاملة لمسمى ( خولان ) فما هو يا ترى؟! تأمله حين عثر على الخول يقول ( ولذلك أقر العلامة المؤرخ القاضي محمد بن أحمد الحجري صاحب كتاب مجموع بلدان اليمن وقبائلها ماذكره ياقوت الحموي عند تعريفه لخولان حيث قال بعد أن عرف خولان بن عمر بن الحاف قضاعة قال: ويجوز أن يكون فعلان من الخول وهم الأتباع؛ إذن فهناك حلفان عظيمان (!!) قسم(!!) قبائل خولان إلى قسمين يهنوي ( يهانية) وفرود ( فرودي) وليس بالضرورة أن تكون كل تلك القبائل من صلب النسب ففيها من الاتباع أيضا كما رأينا) ص٧٧ ج١.
قلتُ هكذا إذن الخول هم الاتباع وقبائل خولان ماهي إلا مجموعة من الاتباع التي لايجمعها نسب بل أحلاف.
لاتعليق!!.
وللحديث بقية بمشيئة الله في الحلقة القادمة .
بسم الله الرحمن الرحيم
1/ارى الناقد محمد مسعود أصاب كثيرا في نقده هذه المرة وباسلوب نقدي جيد ومتزن
2 /الناقد يجزم بان قبائل فيفاء كلها خولانية بالنسب والناس كما يقول مؤتمنون على انسابهم فاين يذهب بآل الصلت مثلا وهم معروفون ويعترفون بهذا الاسم بانهم آل الصلت وآل الصلت من بني الحارث المذحجية المعروفة وهم يعرفون هذا الاسم ويحفظونه ويتوارثونه لانهم مؤتمنون على نسبهم ومع انهم حفظوا ذلك الاسم ليميزهم عن خولان إلا أنهم بتقادم الزمن نسوا أنهم من بني الحارث فالأمر يعود لأكثر من الف سنة على رحيلهم من موطنهم وظنوا انهم من خولان نسبا وهذا دليل على ان الناس رغم انهم مؤتمنون على انسابهم فهم قد يختلط عليهم الامر بعد عدة اجيال وقرون فينسون من اين هم في الاساس لعدم اهتمامهم بذلك ولظن الاجيال اللاحقة بانهم من جد واحد هم وجيرانهم فكيف سيجيب الناقد على هذا المثال
3/أليس الأشراف عدنانيون فهل ذكر المؤلف غير ذلك إذا يوجد بفيفاء خولانيون ومذحجيون وعدنانيون ولم يبق إلا الأزد وقد وثق موضوع الأزد ووجودهم في فيفاء وما جاورها بالوثائق والدلائل
4/لا يعيب فيفاء أن يكون اهلها من عدة أجداد ولا يعيب خولان أنها جاورت وصاهرت تلك القبائل وهذا التجاور بين القبائل موجود في شتى أنحاء الجزيرة العربية وفي كل البلاد العربية
5/ موضوع اتساع بلاد فيفاء قديما من عدمه لا شأن له بوجود قبائل غير خولانية في فيفاء لأن هذا هو الواقع والكل يعرف ذلك وقد أخطأ المؤلف بالاستشهاد بتعدد اصول قبائل فيفاء على اتساعها قديما واصاب الناقد في هذا الجانب
6/أصاب الناقد كثيرا في موضوع فصاحة اللهجة فمن غير المسلم به أن فصاحة اللسان هي حكر على قبائل عدنان بل الفصاحة في كل قبائل العرب ولا سيما خولان فلسانهم فصيح سواء جاوروا العدنانيين أم لم يجاوروهم كما أن قبائل عدنان ليست كلها فصيحة بل كل القبائل سواسية ماعدا قريش قديما فقد كانت الأفصح وقريش لم يأتنا منهم إلا الأشراف وهم اسر قليلة لا يمكن ان تؤثر في الفصاحة إضافة إلى مجيئهم في أزمنة قريبة تكاد فيها الفصاحة قد اضمحلت من قريش وغيرها إلا عند التدوين والمخاطبات الرسمية وقد كان ذلك في فيفاء شبه منعدم إلا ما وصلنا من معاهدات كتبها اناس ليسوا من فيفاء وهناك بعض الوثائق الفيفية لبعض القبائل لا يتجاوز عمرها 200 سنة فهي ذات عهد قريب وهذا الأمر لم يوفق الكاتب فيه ابدا
7/أتفق مع الناقد في عدم صحة الاستدلال بكلمة (خول) على أنها تدل على الأحلاف وأن خولان ماهي إلا مجموعة أحلاف والكاتب ذكر كلمة ربما وهذا يعني انه لم يجزم بذلك ولكنه أوردها كسند لتقوية ما يريد أن يستنتجه من وجود أحلاف وهذا خطأ للمؤلف كان ينبغي تجنبه فليس بشاهد قوي ولا حاجة حتى لإيراده لأن خولان بن عامر معروفة حتى من قبل الميلاد والنقوش تذكرهم وياقوت الحموي بنفسه أخطأ في ذلك أيضا
8/وجود الأحلاف ممكن دائما في كل زمان وفي كل مكان حتى بين القبائل ذات الجد الواحد لأن التحالف يتكون لاسباب عديدة ولا علاقة مباشرة للنسب في ذلك ولكن المصالح المشتركة والحاجة لذلك التحالف هو الذي ينشئ التحالفات ووجودها لا علاقة له باختلاف الأجداد ولا بكون الجد هو جد واحد
9/أصاب الناقد في ملاحظته على الكاتب قوله إن فيفاء ليست من خولان وإلا لكان المؤلفون ذكروها ولكن الكاتب لم يحالفه الحظ في استخدام التعبير الصحيح لإيصال فكرته فهو من أجل إثبات تعدد اجداد قبائل فيفاء استشهد بعدم ذكرهم لفيفا أنها ضمن بلاد خولان وهو لا يقصد ذلك بل يقصد ان المؤلفين الذين نقل عنهم يعلمون بأن في فيفاء قبائل غير خولانية ولذلك لم يذكروها عند ذكرهم لبلاد فيفاء مع انهم يذكرون كل بلاد خولان عندما يتطرقون لاحدها ولكنه خلط بين الأمرين ولم يوضح ذلك واستشهاده غير صحيح لأن الجرموزي والكبسي وغيرهم ذكروا فيفاء بأنها متصلة ببلاد خولان كحدود فيفاء في بلاد خولان وليس على انها ليست من خولان وهم ومن جاورهم هم خولان الشام والمولفون السابقون لم يعلموا بماهية قبائل فيفاء ولم يتطرقوا لذلك بل وصفوا الحدودكجزء من كل ولأنها معروفة بأنها من خولان تجاوزوا ذلك لعدم اهمية ذكر خولانيتها في كل سطر ولأنهم ذكروا مسبقا بأن الإمام متوجه لمحاربة خولان الشام ومنها فيفاء أو بلاد فيفاء
10/أصاب الناقد في مأخذه على الكاتب في قوله (لوكانت فيفا من خولان لما سميت بفيفا) وأقول ما دخل اسم فيفاء في خولان وماذا كان سيكون اسمها لو كانت من خولان ?وهذا خطأ ما كان ينبغي للمؤلف الوقوع فيه ولكن جل من لا يخطئ
11/الناقد مسح بالجرموزي الأرض وهو عنده من غير الثقات رغم أن هنالك الكثيرون من المؤلفين نقلوا عنه لأنه ربما كان المصدر الوحيد لتلك الحقبة ولكن نريد السبب أو الأسباب التي جعلت الناقد يرى أن الجرموزي بالذات مصدر ضعيف وانه فعلا مدلس وكذوب ومع ذلك فهل من مصادر أخرى يعتد بها غير الجرموزي رغم أنني أوافق رؤية الناقد إن كان الجرموزي هو أول من كتب أسباب الحرب على فيفاء عام 1035 وأنتظر الرد من الناقد لأنني لا أملك كتاب الجرموزي ولا أعلم عن تاريخ الجرموزي وسيرته
12/أصاب مؤلف الموسوعة فيما يخص تعدد أنساب قبائل فيفاء القديمة والحديثة وأخطأ في رأيي المؤلفان السابقان وهما حسن بن جابر الثويعي وعلي بن قاسم الشيخ والقاضي المعروف في نسبة جميع القبائل دون تفصيل وتدقيق لخولان بن عامر وهذا معروف حاليا وموثق بأن في فيفاء قبائل ليست خولانية كالأشراف وآل الصلت
هذا رأيي كتبته والله بدون انحياز لأحد كما وعدتكم فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكور أخ محمد ونحن ننتظر مقالاتك على أحر من الجمر ، ومجرد دراستك لكتاب الاستاذ حسن والرد عليه لهو دليل اهتمام منك ودليل على أهمية الكتاب ، لا كما يعتقد البعض انك ترد لمجرد النقد أو لأنك تريد الانتقاص من الكتاب والكاتب !
واسمح لي أن أطرح بعض الملاحظات التي أرى من المناسب طرحها
اولا : لا أدري لماذا يعتمد البعض على روايات هذا العنصري المسمى بالجرموزي والذي سطر الاخبار المسيئة عن كل من عارض الحكم الطائفي الذي ينتمي اليه !
واعتقد أنه لو عاش الجرموزي في هذا العصر لحق لجميع مخالفيه أن يحاكموه ، وخاصة من انتقص من قدرهم من القبائل المعارضة لحكم الامامة في وقتها ، ومن المعلوم أن من أصول بعض أهل المذاهب الكذب على المخالفين ورميهم بأقذع التهم .
ونتمى من جميع الباحثين وعلى رأسهم الاستاذ حسن يتجاهلوا هذا الرجل ، وأن يحذو حذو غيرهم من الباحثين الذين سبق وأن تنبهوا لخطر الرجل ونتمنى أن يتبرأوا من كل ما سطرت يده ونسأل الله أن بنتقم منه .
ثانيا : مسمى فيفاء كان لا يطلق الا على ما ارتفع من ما يعرف بجبال فيفاء اليوم أي أنه كان يطلق على أجزاء من فيفاء اليوم .
ولم تغلب هذه التسمية على جميع قبائل فيفاء ومناطقها الا في العصور المتأخرة ، ولا ذكر لفيفاء بهذا المسمى في الكتب المعتبرة والمحايدة القديمة .
وحتى المناطق السهليه التابعة لفيفاء اليوم مثل الحقو والجوة الى وقت قريب ونحن لا نعرفها الا بمسمياتها الموجودة الى اليوم بالرغم من تبعيتها لفيفاء .
ولو كان اسم فيفاء مشهورا كما ذكر الباحث لما اغفله المؤرخون الذين اوردوا اسم نافيه ودفا وضمد وغيرها من المعالم المجاورة .
وقد يستغرب البعض أن النسبة الى فيفاء ( الفيفي – الفيفاوي ) تعتبر حديثة جدا ، فلا وجود على مر التاريخ لعلم من الأعلام يسمى الفيفي ، فقد كان الناس ينتسبون الى قبائلهم ( مثل المدري الحربي أو العمري …..)
وانما ظهرت تسمية الفيفي بعد ظهور الوثائق الرسمية التي تطالب بالفخذ والقبيلة فصار الاسم فيما بعد ( العبدلي الفيفي والسلماني الفيفي …. الخ )
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
احسنت يا أخ جابر ولكن ما المانع بأن تكون فيفا او بلاد فيفا أكبر اتساعا في زمن من الأزمنة خصوصا عندما تحضى بالنفوذ والسيطرة والقيادة على سائر القبائل المجاورة وهنا أتساءل وأسألك لماذا كان جبل صماد أشهر من جبال فيفاء في الجاهلية وعصر صدر الإسلام والعصر الاموي فعرفه ياقوت الحموي ولم يعرف فيفاء رغم ذكرهما معا في البيت الشهير الذي تمثل به الشيباني ? ألا يوحي ذلك بشهرة صماد أكثر من شهرة فيفاء آنذاك عندما كتب ياقوت كتابه ?!
ثم افل نجم صماد واشتهر اسم فيفا بعد ذلك لأسباب شهرة قبائلها وشهرة بعض الأحداث التي لعبت فيها فيفاء وقبائلها دورا مهما ولربما أنها اتسعت بالمسمى لشهرتها ولتعريف بقية الاماكن بها فهذا الاتساع ربما يكون معنويا لدى الغير آنذاك فلماذا ننفي الامر من جميع جوانبه حتى الجانب المعنوي للاتساع والأمر فيه سعة فالإنكار نهائيا يخالف بعض ماورد من استنتاجات صحيحة لحقبة من الحقب بغض النظر عن الكاتب وكذبه فالكذب لا يزيد ولا ينقص خاصة إذا ما كانت التسمية من باب تحديد الجهة بالأكثر شهرة ولربما كانت تشمل أماكن أوسع بالفعل والله أعلم فالموضوع يحتاج لدراسة متأنية
ولدي مأخذ نسيت إيراده على الناقد في مقالي السايق ألا وهو الاستشهاد ببيت الشعر للشاعر العبدلي فهذا الاستشهاد غير قوي وليس بحجة فهو يعتقد بما يعتقده الآخرون وعهده قريب أيضا ثم أن العبدلي خولاني بلا شك فإن انتسب لخولان فهو لم يخطئ ولكن هذا يخصه ويخص قبيلته رغم وجود اسر دخلت مع آل عبدل من غير خولان كما تذكر اشعارهم القديمة
هذا ما احببت قوله ولكم التحية
فيفاء ١٨ قبيله وكل قبيله تعرف أصلها واسم الفيفي يجمعنا ونعتز بهذا الاسم
(كلكم لادم وادم من تراب)
أخي الكريم شتان
أولا : مداخلتك رائعة بما تعنيه الكلمة وأتمنى أن تذكر اسمك الصريح حتى يكون وقع كلماتك أفضل .
ثانيا : الخطأ الذي يقع فيه غالب الباحثين أنهم يتوقعون أن فيفاء وبما أنها جبل واحد فإنها قد سكنت في وقت واحد ، ونتجاهل ما كان يعرف بالسهل والجبل ، ففيفاء سكنت على مراحل اوجزها في مرحلتين وهذا ما يصدقه الواقع :
المرحلة الاولى سكنى السهول : وهذه قديمة قدم العرب في جزيرتهم .
المرحلة الثانية سكنى أعالي جبال فيفاء : والتي كانت قفار الى فترة قريبة ولم تستصلح إلا في فترات قريبة بعد وصول شجرة البن ثم القات ، ولك أن تتعجب أن هنالك كبار في السن يتذكرون أنهم يدخلون نيد الدارة ولا يرون حتى يخرجون من النفيعة بسبب الغابات والأحراش !
بل ان غالب البيوت في هذه المنطقة معروف بناتها وكذلك المدرجات معروف من قاموا باستصلاحها ونحن نبالغ في قدمها بسبب الخلط بين سكنى السهل والجبل ، ولعل ذلك هو أحد الأسباب التي تجعل الاستاذ محمد مسعود ينفي وجود كتابات ونقوش في فيفاء الجبل ، وبسبب عدم وجود أهمية كبرى لوجود النقوش في فيفاء الجبل الذي لم يكن يحوي تجمعا سكنيا ذا أهمية في السابق .
أخيرا : بالنسبة لنسب آل عبدل فهناك مشروع سيظهر للنور قريباً ان شاء الله وننتظر نتائج ال dna تكتمل ، ولكن أبشرك أن النتائج تدل على أن جميع ال عبدل بدون استثناء على جد واحد ، وهذه المعلومة تنشر لأول مرة وهناك أمور كثيرة ننتظر لحين اكتمالها
وفقك الله
الرمز/ شتان العطب والحطب.
الشاهد الشعري جزء من زملة لشاعر ولد قبل ١٢٤٠هـ ولم أورده في معرض الأنساب وإنما في سياق الجغرافيا .. آل الصلت وأنساب قبائل فيفا لم نناقشها بعد .. وستكون الحلقة المقبلة مخصصة للأحلاف ثم تليها الأنساب فلا تتعجل الفصل فيها حتى أعرض لها .
أخي شتان وكل متابع لهذا الموضوع قد يكون السر في محاولة اسقاط الجرموزي والتشكيك في مبحث بلاد فيفا الواسعة والأنساب وماشابه من قبل محمد بن مسعود وتأييده من قبل جابر بن مسعود العبدلي يكمن في أن لجابر بن مسعود العبدلي بحث عن أنساب قبيلة ال عبدل يرون أنهم يعودون فيه إلى أحد الأشراف العبادل وأن تواجدهم في جبال فيفا لايتجاوز الثلاثمئة سنة ويقره عليه محمد بن مسعود كما ذكر الباحث جابر العبدلي وإذا دققنا في كتاب الموسوعة للحكمي رأينا أنه يثبت أن ال عبدل من خولان وجزء قد يكونون أشرافاً والجزء المتبقي من بني هلال العامرية وعلى ذلك فهم في فيفا من أزمان قديمة وقد أرفق تقسيمات القبائل القديمة في فيفا للمؤرخ الشرفي وللجرموزي فإذا سلم محمد بن مسعود العبدلي وجابر بن مسعود العبدلي بصحة ماورد في الموسوعة الميساء وبصحة كلام الجرموزي والشرفي والحكمي فقد سقط بحثهما للأبد وهذا مالا يرضيانه. كامل البحث على صفحة الفيس بوك الخاصة بجابر بن مسعود بل إن الأمر ليذهب بجابر العبدلي أن تاريخ غالبية قبائل فيفاء لايتجاوز 3 قرون قد تزيد قليلا
الأخ فهد الفيفي
اولا : اقسم بالله أني لا أشك بأنك حسن جابر أو شخص من قبله لان بعض ما ذكرته من كلام في ردك لم اصرح به الا لك شخصيا في الاتصال الذي جرى بيننا ، وأذكر حينها أني طلبت منك التريث في أصدار الكتاب .
اتمنى أن تمتلك الشجاعة وتعلن عن نفسك اخ فهد
ثانيا : بحث ال عبدل قلت لك كلام اتمنى انك لازلت تتذكره ولست ملزم بأطلاعك عليه لأنه يخص ال عبدل فقط ؛ وكما اسلفت ابشرك أن بحوث ال dna أن جميع ال عبدل على جد واحد ، طبعا باستثناء اسرة واحده معروفة وموزعه على قبائل فيفاء
ثاثا : لا تستعجل بحث ال عبدل فأعنقد أنه لازال في جعبة الاستاذ محمد مسعود الكثير من المفاجآت التي قد لا تسرك
أخيرا : اتمنى أن نبقى اخوة مهما كان ونبتعد عن التجريح الشخصي ولك اجتهادك الذي نحترمه
لكن لي سؤال اتمنى أن تجيب عليه بصراحة ، وبعيدا عن بحث نسب ال عبدل :
هل اطلعت على كل قاله الجرموزي عن المنطقة ، وهل هو عندك ثقة ؟
اتمنى أن تفهم مقصدي من السؤال ولك الحرية في أن لا تجيب !
تحياتي لك ولأهلنا في تبوك
انا ارى ان محمد مسعود العبدلى , وجابر مسعود العبدلى
من خلال النقد والتعليق قد اتفقا الاثنين على تشويه عمل المؤلف الاستاذ حسن جابر الحكمى
وذلك لحاجة فى نفس يعقوب اما ان يكونا على وشك اصدار كتاب عن تاريخ فيفاء وقبائله
وكما مسحا بالجرموزى الارض وادعيا انه كذوب فكذلك يريدا ان يلحقا الكتاب بما سبق
ويبقى اى كتاب يصدرانه من خرافات الف ليله وليله هو الصحيح . لان كما اقرأ بين السطور تبين
لى انهما اخذا بالمقوله التى تقول اكذب ثم اكذب ثم اكذب يصدقك الناس .
الامر الاخر قد يكون حسد ان المؤلف لم يكن من قبيلتهما او ان المؤلف لم يقم بأعطاء
القبيله حقها من المدح والثناء وهذا ما يوحى اليه جابر مسعود انه على وشك اخراج
معلقه تتحدث عن العبدلى خاصه ولم يقل عن قبائل فيفاء عامه . والمؤلف ذكر قبيلة
العبدلى بصدق وامانه فلا يستطيع ان يزيد او ينقص ولكن الباب مفتوح امامهما
فالقبائل التى مجدت فى كتب المؤرخين ليس بافضل منها.
عموما نحن قبائل فيفاء نعرف بعضنا تماما قديما وحديثا فلا داعى للمزايده واظهار
النيه السوء علما انه كان من الاجدر الثناء على المؤلف الذى اظهر قبائل فيفاء للمؤرخين
بدل ان نبقى نقطه فى دائره لا ترى واستدل بالمؤرخين حمد الجاسر وغيره اللذين
ذكروا قبائل المملكه من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب ولم يعرجوا على
فيفاء لا الواسعه ولا الصغيره ولو بكلمة واحده .
كما ان الناقد والمعلق قد ذكروا الجرموزى وكأنهما يقولان انه ليس على مذهب قبائل
فيفاء فى ذلك الزمان والحر تكفيه الاشاره والقارىء يتوهم ان الجرموزى هو حسن
نصر الشيطان فى هذا الزمن وكأنه لا زال عايش بيننا الآن . هنا اقول ان الوضع قد
تغير وان فيفاء بجميع اطيافها ورقعتها الواسعه سنية المذهب وانهم على ما كان
عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فلا تخلطا الاوراق بالهمز واللمز
وتوهما الناس ان المؤرخ والمؤلف اخذ من كتاب السستانى الجرموزى ولذلك لا يعتد
به .
هنا اقول لقد اتضحت الرؤيا ولم يبقى لكما الا ان تلملما اوراقكما …
شكرا لكل من كتب عن فيفاء . شكرا لكل من الف عن فيفاء . شكرا لكل من مجد فيفاء
شكرا لكل محب لفيفاء . شكرا لكل قبائل فيفاء . شكرا لكل من اهتم بأبناء فيفاء واهلها .
شكرا لكل من سكن الجبل والسهل والوادى من ابناء فيفاء .
اخوكم / راعى العسل
اشكر الجميع واعتذر من كل من أسأت اليه
واشكر فيفاء اون لاين على العدل في اظهار الردود !
واتوقف عن النقاش الذي أخذ ينحو منحى شخصي ويدخل في النيات
اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا
نشكر الاستاذ محمد مسعود على مواصلة كتابة الحلقات النقدية لكتاب ( الموسوعة الميساء) ، الذي لعل من ايجابياته اثارة مثل هذا النقاش. وهذا النقاش على الرغم مما فيه من اختلافات في وجهات النظر إلا أنه بلا شك يثري الموضوع ، ويستثير العديد من الأقلام للتعبير عن آراءها والافصاح عما لديها من معلومات.
أنا لا أجد مبرراً لهذا الهجوم للاستاذ محمد مسعود على المؤرخ الجرموزي وتسفيهه. كان يمكنه أن يقول أنه اخطأ في رسم جغرافية فيفاء لانه في الاصل ليس جغرافياً ، ولم يزر المنطقة بنفسه.. وربما أنه اطلق اسم فيفاء ليعبر عن بعض المناطق المجاورة لفيفاء ، لان الأخيرة مشهورة ، بالضبط كما أشار أحد المعلقين في التعبير بجبل صماد عن فيفاء. اما في الجانب التاريخي والاجتماعي فالجرموزي ثقة ، وليس كافياً القاء تهم الكذب والتزييف عليه بشكل مرسل ودون أدلة واضحة وصريحة. فالاستاذ محمد لم يعاصر تلك الفترة ليرى ويطلع على أحوال المنطقة.. أما قضية التآمر المذهبي فليست واردة أبدا. الجرموزي استقى معلوماته حول أحداث سير الحملة ووقائع حروبها مع السكان، وأحوال المنطقة، واسماء قبائلها من قادة الحملة نفسها من خلال ما شاهدوه وعانوه.. وهم بدورهم استقوا بعض المعلومات كاسماء القبائل من بعض السكان المحليين .. وهذا الاسلوب في التوثيق ، أي أخذ المعلومة التاريخية من مصدر مشارك في الحدث بنفسه ومعايش له.. وفوق ذلك صاحب منصب ومسؤولية في الحدث.. هذا يعتبر من أوثق المصادر .. ولا يمكن نقضه بسهولة ..إلا من خلال مصدر آخر معاصر ومشارك أيضاً في الحدث نفسه.
فيما يخص الجرموزي فقد ذكر كلاما عن اسباب الحملة التي قادها الحسن شقيق الإمام محمد بن القاسم على شمال صعدة وحددها جغرافيا تحت اسم بلاد فيفا وساق ذرائع ومبررات كاذبة وتخرصات واهية لا خير في ذكرها والكل يعلم أنه كذاب أشر فلا سامحه الله .
ومن لم يجد طعني فيه صحيحا وليس مبنيا على أسس صحيحة فليناظرني على الواتساب ٠٥٥٦٧٩٥٨٨٩ فنقاش عدالة الجرموزي هنا لا خير فيها.
بالنسبة للأستاذ جابر بن مسعود فقد زودته بصورة مما نقله الكبسي عن الجرموزي فهاله ما قرأ ولعله اطلع عليه للمرة الأولى ولذلك كانت ردة فعله متشددة تجاه الجرموزي ولو أتيح للجميع الاطلاع على ذلك لكان حكمه على الجرموزي مطابقا لما أفصح عنه الأستاذ جابر بن مسعود العبدلي.
ماهي الثمرة المترتبة على هذا النقاش؟ في ظني ليست سوى تصفيت حسابات!!!
الغرب يصنع طائرات وصواريخ
والشرق الأوسط ضاع نفطه بلاشِ
حطوا لهم في صفحة العلم تاريخ
وحنا بماضينا نعيد النقاش!!!
بس الحياة لازالت جميلة
هذه رسالة للرامز لاسمه بـ شتان بين العطب والحطب :
أسعد بمتابعتك وكل المتداخلين وأرغب منك لو عاودت التعليق في الحلقات القادمة أن تتجاهل ما أصبت فيه من نقد ويكون تركيزك على النقاط التي جانبتُ فيها الصواب وتجنيتُ على البحث فقد ترى ما لا يراه غيرك سلبا أو إيجابا وفقك الله.
أرجو من الإدارة نشرها ولكم وافر التقدير.
مع أني عزمت على عدم التداخل خوفا من انحراف الحوار وﻷني اعتقدت أن الصحيفة أخفت ردي على الاخ فهد الا أني أحببت أن انبه الاستاذ محمد مسعود الى خطأ أعتقد أنه وقع فيه ولم يصححه له أحد !!
تقول يا استاذ محمد ان القيل ( الرد ) في ال سعيد لفرود واليهانية
وأقول أخطأت فكيف يكون الرد لجميع أحلاف فرود واليهانية واحد وماهو دور ابن مقيت في هذه الحالة ؟
والصحيح أن العثواني السعيدي هو قيل ( رد ) اليهانية
وآل سعيد حمرة غالبية .. بسفحي سروم بين تلك الرجائم
وأما قيل فرود (الرد) فهو (ابن جعفر) شيخ سحار الشام
في حين أن كل خولان ترجع للشيخ ابن مقيت في قطابر
وفقك ربي والمعذرة
اعتذر للجميع عن هذا الخطأ البشع وأشكر الأستاذ جابر بن مسعود على هذا التنبيه وبدوري أطلب من الصحيفة تعديل النص ليصبح : والقيل للكتلة اليهنوية في آل سعيد بينما القيل في كتلة فرود هو في قبيلة سحار الشام.
ممتن لك يا أبا أسامة ولكل من نبهني على مواطن الزلل.
من المفيد جدا النقاش حول هذا الموضوع – جغرافية فيفا ةتاريخها وانسابها – حتى نصل الى حقائق صحيحة متفق عليها
شكرا للمؤلف وناقدة وللمتابعين
ولعل المناقد يتجنب عبارات التجريح التي يصبها على الجرموزي
وشكرا وفي انتظار المزيد
إن نظرة أستاذنا الباحث والمؤرخ أبو سامر حفظه الله لموضوع النقد الذي يثار حالياً قد لخصه لكل محبيه ولكل من يتسائل بالجملة التالية: بخصوص نقد محمد مسعود ما رأينا منه حقا أخذنا به وشكرناه ودعونا له، وما جانبه فيه الصواب نبهناه إليه ولن نلتفت إليه. والباحث يتمتع حاليا بإجازته السنوية ويعتذر عن الكتابة في صحيفة فيفا أون لاين لأجل غير مسمى، وستكون ردوده عندما يبدأ في الرد موجودة على مدونته جارة القمر فيفا، وأنا بدوري سوف أنقل رابطها إلى المكان المخصص للرد. اخوكم فهد بن يحيى الحكمي الفيفي أحد المتعاونين في الموسوعة الميساء.
أنعم وأكرم أخ فهد
اهم شيء نحسن الظن ببعضنا ونتعاون لأجل مصلحة فيفاء واجمل رد قرأته في هذا الموضوع رد الأخ الذي يقول أننا 18 قبيلة وكل قبيله تعرف اصلها ونفتخر بأنه يجمعنا اسم فيغاء
وأما الطرح العلمي والنقد فنتمنى أن نتقبله بصدر رحب
تحياتي لك وللاستاذ حسن مع الاعتذار لكما
وانعم بك وبجميع قبائل فيفاء . نعم قبائل فيفاء 18 قبيله وكل قبيله لى قبائل وبطون وكلها تحالفات ( حلف رفقه ) إتحدت بعضها تحت مسمى قبيله أو بعضها جمعت كم قبيله وبلاد فيفاء مرت عليها العديد من القبائل منها من رحل عنها وبقيت بقية فيها ومنها من بقت وانصهرت تحت التحالفات الجديده . أنا أخاف أتعب أعلق وفي الأخير ما ألقى إلا المذمه والجحود كما حصل لإستاذنا أبو سامر . الأستاذ حسن جابر قدم لنا هدية يشكر عليها ونحن وللأسف ما شكرناه الشكر الذي هو أهله . وقبائل فيفاء خليط من مذحج وخولان والأزد وقد أقر به كبار السن وأنا سمعته بإذني والله يحاسبني إن كذبت وقد أقرت به الكتب والمخطوطات والمراجع فلماذا العناد وقد جمع لنا ذلك المؤلف العزيز على قلوبنا ( والذي يحسدنا على محبته ومعزته فحسده راجع عليه لأنه لم يعلم عن أبو سامر إلا إسمه ) وقد أقر بذلك المؤلف حمد الجاسر رحمه الله وهو مؤرخ ومعروف قال لم تسلم قبيلة من القبائل العربيه من أن تخالط ( بفتح اللام ) أو تختلط مع قبيلة أخرى . شكرا أبو سامر وسامحنا على تقصيرنا معك
الاستاذ محمد يكرر تهجمه على الجرموزي ويصفه بأقذع الأوصاف مثل الكذب، ولكن حتى الآن لم يوضح لنا ما هي الأشياء التي كذب فيها وافترى فيها على المنطقة ، وما هي الأدلة التي استند عليها لاثبات كذبه. إنه فقط يردد كلاما مرسلا دون أدلة ، ومركزاً على استدرار عواطف القراء وحميتهم كما عمل مع الاستاذ جابر مسعود عندما ذكر أنه اطلعه على ما كتبه الكبسي ، ولذلك غضب وحمل على الجرموزي. إذاً، فهي حميه!! لو تفكر وتأمل ونظر في واقع المنطقة قبل 80 سنة على سبيل المثال ، ثم تخيل الواقع في القرن الحادي عشر لربما غير رأيه. كان الأجدر به أن يطلب الأدلة الصريحة والثابتة التي تنفي ما ذكره الجرموزي.. وليس مجرد كلاماً شفوياً مرسلاً!!!
استاذ التاريخ :
كيف الحال؟
الكلام المرسل ستعثر عليه في الورقة رقم ٥٠ من مخطوط الجوهرة المضيئة للجرموزي فابحث عنه هناك وفي كتب من نقلوا عنه ثم تعال ناقشني في عدالته وصدق روايته.
أخي استاذ التاريخ
جوال الاخ محمد موجود بأحد الردود وقد تواصل به البعض ووجدوا الاجابات التي تبحث عنها
ولكن عندي سؤال بما أنك استاذ للتاريخ :
هل كانت عادات وتقاليد وثقافة فيفاء قبل 80 سنه او في القرن الحادي عشر تختلف عن بقية محيطها المجاور في ساق الغراب من خمر في حدود صنعاء الى حدود بلاد قحطان ؟
بالتأكيد لا تختلف فيفاء عن محيطها !
اذن عندما يخص الجرموزي بعض مناطق الساق بالفرى والقذف والأكاذيب دون غيرها من المحيط المشابه لشيء في نفسه وقد يكون له أسبابه فعندها تتأكد أنه غير ثقة وتسقطه من حساباتك !
وهذا ما سيثبت لك ان شاء الله
كلامك جميل يا فهد الفيفي
وهو الواقع الذي لاينكر ومن سال عن الانساب وجد ذلك صحيحا
الإخوة الكرام الناقد والأديب محمد مسعود والأستاذ جابر مسعود والأخ فهد وأستاذ التاريخ والجميع بدون استثناء أحييكم جميعا وأرجو أن تتسع صدورنا لبعضنا وأن نتقبل الرأي والرأي الآخر وأن نحترم جميع الآراء وأنا أعلم بأن الجميع محب لأرضه وقبائله ولكل شيئ يمس اسم جبال فيفاء فكلكم والله من أسود هذا الجبل وفيما يخص الأستاذ محمد مسعود صاحب النقد المشوق فلا ألومه إن كان الجرموزي لا يعد ثقة يؤخذ منه لأنني وجدت أن الجرموزي هو أول من أساء لأهل فيفاء دون غيرهم بغير وجه حق وهو والله ليس بصادق والذي يكذب عليك مرة سيكذب عليك ألف مرة وكذلك نقل عنه المؤرخون دون تثبت يعني أنهم وافقوه فيما كتب لأنهم لم يعملوا بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) وهذا ما فعله الكبسي والشرفي وغيرهم ممن نقلوا عن بعض ولكن اللوم يقع على عواتق أرباب الفكر والبحث والتأليف من أبناء فيفاء في الرد على الجرموزي وتتبع أكاذيبه وافتراءاته الواضحة والجلية وهذا ما سيحدث عن قريب بإذن الله حيث قيض الله حماسة بعض المثقفين لجمع مادة علمية لتأليف كتاب يرد على الجرموزي ومن نقل عنه تلك الأكاذيب دون تقيد بالأمانة العلمية المنوطة بكل باحث ومؤلف ومع ذلك ورغم كذب الجرموزي وتلفيقاته المذهبية فهذا لا يلغي أنه فيما سوى ذلك مما لا يؤثر على تأييداته المذهبية واختلاقه للأعذار من أجل منح الأعذار لقادته وتلميع سيرهم فما سوى ذلك فلا أظن أن كذبه سيصل إلى وصف الأماكن وتاريخ المعارك ونتائجها ولذلك يلزم كل مؤرخ أن يميز الخبيث من الطيب عند أخذ بعض المعلومات المفيدة عن بعض المؤرخين المشهورين بكذبهم وتوجهاتهم الدينية وأحقادهم على الآخرين إذا فالجرموزي غير ثقة في أمور كثيرة كاختلاق الأسباب لحملات أئمته وسوق التهم العظيمة المفضوح أمرها وأمر قائلها ومن نقلوا عنه آمنوا بكتاباته بغير هدى فقد اتبعوا طريقة النسخ واللصق وهذا من أكبر عيوب المؤلفين القادح في مصداقيتهم وأهمية كتبهم ولكن لكل مقام مقال وأشير هنا بأن الأستاذ حسن جابر الحكمي لا يخفى عليه مثل الجرموزي وغيره ولكنه أخذ منه المفيد وترك أكاذيب الجرموزي ولم يتطرق لها ولكنه لمح لمآخذه عليهم في كذا موضع تلميحا لا تصريحا لأنه لو ناقش أكاذيبهم لاحتاج لكتاب مستقل يوفي بالغرض ويتخصص فيه وهذا ما يجعلنا نقبل من الجرموزي ما يمكن أن يكون خاليا من التدخلات والافتراءات
ولكم وافر التحية والتقدير
يا استاذ محمد، أنا الآن ليس لدي لا كتاب الجرموزي ولا حتى كتاب الموسوعة ، أنا فقط اقرأ واحلل النصوص المكتوبة هنا. هناك أسس للنقد ، وليس منها القول لكل مستفسر عن نقطة معينة ارجع للكتاب الفلاني ص كذا. اطرح النصوص هنا للنقاش، فليس عيبا أن فيها شيئاً كان في الماضي حتى لو كان صحيحاً ، وإن كان غير ذلك فيتم الرد عليه. العلم ليس فيه حياء. ولا زلت مصراً إنك تتكلم كلاماً عاماً غامضاً ، لا أنت أوردت النصوص التي تنتقد الجرموزي فيها وتكذبه حتى نعرفها ومن ثم نناقشها،، ولا أنت أودرت أدلة مادية لبيان كذبه ، فقط كما يقول المثل : نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً!
اما تساؤلك يا أخ جابر مسعود بمدى اختلاف فيفاء عن غيرها من المناطق المجاورة في العادات الاجتماعية، واستغرابك من استقصاده لفيفاء دون غيرها.. فأقول بشكل عام لا تختلف ، ولذلك وما دام انك قد ذكرت هذا، فأدعوك للنظر حتى في الوقت الحاضر ونحن في القرن الواحد والعشرين إلى بعض العادات التي لا زالت موجودة عند بعض المجاورين ، مثل ( التطاري).. ولا داعي لأشرح قصتها من البداية وحتى النهاية ، وماذا يحدث فيها.. ولك أن تسأل بعض من لا زال للآن يذهب لتلك المناطق في المناسبات.. فدعنا نتخيل مثلاً كيف كانت قبل 400 سنة ،، عندما كان الجهل ..والسحر ….إلخ. اما استغرابك لاستقصاده فيفاء دون غيرها، فذلك يعود إلى أن الخبر أو الموضوع كان عن الحملة الموجهة لفيفاء، فطبيعي إذا أن يكون الحديث منصباً حولها.. كما أنه من المحتمل أن شهرة فيفاء جعلته يدخل فيها بعض المناطق المجاورة ، فليس شرطاً أن يكون كل ما ذكره يقصد به فيفاء ذاتها.. ونحن نعرف أنه إلى الوقت الحاضر الكثير من الناس من المدن والمناطق الأخرى يعتقد أن بني مالك ووبني الغازي وغيرهم من المناطق المجاورة من فيفاء.. وقد تعبت وأنا اوضح لأصحابي وغيرهم ممن اقابلهم أن تلك القبائل ليس من فيفاء.. واعتقد انني لست الوحيد الذي قد صادف مثل ذلك. خلاصة القول، فقط علينا أن نتأنى ونفكر وننظر في الماضي من خلال تصور ذلك العصر ومقوماته،، ولا نسقط واقعنا المعاصر على الماضي. وليس عيباً أنه كان لدينا جهل وخرافات وأمور نستنكرها، فالوضع كان على مستوى الجزيرة العربية بشكل عام .. ولما ننظر إلى دواعي وأسباب ظهور الدعوة السلفية في نجد على سبيل المثال ، نجد منها: أنه كان يوجد قبور وأشجار وأحجار يتم التبرك بها ، وطالب النفع والضر ،، والذرية وغيرها. وعلينا أن نخف قليلاً على الجرموزي وغيره، ولا نسقط التعصب المذهبي اليوم على ذلك العصر ،، الجرموزي عالم ومؤرخ كبير ، ومن يدرس سيرته يعرف ذلك، وهو في كتابه ينقل معلومات وروايات استقاها ممن شارك في تلك الحملة من قادة وجنود وغيرهم،، قد يكون هناك مبالغة ، أو سوء فهم من أصحاب تلك الروايات لبعض العادات والتقاليد التي شاهدوها أو سمعوا بها، والجرموزي دونها كما رويت له. الجرموزي لا يعرف المنطقة ، وليس بينه وبين أهلها عداوة مسبقة حتى يتعمد تشويهها ، فقط كمؤرخ لتلك الفترة ، أرخ للحملة ، فكان قادة الحملة ومرافقيها من بعض الفقهاء هم مصدر معلوماته ،، ومن الطبيعي أن يثق فيهم ويصدقهم ، لانهم شهود عيان. هذا الذي أريد أن أوصله، أن نستبعد قضية المؤامرة ، والتعصب المذهبي ، وأنه لهذا السبب تعمد تشويه المنطقة.
أستاذ التاريخ :
أحيي فيك إصرارك رغم جهلك التام بالضرر الشديد الذي يترتب على استعراض اكاذيب الجرموزي وافتراءاته في صحيفة يومية تتفاوت ثقافة زورها ومدى بصيرتهم في تناول النصوص التي كتبت للتشفي والنيل من أمة تأبى الضيم .. قال الجرموزي الورقة ٥٠ من مخطوط الجوهرة بعد كلام طويل تخللته مثالب جمة قال: فكانوا إذا أصيب أحدهم سدوا موضع الرصاصة بالحجر والعود إذا لم يجدوا الخرقة … إلى أن يقول : وفيها يقصد فيفا غدروا بالعسكر المنصور وقتلوا جماعة نحو الثلاثين النفر. تخيلوا معي مصابا بطلق ناري يسد منفذ الرصاصة بحجر أو كسرة عود … الجرموزي يرى ذلك ممكن التصديق لكن من يعرف خصائص الجراح النافذة وطبيعة دم الانسان يرد هذه الرواية التي لا تصلح لشيء حتى أفلام الكرتون والخيال .
أما أحمد الشرفي فقد ذكر الحادثة في سياق مختلف وعبارة قريبة انما بعد تلك التشنيعات وعند ذكره قبائل الحجري قال: أما أهل حجر الذين عابوا في جند الحق فهم آل عبدل بمعنى آل عبدالله وآل الثويع وآل مشنية وآل أبي الحكم. والشرفي يستهبل في جملته) عابوا في جند الحق(. وكيف للجيش القبلي أن يوصف بالغدر والعيب والخيانة وهو يلقن المعتدي درسا قاسيا
ويكبده خسائر فادحة اختصرها الجرموزي في ثلاثين فردا ولكن من يقرأ
إشارات الغل الكمد التي تلظى به قلب الجرموزي كاتب الإمام ومؤرخه
يدرك أن الرقم كان أضعافا مضاعفة .
هل منكم من يعتقد أن الجرموزي قد وافق الحق في وصفه الجيش القبلي الفيفي بالغدر مرة والعيب مرة وهو يذود عن موطنه جيشا غازيا مستبدا يجمع المواشي والغلال ؟؟. اسأل المنصفين منكم ؟ لهذا وغيره فالجرموزي ساقط متهافت كذاب عندي لا أثق بتاريخيه وما رواه أبدا.
هل أنصفتك يا أستاذ التاريخ؟.
شكراً لك يا استاذ محمد على إيراد بعض ما ورد في الجرموزي مما انتقدته. يا أخي هذا ديدن مؤرخي الدول من عشرات القرون،، ولم يكن الجرموزي في منهجة مبتدعاً. هل قرأت كتب التاريخ ، منذ العصر الاموي وحتى الآن؟ هل وجدت أن الجرموزي جاء بشيئ جديد؟ ويا ليت وقف بعضهم عند ألفاظ من قبيل ما ذكرته من عبارات الجرموزي والتي لا تعد شيئاً مقارنة بمؤرخين آخرين. أضرب لك مثل بسيط من تاريخنا في مملكتنا الحبيبة. هل قرأت – وغيرك – كتاب تاريخ ابن غنام تلميذ الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن الدعوة السلفية والدولة السعودية الأولى؟ وهل قرأت كتاب تاريخ ابن بشر مؤرخ الدولتين السعوديتين الأولى والثانية. بل هل قرأت شيئاً من تاريخ الاخوان في الدولة الحديثة؟ إنك سوف تجد أن هناك فريقين لا ثالث لهما: مسلم ، وكافر!1 سوف تجد فقط : خرج المسلمون لقتال … وهجم المسلمون على…. هناك عبارة مشهورة : لا يكتب التاريخ إلا المنتصر .. أو قريباً من هذا. هل سللت سيف لسانك على أولئك المؤرخين؟ النقد في حد ذاته مطلب ضروري،، فقط عليك بانتقاء الألفاظ المناسبة.. أي بإمكانك الانتقاد دون شتم وتسفيه .. ما يضيرك لو قلت على سبيل المثال: لقد أخطأ.. لم يوفق.. جانب الصواب.. بدلاً من كذاب أشر! وشيعي .. وما شابه ذلك. مرة أخرى أود منك ومن الآخرين استبعاد التعصب المذهبي الحاصل الآن ، وعدم اسقاطه على تلك الفترة.. فلم يكن في بال الجرموزي أبداً عند تدوينه لكتابه.. آمل التدقيق فيما كتبه من البداية ، وتنظر في مصادره. كما قلت في تعليقي السابق، الجرموزي لم يزر فيفاء وإنما نقل ممن شارك في الحملة. اما وقوفه في صف جيش دولته ، فهذا شيئ طبيعي ، وهذا ديدن معظم – إن لم يكن الكل – مؤرخي الدول منذ العصر الاموي حتى الآن. هل تتذكر مادة التاريخ أيام دراستك؟ ما رأيك فيها؟ من المهم جداً الإلتزام بآداب الحوار والنقد. فكما يقال : الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
حتى نستطيع ان نتصور الموضوع فمن يفيدنا كتب الجرموزي او موقعها فمصدرنا هنا الناقد فقط .
وزيادة على كلام استاذ التاريخ
فان التاريخ على مر عصوره وتطور تأليفه دخلت فيه الكثير من القضايا سواء الصحيحة او السقيمة ولذلك نجد ان المؤلفين المعتمدين ينقلون الاخبار بسندها .
فيستطيع الباحث و الناقد الوصول الى حقائق صحيحة مطابقة للواقع .
ولكم تأثر المؤرخون بانتماءاتهم المذهبة او تاثرهم بالواقع السياسي او قلة المصادر وبعد الحوادث ومكان وقوعها .
ولعل التاريخ الخاص بفيفا تاثر بهذه العوامل مجتمعة سواء البعد المذهبي او التاثير السياسي الى جانب قلة المدونين من اهلها . وكذلك صغر المساحة وعزلة اهلها .
فكيف لنا بتاريخ قد مضى عليه مئات السنين مع عدم وجود المصدر الموثوق .
لم يبق سوى الرجم بالغيب .
اما محاولة تمجيد السابقين وتنزيه احوالهم دون دليل يدل على ذلك فهذا تعصب مقيت لا يتفانى فيه عاقل .
وكما قلت هنا مصدرنا فقط هو المؤلف والناقد . فلو اتحفنا بالمؤلف او صورة مع كل موضوع لكان ذلك افضل
ذكرت يا أخ جابر مسعود مايلي ثالثا : لا تستعجل بحث ال عبدل فأعتقد أنه لازال في جعبة الاستاذ محمد مسعود الكثير من المفاجآت التي قد لا تسرك هذه جملة توحي بأشياء عديدة منها أن الامر وصل بكم مع المؤلف انكم تبحثون عن الذي لايسره امر عجيب وكذلك توضح هذه الجملة بوضوح انه ليس محمد بن مسعود الذي يكتب وحده بل هناك من يساعده ويعاونه واضعف الأيمان انه يعرض نقده لبعض المتعاوتين معه قبل ظهوره ان كان كذلك لاحول ولا قوة الا بالله
عبارة ” الناس الناس مؤتمنون على أنسابهم ما لم يدعوا شرفا”، تنسب إلى الإمام مالك وهي قاعدة فقهية وليست قاعدة أنساب بل إنها لم ترد ابتداء في كتب الأنساب المعتبرة بل نقلها كتاب متأخرون كتبوا في علم الأنساب دون دراية مما ساعد في انتشار المقولة واعتبارها قاعدة في الأنساب لا تقبل الجدال.
ويذكر الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد في كتابه الموسموم ” معجم المناهي اللفظية” -في طبعته الثالثة الصادرة عام 1416 للهجرة- حول أصل هذه المقولة ما نصه:
“هذا لا أصل له مرفوعا . ويذكر علماء التخريج أنه من قول مالك وغيره من العلماء . وإلى هذه الساعة لم أقف عليه مسندا إلى الإمام مالك أو غيره من العلماء ، فالله أعلم.” انتهى كلامه.
و يذكر فضيلته في كتابه الموسوم ” فقه النوازل: قضايا فقهية معاصرة أن هذه العبارة ” لا أصل له مرفوعاً، ويؤثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى.) انتهى.
و مما تقدم نخلص إلى أن هذه المقولة ما هي إلا قاعدة فقهية تستخدم في مسائل اللقطاء و إلحاق ولد الفراش، والمواريث، و ما شابهها من مسائل فقهية.
معنى المقولة و مدلولاتها
” الناس مؤتمنون على أنسابهم ما لم يدعوا شرفا” تعني أن الناس أن الناس مؤتمنون على أنسابهم مالم يدعوا الشرف ويثبت خلاف ما يدعون ، فإذا ما ثبت خلاف ما يدعون سقطت القاعدة و لم يعتد بها. و قد أورد الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد فائدة حول هذه المقولة في كتابه ” فقه النوازل” حيث قال: ” وهاهنا فائدة يحسن تقييدها والوقوف عليها وهو أن هذا (أي مقولة الناس مؤتمنون على أنسابهم) ليس معناه تصديق من يدعي نسباً قبلياً بلا برهان ، ولو كان كذلك لاختلطت الأنساب، واتسعت الدعوى ، وعاش الناس في أمر مريج، ولا يكون بين الوضيع والنسب الشريف إلا أن ينسب نفسه إليه. وهذا معنى لا يمكن أن يقبله العقلاء فضلاً عن تقريره. إذا تقرر هذا فمعنى قولهم ” الناس مؤتمنون على أنسابهم ” هو قبول ماليس فيه جر مغنم أو دفع مذمةٍ ومنقصة في النسب كدعوى الاستلحاق لولد مجهول النسب. والله أعلم.” انتهى كلامه.
و هو هنا يقرر شروط لقبول المقولة وهي كما ذكر
أن لا يكون فيها جر مغنم
أن لا تكون لدفع مذمة أو منقصة في النسب.
و بدون شك ألا تكون ادعاء لشرف أو ألا يثبت خلافها.
ضعف الاستدلال بها
هذه القاعدة تعتبر قاعدة هشة لا يعتد بها دائما و مما يدل على ذلك أنك تجد أفرادا يتنسبون إلى قبيلة واحدة أو أسرة واحدة يختلفون حول انتسابهم إلى جد معين و تجد اختلافهم كبيرا وهذا أمر ملاحظ و معروف. و كثير ممن اشتغلوا بعلم الأنساب و ألفوا فيه وتعمقوا لا يثقون بهذه القاعدة و لا يعتدون بها لأنه ثبت لهم أن الناس قد يجهلون أنسابهم.
(الناس مؤتمنون على أنسابهم) أوردتها على أنها مقولة قديمة مشهورة ولم أرفع أو أقطع أو أسند ..كذلك لم أدفع بها احتجاجا ولم أوردها كبرهان .. لكني أجدها تناسب المقال الذي أنا بصدده وهو تفصيل الأنساب لأمة تعرف أباها وجدها إذا كان هناك من الناس من لا يعرف إلى أي أب ينتسب ..والأمر في حال قبائل فيفا لا لبس فيه فقد انتسبوا لخولان بن عامر فهل تستطيع ذكر قبيلة منهم لا تعرف جدها؟ .. اذكر اسمك وناقش هذا الأمر ولاتأتي من خلف حجاب .
لقد أصابت صاحب الميساء لوثة من صاحب الاستقصاء
الباحث الاستاذ محمد بن مسعود كنز لا بد الاستفاده منه