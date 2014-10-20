لقاء مع شاعرة “الأمل المجروح “

. شاعرتنا الجميلة “الأمل المجروح “غنى لها الفنان القدير خالد عبد الرحمن قصيدتها المشهوره (تقوى الهجر)) وقد نالت مكانه عالية وشهرة عظيمة. وهي الآن تحل ضيفه علينا

فأهلا وسهلا بإطلالتك البهية ..

((الأمل المجروح)) ونحن سعداء كثيرا بك.. فأنتي تثري المكان بقلمك المميز ونصوصك الرااائعة وسنحلق سويا ..

إن سمحتي لنا عبر جزء من مسيرتك وانطباعاتك الأدبية؟

• لي الشرف

من هي الأمل المجروح..؟

• بنت محمد رحمة الله عليه.

متى ظهرت الأمل المجروح وكيف كان ظهورها؟

ظهرت في الصف الاول المتوسط، برعاية والدي رحمه الله.

هل ينجح الشعر بالتعلم ..؟

• وهل كان هنالك من يعلم الرضيع كيفية الرضاعه وهو في بطن امه؟؟؟

الوطن والطفل ما نصبيه من أشعارك؟

قصيدتين للوطن وقصيدة لخادم الحرمين، وكثير من قصائدي تحوي صوراً عن الطفل.

هل كتبت بكل الأغراض الشعرية وأين تجدين نفسك؟

• لم افكر قطّ في الاغراض الشعريه، اذا حضرت الابيات فلا اصنفها ولا أُفندها..

ماهي المعايير التي يجب على الشاعر إتباعها في كتاباته؟

• لا أجدني وصلت للمستوى الذي يخوّلني ان انصح غيري من الشعّار.

لولم تكوني الأمل المجروح فمن ستكوني ..؟

• كنت الأمل المجروح أو لم أكن فأنا بنت محمد.

هناك شعراء برزو بشكل كبيرهل لامس شعورك أحد منهم ؟

• لا أقرأ لشخص معيّن.. ورددت على الكثير من القصائد لشعّار بمختلف المستويات.

هل يمكن أن نقول بأن الشعر تراجع عن ماكان عليه في الماضي ..؟و لماذا؟

• كُل شيئ في تطور وتغير، وارجو من الله ان لا تضيع صور وحروف الماضي.

متى شعرت بإنك شاعرة وكيف؟

• ذات يوم قال لي والدي عندما وصفت له جبال خضراء: ( والله انّكِ شاعِرَه ).

هل لك مشاركات خارج النطاق المحلي؟

• تطوعت لمدة خمس سنوات كشاعرة فعاليات العيد لمركز الملك عبدالعزيز التاريخي واعتذرت العام الماضي لتعب والدي رحمه الله.

هل للشعر رسالة..؟

• رسائل وليست رساله، رسائل خاصه ورسائل عامه.

من شجع الأمل المجروح في بداياتها.

في بدايتها و إلى نهايتها والدها رحمه الله.

.وهل للفنان دور في إنتشار القصيدة؟

• في بعض الأحيان له دور في انتشار الكلمات .

برأيك مالذي ينقص الشعر حاليا..؟!

• لستُ مخوّله كما ذكرت ان انتقد الشعر والشعراء.

عندما تكتبين الشعر هل تكتبيه بطقوس وأجواء معينة؟

• أجمل واحبّ ابياتي كانت التي تولد في وقت الفجر بعد الصلاة مع والدي ..ونحن نفطر ونشرب الشاي بالحليب.

مامدى ماوصلت له الشاعرة السعودية في نظرك؟

• كان الشعر للمرأه في عاداتنا منذ سنوات عيب ولا يجوز، رغم ان من حرّمه لم يرجع لأيام الرسول عليه افضل الصلاة والتسليم حيث كان صلى الله عليه وسلم ينصت للخنساء ويشجّعها.

مارأيك بهذه المقولة أعذب الشعر أكذبه؟

• بل ان اعذب الشعر ما يخرج من القلب من وقائعٍ وحقائق.

همسة في إذن كل شاعر..؟

• (( لا تجرح بكلماتك، فجرح الكلمات لا يبرأ أبداً ))

ماهي مشاركاتك الشعرية وهل قلة ظهورك في الساحة عن إقتناع منك؟

• سبق وان ذكرت ان مشاركاتي كانت تطوعيّه لمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، واقلالي في الظهور ليس لسبب معين.

ما رأيك بهذه المسميات (الحب، الليل، العلم،الدنيا)

• الحب: والدي رحمه الله ووالدتي اطال الله في عمرها وأبنائي.

باقات ورود لمن تهديها. ؟

• لذوي الاحتياجات الخاصه.

ما المعوقات التي واجهتك أثناء كتابة الشعر؟

• رحيل والدي، الهدوء والانفراد.

نريد منك شيئا من إنتاجك فماذا ستختارين؟

• ابيات..

، تعبر عن بعض شعوري في فقد والدي:

تعرف شعور الطفل ليمن تناديه،

أمّه ليامِن ضاع وسط الخليقه؟؟؟

يركض ويصرخ والفزع فيه..ماليه،

(يمّمّمّاه..يمّه)خايف و جفّ ريقه.

تعرف شعوره؟ ضايع وغاب غاليه!

ضايع وتايه والمدامع غريقه.

ضامي حنان امه فلا شي يرويه،

في داخله ونـّه.. وآآآه.. وحريقه.

تعرف شعوره؟؟ ودّه يعود ماضيه،

نَفسه شعوري، مقدر انّي اطيقه.

ياضعت وَسْط نفوس وارواح ووجيه،

شيٍِّ(ن)كـحلم الليل، واصبح حقيقهًًً.

طاح الجمل يابوي، والكل ياطيه،

حرّ انحبس، والبوم حرّه طليقه.

ياشين(ليت)و(لوّ)والـ(الآه)والـ(ليه)

تملى عروق القلب تكّه وضيقه

آهـٍ(ن) وليت وودي ولوّي وإيه؛

لوّ انّ ابوي يعود، يملى طريقه

يآآآلو يردّ الحين وآقول (لبيه)

ودي ولو يمسك يديني دقيقه.

ليته يشوف الأول شصار تاليه!

واللي يقول الماس ضيّع بريقه

يابوي انا استاذنك يابوي بانهيه؛

واقطع وريد الشر، واذبح فريقه

وأخيرا شاعرتنا العذبة ..نتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق فقد كان حوار ذو شجون ولك حرية الحديث في ما تريدين قبل الختام؟

• اريد فقط ان أشكر لك تواصلك.