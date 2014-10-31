لجنة السيارات التالفة تتلف الجديدة في الداير

فجع عدد من المواطنين في محافظة الداير يوم أمس بوجود كتابات بالبوية على سيارتهم الجديدة تطالبهم بإزالتها خلال أسبوع اعتبارا من تاريخ 1/3 واستنكر المواطنين ما قامت به لجنة إزالة السيارات التالفة بالمحافظة من إتلاف سيارتهم الجديدة ووصفوا ما قامت به اللجنة من كتابة على سيارتهم بالبوية بأنه تصرف غير مسؤال وقال المواطنون أن سيارتهم كانت تقف أمام بوابة وكالة تويوتا في الداير لإصلاحها من تلفيات بسيطه فيها وليست تالفة حتى يتم العبث فيها بهذه الطريقة الغريبة وطالب المواطنون بمحاسبة الجهة التي عبثت بسيارتهم وإصلاح المركبات .

محمد الفيفي صاحب إحدى السيارات التي تم رشها بالبوية في الداير قال سيارتي هايلكس غمارتين 2014 ذهبت بها للوكالة في الداير قبل أسبوع لسمكرتها من صدمه خفيفة في المقدمة لأتفاجأ اليوم بعد تخليص أوراق إصلاحها من شرطة فيفاء أن السيارة قد تم الكتابة عليها بالبوية من قبل لجنة إزالة السيارات التالفة بالمحافظة وأضاف أنه راجع المحافظة والبلدية والشرطة ولم يتم التجاوب مع مطالبته محاسبة اللجنة وتعويضه عن الضرر الذي لحق بسيارته .

من جانبه أكد محافظ الداير محمد الشمراني على أن اللجنة مكلفة بإزالة السيارات التالفة في المحافظة ولم يحمل اللجنة مسؤلية ما لحق بسيارات المواطنين وقال أن ترك المواطنين سيارتهم أمام الوكالة تفريط يتحملون تبعاته .