لجنة السيارات التالفة تتلف الجديدة في الداير

فجع عدد من المواطنين في محافظة الداير يوم أمس بوجود كتابات بالبوية على سيارتهم الجديدة تطالبهم بإزالتها خلال أسبوع اعتبارا من تاريخ 1/3 واستنكر المواطنين ما قامت به لجنة إزالة السيارات التالفة بالمحافظة من إتلاف سيارتهم الجديدة ووصفوا ما قامت به اللجنة من كتابة على سيارتهم بالبوية بأنه تصرف غير مسؤال وقال المواطنون أن سيارتهم كانت تقف أمام بوابة وكالة تويوتا في الداير لإصلاحها من تلفيات بسيطه فيها وليست تالفة حتى يتم العبث فيها بهذه الطريقة الغريبة وطالب المواطنون بمحاسبة الجهة التي عبثت بسيارتهم وإصلاح المركبات .
محمد الفيفي صاحب إحدى السيارات التي تم رشها بالبوية في الداير قال سيارتي هايلكس غمارتين 2014 ذهبت بها للوكالة في الداير قبل أسبوع لسمكرتها من صدمه خفيفة في المقدمة لأتفاجأ اليوم بعد تخليص أوراق إصلاحها من شرطة فيفاء أن السيارة قد تم الكتابة عليها بالبوية من قبل لجنة إزالة السيارات التالفة بالمحافظة وأضاف أنه راجع المحافظة والبلدية والشرطة ولم يتم التجاوب مع مطالبته محاسبة اللجنة وتعويضه عن الضرر الذي لحق بسيارته .
من جانبه أكد محافظ الداير محمد الشمراني على أن اللجنة مكلفة بإزالة السيارات التالفة في المحافظة ولم يحمل اللجنة مسؤلية ما لحق بسيارات المواطنين وقال أن ترك المواطنين سيارتهم أمام الوكالة تفريط يتحملون تبعاته .
انتهينا من وضع جبال فالطريق (مطبات)
بدون أي سابق إنذار
وابتدينا في الكتابه على السيارات
استمرو يامتخلفين جعلكم الساحق الماحق
هذي الجان موقعها التأهيل الشامل .
الرأي على ما تم مشاهدته في محافظة الداير امام ورشة وكالة تويوتا اذا كانت السيارات باستلام الوكاله فهي مسؤوله عما حصل اما اذا كان المواطن رمى السياره فالمفرط اولى بالخساره مما تسبب من هذا النوع من التفريط في وقوف السيارات المتعطله بجانب وقرب الخط وقعت باسبابها حوادث ووفيات كثيره نأمل متابعة هذا الموضوع وسحب السيارات التي على هذه الشاكله ووضع حوش مخصص لها من قبل البلديه او المرور حتى يتم انهاء الاجراءات المتخذه لها في جميع المحافظات وكل جهة سواء البلديه او المرور مسؤوله عن مثل هذه الاشياء . . .
انت شكل عندك تلوث بصري يا احمد يحي يزيد شكل بزياده
مدري كيف اشرح لك لانكـ دام شفت السيارات واقفات عند الوكاله
بس يمكن من التلوث البصري عندك
دام تشوف السيارات في الشارع العام توقع من السيارات الجديده الي عليها تزال
لا تقول ما علمتك
ياخي تألم خل عندك شوي دم
لاصحاب السيارات اقل تعويض سيارة جديده والا تكلفة تصليحها ماتعوض الضرر وحسبي الله فيكم ياللجنه والبلديه الخايسه وين عايشين احنا وهذي المواقف تبع الوكاله وش حشر امك تروح تدخلها لاصارت املاك عامه تجي انت وكيس بخاخات
بـخـــــو عـقــلك بــــخ
ان دل على شي يدل على العقليه الفذه والنادره واتوقع يتم نقلهم الى الرياض
الاستفاده منهم
وضعت يدك على الجرح نعم من المﻻحظ انه ﻻ يوجد عقاب رادع للمسولين ونﻻحظ نقلهم إلي مواقع أفضل من حيث الميزات وكذلك من حيث الراحة يا بختكم يا مسؤولي جازان
هذا التصرف لا يتصرفه عاقل
اشوف ان ملاك السيارات يقدمون شكوى
ويشتكون المحافظ والبلديه
على امير المنطقه وديوان المظالم وحقوق الإنسان
وتصعيد القضية إعلاميا ..
القضية في إضرار بالممتلكات الخاصة ..
برق الرياض أهنيگ من كل قلبي على الأسلوب الأكثر من رائع في الكتابه
هههههههههههههه كلام جميل صراحه، وأسلوب أجمل بسم الله عليگ الله لا يضرگ
رد على كفو يارئيس البلديه
يقولك اللجنه مكونه من البلديه والشرطه والمرور ومن المحافظه
يعني مشتركين فيها كلهم
يحيى الفيفي – الرياض
بادىء ذي بدء نقول في مستهل حديثنا عن ما ارتكبته لجنة السيارات التالفة بمحافظة الداير من الحاق الاضرار بمركبات المواطنين ماهو إلا استهتار واضح وصريح وهذا القرار المتخذ من قبل اللجنة وتضاربهم في التعبير وتشتت اقوالهم قد يبين لنا مدى نظرتهم الإزدرائية للمواطن هذه النظرة قادت إلى هذا التصرف بِلا مراعاة ولا اي شعور بالمسؤولية
وذلك يطرح عدة تساؤلات
ماهي تلك العقلية الّتي أمرت بإستخدام البوية بدلاً من اللاصق؟
أين كانت عقولهم حين شرعوا بذلك العمل؟
حتماً تلك هي العقلية الساخرة التي اكاد تخيلها وهي تتقمص شخصية الشرير
الذي يستمتع وهو يقوم بدوره الذي هو اشبه بالدراما الكومُدية ذهب العقل آنذاك رحل الشعور غُيب الإحساس هُمشت الحياة وأنا ما أراه في مثل هذه الشخصيات التي قامت بهذه الأفعال المُشينة لابد ان تكون عُرضة للنقد الساخر اللاذع وتكون محاسبة بالدرجة الأولى بكل ماقامت به من أعمال تدل على حماقة تلك اللجنة
سائلين المولى عز وجل أن يقينا وسائر المسلمين من كل مضلل وجائر ويحفظنا من كل شر .
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
المتكبر لا يمكن أن يعتذر
ولكنه إذا خاف العقاب سيبادر بالإعتذار وسيرضخ للتحكيم
الإعتذار لايكلف شيء ولا ينقص من قدرك أمام الناس بل يرفعه
البعض من المسؤولين يعاني من ضعف في القرارات الادارية واعتقد بأن ذالك يعود لعدم فهم النظام او انها استهانة بحقوق الناس!(لا اعلم)ويعانون ايضاً من وسوء في استخدام السلطة، فيجب ألا يقبل اي منا بالاجحاف الذي نتلاقي من قبل تلك اللجنة المزعومة وجب ان يعاقب المتسبب يوعوض الطرف المتضرر.
ما قصر رئيس بلدية الداير ﻷنه لم يكن عضوا في تلك اللجنة ولكن إذا هناك لوم فيكون على المحافظ الذي يعتبر مرجع للجميع بسوء التصرف في تشكيل هذه اللجنة والمفروض يتم انتقاء أعضائها من أهل الخبرة والمعرفة فهذا موقف ﻻ يحسد عليه أم أنه يأوي إلى ركنن شديد ولكن هل يبادر ويتحمل تكاليف سيارة أخرى
لازم يعاقبون وييين سلامات خزان هو علشان يكتبون علاهوا تزال ترونها سياره لو اني بدال صاحب السياره والله لوصلها لاكبر مسؤول لو توصل للملك عبدالله مصخره
سلامات خزان مويه علشان تكتبوا عليه تراها سيارة
وبعدين ماخذ لي بخاخ ابو ريالين ويكتبون …!!
لو حطيتم ورقه ومكتوب فيها تزال
بس الشغله ملعنه
لماذا يا جازان تكثر فيك اللجان لجان تصدر شهادة الوفاه ﻷي حق أو مطلب ولجان تحمي كل متهاون ولجان تضيع الحقوق وﻻ نظام يحكم عمل هذه اللجان وفي تفسيري أنه يوجد ظهر قوي يحمي هذا الفساد المقنع بأسم اللجان .يا صاحب السمو الملكي أمير المنطقة ﻻ بد من معرفة من يقف وراء هذه اللجان ووراء كل هذه التجاوزات ومن يحجب أي معلومة للوصول الي وﻻة اﻻمر فيعتبر شريكا في اﻻثم وفي الخطاء ﻻننا في دولة مؤسسات ودولة لها نظام في جميع وزاراتها وأجهزتها فلماذا يعمل بهذا النظام في حين ويكسر باللجان في حين آخر
حشفا وسوء كيل البلديه هي السبب الرئيسي في تشويه المنظر العام على كل حال من الاحوال ، وهذا الاسلوب المتخذ من قبل اللجنه غير حضاري ولا يرضي الله ولا رسوله و لا نستغرب هذا العمل ان يكون من جهة تنفيذيه ورقابيه تقوم باستغلال مكانته وعمله بطريقه غريبه يستفز بها الناس بكل الوسائل الممكنه والتي تتعارض مع الهدف الاساسي لذلك يجب محاسبة جميع من قامو برش البويه على السيارت وتعويض اصحابها المتضررين من هذا الفعل المشين الذي ينشر الفتنه في مجتمعنا ، ويجب نبذ العنصريه التي تورث وتنشر المشاكل بجميع انواعها ( هذا وحسبي الله ونعم الوكيل )…