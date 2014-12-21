الصيدلي (صبياني )في ذمة الله

أنتقل إلى رحمة الله مساء اليوم الصيدلي الحسن محمد صبياني إثر حادث مروري في الطريق المؤدي إلى محافظة الحرث .
وقد إصطدمت سيارة الفقيد من نوع جيب ميتسوبيشي بمؤخرة شاحنه كانت تسير أمامها في نفس الإتجاه .
وباشرت الجهات الأمنيه الحادث وتم نقل جثمانه يرحمه الله إلى ثﻻجة الموتى بمستشفى الحلعام ﻹنهاء الإجراءات النظاميه . وسيصلى عليه ويدفن بقرية أبو حجر
والجدير بالذكر أن الصيدلي صبياني من الكوادر الشابه والمتمكنه من أداء مهام عملها حيث عمل بصيدلية مستشفى صامطه العام ﻷكثر من 18عام وأكمل مسيرته العمليه بمستشفى صامطه العام قبل عامين .
وعبر زمﻻء الفقيد عن حزنهم العميق حيث قال الدكتور أحمد النجمي والدكتور ماجد النجمي والصيدلي حسن العبيري : نحمد الله على كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون .
#يارب عبادك المتُوفين المنقطعة أصواتهم،النائمين تحت الأرض، إجعل ضيق قبُورهم سعة لايرى لها نهاية ومضاجعُهم طيباً وظلمتهم نوراً
لم اسمع صوته منذ مدة طويله ، ولكنني اتذكر ضحكتهه و اتذكر كلامه الذي كان يسعدني افتقدته كثيرا ، و لكن لاا بأس فـ في الجنه سـ ألتقي به😔
اشتقت اليك كثير ياليت نقدر نكلم الموتا جالسه اتفرج على صورتك و اتذكر ايامي او سنواتي معاك وكل ما ابغا انساك ولدك شبهك تماما يذكرني فيك كل لحظه
هذا ثاني رمضان يمر علينا وانت تحت التراب الله ينور قبرك يا ابو ولدي و يغفر لك و يرحمك و يتجاوز عنك و يغسلك بالماء و الثلج و البرد
وقبوراً وضعت بها الأنفس الطيبة أنرها برحمتك يا الله واجعلها أجمل مسكن رأته أعينهم، رحم الله قلوب رحلت ولم تُنسى وجبر الله قلوب اشتاقت فدعت…الله يرحمك يا الحسن ❤
مرت سنه على فراقك والى الان لم استطع نسيانك كيف انساك و قد تركت قطعه منك معي كانها انت تمشي على الارض
موجع ان تشتاق الي شخص … من المستحيل رؤيته
رحمك الله رحمه واسعه وانالله وانا اليه راجعون
رحمةة الله عليك ي أغلى مانملك
الله يرحمك’
الله يرحمك يا خالي
رحمكك الله رحمه واسعه يا ابو روان وجعل مثواك الجنه…..اللهم اسقي اهله من بححور الصبر على فرااقه واججبر بخواطرهم
الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين
الله يرحمك ياابو روان ويدخلك فسيح جناته
الله يرحمك يابو روان ويدخلك فسيح جناته
الله يرحمة ويوسع قبرة ويغفره انسان ونعم فيه الابتسامه ماتفرقه انسان خدوم عطوف ع الفقراء والمستضعفين ربي ارحم وصبر امة وزوجته انك انت لطيف بعباد
رحمك الله رحمه واسعه ي أغلى أنساان اللهم أنر قبره وأجعله روضه من رياض الجنه
اللهم ارحمة رحمة واسعة واللهم إجعل قبرة روضة من رياض الجنة واجعلة في الفردوس اﻷعلى من الجنة
اللهم ارزق اهلة الصبر السلوان اللهم كن ﻷبنائة خير حافظ ومعين واجبر كسرهم
الله يرحمه ويغفرله ويثبته عند السؤال والله يجعل قبره روضه من رياض الجنه
الله يصبر زوجته واهله وينزل عليهم الثبات والصبر
اللهم ارحمة رحمة واسعة واجعل قبرة روضة من رياض الجنة واسكنة الفردوس اﻷعلى
اللهم اجبر قلوب أهلة واحفظ اوﻻجة وكن لهم الحافظ والمعين
رحمةة الله عليك ي أغلى ما املك
رحمك آللـْ•̣̣̥·̩̩̩̥•̣̥ـْـّہ. يا ابوروان
الله يصبر اهلك
رحمك الله ياابو روان
رحمك الله رحمة واااسعه والهم اهلك الصبر والسلوووان وجبر الله قلب امك بعد رحيلك
رحم الله إبتسامة فارقت الحياة
رحمك الله يالحسن
الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله ويسكنه الفردوس الاعلى من الجنه انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمة انسان بخير كل المحتاجين راح يضعون من بعدة الله يغفرة كان طيب في قلبه خير
رجل والله الله يرحمة ويخفف عنه كربات القبر وينور ويوسع ويبرد قبره أن شاالله ويخلف في اهله الخير والصلح من اولادة
التعليق
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويسكن روحه الجنه والله انه من افظل الاشخاص التي رأتهم عيني حزينننننننن عليك طول الحياه
انا لله وانا اليه راجعون. ..الله يرحمه ويغفرله. ..وعظم الله لاهله وذويه الاجر والثواب. …
آللهم ارحمة رحمة واسعة واجعل قبرة روضة من رياض الجنة
واجبر اهله في مصيبتهم
اللهم كن ﻻبنائة خير الحافظين