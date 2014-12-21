الصيدلي (صبياني )في ذمة الله

أنتقل إلى رحمة الله مساء اليوم الصيدلي الحسن محمد صبياني إثر حادث مروري في الطريق المؤدي إلى محافظة الحرث .

وقد إصطدمت سيارة الفقيد من نوع جيب ميتسوبيشي بمؤخرة شاحنه كانت تسير أمامها في نفس الإتجاه .

وباشرت الجهات الأمنيه الحادث وتم نقل جثمانه يرحمه الله إلى ثﻻجة الموتى بمستشفى الحلعام ﻹنهاء الإجراءات النظاميه . وسيصلى عليه ويدفن بقرية أبو حجر

والجدير بالذكر أن الصيدلي صبياني من الكوادر الشابه والمتمكنه من أداء مهام عملها حيث عمل بصيدلية مستشفى صامطه العام ﻷكثر من 18عام وأكمل مسيرته العمليه بمستشفى صامطه العام قبل عامين .

وعبر زمﻻء الفقيد عن حزنهم العميق حيث قال الدكتور أحمد النجمي والدكتور ماجد النجمي والصيدلي حسن العبيري : نحمد الله على كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون .