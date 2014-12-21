 الصيدلي (صبياني )في ذمة الله | فيفاء أون لاين
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

الصيدلي (صبياني )في ذمة الله

طﻻل مجممي - الحرث

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أنتقل إلى رحمة الله مساء اليوم الصيدلي الحسن محمد صبياني  إثر حادث مروري في الطريق المؤدي إلى محافظة الحرث .

وقد إصطدمت سيارة الفقيد من نوع جيب ميتسوبيشي بمؤخرة شاحنه كانت تسير أمامها في نفس الإتجاه .

وباشرت الجهات الأمنيه الحادث وتم نقل جثمانه يرحمه الله إلى ثﻻجة الموتى بمستشفى الحلعام ﻹنهاء الإجراءات النظاميه . وسيصلى عليه ويدفن بقرية أبو حجر

والجدير بالذكر أن الصيدلي صبياني من الكوادر الشابه والمتمكنه من أداء مهام عملها حيث عمل بصيدلية مستشفى صامطه العام ﻷكثر من 18عام وأكمل مسيرته العمليه بمستشفى صامطه العام قبل عامين .

وعبر زمﻻء الفقيد عن حزنهم العميق حيث قال الدكتور أحمد النجمي والدكتور ماجد النجمي والصيدلي حسن العبيري : نحمد الله على كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون .

 

 

 

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التعليقات (٣٣) اضف تعليق

  1. ٣٣
    زائر

    ‏#يارب عبادك المتُوفين المنقطعة أصواتهم،النائمين تحت الأرض، إجعل ضيق قبُورهم سعة لايرى لها نهاية ومضاجعُهم طيباً وظلمتهم نوراً

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  2. ٣٢
    زائر

    ‏لم اسمع صوته منذ مدة طويله ، ولكنني اتذكر ضحكتهه و اتذكر كلامه الذي كان يسعدني افتقدته كثيرا ، و لكن لاا بأس فـ في الجنه سـ ألتقي به😔

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  3. ٣١
    زائر

    اشتقت اليك كثير ياليت نقدر نكلم الموتا جالسه اتفرج على صورتك و اتذكر ايامي او سنواتي معاك وكل ما ابغا انساك ولدك شبهك تماما يذكرني فيك كل لحظه

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  4. ٣٠
    زائر

    هذا ثاني رمضان يمر علينا وانت تحت التراب الله ينور قبرك يا ابو ولدي و يغفر لك و يرحمك و يتجاوز عنك و يغسلك بالماء و الثلج و البرد

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  5. ٢٩
    زائر

    ‏​وقبوراً وضعت بها الأنفس الطيبة أنرها برحمتك يا الله واجعلها أجمل مسكن رأته أعينهم، رحم الله قلوب رحلت ولم تُنسى وجبر الله قلوب اشتاقت فدعت…الله يرحمك يا الحسن ❤

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  6. ٢٨
    زائر

    مرت سنه على فراقك والى الان لم استطع نسيانك كيف انساك و قد تركت قطعه منك معي كانها انت تمشي على الارض

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  7. ٢٧
    زائر

    موجع ان تشتاق الي شخص … من المستحيل رؤيته

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  8. ٢٦
    ام الحسن

    رحمك الله رحمه واسعه وانالله وانا اليه راجعون

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  9. ٢٥
    أخت الفقيد

    رحمةة الله عليك ي أغلى مانملك

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  10. ٢٤
    .

    الله يرحمك’

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    • ٢٣
      زائر

      الله يرحمك يا خالي

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  11. ٢٢
    عابرهه~!

    رحمكك الله رحمه واسعه يا ابو روان وجعل مثواك الجنه…..اللهم اسقي اهله من بححور الصبر على فرااقه واججبر بخواطرهم

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  12. ٢١
    memi

    الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين

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  13. ٢٠
    يحيى مدخلي

    الله يرحمك ياابو روان ويدخلك فسيح جناته

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  14. ١٩
    يحيى مدخلي

    الله يرحمك يابو روان ويدخلك فسيح جناته

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  15. ١٨
    زائر

    الله يرحمة ويوسع قبرة ويغفره انسان ونعم فيه الابتسامه ماتفرقه انسان خدوم عطوف ع الفقراء والمستضعفين ربي ارحم وصبر امة وزوجته انك انت لطيف بعباد

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  16. ١٧
    حزن

    رحمك الله رحمه واسعه ي أغلى أنساان اللهم أنر قبره وأجعله روضه من رياض الجنه

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  17. ١٦
    زائر فلقي صديق

    اللهم ارحمة رحمة واسعة واللهم إجعل قبرة روضة من رياض الجنة واجعلة في الفردوس اﻷعلى من الجنة
    اللهم ارزق اهلة الصبر السلوان اللهم كن ﻷبنائة خير حافظ ومعين واجبر كسرهم

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  18. ١٥
    صديقات اهل زوجته

    الله يرحمه ويغفرله ويثبته عند السؤال والله يجعل قبره روضه من رياض الجنه
    الله يصبر زوجته واهله وينزل عليهم الثبات والصبر

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  19. ١٤
    زائر فلقي صديق

    اللهم ارحمة رحمة واسعة واجعل قبرة روضة من رياض الجنة واسكنة الفردوس اﻷعلى
    اللهم اجبر قلوب أهلة واحفظ اوﻻجة وكن لهم الحافظ والمعين

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    • ١٣
      زائر

      رحمةة الله عليك ي أغلى ما املك

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  20. ١٢
    زائر

    رحمك آللـْ•̣̣̥·̩̩̩̥•̣̥ـْـّہ. يا ابوروان

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  21. ١١
    زائر حدي نظر

    الله يصبر اهلك

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  22. ١٠
    حدي نظر

    رحمك الله ياابو روان

    اضافة رد
  23. ٩
    صديقات اخوات الفقيد

    رحمك الله رحمة واااسعه والهم اهلك الصبر والسلوووان وجبر الله قلب امك بعد رحيلك

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  24. ٨
    زائر

    رحم الله إبتسامة فارقت الحياة
    رحمك الله يالحسن

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  25. ٧
    زائر محمد القديمي

    الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله ويسكنه الفردوس الاعلى من الجنه انا لله وانا اليه راجعون

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  26. ٦
    زائر

    الله يرحمة انسان بخير كل المحتاجين راح يضعون من بعدة الله يغفرة كان طيب في قلبه خير

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  27. ٥
    زائر

    رجل والله الله يرحمة ويخفف عنه كربات القبر وينور ويوسع ويبرد قبره أن شاالله ويخلف في اهله الخير والصلح من اولادة

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  28. ٤
    انا لله وانا اليه راجعون والله افظل الاشخاص التي رأتهم عيني حزيييين عليك طول العمر ياصبياني

    التعليق

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  29. ٣
    زائر

    انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويسكن روحه الجنه والله انه من افظل الاشخاص التي رأتهم عيني حزينننننننن عليك طول الحياه

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  30. ٢
    بدر أبوطالب

    انا لله وانا اليه راجعون. ..الله يرحمه ويغفرله. ..وعظم الله لاهله وذويه الاجر والثواب. …

    اضافة رد
    • ١
      زائر فلقي صديق

      آللهم ارحمة رحمة واسعة واجعل قبرة روضة من رياض الجنة
      واجبر اهله في مصيبتهم
      اللهم كن ﻻبنائة خير الحافظين

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