“كعبي” يعاني من تليف كبدي ومناشدات لنقله للرياض

أبدى أبناء المواطن عبدالرحمن علي كعبي ٤٥عاما تذمرهم الشديد من منهج تعقيد الإجراءات الذي ينتهجه مستشفى الملك فهد بجازان

حيث أن والدهم يعاني من مرض تليف الكبد في مرحلته الأخيرة ويحتاج إلى زراعة ولابد من نقله للمستشفى التخصصي بالرياض ومنذ ثلاثة أسابيع لم ترسل أوراق المريض رغم حالة المريض الحرجة وحاجته للزراعة وقد أخرج من المستشفى ولم يمكث في بيته إلى ثلاثة أيام ويعود للطوارئ مساء الخميس

٣/٣وهو في غياب تام للوعي ولم تستقبل الحالة الى بعد ثمان ساعات تقريباً

مناشدين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير المنطقة المحبوب وكذلك معالي وزير الصحة بالتدخل العاجل ونقل والدنا إلى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض أو المستشفى التخصصي

وتأتي المناشدة بعد اعتذار مستشفى الملك فهد بجازان عن علاجه لصعوبة حالته حيث أن المريض يعاني من تليف كبدي كامل وهو في حالة مرضية خطرة وحالته تستدعي نقله بواسطة الإخلاء الطبي لزراعة الكبد في مدينة الملك فهد الطبية أو المستشفى التخصصي علماً أن المتبرعون عددهم بلغ خمسة عشر متبرعاً

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