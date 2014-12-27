 “كعبي” يعاني من تليف كبدي ومناشدات لنقله للرياض | فيفاء أون لاين
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

“كعبي” يعاني من تليف كبدي ومناشدات لنقله للرياض

“كعبي” يعاني من تليف كبدي ومناشدات لنقله للرياض
جازان - طلال مجممي

أبدى أبناء المواطن عبدالرحمن علي كعبي ٤٥عاما تذمرهم الشديد من منهج تعقيد الإجراءات الذي ينتهجه مستشفى الملك فهد بجازان
حيث أن والدهم يعاني من مرض تليف الكبد في مرحلته الأخيرة ويحتاج إلى زراعة ولابد من نقله للمستشفى التخصصي بالرياض ومنذ ثلاثة أسابيع لم ترسل أوراق المريض رغم حالة المريض الحرجة وحاجته للزراعة وقد أخرج من المستشفى ولم يمكث في بيته إلى ثلاثة أيام ويعود للطوارئ مساء الخميس
٣/٣وهو في غياب تام للوعي ولم تستقبل الحالة الى بعد ثمان ساعات تقريباً
مناشدين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير المنطقة المحبوب وكذلك معالي وزير الصحة بالتدخل العاجل ونقل والدنا إلى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض أو المستشفى التخصصي
وتأتي المناشدة بعد اعتذار مستشفى الملك فهد بجازان عن علاجه لصعوبة حالته حيث أن المريض يعاني من تليف كبدي كامل وهو في حالة مرضية خطرة وحالته تستدعي نقله بواسطة الإخلاء الطبي لزراعة الكبد في مدينة الملك فهد الطبية أو المستشفى التخصصي علماً أن المتبرعون عددهم بلغ خمسة عشر متبرعاً

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التعليقات (١٧) اضف تعليق

  1. ١٧
    زائر

    الله يشفيه ويرفع عنه اين انتم عنهم يامسأولين الله المستعان

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  2. ١٦
    زائر

    اسأل الله له الشفاء العاجل

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  3. ١٥
    aak

    الله يشفيه ويقومه بالسلامة

    ويرجع لأهله ..

    ووزارة الصحة ارقاد .

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  4. ١٤
    aak

    أسئل الله أن يشفيه
    ويقومه بالسلامة ويرجع لأهله

    ووزارة الصحه “””لاحياة لمن تنادي””””

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  5. ١٣
    زائر

    اسئل الله له اشفا العاجل

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  6. ١٢
    زائر

    اسال الله ان يشفيه الشفاء العاجل وحسبي الله على من عنده الاوراق ومتاخر فيها

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  7. ١١
    زائر

    يا رب يا سميع ان ترفع عنه وتشفيه وتخفف عن وجعه وتخليه لي اولاده وكل من يعز عليه

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  8. ١٠
    زائر

    الله يشفيه ويرفع عنه

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  9. ٩
    سلطان

    أسأل الله له الشفااء العاجل ..

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  10. ٨
    زائر

    حسبي الله على مستشفى جازان الله يشفيك ياكعبي

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  11. ٧
    زائر

    الله يشفيك ويحميك من كل شر.

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  12. ٦
    زائر

    يارب ياكريم يارحيم بعباده ان تشفيه وترفع عنه انك انت سميع العليم.

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  13. ٥
    زائر

    الله يقومك بسلامة ياعمي ويشفيك يارب

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  14. ٤
    ##@@

    الله يقومك بسلامة ياعمي ويشفيك يارب

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  15. ٣
    زائر

    الله يشفيك ويقومك بالسلامة .

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  16. ٢
    زائر

    الله يشفيك يابو بندر ويرفع عنك

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  17. ١
    زائر

    الله يرحمك ويجعل مثواك الجنه

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