أبدى أبناء المواطن عبدالرحمن علي كعبي ٤٥عاما تذمرهم الشديد من منهج تعقيد الإجراءات الذي ينتهجه مستشفى الملك فهد بجازان
حيث أن والدهم يعاني من مرض تليف الكبد في مرحلته الأخيرة ويحتاج إلى زراعة ولابد من نقله للمستشفى التخصصي بالرياض ومنذ ثلاثة أسابيع لم ترسل أوراق المريض رغم حالة المريض الحرجة وحاجته للزراعة وقد أخرج من المستشفى ولم يمكث في بيته إلى ثلاثة أيام ويعود للطوارئ مساء الخميس
٣/٣وهو في غياب تام للوعي ولم تستقبل الحالة الى بعد ثمان ساعات تقريباً
مناشدين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير المنطقة المحبوب وكذلك معالي وزير الصحة بالتدخل العاجل ونقل والدنا إلى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض أو المستشفى التخصصي
وتأتي المناشدة بعد اعتذار مستشفى الملك فهد بجازان عن علاجه لصعوبة حالته حيث أن المريض يعاني من تليف كبدي كامل وهو في حالة مرضية خطرة وحالته تستدعي نقله بواسطة الإخلاء الطبي لزراعة الكبد في مدينة الملك فهد الطبية أو المستشفى التخصصي علماً أن المتبرعون عددهم بلغ خمسة عشر متبرعاً
“كعبي” يعاني من تليف كبدي ومناشدات لنقله للرياض
أبدى أبناء المواطن عبدالرحمن علي كعبي ٤٥عاما تذمرهم الشديد من منهج تعقيد الإجراءات الذي ينتهجه مستشفى الملك فهد بجازان
الله يشفيه ويرفع عنه اين انتم عنهم يامسأولين الله المستعان
اسأل الله له الشفاء العاجل
الله يشفيه ويقومه بالسلامة
ويرجع لأهله ..
ووزارة الصحة ارقاد .
أسئل الله أن يشفيه
ويقومه بالسلامة ويرجع لأهله
ووزارة الصحه “””لاحياة لمن تنادي””””
اسئل الله له اشفا العاجل
اسال الله ان يشفيه الشفاء العاجل وحسبي الله على من عنده الاوراق ومتاخر فيها
يا رب يا سميع ان ترفع عنه وتشفيه وتخفف عن وجعه وتخليه لي اولاده وكل من يعز عليه
الله يشفيه ويرفع عنه
أسأل الله له الشفااء العاجل ..
حسبي الله على مستشفى جازان الله يشفيك ياكعبي
الله يشفيك ويحميك من كل شر.
يارب ياكريم يارحيم بعباده ان تشفيه وترفع عنه انك انت سميع العليم.
الله يقومك بسلامة ياعمي ويشفيك يارب
الله يقومك بسلامة ياعمي ويشفيك يارب
الله يشفيك ويقومك بالسلامة .
الله يشفيك يابو بندر ويرفع عنك
الله يرحمك ويجعل مثواك الجنه