الأحوال المدنية :مركز لمتابعة المعاملات والرد على استفسارات المواطنين

نشأت الإدارة العامة للأحوال المدينة مركزاً للعناية بالعملاء يتيح لهم متابعة معاملاتهم والاستفسار عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة نصية أو عن طريق البريد الإلكتروني وذلك من أجل التخفيف على المواطنين وتسهيل تعاملاتهم .
هذا وقد تلقى عدد من مستخدمي الهاتف النقال رسائل نصية تشعرهم بانطلاق الخدمة الجديدة كان نصها كالتالي :
أخي المواطن.. أختي المواطنة
أنشأت الأحوال المدنية مركزاً للعناية بالعملاء لمساعدتك في متابعة معاملاتك والرد على استفساراتك، وذلك
من خلال الاتصال على الرقم(920022133) أو عن طريق إرسال رسالة نصية على الرقم(77799) أو البريد الإلكتروني Ahwalcare@ahwal.gov.sa
كيف افعل خدمة الرسايل
كيف افعل الرسايل والرقم محد يرد
السلام عليكم ..لدي معامله في وكالة الاحوال وكل ما اتصل يرد الموظف المعامله تحت الاجراء ولها 5 سنوات اتمنى توضيح هذه النقطه
سلام عليكم انا مقدم من 1435 والحين 1437 ولا فيه شي عن معاملتي
معاملات مرت عليها سنين وفي النهايه كل ما تراجعهم تحت الاجراء وين الرقابه مافي شي تم انجازه ؟؟
توجد لدي معامله اكثر من 8سنوات وعند مراجعتي مرار وتكرار لم يفيدونني موضفي وكاله باي شي في المعامله بردعليا انها تحت الاجراء وعندما اطلبهم كي ادخل الى القسم التي فيه المعامله يرفضو والى متا ونحن ننتضر زهرت اعمارنا ضاعت امام اعييننا
سلام عليكم
يا اخوان زوجتي لازم تجدد جوازها الاسبوع القادم عشان نسافر بس ماعندها بطاقه احوال ولا ابشر
س/ اذا راحت الاحوال وبصمت تدخل مباشره في النظام ولا لازم تصدر البطاقه اول ؟؟
لان اذا تدخل مباشره بالنظام راح اسوي لها ابشر واجدد بسرعه والبطاقه يبي لها اقل شي اسبوعين
تكفووووون افيدوني
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حسبي الله ونعم الوكيل
اهم شي تبصم بعدين عن طريق ابشر تجدده مو لازم البطاقه تطلع اهم شي تبصم
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حسبي الله نعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
السلام عليكم ..لدي معامله في وكالة الاحوال وكل ما اتصل يرد الموظف المعامله تحت الاجراء ولها 4 سنوات اتمنى توضيح هذه النقطه
عندي معاملة اصدار هوية وطنية من احوال الخبر واريد رقم الصادر الي احوال الدمام.
معامله رفعت من احوال الطايف بتاريخ 1437/12/6رقم المعامله 453724 ولم ياتي رد لنا حتي تاريخ ارسال الرساله ذي
ارجو افادتنا عن المعامله
اسوء موظفين موظفين الاحوال وفيه نظام جديد لازم اطلع بطاقة احوال علشان اجدد الجواز للحرمه ومعاملتي عندهم لها اكثر من اسبوعين وبغلق الاسبوع الثالث موظفين سيئيين وخدمة سيئه جدا وفيه خدمه بابشر اسمها تحسين ارسلت اكثر من رساله ولايوجد رد المشكله الحريم بلاحوال قالوا اسبوعين وتجي ولها فوق الاسبوعين ولايوجد شي ولارد اقسم بالله متخسر اكثر من عشرة الاف ريال حجوزات طيران وفنادق والسبه تاخير موظفي الاحوال لاحول ولاقوة الابالله وحسبي الله ونعم الوكيل لكل موظف في الاحوال طنش عمله واخر المواطنين الله لايوفقهم لادنيا ولا اخره والله حسيبهم باذن الواحد القهار طبعا احوال بريده سيئه في التعامل وتطنيش وعدم تواجد في مكاتبهم واسلوب سيئ جدااااااا
تحت الجراء هذي الكلمه محفضينهم ياهاي
السلام عليكم انا باقي ثلاث ايام وتنتهي بطاقت الأحوال اقدر اطلع ل دول الخليج او لا اتمنى تفيدوني
تحت الجراء هذي الكلمه محفضينهم ياهاي
تحت الجراء ماعندهم غيرها
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
انا بلوشي انا من القبائل النازحة انا من شريحة البدون انا من مواليد المملكة عندي معاملة على التجنيس او الحصول على الجنسية السعودية قدمتها في الداخلية و تمت الموافقة عليها و حولوها الى الأحوال المدنية اتصلت عليهم ما يردو ادعو لي يا اخوان اني احصل على الجنسية و الله انا وطنيتي كبيرة و متفائل للحصول على الجنسية يا رب ثم يا رب يقبلو المعاملة و يجنسوني يا رب معاملتي توصل الى الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية يا رب يوافق يا رب ينحل مشاكلي كلها أتمنى يوصل صوتي ادعو لي يا اخوان أتمنى يوم يتصلو على جوالي 0000000 و يقولو لي مبروك راح اموت من الفرح يا رب اكتب رسالتي وعيني تدمع و بناتي يفرحو