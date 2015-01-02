الأحوال المدنية :مركز لمتابعة المعاملات والرد على استفسارات المواطنين

نشأت الإدارة العامة للأحوال المدينة مركزاً للعناية بالعملاء يتيح لهم متابعة معاملاتهم والاستفسار عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة نصية أو عن طريق البريد الإلكتروني وذلك من أجل التخفيف على المواطنين وتسهيل تعاملاتهم .

هذا وقد تلقى عدد من مستخدمي الهاتف النقال رسائل نصية تشعرهم بانطلاق الخدمة الجديدة كان نصها كالتالي :

أخي المواطن.. أختي المواطنة

أنشأت الأحوال المدنية مركزاً للعناية بالعملاء لمساعدتك في متابعة معاملاتك والرد على استفساراتك، وذلك

من خلال الاتصال على الرقم(920022133) أو عن طريق إرسال رسالة نصية على الرقم(77799) أو البريد الإلكتروني Ahwalcare@ahwal.gov.sa