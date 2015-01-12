“التجارة” تعلن تجديد اشتراكات الغرف التجارية إلكترونياً

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية تم إطلاق خدمة اصدار أو تجديد الاشتراك بالغرف التجارية الصناعية آلياً عبر موقع السجل التجاري الإلكتروني http://ecr.mci.gov.sa/Home/Index ، وذلك بهدف تسهيل وتسريع منظومة الأعمال التجارية والصناعية في المملكة وفق منظور الحكومة الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة حالياً في الغرف الجاهزة فنياً، وهي الغرف التجارية الصناعية في ( الرياض، وجدة، والشرقية، والاحساء، والخرج، والزلفي، والقريات)، فيما تعمل بقية الغرف على إنهاء الربط الإلكتروني خلال شهر.

وأبانت الوزارة أن ذلك يأتي بعد أن أطلقت خلال شهر نوفمبر الماضي خدمة إصدار السجل التجاري إلكترونياً بالكامل للمؤسسات على مستوى المملكة ومن دون ورق خلال 180 ثانية فقط.