الشيخ احمد بن محمد احمد الحكمي

الرئاسة تكمن في القوة والشجاعة والجراءة والوضوح، وهي صفات بارزة فيه، ورث كثيرا منها كجينات في أصل تكوينه، انحدرت إليه عن طريق والده الشيخ محمد بن احمد (رحمه الله) الذي كان من ابرز مشايخ فيفاء في عصره، وعن طريق والدته وأخواله (آل ساهر) أهل رئاسة وصلاح ، (حيث كانت قبيلة آل بالحكم منقسمة إلى عمارتين كبيرتين ـ آل مغوث وآل ساهرـ وعلى شيخين ، ثم اتحدت في عام 1365هـ بتنازل الشيخ يحيى بن زاهر شيخ آل ساهر للشيخ محمد بن احمد شيخ آل مغوث) ثم بما تربى عليه من الصدق والكرم والوفاء في محيط الأسرة والبيئة ، وزان كل ذلك بالعلم والثقافة والأدب والاطلاع ، ثم بالممارسة في معترك الحياة صغيرا وشابا ويافعا، حيث عركته الحياة وعركها، وعرف فن التعامل مع كثير من نوعيات البشر والبيئات في الغربة، ثم بممارسته الإدارة كعمل رسمي ، حيث عمل مديرا في مدرسة الخشعة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، لأكثر من خمس وعشرين سنة، فتبلورت شخصيته القيادية الناجحة، فهو إنسان متمرس وقائد محنك، يملك صفات الرئاسة وحسن القيادة، قمة في التعامل وحسن الإقناع، وفيه النبل والشجاعة والإقدام ، يقبل النقد ويتقبل الحوار، والرأي والرأي الآخر، لا يكابر في قبول الحق والرضوخ والانقياد له متى ما وجده ، ولا يتردد ولا يجبن عن قول وفعل ما يؤمن به، وفي نفس الوقت يعرف للرجال وللمجالس حقها، ويقدر الآخرين ويحترمهم ويقدر المكان الذي هو فيه، ويعرف كيف يطرح الفكرة وكيف يديرها، ويحسن الحوار والنقاش العلمي المقرون بالحجج والأدلة ، ولا يجامل فيما لا يؤمن به ، أو فيما يزري به وبمكانته ، واضح صريح لا يتلجلج، ويصدح بما يراه حق دون تردد أو خوف، وفي نفس الوقت لا يجبن عن الاعتراف بالخطأ إذا تحقق له عكس ما قال أو فعل، شجاع في قوله وفعله يمضي خلفهما دون تردد أو وجل، له مكانته بين أفراد قبيلته وكلمته المسموعة، فهو يقدرهم ويقدرونه ، ويحبهم ويحبونه ، لميزاته العالية ولصفاته ووضوحه التام في كل مواقفه، وله المكانة التي لا تنكر في مجتمع قبائل فيفاء عامة، يصدّر إن حضر، ويؤخذ بأقواله وأرائه إن أشار، ومواقفه معروفة ومكانته لا تجهل ، يقدّره ولاة الأمر ويحفظون له ولائه وإخلاصه ، غيّر كثيرا في مفهوم الشيخة ، وأحسن استغلال إمكانات أفراد قبيلته، فزاد من قوة ترابطهم ، واتحاد كلمتهم، وقوة التلاحم والتواصل والتعاون فيما بينهم ، فخدموا أنفسهم وخدموا مجتمعهم، يقفون مع كل محتاج منهم، ويعينونه ويرفعونه من كبوته، وجعل أمرهم بينهم شورى ، واستغل مواهبهم وقدراتهم فيما فيه مصلحتهم، حيث أحسن القيادة والتوجيه، مما جعل قبيلته قدوة ومثالا، ونموذجا يحتذى في كثير من الأمور ، مما يحرص على السير على طريقته ونهجه فيه، مما سيتضح في ثنايا الحديث ، بارك الله فيه وفي قبيلته وفي مجتمع ينتمون إليه.

انه الشيخ الاستاذ/ احمد بن محمد بن احمد بن سالم الحكمي حفظه الله ووفقه .

والده كما يتضح هو الشيخ محمد بن أحمد الحكمي، شيخ قبيلة آل بالحكم (رحمه الله وغفر له)، ومن المشايخ المبرزين في فيفاء في عصره، لقوة شخصيته وشجاعته وصرامته، ذكي المعي، استطاع أن يخدم قبيلته والقبائل المجاورة، من خلال تهيئة مجالات التعليم المتاحة في تلك الفترة، فكانت مدرسة الخشعة إحدى مدارس الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، ثمرة جهده ومتابعته، احتضنها ورعاها وذلل للقائمين عليها كل الصعاب، مما جعلها متقدمة على جميع المدارس القائمة في تلك الأيام، وما زالت أثارها تؤتي أكلها إلى اليوم، يتمثل في أبنائه وأحفاده وأبناء قبيلته والقبائل المجاورة، رحمه الله وغفر له، وجعل كل ما قدمه مثقلا في موازينه، ورافعا من درجاته في جنات النعيم.

أما الأم فهي الفاضلة عافية بنت سلمان بن يحي الحكمي الفيفي (حفظها الله ووفقها)، كان أبوها سلمان بن يحي رجل تقى وإيمان وصلاح (رحمه الله)، وهي ورثت الكثير من ذلك، وغرسته تربية وأخلاقا ومنهجا في أبنائها .

ولد لهما في بيتهم الحبيل، الكائن بحبيل الأسود بفيفاء، الذي يقع في السهل الغربي من جبل الحكمي، وذلك في عام 1383هـ ، وقد انتقلت الأسرة فيما بعد إلى بيت (العرة) الواقع في بقعة الخشعة، وفيه نشأ وترعرع بين إخوته وأسرته التي ابتدأت تكبر وتكبر، بارك الله فيهم.

مسيرته التعليمية:

لما بلغ سن التمييز، وجد إخوانه الكبار يدرسون في المعلامة الواقعة في الخشعة ، التي يعلّم فيها الشيخ عبد الله بن شريف العبدلي (رحمه الله)، ورغبة منه في التعلم، وتقليدا لإخوانه الكبار ، كان يصحبهم ويذهب في معيتهم إلى هذه المدرسة، حتى انه لا يذكر لصغره متى وكيف كان ذلك، لكنه على العموم لم يعي نفسه إلا وهو على هذا الحال، وأنه يجد راحة في نفسه واشتياقا للمدرسة كل يوم ، حيث أحبها وتعلق بها ، لأنها على ما يبدو أشبعت في نفسه حب التعلم والمعرفة ، وحققت له مخالطة اناس كثر داخل المدرسة وخارجها، وأصبح له فيها معارف وأصدقاء ، وكان لا يعود منها إلا وهو محمل بكثير من الأخبار والحكايات والمغامرات، ولا ينتهي الدرس إلا وقد حفظ كثيرا من آيات القران الكريم ، وأتقن رسم حروف الهجاء وتهجيتها، فكان يفاخر بذلك ويباهي به بين والديه وإخوانه ، ويردد كثيرا مما حفظ من سور القرآن الكريم القصيرة، ولا يمل من تكراره مرات ومرات على مسامع والدته وإخوانه، مفتخرا بنفسه معجبا بأدائه، وكانت أمه بالذات تحرص على تشجيعه وتستزيد منه، غايتها تشجيعه ورفع معنوياته، وتصرح له بإعجابها وفرحها بما حققه، (ولاشك أن ذلك أسلوب رائع منها حفظها الله) فكان بالطبع ينتشي بذلك وترتفع معنوياته ، ويزيده هذا الإحساس تعلقا واجتهادا، وتبني في نفسه حرصا على الاستزادة في التحصيل والتعلم، وقد تعلم في هذه المدرسة أشياء كثيرة، ومهارات متعددة، رغم قصر هذه الفترة ، حيث حفظ فيها العديد من سور القرآن الكريم، وأجاد وأتقن مبادئ القراءة والكتابة .

في هذه الأثناء فتحت المدرسة الابتدائية في نيد أبار، وكانت حينها المدرسة الابتدائية الوحيدة الأقرب لمنزلهم، مع بعدها ومشقة الطريق وصعوبتها على من هو في مثل سنه ، حيث لم يتجاوز السابعة أو الثامنة من عمره حينها ، ولكن تحول إخوانه الكبار للدراسة فيها، مما ترتب عليه إقفال المعلامة القائمة، وهو كذلك لم يتأخر في إبداء رغبته الكبيرة في الالتحاق معهم في هذه المدرسة، حيث تم قبوله ضمن طلابها فرحا لا تكاد تسعه الدنيا، وكان مع بداية العام الدراسي 1390/1391هـ يدرس في الصف الأول الابتدائي مع أول دفعة تلتحق بها.

ما إن بدأ العام الدراسي إلا وهو جاهز بكل حماس لمدرسته الجديدة، حيث انطلق مع أول يوم دراسي في مقدمة إخوانه وأهل جهته إلى هذه المدرسة، وكان الإقبال عليها شديد من كل القبائل المجاورة ، والكل متعطش إلى هذه المدرسة النظامية التي طالما حرموا منها كثيرا، وكان التنافس على أشده بين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة والثانية عشرة، لكونها تفتح لأول مرة في هذه الجهات، بل هناك طلاب تجاوزوا هذه السن سجلوا فيها ، وزاد من ارتفاع التنافس أن معظم الطلاب قد أتقنوا القراءة والكتابة من قبل ، وكثير منهم حفظ القرآن الكريم أو أجزاء منه، فدخل الكل في تنافس شديد وحماس منقطع النظير، وكان يزيد من أوراه بقايا التعصب القبلي في تلك الفترة، فتحول حب الغلبة والتفوق والتنافس إلى مجال التعلم والتحصيل.

دخل في معمعة ذلك بكل قوة ، ورغم ما كان يعانيه من بعد المسافة ومشقة الطريق وصعوبتها ، إلا انه سرعان ما ألف ذلك، وأحب المدرسة ونبغ في دراسته وتحصيله، ولقد مضت به السنين سريعة متعاقبة، يترقى فيها عاما بعد عام، وهاهو تأخذه الذاكرة وهو يتجه إلى مدينة صبيا في رفقة زملائه، يؤدون اختبار شهادة الصف السادس أمام اللجنة المركزية فيها، ليتخرج منها بتفوق في نهاية العام الدراسي 1395/1396هـ .

ولما استلم شهادته فرحا مسرورا بها، تبدت أمام أهله إشكالية مواصلته للدراسة المتوسطة ، فكانت اقرب مدرسة متوسطة لهم هي متوسطة النفيعة في أعلى قمة جبل فيفاء ، وما أبعدها من مسافة تعادل ضعفي المسافة لنيد أبار مقر المدرسة الابتدائية، لذلك لن يستطيع أو يقوى على مواصلة الدراسة فيها، وبعد كثير من النقاش والطرح واستعراض عديد من البدائل المتاحة ، تقرر السماح له بالسفر في صحبة إخوانه إلى مدينة الرياض، فهي الفرصة الأسهل أمامهم في تلك الفترة ، وقد رجح من كفتها وشجع الوالدين على اتخاذها وجود مجموعة من إخوانه يعملون فيها ، فإخوانه الكبار حسن ويحيى وجابر (رحمهم الله) ، كانوا يقيمون في تلك الفترة في مدينة الرياض ، أما هو فقد كان خارج كل هذه الحسابات والاحترازات ، فقد كان في داخل نفسه فرحا مستبشرا بهذه النقلة، تحدوه الآمال العراض إلى الانطلاق، والرغبة الجامحة إلى المغامرات والسفر، ولكن والداه وبالأخص الأم المشفقة يتقطع قلبها عليه، فما زال صغيرا على السفر والغربة والنصب، ولكنها مع ذلك لم تظهر أمامه شيء مما تخبئه في قلبها، خشية أن تفت في عضده ، بل كانت تحسسه بأنه قد كبر وأصبح قادر على الاعتماد على نفسه، والقلب يحترق شفقة ورحمة وخوفا عليه، فآثرت المصلحة البعيدة له، على حظوظ نفسها لو أبقته بجوارها.

سافر إلى الرياض ، وفيها التحق بمدرسة تميم الداري المتوسطة بحي العود، اقرب المدارس المتوسطة إلى سكنه مع إخوانه يحيى وجابر رحمهما الله، ، وما أسرع ما ألف المكان وتأقلم مع الغربة، وانشغل بدراسته وعالمه الجديد عما يجده في نفسه من بعد عن والديه، وتعوّد قليلا قليلا على الحياة الجديدة التي يعيشون فيها، حيث يضطر الجميع للمشاركة في خدمة أنفسهم ، من إعداد الطعام وكل ما يلزم من الحياة المعيشية ، لأنهم يعيشون فيما يسمى بالعزبة، التي نظامها يحتم على الكل المشاركة بدوره في تسيير متطلباتهم الحياتية اليومية ، وتجهيز كل ما يحتاج إليه البيت من وسائل الراحة، فالكل لا بد أن يعمل ويشارك بروح الفريق الواحد، وهذا أمر لم يألفوه من قبل ولكنه الاضطرار، ورغم كل ذلك التعب وتلك المشقة، فقد كانت له دروسا تعلم منها كثيرا من أمور الحياة ، انتفع بها كتجارب بقيت معه طول رحلته في الغربة والى اليوم، ومن أهم ما تعلمه منها، أن الإنسان يجب أن يتأقلم مع أي وضع يكون فيه، وتعلم الصبر وقوة التحمل والاعتماد على النفس، وتعلم كيفية مسايرة الحياة والتعامل مع الآخرين، واكتسب منها صفات القوة والخشونة والرجولة والصلابة ، وانعكست نتائج ذلك بكل وضوح على أخلاقه وتواضعه، وفي الإصرار على التحصيل العلمي ، وفي المثابرة والسعي الجاد إلى النجاح والتفوق، وعلى مضاعفة الجد والاجتهاد، وفي معرفة قيمة الوقت وقيمة الحياة ، فكان بفضل الله وتوفيقه متفوقا في دراسته وفي حياته، حيث مضت به الأعوام متعاقبة، وكان ينتقل فيها من فصل إلى آخر، ومن سنة دراسية إلى سنة أخرى، إلى أن تخرج بتوفيق الله وفضله من الكفاءة المتوسطة في العام 1399هـ.

كان طوال هذه السنوات الثلاث ينقطع انقطاعا كاملا عن والديه، وبالذات أمه التي طالما أشتاق لها في هذه السن، وكم كانت هي في المقابل تقلق عليه، ولكنها تتجلد وتتحمل، فكان لا يستطيع الحضور إلى زيارة أهله في فيفاء إلا في العطل الصيفية فقط ، ومع هذه الحياة والجلد والحرمان والبعد عن الوالدين، وفي قسوة الغربة ووقعها الشديد على النفس ، ولكنها في المقابل كانت تبني نفسه من الداخل، وتزيدها قوة وصلابة ، حتى أنها عجلت بنضجه واكتمال تكوينه، فكأنها أضافت إلى عمره عمرا آخر، فما أسرع ما تجاوز سن الطفولة ولم يعرف معالمها، ولم يتمتع ويهنئ باللعب واللهو كأترابه ، حيث انتقل مباشرة إلى سن الرجولة والنضج، والجدية المبكرة ، ودخل في معمعة الحياة الجادة، وفي الاعتماد على النفس والاستقلالية في اتخاذ القرارات.

كانت حياة الناس في تلك الأيام صعبة، والدخل المادي لمعظمهم قليل ومحدود، وكان يحس في نفسه بأنه عبئ على إخوانه وإن لم يشتكوا أو يظهروا ذلك ، بل كانوا لا يتركون له طلبا أو حاجة إلا لبوها بطيب نفس، ولكنه إحساسه المرهف ونفسه الكريمة، وكان يعرف أن إمكانيات والده محدودة، ولن يتمكن من دعمه في هذا الجانب ، فوالده ليس له دخل مادي ثابت إلا ما تدره عليه مزرعته من ثمار موسمية بسيطة، وكان ذو أسرة كبيرة والتزامات عديدة ، ومعرفته أن لدى إخوانه كثير من المسؤوليات الخاصة بكل منهم، ولدى بعضهم أسرة وأبناء، أو هو يسعى إلى تكوين ذلك معتمدا على دخله الخاص، ومع تفكيره المتواصل ونظرته الفاحصة وفي تقليبه للأمور، توصل إلى فكرة أن يكون له دور ايجابي تجاه متطلبات نفسه ، واستقلالية مادية، وعزم على أن يعمل ليوفر ما يكفيه ويغنيه عن إخوانه ، وبالذات والفرص متوفرة أمامه، وهو مهيأ ولديه القدرة عليها، وبعد تبادل الرأي مع إخوانه الكبار الذين يسكن معهم ، وبعد عرض فكرته أمامهم واستشارتهم فيها، وبعد النقاش والحوار الجاد الطويل ، اقتنع الجميع بسداد الفكرة وصواب الرأي ، ولكن شرطهم الوحيد كان منصب على أن لا يؤثر ذلك على تحصيله العلمي ومستقبله الدراسي.

سارع مع بداية العطلة الصيفية في ذلك العام للبحث عن عمل وظيفي، وتم تقديم أوراقه وشهادته المتوسطة إلى أكثر من جهة، وكانت الشهادة المتوسطة في تلك الفترة ذات قيمة ومكانة عالية ، وبالفعل تم قبوله موظفا في وزارة الدفاع والطيران ، على وظيفة عسكرية برتبة وكيل رقيب، بمسمى مشغل حاسب آلي في جهاز الوزارة، وقد انتظم في العمل بعد استكمال الإجراءات النظامية، وعندها أحس بالطمأنينة والراحة والاستقلالية الذاتية، والاعتزاز المتنامي في نفسه بما حققه لها وما هو عليه، فارتفعت معنوياته وزادت طموحاته ، لذلك لم يبدأ العام الدراسي الجديد إلا وقد أتم إجراءات قبوله كطالب في المرحلة الثانوية، حيث سجل منتظما في ثانوية الرياض المسائية، وكان في داخل نفسه قد عقد العزم على عدم الإخلال بما بيته في نفسه، وبما تعهد به أمام أخوانه من مواصلة دراسته.

وفعلا فقد كان من أول يوم دراسي متأهبا للدخول في معركة صعبة وطويلة ، وطن فيها نفسه على عدم الاستسلام مهما كانت المعوقات والصعوبات، قد اختط له غاية وهدفا وحيدا لا يحيد عنه، وفعلا فكما توقع فقد برزت أمامه كثير من هذه العقبات والتحديات المتعددة (النفسية والبدنية والفكرية والاجتماعية)، ولكنه قد حسب حساباته تجاه كل ذلك بكل دقة، موطنا نفسه على التغلب عليها مهما اشتدت وكثرت، ومصرا على أن يوافق بمشيئة الله وعونه بين عمله ودراسته، فكان يزداد حرصه ويشتد عزمه كلما عنّت له واحدة منها، وسعى في إثبات ذاته وفي بذل أقصى إمكانياته ، واستمر في جهاد مستمر لا يتقهقر، قد تسلح بعزيمة قوية لا تلين ولا تتخاذل.

كان يبدأ يومه مع صلاة الفجر مباشرة، لينطلق مبكرا إلى عمله الوظيفي، الذي لا يعود منه إلا بعد صلاة الظهر، وكان إذا ما عاد إلى البيت قام بما يلزمه كعضو أساسي في (العزبة)، وأدى ما عليه فيها من واجبات والتزام أدبي مع بقية أفراد المجموعة، وبعد الغداء والراحة البسيطة يستذكر فيها شيئا من دروسه وواجباته، لينطلق بعد المغرب مباشرة إلى مدرسته، التي تستمر الدراسة فيها إلى قرب منتصف الليل ، ليعود بعدها إلى البيت مهدود القوى متعبا مرهقا ، وبعد تناول عشائه يخلد مباشرة إلى فراشه، استعدادا ليوم جديد مماثل في الغد، مضت به الأيام طويلة مرهقة على هذا المنوال، ولكن نجاحاته المتوالية ونتائجه المتفوقة تنسيه كل تعب، فكان يترقى في دراسته سنة بعد أخرى ، حتى تخرج بحمد الله وتوفيقه من المرحلة الثانوية ، بعد سنواتها الثلاث التي انقضت بحلوها ومرها ، وما زال يفخر بما حققه فيها، وهاهو يحمل الشهادة الثانوية العامة مغتبطا بتقديره المرتفع فيها.

وهنا ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، فقد تبدت أمامه مشكلة لم تكن في الحسبان، وهي التخلص من قيود الوظيفة، التي قد تحبسه عن مواصلة دراسته وطموحه، ولكن كيف التخلص منها بكل سهولة وسلامة، لأنها في نظره اليوم قد أدت الغاية التي كان ينشدها منها، فهو لم يركن إليها أو يتخذها إلا وسيلة لتوصله إلى غاية أسمى ، وإن كانت هي في موقعها شرف ما زال يفخر به إلى اليوم ، ولكنه كان يجد في نفسه طموحا وآمالا أوسع واعرض، يخدم منها وطنه في جوانب أخرى لا تقل عن هذا الجانب، وإن كانت الغاية واحدة والمقصد واحد، لقد كان حلمه يتركز في مواصلة دراسته الجامعية ، وحلمه هو العمل في مجال التعليم، والمشاركة في صناعة أجيال المستقبل، واليوم وقد أراد الانفصال عن ارتباطه الوظيفي، برزت أمامه مشكلة النظام الذي لا يجيز ذلك بهذه السهولة وبهذه السرعة ، ووجدها أمامه سدا منيعا خلاصته (أن الخروج منها ليس كالدخول إليها)، وبمعنى آخر أنك لن تستطيع ترك هذا العمل الوظيفي بالسهولة المتصورة، فالفصل غير ممكن ، وفي تفريغه للدراسة شبه مستحيل ، واحتار وأظلمت الطرق أمام ناظريه، وشعر بالإحباط وتعقد الأمور وتحطم الآمال ، فكر واستشار واستعان واستخار، وأخيرا وجد من اقتنع بوجهة نظره ، فدله على طريق قد يكون فيه الحل لمعضلته ، وكانت بالفعل هي بوابة خروجه الوحيدة ، حيث أشار عليه بطلب النقل إلى إحدى الوحدات العسكرية خارج جهاز الوزارة، لان فيها قد يكون الانسحاب أكثر سهولة وأيسر، لذلك طلب النقل إلى منطقة تبوك العسكرية ، وتمت الموافقة على نقله إلى اللواء الثامن (لواء الملك فهد الآلي)، حيث باشر عمله هناك لعدة أيام ، ثم تغيب دون إبداء عذر مقبول ، مما استوجب اتخاذ عقوبة الفصل تجاهه وهو ما كان ينشده ويسعى إليه.

الدراسة الجامعية:

تم انفكاكه من العمل الوظيفي بعد جهد جهيد، وكانت كل هذه المناورات للحصول على هذه النتيجة أثناء العطلة الصيفية للعام 1402هـ ، وكان خلال تلك المناورات قد قدم شهادته الثانوية وأوراقه المطلوبة إلى فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في أبهاء، للرغبة في القبول في كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية، تخصص لغة عربية، التخصص الذي كان يميل إليه و يهواه ، وكان لسبب اختياره الدراسة الجامعية في منطقة عسير ، لوجهة نظر مبررة، لأنها كانت الأقرب جغرافيا لبلدته ، حتى يكون قريبا من والديه ، الذين طالما اشتاق إليهما، وحرم من قربهما لسنوات طويلة، وليعوضهما بعض ما لهما عليه ، فهو يشعر بتقصيره في حقهما، ولكون والده كبير السن يعاني كثيرا من الأمراض، ويحتاج إلى من يرعاه ويراجع به في بعض المستشفيات ، وقد تم له بتوفيق الله كلما أراده ، حيث تم قبوله في الجامعة في التخصص الذي يرغب فيه، ولم يبدأ العام الجامعي1402/1403هـ، إلا وقد اتخذت الأمور بالنسبة له مسارها الصحيح الذي يتمنى ، واكتملت كامل أموره، وانتهت كل ارتباطاته الوظيفية ، فقد أصبح احد طلاب كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية ، في قسم اللغة العربية، وهنا ابتدى المشوار.

اقبل على دراسته فرحا مستبشرا، متفرغا لها جسميا ونفسيا وفكريا، لا هم له ولا شاغل غيرها، فإذا ما جاءت عطلة نهاية الأسبوع اتجه إلى فيفاء، ليتابع متطلبات والديه، ثم يعود بعدها مباشرة إلى دراسته وبحوثه، وسارت به ومعه الأيام بفضل الله وتوفيقه من نجاح إلى نجاح ومن تفوق إلى آخر، يترقى في مستويات كليته ويزداد رصيده المعرفي، إلى أن تخرج منها مع نهاية العام الجامعي 1406هـ ، يحمل شهادة الليسانس في اللغة العربية مع مرتبة الشرف الأولى ، وهنا برزت أمام ما يخطط له تحويلة لم تكن في الحسبان، ومرجعها تفوقه الدراسي وإحرازه معدلا مرتفعا فيها، لذلك تم ترشيحه معيدا بالكلية، ولكنه لم يرغب في ذلك، لتعارضها مع ما كان قد هيأ نفسه له ، حيث كانت ظروفه الأسرية بعد وفاة والده (رحمه الله وغفر له) توجب عليه أن يكون قريبا من أهله في فيفاء، ولكن الجامعة أصرت على ترشيحها له ، ولم تسلم له وثيقة التخرج، وبعد اخذ ورد وتدخل مباشر من أخيه الشيخ جابر (رحمه الله) انتهت الإشكالية، وسلمت له وثيقته وبقية أوراقه .

بالطبع الإنسان يحتاج إلى المعونة والوقوف بجانبه والمساندة، وبالذات من الأهل والأقربين، وقد كان له في والديه وإخوانه كثير من الوقفات والعون في هذا السبيل ، فكان طوال طريقه يجد فيهم السند والمعونة، طفلا ويافعا، وفي مراحل دراسته المختلفة، وفي غربته وابتعاده عن والديه، ويذكر بالفضل والجميل الذي لا ينساه لكل أهله وإخوانه ، وان خص بعضا منهم فلا يعني أنهم هم فقط من يستحقون ، ولكن من الصعوبة بمكان تعداد كل ذي فضل ومعروف عليه، فكل أسرته وأهله لهم الفضل والمعروف الذي لا ينكر، ولكن يخص منهم هاهنا في فترة دراسته وغربته ، كل من أخيه يحيى رحمه الله وغفر له، الذي يقول عنه: (كان له فضل كبير علي طوال دراستي في الرياض، إلى أن تخرجت من الثانوية العامة ، فقد وقف بجانبي بكل قوة وحزم، فهو من استأجر لي بيتا في الرياض، وأعانني كثيرا ماديا ومعنويا في تلك السنوات)، وكذلك لا ينسى أخيه علي حفظه الله، الذي كان يسانده ويشجعه وما يزال ، وكذلك أخيه محمد حفظه الله، الذي قال عنه (اعتبره صديقا مقربا لي قبل أن يكون أخا شفيقا، ولا أنسى دعمه الايجابي في كل الأمور والحالات، وكمثال بارز على ذلك ، انه اشترى له سيارة، وكي لا يحرجه فقد باعها عليه بثمن بخس ، وهذا الثمن يعترف اليوم انه لم يسدد منه شيئا إلى تاريخه) ، وأما أخيه الشيخ جابر رحمه الله الذي كان كما يقول عنه ( أنه قدوته ومثله في كثير من مراحل حياته، وكان يدعمه بقوة في كل حالاته، وإن ينسى لا ينسى وقفته الايجابية القوية معه عندما رفضت الجامعة أخلاء طرفه بعد تخرجه منها رغبة في أن يبقى معيدا فيها ، فقد سعى بكل قوة إلى معالجة الموقف وإنهائه بكل تبعاته)، هولاء حق عليه كما يقول التنويه بشيء بسيط من أدوارهم التي يعتز بها ولا ينساها في هذه المرحلة المبكرة من عمره، فهم كما يقول (إخوتي وعزوتي وبيننا صادق الإخوة والعلاقات المتينة التي لا تغيرها الظروف، بل تزيدها قوة ومتانة)، وكذلك بقية الأخوة الذين لا بد أن نتطرق لشيء من علاقاته الحميمة بهم لاحقا، رحم الله من مات منهم وحفظ بحفظه الباقين ووفقهم.

وهو طالب علم وقارئ نهم ، لا يقف في استزادته منه عند حد معين، ولا يكاد يشبع من طلب العلم والثقافة والبحث عن المعلومة من مظانها، لذلك لم يقف بعد تخرجه من الجامعة عن التعلم وعن تنمية مهاراته وقدراته وخبراته، والتزود بكل جديد ومفيد، فقد حرص على أن لا يفوت فرصة تعن له إلا وابتدرها وسارع في الالتحاق بها، فالتحق بالعديد من البرامج والدورات الرسمية والخاصة، ومن ذلك التحاقه عام 1414هـ بدبلوم إدارة تربوية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة لمدة فصل كامل، وفي عام 1433هـ التحق بورشة عمل عن المجالس البلدية بالوطن العربي في القاهرة جمهورية مصر العربية، وفي عام 1432هـ أخذ دورة في الحاسب الآلي، إضافة إلى أكثر من خمسة عشر دورة تربوية مختلفة، داخل المنطقة وعلى مستوى الوزارة .

العمل الوظيفي:

كما سبق واشرنا أعلاه أنه عمل لما يقارب الثلاث سنوات عسكريا، في وزارة الدفاع والطيران، مشغل أجهزة حاسب آلي، برتبة وكيل رقيب ، وهذا العمل كان في نفس جهاز الوزارة في الرياض ، ثم انتقل من الوزارة بطلبه إلى اللواء الثامن ( لواء الملك فهد الآلي ) بمنطقة تبوك ، حيث سعى إلى الانفكاك منها بسبب غيابه المتعمد بدون عذر، لكي يستطيع التفرغ لدراسته الجامعية.

وبعد تخرجه من الجامعة، وحصوله على شهادة الليسانس في اللغة العربية، من كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية، فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الجنوب منطقة عسير عام 1406هـ، وبعد قبول الجامعة عذره من أن يكون معيدا فيها ، تم تعيينه معلما بالمدرسة المتوسطة بالخشعة في فيفاء، في تاريخ 23/6/1406هـ، حيث مارس التدريس في تخصصه، مواد علوم اللغة العربية، ولكن لمدة عام دراسي واحد، لأنه في تاريخ 12/12/1406هـ تم تكليفه بالقيام بإدارة المدرسة الابتدائية والمتوسطة بالخشعة، واستمر في عمله مديرا لها مع ما فيه من إجهاد فكري وبدني لما يقارب خمس وعشرين سنة ، وفي أثناء هذه السنوات الناجحة مرت به فترة كثرت عليه المهام ، فكان فيها يقوم برئاسة المجلس البلدي، وشيخا للقبيلة ، ولظروف أسرية ومهمات أخرى كثيرة، مما زادت من أعبائه وأثقلت كاهله ، وأشعرته انه سيقصر في عمله الأهم (إدارة المدرسة)، وليس مضطرا وفي المدرسة أكفاء يستطيعون أن يسدوا مسده ، ولديهم القدرة على مواصلة المسيرة والارتقاء بعمل المدرسة كما ينبغي، ومن المعلوم أن أهمية المدرسة تكمن في الوظيفة التي تؤديها كمصنع للرجال، وفيها المستقبل للأجيال الناهضة، لذلك استخار وسعى إلى طلب إعفائه من إدارتها ، واستلم منه الراية فيها رفيق دربه وصديق عمره، وكيل المدرسة الاستاذ علي بن يحيى المشنوي حفظه الله، وعاد هو ليمارس مهنة التدريس حبه الأول، خالي البال مرتاحا راض النفس، وفقه الله وبارك فيه وجزاه كل خير على ما قدم وبذل.

جهوده في المجتمع وبعض نشاطاته :

لقد تعود منذ نشأته الأولى، أن يكون عضوا ايجابيا فعالا في المجتمع الذي يعيش فيه، فلم يتعود أن يقف في صف المتفرجين، بل لابد أن يكون له دور في تسيير الأمور والمشاركة الايجابية فيها، فتجده دوما حاضرا مبادرا في كل نواحي الحياة ، ويتميز بالوطنية والانتماء القوي الفاعل، ويتأجج قلبه بالغيرة وبالولاء الصادق لوطنه ولولاة أمره، وفي حب مصلحة مجتمعه وجلب الخير له، فما من عمل أو مشروع فيه نفع ورفعة لبلده وأهله إلا وسارع إليه، وكان في مقدمة الصفوف فيه ، وقد عرف له الناس ذلك وتعودوا أن يروه في المقدمة، حتى أنهم يفقدونه إذا ما غاب ، ويسالون عنه إذا ما تأخر، اكتسب كثيرا من الخبرات من خلال هذا الممارسات ، وأصبح يملك رصيدا وافرا منها، وتصورا كاملا لمتطلبات واحتياجات مجتمعة، فقد عرف وشخص معظم أدوائها والمعوقات فيها، وأدرك كثيرا مما تزخر به من الخصائص والايجابيات ، نظرته عامة وشاملة بعيدة عن التعنصر والتحزب، أحب فيفاء بكامل محيطها وناسها وما فيها، وحرص على توحد الكلمة فيها واجتماع شملها، ولا يتوانى أبدا ولا يتأخر عن تقديم كل ما فيه نفع لها، وتشريف لأهلها ورفعة لمكانتها، يبادر بنفسه أو ينضوي مع أي مجموعة يكون هذا هدفها وغايتها، فيده ممدودة للكل، وقلمه ولسانه مبذولان في هذا المجال ، لا يطلب سمعة أو يعمل ليرى مكانه ، إنما دافعه (كما هو جلي) الحب الخالص والولاء الكامل، بذل نفسه وجهده ووقته وماله في سبيل ذلك، عرف عنه الصراحة والوضوح في كل أموره ومواقفه ، صريح إلى أقصى درجات الصراحة ، وشجاع لا يجامل في إبداء الرأي والتعبير عن ما يدور بخلده ، ولكنه وقّّاف عند الحق إذا ما ظهر أمامه، يقتنع بالحجة ويقف عندها، ولا يكابر أو يماري، يتفاعل مع كل ما يدور ويحدث ، له دور ايجابي وواضح في الصحافة الالكترونية، ومتفاعل مع ما يهم المجتمع الصغير والكبير فيها وفي غيرها، إن تحدث ابلغ وان كتب أبدع، يحرص الإعلاميون (صحافة وإذاعة وتلفزيون) على استضافته واستكتابه ، بل لا تكاد تحضر لجنة رسمية كانت أو خاصة إلا وهو في مقدمة المستقبلين لها ، والمرحبين بها والمتحدثين أمامها، والمعرفين باحتياجات البلدة ومتطلباتها، له العديد من الأدوار الرسمية والتطوعية، المشهودة والمشكورة والمؤثرة ، ومن ذلك :

عضو في اللجنة الأمنية لمتابعة مهربي المخدرات والمجهولين بتكليف من سمو أمير المنطقة حفظه الله. عضو وأمين ومقرر في لجنة إصلاح ذات البين بفيفاء، بتكليف من سمو أمير المنطقة حفظه الله، وقد نجحت هذه اللجنة في عدة قضايا بحمد الله وتوفيقه. عضو في لجنة التحكيم في المركز الثقافي بالداير. عضو في لجنة إعادة تسمية الأماكن والمواقع بفيفاء . عضو في لجنة التنمية السياحية بمحافظة فيفاء بتكليف من سمو أمير المنطقة حفظه الله. انتخب بالإجماع في أول مجلس بلدي عقد ببلدية فيفاء، وعمل به لمدة ست سنوات عضوا، ثم نائبا لرئيس المجلس، ثم رئيسا للمجلس، إلى أن انتهت فترته الأولى.

شيخ قبيلة آل بالحكم :

كانت كل مواصفاته القيادية والتفاعلية الايجابية، سبب كبير في اختيار جماعته له ليكون شيخا لقبيلته (قبيلة آل بالحكم)، التي تعد من اكبر قبائل فيفاء، حيث جرى اختياره وترشيحه من قبلهم شيخ لهم بعد وفاة أخيه الأكبر الشيخ حسن بن محمد (رحمه الله وغفر له)، وتم تكلفيه بالشيخة رسميا في 18/9/1427هـ وما زال، وارتفع بوظيفة الشيخة إلى مستوى يتوافق مع تغيرات العصر ، وارتفاع مستوى الأفراد العلمي والحضاري، فمهمة الشيخ اختلفت اختلافا جذريا عما كانت عليه، لاختلاف العصر واختلاف المجتمعات، فلم تعد قاصرة على حفظ الأمن وتبليغ الأوامر والتعليمات ، فمن خلال نظرته وثقافته العالية، ثم خبراته المتراكمة من نشأته الأولى مع والده ، ومن خلال مصاحبته الطويلة لأخيه الشيخ حسن رحمه الله، ثم خبراته الإدارية التي مارسها سنوات طويلة في المدرسة ، ومن خلال المعطيات والمشاركات المتعددة في اللجان، وفي الاجتماعات الرسمية والخاصة ، أصبح له نظرة ايجابية أعانته على أن يكون قدوة، والشيخ المثالي المطلوب في القبيلة، لقد سعى من خلال نظرته وما يؤمن به إلى تغيير كثير من الأساليب الموروثة، وإلى الارتقاء بالأفراد وبالمجتمع إلى مستوى يناسب الوقت والحال، ويناسب العصر الحاضر بكل متغيراته ، ويساير الفكر والنهضة العامة للوطن ، حيث استطاع استقطاب جماعته حوله بكل أطيافهم، وأن يوظفهم ليعملوا كفريق واحد متحد ، لتحقيق هدف واحد وغاية واضحة ، وليكونوا يدا واحدة تبني وتعلي وتتعاون، مجتمع راق يوقر فيه الكبير، ويحترم فيه الصغير، ويقف الكل فيه مع الضعيف والمحتاج ، اتخذوا لهم عنوانا وغاية، يتمثل في التعاون بينهم في كل ما فيه مصلحة للكل ، وعلى قوة الأخوة والتعاضد في الحق وعليه، ومن خلال الإصرار والممارسة الجادة والعادلة على هذا المبدأ، شعر كل واحد من أفراد القبيلة انه شخص مؤثر وله دور ايجابي في مجتمعه، ومع الوقت أصبح كل يعتز بمكانته وايجابيته بين جماعته، لأنه من البداية سعى إلى أن تكون القلوب مؤتلفة، والكلمة واحدة وواضحة، وقد تحقق له ولهم بفضل الله اليوم كثير من النتائج الايجابية في هذا الخصوص، الجميع يشارك والكل يقف بكل ايجابية وتفاعل، يقف الكل متعاونين في كل ما يصيب أي واحدا منهم، واكبر شاهد انه بلغ عدد المتعاضدين من أفراد القبيلة في هذا المجال ، ممن يساهمون في المشاركة في تحمل ما يلزم أي احد منهم ، في المساهمة المادية الضرورية ، أكثر من ألف رجل يدفعون مشاركاتهم بقناعة وأريحية، فلكم أن تتخيلوا كيف تم الوصول إلى هذا العدد الكبير، ولكم أن تتصوروا كيف سيكون تأثيرهم ودعمهم في أي مجال يقفون فيه، وفقه الله وكتب كل ذلك في ميزان حسناته وحسناتهم ، وزاده رفعة وتوفيقا وكثر في مجتمعاتنا من أمثاله.

وكانت من أهم وسائله في الألفة والتقارب بين الجميع، هو التركيز على تكثيف مبدأ التلاقي الدوري بين الجميع، فقد سعى إلى أن يكون لكامل القبيلة لقاءاً سنوياً يجتمعون فيه، وكانت انسب الأوقات لهذا اللقاء أيام عيد الفطر المبارك ، لان فيه يكون الجميع شبه متواجد في فيفاء ، فعادة يقدم المقيمون خارج فيفاء إليها في هذه المناسبة العظيمة، وبعد هذه السنين اقتنع الناس بصواب هذه الفكرة، ووضحت لهم ايجابياتها العديدة، حتى أصبح اليوم ملتقاً مشهوراً مشهوداً للجميع ، يحرص غالب أفراد القبيلة على حضوره والمشاركة فيه، لأنهم وجدوا فيه كما ذكرنا مردودا ايجابيا قويا ، يعود عليهم وعلى أبنائهم وعلى مجتمعهم بكل خير والفة ومحبة.

لنسمع التجربة وتقييمه الشخصي لها، حيث يقول( لدي بحمد الله وتوفيقه في قبيلتي رجال أكفاء ، ففيهم من كبار السن ومن أصحاب الخبرة والتجربة، وفيهم المتعلم الجامعي، وفيهم الكفاءات القيادية العالية ، نلتقي بكل الأطياف، ويجد كلٌ ما يسره ويسعده، ويحرص الجميع على الحضور والتلاقي، بل أصبحنا نعتبر لقائنا في أيام العيد عيدا ثانيا، نعيّد فيه على بعضنا، ونجدد فيه العهد فيما بيننا ، والكل يحرص ويبذل ويعمل على إنجاحه واستمراره وتطوره، والجميع هم الذين يشاركون في تمويله مهما بلغت تكاليفه، حيث يقوم بالتكاتف بين الجميع والكل يبذل والكل يعمل ، ولابد أن هناك أفرادا لهم الدور الأكبر في التهيئة والإعداد، لان متطلبات الأمور لابد أن تكون هكذا ، ومع هذا فكلهم يعملون باسم الجميع وبما يسعد الجميع، ولهذا فهم يستحقون الإشادة دون غمط أو تجاهل للآخرين، فالكل يستحق الشكر والتقدير دون النظر لما قدم وعمل ، ولكن حق علينا أن نشكر باسم الجميع بعض هولاء الأفراد الأكثر عبئا ، ولهذا اخص منهم مع حفظ الألقاب ، يحيى بن جابر جبران، وحسن وجبران أبناء مفرح حسن، وأبناء جابر جبران سودان، ولا انتقص من دور أي احد من الشباب الرائعين، مثل محمد احمد سالم ، واللواء متقاعد احمد بن محمد جابر ، ولا نفغل الدور الايجابي الفاعل لصحيفة فيفاء أون لاين، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها، الأخ الفاضل جابر بن ماطر ، ورئيس تحريرها الإعلامي عبد الله بن سالم المشنوي وكل طاقمها ، فهي رافد أساسي في أي نجاح يحسب لنا، وهم مصدر استشاري عظيم طالما لجأت إليه واستفدت منهم ) ويكرر ويعيد ما ذكره أعلاه بقوله (بالطبع لا يعني عندما ذكرت أشخاصا بأعينهم أنني أهمش الآخرين ، بل أعلنها بكل صدق وأمانة أنني أدين بالجميل في كل نجاح تحقق في هذا المجال وغيره، للعرائف الذين هم خلف أي عمل ونجاح يتحقق، ولست بمفردي استطيع انجاز أي أمر ذي بال)

بالطبع فقد أقيمت هذه الملتقيات السنوية ، على مدى السنوات الماضية، وأقيمت في أكثر من موقع في السهل والجبل من جبل الحكميين ، حيث أقيم في جهة السباخ وفي جهة حبيل الأسود، وكان الكل يتبادرون إلى الحضور والمشاركة الفاعلة ، حيث يعدون لهذا الملتقى احتفالية حافلة تليق بهم، تشمل العديد من الفعاليات المفيدة ، والبرامج الثقافية والاجتماعية والدينية ، والمشاركات الأدبية شعرا ونثرا، وتمارس فيه عديد من الألعاب الشعبية، بل وتكتشف من خلال ما يمارسون المواهب الشعرية والإبداعية والمنبرية، حيث تحفز وتشجع، ويتم توظيفها فيما فيه النمو والنفع لهم وللمجتمع ، وفيه يتم تكريم بعض من يستحقون ذلك من المتميزين ، وفيه تستضاف بعض القبائل الأخرى لتشاركهم أفراحهم، ويقومون هم أيضا بمشاركة الآخرين من القبائل المجاورة ويعايدونهم .

وأدواره على كل المستويات في قبيلته متعددة ونافعة، ولها مردود ايجابي عم ويعم الجميع حاضرا ومستقبلا، فنجد من نتائج قيادته الرشيدة بعد التشاور معهم ، وقناعة عرائفهم وكبار القوم فيهم ، بأنهم توافقوا واجمعوا على إحياء سهول جبلهم الغربي بطريقة سليمة ذكية، وكانت نظرة صائبة بعيدة ، فيها النافع والمردود الايجابي على جميع أفراد القبيلة، بل ويمتد النفع إلى المجتمع الفيفي بكامله بمشيئة الله ، حيث اتفقوا على التبرع بأجزاء من هذه الأراضي القفر لبعض المصالح الحكومية الحيوية، حيث تم التبرع بعدة أراض ذات مساحات مناسبة لصالح البلدية، منها مبنى للبلدية ، ومركزا حضري لفيفاء ، وحديقة عامة ومنتزه كبير فخم، ومقبرة واسعة، وما زالت الخطة لديهم قائمة لتقديم غيرها لمصالح حكومية أخرى ، كمدارس للتعليم العام ، وموقع لجامعة جازان يكون مناسبا لكلية البنات ، مع ساحة للاحتفالات الشعبية وغيرها، وهذه لاشك مبادرة ذكية تستحق الإشادة ، نتمنى أن نجدها بين كل قبائل فيفاء المماثلة، التي تملك مساحات واسعة خالية، لان عائدها الايجابي سيكون كبيرا يعود على نفس القبيلة وعلى المحافظة والمحيط بكامله، ففي ذلك إحياء لهذا الأراضي وفائدة لكل أفراد القبيلة، لأنه سيقام عليها مخططات سكنية، وتوصل لها الخدمات الضرورية، مما ينعشها وتستوعب كثير من الأفراد والأسر التي أصبح الجبل يضيق بها، لكثرتهم وضيق مساحاته ، وفيه مشاركة ايجابية لا تخفى للمصالح العامة، بما يتوافق مع متطلبات العصر الحاضر والنهضة الشاملة، وفي نفس الوقت تزيل كثيرا من مسببات الفرقة بين القبيلة نفسها والقبائل المجاورة لها، مما لا يخفى على عقالنا ومشايخنا ، فالتجارب الناجحة أمثال هذه وغيرها يحسن بالكل العمل بها وتطويرها، واستغلال إقبال الدولة على إحيائها وتطويرها وخدمتها، ليستفيد منها أهلها أولا، ثم ما فيه من جلب المصالح والتطور والنماء، فوجود الخدمات العامة والمصالح الحكومية والمدارس والكليات، يكون لا شك إحياء للمكان وإنعاش للمنطقة، يرفع من قيمة الأرض ويعلي من شانها، فعندما تستلمها الدولة سيتم لاشك تخطيطها تخطيطا سليما ، وتوصل إليها جميع الخدمات التنموية، من طرق ومياه وكهرباء وغيرها، مما لا يخفى مردوده الاجتماعي والاقتصادي والحضاري.

الشيخ احمد عامل مؤثر في قبيلته وفي مجتمعة، استطاع أن يكون له دور ايجابي كبير في كثير من الأمور، وساعد وشارك على تغيير كثير من المفاهيم والقناعات ، بما يتوافق مع ثقافته ومستواه العلمي ومركزه الاجتماعي، وما يتناسب مع تطورات العصر الحاضر، وما تمر به دولتنا الفتية من تطور هائل على جميع مستويات الحياة، وما يتوافق مع معطيات الطفرة والنهضة الشاملة التي تعم جميع مناطق مملكتنا ومحافظاتها ، ولما نجده واضح من نهج عند ولاة أمرنا ومسؤولينا، من التفاعل الايجابي والثناء الصادق على العاملين المخلصين ، منطلقة من مبدأ أن يقال للمحسن أحسنت ، وعلى هذا الأساس ومن هذه المنطلقات الرائعة وغيرها، نجده نال كثيرا من شهادات الشكر والتقدير لجهوده وتميزه ، وإن لم يسعى لها لذاتها، فهو في الواقع يستحق أكثر منها أضعافا مضاعفة ، ومنها :

شهادة شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وزير الشؤون البلدية (سابقا) بمناسبة انتهاء مدة عضويته في المجلس البلدي في دورته الأولى . شهادة شكر وتقدير من سمو أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر آل سعود على جهوده أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله في عام 1427هـ . شهادة شكر وتقدير من مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان على جهوده المباركة في نجاح أنشطة مركز الهيئة بفيفاء. شكر وتقدير من رئيس الفرقة الرابعة للمجاهدين بفيفاء على جهوده وتعاونه في إنجاح الحملات الأمنية . شهادة شكر وتقدير من سعادة مدير التربية والتعليم بمحافظ صبيا الاستاذ/ كرامة بن علي الأحمر. شهادة شكر وتقدير من سعادة مدير التربية والتعليم بمحافظ صبيا الاستاذ/ابراهيم محمد الحازمي.

والعديد من الشهادات التي تمتلئ بها المدرسة ، حيث لم نتطرق إلا إلى ما هو قدم له بصفته الشخصية .

وقبل الختام واستكمالا لما أوردناه عن علاقاته مع إخوانه الأشقاء وإخوانه من أبيه، فبالإضافة إلى ما ذكرناه عن علاقاته الوثيقة مع إخوانه يحيى وجابر رحمهما الله، وعلي ومحمد حفظهما الله، نذكر علاقته بأخيه الشيخ حسن (رحمه الله)، الذي يقول عنه (هو قدوتي الذي أحاول أن أقلده في حلمه المتميز ، وفي نفسه الطويل والصبر الجميل، وأما كرمه الحاتمي فاعجز أنا وغيري عن مجاراته فيه رحمه الله)، وأما الدكتور سلمان (حفظه الله) فيكن له كما يقول الحب والتقدير، لدماثة أخلاقه وكرمه الحاتمي، والاستاذ عبدالله (رحمه الله)، الذي تزامل معه في الجامعة في أبها، فقد كان كما يصفه صدوقا صادقا ذا قلب ابيض نظيف ، وكذلك الدكتور سالم (حفظه الله)فيملك روحا مرحة ، ويخصه بالقول: (كم أكلنا منه من مقالب مضحكة، فقد اشتهر من صغره في محيط الأسرة بذلك، بل هو الوحيد (كما يذكر) الذي استطاع أن يضحك والده في الصلاة )، وكذلك سليمان (حفظه الله) يتمتع بروح فكاهية مرحة ، ولا يمل الجالس معه، ففي حضرته لن تستطيع الإمساك بنفسك عن الضحك ، ثم فرحان (حفظه الله ) وما أدراك ما فرحان! فهو كما يصفه الحب الخالص ، ويقول (اعتبره ولدي لا شقيقي) الذي لا يمكن أن احتمل مرور يوم كامل دون أن أراه أو اسمع صوته ، ويبرر تعلقه الكبير به لكونهما أهل تخصص واحد (اللغة العربية)، ويعملان ويقيمان في مكان واحد ، وتفكيرهما متشابه وقريب من بعض، وان كان (كما يصفه) اهدأ منه بكثير ، وطالما ثناه عن بعض التصرفات التي كان سيندم عليها، وهو يتعامل معه كأحد أبنائه ، وهو على قدر كبير من الأخلاق الراقية، أدام الله المحبة، ورحم من فات منهم ،وحفظ بحفظه الباقين، وزادهم قربا وتواصلا، وبارك فيها من أسرة مباركة كريمة، وزادها رفعة وتوفيقا.

الحالة الاجتماعية:

له زوجتان، الأولى ابنة خاله الفاضلة/ فاطمة بنت حسن سلمان الحكمي(حفظها الله) تزوجها بعد تخرجه من الجامعة مباشرة، بتاريخ 21/6/1406هـ ، وله منها ثمانية أولاد خمسة أبناء وثلاث بنات.

والزوجة الثانية هي الفاضلة/ مريم بنت سليمان جابر المشنوي(حفظها الله) تزوجها في عام 1417هـ ، وله منها ابن وبنت .

لذا فأبنائه هم :

محمد طالب في جامعة جازان قسم اللغة العربية في المستوى الأخير ويعمل موظفا بالبريد. سعد ظروفه الصحية لم تساعده على الدراسة شفاه الله وأعظم اجر والديه. سعود طالب في جامعة جازان في هندسة الحاسب الآلي والشبكات. مساعد طالب في جامعة جازان قسم اللغة العربية . مسعود طالب في المرحلة الثانوية. عبد الله طالب في المرحلة الثانوية. هند متخرجة من جامعة جازان تخصص رياضيات لم تعمل إلى الآن. مريم طالبة في المرحلة الثانوية. عائشة طالبة في المرحلة المتوسطة. خولة طالبة في المرحلة الابتدائية.

بارك الله فيهم وجعلهم خير خلف لخير سلف ورزقهم بر والديهم والصلاح في طاعة الله.

ونقف عند هذا الحد وإلا فهو بحر لا ساحل له، زاده الله توفيقا وسدادا ، وكثر الله في مجتمعاتنا من أمثاله العاملين المخلصين الموفقين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محبكم/ عبد الله بن علي قاسم الفيفي ــ أبو جمال

الرياض 20/5/1436هـ

ملحوظة: الشكر الخاص للابن الاستاذ/سعود بن احمد الحكمي لتعاونه المثمر المقدر، حفظه الله ووفقه.