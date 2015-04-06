وفاة الشاعر والأديب المعروف حسين جبران الكريري                      

أنتقل الى رحمة الله الشاعر والأديب المعروف حسين جبران الكريري وهو من أبناء قرية ” قزع ” بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان وتوفي أثر أزمة قلبيه صباح امس الأحد بمستشفى صامطة عن عمريناهز 75 عاما .

وسيدفن بمسقط رأسه بقرية جزع بأحد المسارحة .. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا اليه راجعون .

وعرف شعره بقوة المعنى وجزالة العبارة وانتقاء الصورة ، ومن أشهر بديع قصائده “قصيد توأم الجود” التي وصف بها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ، وما قام به من دور فعال في أحداث الخليج بصفة خاصة ، وفي أنحاء العالم بصفة عامة ، وماقدم للحرمين وللمصحف الشريف ولشعبه من مشاريع عملاقة وجبارة ،وقد تغنى بهذه القصية الفنان ( محمد عبده ) ومن أبيات القصيدة :-

ولد الجود والفهد توأمان من صلب أب وجد … لو سألت الجود من أنت لقال أخ شقيق لفهد

ومؤلف مسلسل السراج الشهير والذي يحكي الحياة والبيئة الجازانية قديما ومثله الفنان ناصر القصبي .

ومن دواوينه دموع لا يمسحها الزمن – عزف على اوتار الحب – نفحات من عبير الذكريات – حنين وشجن كما اصدرمؤخرا كتاب “إبحار في اعماق البحار” . والذي اعده وقدمه الاعلامي ياسين بن احمد القاسم والذي تحدث من خلاله عن حياة الشاعر ورحلته مع الحرف والكلمه .