وفاة الشاعر والأديب المعروف حسين جبران الكريري                      

أنتقل الى رحمة الله الشاعر والأديب المعروف حسين جبران الكريري وهو من أبناء قرية ” قزع ” بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان وتوفي أثر أزمة قلبيه صباح امس الأحد بمستشفى صامطة عن عمريناهز 75 عاما .
وسيدفن بمسقط رأسه بقرية جزع بأحد المسارحة .. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا اليه راجعون .
وعرف شعره بقوة المعنى وجزالة العبارة وانتقاء الصورة ، ومن أشهر بديع قصائده “قصيد توأم الجود” التي وصف بها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ، وما قام به من دور فعال في أحداث الخليج بصفة خاصة ، وفي أنحاء العالم بصفة عامة ، وماقدم للحرمين وللمصحف الشريف ولشعبه من مشاريع عملاقة وجبارة ،وقد تغنى بهذه القصية الفنان ( محمد عبده ) ومن أبيات القصيدة :-
ولد الجود والفهد توأمان من صلب أب وجد … لو سألت الجود من أنت لقال أخ شقيق لفهد
ومؤلف مسلسل السراج الشهير والذي يحكي الحياة والبيئة الجازانية قديما ومثله الفنان ناصر القصبي .
ومن دواوينه دموع لا يمسحها الزمن – عزف على اوتار الحب – نفحات من عبير الذكريات – حنين وشجن كما اصدرمؤخرا كتاب “إبحار في اعماق البحار” . والذي اعده وقدمه الاعلامي ياسين بن احمد القاسم والذي تحدث من خلاله عن حياة الشاعر ورحلته مع الحرف والكلمه .
رحمك الله رحمة واسعه
من كبار شعراء المنطقه ومن كبار شعراء قبيلة المسارحه
رحمة الله عليك
رحمك الله أيها الأديب الألمعي وألهم أهلك الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
وهو القائل:
واصعد إلى فيفا فجوك صائف
تعطيك فيفا روضة وجنان
متع عيونك بالجمال وماحوت
فيفاء من حسن ومن إحسان
أبو سامر الفيفي