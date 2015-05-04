الشاعر سلمان قاسم الفيفي يرد على الشاعر خلف العنزي

كل الشكر لرجال قبائل فيفاء على العمل والاستعدادالبطولي الذي قاموا به تجاه حماية ديننا ووطننا الغالي ،

ويسعدني ويشرفني أن أقدم هذه القصيدة المتواضعة لقبائل “فيفاء” الذين دافعوا عن الدين والوطن ضد عدو الدين الحوثي ومن تبعه ودعمه .

يامن يوصل لي سلامي للابطال

رجال”فيفاء”ساكنين الجنوبي

وبطيبهم لهم مكانه ومنزال

براس الطوال النايفات الهضوبي

الوايلي يثني عليكم ولا زال

تفخر بكم كل الرجال العروبي

رجالكم يسوى ثمانين رجال

لاصارساحات المعارك شبوبي

يامدافعين عن حدكم يوم الانذال

تدفع لها طهران ملي الجيوبي

ثارت براكينٍ ورجت بزلزال

وعدوكم عقب التبختر يحوبي

امثالكم بالعز مضرب للامثال

وأمثالكم حاشا تجيها العيوبي

مني لكم كل التحيات إجزال

تأتيكم من عرعر لحد الجنوبي

اخوكم / خلف خضير السعيدان العنزي .

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(رد الشاعر سلمان قاسم الفيفي.. على الشاعر خلف العنزي).

وصل سلامك ياخلف عبر جوال..

وحيّاه رقمي واحتفل به قروبي..

ورحبت به مليون في وقت الاقبال..

وصافحت مضمونه بقلبٍ طروبي..

ومدات له من كيف خولان فنجال..

وقدموني الربع فيما يصوبي..

ترحيب من شيبٍ وشبّان واطفال..

تقدير صادر من صميم القلوبي..

وردّ ردّة شيخ شاعر ومدهال..

قال : البقا ياحي من رحبو بي..

ونحرت له ذودن من ابكار وبّال..

ترعى هوى شعري وتشرب سلوبي..

من عقبها خذنا مع راحة البال..

سجات في دنيا العسر والنشوبي..

رحنا وجينا بين طرقٍ وموّال..

بخبار تجعل كل قلبٍ يذوبي..

فرصه سعيده لكن الضيف عجّال..

يقول امس افعال طيبٍ اتو بي..

واليوم عذراً ياالجنوب الهوى مال..

إلى الشمال اشواق قلبي غدوبي..

قلنا البقا بعد اللقا يسعد الحال..

وجه الشمالي نور مابه شحوبي..

عليك نعرض جاهنا رجال وجبال..

أجّل إيابك ياحسين الذهوبي..

وقال والله جاهكم منزله عال..

قدره وانا بين البشر، قدر ثوبي..

لاشك مأمورٍ بروحه ومقبال..

فارجو العذر ياخير قوم اعتنوبي..

قلنا رعاك الله بحلن وترحال..

والفعل عل كرسي ذهابه يأوبي..

للوايلي خذ بشت وشماغ وعقال..

وحسام يجعل كف خصمه عطوبي..

والشكر له منّا على كل ماقال..

في حرب كلب الفرس ذاك الكذوبي..

والوضع مايحتاج تفكير وسؤال..

هرج القدا مابه شوايب تشوبي..

كلمة خلف بصمة شرف للسما طال..

ووسام فارس طايلات الحروبي..

ولا عليكم زود ياطيب الفال..

عدّ المنية تشربونه شروبي..

داعي ربيعة كلها أُسد واشبال..

منهم عنيزة داحنين الكروبي..

تأريخكم ناصع بياضه بالاعمال..

متواصلن ماهوب نوبن ونوبي..

للحرب فيكم قلب قاسي ومتعال..

وللكرم والطيب صدرٍ رحوبي..

وشيوخكم في ساعة السلم عقّال..

ولبأسهم في الحرب تخضع شعوبي..

وشيوخ المشايخ مابعد( آل هذال)..

إلا دنوّ الشارقه للغروبي..

وفرسانكم مافيهم انسان محتال..

النحر مضربهم وكلاً ضروبي..

امثال بن ريمان فارس وخيال..

وبن غزيل اللي بسيفه لعوبي..

وجديع جدّاعٍ ومنديل قتّال..

ومشعان جمرن في المعارك لهوبي..

واذكر من احداث المعارك والانكال..

يوم العدا تنساق من كل صوبي..

في معركة(ذي قار) في عام الاهوال..

يوم الفرس غصباً نجوا بالهروبي..

والطيب متواصل مع كل الاجيال..

لاراح سيفن جاك سيفٍ ينوبي..

ياالوايلي بلّغ لذربين الافعال..

(كلمه)عليها عالمن بالغيوبي..

لكل اعنزي تحية اكبار واجلال..

من كل فيفي بامر حكم الوجوبي..

والشكرلعنيزه وعرعر بالارسال..

فيفا تزفه مع نسيم الهبوبي..

حتى السماء كنهاحكت عبر شلال..

حياك غيمي والشكر من نصوبي..

والحد يرعد والشكر وبل همّال..

خيراً لكم ولمن عداكم شهوبي..

والشعب كله سيف له حد وانزال..

يعجبك لادق الجرس للخطوبي..

أوقف هنا ،واعتذر عن كثر الاقوال..

عندي هجوسٍ للمعادي سروا بي..

يابايعٍ دينك ودنياك بالمال..

وسوس لك الشيطان واغراك لوبي..

ان كان فعل الخير يحتاج له دّال..

قبل فوات الوقت حاول تتوبي..

أرجع لدرب الحق فهداية الضال..

يغنيك عن متفرقات الدروبي..

لاملزمه تحمل ولا تشيل سلسال..

لاتقتدي بي ضمن من يقتدو بي..

اعمل بقول الله على كل منوال..

واقتد بـ طهَ لايكون الرسوبي..

خذ الصدق عونن على قطع الامال..

والموت رادع لاقتراف الذنوبي..

وختامها ملح الكلام الذي طال..

هنا على موجه هجوسي رسوا بي..

الشعب صوته متحد عهد وانضال..

رسالته لللفارسي والثيوبي..

جسمي الوطن وملبّسه حُب تفصال..

وشمَال جسمي يعتبر من جنوبي..

سلمان قاسم الفيفي