الشاعر سلمان قاسم الفيفي يرد على الشاعر خلف العنزي

كل الشكر لرجال قبائل فيفاء على العمل والاستعدادالبطولي الذي قاموا به تجاه حماية ديننا ووطننا الغالي ،
ويسعدني ويشرفني أن أقدم هذه القصيدة المتواضعة لقبائل “فيفاء” الذين دافعوا عن الدين والوطن ضد عدو الدين الحوثي ومن تبعه ودعمه .
يامن يوصل لي سلامي للابطال
رجال”فيفاء”ساكنين الجنوبي
وبطيبهم لهم مكانه ومنزال
براس الطوال النايفات الهضوبي
الوايلي يثني عليكم ولا زال
تفخر بكم كل الرجال العروبي
رجالكم يسوى ثمانين رجال
لاصارساحات المعارك شبوبي
يامدافعين عن حدكم يوم الانذال
تدفع لها طهران ملي الجيوبي
ثارت براكينٍ ورجت بزلزال
وعدوكم عقب التبختر يحوبي
امثالكم بالعز مضرب للامثال
وأمثالكم حاشا تجيها العيوبي
مني لكم كل التحيات إجزال
تأتيكم من عرعر لحد الجنوبي
اخوكم / خلف خضير السعيدان العنزي .
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(رد الشاعر سلمان قاسم الفيفي.. على الشاعر خلف العنزي).
وصل سلامك ياخلف عبر جوال..
وحيّاه رقمي واحتفل به قروبي..
ورحبت به مليون في وقت الاقبال..
وصافحت مضمونه بقلبٍ طروبي..
ومدات له من كيف خولان فنجال..
وقدموني الربع فيما يصوبي..
ترحيب من شيبٍ وشبّان واطفال..
تقدير صادر من صميم القلوبي..
وردّ ردّة شيخ شاعر ومدهال..
قال : البقا ياحي من رحبو بي..
ونحرت له ذودن من ابكار وبّال..
ترعى هوى شعري وتشرب سلوبي..
من عقبها خذنا مع راحة البال..
سجات في دنيا العسر والنشوبي..
رحنا وجينا بين طرقٍ وموّال..
بخبار تجعل كل قلبٍ يذوبي..
فرصه سعيده لكن الضيف عجّال..
يقول امس افعال طيبٍ اتو بي..
واليوم عذراً ياالجنوب الهوى مال..
إلى الشمال اشواق قلبي غدوبي..
قلنا البقا بعد اللقا يسعد الحال..
وجه الشمالي نور مابه شحوبي..
عليك نعرض جاهنا رجال وجبال..
أجّل إيابك ياحسين الذهوبي..
وقال والله جاهكم منزله عال..
قدره وانا بين البشر، قدر ثوبي..
لاشك مأمورٍ بروحه ومقبال..
فارجو العذر ياخير قوم اعتنوبي..
قلنا رعاك الله بحلن وترحال..
والفعل عل كرسي ذهابه يأوبي..
للوايلي خذ بشت وشماغ وعقال..
وحسام يجعل كف خصمه عطوبي..
والشكر له منّا على كل ماقال..
في حرب كلب الفرس ذاك الكذوبي..
والوضع مايحتاج تفكير وسؤال..
هرج القدا مابه شوايب تشوبي..
كلمة خلف بصمة شرف للسما طال..
ووسام فارس طايلات الحروبي..
ولا عليكم زود ياطيب الفال..
عدّ المنية تشربونه شروبي..
داعي ربيعة كلها أُسد واشبال..
منهم عنيزة داحنين الكروبي..
تأريخكم ناصع بياضه بالاعمال..
متواصلن ماهوب نوبن ونوبي..
للحرب فيكم قلب قاسي ومتعال..
وللكرم والطيب صدرٍ رحوبي..
وشيوخكم في ساعة السلم عقّال..
ولبأسهم في الحرب تخضع شعوبي..
وشيوخ المشايخ مابعد( آل هذال)..
إلا دنوّ الشارقه للغروبي..
وفرسانكم مافيهم انسان محتال..
النحر مضربهم وكلاً ضروبي..
امثال بن ريمان فارس وخيال..
وبن غزيل اللي بسيفه لعوبي..
وجديع جدّاعٍ ومنديل قتّال..
ومشعان جمرن في المعارك لهوبي..
واذكر من احداث المعارك والانكال..
يوم العدا تنساق من كل صوبي..
في معركة(ذي قار) في عام الاهوال..
يوم الفرس غصباً نجوا بالهروبي..
والطيب متواصل مع كل الاجيال..
لاراح سيفن جاك سيفٍ ينوبي..
ياالوايلي بلّغ لذربين الافعال..
(كلمه)عليها عالمن بالغيوبي..
لكل اعنزي تحية اكبار واجلال..
من كل فيفي بامر حكم الوجوبي..
والشكرلعنيزه وعرعر بالارسال..
فيفا تزفه مع نسيم الهبوبي..
حتى السماء كنهاحكت عبر شلال..
حياك غيمي والشكر من نصوبي..
والحد يرعد والشكر وبل همّال..
خيراً لكم ولمن عداكم شهوبي..
والشعب كله سيف له حد وانزال..
يعجبك لادق الجرس للخطوبي..
أوقف هنا ،واعتذر عن كثر الاقوال..
عندي هجوسٍ للمعادي سروا بي..
يابايعٍ دينك ودنياك بالمال..
وسوس لك الشيطان واغراك لوبي..
ان كان فعل الخير يحتاج له دّال..
قبل فوات الوقت حاول تتوبي..
أرجع لدرب الحق فهداية الضال..
يغنيك عن متفرقات الدروبي..
لاملزمه تحمل ولا تشيل سلسال..
لاتقتدي بي ضمن من يقتدو بي..
اعمل بقول الله على كل منوال..
واقتد بـ طهَ لايكون الرسوبي..
خذ الصدق عونن على قطع الامال..
والموت رادع لاقتراف الذنوبي..
وختامها ملح الكلام الذي طال..
هنا على موجه هجوسي رسوا بي..
الشعب صوته متحد عهد وانضال..
رسالته لللفارسي والثيوبي..
جسمي الوطن وملبّسه حُب تفصال..
وشمَال جسمي يعتبر من جنوبي..
سلمان قاسم الفيفي
اشكر الجميع على هذا الرد الجميل من قبائل فيفاء و عنزه ، وجميع القبائل من كل ديره.
اخوگم/ محمد بن خلف خضير السعيدان العنزي.
الشعر رساله هادفه يروضها الشاعر المتمكن كيف يشاء ليجعل من جمال حروفه حدثا في ثبات اللحمه الوطنيه في وطن واحد مواطن واحد من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب
الشاعر الكبير
خلف بن خضير العنزي
استطاع بكلماته ان يقف من الوطن ورجاله وهو يسطر حروفه عن قبائل الفيفاءالتي وقفت وقفه الرجل الواحد في الوطن الواحد لحمايه الحدود والدفاع عن هذا الوطن الغالي الذي يعشق ترابه كل مواطن صالح
وما عمله رجال فيفاء من حب وولاء وسمع وطاعه هو ما سيفعله ابناءالقبائل كافه فحب هذا الوطن يجرى في اجسادنا كما يجري الدم في شرايين القلب
الشاعر المميز خلف النزي بلوحته الشعريه رسم قمه الوفاء والحب الصادق للوطن وان المواطن في هذا الوطن واحد
ساعات قليله لتصل كلمات الشاعر خلف الى كل ابن من ابناءفيفاء ليقدموا له الشكر والتقدير ويترجل شاعر فيفاء سلمان بن قاسم الفيفي من على صهوه جواده الاصيل ومن اعالي جبال فيفاء
ينثر الابداع ويرسم ملامح الحب والوالاء في قصيدته لهذا الوطن وقيادته ولكل مواطن محب غيور على وطنه
شاعر استطاع ان يترجم احساس كل ابن من ابناء فيفاء في الرد الجميل الذي سطره للشاعر خلف العنزي
ليبين للجميع وعبر صحيفه فيفاء اون لاين المتميزه دائما بان ابناء هذا الوطن واحد في ظل قياده حكيمه تحكم بكتاب الله وسنه رسوله
ما اجمل حروفك شاعرنا الكبير سلمان الفيفي وانت تقول عن الشاعر وقبيلته هذا البيت لتبين بان القبائل كافه وقت اللوازم واقفه موقف البطل للذود عن هذا الوطن الغالي
وجمال بيتك من خلال ردك للشاعر العنزي اتركه للجميع ليسعدوا بترجمه معانيه
وشيوخكم في ساعة السلم عقّال..
ولبأسهم في الحرب تخضع شعوبي.
هذا هو الشعر الذي نطالب به الشعراء نطالب بحروف تزيد من اللحمه الوطنيه نطالب بشعر يرتقي بالوطن وقيادته ورجاله لنقول للعالم اننا شعب سعودي جسدنا واحد في وطننا الغالي المملكه العربيه السعوديه
شكرا لكم شعراؤنا شكرا لحروفكم التي اثرت عقولنا وزادت ثقافتنا واسعدتنا حروفكم ونحن نرى هذا الحب من شمال المملكه منطقه عرر الى جنوب غربي المملكه محافظه فيفاء
فيفاء اون لاين
كلمات الشكر تقف عاجزه على جمال ما تقدمونه شكرا لكم ملايين وحتى ننتظر قصيده متميزه قادمه للشعراء
في امان الله
بيض الله وجهك يا اخ سلمان وزادك الله علمن ونورا وفقهن حقيقه كان الرد جميل جدا وكان يحوي أبيات تكفي عن كامل القصيدة ,وكان هنالك وصف حوى ألاأصل والنسب والكرم والشجاعه وحب الوطن فاشكرك على هذه القصيدة التي ترفع رؤس أبنا فيفاء أمام المجتمع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
ليس بغريب الفخر عن خولان بني عامر ولا عن رفاقتنا ابناء وايل ،
ولشاعرنا نقول
صح دينك وصح منطوقك وصح حرفك وصح دوفك
يا شاعرنا النحرير / سلمان بن قاسم الحكمي الفيفي
شاعر حرفه وسمعته وجزالته يعلم الله تسبقه بأميال وسنين ،
فخر شعراء فيفاء ولا يهون الجميع ميتهم وحيهم
ورحمهم الله جميعا ،
تحيتي لك ولشاعريتك الباذخة في الكرم والحسن والعمق والثقافة .
مَودتي
اخوكم / م. أحمد بن علي حسن الفيفي
ماهو بغريب على الشاعر العنزي رجال كفو يعرف الافعال ويبرهنها
له من الشكر والتقدير على هذا الشعر الجزل من شاعر متمكن فيفاء تشكرك على هذه الابيات الرائعه
قصيدتين تجسدان اللحمه الوطنيه بين أبناء قبائل الوطن، حفظكم الله ياابناء بلد التوحيد.
صح لسان الشاعر : خلف العنزي ورجال فيفا اهل للمدح ويستاهلونه وامجادهم وتاريخهم الاغر لا يخفى على احد منذ خلقوا على وجه الارض قبائل يقولون ويفعلون ولا عجب ان يفخر فيهم ولي الامر والوطن والشعب وهم يصطفون على الحد معلنين انا امن جغرافية ديارهم يعنيهم والله ومية نعم.
وصح لسان الشاعر: سلمان الفيفي
وعنزة اهل للمدح والثناء ويستاهلون وتاريخهم الاغر وامجادهم لا تخفى على احد منذ خلقوا على وجه الارض وبيض الله وجه سلمان اذ اشار الى الى دور اولاد وائل في معركة ذي قار ذات المعنى والصدى التاريخي من منطلق اهميتها للاسلام والمسلمين اظافة الى ما اتى به من خلال النص عن امجاد واعلام هذه القبيلة العربية العريقة والتي تعنى بمسافة ايضا من الحد الشمالي وقادرة باذن الله على القيام بدورها اذا حان في الدفاع والذود عن الدين والوطن واخوانهم الشعب السعودي ولا عجب ان يتفاخر بهم ولي الامر واخوانهم شعب المملكة وفي رقاب وذمم كل قبيلة واسرة وفرد على ارض هذا الوطن العظيم بيعة وعهد وولاء لولاة امرنا العظماء الذين وفقهم الله واعانهم على القيادة والادارة بحكمة وعقلانية وسياسة متزنة استطاعوا بها ان يستوطنوا قلوب الامة الاسلامية وشعوب العالم فكانت لهم الهيبة والاحترام والحب بفضل الله عز وجل فتمكنوا من خدمة الاسلام ومقدساته والمسلمين {فسود الله وجه} من لا يحبهم ولا يدعو لهم في ظهر الغيب فما اثقل ما تحمله كواهلهم من اجل الدين والامة والمقدسات سددهم الله واعانهم وايدهم بنصره ورزقم البطانة الصالحة الناصحة واعز ونصر بهم الاسلام والمسلمين.
بيض الله وجهك ياابوسامي فأنت خير من يمثل مجتمك في هذاالشأن وغيره قوول وفعل وردك أثبت للجميع غزارة شعرك وقوته والأهم من ذلك ثقافتك العاليه واطلاعك الممتاز على كل مايدور من حولك ونظرتك الشامله الثاقبه الى الأمام ياشاعر فيفاء بدون منازع وشاعر خولان كمايسميك الأاخرين بارك تلله فيك وصح لسانك وبيض الله وجهك
والشكر موصول للشاعر
خلف خضير السعيدان العنزي .
بيض الله وجهه
بيض الله وجهك يابوسامي رد يرفع الرأس انشهد انك قول وفعل ودايم رافع رأسنا