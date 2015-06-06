بالصور ..فيفاء تودع بكل فخر شهيد الوطن الملازم عبدالله الفيفي

أدت جموع المصلين بجامع الإمام الشافعي بفيفاء يتقدمهم محافظ فيفاء وقاضي المحكمة العامة ورئيس مركز شرطة فيفاء وعدد من ضباط القوات المسلحة صلاة الميت على الشهيد “عبدالله يحيى جابر العمري الفيفي” بعد ظهر اليوم السبت إثر ذلك نقل الشهيد للدفن بمقبرة العائلة بجوار منزل والده “بآل برقان” .

وحضر الصلاة والدفن عدد من المسؤولين والأهالي الذين قدموا واجب العزاء لوالد الشهيد وأقاربه سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله من الشهداء.

وكان الملازم عبدالله الفيفي قد استشهد يوم أمس الجمعة على الحد الجنوبي بجازان مدافعا عن الوطن.