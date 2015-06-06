بالصور ..فيفاء تودع بكل فخر شهيد الوطن الملازم عبدالله الفيفي

أدت جموع المصلين بجامع الإمام الشافعي بفيفاء يتقدمهم محافظ فيفاء وقاضي المحكمة العامة ورئيس مركز شرطة فيفاء وعدد من ضباط القوات المسلحة صلاة الميت على الشهيد “عبدالله يحيى جابر العمري الفيفي” بعد ظهر اليوم السبت إثر ذلك نقل الشهيد للدفن بمقبرة العائلة بجوار منزل والده “بآل برقان” .
وحضر الصلاة والدفن عدد من المسؤولين والأهالي الذين قدموا واجب العزاء لوالد الشهيد وأقاربه سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله من الشهداء.
وكان الملازم عبدالله الفيفي قد استشهد يوم أمس الجمعة على الحد الجنوبي بجازان مدافعا عن الوطن.
رحمك الله ياشهيد الوطن وأسكنك الفردوس الأعلى أنت وكل شهيد في وطننا
رحمه الله رحمة واسعة وأدخله الله فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان لله ما أخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله على قضائه وقدره. اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب اللهمّ اّنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة ((انا لله و انا اليه راجعون))
لله درك أيها البطل أبن البطل مقبل غير مدبر
الله يحفظ أمٍ جابتك
فلتنعم في جنات الخلد إن شاء الله
احسن الله عزآنا جميعاً واحسن الله عزاء اهله وذويه وعظم الله اجرهم..
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله على قضائه وقدره. اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب اللهمّ اّنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة ((انا لله و انا اليه راجعون))
لله درك أيها البطل أبن البطل مقبل غير مدبر
الله يحفظ أمٍ جابتك
فلتنعم في جنات الخلد إن شاء الله
احسن الله عزآنا جميعاً واحسن الله عزاء اهله وذويه وعظم الله اجرهم
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان
أحسن الله عزائنا في الملازم عبدالله والله يصبر اهله
الله يرحمه ويغفر له ونحسبه عند الله شهيدا لله درك أيها البطل مات مقبل غير مدبر كان يرمي على عيار خمسين ونفذت منه ذخيرته ونزل اليهم يرميهم بسلاحه الآلي اي شجاعة هذه يورد الى حوض المنيه بقدميه رحمة الله عليك رحمة واسعه قدمت درسا بطوليا لنا نحن زملاك المرابطين عالجبهه في جيزان
فأحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم
نسأل الله تعالى أن يوسع له في قبره ويغفر له ويتجاوز عنه وأن يجعله في جنات النعيم في عليين مع الشهداء والنبيين وأن يجعله شفيعا لوالديه .
وأن يصبر أهله ويربط على قلوبهم ولا يريكم مكروه .
وإنا لله وإنا إليه راجعون
فأحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم
نسأل الله تعالى أن يوسع له في قبره ويغفر له ويتجاوز عنه وأن يجعله في جنات النعيم في عليين مع الشهداء والنبيين وأن يجعله شفيعا لوالديه .
وأن يصبر أهله ويربط على قلوبهم ولا يريكم مكروه .
وإنا لله وإنا إليه راجعون .
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتغمدة بواسع رحمتة وأنا لله وانا اليه راجعون وهنيئاً له هذه الخاتمة
فقد جمع بإذن الله بين الشهادة في سبيل الله ونال فضل من توفي يوم الجمعه بإذن الله …
انة من كواكب الوطن المضيئة رحمة الله
انا لله وانا إليه راجعون احسن الله عزاء والده ووالدته واخوانه واخواته وجميع اهله واقاربه هنيئاً لهم إستشهاد ابنهم في ميدان الشرف والبطوله أسأل الله العظيم أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويقبله من الشهداء ويجعله شافعاً لهم يوم القيامة…
سبحان الله كان تخرجه من الكلية الحربية في تاريخ 4يونيو2014م و استشهاده في 5يونيو2015م
بعد عاماً من تخرجه رحمه الله رحمة الأبرار
انا لله وانا اليه راجعون
اسال الله ان يرحمه ويغفر له ويتقبله من الشهداء
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتغمدة بواسع رحمتة وأنا لله وانا اليه راجعون وهنيئاً له هذه الخاتمة
فقد جمع بإذن الله بين الشهادة في سبيل الله ونال فضل من توفي يوم الجمعه بإذن الله …
انة من كواكب الوطن المضيئة رحمة الله.
رحمك الله رحمة واسعه ..والهم اهلك وذويك الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون.
انا لله وانا إليه راجعون
رحمك الله ي زميلي وصديقي عمري
ان قلب ليحزن وان العين لتدمع واني لفراقك ي صديق عمري لمحزون
غفر الله لك ذنوبك واسكنك فسيح جناته بالفروس الأعلى
الله يرحمه ويغفر له وان يصبر اهله أنا لله وأنا إليه راجعون
اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبله من الشهداء اللهم امين
الله يرحمه ويغفر له ويتقبله مع الشهداء
رحمك الله ياشهيد الوطن وأسكنك الفردوس الأعلى أنت وكل شهيد في وطننا الغالي .
رحمك الله ياشهيد الجبهة …
غفر الله له ورحمه