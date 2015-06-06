بالصور ..فيفاء تودع بكل فخر شهيد الوطن الملازم عبدالله الفيفي | فيفاء أون لاين
الجمعة, 11 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 مارس 2017 ميلاديا

بالصور ..فيفاء تودع بكل فخر شهيد الوطن الملازم عبدالله الفيفي

بالصور ..فيفاء تودع بكل فخر شهيد الوطن الملازم عبدالله الفيفي
فيفاء - علي العبدلي - فايز الفيفي

أدت جموع المصلين بجامع الإمام الشافعي بفيفاء يتقدمهم محافظ فيفاء وقاضي المحكمة العامة ورئيس مركز شرطة فيفاء وعدد من ضباط القوات المسلحة صلاة الميت على الشهيد “عبدالله يحيى جابر العمري الفيفي”  بعد ظهر اليوم السبت إثر ذلك نقل الشهيد للدفن بمقبرة العائلة  بجوار منزل والده “بآل برقان” .

وحضر الصلاة والدفن  عدد من المسؤولين والأهالي الذين قدموا واجب العزاء لوالد الشهيد وأقاربه سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله من الشهداء.

وكان الملازم عبدالله الفيفي قد استشهد يوم أمس الجمعة على الحد الجنوبي بجازان مدافعا عن الوطن.

 

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التعليقات (٨٤) اضف تعليق

  1. ٨٤
    زائر

    رحمك الله ياشهيد الوطن وأسكنك الفردوس الأعلى أنت وكل شهيد في وطننا

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  2. ٨٣
    عبدالعزيز الحكمي

    رحمه الله رحمة واسعة وأدخله الله فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان لله ما أخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى

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  3. ٨٢
    عبدالعزيز العبدلي

    انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله على قضائه وقدره. اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب اللهمّ اّنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة ((انا لله و انا اليه راجعون))
    لله درك أيها البطل أبن البطل مقبل غير مدبر
    الله يحفظ أمٍ جابتك
    فلتنعم في جنات الخلد إن شاء الله
    احسن الله عزآنا جميعاً واحسن الله عزاء اهله وذويه وعظم الله اجرهم..

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  4. ٨١
    عبدالعزيز العبدلي

    انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله على قضائه وقدره. اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب اللهمّ اّنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة ((انا لله و انا اليه راجعون))
    لله درك أيها البطل أبن البطل مقبل غير مدبر
    الله يحفظ أمٍ جابتك
    فلتنعم في جنات الخلد إن شاء الله
    احسن الله عزآنا جميعاً واحسن الله عزاء اهله وذويه وعظم الله اجرهم

    اضافة رد
  5. ٨٠
    زائر

    اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان

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  6. ٧٩
    محمد الفيفي

    أحسن الله عزائنا في الملازم عبدالله والله يصبر اهله

    اضافة رد
  7. ٧٨
    صبي زهران

    الله يرحمه ويغفر له ونحسبه عند الله شهيدا لله درك أيها البطل مات مقبل غير مدبر كان يرمي على عيار خمسين ونفذت منه ذخيرته ونزل اليهم يرميهم بسلاحه الآلي اي شجاعة هذه يورد الى حوض المنيه بقدميه رحمة الله عليك رحمة واسعه قدمت درسا بطوليا لنا نحن زملاك المرابطين عالجبهه في جيزان

    اضافة رد
  8. ٧٧
    عبدالله حسن المشنوي

    فأحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم
    نسأل الله تعالى أن يوسع له في قبره ويغفر له ويتجاوز عنه وأن يجعله في جنات النعيم في عليين مع الشهداء والنبيين وأن يجعله شفيعا لوالديه .
    وأن يصبر أهله ويربط على قلوبهم ولا يريكم مكروه .
    وإنا لله وإنا إليه راجعون

    اضافة رد
  9. ٧٦
    عبدالله حسن المشنوي

    فأحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم
    نسأل الله تعالى أن يوسع له في قبره ويغفر له ويتجاوز عنه وأن يجعله في جنات النعيم في عليين مع الشهداء والنبيين وأن يجعله شفيعا لوالديه .
    وأن يصبر أهله ويربط على قلوبهم ولا يريكم مكروه .
    وإنا لله وإنا إليه راجعون .

    اضافة رد
  10. ٧٥
    سمير العبدلي

    اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتغمدة بواسع رحمتة وأنا لله وانا اليه راجعون وهنيئاً له هذه الخاتمة
    فقد جمع بإذن الله بين الشهادة في سبيل الله ونال فضل من توفي يوم الجمعه بإذن الله …
    انة من كواكب الوطن المضيئة رحمة الله

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  11. ٧٤
    سوسو

    انا لله وانا إليه راجعون احسن الله عزاء والده ووالدته واخوانه واخواته وجميع اهله واقاربه هنيئاً لهم إستشهاد ابنهم في ميدان الشرف والبطوله أسأل الله العظيم أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويقبله من الشهداء ويجعله شافعاً لهم يوم القيامة…
    سبحان الله كان تخرجه من الكلية الحربية في تاريخ 4يونيو2014م و استشهاده في 5يونيو2015م
    بعد عاماً من تخرجه رحمه الله رحمة الأبرار

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  12. ٧٣
    سليمان علي الفيفي

    انا لله وانا اليه راجعون
    اسال الله ان يرحمه ويغفر له ويتقبله من الشهداء

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  13. ٧٢
    محمد جابر احمد الفيفى

    اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتغمدة بواسع رحمتة وأنا لله وانا اليه راجعون وهنيئاً له هذه الخاتمة
    فقد جمع بإذن الله بين الشهادة في سبيل الله ونال فضل من توفي يوم الجمعه بإذن الله …
    انة من كواكب الوطن المضيئة رحمة الله.

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  14. ٧١
    أم محمد

    رحمك الله رحمة واسعه ..والهم اهلك وذويك الصبر والسلوان
    إنا لله وإنا إليه راجعون.

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  15. ٧٠
    عادل الحكمي الفيفي

    انا لله وانا إليه راجعون

    رحمك الله ي زميلي وصديقي عمري
    ان قلب ليحزن وان العين لتدمع واني لفراقك ي صديق عمري لمحزون
    غفر الله لك ذنوبك واسكنك فسيح جناته بالفروس الأعلى

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  16. ٦٩
    عبدالله جابر

    الله يرحمه ويغفر له وان يصبر اهله أنا لله وأنا إليه راجعون

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  17. ٦٨
    الزنيفير

    اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبله من الشهداء اللهم امين

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  18. ٦٧
    الزنيفير

    الله يرحمه ويغفر له ويتقبله مع الشهداء

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  19. ٦٦
    زائر

    رحمك الله ياشهيد الوطن وأسكنك الفردوس الأعلى أنت وكل شهيد في وطننا الغالي .

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  20. ٦٥
    زائر

    رحمك الله ياشهيد الجبهة …

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  21. ٦٤
    زائر

    غفر الله له ورحمه

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