الشاعر “الفيفي” يتفاعل مع صفعة الحوثي بحذاء العدنية

مشاركة من الشاعر سلمان قاسم ، على مقطع اليمنيه العدنيه ذكرى العراسي ، التي صفعت حمزة الحوثي ،،،،

لليمانيه شكر ماالقلب ناسي..

ولعدوها الموت من

ربعي وناسي..

من نزل للسوق سام.

فعلها يقول للنجس السياسي..

مالك الا تفلتي والا مداسي..

قسمتك في الأنقسام.

ليس لك في الطيب

شكرا..

بل معك في الخبث وكرا..

نبتتن من عرق سام..

من غرسها لارحمه الله ولابارك غراسه.

ياشموخ العز بل ياطود راسي..

اختصرتي العلم والعمر الدراسي..

من عهد نوحن وسام..

في غضب حرة عدن ياطيب راسي..

رد فعلك فخر ياذكرى

العراسي..

قد وسمتي به وسام..

اهنتي الحوثي ياذكرى..

جزمتك فجنيف

ذكرى..

عل صدر حمزه

وسام..

لاااااا وبصمة عز عل وجهه وتاجن فوق راسه.