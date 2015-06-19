الشاعر “الفيفي” يتفاعل مع صفعة الحوثي بحذاء العدنية

مشاركة من الشاعر سلمان قاسم ، على مقطع اليمنيه العدنيه ذكرى العراسي ، التي صفعت حمزة الحوثي ،،،،
لليمانيه شكر ماالقلب ناسي..
ولعدوها الموت من
ربعي وناسي..
من نزل للسوق سام.
فعلها يقول للنجس السياسي..
مالك الا تفلتي والا مداسي..
قسمتك في الأنقسام.
ليس لك في الطيب
شكرا..
بل معك في الخبث وكرا..
نبتتن من عرق سام..
من غرسها لارحمه الله ولابارك غراسه.
ياشموخ العز بل ياطود راسي..
اختصرتي العلم والعمر الدراسي..
من عهد نوحن وسام..
في غضب حرة عدن ياطيب راسي..
رد فعلك فخر ياذكرى
العراسي..
قد وسمتي به وسام..
اهنتي الحوثي ياذكرى..
جزمتك فجنيف
ذكرى..
عل صدر حمزه
وسام..
لاااااا وبصمة عز عل وجهه وتاجن فوق راسه.
يارجال صح لسان سلمان
سمعت-ونحن جلوس نستمع لقصيدة الشاعر الكبير سلمان-أحد الزملاء يقول:”حلوة شعر تفعيلة”
فبينت له أنها قصيدة كلاسيكية موزونة مقفاة
أما الترتيب بهذه الطريقة فقد ظهر حتى في الشعر الخليلي الموزون المقفى.
وهذا شكل للأبيات الأولى من القصيدة لمن شاء أن يتأكد.
لِلْيَمَانِيِّةْ شُكُرْ مَا الْقَلْبِ نَاسي..
وِلْعَدِوْهَا المَوْتِ مِنْ رَبْعِيْ وِنَاسي..
مِنْ نَزَلْ لِلسِّوقِ سَام.
فِعْلِهَا يْقُوْ لِ لْلنَّجِسِّ اَلْسِّيَاسِي
مَا لَكَ الَّا تَفْلَتِيْ وِالَّا مَدَاسِي
قِسْمَتَكْ فِي الْإِنْقِسَام.
لَيْسَ لْكْ فِي الطّيْبِ شُكْرَا
بَلْ مَعَكْ فِي الْخُبْثِ وَكْرَا
نبتتن من عرق سام
من غرسها لا رحمه الله ولا بارك غراسه
يا شموخ العز بل يا طود راسي
اختصرتي العلم والعمر الدراسي
من عهد نوحن وسام
في غضب حرة عدن يا طيب راسي
رد فعلك فخر يا ذكرى العراسي
قد وسمتي به وسام
اهنتي الحوثي يا ذكرى
جزمتك فجنيف ذكرى
عل صدر حمزه وسام
لا وبصمة عز عل وجهه وتاجن فوق راسه
سمعت أحد الزملاء ونحن جلوس نستمع إلى هذه القصيدة يقول: “حلوة شعر تفعيلة”
فبينت له أنها قصيدة كلاسيكية موزونة مقفاة
وأما الترتيب فقد ظهر حتى في الشعر الخليلي
وهذه القصيدة مشكلة الأبيات الأول لمن يريد التأكد من الوزن.
لِلْيَمَانِيِّةْ شُكُرْ مَا الْقَلْبِ نَاسي
وِلْعَدِوْهَا الْمَوْتِ مِنْ رَبْعِيْ وِنَاسي
مِنْ نَزَلْ لِلسِّوقِ سَام
فِعْلِهَا يْقُوْ لِ لْلنَّجِسِّ اَلْسِّيَاسِي
مَا لَكَ الَّا تَفْلَتِيْ وِالَّا مَدَاسِي
قِسْمَتَكْ فِي الْإِنْقِسَام.
لَيْسَ لْكْ فِي الطّيْبِ شُكْرَا
بَلْ مَعَكْ فِي الْخُبْثِ وَكْرَا
نبتتن من عرق سام
من غرسها لا رحمه الله ولا بارك غراسه.
يا شموخ العز بل يا طود راسي
اختصرتي العلم والعمر الدراسي
من عهد نوحن وسام
في غضب حرة عدن يا طيب راسي
رد فعلك فخر يا ذكرى العراسي
قد وسمتي به وسام
اهنتي الحوثي يا ذكرى
جزمتك فجنيف ذكرى
عل صدر حمزه وسام
لا وبصمة عز عل وجهه وتاجن فوق راسه
الشاعر سلمان قاسم الفيفي ينفي هذه الأبيات المنسوب إليه
الشاعر سلمان قاسم ينفي هذه الأبيات المنسوب إليه ..
الشاعر سلمان قاسم ينفي هذه الأبيات المنسوب إليه .
الشاعر سلمان قاسم ينفي هذه الأبيات المنسوب إليه