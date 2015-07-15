بالصور.. منتزه قرضة بفيفاء تحفة سياحية والإنجاز 80 %

تسعى بلدية فيفاء لإنهاء مشروع منتزه قرضة السياحي الذي يعد الأول من نوعه في حجم المساحة والتصميم والمحتوى في مرحلة متقدمة لتطوير المجال السياحي بفيفاء , حيث وصلت نسبة إنجاز المشروع 80 % التي يتم تنفيذها على مرحلتين بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 4478157 ريال على مساحة 20000م٢ .

وأوضح رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف أن تصميم المشروع تم بما يتوافق مع أحدث التصاميم المعمارية و الجمالية للمتنزهات و بما يحقق أقصى استفادة من الطبيعة الخلابة في المحافظة , وأضاف أن المتنزه يتكون من ثلاثة مستويات المستوى العلوي ويحوي مواقف للسيارات و المستوى الأوسط ويختص بالبوفيهات و دورات المياه و الجلسات و مسطحات خضراء و المستوى السفلي ويشتمل على ممرات المشاة والمسطحات الخضراء وبحيرات مائية , و تم تعزيز المكان بإنارة متميزة تزيد من روعه المكان , ولفت رئيس بلدية فيفاء إلى أن البلدية تسعى من خلال هذا المشروع إلى تطوير القطاع السياحي و الاستثماري بالمحافظة وتوفير مساحات ترفيهية لمواطني وزوار المحافظة .