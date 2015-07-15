بالصور.. منتزه قرضة بفيفاء تحفة سياحية والإنجاز 80 %

تسعى بلدية فيفاء لإنهاء مشروع منتزه قرضة السياحي الذي يعد الأول من نوعه في حجم المساحة والتصميم والمحتوى في مرحلة متقدمة لتطوير المجال السياحي بفيفاء , حيث وصلت نسبة إنجاز المشروع 80 % التي يتم تنفيذها على مرحلتين بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 4478157 ريال على مساحة 20000م٢ .
وأوضح رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف أن تصميم المشروع تم بما يتوافق مع أحدث التصاميم المعمارية و الجمالية للمتنزهات و بما يحقق أقصى استفادة من الطبيعة الخلابة في المحافظة , وأضاف أن المتنزه يتكون من ثلاثة مستويات المستوى العلوي ويحوي مواقف للسيارات و المستوى الأوسط ويختص بالبوفيهات و دورات المياه و الجلسات و مسطحات خضراء و المستوى السفلي ويشتمل على ممرات المشاة والمسطحات الخضراء وبحيرات مائية , و تم تعزيز المكان بإنارة متميزة تزيد من روعه المكان , ولفت رئيس بلدية فيفاء إلى أن البلدية تسعى من خلال هذا المشروع إلى تطوير القطاع السياحي و الاستثماري بالمحافظة وتوفير مساحات ترفيهية لمواطني وزوار المحافظة .
يجب على البلدية ان تضع في القسم العلوي جدار لان اللي يجلسون هناك يكشفون على العوائل اللي في المنتزه وأغلبهم من العزاب ويكون الجدار بارتفاع متر ونص … رأي شخصي
رووعه يجنن انبسطنا فيه والضباب وزخات المطرر م شاء الله .. ♡
ماشاء الله اول وافضل مشروع يقوم به رئيس بلدية فيفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا .. الحمدلله على نعمة الاسلام ونعمة الأمن والأمان .
ثانيا .. الله ينصر جنودنا البواسل على الحد الجنوبي أن شاءالله.
ثالثا .. ما شاءالله تبارك الله على الممنتزه الرائع و الجميل والمنظر الخلاب .
…………………
بصراحة المنتزه راح يدمره الشباب من أهل فيفاء وخارج فيفاء وراح تصير تجمعات وأغاني وتخازين وبيع المخدرات من حبوب كبتاجون وحشيش
وخاصه المراهقين واتمنى ان ننتبه على أولادنا من الضياع .
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
مع السلامه
رووعه والاروع انه بقرضه ?❤❤
ماشاءالله
رووعه والاروع انه بقرضه ?❤❤
ماشاء الله روعه وجمال وابداااع
ولاكن مصيره مثل منتزهات الدفره
اصبحت مقر للحيوانات وعبثت بها ايادي الشباب العاطله
اتمنى ان تكون برسوم اتدرون لماذا
من اجل ان تبقى نظيفه
لان اذا كانت بفلوس بتكون نظيفه
ياقوم ما شاء الله تبارك الله والله هاذا شي يفرح ويسعد القلب انا هاذي في ديارنا وخاصه عندنا في الجبال والى الامام اذا لم ننهظ بمنطقتنا حنا بنفوسنا ونشتغل ونراقب بكل صدق وأمانه سوف ننجح بمشيئة الله وبتوفيق للجميع
ماشاء الله تبارك الله فيفاء جميله بطبيعتها الخلابه ويشكر جميع من قام على هذا المشروع ولكن السؤال اين وزارة المواصلات او النقل عن طرقها مايحرني صعوبة الوصول الى هذا المنتزه
حيفتين ب ٤ مليون ؟؟؟؟؟؟؟؟