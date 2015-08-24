البدء بإنشاء ملاعب للشباب في فيفاء

في الوقت الذي تفتقر فيه جبال فيفاء للملاعب المجهزة والمنشآت الرياضية شرعت بلدية محافظة فيفاء في إنشاء ملاعب رياضية جاهزة ومفتوحة للشباب استبشروا معها بالخير ووصفوها ببادرة إشراقة الأمل .

حيث تقوم البلدية بإنشاء مشروع ملاعب للشباب كمرحلة أولى مقسمة إلى جزأين الأول ملعب في الجوة والموقع الثاني لم يحدد بعد , وتبلغ مساحة الملعب ٥٦م طولا و٣٢م عرضا , وسوف يتم الانتهاء منه خلال الأسابيع القليلة القادمة , كما يجري العمل حاليا في الإنارة وتركيب الإنجيلة , كما سيتم استخدام أعمدة إنارة بارتفاع ١٢ متر ووحدات إضاءة بقدرة ٤٠٠ وات مخصصة لإنارة الملعب .

أوضح ذلك ” لفيفاء أون لاين ” رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف مؤكدا أن البلدية تسعى مستقبلا لتنفيذ عدة ملاعب بالمحافظة لخدمة شباب فيفاء بعد توفر المواقع المناسبة لهذه الملاعب .