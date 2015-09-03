 معهد ريادة الأعمال بجازان يساهم في افتتاح 200 مشروعاً تجاريا ومهنيا | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 8 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 مارس 2017 ميلاديا

معهد ريادة الأعمال بجازان يساهم في افتتاح 200 مشروعاً تجاريا ومهنيا

معهد ريادة الأعمال بجازان يساهم في افتتاح 200 مشروعاً تجاريا ومهنيا
جازان - عبدالله عكور

ساهم معهد ريادة الأعمال بجازان وبتمويل من الشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي البنك السعودي للتسليف والادخار في افتتاح 200 مشروعاً تجاريا منها 16 مشروعا لا زالت تحت التأسيس وبتكلفة بلغت تقريبا 65 مليون ريال سعودي، صرح بذلك الاستاذ سعود بجاد البقمي مدير المعهد بمنطقة جازان ، وتنوعت المشاريع المفتتحة ما بين مشاريع تجارية وأخرى مهنية وكان النصيب الأكبر لمشروع ميكانيكا السيارات حيث بلغ عدد المشاريع حوالي 21 يليها المواد الغذائية بعدد 18 مشروعاً.
وفي إطار نشر ثقافة العمل الحر فقد قام المعهد بتنفيذ ( 44 ) دورة تدريبية بمسمى ” حدد فكرة مشروعك ” والتي التحق بها أكثر من 700 شاب،  ونفذت هذه الدورات بالتعاون مع لجان الجمعيات الخيرية ومكاتب الدعوة والإرشاد بالمنطقة كما قدمت إلى طلاب التعليم العام وطلاب جامعة جازان و متدربي الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
جدير بالذكر بأن معهد ريادة الأعمال الوطني يقدم كافة خدماته دون أي مقابل فهو معهد غير ربحي انشئ بمبادرة من المؤسسة العامة للتدريب التقني ووزارة البترول والثروة المعدنية وشارك في تأسيسه كلا من ” سابك وأرامكو وشركة الاتصالات السعودية  ومصرف الانماء والبنك السعودي للتسليف والادخار والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    زائر

    طريقة التقديم وماهي الشروط المطلوبة

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  2. ١
    زائر

    للأسف الشديد رياده في جيزان واحدد لجنه القبوول للأسف مافيهم خير والله كأنه بيعطونك من جيبهم حسبي الله عليهم ..اضعف دعم على مستوى المملكه هو رياده جيزان لان الجنه يوم تدخل عندهم تعرف انك مراح تلاقي دعم والله كأنه بيعطيك من جيبهوالكثير الكثير رجعووهم …

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