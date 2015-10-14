ترقية “الفيفي” الى رتبة ملازم أول

صدور الأمر السامي الكريم بترقية الملازم عبدالله بن حسن اسعد الدفري الفيفي الى رتبة ملازم اول .
من جانبة رفع الملازم أول / عبد الله حسن الفيفي شكره وتقديره لولاة الأمر مؤكدا ان الترقية ستكون حافزا لبذل المزيد من العطاﺀ والتفاني في خدمة هذا الوطن المعطاﺀ.
ويسر طاقم “فيفاء أون لاين ” أن يتقدم بالتهنئة للملازم ” الفيفي “وأسرته مع تمنياتنا له بدوام التوفيق .
الف الف الف مبررررروك
اشكر كل من هنأ وبارك ع هذه الترقية
واسال الله العظيم ان يجعلنا عند حسن ظن الجميع
ابارك للاخ العزيز عبدالله حسن الفيفي الترقية
واسأل الله له التوفيق والسداد وعقبال المراتب العليا بإذن الله
الف الف مبروك للملازم اول عبدالله حسن الدفري ونتمنى له التوفيق
ونسأل الله ان تكون حافزاً له ونسأل الله ان يوفقه في حياته العملية
وان ينال اعلى الرتب باذن الله.
مبروووووك الترقية ياملازم اول عبدالله الفيفي وعقبال المناصب العليا مع تمنياتي لك بالتوفيق والسداد
ألف مبروك يا عبدالله أسأل الله لك التوفيق والسداد وفالك المراتب العليا وفقك الله…
وأبارك أيضاً لوالدك وأخوانك
الف مبروووووك الترقية يا ابوحسن تستاهل كل خيررر الله يوفقك ويكتب لك الخيررر
يستاهل ابو حسن نعم الرجل وبالتوفيق ان شاء الله. شدني بالموضوع انها كانت ترقيته في ميدان المعركه وبين الصواريخ والمدافع
لا ارتضي بالعيش الا مدفعي
بين بين القنابل والمدافع مضجعي
نسأل الله ان يحفظ بلدنا من كل سؤ وان ينصر جنودنا
ألف مبروك يا عبدالله أسأل الله لك التوفيق والسداد وفالك المراتب العليا وفقك الله…
وأبارك أيضاً لوالدك وأخوانك
الف الف مبروووك الترقية وعقبال الرتب العلياا
سائلا الله ان يكتب لكم الاجر على ماتقدمونه من
خدمة هذا الدين ثم الوطن ودفاعا عنه
الف الف مبرررروك
الف الف الف مبررررروك
الله يوفقه ويرزقه والف مبروك
الله يسعدك يبو حسن وويوفقك وين مارحت محبك
جندي اول
نبارك للملازم الأول //// عبدالله حسن الدفرى على هذه الترقية المستحقة ، وندعوا الله له بالتوفيق والسداد والمراتب العليا في الدنيا والآخرة وأن تكون عوناً له على طاعة الله وخدمة دينه ووطنه….
ألف مبروك يا عبدالله أسأل الله لك التوفيق والسداد وفالك المراتب العليا وفقك الله…
وأبارك أيضاً لوالدك وأخوانك
مبرووووك ياابوحسن وتستاهل كل خير وعقبال المناصب العليا
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