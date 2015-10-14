 ترقية “الفيفي” الى رتبة ملازم أول | فيفاء أون لاين
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

ترقية “الفيفي” الى رتبة ملازم أول

ترقية “الفيفي” الى رتبة ملازم أول
فيفاء أون لاين ـ جازان

صدور الأمر السامي الكريم بترقية الملازم عبدالله بن حسن اسعد الدفري الفيفي الى رتبة ملازم اول .

من جانبة رفع الملازم أول / عبد الله حسن الفيفي  شكره وتقديره لولاة الأمر مؤكدا ان الترقية ستكون حافزا لبذل المزيد من العطاﺀ والتفاني في خدمة هذا الوطن المعطاﺀ.

ويسر طاقم “فيفاء أون لاين ” أن  يتقدم بالتهنئة للملازم ” الفيفي “وأسرته مع تمنياتنا له بدوام التوفيق .

 

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التعليقات (١٨) اضف تعليق

  1. ١٨
    ابو عبد السلام الدفري

    الف الف الف مبررررروك

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  2. ١٧
    ملازم اول عبدالله الفيفي

    اشكر كل من هنأ وبارك ع هذه الترقية
    واسال الله العظيم ان يجعلنا عند حسن ظن الجميع

    اضافة رد
  3. ١٦
    محمد إبراهيم

    ابارك للاخ العزيز عبدالله حسن الفيفي الترقية
    واسأل الله له التوفيق والسداد وعقبال المراتب العليا بإذن الله

    اضافة رد
  4. ١٥
    انور ابراهيم

    الف الف مبروك للملازم اول عبدالله حسن الدفري ونتمنى له التوفيق
    ونسأل الله ان تكون حافزاً له ونسأل الله ان يوفقه في حياته العملية
    وان ينال اعلى الرتب باذن الله.

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  5. ١٤
    ابو ابراهيم

    مبروووووك الترقية ياملازم اول عبدالله الفيفي وعقبال المناصب العليا مع تمنياتي لك بالتوفيق والسداد

    اضافة رد
  6. ١٣
    زائر

    ألف مبروك يا عبدالله أسأل الله لك التوفيق والسداد وفالك المراتب العليا وفقك الله…
    وأبارك أيضاً لوالدك وأخوانك

    اضافة رد
  7. ١٢
    علي

    الف مبروووووك الترقية يا ابوحسن تستاهل كل خيررر الله يوفقك ويكتب لك الخيررر

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  8. ١١
    زائر

    يستاهل ابو حسن نعم الرجل وبالتوفيق ان شاء الله. شدني بالموضوع انها كانت ترقيته في ميدان المعركه وبين الصواريخ والمدافع

    لا ارتضي بالعيش الا مدفعي
    بين بين القنابل والمدافع مضجعي

    نسأل الله ان يحفظ بلدنا من كل سؤ وان ينصر جنودنا

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  9. ١٠
    أبو جود تبوك

    ألف مبروك يا عبدالله أسأل الله لك التوفيق والسداد وفالك المراتب العليا وفقك الله…
    وأبارك أيضاً لوالدك وأخوانك

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  10. ٩
    عبدالعزيز حسن اسعد الفيفي

    الف الف مبروووك الترقية وعقبال الرتب العلياا
    سائلا الله ان يكتب لكم الاجر على ماتقدمونه من
    خدمة هذا الدين ثم الوطن ودفاعا عنه

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  11. ٨
    الاسم (اختيارى)

    الف الف مبرررروك

    اضافة رد
  12. ٧
    الاسم (اختيارى)

    الف الف الف مبررررروك

    اضافة رد
  13. ٦
    جندي اول

    الله يوفقه ويرزقه والف مبروك

    اضافة رد
  14. ٥
    زائر

    الله يسعدك يبو حسن وويوفقك وين مارحت محبك
    جندي اول

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  15. ٤
    ولد عمك ///عبدالكريم ابراهيم الدفرى

    نبارك للملازم الأول //// عبدالله حسن الدفرى على هذه الترقية المستحقة ، وندعوا الله له بالتوفيق والسداد والمراتب العليا في الدنيا والآخرة وأن تكون عوناً له على طاعة الله وخدمة دينه ووطنه….

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  16. ٣
    حسن بن حسين تبوك

    ألف مبروك يا عبدالله أسأل الله لك التوفيق والسداد وفالك المراتب العليا وفقك الله…
    وأبارك أيضاً لوالدك وأخوانك

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  17. ٢
    عبدالله جبران الدفري

    مبرووووك ياابوحسن وتستاهل كل خير وعقبال المناصب العليا

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