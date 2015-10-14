ترقية “الفيفي” الى رتبة ملازم أول

صدور الأمر السامي الكريم بترقية الملازم عبدالله بن حسن اسعد الدفري الفيفي الى رتبة ملازم اول .

من جانبة رفع الملازم أول / عبد الله حسن الفيفي شكره وتقديره لولاة الأمر مؤكدا ان الترقية ستكون حافزا لبذل المزيد من العطاﺀ والتفاني في خدمة هذا الوطن المعطاﺀ.

ويسر طاقم “فيفاء أون لاين ” أن يتقدم بالتهنئة للملازم ” الفيفي “وأسرته مع تمنياتنا له بدوام التوفيق .