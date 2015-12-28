وسائل السلامة بين التوفير والتطبيق

نتمنى الاهتمام بشأن توفير وسائل الأمن والسلامة في كل منشأة، في كل مدرسة،في كل منزل وأن نستشعر أهمية ذلك حفاظا على الأرواح والأموال وليس فقط للحصول على رخصة الدفاع المدني لأن توفر وسائل الأمن والسلامة ضرورة وليس روتين كما يراه البعض وأن اشتراطات الأمن والسلامة التي يلزم بها الدفاع المدني المنشئات كما يراه البعض ماهو الا خسارة وتعقيد وروتين ومن المؤسف حقا أنه توجد مثل هذه النظرة القاصرة عند البعض ولكن عند حوادث الحريق لاسمح الله نستدرك أنها أمر هام وليس روتين والطامة إن وجدت عند المسؤول ومن بيده الدعم والتوفير.

متى نجد المسؤل والمدير الذي يولي متابعة الموظفين حضورا وانصرافا متابعا الحفاظ على سلامة المنشأة وتوفر وسائل الأمن والسلامة بها وان هذا الجانب لايقل أهمية عن متابعة الموظفين وأن ذلك أمر هام وليس روتين.

متى نولي هذا الجانب الإهتمام والعناية والتوفير والتطبيق حتى ولو لم يكن للحصول على الشهادة والترخيص بل عن قناعة وأنه أمر هام وليس روتين.

متى نهتم ونتابع توفر وسائل الأمن والسلامة، مخارج الطوارئ، طفايات الحريق وصلاحياتها، طرق الإخلاء، نقاط التجمع، التجارب الفرضية لكيفية التصرف عند حدوث الحرائق لجميع العالمين في المنشأة والأدوار المناطة بكل فرد حسب الكودات المتعارف عليها عالميا، حفاظا على الأرواح والحد من الخسائر في الأموال والممتلكات ، نريد الاستعداد قبل يقع الفاس في الرأس لنعي أنه مهم وليس مجرد روتين.

متى نهتم لهذا الروتين الذي يفسره البعض وانه من أولى الجوانب أهمية وضرورة ونقتنع قناعة تامة أن توفير وسائل الأمن والسلامة واجب من الواجبات الملزمين بتواجدها وتوفيرها في مقر العمل وفي المنزل وحتى السيارة .

أما آن لنا أن نستيقظ ونستفيد ونعتبر بمن رحلوا ضحية التقصير في هذا الجانب الهام وأن توفره أمر له أهميته وأنه ضرورة وليس مجرد روتين .

متى نجد مسئول، ومدير مدرسة، ورب منزل يولي توفير وسائل الأمن والسلامة جل إهتمامه وأن وجودها وتفقدها بين الفينة والأخرى ومتابعة صلاحيتها أمر إلزامي وليس روتين حفاظا على الأرواح والأموال حتى وإن قال قائل الحافظ الله، نعم نؤمن ومن ذا الذي يحفظنا غير الله في كل احوالنا ونقول صدقت ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (أعقلها وتوكل ) .

لعل الكثير شاهد اهتمامات وتحركات بعض المستشفيات وتسابق كثير من القطاعات لتدارك التقصير والتفريط في هذا الجانب والسعي الحثيث على توفير نقص وسائل الأمن والسلامة في منشأتهم في الأيام القادمة قبل أن يحل موعد زيارة الفريق المكلف من قبل الوزير حسب تصريحه والذي سيكلف بالكشف عن توفرها ومدى صلاحيتها وغيره من الملاحظات التي ستناط بهم من قبل الوزير، وماهمهم الوظيفية ، فياترى هل هذا السباق عن قناعة بأن توفير وسائل الأمن والسلامة أمر هام وضروري أم أنه فقط لتتجلى هذه السحابة بسلام وامان، هل استشعر المسؤول أن أرواح الناس عاملين ومرضى زائرين ومنومين طلاب وطالبات أبناء وبنات كل من تعول أن هؤلاء أمانة في الاعناق وأننا إن فرطنا في الحفاظ على هذه الأرواح والأموال والممتلكات بالتقصير او الإهمال او التفريط وعدم الحرص على توفير وسائل الأمن والسلامة أننا مسؤولون أمام الله وسنحاسب عن ذلك التقصير والتفريط

نريد أن تستيقظ الضمائر وتستشعر أن الأمر مهم وليس روتين وأن حساب الآخرة أشد من محاسبة الدنيا لأن من حمل الأمانة يجب ان يكون أهل لها لوجود كتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا احصاها

سائلا الله الحفيظ أن يحفظ علينا إيماننا وامننا وان يحفظ مليكنا وشعبنا والأمة الإسلامية والعربية اجمع من كل مكروه وسوء ومصاب جلل.

والله الهادي إلى سواء السبيل

الاثنين الموافق 17/3/1437