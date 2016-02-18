بالصور.. مطعم بفيفاء يعد وجباته بين القاذورات

رصدت عدسة أحد المواطنين مطعماً بفيفاء يعد وجباته بين القاذورات والذباب والروائح الكريهة وفي غرفة ضيقة وفي بيئة تخلو من أشكال الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم و التي قد تجلب الأمراض لمتناولي الأطعمة المعدة في المطعم ، حيث يتم تجهيز الأطعمة وتهيئتها خارج المطعم ثم يتم نقلها للمطعم بشكل مخالف للتعاليم والأنظمة .
هذا عرفته
مطعم الهنود وللعلم له شعبية كبيرة
فيفاء كلها مطاعم هنود
قل غيرها بنا أشتري منه حد يومن وع وع ? من الآن معد بآكل فيه ‘ وماقصرتم على هذا التوضيح ” الله أكبر عليهم وذي الهنود سموا الناس بتي الوساخات .
يا اصحاب التعاليق ، مطعم الهنود اللي في نيد الضالع من أفضل المطاعم نظافة تأكدوا لاتذكرون اسم المطعم إلا بتأكد – وإذا صح كونه هو فهي مصيبة لإن دعايته زينة – وسمعته طيبة . وعليه زحمة.
رئيس البلدية اول ما وصل تفائلنا به خيرا في الحزم على المطاعم ولكن للأسف الشديد بعدها لم نرا الرقابة المطلوبة
اتذكر مره سألت عامل في مطعم عن سبب إغلاق المطعم تصدقون انه قال لي بالحرف الواحد (ههذا كلو رئيس بلدية جديد لازم سوي كذا اشويه وبعدين نوم مافي يجي)
الواجب وليسه الواحب …يا متعلمين يبتوعين المدارس ….هههههههههههههههه
المفروض يذكرون اسم المطعم ليه التحفظ ،خافوا على صاحب المطعم؟؟؟إن شاء الله من خساره في خساره لأن لو انه يستاهل كان راقب مطعمه
حسبنا الىه ونعم الوكيل على كل صاحب مطعم ومايتعهده.
ليه التحفظ على اسم المطعم ،حسبنا الله ونعم الوكيل ،المفروض كل مطعم بهاذا المنظر يعلن أسمه ومكانه ،لأن صاحب المطعم لوانه مايستاهل الخساره تفقد مطعمه اقل شي بالشهر مره حسبنا الله ونعم الوكيل على امثاله
تستاهلون منكم واليكم
لاتشتكون بنتم رجالن تصرفو في مثل تي الاشياء ولا تشتكون للدوله اذا المواطن اهااا المهمل على الدنيا السلام المواطن هو المسؤول لو ماحدن يشتري منهم ماسوو كذا
ذا عد هاشه يشبح املبوه الي في امصوره وبيطلع له اسم امطعم .. يعني لا بد يقولون اسم المطعم ؟؟ .. ياخي العزيز هذه الرسائل للتوعيه بالاضرار الي تشكلها العماله الوافده وتنبيه للمسؤل والمتسبب في هذا الشي .. مثل روساء البلديات والمفتشين .. والتشهير مو كل من امتلك صفحه على الانتر نت يقوم يشهر بخلق الله .. لانهم بيدخلونو امسارب وفيها غرامات وفيها اغلاق .. المفترض القارى يكون على وعي بهذا الشي مو كل ما قالو خبر انا قد اشلت ثمه وانا قد وقعني لذعه بسيطه في بطني .. نحن قومن معدو لاذعنا اتوقع لوها بارقن في بطونا .. من شغلا وخزانن انحم نجودو .. فدقو في تي النعمه وما جاكم في لحيتي انا ما يقعشم شين
لاحول ولاقوة الا بالله كنت اتوقع المطعم نظيف لالكن انصدمت من المناظر اين هيا بلدية فيفا لم نرا لها ساكن منذو سمعنا بها لم نسمع انها اغلقت مطعم بسبب المخالفه نايميين في سبات عظيم هل تنتظرون لا ن يقوم صصحفي باظهار مثل هذي الاشياء حتى تتحرك البلديه لماذا لاتتحرك من قبل لتفتيش مطاعم فيفا اغلبها غي الظاهر نظيفه لاكن الباطن اعظم نطالب بلدية فيفا لتفتيش كل المطاعم سوف تلرى العجب العجاب بطونا تفقعن من هالمطاعم كلهم اجانب مااهمهم الا الكسب المال ….
شكرا صحيفتنا الموقره ممثله بالاخوان العاملين فيها الله يوفقكم ..
صوره مع التحيه للبلديه..
كبرت علاهم هنودن كافرن نفره بهم وجيا ما يقولون اسم ام مطعم عشان ندري لعد نشتري منهو لازم نشتكي واذا ما حدن هرجا نغلق انحم ام مطاعم وسلحا بواحدن يهرج وذي يهرج يلفع بكنبعن
شكرا لك يا استاذنا المبدع علئ نشر هذي الحقائق وانا كنت من زبون المطعم الله ستر علينا من التسمم.
بارك الله فيك أيها الإعلامي علي المدري على خدمة أهالي فيفاء في جميع المجالات وواصل حفظك الله لفضح هذه العمالة الخبيثة لكي ينتبه المجتمع لها ويحذر شرها .
انا داعية ربي يمتحشهم هنودن مذها ذي الشغل و انحن ناجل ونقول طيبن اثاريهو من اموساخه تا تطبخ بينو …. اربا يغلقونو و الا اصلا عبالن ما يروون باسم امطعم…
واللة يستاهل الي يفضل اكل المطعم علي طبخ البيت
الان قايمين مدح وذم بالمطعم وتبع هنود ومن الكلام المفروض ينذكر اسسم المطعم. لاجل لا ينظلمو غيره ممكن في مطاعم نظيفه والعكس والمفروض مايتعمم. وكلن يفسر ع كيفه
والله الأجانب ما اتو لمنفعتنا إلا لضررنا بأي شكل كان ويطلع امريال غصب ولا حانه ف سلامتنا وصحتنا
الله يمحشهم ويقشهم من تيه البلد