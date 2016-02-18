بالصور.. مطعم بفيفاء يعد وجباته بين القاذورات

رصدت عدسة أحد المواطنين مطعماً بفيفاء يعد وجباته بين القاذورات والذباب والروائح الكريهة وفي غرفة ضيقة وفي بيئة تخلو من أشكال الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم و التي قد تجلب الأمراض لمتناولي الأطعمة المعدة في المطعم ، حيث يتم تجهيز الأطعمة وتهيئتها خارج المطعم ثم يتم نقلها للمطعم بشكل مخالف للتعاليم والأنظمة .

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