الزراعة في جبال فيفاء (تقرير مصور)

تقدر مساحة جبال فيفاء بحوالي 250 كيلو متر مربع تقريباً. ويحيط بجبال فيفاء وادي ضمد من الشرق إلى رأس القوس غربا ووادي ضهيا من الشرق إلى أن يلتقي بوادي جورا شمالا، ووادي جورا في الشمال والغرب، حيث يلتقيان في نقطة المحة غرب جبال فيفاء وهذه الاودية ذات مياه جارية على طول العام كما يحد فيفاء من الغرب والشمال قبائل بلغازي وجنوبا قبيلة بني حريص وشرقا قبائل بني مالك.

وتتكون جبال فيفاء من سلسلة من القمم المتفاوتة الارتفاع اعلاها قمة العبسية والتي يقدر ارتفاعها عن سطح البحر بحوالي 8000 قدم. وجبال فيفاء وعرة المسالك ولكن هذه الوعورة لم تصمد أمام من استوطنوا هذه المنطقة فبعزمهم وتعاونهم شيدوا تلك المدرجات الزراعية بديعة التصميم من اعلى قمم جبال فيفاء الى سفوحها لتحفظ التربة من الانجراف والتي تقدر بحوالي مليوني مدرج زراعي تقريبا واسسوا وشقوا الطرق في عرض الجبال لتنقلاتهم ومواشيهم من لأخرى وطوعوا الطبيعة الوعرة لصالحهم فمن حجارة جبال فيفاء الصلبة بنوا بيوتهم الاسطوانية بطرازها الفريد الذي يلبي احتياجاتهم

وتعد المدرجات الزراعية في فيفاء دليل حيّ على قدرة الإنسان الفيفي في تطويع الطبيعة الجبلية الوعرة في صالح الانسان

فبناء وتشكيل المدرجات في فيفاء أسطورة من حيث بنائها، وعددها الكبير وتعد تطورا مهما مع اتساع حاجة الإنسان للتربة والتي أذهلت كل من زار فيفاء

ولقد حافظة الصيانة المستمرة كل سنة التي يقوم بها ابناء فيفاء وعقب كل موسم امطار للمدرجات الزراعية على بقاء المدرجات على حالها الذي بنيت عليه وحافظة ايضاً على التربة من الانجراف مما اكسب جبال فيفاء تميز عن باقي الجبال المجاورة من حيث كثافة الغطاء النباتي وتنوعه وقد استغل ابناء فيفاء كل جزء تتوفر فيه تربه لإقامة هذه المدرجات لاستغلالها في الزراعة

وقد كانت هذه المدرجات ومحاصيلها الزراعية بالنسبة لأبناء فيفاء مصدر رزقهم وعيشهم في الماضي .

وتكثر الأمطار على جبال فيفاء في فصل الصيف أكثر من أي فصل آخر من فصول السنة وتكون الأمطار عادة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتتراوح نسبة الأمطار في جبال فيفاء ما بين 35 إلى 45 سنتيمتر مكعب في السنة وفي الايام القليلة الماضية وصلة ما يقارب 60 ملم في الساعة بنسبة لم تعهدها المنطقة منذ سنوات

وفي هذا العام يعد الموسم الزراعي الانجح بسبب غزارة الامطار فالمزارعون سارعوا في هذه الجبال باستصلاح الأراضي الزراعية وزراعتها





والمحاصيل الزراعية التي اعتاد ابناء فيفاء على زراعتها هي الحبوب بأنواعها كالذرة بأنواعها الذرة





والغرب



والزعر





والدخن



وكذلك انواع من البقوليات كالقشد (اللوبة الحلوة)



والأقطن (الماش)



والدجرة (نوع من الفاصولية)



ويعقب ذلك وبعد الاهتمام بالأرض وتنظيفها موسم الربيع حيث يزرعون الذرة (ذرة الهند ) والشعير والبر والكناب (الدخن الاصبعي)

وجبال فيفاء تحوي العديد من المنتجات الزراعية الأخرى مثل البن



والموز



والعنبرود



ومن الزراعات في فيفاء المانجو والليمون والسفرجل والجوافة والتين بنوعية وقد نجحت ومن خلال التجارب الزراعية زراعة عدد اخر من الفواكه كالافكادو والكاكة وغيرها

ولأهالي فيفاء اهتمام كبير في مجال زراعة النباتات العطرية والعناية بها وأهمها (الكادي – النرجس – البعيثران – الريحان – البردقوش – الخزام)



وللنباتات العطرية مكانة خاصة لدى ابناء فيفاء لذلك تجد زراعتها رعاية خاصة من قبل مواطني هذه المنطقة وتجد النباتات العطرية التي تزرع عادتا حول المنازل في فيفاء إقبالاً من جميع فئات المجتمع ويزداد استخدامها في المناسبات الشعبية وقد خصص الفيفيون من أسطح منازلهم أماكن لزراعة بعض من هذه النباتات للزينة والرائحة الطيبة ويحرص دائما ابناء فيفاء على التزين بهذه النباتات فوق رؤوسهم وفي جيوب ملابسهم ويحملونها معهم للمساجد لتكسبهم والجوامع الرائحة الطيبة



وقد كانت النباتات العطرية ذات مردود اقتصادي مهم وإلى ألان إلا انه لم يعد بتلك الأهمية التي كان أهالي فيفاء يجمعونها ويجلبونها إلى الأسواق المجاورة والتي يجتمع فيها مواطني فيفاء مع سكان المناطق الجبيلة المجاورة وابناء تهامة لتبادل المنافع فكان لسوق هذه النباتات رواج وأهمية كبرى

وينبت الكثير من هذه النباتات بشكل طبيعي في جبال فيفاء

ورغم هذا الاهتمام الكبير بالزراعة في فيفاء واستصلاح الاراضي للزراعة الا ان المساحات لا تزال شاسعة وتحظى هي الاخرى بنصيبها من الغطاء النباتي الاخضر الكثيف الذي ينقسم في فيفاء إلى نوعين اشجار معمرة ونباتات حولية



وهذان النوعان يتوقف نموهما على الظروف الطبيعية وعلى مواسم الأمطار والظروف المناخية السائدة في أجزاء هذه المنطقة. ففي المناطق المرتفعة من فيفاء نجد غطاء نباتي كثيف تكتسي به المرتفعات الجبلية حيث تنمو وتتنوع الحشائش الحولية خاصة في فصل الصيف (موسم سقوط الأمطار) مثل الصباريات

والعثرب وعشرات الأنواع من الحشائش والنباتات الحولية الأخرى إضافة إلى الأشجار المعمرة ومن أهمها السدر ، العرعر ,الجميز والمعروف محليا (بالإبرا)، والرول والمعروف محليا (بالتالق) والقاع، التمر هندي (حمر), ,الرقع . وهذه الأشجار كانت ذات أهمية بالغة لدى مواطني هذه المنطقة فمنها سقفوا بيوتهم وصنعوا منها الأبواب بل وصنعوا منها أداوت منزلية تعينهم على الحياة .

ويقل الغطاء النباتي كلما اتجهنا ناحية السفوح حيث نجده يتركز في الأجزاء السهلية وفي بطون وجوانب الأودية وينحصر ببعض الحشائش والنباتات الصغيرة وأعداد قليلة من الأشجار المعمرة كالسدر والطلح والسيال والضهيا .



ولتعدد مناخات فيفاء فإنها تحوي ثروة هائلة من الأعشاب الطبية والعطرية تنتشر في مساحات شاسعة ومتفرقة وفي بيئات مختلفة في السواحل والوديان والمرتفعات الجبلية وفي الحقول الزراعية وغيرها، والكثير منها نباتات موسمية تظهر بعد هطول الامطار وتختفي عند الجفاف ومنها الاشجار المعمرة

وقد كانت فيفاء في الزمن القديم واحة خضراء شبه استوائية يغطيها غطاء نباتي كثيف يتكون من آلاف الأجناس والعائلات بالنسبة لمعدل سقوط الأمطار خلال فصول العام وتحديداً الصيف عندما يزيد معدل سقوط الأمطار

ولم تحظى البيئة في فيفاء حتى الآن بالاهتمام الكافي لدراسة مكوناتها من النباتات الطبية والعطرية والكشف عنها كما لم تستغل علمياً بعد مما يغري للقيام بأبحاث ودراسات صيدلانية على نباتات هذه المنطقة التي قد تكون مصدراً لاكتشاف عقاقير طبية جديدة

ولما تعيشه فيفاء هذه الأيام من موسم زراعي لم تشهده من ذو زمن بعيد يسعدني ان اشارك بهذا التقرير المصور عن الزراعة في فيفاء ونشره لكم عبر صحيفة فيفاء لنقل صورة عن ما تتميز به جبال فيفاء في هذا المجال ليكون حافزا للجد والإعداد من اليوم للموسم الزراعي المقبل بآمل أن يعوض الله خيرا من فاتهم الاستفادة من الموسم الزراعي هذا العام