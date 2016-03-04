تشييع جنازة “المخشمي” في الطائف بعد خطأ طبي أودى بحياته

شُيع ظهر أمس الخميس في الطائف جنازة المغفور له بإذن الله الشاب تركي محمد يحي المخشمي ، حيث تمت الصلاة عليه في مسجد عبدالله بن عباس وتم تشييعه في جمع غفير إلى مقبرة عبدالله بن عباس ، حيث قضى نحبه على في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف , ووفقاً لشقيقه الذي ظهر في فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل أيام يطالب فيه وزير الصحة بالنظر فيما قال أنهُ ” إهمال طبي واستهتار ” بحالة شقيقهِ المرحوم الذي تعرض لحادث سير مروري وظل في قسم الطواريء لنحو عشر ساعات وتضاربت آراء الأطباء حول وضعه الصحي ولم يُدخل الى قسم العناية المركزة خلال الأيام التالية لدخوله المستشفى , ووفقاً لأسرة الشاب فإن وفاتهُ جاءت نتيجة خطأ طبي فبعد أن أجريت له عملية جراحية تكللت بالفشل الذي ذهبت معها روح الفقيد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .
الجدير بالذِكر أن الشاب كان واعياً أثناء دخوله المستشفى بعد الحادثة و”فيفاء اون لاين” بكل طاقمها ترفع أحر التعازي لوالده الأستاذ محمد يحي المخشمي الفيفي ولكل عائلته وقبيلته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.
تركي❤….
يااااا ضحكتي أنت….
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هناك شخص من بين أشقائي حاز على أكبر جزء من قلبي …
استوطن أعماقي…
و أصبح وجوده شيئاً من حياتي…
كان طفلاً يملأ الكون جمالاّ…
مازلت أذكر تفاصيل حياته…
أحبه ولا أحب الانفصال عنه…
اذهب لمدرستي وأظل أخط إسمه بين أوراقي…
ويرى الجميع فيستنكر علي أن يكون هذا أخ لي احبه بكل ألوان هذا الحب…
وحال عودتي يخيل لي ملامحه البريئة…
ف تأخذني خطواتي إليه ف انكب لأقبل تلك الخدود الممتلئة…
مازلت أذكر جمال عيناه الناعسه…
وتلك الجفون المصفوف بها تلك الرموش الطويلة…
ما زلت أذكر مبسم شفاته العذبه…
فكم أنت يا …قلبي…ضحية غرق حبي لكيانه …
خفيف الظل …. ما الطفه…
جميل الطله…… ما اروعه …
لقد كبر هذا الصغير…
فزداد بعيني جمالا بافعاله وأقواله…
إن غضبت~
يضحكني فوراً لدعابة اعتذاره…
إن حزنت~
لا يطول حزني للطافه أسلوبه…
و إن جلسنا سويا لا يحلو مجلسنا إلا لحديثه…
ساخبركم بأمره …
أنه كان كثير الصدقات بتبسمه وادخاله السرور لقلبي …
ولذلك لا عجب أن كنت ادعوه ب “ضحكتي”
لا عجب إن ملكته غرفات قلبي…
وحين بلغ السابعة عشر من عمره …
حل به ما جعله يلازم ذاك السرير الابيض…
حل به ماكسر قوة قلبي…
واعجزني عن نطق كلماتي…
وآلني إلى الألم والحزن …
بعد أن كان ضحية لحوادث الطرقات…
الأمر الذي هون الروع عن فؤادي أنه كان من المشائيين بالظلم الذين بشرهم الله بالنور التام يوم القيامة…
لا أعلم لماذا ذلك اليوم لم تفارق مسامعي خطواته وهو عائد من صلاة الفجر!
لماذا هذا الأثر “خطواته” و”فتح الباب” و”صوت المفاتيح “مازال يتردد على مخيلتي؟!
(لا لن يضيعه الله لأنه صلى الصبح في جماعة)
وكانت المفاجئة أن يخبرنا جارنا أنه ضحكتي كان من يوقضه لصلاة الفجر ويحضر له دوائه
لقد فارق أعيننا من أجل أن يحظى بالعناية على يد الاطباء…
ومع الأسف كان يذبل أمامنا…
حتى وصل لمرحلة فقدان الوعي…
هل هو فعلاً لم يكن يشعر بأحد ممن حوله؟
لا والذي خلقني أنني على يقين حين اسمعته عباراتي كان يشعر بي …
ويسمع حديثي…
وإلا كيف توالت تلك المدامع نزفا من عيناه الجميلتين التي ذبلت…
ولماذا تسارعت أنفاسه حين أخبرته عن حبي واشتياقي لعودته…
أخبرته ما قد أخبرته سابقا بأنه “ضحكتي ” وأن ضحكتي يجيب أن تعود لعودته فزدادت نبضات قلبه…
بشرته بأنه في ذمة الله ولن يضيعه الله وهو صلى الفجر بجماعة المسجد …
تركي..
ياضحكتي…
يا حبيبي…
كم كنا نحب عودتك …
وكم كنا نحب سعادتك وعافيتك…
ولكن الله اختارك أن ترحل لجواره
…
كنت اتمنى ان أخبرك أمرا عن أمي….
إنها تشتاق لعودتك كسابق عهدك وتهديها كل يوم جمعه باقة ريحان كما عودتها….
وددت ياضحكتي أن لا تجعل ضحكاتنا ترحل لرحيلك….
ولكنك رحلت لباريك وادعوه أن يضحكك برؤية منزلك بالفردوس الأعلى وأن تقطف من ريحانها كما فعلت لنا بدنياك
قلبي لك يا شقيقي
رحمك الله ياروحها تركت بقلبي أثرا لن أنساه
كلمات تقتل آآخ الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة
اسأل الله ان يصبركم على فراقه ..
اللهم آمين
ابكيتمنا بهذا الكلام العظيم ?? أسأل الله الكريم العظيم الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء أن ينور له في قبره وان يمد له فيه مد بصره وأن يجعله مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اؤلئك رفيقا نعلم والله مدى حزن الاب والأم والأخوة على فقده ولكن نسأل الله ان يعوضكم خيرا وأن يجمعكم به في جنات ونهر في مقعد صدق عن مليك مقتدر
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنة
ورزق أهله الصبر والأجر
كلمات يتضح لكل من قرأها أن منبعها قلب فقد قلباً وروح غابت روحها فاللهم ارزقهم الصبر والأجر
لاصلة لنا بالميت رحمه الله لكن الكلمات اخرجت هذه الكلمات
زائر من المدينه
almadenah2255@g
رحمه الاه رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنة
ورزق أهله الصبر والأجر يارب
لاصلة لي بالميت الا أن كلمات فاقديه دلت على أن قلوبا فقدت قلباً
وأرواحاً فقدت روحاً فرحمه الله رحمة واسعه
زائر من المدينه
حياك الله ،والف شكر على الاطراء العذب
رحمه الله
رحمه الله ورحم والده
ورزق اهله الصبر
almadenah5@gmail.com
حسبي الله ونعم الوكيل عليهم اطباء راحو اناس ضحايه من اخطاءهم المتكرررررررررررررررررررررررررررررررررررره..
اين وزارة الصحة لماذا لا تحرك ساكن ولا خلاص تعودة ع جزر المواطنين ….
اتقوا الله ف مهنتكم
تركي حبيبي غيابك زود ع الحزن حزن ??? الله يرحمك ويغفر لك
حسبي الله ونعم الوكيل … الله يصبر قلوب آهله ويعوضهم خير منه وبآذن الله م يكون آخر لقاء له مع اهله بدنيا بآذن الله لهم لقاء على سرر متقابله ..وراح ل رب آرحمه عليه من قلب امه …
زلازل اجتاحت فؤادي …
براكين ثارت فصهرت أوردتي وشراييني …
وضجيج الأنين يصم آذاني ~ لرحيله …
وآاآاآاآخ من رحيله …
كم أردانا و أهلك أرواحنا …
اهذه أكذوبة ؟!!!
ايرحل تركي !!!
وكيف يرحل ويترك اجسادنا بلا ارواح …
أرجوكم …
ايقضوني من منامي ان كنت نائمه …
فلربما أني عالقة في أحلامي المزعجة …
اصفعوني لأستيقظ ف والله ماكانت صفعاتكم أقوى ألماً من وفاته …
آاآاآاآخ من هذه الحقيقة~ كم تنكرها عقولنا …
تركي رحل …
وحملوه على أكتافهم بعيداً ~ بعيداً ~ بعيداً …
يالله كم أسئلك اللطف بأرواحنا…
يالله ما كنت عن أمرك ساخطه ولا عن قبضك لروحه جازعه …
ما كان يؤلمني أن أنفاسه كانت ألعوبه بين أياديهم …
يؤلمني ذلك الجمال تركناه لهم متبسماً …
فأعادوه إلينا شخصاً ذابلاً …
يؤلمني حين احسنّا الظن بأنهم يتحلون بالإنسانية كأمهاتنا …
حين نتألم لا تقر اعينهم حتى تسكن آلامنا …
ضنناهم كأمهاتنا فخيبوا آمالنا…
ايعقل ثلاثة عشر طبيباً تسببو في هلاك شاباً في مقتبل شبابه …
يالتخصصي بالطائف الجميلة اتخفوا عنا جمال عيناه وطلة محياه …
أخبروني هل أنتم أطباء ؟ أم ماذا ؟!!
من اي جامعة استلمتم وثائق تخرجكم ؟!!!
ام أن مناهجكم لم تكن بها دروساً عن الإنسانية ؟!!!
أخبروني فلعلي أجد لكم سبباً يطفئ لهيباً بين الضلوع…
أخبروني لأجد لكم عذراً قبيحاً يشفع لأخطائكم …
اين كنتم حين ضاقت به أنفاسه ؟!
اين كنتم حين تعالت صرخاته ؟!
اين كنتم حين كان يتلوى ألماً ؟!
كم كان عاجزاً فأعجزتموه فوق عجزه
هل أنستكم مناصبكم عن واجباتكم ؟!!!
أكنتم تتلذذون بلذيذ الطعام وتناسيتم ذلك الطريح …
أم كنتم تضاحكون رفاقا لكم وتجاهلتم من كان أمانة بأعناقكم …
ام كنتم تستأنسون بالأهل قبل أن يرحلو عنكم كما رحل فقيدنا …
إي منطق يجعلكم تتخلون عن من يأن ألماً من أجل ملذات الحياة …
لا أستطيع أن أدرك أن هناك ثلاثة عشر طبيباً يشرفون على حالته ولا نجد منهم شخصاً متفرغاً أو يحمل بصدره شيئاً من الإنسانية …
ألم تقتل عيناكم الشفقة على حاله ؟!
ألم تنكسر ارواحكم لألآمه ؟!
ام صمت اذانكم عن افواه مرضاكم ؟!!!
وتبلدت مشاعركم عن مواجعهم !!!
الرحمة تلآشت من ضمائركم لانكم لا تعلمون من يكون تركي بين اسرته …
لم يعد هناك تركي يقطف الريحان لأمي …
لم يعد هناك تركي يخضع احتراما لاخوته …
لم يعد هناك تركي يقبل جبين خواته …
لم يعد هناك تركي يداعب ايامنا …
لم يعد هناك تركي يسعد بلقاءنا …
لم يعد هناك تركي لانه لم يعد هناك ضمائر …
وتضنون خمس مئة الف تغني عن بقائه بيننا …
هل هذا ثمن بيع الضمائر …
أم إخراس لأفواهنا ؟
ام جبراً لخواطرنا ؟
لا والله ما انتم من يجبر كسرنا بأموالكم …
خابت ضنونكم كما خيبتم آمالنا …
آاآاآاآخ~ ياليت لي بقوة لأدفنكم بجواره أحياء …
و الآن أجمعوا حقائبكم وارحلو بأموالكم …
فلقد رحل من يستحقها …
وخسرنا من نستحق وجوده …
اللهم آمين وجزاك الله خير
يافيفاء أون لاين
هذا رابط لصورة تركي في طفولته رحمة الله ب موقعكم ….
ما اروعها من صوره??
http://www.faifaonline.net/faifa/alb/s/56/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B4%D9%85%D9%8A