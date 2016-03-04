تشييع جنازة “المخشمي” في الطائف بعد خطأ طبي أودى بحياته

شُيع ظهر أمس الخميس في الطائف جنازة المغفور له بإذن الله الشاب تركي محمد يحي المخشمي ، حيث تمت الصلاة عليه في مسجد عبدالله بن عباس وتم تشييعه في جمع غفير إلى مقبرة عبدالله بن عباس ، حيث قضى نحبه على في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف , ووفقاً لشقيقه الذي ظهر في فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل أيام يطالب فيه وزير الصحة بالنظر فيما قال أنهُ ” إهمال طبي واستهتار ” بحالة شقيقهِ المرحوم الذي تعرض لحادث سير مروري وظل في قسم الطواريء لنحو عشر ساعات وتضاربت آراء الأطباء حول وضعه الصحي ولم يُدخل الى قسم العناية المركزة خلال الأيام التالية لدخوله المستشفى , ووفقاً لأسرة الشاب فإن وفاتهُ جاءت نتيجة خطأ طبي فبعد أن أجريت له عملية جراحية تكللت بالفشل الذي ذهبت معها روح الفقيد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .

الجدير بالذِكر أن الشاب كان واعياً أثناء دخوله المستشفى بعد الحادثة و”فيفاء اون لاين” بكل طاقمها ترفع أحر التعازي لوالده الأستاذ محمد يحي المخشمي الفيفي ولكل عائلته وقبيلته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.