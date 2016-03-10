تأسيس أول جمعية للأسر المنتجة بجازان

عقد مساء أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجازان الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة، وذلك بحضور مدير مركز التنمية بالمنطقة الأستاذ خالد معافا، ومشاركة 34 مرشحا ومرشحة.

وتهدف الجمعية لخدمة الأسرة المنتجة والبحث عن من يدعمها ويساعدها ويقف معها حتى ترى منتجاتها النور، كما تسعى الجمعية للاهتمام بالأسر المنتجة، وحصرها وتسجيلها، والتنسيق مع الجهات الداعمة لها، وفي مقدمتها بنك التسليف لتمويل المشاريع الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر، والعمل على فتح أسواق ومحلات دائمة لهم لتسويق منتجاتهم، كما تهتم الجمعية بتحويل الأسر المنتجة من مرحلة الرعاية إلى التنمية.

وقد تم انتخاب مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء، حيث تم اختيار محمود الأقصم رئيسا

وأحمد عمر حمزي نائب الرئيس وموسى محمد حكمي أمين الصندوق، وعضوية كل من رستم كبيسي وأحمد القنفذي ومحمد علي المسملي وعلي محمد خواجي وسلمان مفرح الخالدي وعبد الرحمن سعيد أنعم عبسي.

وأوضح رئيس الجمعية محمود الأقصم إلى الوطن أن تأسيس الجمعية يأتي ضمن حرص حكومتنا الرشيدة وجهودها الكبيرة والمتميّزة والمستمرة تجاه الأسر المنتجة، وتنمية الإنتاج الأسري، واهتمام ومتابعة وإشراف من أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبد العزيز بالأسر المنتجة وتعريف المجتمع بهم ودورهم الريادي في تنمية المجتمع وتطوره، وأضاف أننا نوجه الدعوة للجميع للتعاون والمساهمة الفاعلة والجادة مع الأسر المنتجة، ودعم الطاقات والمواهب والإمكانيات لدى الأسر، وأن العمل في الجمعية سوف يسير وفق مشاريع استراتيجية منظمة ومنسقة ومرتبة.