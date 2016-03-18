 افراح العبدلي في فيفاء | فيفاء أون لاين
الأحد, 13 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 مارس 2017 ميلاديا

افراح العبدلي في فيفاء

افراح العبدلي في فيفاء
فيفاء اون لاين - فيفاء

في ليلة من ليالي الأنس والسرور احتفلت فيفاء بزواج الشاب محمد سالم احمد العبدلي الفيفي على كريمة الشيخ جبران حسن العبدلي الفيفي ، وقد حفلت المناسبة بحضور جمع من الأهل والأصحاب والزملاء مقدمين التهاني والتبريكات للعروسين .

بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير .

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التعليقات (١٢) اضف تعليق

  1. ١٢
    زائر ولد الجنوب

    التعليق

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  2. ١١
    زائر ولد الجنوب

    الفين مبرووووكككك يااحلى عروسين 💐💐💐💐

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  3. ١٠
    زائر ولد الجنوب

    الفين مبروووكك يااحلى عروسين💕💕💕💕💕💕🌸🌸🌸🌸🌸

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  4. ٩
    محمد اسعد

    الف الف مبروك
    بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير

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  5. ٨
    عبداللطيف يحيى العبدلي الفيفي

    ألف مبرووك للأخ العزيز محمد سالم
    بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير
    والله يسعدهم في حياتهم الزوجيه

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  6. ٧
    عبدالله موسى

    الف الف مبروك
    يابن عمي
    والله يوفقك ويسعدك في حيتك

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  7. ٦
    احمد موسى

    الف الف مبروك للعم سالم
    الف الف مبروك يابن عمي
    الله يجمع بينكم على خير
    منك المال ومنها العيال

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  8. ٥
    زائر

    بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير
    الف مبروك يامحمد سالم ونعم الرجل
    والف مبروك يااسالم بن احمد ويا جبران حسن
    الله يديم افراحكم

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  9. ٤
    ابونايف''

    الف الف مبرووك يامحمد
    اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير

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  10. ٣
    د. عبدالله جبران العبدلي

    الف مبرووك للأخ العزيز محمد سالم.
    بارك الله لهما وجمع بينهما في خير ورزقكما الذرية الصالحة

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  11. ٢
    ابو انس

    الف الف مبروك للعم سالم
    الف الف مبروك يابن عمي
    الله يجمع بينكم على خير
    منك المال ومنها العيال

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  12. ١
    جابر مفرح

    الله يوفقهم ويجمع بهم الخير والبركه ويرزقهم الذرية الصالحة
    اخوك جابر مفرح

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