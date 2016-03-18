افراح العبدلي في فيفاء

في ليلة من ليالي الأنس والسرور احتفلت فيفاء بزواج الشاب محمد سالم احمد العبدلي الفيفي على كريمة الشيخ جبران حسن العبدلي الفيفي ، وقد حفلت المناسبة بحضور جمع من الأهل والأصحاب والزملاء مقدمين التهاني والتبريكات للعروسين .

بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير .