افراح العبدلي في فيفاء

في ليلة من ليالي الأنس والسرور احتفلت فيفاء بزواج الشاب محمد سالم احمد العبدلي الفيفي على كريمة الشيخ جبران حسن العبدلي الفيفي ، وقد حفلت المناسبة بحضور جمع من الأهل والأصحاب والزملاء مقدمين التهاني والتبريكات للعروسين .
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير .
التعليق
الفين مبرووووكككك يااحلى عروسين 💐💐💐💐
الفين مبروووكك يااحلى عروسين💕💕💕💕💕💕🌸🌸🌸🌸🌸
الف الف مبروك
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير
ألف مبرووك للأخ العزيز محمد سالم
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير
والله يسعدهم في حياتهم الزوجيه
الف الف مبروك
يابن عمي
والله يوفقك ويسعدك في حيتك
الف الف مبروك للعم سالم
الف الف مبروك يابن عمي
الله يجمع بينكم على خير
منك المال ومنها العيال
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير
الف مبروك يامحمد سالم ونعم الرجل
والف مبروك يااسالم بن احمد ويا جبران حسن
الله يديم افراحكم
الف الف مبرووك يامحمد
اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير
الف مبرووك للأخ العزيز محمد سالم.
بارك الله لهما وجمع بينهما في خير ورزقكما الذرية الصالحة
الف الف مبروك للعم سالم
الف الف مبروك يابن عمي
الله يجمع بينكم على خير
منك المال ومنها العيال
الله يوفقهم ويجمع بهم الخير والبركه ويرزقهم الذرية الصالحة
اخوك جابر مفرح