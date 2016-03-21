“الفيفي” الى رتبة نقيب

الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا
يتلقى هذه الايام النقيب رضوان بن حسين مسعود المشنوي الفيفي احد منسوبي القوات الجوية التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب وقد عبر عن سعادته بهذه الثقة الملكية الغالية معربا عن شكره لجميع من هنأه بهذه المناسبة السعيدة ومتمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع .
فيفاء اون لاين تبارك للنقيب ” رضوان الفيفي ” هذه الترقية وتتمنى له المزيد من المراتب العليا
الف الف مبروك والله يجعلها عوناً ع الطاعة
انا شخص قديم مره يمكن يحضرك اسمي او لا ما ادري
معك امجد الخريّف 😅
ألف مبروك يا أبو حسين , والله يجعلها عون لك على طاعته , تستاهل كل خير .
والله اني ما اعرفك ولكن يعلم الله انني افرح ومن كل قلبي اذا جت ترقية لأحد من ابناء فيفاء او حتى تخرج.. الف الف الف مليون تريليون مبروك وبإذن الله منها لأعلى
الف مبروك يابو حسين على الترقية واسأل الله العظيم ان يعطيك خيرها ويكفيك شرها ويجعلها عونا لك على طاعته ومنها لأعلى المراتب في الدنيا والاخرة ان شاء الله
يستاهل كل خير ….
مثال للأخلاق النبيلة والتواضع
والشهامة والرجولة والكرم …
رفع الله قدرك يا أبا حسين وزادك من فضله …
ورحم الله والدك الشيخ حسين الذي رباك فأحسن
تربيتك .
الله يبارك فيكم وجزاكما الله خير الجزاء
??يسعدني ويؤنسني
أن أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات للإبن الغالي النقيب – رضوان بن حسين مسعود – حفظه الله …
بمناسبة الترقية جعلها الله عليه خير وبركة وسعادة وتوفيق ونفع به وللرتب العليا إن شاء الله تستاهل كل خير وكفو .. بك نفخر وتفخر القبيلة بأبنائها جميعا” في مختلف المجاﻻت وفقكم الله.
“عمك – أحمد يزيد ”
1437/6/12هجري
الله يبارك فيك يا عمي أحمد وجزاك الله خير
يستااااهل كل خير والف الف مليووون مبرووووك سمعتك طيبه يابو حسين والله يوفقك ويجعلها عوناً لك على طاعته.
الله يبارك فيك يا أبو الين وجزاك الله خير