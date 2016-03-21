“الفيفي” الى رتبة نقيب | فيفاء أون لاين
الاثنين, 24 صفر 1439 هجريا, الموافق 13 نوفمبر 2017 ميلاديا

“الفيفي” الى رتبة نقيب

“الفيفي” الى رتبة نقيب
فيفاء أون لاين

يتلقى هذه الايام النقيب رضوان بن حسين مسعود المشنوي الفيفي احد منسوبي القوات الجوية التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب وقد عبر عن سعادته بهذه الثقة الملكية الغالية معربا عن شكره لجميع من هنأه بهذه المناسبة السعيدة ومتمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع .
فيفاء اون لاين تبارك للنقيب ” رضوان الفيفي ” هذه الترقية وتتمنى له المزيد من المراتب العليا

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التعليقات (١٠) اضف تعليق

  1. ١٠
    زائر

    الف الف مبروك والله يجعلها عوناً ع الطاعة
    انا شخص قديم مره يمكن يحضرك اسمي او لا ما ادري
    معك امجد الخريّف 😅

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  2. ٩
    أبو رزين

    ألف مبروك يا أبو حسين , والله يجعلها عون لك على طاعته , تستاهل كل خير .

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  3. ٨
    احب ديرتي لحد الجنون

    والله اني ما اعرفك ولكن يعلم الله انني افرح ومن كل قلبي اذا جت ترقية لأحد من ابناء فيفاء او حتى تخرج.. الف الف الف مليون تريليون مبروك وبإذن الله منها لأعلى

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  4. ٧
    ابو عامر

    الف مبروك يابو حسين على الترقية واسأل الله العظيم ان يعطيك خيرها ويكفيك شرها ويجعلها عونا لك على طاعته ومنها لأعلى المراتب في الدنيا والاخرة ان شاء الله

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  5. ٦
    زائر أبو عبدالله

    يستاهل كل خير ….
    مثال للأخلاق النبيلة والتواضع
    والشهامة والرجولة والكرم …
    رفع الله قدرك يا أبا حسين وزادك من فضله …
    ورحم الله والدك الشيخ حسين الذي رباك فأحسن
    تربيتك .

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  6. ٥
    رضوان

    الله يبارك فيكم وجزاكما الله خير الجزاء

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  7. ٤
    ابو نبيل

    ??يسعدني ويؤنسني
    أن أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات للإبن الغالي النقيب – رضوان بن حسين مسعود – حفظه الله …
    بمناسبة الترقية جعلها الله عليه خير وبركة وسعادة وتوفيق ونفع به وللرتب العليا إن شاء الله تستاهل كل خير وكفو .. بك نفخر وتفخر القبيلة بأبنائها جميعا” في مختلف المجاﻻت وفقكم الله.

    “عمك – أحمد يزيد ”
    1437/6/12هجري

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    • ٣
      رضوان

      الله يبارك فيك يا عمي أحمد وجزاك الله خير

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  8. ٢
    ابو الين

    يستااااهل كل خير والف الف مليووون مبرووووك سمعتك طيبه يابو حسين والله يوفقك ويجعلها عوناً لك على طاعته.

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    • ١
      رضوان

      الله يبارك فيك يا أبو الين وجزاك الله خير

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