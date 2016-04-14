شركات الأتصالات تعزل #فيفاء عن العالم !

عاش سكان محافظة فيفاء بالأمس دون شبكة اتصال ولا انترنت لفترة تزيد عن 11 ساعة ما جعل المواطنين متذمرين من ذلك ، وأثار انقطاع مشغل الشبكة STC موجة غضب كبيرة لدى الأهالي بعد أن تعطلت مصالح الكثير منهم وذلك بعد أن انقطعت الشبكة نهائيا من بعد الظهر واستمرت إلى وقت متأخر من الليل ، فيما لاتزال بعض المواقع بدون تغطية إلى الآن (الساعة 12:58ص) .

وقال المواطن جابر الفيفي أن انقطاع شبكة الاتصال لهذه المدة يعيد المحافظة إلى السنوات الماضية قبل أن يعرف الناس الاتصال في الوقت الذي تطمح في شركات الاتصال حول العالم تحسين مستوى الخدمة للعملاء والتقدم بها نحو الأفضل ولكن بعض شركات الاتصال في السعودية حالت دون ذلك .

وقال علي الفيفي قد يتساهل العميل اذا وجد ضعفًا في شبكة الاتصال أو الإنترنت وهذا أمر معتاد عليه في جبال فيفاء ولكن انقطاع الشبكة نهائيًا ولهذه الفترة الغير قصيرة أمر مرفوض ومبالغ فيه وغير مقبول .

وطالب السكان من شركة STC المسؤولة عن الإنقطاع توضيح أسباب انقطاع الشبكات في المحافظة لهذه المدة الطويلة وتعويض العملاء بدقائق اتصال واستخدام للإنترنت مجاني تعويضًا لهم عن تلك الساعات التي قضوها بدون خدمة .

((تحديث))

عودة شبكة الاتصال لمعظم أجزاء فيفاء بعد انقطاع استمر من ظهر أمس إلى صباح اليوم الخميس الساعة (7:18ص).