عاجل .. تعليم صبيا يعتمد صرف أكثر من 56 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات
صبيا - فيفاء أون لاين
اعتمد مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس صرف مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات ليتم إيداعها في حسابات المستفيدين خلال الأيام القادمة .
وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم صبيا الأستاذ مهدي بن أحمد عطية أن إجمالي المكافآت 56,397,778,34 ريال وذلك للأشهر ذو الحجة لعام 1436هـ وشهر صفر وربيع أول وربيع ثاني وجماد لعام 1437هـ
اين شهر محرم ؟!!
وشهر محرم ليه مايصرف وحتى الان لم يتم ايداع اي مبلغ في خساب المستفيد
وليش مايكون هناك نوع من الشفافية بحيث يعلن عن اليوم المحدد للصرف بدل مايولعون الناس المحتاجة وياخروا الايداع وبعدين ياليت لو يودعوها مرة واحدة بدل كل يوم او يومين يودعون مكافاة شهر
طيب جزاهم الله خير هذي المكافات صرفوها لكن باقي شهر6و7و8من عام 1437متى موعد صرفها نرجوا من هذة الصحيفة الموقرة طرح هذا السؤال على المختصين بالادارة وايصال صوت المواطن لان فيه ناس محتاجة الله يعلم بحالهم ولكن الصبر مفتاح الفرج
تعليم صبيا متى يتم صرف مكافأت طلاب وطالبات تحفبظ القران الكريم شهر رجب وشعبان ورمضان وشوال لعام 1437
الحين ودنا نعرف متى موعد صرف المكافات للعام 1438حبذا لويحددون جدول زمني يبين موعد صرف اولادنا الطلاب بصرحة لو يصرفون كل شهر او شهرين ارحم من هذا التأخير لان فيه ناس محتاجة والادهم يبغون مصروف والبعض مايجد مدري متى يصل هذا الخبر للاستاذ عسيري الاحوس لعل وعسى
ولي امر طالب