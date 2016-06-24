محافظة هروب تخصص بريد إلكتروني لشكاوى واقتراحات المواطنين

أعلن محافظ هروب الأستاذ : أحمد بن حسن الفيفي عن تخصيص بريد إلكتروني لاستقبال شكاوى وإقتراحات المواطنين .
وإيميل المحافظة الذي سوف يتم استقبال الشكاوى عليه هو التالي .
hroob.help@gmail.com
وقد تم تخصيص موظف خاص لمتابعة مايرسل على الإيميل وعرضه على المحافظ في وقت الدوام الرسمي أو خارجه . وبين سعادة المحافظ أنه سوف يتعامل مع كل مايرد من شكاوي أو أي اقتراح في حينه حسب أهميته بعد التأكد من صحته . وأردف قائلا : لقد وجدت هنا لخدمة المحافظة وبابي مفتوح للجميع .
السلام عليكم ورحمة الله -انا وباالنيابة عن بنات هروب جميع سأتكلم عن مشكلة تُعيق مواهب بنات هروب مثل التصوير والطبخ والطباعة والخياطةوالكثير من المواهب اللتي لقيت تشجيع من ناس خارج المحافظة من هنا اناشد المسؤلين عنا نحن بنات هروب ان يضعو لنا بأزرات وأماكن مخصصة نجتمع فيها وننمي المواهب لماذا نحن مظلومات من بين المحافظات لماذا يوجدفي (فيفا والعيدابي دورات تدريبية و كشكات للبيع مُغلقة ونحن لا- نضطر لقطع مسافة تبلغ ٥ساعات حتى نصل لبني مالك لتلقي دورات وهروب يوجد بها مساحات شاسعة با الأمكان بناء مدينة كشكات ومحلات تدريبية بنات هروب مظلومات جداً اتمني من المسؤلين الرد على ايميلي وعدم تجاهل الرسالة