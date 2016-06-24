محافظة هروب تخصص بريد إلكتروني لشكاوى واقتراحات المواطنين

أعلن محافظ هروب الأستاذ : أحمد بن حسن الفيفي عن تخصيص بريد إلكتروني لاستقبال شكاوى وإقتراحات المواطنين .

وإيميل المحافظة الذي سوف يتم استقبال الشكاوى عليه هو التالي .

hroob.help@gmail.com

وقد تم تخصيص موظف خاص لمتابعة مايرسل على الإيميل وعرضه على المحافظ في وقت الدوام الرسمي أو خارجه . وبين سعادة المحافظ أنه سوف يتعامل مع كل مايرد من شكاوي أو أي اقتراح في حينه حسب أهميته بعد التأكد من صحته . وأردف قائلا : لقد وجدت هنا لخدمة المحافظة وبابي مفتوح للجميع .