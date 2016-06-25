بلدية محافظة العارضة تعلن عن وظائف

تعلن بلدية محافظة العارضة عن رغبتها في شغر وظائف على بند الأجور . وهب كتالي .

2 مراقب صحي – دبلوم مناسب بعد الثانوية ( رجالية)

2 مساح – دبلوم مناسب بعد الثانوية (رجالية)

1 مفتشة – بكالوريوس أحياء (نسائية)

1 ناسخة – دبلوم حاسب الي بعد الثانوية ( نسائية)

ومن تتوفر فيه الكفاءة وتنطبق عليه الاشتراطات التقدم بملفه الى إدارة شئون الموظفين بالبلدية ابتداء من تاريخ الاحد 12/10/1437هـ . لمدة أسبوع واحد فقط من هذا التاريخ.

شروط التوظيف:

1- ان يكون سعودي الجنسية.

2- ان لا يتجاوز 40سنة.

3- يفضل من لديه خبرات سابقة في مؤسسات مشتركة بالتأمينات الاجتماعية.

4- اجتياز المقابلة الشخصية .

5- اجتياز الفحص الطبي.

6- الا يكون موظفا باي قطاع حكومي اخر او محالا للتقاعد.

7- ان يلتزم بكافة الاعمال الموجهة له وتدخل ضمن نطاق اعمال البلدية.