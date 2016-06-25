 بلدية محافظة العارضة تعلن عن وظائف | فيفاء أون لاين
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

بلدية محافظة العارضة تعلن عن وظائف

بلدية محافظة العارضة تعلن عن وظائف
فيفاء أون لاين ـ جازان
تعلن بلدية محافظة العارضة عن رغبتها في شغر وظائف على بند الأجور . وهب كتالي .

2 مراقب صحي – دبلوم مناسب بعد  الثانوية ( رجالية)
2 مساح – دبلوم مناسب بعد الثانوية (رجالية)
1 مفتشة – بكالوريوس أحياء (نسائية)
1 ناسخة – دبلوم حاسب الي بعد الثانوية ( نسائية)

ومن تتوفر فيه الكفاءة وتنطبق عليه الاشتراطات التقدم بملفه الى إدارة شئون الموظفين بالبلدية ابتداء من تاريخ الاحد 12/10/1437هـ . لمدة أسبوع واحد فقط من هذا التاريخ.
شروط التوظيف:
1- ان يكون سعودي الجنسية.
2- ان لا يتجاوز 40سنة.
3- يفضل من لديه خبرات سابقة في مؤسسات مشتركة بالتأمينات الاجتماعية.
4- اجتياز المقابلة الشخصية .
5- اجتياز الفحص الطبي.
6- الا يكون موظفا باي قطاع حكومي اخر او محالا للتقاعد.
7- ان يلتزم بكافة الاعمال الموجهة له وتدخل ضمن نطاق اعمال البلدية.

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التعليقات (٣) اضف تعليق

  1. ٣
    زائر

    انا متخرجه دبلوم حاسب الي وعندي عده دورات مكتبيه

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  2. ٢
    محمد يحي جذمي

    خريج أحياء بدرجة البكلريوس
    ولدي خبره وشهاده معتمدة من عمادة البحث العلمي
    0537120005

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  3. ١
    زائر

    خريج أحياء بكلريوس سنة 1437.1438

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