بلدية محافظة العارضة تعلن عن وظائف

تعلن بلدية محافظة العارضة عن رغبتها في شغر وظائف على بند الأجور . وهب كتالي .
2 مراقب صحي – دبلوم مناسب بعد الثانوية ( رجالية)
ومن تتوفر فيه الكفاءة وتنطبق عليه الاشتراطات التقدم بملفه الى إدارة شئون الموظفين بالبلدية ابتداء من تاريخ الاحد 12/10/1437هـ . لمدة أسبوع واحد فقط من هذا التاريخ.
2 مراقب صحي – دبلوم مناسب بعد الثانوية ( رجالية)
2 مساح – دبلوم مناسب بعد الثانوية (رجالية)
1 مفتشة – بكالوريوس أحياء (نسائية)
1 ناسخة – دبلوم حاسب الي بعد الثانوية ( نسائية)
ومن تتوفر فيه الكفاءة وتنطبق عليه الاشتراطات التقدم بملفه الى إدارة شئون الموظفين بالبلدية ابتداء من تاريخ الاحد 12/10/1437هـ . لمدة أسبوع واحد فقط من هذا التاريخ.
شروط التوظيف:
1- ان يكون سعودي الجنسية.
2- ان لا يتجاوز 40سنة.
3- يفضل من لديه خبرات سابقة في مؤسسات مشتركة بالتأمينات الاجتماعية.
4- اجتياز المقابلة الشخصية .
5- اجتياز الفحص الطبي.
6- الا يكون موظفا باي قطاع حكومي اخر او محالا للتقاعد.
7- ان يلتزم بكافة الاعمال الموجهة له وتدخل ضمن نطاق اعمال البلدية.
انا متخرجه دبلوم حاسب الي وعندي عده دورات مكتبيه
خريج أحياء بدرجة البكلريوس
ولدي خبره وشهاده معتمدة من عمادة البحث العلمي
0537120005
خريج أحياء بكلريوس سنة 1437.1438