عدنان إبراهيم …لهذه الأسباب المناظرات غير مجدية !

ظهر الدكتور عدنان إبراهيم بلغة خطابية مفعمة بالثقة, وبطرح يجمع بين النص الشرعي واللغة العلمية الحديثة ما أحدث ضجة كبيرة في مجتمع متدين يغلب عليه المحافظة على الهوية الإسلامية والسمت الديني وقد ألفت أذناه الاستماع لخطاب تقليدي مكرر مستهلك أصبح المستمع يحفظه ويتقنه ويستحضره من كثرة إعادته وترداده, فإذا بالمجتمع أمام خطاب جديد ولغة عصرية, وأفق ثقافي ومعرفي واسع, فأرعى الكثير سمعه وأسلم قياده وأرخى عنانه لهذا الطرح الجديد والمرء مولع بكل جديد, لكن حين نتأمل في القضايا وخاصة الشرعية التي يقدمها عدنان إبراهيم سنجد أنها قديمة وهويجترها ويعيد انتاجها لكن بلغة عصرية علمية مراوغة تسعى لتقديم الإسلام وقيمه وتصوراته وثوابته بطرقة مهذبة لا تتصادم مع التصورات والمفاهيم الغربية فهو واقع تحت ضغط وبهرجة الحضارة الغربية ويسعى لإيجاد حالة من التوفيق والمواءمة بين الخطاب الشرعي والواقع الليبرالي القيمي المعاصر, لكنه لم يصل لهذه الغاية بحفظ ثوابت الشريعة ومراعاة الواقع وإيجاد حالة شرعية تحفظ التوازن بين الاتجاهين وإنما جعل الواقع والحضارة الغربية مهيمنة وأداة لهدم الشريعة والقفز على ثوابت الدين, فهو حين يلقي خطبه ويناقش المسائل الشرعية يكون هاجس التفوق الحضاري الغربي مقلق له, ولذا يجترئ على النصوص ويلوي أعناق الأدلة ويجعل النص مفتوحاً أمام تعدد القراءة والتأويل للوصول إلى وضعية معرفية وإعادة إنتاج تأويلي ليتوافق النص مع المنتج الثقافي الغربي !

هذا القلق المعرفي الذي أوجده الشعور بالهزيمة النفسية والتفوق الغربي هو ما يشكل غالب الاختيارات المعرفية والفقهية التي يقدمها عدنان إيراهيم وإن قدمها بلغة شرعية تعتمد على النصوص والآثار, فالباحث المتأمل يدرك بسهولة أن خياراته تهدف في النهاية لتشذيب وتنميق وقصقصة الأحكام الشرعية لتتوافق مع الأطروحة الغربية الليبرالية التي انبهر بها عدنان إبراهيم, فحرية الاعتقاد وإنكار أحكام الردة وتأويل كل الأدلة الصحيحة والصريحة والحوادث الفعلية لإقامة حد الرد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده سواء بالقتل أو بالتعزير كلها نصوص وشواهد يردها عدنان إبراهيم لسبب بسيط وهو أنها لا تتوافق مع الأطروحة الليبرالية الغربية التي تجعل من حرية العقيدة وحرية الردة مبدأ ضمن الحقوق الإنسانية ! فالمغلوب كما قال ابن خلدون مولع بتقليد الغالب مهما كانت الأنماط الثقافية المهيمنة, كما أولع الكثير من الإسلاميين سابقاً بالنموذج الإشتراكي والخطاب الماركسي والتفسير المادي للتأريخ واللغة الجدلية لدى هيغل, وحاولوا تقديمها للمتلقي البسيط على أنها تتوافق مع الأطروحة الإسلامية, وأن المبادئ الإسلامية هي في جوهرها ماركسية يسارية ! ومن نماذج انحراف عدنان إبراهيم التي تكشف عمق الهيمنة للمنتج الغربي هو موقفه من جهاد الطلب وإنكاره له, وادعائه أنه ليس من الجهاد الشرعي الذي يقصره على جهاد الدفع فقط, ويغفل النصوص القرانية والنبوية التي تدعو للجهاد في سبيل الله وتحث على نشر الإسلام في أصقاع الأرض حتى يكون الدين كله لله, ويتجاهل قصص الصحابة والتابعين وتضحياتهم الجسيمة والجليلة في نشر الدين والسبب في ذلك هو قوة الأطروحة الغربية المسيطرة على وعي عدنان إبراهيم فالأفكار الليبرالية وحقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة بين المسلم والكافر لا تتفق مع جهاد الطلب لذا نجده يؤول هذه النصوص ويجعل الآيات المكية هي المرتكز في إثبات نظريته في حصر الجهاد على الدفع فقط, ويتجاهل الآيات المدنية الصريحة أو يؤلها بتأويل يتوافق مع الفكرة الكلية, ثم يعيد قراءة تأريخ الغزوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأنها كانت لصد عدوان الفرس والروم والقبارصة والترك والأذريين والأقباط ومحاولاتهم النيل من الإسلام في المدينة !

وفي حد الرجم نجده ينكر مسألة معلومة من الدين بالضرورة, ويعتسف النصوص ويتكلف الآثار بشكل جريء ليلغي هذا الحد الذي أجمعت عليه الأمة قديماً وحديثاً لأن إقامة هذا الحد في نظر الدكتور لا يتوافق مع المزاج العالمي الإنساني الرحموتي! ويأتي بعض الصالحين والدعاة ليناقشه في الآثار والمرويات وصحة النقول وقوة الاستدلال على إثبات حد الرجم, وفاتهم أن الرجل أسير فكرة غربية وهزيمة ثقافية وإعجاب بنمط معرفي ابستمولوجي معين, ولذا مهما قدم له من أدلة وبينات ودلائل فسيظل مصراً على فكرته, ومثل حد الرجم يأتي حد السرقة ولكن القطع جاء بنص قراني لا يمكن للدكتور أن يلغيه, لكنه يجد في قصة عمر بن الخطاب في عام الرمادة مسوغاً ومبرراً لإلغاء الحد, فعمر بن الخطاب أسقطه في عام معين في حادثة عين بلغ الناس الجهد والهلاك حتى اضطر بعضهم للسرقة للبقاء على قيد الحياة, وفي هذه الضرورة الملحة والموت المحقق شبهة تدرأ بها الحدود وهذه المسألة معلومة واضحة لأهل العلم لكن الدكتور يجعل من العصر الحالي كله عام رمادة ! ويجعل البطالة والأزمات الاقتصادية والكساد والتضخم وضعف الإيرادات وقلة الموارد شبهات تسقط بها حد السرقة ! أما في قضايا المرأة, وحقوق الإنسان والديمقراطية, والحريات, والتفسيرات المادي لمعجزات الأنبياء والمساواة بين الكافر والمسلم في الحقوق والواجبات فحدث ولا حرج فعدنان إبراهيم ليس سوى صدى للمنتج الحضاري الغربي في بعده القيمي والتشريعي والحقوقي لكن ضيق المقال لا يتسع للإسهاب فيه ولأنه واضح بين لمن يتابع حلقات ولقاءات عدنان إبراهيم .

وختاماُ فالكثير من الجدل الشرعي والمناظرات العلمية التي يدعو لها البعض من الفضلاء مع الدكتور وغيره ممن يسمون أنفسهم برواد التنوير لن تكون مجدية لأن هذه المواقف ليس مبنية على التحقيق الشرعي وتمحيص الأدلة والتجرد من الهوى أمام النص, بل هي نتيجة للهزيمة النفسية والانبهار بالنموذج الغربي فتمكنت من القلوب واستقرت في النفوس وسيطرت على الأفهام, فأورثت اختلالات فكرية وانحرافات منهجية ولتشريع وأسلمة هذه الروح المنكسرة وعاطاء خياراتها بعداً شرعياُ جاء أصحابها إلى نصوص الشريعة والآثار والأحاديث الضعيفة والمرويات فإن وجدوا فيها ما يخدم قناعاتهم الانهزامية وإلا دخلوا لتشريع انحرافاتهم باسم المقاصد, وفقه الواقع, وجلب المصلحة, وعالمية الإسلام, وتعاملوا مع النص الصريح الذي يعارض أطروحاتهم بالرد أو التأويل أو الإعراض, فيجعلون النص مجرد ختم وظيفته إعطاء الشرعية لدينهم الجديد وإلا رد النص واعتبروه منسوخاً أو مخصصاً, ولكن الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض فهذه الآلية المعرفية قد جربها من قبل نصر أبو زيد وأركون وحسن حنفي, والجابري فذهب جفاؤهم واضحمل خطرهم, واستمرت مسيرة الأمة في العودة لمنابع دينها النقي الزلال .