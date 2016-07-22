أفراح الخسافي والعمري

في ليلة من الليالي الجميلة توشحت بأجمل حلل الأفراح والسعادة , احتفل الشاب : أسامة يحيى حسن الخسافي الفيفي بزواجه على كريمة الشيخ قاسم أسعد جابر العمري الفيفي , وذلك مساء الإثنين الماضي بصالة أماسي بفيفاء .

وحضر المناسبة جمع من الأهل والأصدقاء والزملاء والضيوف الكرام مقدمين للعريسين أجمل التهاني والتبريكات ومتمنين لهم دوام السعادة بالحب والوفاء والذرية الصالحة , فبارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير .

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