 أفراح الخسافي والعمري | فيفاء أون لاين
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

أفراح الخسافي والعمري

أفراح الخسافي والعمري
فيفاء - فيفاء أون لاين

في ليلة من الليالي الجميلة  توشحت بأجمل حلل الأفراح والسعادة , احتفل الشاب : أسامة يحيى حسن الخسافي الفيفي بزواجه على كريمة الشيخ قاسم أسعد جابر العمري الفيفي , وذلك مساء الإثنين الماضي بصالة أماسي بفيفاء .
وحضر المناسبة جمع من الأهل والأصدقاء والزملاء والضيوف الكرام مقدمين للعريسين أجمل التهاني والتبريكات ومتمنين لهم دوام السعادة بالحب والوفاء والذرية الصالحة , فبارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير .

 

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التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    زائر

    بارك الله لكما
    وبارك عليكما
    وجمع بينكما في خير

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  2. ١
    alfaifi

    اللللللللللف مبرووووووووووووك يا أسامة

    بارك الله لكما
    وبارك عليكما
    وجمع بينكما في خير

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