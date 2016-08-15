“اتحاد طلاب جامعة جازان” مجموعة تطوعية الكترونية تقدم الإرشاد والتوجية لطلاب الجامعة

أعلنت مجموعة من طلاب وطالبات جامعة جازان إنشاء مجموعة تطوعية الكترونية تحت مسمى “اتحاد طلاب جامعة جازان” وتستهدف حاليا الكليات الصحية فيما ستقدم في المستقبل خدماتها الى طلاب كل التخصصات.

ومن أبرز ما ستقدم المجموعة هو ارشاد الطلاب الجامعيين المستجدين ومتابعة المواضيع المتعلقة بجديد التخصصات.

التنظيم والمشاركة في الحملات التطوعية والندوات الدورات التدريبية والمؤتمرات ،ورش العمل، الأبحاث ودورات تنمية الموارد البشرية، كما أنه ستقدم المجموعة مناقشة وطرح لمستجدات وأسئلة اختبار الهيئة.

وقد أنشأت المجموعة موقع الكتروني لجميع المحاضرات الجامعية والتوعية الصحية لمجتمع منطقة جازان و احتضان مبادرات الطلاب والحرص علي استدامتها على العنوان :

www.jazdenstu.com

الطالب طارق احمد النجعي مؤسس المجموعة قال (أنه حِينَ اختارنَا الله في ميادين العملِ الصحي استأمننَا على صحةِ خلقِه، فكانت مسؤوليتنا السعي ليعيش المجتمع حياةً صحيةً آمنة بتوعيته وخدمته، فننشرُ خيرًا ونحصدُ أجر)ً وأكد أنه من هذَا المنطلق، ولأن يدَ اللهِ معَ الجماعةِ أعلنا عن إنشاء مجموعات لكافة التخصصات الصحية بجامعة جازان متمثلة بـ:

الطب بشري، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض والعلوم المساندة واقسامها، العلوم الطبية التطبيقية واقسامها، الصحة العامة وطب المناطق واقسامها مبينا أنه مستقبلاً ستشمل المجموعة جميع التخصصات.

وأوضح طارق النجعي أن المجموعة تنقسم الى ثلاث فئات أساسية:

عضو وهذه الفئة تشمل جميع طلاب وطالبات الجامعة حتى لم يقم بالتسجيل.

وفئة أخرى تحت مسمى “عضو مشارك ” وتضم المشارك والمنظم في المجموعة لإفادة الفئة الاولى والاستفادة من كامل خدمات.

والفئة الثالثة هي من تتولى ادارة المجموعة تحت مسمى “اداري” وتضم قائدي الاقسام واصحاب المواهب والصفات القيادية لادارة المجموعات التخصصية.

وندعو كل من أراد الانضمام والمشاركة في نشر العلم وإحياء روح التعاون بيننا ليكمل البيانات في الرابط التالي :

https://goo.gl/forms/eGN3qMGoIr1vWja03

او بزيارة احدى وسائل التواصل كموقع تويتر وفيسبوك وانستقرام على :

JazanUSU

وبيّن النجعي أن الفكرة لاقت إستحسانا من مسؤلي الجامعة وترحيبا كبيرا وتلقوا وعودا بالدعم والمشاركة ، موجها شكره لكل من دعم وشارك بجهده وفكره ووقته سائلا الله التوفيق والنجاح.