وفاة المدري والصلاة عليه بعد مغرب اليوم في #خميس_مشيط

انتقل الى رحمة الله صباح اليوم الاثنين الموافق1437/11/19 الشاب عبدالله بن أحمد سلمان المدري الفيفي ( الخرج ) وذلك اثر حادث مروري تعرض له ، وسوف تكون الصلاة على المتوفى في جامع الفرقان في حي شباعه بخميس مشيط بعد صلاة مغرب هذا اليوم إن شاء الله والدفن سيكون بإذن الله في مقبرة مصلوم بعد الصلاة .
ربي ارحمه واغفر له ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج ي ذا الجلال والاكرام انا لله وانا اليه الراجعون
الله يرحمك ي عبد الله و يجعل قبرك روضه من رياض الجنه اللهم وسع قبره و ادخله الجنه بلا حساب ولا عقاب يا ذا الجلال و الكرام
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر ذويه ويعينهم
لله ما اخذ ولله ما اعطى ولكل شيء عنده له اجل مسمى….الله يرحمك يا عبدالله يا ولد اختي الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته والله يفسح لك في قبرك ع مد بصرك وينوره الله يجعل قبرك روضه من رياض الجنه الله يغفر لك ويعفي عنك ويرحمك برحمة الابرار الله يجمعنا فيك في جنة النعيم …ولا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون .
رحمة الله رحمة واسعة نسأل الله له الجنة وعظم الله اجر محبيه
الله يرحمك ي عبدالله و يجعل مسواك الجنه بلا حساب ولا عقاب
لله ما اخذ ولله ما اعطى ولكل شيء عنده له اجل مسمى …..الله يرحمك يا عبدالله ويسكنك الجنه ويجعل مثواك في جنات النعيم …الله يجعل قبرك روضه من روضات الجنه …والله يغفر لك ويرحمك ويعفي عنك …اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس والله يفسح لك في قبرك وينوره انه سميع مجيب الدعوات وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والحمدالله ع قضائه وقدره.
رحمة الله عليه رحمة الابرار
اللهم ارحمه واغفرله واجعل قبره روضه من رياض الجنه اللهم مد له قبره مد بصره واجمعنا به في جناتك جنات النعيم ***