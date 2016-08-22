وفاة المدري والصلاة عليه بعد مغرب اليوم في #خميس_مشيط | فيفاء أون لاين
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

وفاة المدري والصلاة عليه بعد مغرب اليوم في #خميس_مشيط

وفاة المدري والصلاة عليه بعد مغرب اليوم في #خميس_مشيط
فيفاء أون لاين - خميس مشيط

انتقل الى رحمة الله صباح اليوم الاثنين الموافق1437/11/19 الشاب عبدالله بن أحمد سلمان المدري الفيفي ( الخرج ) وذلك اثر حادث مروري تعرض له ، وسوف تكون الصلاة على المتوفى في جامع الفرقان في حي شباعه بخميس مشيط بعد صلاة مغرب هذا اليوم إن شاء الله والدفن سيكون بإذن الله في مقبرة مصلوم بعد الصلاة .

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التعليقات (٩) اضف تعليق

  1. ٩
    احمد اسعد سلمان العبدلي الفيفي

    ربي ارحمه واغفر له ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج ي ذا الجلال والاكرام انا لله وانا اليه الراجعون

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  2. ٨
    وليد احمد الفيفي

    الله يرحمك ي عبد الله و يجعل قبرك روضه من رياض الجنه اللهم وسع قبره و ادخله الجنه بلا حساب ولا عقاب يا ذا الجلال و الكرام

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  3. ٧
    حسن أسعد سلمان العبدلي

    الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر ذويه ويعينهم

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  4. ٦
    يحيى اسعد العبدلي

    لله ما اخذ ولله ما اعطى ولكل شيء عنده له اجل مسمى….الله يرحمك يا عبدالله يا ولد اختي الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته والله يفسح لك في قبرك ع مد بصرك وينوره الله يجعل قبرك روضه من رياض الجنه الله يغفر لك ويعفي عنك ويرحمك برحمة الابرار الله يجمعنا فيك في جنة النعيم …ولا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون .

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  5. ٥
    زائر

    رحمة الله رحمة واسعة نسأل الله له الجنة وعظم الله اجر محبيه

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  6. ٤
    زائر

    الله يرحمك ي عبدالله و يجعل مسواك الجنه بلا حساب ولا عقاب

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  7. ٣
    يحيى اسعد العبدلي

    لله ما اخذ ولله ما اعطى ولكل شيء عنده له اجل مسمى …..الله يرحمك يا عبدالله ويسكنك الجنه ويجعل مثواك في جنات النعيم …الله يجعل قبرك روضه من روضات الجنه …والله يغفر لك ويرحمك ويعفي عنك …اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس والله يفسح لك في قبرك وينوره انه سميع مجيب الدعوات وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والحمدالله ع قضائه وقدره.

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  8. ٢
    زائر

    رحمة الله عليه رحمة الابرار

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  9. ١
    زائر

    اللهم ارحمه واغفرله واجعل قبره روضه من رياض الجنه اللهم مد له قبره مد بصره واجمعنا به في جناتك جنات النعيم ***

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