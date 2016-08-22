وفاة المدري والصلاة عليه بعد مغرب اليوم في #خميس_مشيط

انتقل الى رحمة الله صباح اليوم الاثنين الموافق1437/11/19 الشاب عبدالله بن أحمد سلمان المدري الفيفي ( الخرج ) وذلك اثر حادث مروري تعرض له ، وسوف تكون الصلاة على المتوفى في جامع الفرقان في حي شباعه بخميس مشيط بعد صلاة مغرب هذا اليوم إن شاء الله والدفن سيكون بإذن الله في مقبرة مصلوم بعد الصلاة .