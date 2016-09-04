الرئيسية › اهم الاخبار صور جوية لجبال فيفاء 2:47 ص, 3 ذو الحجة 1437 هـ - 4 سبتمبر 2016 م تصوير: عبدالرحمن حسين الفيفي Share on: whatsapp
ما قصّرت عمل تُشكر عليه👍👍
ما شاء الله ابداع وشغل متعوب عليه .. بيض الله وجهك ..
عشان الصور بتصوير جوي وتشوف المناضر بشكل رأسي تغيرت علي الاماكن وبعض جلست علو الصوره عدة دقائق لأتعرف على الموقع
يعطيك العافيه يا عبدالرحمن واستمر في ابداعك ونتمنى لك التوفيق
بيض الله وجهك ياالسمي اول صور احس انها عصارة جهد ويا حبذا لو تراعون الشمول باعمالكم الابداعية المستقبلية.حيث ان لكل جهة خصائص تختلف بها عن
الاخرى. مقدرا ما بذلتموه لاخراج هذه المناضر الرائعة. .وفقكم الله. وإلى اعمال اروع مسقبلا ان شاء الله
ماشاءالله تبارك الله
صور رائعه وتصوير أروع بارك الله فيك
ياإستأذ -عبدالرحمن الله يعطيك العافيه
مناظر جميله من جارةالقمر فيفاء عروس الجنوب أتمنى لكل مشاهد أن يستمتع مع هذه المناظر الطبيعية الخلابة شكرا لك عبدالرحمن
مع تحيات -أبو عيسى
إن لم نخدم فيفاء نحن ابنائها وكلن في مجال ابداعه لن يخدمها غريب .. الله يعطيك العافية على التصوير الاكثر من رائع
ماشاءالله بارك الله عليك اخي عبدالرحمن
مناظر توسع الصدر
شكراً لك ان وضعتنا في موقع الجمال دونا عناء
استمر والله معك
الصور لم تظهر جمال فيفا لان المصور ركز على الصور الجويه بشكل كبير
على كل حال شكراً جزيلاً
ماشاءالله تباركالله
تصوير رائع وأنت أروع ياستأذ -عبدالرحمن
بارك الله فيك
مناظر تفوق الخيال من جبال فيفا نجمت الجنوب نرجو للمشاهد الكريم المتعة والفائدة وأخير شكرا لك يا عبد الرحمن
مع تحيات أبو عيسى
ماشاءالله تبارك الله
تصوير رائع وأنت أروع ياستأذ -عبدالرحمن
بارك الله فيك
مناظر تفوق الخيال من جبال فيفا نجمت الجنوب نرجو للمشاهد الكريم المتعة والفائدة وأخير شكرا لك يا عبد الرحمن
مع تحيات أبو عيسى
شكرا لكم من الأعماق
وشكرا جزيلا لكل من ساعد في نشر هذه الصور المتواضعه مني
انما اردت أو حاولت ان امتع انظاركم بجمال طبيعتنا الخالبه التي انعم بها الله علينا
وكنت مركزا على التصوير الجوي لقلته
والعذر لم اقدر أن اجمع الا هذه الصور بحكم عملي برا المنطقه وضيق الوقت
شكرا لكم
ما قصرت .
لكن شفت معلب مزوع أو مفروش ينهااااا في أي بقعة نبغى نلعب؟
حــلوو 😍❤❤
يا حلو ديرتنا ❤❤
ماشاء الله .. سبحان الخالق
مع الشكر على هذه الصور الرائعة .
كثرة الصور الجوية في الاوان الأخير وعمل طيب ويشكر عليه كل من ابدع ولكن لن نستمتع بالمناظر لان الصور الجوية تغير بعض المعالم التي يعرفها المشاهد ((((قديمك نديمك))))
جهد تشكر عليه كثيرا ..
و أضيف ملحوظة ربما تطرق لها بعض الإخوة
وهي أن تكون صورك شاملة قدر استطاعتك.
فــ فيفاء مترامية الاطراف و متعددة الجهات ❤
ما شاء الله ابداع
ولكن لو تستخدم في الصور الجويه الفيش آي و الوايد انجل
لحصلت على صور اكثر شمولية
مبدع ما شاء الله
يعطيك العافية …
عمل جبار وجهد تشكر عليه
حقيقة صور جميلة ورائعة، ما شاء الله عليك، أبدعت، الله يعطيك العافية