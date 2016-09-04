 صور جوية لجبال فيفاء | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

صور جوية لجبال فيفاء

صور جوية لجبال فيفاء
تصوير: عبدالرحمن حسين الفيفي

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التعليقات (٢٠) اضف تعليق

  1. ٢٠
    زائر رَجْلن ومقحَفن

    ما قصّرت عمل تُشكر عليه👍👍

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  2. ١٩
    محب فيفاء♡

    ما شاء الله ابداع وشغل متعوب عليه .. بيض الله وجهك ..

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  3. ١٨
    عبدالعزيز المثيبي- ابولمى

    عشان الصور بتصوير جوي وتشوف المناضر بشكل رأسي تغيرت علي الاماكن وبعض جلست علو الصوره عدة دقائق لأتعرف على الموقع

    يعطيك العافيه يا عبدالرحمن واستمر في ابداعك ونتمنى لك التوفيق

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    • ١٧
      عبدالرحمن يحيى محفوظ العبدلي الفيفي

      بيض الله وجهك ياالسمي اول صور احس انها عصارة جهد ويا حبذا لو تراعون الشمول باعمالكم الابداعية المستقبلية.حيث ان لكل جهة خصائص تختلف بها عن
      الاخرى. مقدرا ما بذلتموه لاخراج هذه المناضر الرائعة. .وفقكم الله. وإلى اعمال اروع مسقبلا ان شاء الله

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  4. ١٦
    /حسن سلمان سالم المشنوي

    ماشاءالله تبارك الله
    صور رائعه وتصوير أروع بارك الله فيك
    ياإستأذ -عبدالرحمن الله يعطيك العافيه
    مناظر جميله من جارةالقمر فيفاء عروس الجنوب أتمنى لكل مشاهد أن يستمتع مع هذه المناظر الطبيعية الخلابة شكرا لك عبدالرحمن
    مع تحيات -أبو عيسى

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  5. ١٥
    احبك ياديرتي

    إن لم نخدم فيفاء نحن ابنائها وكلن في مجال ابداعه لن يخدمها غريب .. الله يعطيك العافية على التصوير الاكثر من رائع

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  6. ١٤
    ابوعمر الحنيطي

    ماشاءالله بارك الله عليك اخي عبدالرحمن
    مناظر توسع الصدر
    شكراً لك ان وضعتنا في موقع الجمال دونا عناء

    استمر والله معك

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  7. ١٣
    زائر

    الصور لم تظهر جمال فيفا لان المصور ركز على الصور الجويه بشكل كبير
    على كل حال شكراً جزيلاً

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  8. ١٢
    /حسن سلمان سالم المشنوي

    ماشاءالله تباركالله
    تصوير رائع وأنت أروع ياستأذ -عبدالرحمن
    بارك الله فيك
    مناظر تفوق الخيال من جبال فيفا نجمت الجنوب نرجو للمشاهد الكريم المتعة والفائدة وأخير شكرا لك يا عبد الرحمن
    مع تحيات أبو عيسى

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  9. ١١
    /حسن سلمان سالم المشنوي

    ماشاءالله تبارك الله
    تصوير رائع وأنت أروع ياستأذ -عبدالرحمن
    بارك الله فيك
    مناظر تفوق الخيال من جبال فيفا نجمت الجنوب نرجو للمشاهد الكريم المتعة والفائدة وأخير شكرا لك يا عبد الرحمن
    مع تحيات أبو عيسى

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  10. ١٠
    زائر

    شكرا لكم من الأعماق
    وشكرا جزيلا لكل من ساعد في نشر هذه الصور المتواضعه مني
    انما اردت أو حاولت ان امتع انظاركم بجمال طبيعتنا الخالبه التي انعم بها الله علينا
    وكنت مركزا على التصوير الجوي لقلته
    والعذر لم اقدر أن اجمع الا هذه الصور بحكم عملي برا المنطقه وضيق الوقت
    شكرا لكم

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  11. ٩
    زائر

    ما قصرت .

    لكن شفت معلب مزوع أو مفروش ينهااااا في أي بقعة نبغى نلعب؟

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  12. ٨
    زائر

    حــلوو 😍❤❤

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  13. ٧
    زائر

    يا حلو ديرتنا ❤❤

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  14. ٦
    مبارك حسن ابوعبدالوهاب

    ماشاء الله .. سبحان الخالق
    مع الشكر على هذه الصور الرائعة .

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  15. ٥
    زائر

    كثرة الصور الجوية في الاوان الأخير وعمل طيب ويشكر عليه كل من ابدع ولكن لن نستمتع بالمناظر لان الصور الجوية تغير بعض المعالم التي يعرفها المشاهد ((((قديمك نديمك))))

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  16. ٤
    أبو أبان الفيفي

    جهد تشكر عليه كثيرا ..
    و أضيف ملحوظة ربما تطرق لها بعض الإخوة
    وهي أن تكون صورك شاملة قدر استطاعتك.
    فــ فيفاء مترامية الاطراف و متعددة الجهات ❤

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  17. ٣
    ابوسامر

    ما شاء الله ابداع
    ولكن لو تستخدم في الصور الجويه الفيش آي و الوايد انجل
    لحصلت على صور اكثر شمولية
    مبدع ما شاء الله

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  18. ٢
    فيفي

    يعطيك العافية …
    عمل جبار وجهد تشكر عليه

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  19. ١
    علي يحيى السنحاني الفيفي - الرياض

    حقيقة صور جميلة ورائعة، ما شاء الله عليك، أبدعت، الله يعطيك العافية

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